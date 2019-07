Contigo Dentro 06/07/2019 Incremento en las ETS. Plural, una asociación LGTBI en el mundo rural. Dolor y deseo.

Voz 1 00:00 M

Voz 0401 00:57 los mensajes de odio prospera calan van impregnando los discursos y se extienden chapapote de mierda algunos lo emiten en broma como hiciera mucha gracia que te llamaran maricón de mierda porque eres gay o como si ser lesbiana mereciera una carcajada al grito de Marie macho personas transexuales discriminadas por no ser normativas o por no haber iniciado un cambio de sexo que discúlpenme sólo eres deciden si hacerlo al Inter sexuales que son obligados a ser varones o hembras bisexuales siempre relegados por la incapacidad social entender que podemos sentir atracción hacia todos los géneros no sólo con el que me obliga al Vaticano los mensajes emiten en voz alta ya a voz en grito tal y como nos insulto pegatinas incitando al odio los barrios donde se celebra el orgullo política hay esposo manifiestan que nuestra presencia es inadecuada Hynde gente incluso hay quién asegura que practicamos sexo en mitad de la calle con la excusa del desfile yo discúlpeme pero en estos veinte años de asistencia al desfile jamás vi follar a nadie en la calle a todos estos políticos familiares conocidos o vecinos que propaguen estos mensajes de odio apartarlos denunciarlos ante la Fiscalía por emitir ese mensaje de odio que lleva a que ciento cuarenta y cuatro personas sólo en la Comunidad de Madrid hayan sido agredidas en lo que llevamos de año por no hablar del miedo que no genera o las pocas ganas tienes de salir del armario no vayan a parte de la cara las leyes existen para algo en los políticos tan bien se imaginan que el actual Gobierno blindada por fin las leyes el eje TBI para todo el territorio nacional la homofobia no es una es una vulneración de los derechos humanos y las leyes están para protegernos Contigo Dentro en Twitter arroba

Voz 9 04:21 buenas noches Julian Jaén el patillas buenas noches Celia que yo tengo

Voz 0401 04:25 decirlo de el patillas porque necesito que han localizado pues lo caiga dijo una

Voz 10 04:33 que yo te voy a contar cosas que estamos emita el orgullo tengo prisa

Voz 0401 04:37 venga sí que es verdad que sabe es que nosotros grabamos el miércoles y el miércoles

Voz 9 04:42 es arranca ese orgullo de Madrid así que no

Voz 0401 04:45 Nuestro amado arranca prácticamente dentro de un

Voz 9 04:48 par de horas mientras estamos grabando

Voz 10 04:50 programa que mirar continuamos con lo mismo ya hablamos la semana pasada pero es que si si es que es tan empeñados siguen intentando inventar nuevas terapias para reconvertir la homosexualidad

Voz 9 05:03 quienes llaman terapias porque no son venenosas

Voz 10 05:05 son beneficiosas como nos dijo eso

Voz 11 05:08 sexo nuestro psicólogo

Voz 0401 05:11 como sexólogo porque si lo hace llamativa ganó aquel Bogotá Martín

Voz 9 05:14 adiós está tiene un título largo eh la Froilán me encantará escuchar esto

Voz 10 05:23 mira y y bueno pues eso que que sí que es que siguen usando estas falsas terapias para para reconvertir la idea ya han elegido un nuevo método Juan a hostias hostias hostias era usted desde Barcelona el mismo día que inauguraba de que si va a inaugura el orgullo vivimos una situación así una hamburguesería muy famosa

Voz 11 05:48 donde hubo un juicio que se acerco a a otro chico y le dijo que Le

Voz 10 05:54 bueno se quejó de cómo iba vestido de las pintas

Voz 0401 05:57 llevaba ya ves si es el chico iba con unos pantalones uno Sortu muy cortos iba también con un top que si hubiese habido cualquier chica chavala de la misma edad que hubiese ido ese señor jamás se hubiese levantado digo señor por llamarlo de algún modo porque menos mal que la de que el amigo de de este chaval de Barcelona grabó toda la escena donde se vio además que el de seguridad de esa famosa hamburguesería

Voz 9 06:21 bastante bastante bastante

Voz 0401 06:24 de quién te cito porque hace medio vamos a decir tibio bueno lo que hay que hacer en estos casos es llamar inmediatamente a la policía a intervenir hay que intervenir y hay que echar al que estamos estudiando la gresca es verdad ese señor decía que le iba a quitar la homosexualidad

