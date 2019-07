Radio Paradiso (30/06/19) La revolución femenina

Voz 1 00:00 tú

Voz 4 00:30 cuáles son las virtudes exigida para ser mujer ideal de Europa

Voz 5 00:33 va para mí pisando negarse a ser pedirse a todos los que ese tiene alrededor a los niños a toda la familia en fin que todo se encuentren a gusto en casa ahí alrededor de la familia

Voz 4 00:43 que se proponen el futuro María Luisa

Voz 1913 00:49 esa era la mujer ideal en la España de hace unas décadas nada que ver con la de hoy que no tiene porqué ser ideal ni aspira a serlo es dicen sociólogos historiadores la gran revolución de este siglo que empezó pasito a pasito a finales del XIX y que ha cambiado seguirá cambiando la forma

Voz 2 01:06 el líder de interpretar el mundo

Voz 1913 01:11 la mujer ha decidido ocupar su lugar y lo está consiguiendo dicen que España es uno de los mejores países para ser mujer lo cierto es que el el Congreso ya hay más diputadas que diputados un fiel reflejo de lo que pasa en la calle y aunque quede mucho por hacer estamos muy lejos de ese tiempo en el que la inmensa mayoría dejaba de trabajar cuando se casaba para ocuparse de la casa del marido de los hijos

Voz 1913 03:27 y para empezar vamos a la calle porque una de las cosas que han cambiado y ha sido motor y otros cambios es la visibilidad las mujeres han tomado las calles para reclamar sus derechos y han demostrado que ya no son inicien en cien mil las que se manifiestan por la igualdad aunque algunos les moleste

Voz 8 03:42 a mí siempre me pareció muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI con ese feminismo radical totalitario son mujeres frustradas mujeres amargados mujeres rabiosa y mujeres fracasadas

Voz 9 03:56 que son todas esas feministas feas que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer

Voz 1913 04:02 algunas no lo entiendan lo cierto es que el ocho de marzo ya no es un día más en el calendario las concentración les minoritarias se han transformado manifestó acciones que para sorpresa del mundo entero han sumado a millones de mujeres reivindicando la igualdad y sus derechos

Voz 10 04:16 seguiremos y seguiremos mientras tengamos fuerza para hacerlo yo creo que cada año tienen que hacerse cada año más y cada año porque tenemos que seguir luchando

Voz 1913 04:41 el dos mil dieciocho la prensa internacional se hizo eco no sólo de las manifestaciones que recorrieron las calles de las ciudades de España también de la huelga feminista que secundaron más de cinco millones de trabajadoras sólo había un precedente en Islandia en octubre de mil novecientos setenta y cinco fue la primera huelga feminista de la historia y consiguió parar el país por completo los hombres se vieron obligados a realizar tareas poco habituales para ellos mientras las mujeres tomaban las calles pidiendo la igualdad de género

Voz 1913 05:17 en Reykjavik corearon canciones como esta en la que recordaban que las mujeres sumaban muchos votos arreglamos apolítica y creamos igual la y fraternidad cantaban los manifestantes hubo discursos y consecuencias cinco años después Islandia elegía la primera presidenta de un país europeo y la primera jefa de Estado del mundo democrático de invocado Tir una de las miles de mujeres que fue la huelga tomaba posesión de su cargo que ocupó dieciséis años

Voz 15 05:48 ya han vendas Naim Delfos estudiar dar leve Island porra

Voz 1913 06:27 aunque temas como el aborto el divorcio los anticonceptivos no pudieron abordarse libremente en el Año Internacional de la Mujer se pudo escuchar en Madrid activistas como la norteamericana

Voz 16 06:36 la verdad escrita Andes Abdi Mwai quién Inger Guardo puede Wenders PAN abrí en seis

Voz 1444 06:46 no sólo hubo conferencias suele ser redondas en mayo del setenta y cinco el Gobierno reformada varios artículos del Código Civil y de comercio que acabaron con la obligación de solicitar el permiso del marido

Voz 1913 06:56 todo para una serie actividades las asociaciones de mujeres empezaron a tener más visibilidad el cambio se aceleró tras la muerte del dictador ese mismo año hay mujeres que no ha tenido más difícil que otras en la Transición se supusieron a la cabeza de las manifestaciones para reclamar su libertad sexual era mujeres en un cuerpo que no reconocían como propio INEN siquiera sabían cuál era la palabra apropiada para nombrar lo que les pasada transexuales como Miriam Amaya con la que hemos conversado ella es transexual y gitana

Voz 17 07:51 empezamos por su infancia bueno verdaderamente tuvo una infancia absolutamente maravillosa ya de nacimiento yo creo que ella mis padres ya me vieron es más sabían que por mi parte no iban a tener apellido continuando con victoria luego a partir de ahí ya sí que la escuela tal vez un poco más más digamos lo que hoy es lo llamado bullying también por ser gitana y por ser demasiado nada digamos digámoslo de esta manera no me gustaban los juegos de chicos no me gusta hacer cosas que hacían los chicos normalmente como salir a pegar siempre iba más con las colas niñas con las niñas

Voz 1913 08:27 son infancia sobre todo viene en tu casa es decir que en tu casa aceptaban pues que tú fueras diferente

