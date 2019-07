Acontece que no es poco | 03/07/2019 | La marcha de los marselleses

Voz 1626

cuento que seiscientos marselleses emprendieron el tres de julio de mil setecientos noventa y dos una marcha hacia la capital de Francia iban a unirse a los veinte mil hombres que esperaban en París un posible ataque del ejército austriaco tardaron casi un mes en llegar y cada vez que atravesaban un pueblo los marselleses que sabía leer sacaban una hojita impresa entonaban para los paisanos el canto de guerra para el Ejército del Rin veintiséis días dale que te pego a Les enfants de la patrie mañana y tarde de Marsella París setecientos kilómetros como el título de El Canto de guerra era muy largo y los marselleses muy cansinos la cancioncilla acabó siendo la Marsellesa la Marsellesa es la banda sonora original de la revolución pero no es un himno revolucionario es un canto de guerra contra los extranjeros porque verán lo que pasó toma de la Bastilla estalla la bronca los reyes de Francia encarcelados a la a la monarquía las coronas absolutistas europeas empezaron a ponerse nerviosas ya saben cuando las barbas de tu vecino veas pelar si se extendía por Europa la fiebre de esos idiotas franceses que pretendían ser ciudadanos en vez de súbditos gobernarse mediante asamblea a los reyes se les acabaría el chollo eso había que frenarlo Austria amenazó con intervenir en Francia para rescatar al Rey y la Asamblea Nacional francesa declaró la guerra a Austria chulo tú su yo los voluntarios franceses dispuestos a defender la nueva Francia llegaron de todas partes y formaron un gran ejército y el alcalde de Estrasburgo añadió ritmo encargando al compositor listo que lo hiciera un canto con garra pegadizo de los que te ponen como una moto pero haber una cosa si Elin no lo encarga al alcalde de Estrasburgo irse componen Estrasburgo por qué demonios se llama La Marsellesa y no Lastras burguesa José porque esto es como Eurovisión una cosa es quien compone y otra quién canta y quién hace famosa la canción cuando lo hace famoso y aunque el canto de guerra para el Ejército del Rin sonaba ya por toda Francia fueron aquellos Cansinos marselleses que no callaron en setecientos kilómetros los que estuvieron veintiséis días cantándola de pueblo en pueblo ella está se quedó con la Marsellesa como dirían típico regar del bar