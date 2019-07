La polémica del día

Voz 0827

00:00

pues vamos allá bueno es el último barómetro del CIS pero la cara B del barómetro decís porque aparte de la intención de voto nos muestra un auténtico clamor popular por un derecho básico en un Estado que se autodenomina del bienestar que es la vivienda una inmensa mayoría de españoles declara su aspiración a tener una casa en propiedad pero admiten que no pueden porque no tienen ingresos suficientes para acceder a un mercado disparado resulta que acaban en la ratonera de otro mercado igualmente desbocado así que manifiestan su hartazgo ir reclaman mayoritariamente nueve de cada diez españoles la intervención pública en este mercado de la vivienda concretan cuatro de cada diez españoles creen que el Gobierno debería limitar el precio de los alquileres como lo están probando hacer ciudades como Berlín París y reclaman la creación de un parque público de viviendas para alquiler y uno de cada tres Además cree que incluso sería necesario expropiar suelo para conseguir estos fines la verdad es que los datos no admiten mucha discusión de tal manera que cuando acaben los políticos sus discusiones sobre la cocina del CIS esperamos que comiencen a preocuparse definitivamente por la otra cocina bueno por la vivienda en general de los ciudadanos que los eligieron