Voz 17 08:33 sí bueno más que diferente no no tienes que ser excelentes sino que sí exactamente que veían que a mí me gustaban los los los juegos de niña me gustaba vestirme de mujer porque me veía bien me veía cómoda una pequeña anécdota que ya tenía yo diez años más o menos mi padre me compró un juego de un bol balón en los pantalositos etcétera etcétera y fuimos a jugar bueno pues cuando queríamos la mi padre le dijo a mi madre me he comprado un tutú el equipo de Humboldt gira captura que estoy gitana y entonces en una enmienda de gitanos mucho más y más difícil todas estas cosas no porque los gitanos tenemos unas normas unas leyes unos unas tradiciones muy diferentes pero ya digo tuviese gran suerte que lo mejor actúen en un ámbito de una familia que no era del siglo XIX siglo XX era del siglo veinticinco por lo menos

Voz 1913 09:28 tuya desde muy joven porque en el de tú tenías diecisiete años pero si tienes una actitud reivindicativa

Voz 17 09:36 sí ya bueno yo creo que la tengo desde mucho más antes es decir yo iba por la calle iba con mi familia iba con yo veía que cita de miraban y al pero estas cosas de que nos tasa aún muy muy conforme con que las tírate este mirando así de lado entonces ya digo yo a los quince años ya me puse la primera hormona de villas porque nadie sabía aún bien lo que era hizo pero a los dieciséis años te digo pues ya empecé a preguntarme como como verdaderamente esto como Mirian desde entonces es decir la primera manifestación cuando éste hizo ahí ya sí ya me llame Lance completamente por eso mismo porque ya estábamos más que hartas de que la policía sobre todo la policía el franquismo te llevaba en la comisaría lo que Villaverde volvió una verdadera guerrera fue no los palos que nos daban porque obviamente es cielos palos duele lógicamente destino las humillaciones que sentíamos como no humillaba como unos bajaban en los dejaban tiradas por tierra en el sentido de que lo insultos baratos gratuitos que nos hacían y eso pues lo que no hizo más que nada pensar en que no es que es que no tenía que ser así que si tenía que luchar por ello este sería

Voz 17 10:53 porque entonces no se da en las farmacias en en Barcelona que la lo que es el Barrio Chino allí habían una especie de miramos practicantes que estaban para sobre todo para las mujeres para la prostitución pues por si tenían alguna enfermedad algo iban allí allí Prada van las gomas los condones activos y entonces ellos mismos pues tenían esta hormona que es como un abortivo entonces las mujeres la usaban allí para eso entonces nos costaba veinticinco pesetas tiene que ser muchísimo no hubo ya era dinero ya en el setenta y siete setenta y ocho o setenta y seis mejor dicho setenta y setenta y siete ya era era dinero Myrie

Voz 1913 11:34 consciente de que era un peligro

Voz 17 11:36 verdaderamente eso es una de las cosas que no tienes en cuenta porque vas buscando algo de que necesitas necesitas sentirte completa entonces yo creo que los los peligros es lo mismo que él que va a subir a Liberes sabe que es peligro pero lo hace porque tienes que subir porque es la afición no hizo su meta para mí estos peligros no significaban nada o no los veía en estos momentos

Voz 1913 12:00 Miriam que es lo que te habría gustado conseguir el adivinos no has podido conseguirlo Porto condición

Voz 17 12:05 mi mujer transexual un trabajo digno nada más nada todo lo demás lo he conseguido todo he tenido el apoyo de mi familia el amor de mi familia he tenido no marido que por desgracia murió fijo teniendo el amor y el apoyo incondicional de mi familia enemistad amigos citado pero nunca he podido tener un trabajo digno es decir de estar trabajando con un sueldo cinco días a la semana os de ir como ustedes a tener tus vacaciones tener tu paga el doble tener que todas estas pequeñas cuestas que es lo que verdaderamente importan el de poder tener no perdió decirle que quiera un sueldo de tres mil y cinco mil euros no no no que a lo mejor en el espectáculo o la prostitución pudo ganar el doble triple pero es un dinero que es fácil y rápido no fácil porque fácil no lo es rápido pero no yo hubiese querido tener un trabajo como cualquier ciudadano lo mismo que pago luz pagó impuestos pago la compra pago el agua pago todas estas costas tengo mis obligaciones también quiero mis derechos tan pocas cosas importante eso era si sino que es algo de lo único en lo único lo único en este mundo que puedo decir que no he conseguido lo demás lo he conseguido absolutamente todo

Voz 1913 13:23 lo ha conseguido casi todo a pesar de haber nacido en unos tiempos en los que era considerada un bicho raro es que en el franquismo la mujer tenía que ser madre y esposa ahí Mirian no tenía difícil la dictadura negaba la existencia de la sexualidad de la mujer y la libertad sexual de cualquiera era un país en el que transexuales homosexuales serán perseguidos en las

Voz 2 13:44 invisibles

Voz 18 13:50 una seña que siempre Pérez qué cree que tiene eso

Voz 19 16:09 tal después señal y hubo otras en febrero entró en la Real Academia Española la primera mujer Carmen Conde fue un primer paso a favor de la igualdad en un año en el que se iban a dar algunos más