Voz 10 06:37 hostia hostias y el otro le dijo oye mira de déjame tranquilo que es el día del orgullo el hijo también es el día a soltar hostias en fin tuvo todas las frases serán cojonudo dudas

Voz 9 06:46 muy apropiadas sabes lo peor de toda esta historia Julian que es que el

Voz 12 06:51 naval no ha presentado denuncia si se financió al ha presentado denuncias Albert Albert ha presentado denuncia porque al final es lo que hay que hacer es que tardó mucho porque le convierta no hemos es heterosexual a hostias claro pues muy bien me alegro mucho gracias a ver que todo esto se ha hecho viral en redes

Voz 10 07:08 bueno el tema pues se ha tenido repercusión cosa que en el fondo lo siento por él pero me alegro por por toda o por todo es por toda la comunidad deportiva de este país hombre claro porque vamos a empezar

Voz 0401 07:18 señalada a los que tienen estos comportamientos homófobos

Voz 10 07:21 ibamos a los hacemos bien es que hay no nos quedamos porque es que unos días después de la Verneda pero no lo han acerca del Besòs pues había una pareja de chicas con su hijo en una terraza acercó un tío y lo mismo empezó a golpearla insultarla parece que estaba borracho cosa que no eximen y le excusa de nada pero empezó pues es es decir que cómo iban a tener un niño de dos madres que bollera es de mierda que no sé qué bueno aquí lo que salvo un poco la situación fue la intervención de los propios vecinos y los propios clientes de la terraza que intervinieron en un par de ocasiones porque el tío volvía y volvía y con ganas de agredir

Voz 9 08:02 ves esos esas cosas son las que me gustan es cuando somos cualquiera de nosotros estamos sentados en una terraza que estamos siendo testigos

Voz 0401 08:09 de algo así

Voz 9 08:10 los que nos levantamos defendemos a a

Voz 0401 08:14 al resto de personas a las que están agrediendo es decir al que tenemos que apartar es al que tiene ese comportamiento

Voz 10 08:21 y nada pues eso que bastante trabajo para el Observatori contra la homofobia de Cataluña en pocos días han tenido la desgracia de que hayan cosas con trascendencia esperemos que no pase nada más y que tengamos Un final del orgullo tranquilo

Voz 0401 08:35 vamos a ver si tenemos suerte aunque los que no lo están poniendo muy difícil son todos esos políticos que no dejan de legítimo

Voz 9 08:42 dar el odio hacia la comunidad LGTB

Voz 10 08:46 en nada y mira contra otra cosa que también va un poco de denuncias porque está la cosa como está pero pero de otra índole de otro perfil pues la Guardia Civil ha tenido que detener a un vecino en Jumilla en Murcia los acusado de acoso sexual el acoso sexual

Voz 9 09:10 se se producía

Voz 10 09:12 llamadas telefónicas pero se llegaron a contabilizar más de mil quinientas llamadas telefónicas a una a una chica por parte de este tío que que ocultaba su teléfono para que no sé si la otra la persona que recibía las llamadas lo pudiera ver pero bueno como la denuncia estaba puesta la Guardia Civil investigó rastreó y al final pues han dado con él y lo han detenido el han intervenido y obviamente está a disposición de un juez yo me imagino que con cargos pero estará en libertad pero bueno este señor tendrá su juicio porque eso también es acoso sexual

Voz 9 09:46 es me me da una alegría porque cierto es que de vez en cuando quema así que menos recibe llamadas con un número oculto así que me gusta saber que que si ibas a la policía y lo denuncias es probable que yo temprano terminen pillado a que las FARC que es un delito

Voz 13 10:05 al leerlo

Voz 14 11:06 ni

Voz 9 12:04 las enfermedades de transmisión sexual se dispara esto es una realidad común templo esto no es una suposición esto no es

Voz 0401 12:13 una alarma que exhibirá Liza he que que no es cierta la situación es tal que el Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña para concienciar a los más jóvenes del uso del preservativo después del aumento de la gonorrea de las cifras

Voz 9 12:28 es que han llegado

Voz 0401 12:31 a multiplicarse por siete estas enfermedades parecían que estaban controladas sin embargo se han vuelto a disparar buenas noches Reyes Velayos coordinador de gestión y comunicación de Apoyo Positivo

Voz 15 12:45 buenas noches Celia

Voz 0401 12:47 qué está pasando con las enfermedades de transmisión sexual

Voz 16 12:51 esta pasando yo creo que lo que ya te comentan en más ocasiones hacen falta más campañas desde desde los sitios institucionales que hace falta sobre todo para los más jóvenes educación afectivo

