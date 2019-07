Singlot, el Festival del humor y la comedia

Voz 2 00:00 esto no ha ocurrido nunca tiempo de agosto

Voz 6 00:41 esta tarde Mariola Cubells como tiene poderes paranormales están Radio Valencia buenas tardes encanta Jack

Voz 7 00:48 bocado una cumbre ha convocado una cumbre alguna cumbre del humor hay cumbres en Bruselas en Corea en Japón en Nueva York y también en la radio y también en La Ventana hoy es una cumbre esto que ha quedado bien creado pues cumbre convocada con poca como va a ocurrir es tampoco estaba la cosa pero es que el motivo además el motivo y alcance de la convocatoria es es es chulo de verdad hoy hace justamente un año estábamos haciendo este programa esta Ventana en en San Feliu de Guíxols con motivo de el festival de Porta Ferrada dentro del cual se incluye una cumbre del humor que sea el single festival sin que significa para que no lo sepa no

Voz 2 01:28 bueno claro que un single bueno a ver yo digo sin Glock Isona igual sin duda eh

Voz 7 01:33 Andreu Buenafuente suena igual sin Clot dicho por Mariola con lo que yo

Voz 8 01:37 yo yo creo yo creo que si nos tiramos

Voz 2 01:39 la o la era un poquito más pero tampoco los sobre actuemos

Voz 7 01:45 ya ya ya ya el viernes pasado con con más interesante competencia con los que hablan de Sueca que alargan la vocal y eso bueno Totta hoy está Berto Romero contigo no si estás o no porque me han enviado una foto

Voz 8 02:01 está muy bien muy bien

Voz 0057 02:04 el premio está entre la otro

Voz 8 02:06 sé con mi esposa subió las mediciones no habría dan Berto Girona digo yo con mi esposa le moleste un poco de verdad que me pasó esto taxi si no lo sé pero yo eso viendo una habitación de hotel me pareció que el tío sobre entendía cosas que no son sabes mi mujer bueno perdón deseos reprimidos que salen ahí como oye

Voz 7 02:37 cinco años de déjame que salude también al director de la resistencia que estará también el festival Ricardo Castella buenas tardes todos juntos a seis

Voz 2 02:45 a esa cumbre muy bien Ricardo además con buen sonido lo hemos pedido sí

Voz 7 02:51 es decir que hay es que es un Quantum que es lo que sí

Voz 9 02:54 es una cosa aquí que me oigo mejor que medido en la vida

Voz 7 02:56 se llama llaman Quantum yo creo no luego es es light pero es un light light Quantum lo que no impide que la voz te quede como si fueras Dios no tiene no tiene retraso sean los oyes en tiempo real no es bueno eso ya depende de hombre a hombre si vamos a aprovechar

Voz 9 03:16 a falta al porque estoy le va a no no

Voz 7 03:18 no no no puto el nombre de la historia de arte

Voz 8 03:21 el Quantum oye tú tú eres directora codirector de la resistencia eres el que ata Broncano qué es exactamente

Voz 9 03:29 cómo estamos rotando un poco el puesto hasta ayer era director junto con David aunque cuando le preguntas a él el dice que el ex director yo soy codirector pero allí hicimos un pequeño giro ya las hemos Ponce que era subdirectora pasaba director queríamos pasar a David a subdirector no quería he dicho a partir de hoy es almirante del programa almirante

Voz 7 03:46 a esos chulo parece dos así oye oye qué vais a hacer han el festival con la resistencia tú

Voz 10 03:52 y por lo tanto

Voz 2 03:55 de ahí que lo pregunta es bueno está en la nota de prensa desde luego vosotros

Voz 9 03:59 sí vamos a intentar que la gente que venga a verlo vivan la experiencia esta experiencia que son ahí mismo en la máscara imposibles de conseguir en en en la actualidad que es venir de público a ver el programa vamos a que sufren el mismo proceso de pero bueno pero ya este señor que sale antes que no le conozco vendrá Jaime Caravaca con nosotros íbamos a hacer todo lo que sería una grabación de programa pero

Voz 2 04:20 pero esa no se emite por tanto

Voz 9 04:23 hombre si si no lo hiciéramos sería un portento

Voz 6 04:25 la verdad faltan muchos Taiz cuenta quejara piadoso a Ricardo Castella que dejará en evidencia vuelve vuelve a tornar Mariola vuelve a esto