Voz 1913 16:25 la música aparecían nuevos grupos como Nacha Pop que empezó en el setenta y ocho tocando en locales madrileños aunque un tardó un tiempo grabar su primer disco

Voz 18 16:33 sí

Voz 1913 16:38 la sociedad española estaba cambiando y las mujeres se pusieron muchas veces al frente de esas manifestaciones por el cambio la presión del movimiento feminista de las que militaban en los partidos políticos era cada vez mayor la despenalización de los anticonceptivos fue uno de sus caballos de batalla no todas pensaban lo mismo las décadas de franquismo y la influencia de la Iglesia católica seguía pesando mucho en la sociedad también en las mujeres así que al pensar en los anticonceptivos era habitual hoy cosas como ésta

Voz 20 17:09 a mi me parece que es una cosa que es la ley de Dios Isidro da lo dice el Papa tenemos que acatarla como buenos cristianos o como esta

Voz 21 17:16 yo creo que como persona nadie debe regular la no traía puesto que uno Si sentimos como animales

Voz 2 17:22 el derecho

Voz 1913 17:24 estas opiniones la píldora hacía años que había llegado a España se empezó a comercializar en mil novecientos sesenta y cuatro pero sólo se vendía con receta médica y oficialmente sólo se autorizaba en tratamientos ginecológicos para regular el ciclo menstrual escuchamos a un médico partidario de la ley

Voz 22 17:40 siempre que a la mujer lo necesito pues fíjate siempre tengo una enfermedad que hay varias que pueden ser tratadas con nosotros debemos emplearla de aceptarla ponen exclusivos indio objeto es no tener hijos esto ya el médico yo creo que modelar

Voz 1913 17:52 pero la realidad era otra Se calcula que en mil novecientos setenta y cinco ya tomaba la píldora medio millón de españolas la mayoría como método anticonceptivo así las cosas llegó al sentido común de un presidente del Gobierno que pensó en legislar lo que la suciedad ya estaba haciendo política a nivel de calle simplemente lo dicho y hecho en el mes de abril empezó el debate parlamentario para despenalizar el uso de los anticonceptivos María Dolores Calvet del grupo comunista una de las veintiuna mujeres que ocupaban escaño en el Congreso intervino para decir que les sabía a poco

Voz 23 18:27 diputados a nuestro entender el proyecto de ley que vamos a empezar a discutir esta tarde es totalmente insuficiente en los acuerdos que el Gobierno se ha comprometido legalizar los anticonceptivos bajo control sanitario evidentemente este proyecto entender no recoge esta parte hemos pactos firmados

Voz 1913 18:50 es que esos pactos de la Moncloa además de los acuerdos económicos incluían otras cuestiones de tipo social cuestiones consideradas prioritarias en unos meses el Congreso despenalizar la venta divulgación y uso de los anticonceptivos

Voz 23 19:03 el resultado fue pues mil doscientos setenta y siete jugador doscientos setenta y cuatro en contra ningún abstenciones y dos aprobado el texto sobre despenalización de anticonceptivos

Voz 1913 19:25 la liberalización del uso de los anticonceptivos no era un tema menor hizo posible separarlas cualidad de la procreación otorgó a la mujer o a la pareja la libertad de decidir cuántos hijos querían tener en qué momento esa libertad abrió la puerta a otras libertades y algunos de los cambios más importantes del último siglo

Voz 1913 20:06 tres años después de la llegada de la píldora llegó el divorcio y es que durante décadas el matrimonio aquí fue para toda la vida lo malos que la mujer al casarse no podía ni conducir ni abrir una cuenta en un banco o tener pasaporte sin autorización de marido así que la llegada del divorcio en mil novecientos ochenta y uno nos va a contar Isabel Salvador fue celebrada como un logro uno más para la libertad de la mujer

Voz 14 20:28 sí

Voz 0825 20:29 del para toda la vida o hasta que la muerte os separe al divorcio exprés que se anuncia en Internet a precios low cost por poco más de cien euros con todo incluido pago fraccionado

Voz 26 20:44 veintidós de junio de mil novecientos ochenta y uno Status Quo sonaba como número uno de Los cuarenta Principales España Irlanda eran los únicos países europeos en los que no se permitía el divorcio en el Congreso de los Diputados recién estrenado el verano el ministro Francisco Fernández Ordoñez defendía así la aprobación de la ley del divorcio

Voz 27 21:05 miles de personas no van a reconstruir su matrimonio porque lo diga la ley pero sí pueden regularizar un segundo matrimonio Si una ley de divorcio lo pero no podemos impedir que los matrimonios se rompan pero sí podemos disminuir el sufrimiento de los matrimonios rotos

Voz 0825 21:22 con ciento dos votos a favor veintidós en contra y ciento diecisiete abstenciones en España Se legalizada el divorcio el camino no había sido nada fácil para un ministro que se había echado encima a toda la Iglesia gran parte de su propio partido la UCD

Voz 28 21:37 la familia en general pero sobretodo los hijos son los grandes perder

