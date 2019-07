Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca yo no veo rojos y azules

Voz 2 00:08 los españoles en el banco Balbino nuestros el más Masca

Voz 1 00:13 lo así que metal que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya unos los problemas no soy yo tu problema

Voz 7 00:51 ahora ya lo habrán notado estamos en La Ventana estamos en Todo por la radio en Barcelona

Voz 1610 01:00 un poli Martínez Especialistas secundarios buenas tardes

Voz 0684 01:04 ahí la Blanco Javier Coronas Iñaki de la Torre

Voz 7 01:08 si no mejora dieron algo vendada y llevamos vamos

Voz 5 01:14 vamos con uno de los sonidos del día

Voz 2 01:18 que está en Wimbledon el torneo de tenis el tenis es un deporte que se caracteriza por gritar cuando golpeaba la bola con la raqueta se le das a la bola con la raqueta sin hacer UU te eliminan poco a poco se ha ido introduciendo en el tenis la variedad en el grito antiguamente todo eran dos pero la vida es evolución y hoy tenemos el grito de la tenista rusa Margarita Gaspar harían que ha introducido en la modalidad del grito con carrerilla escucharán que hace un grito un prescrito

Voz 8 01:48 según grito en ARCO lo hace el grito con la luego hace algo parecido a una hija el grito es la el grito en sí mismo es la ahí es

Voz 2 01:59 ah sí gritó Henar como es muy bonito como es como un realismo interior Sharon es muy difícil jugar a tenis así vamos a escucharlo con atención son veinte segundos e jugando a tenis con este grito es muy constante es la innovación en el tenis el grito con carrerilla de Margarita Gaspar

Voz 8 02:35 sexo porque la la ahí si os fijáis la ahí coincide con el raquetas lava es el impulso vamos a intentar hacerlo nosotros uy voy a intentar hacerlo aquí madres vamos a intentar pelotear un poco eh tres que poner tensión en la A

Voz 10 02:56 luego este religioso absorbido

Voz 11 03:02 el revancha lo he dicho en natural pues eso pues el Racing hacia dentro

Voz 10 03:09 es como es como

Voz 12 03:11 es como es común al alicaído le vamos vamos vamos yo a eh

Voz 1610 03:40 pues gays algún caballo Starace que os vais a dar cuenta de crédito tiene su propio

Voz 2 03:46 lenguaje podríamos decir que tiene su propio código tiene su propio idioma hablan tenía estés el idioma del tenis ejemplos preguntaré es como se dice en tenis tés Se acabó está hasta el moño vais a escuchar cómo lo dice presta atención porque se dicen tres golpes

Voz 14 04:13 el último ganador ha

Voz 0684 04:16 sus secuestro que estaba

Voz 2 04:19 Estrada eliminada Argentina de la Copa América por Brasil Messi se quejó de la arbitro diciendo que en las jugadas dudosas favorecía Brasil Messi introduce el concepto de penal peloteros

Voz 6 04:30 en esta Copa América dice han señalado faltas

Voz 2 04:32 duda manos Boluda penales pelo tu dos Iker el partido de ayer no quisieron ir a revisar penaltis claros a favor de Argentina es muy bonito el concepto del penal pelo todo en esta copas Hecansa

Voz 11 04:51 el penalti es mucho más bonito que que el que el penalti tonto

Voz 2 04:55 habida qué sensación llegar a casa es decir perdimos

Voz 8 04:59 pitaron un penalti pelo todo

Voz 1490 05:06 abasto Guti dos venga

Voz 0684 05:08 muy gris

Voz 17 05:11 hay venga empezamos mal repasó diario Twitter y empezamos con un tuit de pan y de Boss que está lleno de vigencia sobre sobre los peligros de la modernidad

Voz 12 05:18 a ir por la calle disfrutando del silencio y que te atropella un coche eléctrico

Voz 18 05:24 uno de los mejores ejemplos de civilización nos lo da aquel con

Voz 12 05:28 vosotros también matriz la etapa inicial del pan Bimbo hasta que llegáis a la etapa final os os bárbaros y civilizar

Voz 17 05:36 en sólo tres días gordo cincuentón tuiteó una fábula que me parece como veto

Voz 12 05:41 cada vez que veo una tabla de planchar me da mucha pena porque pienso que es una tabla de surf que ha renunciado sus sueños por un trabajo de verdad

Voz 19 05:48 no

Voz 18 05:51 bueno hay que la madre dar una respuesta de esto la raza gitana

Voz 12 05:54 qué tal si le digo a mi madre que buenas están las almendras al día siguiente compra cinco toneladas de almendras compra todas las acciones que haya de cotización en Bolsa sobre las almendras si hace falta atacase disfrace de almendra para hacerme feliz seguro que suena