Voz 7 04:37 estaba pensando cuando esa marcha Iturriaga acaba de salir por la puerta ahora está pensando que es un compendio de nadie sabe nada que es lo de Andreu y Berto y el concurso de Iturriaga bueno tiene una nota a la cabeza

Voz 0057 04:49 con eso eso es ojo con eso que yo creo que a veces empiezan a anular e como la como la leáis negativas vais a hacer también

Voz 2 05:01 la cosa es sin Glock córner quiero saber Andreu tú que eres el que tiene más eh

Voz 0527 05:06 bueno perdón más sentido común a decir también tiene más más cerebral bueno pues es que nos inventamos un montón de formatos son tres días son dos escenarios uno muy grande para mí y pico pequeñito entonces ya cuando sube a un día más la problemas del festival pues los inventamos cosas y una de ellas es que Quico Cadaval en virtud de una colaboración con Galicia hermanados estamos uno festival gallego de comedia hermanados en Cangas no son Can Camins gracias está

Voz 0057 05:38 es que está en A Coruña y ha hablado de este tipo muy buena no Quico Cadaval

Voz 8 05:44 pues un poco así cambios de guisos bien visto te los nosotros hemos ido estival el nivel sean voy demasiado poco

Voz 7 05:58 no existe un auditorio de mil personas a la asistencia se queda corto cuánta gente metí Éste es el otro día en el hubiese Enric Canut

Voz 10 06:07 en el en el wifi no era la tele eran la radio

Voz 9 06:10 el programa de radio de Broncano de la Cadena SER por cierto

Voz 8 06:13 cuánta gente vendrá

Voz 9 06:14 creo que metieron en el entorno a ocho mil personas

Voz 2 06:17 yo mismo señala

Voz 9 06:19 al tomar algo después contó para de se respiraba allí se respiraba ayer a como está los Rolling

Voz 0057 06:25 me contra una una interioridad curiosas ha visto solamente hay como un ocho por ciento entre un siete coma ocho por ciento de de entradas que se venden y no se llenan porque es gente que no va eso pasa en todas las funciones como como en cualquier función de teatro siempre hay butacas vacías dices tú por qué pues porque es gente que va a comprar con tiempo y luego imprevisto sí hombre y también graves pero que no sea la muerte Mariola madre mía

Voz 11 06:50 qué actitud eh

Voz 2 06:53 claro en un volumen de casi ocho mil Se ve que eran como cuatrocientas personas luego lo mismo que puedo llena ya estoy dando está haciendo que Berto está diciendo Ricardo que fue menos gente de la que tenía que ir

Voz 0057 07:06 no no que va que va que va es un dato curioso no

Voz 0527 07:09 por eso no va con esto es estéril pues eso lo va a pasar en el siglo en que está todo muy majo y además me gustaría decir una cosa que me hace ilusión este año son se cumple los diez años de ausencia de Pepe Rubianes mítico actor galaico catalán como él decía yo estoy un poquito emocionado porque queríamos mucho en los influyó mucho usemos inventa una noche dedicada él con sus textos por eso también

Voz 2 07:34 sólo el sábado no Andreo sábado por la noche eso con material de pero oye

Voz 7 07:40 por si hay algún despistado por ahí o algún desmemoriados Pepe Rubianes habría que verlo hoy habría que verlo hoy habría que saber qué piensa abrir hoy la tele

Voz 2 07:50 no tiene cabida o no por ejemplo

Voz 7 07:53 a Pepe Rubianes hablando de algo así como muy familiar estos días los fachas

Voz 3 07:58 después está el nunca falta de rigor notarán la presencia del facha por el olor a mierda que desfilan fichará deje lo que se va a cagar que donde ellos están bien entre la mierda que lo suyo esa mierda que sacan por su puta boca cuando hablan y por el puto culo cuando Kagan es el mismo material que les recicla estos hijos de la gran puta Alam

Voz 12 08:25 bueno he acabado no acaba no acaba de tres

Voz 3 08:28 pero

Voz 13 08:30 hemos acabado tradición claro no les aplaudo

Voz 3 08:32 son unos cabrones también señoras señores están los espectadores a los cuales les puede molestar mi lenguaje sucio y soez sé que lo tengo si alguno de ustedes ese lenguaje por favor que me disculpen mi ánimo molestar a nadie salvo a los hijos de la gran puta de los Mc Afee ah eso sí les molesta que les den por todos los Red putos agujeros de su repita y asquerosa piel