Voz 0825 21:40 siempre que se plantea un divorcio

Voz 2 21:43 el matrimonio rapto

Voz 10 21:45 ente consumado la Iglesia es indisoluble

Voz 0825 21:48 el clima de rechazo que sirvió entonces por parte de los que se resistían a sacar a España del blanco y negro lo recuerda muy bien Ana María Pérez del Campo presidenta entonces de la Federación de Mujeres Separadas

Voz 29 22:00 el cuerpo no están en su despacho decirme acércate mira por la venta yo miraba por una ventana él me he encontrado con que fuente habían colocado marco de estos licitada que decía el antiguo amigo justo enfrente de La Ventana del ministro

Voz 0825 22:24 durante semanas visitó ese despacho en el que trabajo con Fernández Ordóñez para sacar adelante la ley del divorcio leí que se convertiría en el primer gran logro social de la democracia la primera gran conquista de la mujer

Voz 29 22:37 que la protagonista ha sido ya veo claro la libertad es una conquista pelos clado una conquista de la mujer

Voz 30 22:57 que cantan los poetas

Voz 0825 23:00 Belén seguía cantando al amor cuando finalmente en el mes de junio si aprobaba esta ley en septiembre de ese mismo año un juzgado de Santander dictaban la primera sentencia de divorcio Julia Ibars Se convertía así en protagonista involuntaria de la historia de nuestro país

Voz 31 23:16 al final siempre es un Trauma aunque tú te quieres luego te tienes que volver a a reprogramar de alguna manera no

Voz 12 23:24 el divorcio no tardaría en llegar a la gran pantalla la política

Voz 2 23:30 soy director general de Protección a la Familia pues predica con el ejemplo es de UCD sí pero del sector crítico del equitación nada eh yo soy de Alianza Popular acabas ya es cariñoso

Voz 0825 23:42 y encima de Fraga el primer divorcio protagonizado por Manuel Summers y Antonio Ozores se estrenaba en mil novecientos ochenta y dos seguida por una larga serie de películas de consumo rápido dudoso gusto

Voz 26 23:55 pero sin duda es esta música en la que acompañaba en la serie Anillos de oro a la pareja de abogados matrimonio listas que protagonizaban Ana Diosdado Imanol Arias

Voz 1913 24:05 la que hoy no sigue llevando a aquellos años ochenta imposibles de imaginar XXXV años después en un país en el que al año se divorcian se quitan los anillos cien mil parejas los malos tratos eran son aún uno de los motivos para pedir el divorcio esa razón alegó Ana Orantes una mujer que se atrevió a acudir a un plató de televisión a Canal Sur para denunciar públicamente veinte años de maltrato físico y psicológico que había sufrido ella también sus hijos fue el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete

Voz 32 24:43 yo no podía porque yo era un analfabeta porque yo era un bulto porque eso no valía un duro así hace cuarenta años me daba una paliza porque está me será fácil así no tenía que haber vaso yo no podía de mi hermano me quitó que yo viera mi familia me daba una paliza a otro día me decía perdóname ya va pasando yo lo creía lo que leía lo creía porque tenía once hijos no tenía dónde ir no tenía dónde ir porque yo no podía irme con mis padres ni con nadie yo tenía que aguantar lo que aguantar lo que me diera paliza sobre paliza paliza sobre paliza día sí y otros no

Voz 1913 25:27 trece días después su ex marido la roció con gasolina la quemó viva el juez había decidido pese a las quince denuncias presentadas por Ana que él siguiera viviendo en la planta baja de la casa que habían compartido el caso de Ana Orantes sirvió para cambiar la percepción social y mediática la política también contra la violencia de género dos años después el Código Penal incluyó la orden de alejamiento para proteger a la víctima en dos mil cuatro llegó la Ley Integral contra la violencia de género la primera campaña en televisión arrancó en dos mil seis con una llamada a la denuncia

Voz 33 26:01 porque ocho años de silencio eran demasiados años

Voz 2 26:04 porque cuando decidiste hablar te escucha

Voz 23 26:06 el cero dieciséis dígame

Voz 2 26:09 tranquila te vamos a ayudar a la primera señal de malos tratos llama

Voz 34 26:13 a las vistas son como soy entre salgo cuando quiero quiero levantarme

Voz 1913 26:26 el maltratador después de esa tolerancia cero ávido otras campañas que han ayudado a ese cambio social tan necesario para que los ciudadanos dejaran de creer que la violencia contra las mujeres era un problema doméstico que debía resolverse de puertas adentro la televisión ha sido y es escaparate de lo que pasa en nuestras calles en nuestras mentes no sólo por los programas son las series que se emiten también sobre todo por la publicidad un género en el que se refleja bastante bien cómo ha ido cambiando el rol de la mujer en las últimas décadas

Voz 1444 26:58 la publicidad se inventó con la mujer como reclamo se coló en la tele en blanco y negro y la primera que cantó

Voz 1913 27:04 bailó y cobró por un anuncio fue la siempre pop

Voz 1444 27:06 el Carmen Sevilla era la época de los primeros electrodomésticos por supuesto la casa era cosa de mujeres

Voz 4 27:18 pues bien todo el Daily no llegaron

Voz 1444 27:23 los setenta llegó el color con los tonos sepias a una publicidad completamente machista como la sociedad los anuncios reproducían escenas reales como la vida misma como la de esta mujer llorosa que acude a una pitonisa porque su marido la trata mal y la besa ha pasado a la posteridad como el anuncio más