Voz 18 06:09 ahora acabamos las tutorías con una conversación de pareja de pareja

Voz 6 06:13 de Allen todos Karim tiene amor sabes así está dominado en los peores momentos

Voz 7 06:20 porque creo que me da mala suerte

Voz 21 06:36 ya quedan sin llegue comba

Voz 2 06:47 el resultado de la negociación entre los líderes europeos a decir yo

Voz 11 06:51 los dos los socialdemócratas pero a nosotros nos ha favorecido muchísimo porque se confirma la propuesta de la ex ministra alemana de Defensa Úrsula van der Leyen quédense con este nombre Van der Leyen ojito que tiene una canción clarísima en tres dos uno

Voz 4 07:11 no no no

Voz 0684 07:21 no nos vamos a tener una coartada

Voz 11 07:26 así aunque no tenga ningún interés lanzarle vamos a estar diciendo día tras día la nueva presidenta de la Comisión Europea

Voz 0684 07:35 nada bueno presidente

Voz 11 07:40 la presidenta el Banco Central Europeo será la francesa Christine Lagarde Christine Lagarde como Golán jugó dice que es a lo que podría ajeno

Voz 13 07:54 el región pero podríamos hacerlo así de un lado la

Voz 2 08:00 voz

Voz 0684 08:03 no son sólo manteniendo

Voz 2 08:05 con la melodía Spies hace casi nos concentramos sale decimos con naturalidad la nueva presidenta del Banco Central Europeo

Voz 23 08:18 hola hola

Voz 11 08:21 es otro rollo pero funciona igual que otro hombre no existe Navy la alemana se queda la Comisión europea la francesa el Banco Central ya

Voz 2 08:30 el español Pepe Borrell ya tocado la política exterior que está bien está bien pero se da la circunstancia de que la Unión Europea no tiene política exterior

Voz 11 08:37 como las cosas como son te te dan un cargo que chulo mola Molí Perote dar un cargo de algo que no existe

Voz 24 08:45 todo caso es una persona que representa al sur de Europa que hacía mucho tiempo que no se veía representado en eh digamos en la arquitectura de los principales puestos institucionales de la Unión Europea

Voz 2 08:56 estaba contento Pedro Sánchez porque un político del sur de Europa vuelve a tener un cargo importante después de mucho tiempo pero atentos a lo que contaba nuestra compañera Griselda Pastor esta mañana esta cancha

Voz 8 09:07 ese hecho Pedro Sánchez que se ha olvidado que sustituya una mujer italiana

Voz 25 09:12 no

Voz 11 09:14 Torres sustituye una italiana que también es un poco es un poco del sur de Europa

Voz 7 09:21 Borrell

Voz 11 09:22 sí ha sido muy prudente en su primera entrevista tras

Voz 2 09:24 el propuesta como para ser propuesto como responsable de la política exterior tan prudente que en Hoy por hoy eh Aimar Bretos le ha preguntado va a haber guerra en Irán directamente como hay que hacer ya ha respondido no puedo hablar como representante de la política exterior europea entonces dice hay más bueno pues se lo pregunto como ministro de Exteriores en funciones Ivo Reyes respondido espero que no

Voz 11 09:47 hasta de una respuesta que de haberla dado como representante de la diplomacia europea tampoco vale hubiera comprometido en exceso

Voz 26 09:57 Díaz real de un conflicto bélico mire como jefe de la educación

Voz 27 10:02 sea como usted amablemente me llama No hablaré

Voz 6 10:05 hay que decir entonces me pregunto el momento como ministro

Voz 26 10:07 pero español de Asuntos Exteriores en funciones existe una posibilidad de de un conflicto bélico en Irán

Voz 6 10:14 espero que no que lo que se impondrá la cordura

Voz 11 10:18 compromiso fuerte bueno a la espera de

Voz 2 10:21 a ver qué planes tiene Pedro Sánchez para ser investido presidente del Gobierno en la Comunidad de Madrid han encontrado un método bastante bueno para combatir el desacuerdo

Voz 28 10:30 eh

Voz 13 10:32 el Partido Popular por y ciudad

Voz 2 10:35 danos no están de acuerdo no se ponen de acuerdo entre ellos mi quieren permitir que gobierne Ángel Gabilondo que es el candidato más votado esto es un bloqueo pero han encontrado una solución origina exima la Comunidad de Madrid

Voz 26 10:50 la situación de bloqueo de PP Ciudadanos y Vox derivado

Voz 0788 10:53 en qué se ha convocado para la semana que viene

Voz 26 10:55 debate de investidura de nadie

Voz 11 10:59 claro que había convocado los diputados ya la tribuna no va a subir nadie habrá un momento violento baña los diputados se mirará de reojo como en la última cena para yo maestros empezarán a protestar o con indirectas como en el chiste de Gila eh