Voz 7 08:55 bueno a Pepe Rubianes no lo ha traído además no estaba pues estaba a favor de los fachas no no no no no no no no no no

Voz 0057 09:01 estoy Pepe Rubianes en el Teatro que es algo que a mí siempre me gusta porque el material de teatro cuando se coloca ves contextualizada en otros medios siempre a mí me rascan me rechina mucho porque es verdad que el teatro te da una suerte de no sea hay como un pacto distinto con el público para usar otros tonos para ser más agresivo gustaba mucho Pepe en el teatro la verdad es que me marcó muchísimo

Voz 0527 09:28 nos marcó a todos y esto era también la expresión más

Voz 0057 09:31 más dura de un PP efectivamente

Voz 0527 09:34 el anárquico de de teatro pero luego tenía unos registro entiendo que esto es lo que más trasciende no porque parece que lo que más impresiona pero pepera muchísimo más no de hecho eso es lo que se va a haber en ese

Voz 7 09:47 pero es que esto no están mal además bueno eso es opinión personal quiero decir esto poder código de teatro puede no serlo pero bueno porque no esto en en en en otro escenario es decir porque no veo porque no la radio que puede chirriar qué tal la cosa es preguntemos si hoy chirría haría más o menos que hace diez años no ya lo bonito

Voz 0527 10:07 nunca hizo televisión a no ser que fuera invitado por qué

Voz 7 10:09 yo soy conmigo nunca le interesó

Voz 0527 10:12 ignoro necesito Por otro lado Radio sí

Voz 2 10:15 con más colaboraba como por ejemplo Andreu sí que le he visto ser muy estimaba ayer sí hemos avanzado a su tiempo y con un lenguaje distinto con un humor que yo creo que ni siquiera hoy siendo entrevistado se podría permitir no no bueno

Voz 0527 10:30 a veces también es victimización mucho eh Mariola yo creo que yo seguiría invitando a PP como lo hizo

Voz 2 10:35 en realidad si seguiría yendo el podría decir lo conocieron sí claro claro el PP tuvo ya en su momento suma

Voz 0527 10:45 si pensamos aquella libertad que tenía en aquel momento no se podía ejercer

Voz 0057 10:49 en el momento y también

Voz 7 10:52 eso sí desgracia Pepe

Voz 0527 10:54 el hombre más libre que hemos conocido nunca yo al menos así siempre lo digo hay interinos ponía la espejo delante no de nuestras de nuestros miedos de nuestras limitaciones autocensura cogía venía alargaba lo que le daba la gana sin invitaba iba para su casa su teatro yo era rubia nuestra de nuestra vida

Voz 7 11:12 si mira esto por ejemplo gesto no tiene desperdicio

Voz 14 11:15 ya saben ustedes con todo lo que el trabajo buen lleva el trabajo dignifica al hombre el trabajo te honra el trabajo Terre

Voz 15 11:21 con el trabajo te Poole brillante

Voz 3 11:28 trabajo la ósea trabajo hasta te pone cachondo hubiera hay que verlo Cachón de qué va la gente a trabajar a las seis siete y ocho de la mañana todo el mundo cantando y bailando por la calle vamos

Voz 16 11:38 atracaba a Bagdad a dónde vais con esa marcha matinal era a a

Voz 3 11:48 no he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria en los medios de transporte todo el mundo pegado junto barracas aquí a ese año las sedes

Voz 8 11:57 es que estoy muy bueno se ahí vamos a estar con Berto con Carlos Latre que se apunta con amigos suyos Joan Lluís Bozzo

Voz 0527 12:06 con gran dramaturgo director teatral catalán en fin vamos a ocuparnos

Voz 2 12:11 hoy Andreo pero esto porque se te ocurre hacerlo El single de donde nace a buena pregunta es que yo no soy muy bien yo pienso cosas un poco