Voz 36 27:41 machista de la Historia

Voz 20 27:42 cuando medicinal como siempre a gritos y con malos modales nunca me besa cuando sale de casa

Voz 0825 27:53 no me digas más

Voz 38 27:55 te das pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias tiene derecho cuando llega su hogar a encontrar un agradable recibimiento

Voz 39 28:05 mira esto y procura que nunca

Voz 38 28:09 le falte su copita de coñac

Voz 1444 28:13 verás cómo no pero si hay un anuncio que revolucionó el mercado publicitario fue el de las trillizos de antaño que actuaran con Julio Iglesias si son de esa época seguro que esto les suena

Voz 4 28:24 hoy su momento que cayó con una cielo

Voz 1444 28:40 la canción era siempre la misma lo bebían los hombres entretenían las mujeres era el rol femenino entretener y cuidar y limpiar

Voz 2 28:48 también cocina pero con mi vitrocerámica ya no qué hace

Voz 0825 28:50 es que ya no brilla como ante esa que siempre la elenco con productos

Voz 40 28:54 el tu superficie repelen el agua despide de la sociedad hasta dentro de unas muestra así no es un problema vajilla es para solucionarlo sólo tienes que utilizar firme siempre

Voz 1444 29:07 con los noventa llegó el rol de la mujer como objeto sexual ese cambia la ama de casa por la explosiva rubia que llegan moto buscando al hombre con un tic obsesivo bajarse la cremallera del escote aunque le pregunten

Voz 41 29:18 ahora con nombre Jack es un hombre muy especial no recto a desatarse si un aroma único fraganti color yo veo un Roma muy peligroso

Voz 1444 29:35 pero cambiamos de siglo dejamos el veinte entramos en el XXI y con los mismos tics machistas los expertos repiten insisten ojo que la publicidad es sólo el reflejo de la sociedad por esa regla de tres lo que éramos en el dos mil suena así

Voz 42 29:51 una experiencia orgánica con vales verbales ahora menos de dos euros

Voz 1444 29:59 años duros te anunció la base les funcionaba y cambiaban en la protagonista entonces una joven actriz Michel

Voz 1913 30:06 Jenner sabes que me sentí realmente sexy la pasión IMI Reed

Voz 2 30:13 norte la pasión de cremoso condicionado rizos sexuales desata la pasión de unos rizos peligrosamente sexy quién es una rifa sexys este verano descubre como de los ex diputado

Voz 1444 30:26 pero llegamos a la etapa actual la publicidad la regula un autocontrol de los propios medios empresas y ahora mismo sería impensable colocar estos anuncios que hemos oído pero sigue habiendo ahora se dice en el argot publicitario sexismo ese creen que lo han oído todo pues escuchen

Voz 43 30:43 hola chicas mira la vuestro chico y después a mí otra vez a vuestro chico y de nuevo a mí en los yo una pena pero si dejara de utilizar es el de baño femenino ese pasar a Old Spice podría oler como llevan mirar hacia abajo y luego hacia donde estás en un barco Bruno hombre que huele como podría oler nuestro chico que tenéis en verano mira me lo sé es una ostra con dos entradas para eso que os encanta mirar de nuevo las entradas son un diamante cualquier cosa es posible cuando vuestro chico huele a o de Espais sino

Voz 0958 31:09 a una chica si estoy en calles

Voz 1444 31:12 sorprende el anuncio es reciente cambia los roles la mujer ahora ya no está en casa es ejecutiva pero debe llegar a todo y estar perfecto

Voz 42 31:20 os pongo por testigo que nunca más volvería a renunciar al postre Jet los nuevos postres vitamínicos con sólo cero coma ocho por ciento de materia vuelve a disfrutar del poste cuerpos postres vital Indira

Voz 1444 31:43 después de este repaso por medio siglo de anuncios la conclusión ya la han visto y seguro que han oído se ha avanzado mucho en la publicidad como la sociedad pero todavía queda mucho por hacer

Voz 1913 32:08 la publicidad tiene un lenguaje propio como lo tuvo el informativo más difundido en el franquismo ese que se metía durante años en los cines antes de la película el lenguaje del nodo no sería hoy ni política ni socialmente correcto

Voz 44 32:21 en Austria se desarrollan dos campeonatos que fútbol femenino hemos aquí a las nutridas selecciones nacionales y las de Alemania dispuestas actuar con un ardor impropio de sus abundantes kilos la única nota optimista es que cuando se casen si se casan cambiarán este juego por una batería de cocina

Voz 1913 32:39 se quedó tan ancho comentarista no sirve esta introducción para hablar del deporte un ámbito en el que las mujeres han dado paso los de gigante aunque queda mucho por hacer por ejemplo parece que aún hoy ser mujer y árbitro de Primera División es algo incompatible veremos no tardando

Voz 0356 32:54 es una mujer pitando dirigiendo partidos en Primera División creo que a día trabajamos cada día para ello pero creo que eso no lo vamos a ver en un tiempo inmediato porque necesitamos varios años hasta que consigamos que eso sea realidad a corto plazo no hay nadie que Rice que este probará preparada para evitar en primera división no

