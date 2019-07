La opinión de Carles Francino

Voz 0313

00:18

hola buenas tardes bona tarda porque ella abrimos la Ventana desde Barcelona Barcelona la ciudad de los prodigios eh según el título de aquella novela memorable de Eduardo Mendoza que la traigo a colación por una cosa simplemente para para que nos preguntemos les pregunto si cree o no en los prodigios porque yo sí creo por eso hoy abrimos esta ventana con el objetivo yo diría que casi prodigioso de no hablar de lo de siempre cuando nos asomamos a Catalunya en estos últimos años no por ocultarlo eh ni mucho menos no se trata de de ignorarlo porque tenemos un problema político no sólo político muy gordo que además no tiene pinta de que vaya a solucionarse pronto pero como en el chiste haya alguien más o en este caso hay algo más pues claro que lo hay mucho está la ciencia la cultura la gastronomía la sanidad la educación las empresas los maestros las maestras los médicos los estudiantes las enfermeras los pescadores los payeses los abogados las abogadas los mecánicos están en definitiva las personas y cada una de esas personas siete millones y medio en total tiene sus planes sus ideas sus inquietudes sus problemas también alguno muy graves con la suma de todas ellas se construirá el futuro de Cataluña en el Palau Robert en el corazón mismo de Barcelona se clausura mañana una exposición que luego irá de gira por otras ciudades de Catalunya que habla precisamente de eso Nos ha parecido que era una magnífica oportunidad porque al final digo yo al final igual no hace falta pensar en prodigioso historias épicas o retos estratosféricos con un poco de sentido común