Voz 0527 12:17 no por aspersión o Si yo

Voz 8 12:20 a ver si no

Voz 0527 12:23 nace porque unos buenos amigos se hacen cargo de la programación del Festival Porta Ferrada que es por cierto es el más antiguo de España ya supera los cincuenta años un festival muy popular de los tradicionales Festivales de Verano en Cataluña que son como históricos inmiscuye quieres hacer algo de comedia digo pues mira si me dejas hacer durante tres o cuatro años Algo pequeñito homologo que junten profesionales artistas que no sea sólo programar monologuistas con todo el cariño eh porque somos de gremios pero que estén algo más de enjundia pues sí allí nos metimos no lleva un trabajo enorme pero es también un momento de cómoda reconciliar Teo o reconectar te con el oficio no

Voz 0057 13:01 es muy bonito la verdad

Voz 0527 13:03 de que dichos pues ya fíjate que por cierto le ponen una plaza Pepe Rubianes así una plaza pero es he visto una foto de hoy que está en obras también me parece una metáfora

Voz 8 13:13 es muy bonita no Pepe estaría encantado estar acabada de Khedira

Voz 0527 13:19 pero es que esto empieza a arrancar

Voz 8 13:21 sí sí pero ya estará acabada dejadme que os diga que también estén incorporamos podcast que no sé si habla mucho de eso aquí pero

Voz 0527 13:30 pero a mí personalmente como enfermos de la radio y toda la vida con esto me mintió

Voz 8 13:35 esa muchísimos está haciendo cosas muy buena además si ésta ya

Voz 0527 13:39 cuando movimiento mundial no de desde el podcast íbamos a tener pocas allí Bob Pop va a estrenar su su podcast que va a hablar quincenalmente con gente en fin que también todas las expresiones de la comedia son bienvenidas y una de ellas pues también es el podcast algo muy libre que se está produciendo ahora mira lo mejor Pepe Rubianes tendían podcast seguro que te digo

Voz 7 13:59 pero segurísimo

Voz 0527 14:01 era allí yo estoy

Voz 0057 14:04 bueno voy a a cerrar la temporada de nadie sabe nada con Andrés sábado tarde sí sí sí que tenemos ahí el teatro Masferrer el gran petardo final totalmente nuevo todo lo que planteaba hombre pues sí todo novedades en el último programa si una sorpresa tras otra y luego estoy en el en el ende Parlacen eh haciendo un texto de Rubianes precisamente el que colocaba Le a trabajar por la mañana entonces hay que maravilla que me da un vértigo hacer esto

Voz 0527 14:35 sí a mí me pasa oye dejarnos que hablemos esto es momento me estoy estoy nerviosa de este normalmente hacemos nuestro lo cual hace esto yo yo estoy por ahí acabando de de ajustar pero cree que voy a hacer las tapas que es otro clásico del rock abre el bar entonces no seamos planteaba algo que era hacer los textos de Pepe volver a levantar esos textos pero siendo nosotros veo que Vertele pasa lo mismo como si estuviera el aliento de la aquí detrás no

Voz 0057 15:05 no y además a mí me quiero trabajar muy bien el porqué no quiero imitarle pero es muy difícil imitarle pues lo tienes tan interiorizado

Voz 11 15:14 a modos con sus maneras con sus

Voz 0057 15:17 creo que puedo es interesante hacerlo desde mi forma de de de hacer el texto no pero vaya es complicado la verdad es que me tiene metido todos locos

Voz 0527 15:24 oye Mariola te que te gusta la tele

Voz 2 15:27 estás invitada al singular de espero que vengas hombre hasta pasado mañana no te pero la verdad que esperábamos

Voz 0527 15:32 sí sí yo tenía invitaba mucho Rubianes porque me encantaba ir yo tenía programa en TV tres al principio bueno cuando me empieza a ir un poco bien que el sofá icónico de los invitados y la de vaca entonces el PP por supuesto nunca estaba al tanto de nada era un despistado creía que era un programa semanal diario bueno así bueno en fin yo la invito en mi afán por hacer algo televisivo que sabes que has esto que se mueve siempre pienso mira encargo un diván del psiquiatra de tapizado de vaca que será como un homenaje al a la butaca pero sólo para Pepe y la era llega Pepe se pone en el diván yo con una libre Etica como psicólogo psiquiatra cuénteme no no llega Pepe tarde como siempre injusto para ser más exactos y digo mira Pepe Éste es el la la acosaba vamos a hacer aquí dice pero esto qué es esta mierda que es digo no no esto es un diván entonces se tumba en lo estoy viendo ahora mismo