Voz 17 13:05 sexual en los colegios que no hay fíjate que siempre siempre vamos a al origen de las cosas así es que son más claro

Voz 16 13:14 son información y hay que empezar desde muy pequeños porque luego ya es mucho más difícil

Voz 0401 13:21 claro pero cuando hablamos de que por ejemplo la gonorrea registra una subida media anual del veintiséis coma tres por ciento entre dos mil trece y dos mil diecisiete y todo esto sigue sigue avanzando sigue avanzando la sífilis que pasa Le te acuerdas cuando hablábamos de que también parecía que le hayamos perdido un poco el miedo al VIH porque ella era una enfermedad crónica tú crees que esto también ha influido en este sentido con las enfermedades de transmisión sexual nos hemos relajado en todos los sentidos

Voz 16 13:50 a mí no me gusta hablar de relajación y yo creo que es falta de información igual que era falta de información afecta no sólo a la subida de las infecciones de transmisión sexual que incluye el VIH evidentemente también afecta al estigma que es otra enfermedad

Voz 15 14:06 que tiene la sociedad en la que vivimos

Voz 16 14:09 sí yo prefiero hablar de falta de información que al al final puede ser una consecuencia lo de la relajación tienes falta información no sabes qué te puede ocurrir si tienes prácticas sexuales indeterminadas protecciones entonces te relajar porque desconocen las consecuencias

Voz 17 14:28 de lo que estás haciendo claro te a mí siempre en todo esto lo que me llamó mucho la atención es que hablamos de de de

Voz 0401 14:34 cifras por ejemplo cuando las Naciones Unidas Naciones Unidas cifró en más de un millón de infecciones de transmisión sexual siempre los que vivimos así como en en países del primer mundo nos creemos que esto es porque en en África o en Asia o en todos estos continentes pues que no tienen ni idea creemos que nosotros estamos más informados de lo que estamos

Voz 16 14:55 pues a mí es lo que nos gustaría pensar pero yo creo que no estamos más informados o no deberíamos estar mucho más informados

Voz 0401 15:05 qué consecuencias puede traer las enfermedades de transmisión sexual además de la infección en sí misma

Voz 16 15:12 pues el la consecuencia principal es el estigma cualquier

Voz 0401 15:18 sí

Voz 16 15:18 en cualquier infección de remisión sexual provoca un estigma hacia la persona que la tiene no no tiene que ser el VIH ni la hepatitis C que son las las que tienen más estigma desde siempre sino cualquier otra implica que que haya personas siempre que puedan señalar con el dedo de decir bueno pues qué habrá hecho o bueno pues igual que se lo ha buscado eso ocurre siempre que que se mezclan la infección enfermedad con las prácticas sexuales

Voz 0401 15:48 pero cuando además hablamos de que en realidad una enfermedad de transmisión sexual cuando una persona es más proclive también una a tener infecciones de transmisión sexual también repercute respecto a la infección del VIH claro

Voz 16 16:05 sí en cuanto que tiene tienes una excepción tu sistema inmune está mucho más bajo entonces es más fácil que entren más sin más infecciones

Voz 0401 16:16 siempre lo hemos de de las medidas de protección hablamos de los preservativos aún nos queda mucho por aprender cosas de los preservativos Reyes

Voz 16 16:27 pues parece que vamos a tener que enseñar a la que que utilizarlo

Voz 17 16:31 es queda una navaja

Voz 16 16:34 a utilizarlos cada vez menos

Voz 0401 16:36 ya hablamos de profilácticos femeninos es que no tenemos ni idea entonces tú crees que son importantes los puntos de detección de enfermedades de transmisión sexual para intentar controlar esto que todos supiéramos realmente hasta qué punto tanto que se consigue cuando alguien sabe que tiene una enfermedad transmisión sexual o que se debería conseguir

Voz 16 17:01 eh se consigue ponerla freno y eliminarla cuando es una de las infracciones que se pueden eliminar como es la sífilis o la gonorrea aunque cuidado con la gonorrea que hay una súper gonorrea

Voz 15 17:14 que de momento es resistente a muchos antibióticos y solamente se elimina con tres

Voz 0401 17:20 si vosotros estáis tratando muchos de estos temas en todos nuestros centros de atención Reyes