Voz 14 11:20 aquí alguien debería invertirse

Voz 2 11:24 política a veces a veces la política es para subirse por las paredes y tal vez eso no sea imposible porque un señor muy amable ha inventado un adhesivo que nos permitiría a todo ser Spiderman Nerea Aróstegui despidos Bowman que no

Voz 6 11:37 en cuenta en que una ingeniera de la universidad

Voz 1457 11:40 la de Pensilvania se ha inspirado en la biología para crear materiales únicos y entre ellos hay uno que permitir a las personas subir por las paredes como Spiderman se trata una vez sigo muy fuerte irreversible para las pruebas han utilizado únicamente dos centímetros cuadrados pero ya han visto que funciona el material está hecho de un Hydro gel que se ha utilizado en lentes de contacto explican que cuando una lente de contacto permanece humedad si es bueno email una lente de contacto permanece húmedas y está en un medio este material es igual y en cuestión de minutos cambia hasta mil veces de las

Voz 1490 12:15 ahora queda en las pruebas finales que tienen que

Voz 1457 12:17 varia con pesos pesados Icon larga duración pero

Voz 6 12:20 vete

Voz 29 12:27 horror

Voz 17 12:30 Especialistas secundarios pero no sabemos venir que Barcelona estamos para el ahorro menos sitio amplísimo lleno de gente para ver una exposición magnífica no sé que si además siete millones y medio de futuros que es lo que hay en Cataluña siete millones ve futuro hay siete millones y medio también de historias porque Cataluña antes que saber es un es una región con un altísimo porcentaje de hecho

Voz 12 12:50 Bertrand lo lo

Voz 8 12:51 es decir porque lo sé no y esto hace que abunden por aquí

Voz 17 12:54 las historias variopintas historias como por ejemplo la de Genís Llop Lin Hitchcock es un vecino de La Seu d'Urgell que hasta aquí a ver pirenaica de aquí del norte de Cataluña y atención porque estuvo tres años fuera de casa porque fue a buscar tabaco a

Voz 18 13:13 Johnny es qué tal buenas tardes

Voz 0684 13:16 un abrazo para ayudarla

Voz 18 13:20 bueno yo no es merecido Jalabert nos del sistema e ir a buscar tabaco no era un ardid para ir

Voz 12 13:28 no no era no es cosa no obedecía a tabaquismo tabaquismo no había ninguna otra motivación de hecho mi matrimonio pues era muy feliz incluso hacíamos el amor bastantes meses

Voz 6 13:38 el

Voz 12 13:41 tres años que tabaco era Chester te lo que te gusta es lo que me gustaba a mí es me gusto Nou yo sé que fumar es malo ajá pero asado diablo tiene sus reglas baila ya era sumar sólo Chester sólo ocho Esther es otro trabajo que me voy siendo la pago en tus ojos vale sólo te gusta no me gusta eso el balón

Voz 17 14:02 es muy difícil encontrar el Chester sirios eh

Voz 12 14:05 a muchísima estuvo de moda un tiempo pero si vemos a una época perdió un poquito la pista hay si yo busqué por todo el pueblo hay Naima E bajé hasta Barcelona en una búsqueda a Levante Andalucía norte de África llegué a Alemania Hain está hacia el sur de Italia nada

Voz 6 14:22 lo encontré en Andorra

Voz 1610 14:26 de Paulson Apophis la de casa

Voz 17 14:31 pero con precios suficiente para que no volviera a ocurrir esto no

Voz 12 14:33 los otros doce toneladas doce toneladas de te vale por cierto dinero tirado muerte ahora resulta que tengo un enfisema

Voz 6 14:43 ya tengo que dejar de fumar mi madre estar

Voz 18 14:49 y ahora quiere lo regalamos tres nada

Voz 17 14:53 oye Genís y tres años fuera de casa que dijo tu esposa cuando llegaste

Voz 12 14:56 hostia puta mi mujer no lo has dicho eso no les dices yo lo he dicho nada es que trabaje por la noche tiempo

Voz 17 15:05 pues en casa al mes una casa

Voz 12 15:07 nos vamos a reír no pero no sé pero

Voz 17 15:11 pues muchísimas gracias Genís unas de estas historias que podemos encontrar aquí en esta magnífica exposición

Voz 18 15:15 a Paloma Jover otra historia catalana

Voz 17 15:18 es la del famoso pintor de las Ramblas que resolvió un crimen os presento a Klaus Matthias todos Matías qué tal buenas tardes