Voz 1913 33:15 no están preparadas para arbitrar un partido de fútbol ayer fastidiar se porque si lo están para pilotar un avión diseñar un rascacielos o conducir un trailer sede que lo del fútbol es más difícil que todo eso es una anécdota pero da la medida de lo mucho que aún queda pendiente en el lado contrario la maternidad SER Madrid deportista de elite era hasta no hace mucho ya no difícil sino imposible eso sí ha cambiado un puñado de deportistas de primer nivel nos han demostrado que se puede retomar la carrera e incluso mejorar sus marcas tras su maternidad

Voz 0825 33:49 es la demostración de que se yo lo he hecho disfrutando de la maternidad disfrutando el piragüismo sencillo porque no es sencillo nosotras seguimos marcando el camino un poco la prueba de que siendo mujer no tienes que dejar de lado el deporte

Voz 1913 34:10 porque quiere ser madre es out piragüista consiguió un oro en los Juegos de Río después de ser madre antes que Madeleine lo demostraron otras Paula Radcliffe que en dos mil siete ganó la maratón de Nueva York diez meses después de la quinientos de su hija la nadadora estadounidense dará Torres cumplidos los cuarenta vidas el nacimiento de su hija consiguió cuatro medallas en los Juegos de Pekín la tenista que tras dos años retirada ganó el Abierto de Estados Unidos al que había sido invitada sin ninguna expectativa de alzarse con el título las españolas también lo han demostrado superando dificultades de todo tipo Blanca Manchón cinco veces campeona del mundo de windsurf se quedó sin patrocinador tras anunciar su embarazo siete meses después de ser madre volvía a la competición ganó su sexto título

Voz 0825 35:11 siguió nueva financiación

Voz 1913 35:14 mismo Nuria Fernández y Natalia Rodríguez oro bronce en el Europeo de dos mil diez antes tomaron la decisión de ser madres sabiendo que iba a ser complicado retomar su carrera deportiva la verdad es que

Voz 0825 35:39 era una cosa como dura no de decir me llama la maternidad pero digo voy a perder todo si te detienes a pensar lo dices no tengo hijos porque no había muchas ayudas era todo como un poco incertidumbre no sabías no había un sendero hay andado entonces era con

Voz 1913 35:54 implica a mí me decían que no volvería a la élite nos contaba Nuria Fernández se equivocaron

Voz 0825 35:59 de hecho conseguí mis mayores logros después de ser madre me sentí mucho más resistente que será lo que dicen los científicos de las hormonas y todo eso y luego más cabeza como que sabía leer las carreras luego aprovechaba mucho el tiempo quizás a las cosas pues maduras te hace madurar

Voz 1913 36:20 bueno madurez que no pasó desapercibida ni para sus competidores ni para los comentaristas

Voz 34 36:26 Nuria cuando cuando los jarreros hondura desde luego gana muchos enteros Últimamente ha madurado muchísimo como atleta y me atrevería decir que como persona empuja muchísimo es una nota de mucha fuerza y muy trabajadora

Voz 1913 36:40 duele fue de las pioneras en el dos mil siete nació su primera hija entonces no había ninguna ayuda para las deportistas de elite tras la maternidad

Voz 0825 36:47 se están dando cuenta que podemos ser madre perfectamente que esta arena élite compaginar el deporte y bueno gracias a unas cuantas pues no hemos podido demostrar que se puede y que nos tienen que apoyar porque necesitamos esa ayuda

Voz 1913 37:03 en dos mil catorce llegaron las primeras ayudas por nacimiento guardería pero aunque han demostrado que la maternidad es compatible con la excelencia deportiva aún hay mujeres que temen no poder retomar su carrera o perder a sus patrocinadores también hay quién ha firmado un contrato con una cláusula anti embarazo son ilegales quiero existen aunque ese es un tema que merece capítulo aparte hoy nos quedamos con las que han superado la prueba con sobresaliente como Nuria Fernández que el año pasado con más de cuarenta y tres hijos Se con en la final del Europeo de Belgrado

Voz 4 37:36 la lista Nuria

Voz 12 37:38 Belgrado cuarenta años

Voz 45 37:41 el noventa y nueve días finalista tren

Voz 2 37:44 si en el Campeonato de Europa

Voz 1913 42:23 dio paraíso Cadena Ser lo cierto es que a la sociedad le cuesta asimilar algunos cambios y los roles de género Se mantienen incluso entre los más pequeños hoy sigue existiendo la idea de que hay trabajos de hombres trabajos de mujer las estadísticas lo confirman casi el cien por cien de los electricistas

Voz 1444 42:41 en hombres el noventa y siete por ciento de las emplea

Voz 1913 42:43 las domésticas son mujeres y además de los números están las percepciones vamos a una clase con niños y niñas de siete años

Voz 51 42:51 Londres obtienen hueca en Trujillo ha dicho estaba hecha

Voz 1913 43:00 esta tarde dice la profesora vamos a dejar a personas trabajando un bombero en piloto de combate y ocio los niños dibujan eligen nombres para sus personajes cuando entre a los de verdad se ha disfrazado dice alguno cuando la persona vestida de piloto de combate se quita el casco descubre su rostro presenta