Voz 16 17:26 nosotros estamos tratando sobre todo nuevas infecciones

Voz 18 17:29 por VIH sífilis

Voz 16 17:32 Cities eh

Voz 0401 17:36 creo que de todas formas estamos de enhorabuena con apoyo positivo eso es cierto rollos

Voz 16 17:41 es cierto se nos ha costado unos años pero estamos de enhorabuena

Voz 0401 17:47 sí porque vosotros sois de los que trabajéis a pie de calle de los que de forma es de los que yo no necesito gastarme doscientos cincuenta euros para que para poder intentar saber hasta qué punto pues tengo una enfermedad transmisión sexual aussie tengo el VIH que Avis conseguía

Voz 15 18:05 lo hemos conseguido e inaugurar y Boyne en Madrid

Voz 0401 18:11 esto qué significa exactamente para que la gente lo sepa qué va a ser ese Check Point

Voz 16 18:16 y cuando hablamos este pues no nos referimos a un centro a pie de calle como tú dices un centro comunitario en el que las personas se puedan realizar pruebas de ITS de infecciones de transmisión sexual de forma anónima gratis gratuita obtener un resultado pues inmediato porque es lo que son son pruebas rápidas

Voz 0401 18:37 de forma que de esta manera se podrían empezar a tratar inmediatamente con sus médicos de de la enfermedad que tienen pero sobre todo sabrían que están infectados

Voz 16 18:48 pero además en el centro que hemos que hemos inaugurado que que lo llamamos ya estás en casa es un centro comunitario y es va un poquito más allá que un solo que solamente es decir vamos más allá además de hacer nuevas porque también lo que queremos es gestionar eso es pruebas y esos resultados sobre todo tanto si es un resultado positivo que ofrecemos acompañamiento a la persona que has tenido el resultado positivo para que se haga la prueba confirmó de la infección si necesita apoyo psicológico o cualquier tipo de ayuda se lo vamos a dar sí sí es un resultado negativo siempre que no es de permiso nos faciliten un número de teléfono o una dirección de correo electrónico lo que vamos a hacer es un seguimiento elevamos vamos a a recordar cada seis meses que si sigue teniendo una vida sexual activa que debería volver a hacerse pruebas de todas las infecciones de transmisión sexual siempre que haya tenido prácticas de riesgo considera que las ha tenido

Voz 0401 19:49 claro que es semanas antes de lo importante que era la educación ahora que empezamos a tomar conciencia cuanto antes de lo importante que es saber cómo es verdaderamente tu vida sexual

Voz 16 20:00 sí y todo eso se complementa pues como te digo con atención social psicológica hay psiquiatra si hay casos en los que se necesita

Voz 19 20:10 he tenemos

Voz 16 20:12 talleres en un área de de derechos porque también sigue habiendo mucha vulneración de derechos sobre todas las personas que viven con el VIH hay tenemos también pues es un haría de comunidad porque queremos que sea un espacio seguro donde la gente de las personas puedan ir pues a a estar allí a tener una ciudad actividades de hacer alternativo a compartir

Voz 0401 20:39 sí yo además te digo que la clamidia tiene las tasas más alta de los últimos años que se dan sobre todo entre jóvenes de veinte a veinticuatro años así con la experiencia que tienes realmente crees que es una falta de información por lo que esto está sucediendo

Voz 16 20:56 sí hay infecciones que es más que es más fácil a lo mejor de de adquirir pero pero la base es la misma es decir cuando las infracciones son son por transmisión sexual es la misma esa misma base es la falta de información ir a la clamidia puede ser más resistente puede estar ahora y como que hayan subido mucho más o mañana puede ser la Gornal la gorro negro a la la sífilis o puede ser el VIH pero siempre que la vía de transmisión sea la sexual es una falta de información es una falta de de de concienciar sobre todo a los jóvenes que que somos seres sexuales que la salud sexual es muy importante que hay que cuidarse que te que tener una una salud sexual y un sexo seguro para que sea mucho más agradable y apetecible

Voz 0401 21:46 con una frase verdad para resumir cuáles cuáles son las intenciones no de la salud sexual y que debemos tener ella es Velayos coordinadora de gestión y comunicación de apoyo positivo sabes que tengo debilidad por vuestro trabajo así que muchísimas gracias por informarnos de lo que está sucediendo con las enfermedades de transmisión sexual gracias por seguir a pie de calle muchas gracias como siempre

Voz 16 22:12 a aquí y a tu programa por darnos la oportunidad de llegar un poquito más allá intentar concienciar entre todos de la importancia de estar informados de