Voz 8 15:24 eh votan gluten FAES

Voz 18 15:29 bueno cómo puede destituir Klaus Maria es un español que el alemán aquí os batidas pinta retratos en las Ramblas fue clave para resolver un atraco pero a través de la pintura mientras acabas no

Voz 12 15:45 no un retrato de la lemas era un óleo ya lo he dicho a mí cuando estaba pintando el fondo muy lo que la parte de atrás de del personaje no en el fondo del cuadro está enfocada aquí se estaba produciendo un atraco a pistola resulta que inconscientemente de todo lo que en la cena de atrás

Voz 18 16:04 pese a que pinta este la el atraco pero

Voz 17 16:07 esto es porque lo hizo con un realismo curarse que el retrato de un atracador era perfecto pinta este perfectamente la cara levantase el arma de él hasta el número de serie del arma incluso al DNI

Voz 12 16:19 que asomaba por la parte alta del pantalón como maestro hasta una mapa una una una recita pues operación decimos sí que va por la parte delantera todo eso no puede dos pintado

Voz 17 16:28 con él un detallismo que leo bueno y esto es importante porque la policía ha premiado corporal

Voz 12 16:34 numerito increíble ciudadana es lo agradezco me han regalado un arco piso que dices Diego ante ante ahora sólo las risas las harán piso Aceca Ana sólo un poquito narcos pero consumo propio es un narco piso personal no árabes

Voz 17 16:51 sí bueno pues Klaus hematíes muchísimas gracias

Voz 0684 16:55 sí

Voz 1610 16:57 la siguiente el último invitado

Voz 17 17:02 estas historias sobre Cataluña pues no ha podido llegar a tiempo porque poseída por una circunstancia que es rarísima aquí en Barcelona un atasco ya es increíble pero nos ha dejado un mensaje de de guasa vamos a escuchar el mensaje de whatsapp

Voz 30 17:13 o en el ámbito es no poder acudirá a la entrevista pero es que me pillado un atasco aquí en en la entrada de Barcelona es la Diagonal estoy solo a cuatro kilómetros de donde estáis vosotros que en Barcelona son dos días de coche mía gordos para la calle ella a la eso que lo siento mucho en un saludo la gente que abrió el el programa especial al Calvet este de la segunda fila que es verdad que la verdad de verdad que lo siento perdón perdón en serio con

Voz 17 17:43 todas aceptadas disculpas aceptadas éstas son las pequeñas y muestras unas historias para que la gente se de cuenta de que en Cataluña aunque nunca estamos en el foco de la información

Voz 7 17:51 claro Faluya Ramadi y ocurren cosas escasas eh

Voz 0684 18:06 vio

Voz 32 18:08 pero tiempo de voces cruzadas con Blanco

Voz 1490 18:14 bueno pues que traigo aquí a Barcelona que que hace tanto calor como en Madrid vamos a dar una vuelta de tuerca a canciones del verano que hablen del verano vale sí vamos a ver primero un juego de dos tres y voy a abusar un poco de los exprés que les tengo aquí delante venga yo mientras voy a hacerle os acordáis de cómo sonaba el tiempo de dos tres que era algo así como

Voz 33 18:34 quiero decir que todos los

Voz 1490 18:38 no yo estoy vosotros palabras que nos recuerden al verano como por ejemplo la palabra calor un dos tres responda otra vez bañador

Voz 33 18:46 carpaccio helado Georgie Dann paseo marítimo una paella piscina gazpacho vale a Pacho

Voz 7 18:57 bueno la

Voz 1490 19:01 ya te has advertido que ha repetido bueno vamos allá y efectivamente muchos de esas palabras están en las canciones que vamos a cruzar hoy vamos a empezar con Summertime ese estándar del tiempo de verano Summertime estándar de jazz como cantaría en tiempo de verano empezamos fuerte porque lo va a cantar Isabel Pantoja pero lo va a cantar en español catalán izado marcharse al santo Catalans sonaría agua así vamos vamos María

Voz 20 19:27 no

Voz 13 19:30 y es

Voz 34 19:37 eh

Voz 35 19:40 muy muy buenas

Voz 1490 19:45 ah bueno

Voz 35 19:49 ay ay ay del equipo a ella ya no está no

Voz 36 20:00 yo no juego

Voz 35 20:04 y qué te tango que debe ser Papa es rico

Voz 19 20:11 a Iker

Voz 1490 20:14 mamá no

Voz 35 20:19 ah y así que mi niña

Voz 37 20:23 la gran gala queda deje ya vivió

Voz 38 20:40 para ella fondo seguimos con cruces estupendos

Voz 1490 20:45 otro tema clásico del verano una de las canciones con el título más largo de la historia que es Eva María se fue buscando el sol en la playa y todo eso de Fórmula Quinta y también creo que sea la única canción del verano a nivel mundial que usa la palabra indulgencia no que ésta no lo habéis dicho bebes bueno esa canción no la dieciséis vamos a poner la vamos a poner un toque moderno más latino con una catalana devoción como Shakira