Voz 11 16:29 se tumba dice

Voz 0527 16:33 esto es esto me me pone la web ha de aquí arriba estoy Santi televisivo no pero te convencía de todo entonces yo lo vi claro el equipo de atrezzo dije esto que habéis hecho que es coger lo sacáis ya del plato poner aquí arribará hoy pensaba dónde estará ese Divan de vaca que habrá acabado en algún sitio hombre haber acabado ya alguien flipando de que algún enfermo el pijo de diva no

Voz 7 16:59 pero fíjate de experiencias como ésta se aprende porque si si eso Ricardo lo confirmara ayer saca a subasta los muebles de la resistencia no la mesa silla Broncano región invitaron

Voz 2 17:11 cuando un experimento pero cuánta pasta está circulando al jefe aquí del terreno cuando estaba acabado

Voz 9 17:18 por haber hay muchas hay un montón de pujas ahora mismo pero también te recuerdo que llevamos de de febrero del año pasado vacilando le tolerando a la gente

Voz 7 17:26 con lo cual primero hay que cerrar la puja

Voz 9 17:28 a ver si las pujas son Reale a amigo y cuánto hay realmente ahí eh que evidentemente no nos vamos a quedar porque a nosotros no nos hace falta me hace falta el dinero tú lo sabes

Voz 2 17:39 por oye no sabes quién quién quién estará también el single Candela Peña nuestra

Voz 6 17:47 ajá sí

Voz 0527 17:50 hoy fantástica bueno bueno estamos todos enamorado enamorado se mira yo hay una función muy curiosa porque cada año hay unos jornadas profesionales que esto no aprende digamos mediáticamente pero nosotros nos llena de muchas de allí facción

Voz 7 18:03 muy orgulloso acto ya no se puede

Voz 0527 18:05 tiene esto sin invitar al Rey no y yo estoy ración que vienen jornadas profesionales tres días gente distribuidores productores actores a vender proyectos es muy chulo porque es una cocina real

Voz 2 18:20 dado también y festival sí sí esto

Voz 0527 18:22 recomiendo si puedes muy sola que te pases porque es muy interesante

Voz 2 18:26 pero si yo voy a ir a veros a vosotros hacer es voy a la playa eso

Voz 8 18:29 claro no se puede ya bueno ganó el año pasado y como premio del joven

Voz 0527 18:40 talento una función que es muy interesante que se estrenó antes de ayer en Cangas

Voz 8 18:45 así que sí que se llama

Voz 0527 18:48 la gran ofensa y cuenta la historia no quiero desvelar la de un agente de un hombre un grupo que monta una función con chistes realmente incorrectos y recibieron una denuncia

Voz 2 19:01 de Andreu Buenafuente en La de guionistas en la nota de paisanos explica eso para algo saque cállate

Voz 0527 19:10 hombre pero lo estoy estabilidad como tu amigo Francino

Voz 2 19:12 yo no he dicho nada hombre pero Goicoechea

Voz 8 19:15 ponemos un poco el argumentario que sepa es que eso también va cediendo el festival los dos límite indie visto eh

Voz 9 19:23 ya te digo que detenían en las bromas si decían pero esto no si es suficientemente fuerte vamos a pedirle a los muchachos de la resistencia cambiando a tres y ojalá esto fue una broma pero no oye pues lleva esta es verdad han pedido ahora al equipo de guión no podéis enviar

Voz 8 19:38 Nos alguna cosita esta vuestras ahí está me parecen el monólogo de arranque de la obra de teatro Javi Suárez no ha enviado ningún chiste pero no no lo digo como como

Voz 0527 19:49 satélite

Voz 8 19:50 Ricardo a un pañuelo es especifico

Voz 0527 19:53 me imagino no para tu pelo

Voz 8 19:55 de playero inspira con inspiración veraniega o el pañuelo es para mí pero realmente crees

Voz 6 20:02 sí es verdad es verdad

Voz 9 20:05 bueno sobre todo si con el con el completo claro sirva para que esté ahí diciendo madre mía me venido realmente aquí cuando esto lo veo en la tele todos los días pero pero me apoderó leernos mueve siempre es buena

Voz 7 20:17 cuesta esto es una experiencia