Voz 15 22:23 la idea tener una salud sexual de buena muchas gracias

Voz 20 22:34 a quién y aunque

Voz 21 23:13 Chendo

Voz 0401 23:24 ya saben que nuestro programa se nutre sobre todo de las dudas que tienen ustedes de las preguntas que se hacen que deciden que no lleguen a nosotros hace unas semanas no llegó al correo del programa Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto com una consulta muy especial de una hora

Voz 17 23:44 buenas noches Virginia

Voz 0401 23:46 muchas gracias por escribirnos aquella consulta pero también sobre todo muchísimas gracias acceder a estar por teléfono con nosotros porque muchas veces la gente sí Nos hace la consulta pero no le apetece hacer radio así que gracias por hacer sexo en la SER con nosotros

Voz 17 24:00 tras

Voz 0401 24:02 tú no se escribía lo siguiente hace dos años sufro dolores poco fácil de ubicar con exactitud por los que me han hecho pruebas varias veces para descartar problemas digestivos respiratorios o ginecológicos recién hace tres meses encontraron fuertes contracturas en el suelo pélvico sobre todo en el músculo elevador Delano las contracturas en el suelo pélvico Virginia te dijeron que pudo provocar estas contracturas

Voz 15 24:31 no la verdad es que Obama bastante perdidos vamos bastante perdidas me están tratando es la salud pública que buena parte que es todo lleva una lentitud iba pasando de un médico a otro pero bueno han ido descartando al menos comprueba si así de momento lo único que se sabe son las consecuencias sino a la causa

Voz 9 24:50 y qué consecuencias tiene todos

Voz 0401 24:53 esto

Voz 15 24:54 pues unas contracturas que me están haciendo perder muchísima movilidad aún así las fisioterapeutas que manido atendiendo me han dicho que no tenía que parar mi actividad física tampoco tenía que parar de tener relaciones sexuales

Voz 0401 25:08 sí qué pasa cuando tiene relaciones sexuales Virginia

Voz 15 25:11 en bueno la verdad es que es un dolor bastante extremo pero me pasa que me excita más entonces estoy ahí siempre con el problema de si equiparar y seguir es como como un círculo vicioso nunca mejor dicho

Voz 9 25:26 buenas noches qué escena Redondo que me va de la Fundación Jiménez Díaz

Voz 0401 25:31 que es muy cuentes lo que no están contando tal y como nos lo están contando

Voz 22 25:36 es muy frecuente una parte de ello y otra no tanto es muy frecuente los dolores del suelo pélvico los dolores que al tener relaciones también es muy frecuente por desgracia al no encontrar la causa en pero no es tan habitual que una mujer tenga tenga la característica de que él mismo dolor que le puede inhábil dificultar las relaciones les resulte placentero eso sí que no es tan habitual

Voz 0401 26:00 Virginia me hablas de que ese dolor te resulta placentero sí pero te resulta placentero pero al mismo tiempo me me me describía es que cuanto más te duele más Tex citas aquí Iggy esto lo que genera es que tú con con tu contractura acabas peor porque terminas practicando cada vez un sexo más duro no es así

Voz 15 26:22 sí sí a la cabo acabo fatal lo que pasa es que también el hecho de a veces de haberlo parado de de haber dejado de tener sexo por el dolor mismo me quedo muy frustrada entonces estoy ahí siempre con buenos y tirar para adelante disfrutarlo entre comillas luego a asumir las consecuencias que has estar tumbada en la cama

Voz 0401 26:43 me dices que estabas en un proceso de rehabilitación y que y que te esta mana mandando una serie de ejercicios yo he estado una unidad de suelo pélvico me imagino no Cristina que si una unidad de suelo pélvico no

Voz 22 26:52 bueno no es lo mismo la unidad de suelo pélvico como tal que puede ser de la parte del ginecólogo del o el cirujano digestivo como la rehabilitación desde el punto de vista de la fisioterapia que probablemente es donde está Virginia entiendo tu estás así

Voz 0401 27:04 otra terapia afirmó Virginia

Voz 15 27:06 es la incontinencia

Voz 23 27:09 las cosas sí sí controles incontinencia

Voz 0401 27:13 bueno pues así que con todos estado estas cosas de encima de la mesa yo quería llamar también a Miguel vaga Lumen sexólogo responsable de golfos con principios y experto en sexualidad es no convencionales buenas noches amigo