Voz 39 21:07 no falso ya que Luis chicas los que toca descubrir coliflor yo no soy unas bastante la coliflor os cuento la comida es Coli Ros que es coliflor en mí me como Narros

Voz 7 21:19 la he estado agitando becas

Voz 6 21:31 si quieres canta lo ve pero yo creo que este no

Voz 7 21:35 que el día de las máquinas y quiénes te te daremos querella de Mariano

Voz 1490 21:40 a capela no me importa e lo mejor quite que si llamarle a ver yo era una niña y te sabes la armonía pues venga vamos a hacerlo que deba María María Eva María así lo cantaría Shakira

Voz 7 21:55 venga María pudo pecados becados

Voz 1490 22:02 los dos clases lo harías hola qué tal ah sí

Voz 1610 22:33 eso es lo que ha podido muy bien todo me lo voy a cobrar lo que proseguirán

Voz 1490 22:38 luego todo vuelvo Wesley terminamos con una canción que a mí me encanta que es escuela de cara

Voz 7 22:42 por qué arboles toda la radio está claro pero

Voz 1490 22:45 pero yo no podía estar en Barcelona sin imitar a un a uno de mis topten que es que es el gran Serrat

Voz 38 22:51 bueno claro que yo creo que no hay una versión todavía esta canción vamos a ver cómo suena

Voz 20 22:58 a ver Las Palmas de ella

Voz 41 23:14 ayer al poniente hay tribus oculta y que esperan que que hay ya ya

Voz 1490 23:27 tal te van a la escuela de las que me di terra a falta de

Voz 32 24:09 faltan veintidós minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias a que estamos en La Ventana en Todo por la radio y Javier Coronas pide paso a paso no bueno

Voz 6 24:17 soy más yo sé que están esta planta de imponerse vamos vamos con la sección de usted no sabe con quién habla la sección en la que demostramos que no conocemos a los oyentes que nos escucho pero ella sí conocemos con público las caras dices bueno pues madre mía bueno pero los oyentes que tenemos es mucho mejor que a lo mejor esto que es lo que emitimos no sé lo que eso es lo que recibes por mí estoy encantado esas instó precioso situadas preciosas de tenemos no un oyente tenemos un oyente presente o no de falta de nadie para que venga tendemos a Yuan que está aquí manda tarda con joven algún joven diecinueve años ella lo escucho en para los datos vamos a siete preguntas hoy compite la la franja quedarán se compite y Carlas Antonio Canedo como Orihuela son siete pregunta es la II estrés con con el ruido por favor

Voz 1490 25:29 la voz

Voz 6 25:29 de la SER entonces siete preguntas una respuesta correcta y cuatro opciones en pedazos

Voz 8 25:37 por la primera pregunta a ver de dónde ha venido Yuan a Sant Boi ve cuando ya el Carmelo o de Murcia

Voz 6 25:49 os digo que yuan está cargado de sorpresas también lo digo yo creo yo creo Sant-Boí que son de lo digo Cornellà yo el Carmelo mueven la respuesta correcta Joan Cornellà

Voz 7 26:06 sé no

Voz 8 26:11 hay que recordad que Joan tiene diecinueve años foto ha sido la última vez que por última vez ha dicho te quiero hoy hace un año abrir o nunca Suárez muy romántico nunca

Voz 6 26:32 has dicho abril abril yo digo abrir yo creo que hace un año cuando hoy dieciocho lo pudo decir claro lo digo hoy es acusado de cariño a una persona con dieciséis y te sale una persona no está es lo que les guste tu he dicho Carles hoy hoy

Voz 8 26:51 la respuesta correcta Joan cuando subió la última es lo he dicho te quiero

Voz 1610 26:58 no

Voz 6 27:01 si tiene novia poco eh me gustaría hacer una especie de apunte osea que no te acuerdas del día no sea el mes de abril fabriles que puede ser que fue un jueves pero

Voz 0684 27:16 claro porque había paella

Voz 7 27:23 jueves cuidado pues

Voz 6 27:25 de ahí cuatro descartando los goles sólo dos

Voz 7 27:31 a ver si Paris

Voz 6 27:33 lo siguiente pregunta ya espérate Julio no acababa fue un botellón vale ya estaba una tercera Melero