Voz 51 43:21 bueno bien hechas buena él nada espada nuevas cosas

Voz 20 43:26 Valenzuela

Voz 1913 43:29 de los sesenta y seis dibujos que hicieron los niños sólo cinco representaban a mujeres muy curioso experimento que nos indica que hay que seguir trabajando para romper moldes como lo rompieron las mujeres con las que ha hablado María Manjavacas mujeres que han alcanzado metas impensables para ellas para sus familias y para la Sociedad hace poco tiempo

Voz 1444 43:49 sus historias algo tienen en común han llegado donde quieren pero el comienzo fue duró Rosa hasta lo tuvo difícil para estudiar es un ajuste

Voz 0825 43:56 en gitana de Granada la primera mujer de fan

Voz 1444 43:58 día que estudió una carrera universitaria pasaron por lo de letras pero la ciencia ya era cosa de hombres

Voz 52 44:04 ha sido pues son muy rebelde y he dicho que no que ellos llegaba ciencias porque sí

Voz 1444 44:08 porque si ya es geólogo su motivación su abuela que aprendió a leer y a escribir a los sesenta y cuatro años las mujeres de su familia que se había sentido discriminadas fueron las que la empujaron

Voz 23 44:20 que yo hable más de mi madre y mi abuela porque ella es decir la así mi mujer haya gitana referente para de yo estudié hablo de que bueno mi padre mi padre estado ahí no ciudadanos gitanos

Voz 1444 44:33 pero a su padre le costaba hiera geología también ha volado alto devora Gómez primera mujer que pilotó los Pumas que trasladan autoridades

Voz 23 44:42 la primera comandantes que que ha llegado a a llevar el helicóptero de de Casa Real

Voz 1444 44:49 pero ya digo que estoy en lo más Jan que dice que en el Ejército no ha notado discriminación sigue que dice que la barrera a la pone la sociedad

Voz 23 44:56 a las te te has todavía les cuesta creo que la barrera viene de la de la propia sociedad la gente se sorprende me ruboriza que cuando yo diga digo lo que soy y la gente se extraña Hay anda militari piloto o madre mía hay para mí es algo normal en mi día a día

Voz 1444 45:11 el día a día del artista elite acabe transcurre entre óleos entre hombres porque pese a que parece un mundo más igualado

Voz 2 45:18 el mundo del arte todavía un mundo de hombres pero las mujeres estamos muy presentes las pocas que somos hacemos mucho ruido

Voz 1444 45:27 para ruido el que tiene que hacer Magdalena fontanero de profesión se ha especializado en gas y cuando llega a las casas

Voz 52 45:33 llegó y centro y listado cuando viene digo yo no estoy medio suyo si sigue habiendo alguna excepción pero bueno ahora te respetan porque porque has tenido que demostrar y espera o varios golpes en la mesa diciendo que que nosotros también baremos eh

Voz 0825 45:47 valen mucho pero lo triste es que aparte de trabajar

Voz 1444 45:50 a ellas han tenido que demostrar que vale

Voz 0825 45:53 la incorporación al mundo laboral ha sido un proceso imparable y no hay vuelta atrás es un recorrido que se ha hecho

Voz 1913 45:58 en muy poco tiempo aunque no en igualdad de condiciones por eso hoy ellas tienen contratos más precarios casi el sesenta por cien

Voz 53 46:06 esto de las contrataciones a tiempo parcial por seguir en este ámbito dentro de este mes se han celebrado con mujeres existe una diferencia de veinte

Voz 20 46:16 puntos entre hombres y mujeres en los porcentajes de contrataciones a tiempo parcial

Voz 0825 46:22 son menos en los consejos de administración de las grandes empresas ahora mismo hay ciento diez consejeras en el IBEX35 frente a trescientos cuarenta y siete hombres cuatro

Voz 1444 46:31 eres más desde dos mil diecisiete el avance de la paridad en el mercado selectivo está siendo decepcionante no se está alejando de Europa de países como Francia Italia Suecia o Finlandia está muy por encima del porcentaje español estancado en el veinticuatro por ciento los jefes son ellos

Voz 52 46:47 nosotras trabajamos en que somos prácticamente todo mujeres pero sí que por ejemplo el único jefe Se su nombre y este año pues queremos seguir afianzando lo que creemos que desde el año pasado ha empezado estando de una manera cada vez más no ellas cobran salarios más bajos

Voz 54 47:02 nombre salarial con datos del Instituto Nacional de Estadística es del veintidós coma treinta y cinco por ciento a nuestro país con los propios datos del euro está en nos está diciendo que hay una brecha salarial que todos los países de la Unión Europea

Voz 1913 47:15 no

Voz 0825 47:15 o más horas al trabajo doméstico el cuidado de niños y mayores

Voz 52 47:19 creo que la mayor desigualdad Estevill admite de lugar en la casa en lo que hacemos nosotras las mujeres en a casa porque entre comillas Nos quisieron hacer creer que no sabíamos liberado permitiendo Nos trabajar y votar en los tienen como esclavas en casa cocinando vigilaban origen chino a todos