Voz 12 27:45 se refiere

Voz 6 27:47 qué alimentó podía Yuan a ver cabía

Voz 42 27:52 que eso ostras con la butifarra Javier que odia odian odian dando con mira que eso que eso qué es no no es yo les digo mi novia no no no viene

Voz 6 28:08 aviar que os tras otro hijo dice que había yo lo voy a hacer caso ostras ostras ostras caviar Iker Iker eso dice el público que claro el público

Voz 0684 28:22 el público que se calla

Voz 12 28:26 fuera las ostra lo echamos

Voz 6 28:28 pero es vecino cara a cara las cosas desde entrar al programa no se Joan crecimiento días el queso

Voz 18 28:40 vivo cero eh nos de Cornellà

Voz 6 28:43 estoy contento tanta somos especiales no eso sobrevivimos gracias a eso no al que eso cuarta pregunta cuántas veces

Voz 43 28:54 probado Yuan de Cornellà

Voz 0684 29:00 de Cornellà

Voz 6 29:03 cuántas veces ha robado Joan nunca

Voz 8 29:07 no una dos o no lleva la cuenta

Voz 6 29:14 ah yo digo un hay fue el Labrit para librarse dijo te quiero y fue que eso Nabil robó un corazón

Voz 7 29:28 digo nos yo digo dos también dos Giotto nunca

Voz 6 29:33 gracias Joan cuántas veces ha robado

Voz 0684 29:43 vale despedir con ella

Voz 6 29:47 de acuerdo de lo que no en jueves y eso chicles y Boris chicles y bolis suelo hacer Bárcenas de de carne estudiando si rosas ibas a seguir estudiando cuál es el recuento de marcadores un amigo Tony lleva una sí

Voz 42 30:09 Carles llevados Arman pero el llego das vale no

Voz 6 30:15 no estoy muy bonita Yuan ha tenido alguna fractura ósea otros alguna vez tibia peroné claro juntas pero no eso no quiere decir que no pero pueden partir por separado eh ya pero bueno sí claro es que era una posibilidad es tibia pero el doctor Francino es como amasijo de hierros

Voz 8 30:40 tibia peroné nunca o cráneo nunca cráneo nunca muy bien peroné yo estoy entre cráneo optimismo pero mira si fallas conmigo venga peroné

Voz 6 30:58 te hubieras imaginado que iba hacia fallaron Francino expira a España hemos fallado que has dicho Cristo peroné pero en la tibia pero pero donde Carles Joan de otro alguna cosa alguna vez la tibia respuesta de cierta pregunta aquí es aficionado yuan al baloncesto ajedrez a la Historia o al skate lo estoy viendo físicamente que es una pista ya vale Arman

Voz 44 31:32 eh skate que hay haters que

Voz 12 31:34 es que a la historia los yo digo a la Historia especialmente a Nieves Concostrina

Voz 0684 31:40 pero qué pelota lo que bonito aquí eres aficionado

Voz 6 31:47 a la historia de la exterior que tú no sabes que muy su juego macho vamos a la séptima ida más importante pregunta estoy hablando Julia cuál es tu cantante favorito Fito Rosa

Voz 42 32:14 Albert Pla o el Junco el junco a ver yo no creo que

Voz 6 32:22 el Cuco

Voz 42 32:24 Berclan haber plan El Junco cito

Voz 8 32:31 Rosalía digo por descarte pero yo creo que es Fito

Voz 6 32:35 no no no pero sigo estando parejas o no Rosalía vale yo ojalá fuera Junco cuál es tu favorito Joan

Voz 25 32:43 cito ahí estamos

Voz 6 32:49 el técnico se cuyas cero de siete yo creo que es un récord

Voz 0684 32:57 está

Voz 1610 33:10 en esta exposición maravilloso de siete millones y medio

Voz 17 33:13 futuros bueno según nuestro biólogo en cabecera don Antonio incluye que está aquí en nosotros es un problema

Voz 18 33:18 porque es la verdad dentro de los animales qué pasa con la funda catalana no hay ni una palabra ni una foto de una de una planta de un regalo

Voz 12 33:32 además selló el café la fantástica es poeta es así la zona catalana lo animal ICO que Killen ahí que pasa no nos preocupa su futuro mucho eso mucho vale

Voz 17 33:43 pero te vas a entrar en el fondo autóctona verdad

Voz 12 33:46 porque en Cataluña como en casi todas partes del mundo y es procesión

Voz 17 33:49 perdedoras digamos pero que en principio no pertenecen este ecosistema

Voz 6 33:51 cada vez vamos a ver en todos lados hay especie invasora han pasado gracias Pallero ahora La Pedrera y es difícil encontrar un bicho Toto no

Voz 12 34:03 he visto con mis ojos predominante biólogo hasta osos polares con una gorrilla haciéndose selfie en La Pedrera

Voz 6 34:09 son la joya apoya él la gallina que no han puesto huevos para los niños Álvaro

Voz 18 34:17 bueno hablamos del futuro de la cómo ves el futuro de la zona

Voz 12 34:20 tratamos de tengo buena y mala noticia es que matizar cualquier que empiece la mano la buena iguala lo por ninguna lo llevará la mala o la mala venga pues poco futuro desespera vidas a Sancho ha de las escala no me digas así que dices que es porque estamos ricas es que es un caso evidente que aglutina evolucionado bicho yendo de Wise Micah pasado es comen Lancho antiguamente en el pleistoceno

Voz 0684 34:44 tú

Voz 12 34:45 tú te comía en la Gata pero fue evolucionando caen más rica Emma buena cada vez que evolucionaba tuya que le ponía un poquito de ajo perejil Alicia madre vio Garriga conclusión la anchoa olas de la escala es un animal que quiso jugar a ser Dios y así le ha ido les fue la mano en cambio la coliflor la coliflor castellano evolucionado con con inteligencia tú vas por la naturaleza a cualquiera hice la voy a dejar vivir o lo que sea lo vamos a cazar ballet prefirió seguir viviendo al buenismo de la anchoa

Voz 18 35:17 el buen carro de lo que realmente está clarísimo gol para la besa golpes diga porque los biólogos somos gente expeditiva alguna otro animal si es por que los jabalís chavalín castellano el chavalín porque esto es una especie muy autóctono a los jabalíes Hernando

Voz 12 35:40 están proliferando en todas las serranías catalana amateur que encontró Lan hay más Jabaliya que eh gente Monopatín por polvo la velocidad entonces podríamos pensar que lo jabalís evolucionan bien pero pero pero pero pero cada vez se acerca más a las ciudades es fácil verlos deambulando por las calles de las urbes los científicos calculamos que en diez años Javi se se establecerán en la ciudad y al precio que están los alquileres jabalí date por jodido

Voz 1610 36:08 y el campo que lo barato

Voz 18 36:13 jabalíes están pisando bien vídeo van a joder bien y quinientos euros al mes por lo menos no Antonio muchísimas gracias muy didáctico muy bien explica edito toda una gacela Thompson que está aquí en tema de Erasmus una enseñarlo

Voz 6 36:24 eh pueda tener sequía en un bus turístico

Voz 18 36:32 seguimos con lo voy

Voz 1610 37:24 lo sabía

Voz 18 37:26 estamos ya en clase de música con Iñaki de la Torre bueno no estamos en clase de música estamos en examen de música sí sí sí en parte en parte bueno bueno ese examen hacer un repaso el verdad acabaría contestando porque hoy es el último día que a mí me da tiempo a venía el todo por la radio

Voz 12 37:42 no quería estar con él

Voz 6 37:44 también el yate las Bahamas donde hay posiblemente

Voz 0788 37:47 entonces quiero hacer repaso de algunas de los conceptos que hemos visto este año en la clase de música a ver lo vamos a hacer con la guitarra en mano y todo íbamos a ir viendo cosas como por ejemplo el barrio dársela en algunas de ellas porque yo meto que cobrarlo de antes casi un atraco fantástico sí una de las cosas de la que hablaba yo era de que es la dinámica que es aislar no me dejará mentir y cimiento tú cállate porque sino no cobro que la dinámica es para entendernos es cantar más fuerte más flojo dependiendo de las necesidades de las canciones pero eso no es una cosa caprichosas una cosa que te hace falta hacer para que la canción tenga el sabor que tiene que tener por ejemplo hay una canción de un señor que creo que conocéis algunos puede subir un poquito más la guitarra dar si es tan amable que se llama Joan Manuel Serrat del que creo que ha cantado algo antes aislado que ya estaba echando la siesta autóctono ató toro y que nos encantaría ante el mismo fijaos cómo cadera la canción Si yo no conservase la dinámica del porque es una canción tranquila la cantaba más o menos así salvando

Voz 45 38:36 es que uno se cree

Voz 3 38:41 y quién sabe que cante pero su tren ven

Voz 46 38:51 diodo de todo de ahí eh

Voz 6 38:54 del está la tasca

Voz 43 39:03 el hermano que nos dejó un tiempo

Voz 3 39:09 en un papel en un cajón ganador fue en un rincón un gringo

Voz 0788 39:16 claro esto es como se tiene encantado que acacias tranquila ahora imaginemos que cambiamos la dinámica nos ponemos a veranear real pero si cantamos más fuerte suena fatal la canción y la guitarra da igual