Voz 1913 47:36 vamos que lo de la liberación en el terreno laboral no ha sido ningún chollo para muchas mujeres pero la lucha por la igualdad laboral no empezó ayer ni mucho menos hubo mujeres que desafiando la dictadura y al sindicato vertical lucharon para defender los derechos de las trabajadoras mujeres como Natividad camas eso era aprendiza en el sector textil las comisiones habían conseguido mejoras para los trabajadores del metal y pensó que era el momento de ponerse al frente de sus compañeras no

Voz 55 48:02 formamos de que había un convenio que se llamaba para la provincia de Madrid convenio de la confección vestido y tocado entonces decidimos que teníamos que enterarnos a ver quién negociaba en nuestro nombre trabajaba en la empresa de de la calle Juan de Olías once y trece donde estábamos seiscientas trabajadoras pero en la calle Coruña manufacturas África tenía mil quinientas pero en la calle es San Enrique que estaba Cortefiel tenía seis mil y ahí empezó usted a negociar se habían dado cuenta que el ejemplo del metal podía salirle mal y encima pues éramos como muy ruidosas éramos muy jóvenes yo era aprendiza todavía la pelea en mi época de jovencita eran mi mis propios intereses yo ganaba a la quincena seiscientas pesetas con aquello era imposible vivir ya que defender en primer lugar el salario un salario digno y unas mejores condiciones

Voz 52 49:09 en las empresas trabajaban para una fábrica te pagaba a tanto la pieza

Voz 55 49:15 también te precario porque hay que ser peleones porque mi experiencia es que ganamos muchas cosas mejoramos muchísimo nuestras condiciones de vida mejoramos nuestros nuestros salarios conseguimos además un país mejor la experiencia mía es que si peleas consigues cosas sino pelea así te callas os acaba siendo cómplices situaciones injustas

Voz 56 49:40 no

Voz 1913 49:44 donde se equidad salarial por lo menos ese las Cortes españolas en la política en general donde por igual trabajo cobra lo mismo un diputado que una diputada ahí la batalla ha sido otra como recordaba la ex presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 2 49:58 en el Despacho de la Presidencia cuelga un cuadro de un pintor Astérix mañana mañana de mil novecientos ocho en el que se refleja una sesión de este congreso las únicas mujeres allí presentes ocupaban asientos pero eran la tribuna de invitados hoy somos muchas las mujeres que no sentamos afortunadamente en estos escaños yp personalmente me enorgullece ser una de

Voz 1913 50:28 hoy no es que sea muchas es que son mayoría las mujeres que se sientan en los escaños del Congreso recordar que tras las primeras elecciones democráticas en mil novecientos setenta y siete en las Cortes españolas a día veintisiete mujeres frente a trescientos veintinueve hombres una desigualdad desequilibrio manifiesto que hemos sabido reconducir hoy

Voz 1732 50:48 es el país de Europa con más mujeres en las Cortes Generales

Voz 1913 50:55 lo mismo ha ocurrido con los gobiernos democráticos no fue hasta mil novecientos ochenta y uno cuando una mujer fue ministra Soledad Becerril ocupó la cartera de Cultura decía esta

Voz 23 51:05 era reflexión que los mujeres queremos participar en la vida política que las mujeres queremos participar en la vida pública que tenemos que hacerlo además que somos una parte muy importante de la sociedad que si tenemos los medios y tenemos instrumentos si se nos da la igualdad de oportunidades pues a lo mejor lo hacemos también como los hombres

Voz 1913 51:33 el socialista Felipe González no contó con ninguna mujer en su primer Gobierno en el segundo fueron dos ya estamos hablando de los años noventa hoy las cosas realmente han cambiado

Voz 1732 51:44 gobierno que presido señoras y señores tiene el sesenta por ciento de mujeres porque aspira a liderar desde el gen porque la batalla que se libra en las sociedades en la educación en la sociedad tiene mucho que ver con la igualdad de género

Voz 1913 51:59 pero nada de esto que les estamos contando habría sido posible sin ellos sin aquellos que tienen otra mirada la convicción de que debe ser así porque ellas son iguales libres inteligentes y capaces no habría sido posible sin nombres como el escritor Domingo Villar

Voz 2 52:15 pero a mi mujer no trabaja trae los ingresos recurre

Voz 0958 52:19 antes a casa se que si fuera más prolífico pues nuestra situación financiera sería mejor pero me puedo ocupar más de de los niños y de la casa en fin por algunos de nuestros oyentes

Voz 57 52:31 irá hacia toda esa mujer mujeres como mi madre que eran feminista antes siquiera de saber lo que era el feminismo mujeres que a base distinto de Justicia utilizaron la educación como arma para acabar con la desigual

Voz 0356 52:42 tenemos que salir de este machismo que viene

Voz 58 52:45 Saura o en la sociedad española y al final tiene la mujer que coger su papel que es importante es muy importante yo creo

Voz 59 52:51 todos tenemos que ser feministas porque lo que es

Voz 2 52:53 así que hombres y mujeres todos tenemos quiero dar las gracias a todos los hombres

Voz 60 53:01 que apoya hay sexto Gracia

Voz 65 56:44 madre yo madres cariño