Voz 15 39:27 uno se cree que los todo el tiempo y Law se en fin

Voz 18 39:34 vamos a poco más de Cuenca esto cuando con orquesta

Voz 15 39:38 Pere vendido boleto llamabas arriba dais

Voz 0684 39:42 pues a esto ya Sotés creyera que llegas a ver si nos dejó

Voz 43 39:54 tiempo de Rosa hacia que nunca prueba vertebral o El Rincón no yo lo hago de Cuiña pero es que tiene que ser así

Voz 1610 40:08 he podido cerrar dirigiendo otra cosa

Voz 6 40:12 digo y serio que lo hecho en broma es decir

Voz 0788 40:14 no es una exageración pero sí cantar bien significa también eso conservar el el el modo el equipo tiene cantar sobre todo en cuanto al volumen luego hay una cosa muy bonita que yo voy a pedir participación del público de la gente que está en la mesa que también conté en otra clase que es los coros no solamente es cantar cuando nos toca sino cantar exactamente cuándo nos toca implantar exactamente cuando canta al de al lado y empezar y terminar a la vez

Voz 6 40:35 este panorama difícil a más

Voz 0788 40:38 con este calor chicas bueno bueno Vega tocar una canción que todo el mundo conoce que es un bolero que Samad lo dudo el coro es dificilísimo para que lo sepa castellano le

Voz 47 40:47 yo dudo no dos

Voz 0788 40:50 no dudó yo creo que ustedes me acompañen pero que vigila al de al lado como en misa el que vaya a misa claro inserta que empieza y acaba exactamente en el mismo sitio y si no que vayan señalando que unan este está haciéndolo mal va en la mesa exactamente igual lo dudo

Voz 43 41:06 no dudo no dudo ahí está haciendo mal

Voz 6 41:11 bien o mal verdad alargado seguridad cuando yo empiezo empezamos todos cuando yo termine terminamos todos no quiero ir una cola detrás de mí con perdón no no

Voz 43 41:22 no

Voz 15 41:27 eh tú llegues a querer aquí descansamos todos como yo te quiero a Gran incluido a vino otra vez vigilar en qué miedo lúdico lo tú

Voz 43 41:45 que haya más puro

Voz 3 41:48 como él que tiene ese que tan bien

Voz 6 42:00 bueno no es que hayamos ante esos que hayamos antes por la miedo porque ahora otra cosa que

Voz 0788 42:05 se sabe también seis la es una cosa Aymán el está Kato tanto al tocar o cantar con esta Kato es como si va recortando cantas exactamente lo que has pagado eso es lo que canta

Voz 12 42:14 Carrasco nada eso no entonces es cortar exactamente

Voz 0788 42:17 así lo dudo lo dudo lo dudo entonces queda mucho más seco todos a devolver nada queda de empedrado

Voz 7 42:23 esta nazi venga a ver qué cantar prisas

Voz 0788 42:30 intenten cantar toda la frase cortar exactamente rondarían los desde Chota las monedas hay acaba

Voz 43 42:36 va a los dudo los pros

Voz 15 42:43 que tú llegues a quererme parece sabe cantar como yo te quiero a acabamos

Voz 43 42:55 no que sólo amor más puro

Voz 15 43:04 como el que tienes muy

Voz 1610 43:13 muy bien muy bien estoy haciendo muy bien

Voz 18 43:15 ahora quería que que hubierais cómo cambiar

Voz 0788 43:18 una canción también de de ánimo de alegría

Voz 15 43:21 o de tristeza pero mejor me voy a pasar una cosa

Voz 18 43:23 quiero decir que me dices que eres un minuto no está la cosa para desperdiciar bueno pero te vas a quedar la siguiente hora que tenemos música en directo con lo sabe hasta mañana a poner música en directo la siguiente uno saben la bueno vamos a cantar

Voz 0788 43:36 seis La una canción para que distingan simplemente lo que es hacer una octava aunque sea mucho más aguda que la mía y lo que es hacer una segunda voz que no es lo mismo es diferente melodía pero que hay que distinguir las ella se va ir cambiando de optaba a segunda voz y octavas adoptando

Voz 18 43:50 la nueva ley es inestable y algo está el letra que la tengo aquí pero seguro que sí

Voz 0788 43:55 venga va sea más han Things triple de una canción cantaba así otra cosa

Voz 6 43:58 no

Voz 15 43:59 dos sí

Voz 48 44:03 el Raptors de ven en mí estar la misma voz en octava eramos la segunda no venga esa es la segunda voz una misa vamos a cambiar hayamos

Voz 49 44:27 en el baile el cante

Voz 0684 44:40 sí

Voz 50 44:42 hola