Voz 17 27:28 hola buenas noches se dice nuestra invitada que ese dolor

Voz 0401 27:33 está eso es posiblemente

Voz 24 27:36 que si si no es muy común el que nos encontremos con situaciones complicadas a veces en las que compleja de manejar por eso de que nos puede gustar algo al mismo tiempo que nos Pro Group pruebas nos provoca algo de dolor sea físico sea emocionales como hay como todo un terreno muy complejo en en el entorno al al dolor en el que mucha mucha gente relata experiencias pues eso que están a caballo entre entre placer dolor y entre en una zona gris que que resulta sobre todo eso como muy compleja porque eso es el el querer o no querer no suelen encontrarte y en ese terreno de hasta dónde sigas todo no

Voz 0401 28:23 Virginia que es lo que te hace sentir mal que sea un dolor lo que te lo provoca o qué es exactamente lo que te hace sentir como como mal por que esto suceda

Voz 15 28:33 el dolor en sí el dolor el que me Stein habilitando para muchas cosas estoy perdiendo movilidad a la hora de de andar au de de subir escaleras y esto

Voz 9 28:42 qué consecuencias puede tener Cristina todos esto

Voz 0401 28:44 Dolores que describe Virginia pues la

Voz 22 28:46 a él sentirse mal el el que el dolor entiendo que después de tener la relaciones se queda adolorida un tiempo entiendo que es eso no el problema que no es exactamente al tener la relación sino que luego te deja un poco postrada a un poco con malestar físico

Voz 15 29:01 sí además que voy perdida porque no sé si realmente es bueno no es bueno

Voz 22 29:05 yo creo que no es muy bueno ni malo el problema probablemente es la causa del dolor que tienes que muchas veces vemos mujeres que empiezan teniendo un problema un dolor crónico dentro de la tripa por ejemplo que se va a Macron unificando y acaban haciendo como consecuencia contracturas el suelo pélvico es como una cosa desencadena la otra y al final es difícil ubicar la causa exacta del dolor eres que tienen dolor en la zona pélvica después de traumatismos durante el parto o por lo que decía antes de de posiciones ante Bélgica que llamamos que vas contra actuando para compensar y eso acaba dando dolor normalmente con rehabilitación esos dolores suelen mejorar bastante pero sí que es verdad que hay veces que es difícil encontrar la causa o que estamos tratando con rehabilitación causas de dolor intra abdominales porque las pacientes como siempre pasa pues no es bien no se les pregunta correctamente donde les preguntas sobre su vida sexual esto es lo de siempre

Voz 0401 29:55 pero es en preclaro Virginia usted ha miedo algún tipo de relaciones de las que esté también el dolor y con ellas hayas tenido placer es decir has tenido prácticas poco sado masoquista So Ho has llegado alguno

Voz 17 30:09 ante la marea pendiente era una tarea pendiente sí

Voz 15 30:13 sí pero bueno ahora lo estoy viviendo oí de momento con este dolor que tengo ya ya tengo demasiado la verdad es que es una experiencia un poco a la vez un poco dura

Voz 0401 30:25 Miguel da la sensación de que le llamaba la atención también este tipo de posibilidad de que de que placer y dolor fuesen de la mano tú crees que informarse más de sexualidad de SCO no convencionales ayudaría en algo a Virginia o quieres que tendrían que todo se tendría que ir por otro lado

Voz 24 30:44 yo lo que haría o las Virginia buenas

Voz 17 30:47 Miguel

Voz 24 30:49 yo lo que yo lo que haría sería en vez de ampliar el foco cerrarlo osea osea quiero decir porque es que yo lo que veo clarísimo es sea lo que sea hice a sea por la razón que sea lo que sí qué va complicando la vida de Virginia ahí es como que va reduciendo hemos movilidad el dolor va llegando como un punto en que ya es complicado de soportar la cuestión aquí es cuando se evitan las relaciones sexuales lo que queda es una sensación de frustración

Voz 22 31:18 ya a lo que me refería con lo de

Voz 24 31:21 a cerrar el foco es en vez de buscar en general es buscar en la experiencia de Virginia y sólo la de Virginia decir vale en las relaciones sexuales qué sensaciones exactamente son las que te hacen disfrutar no no relaciones sexuales en general sino sensación de esto en concreto esto en concreto estoy en concreto ir desmontando digamos lo que estamos suponiendo todo el mundo que hay dentro de relaciones sexuales pues buscar cada sensación en concreto con cada una en concreto si es más fácil buscar a lo mejor otras alternativas que no provoquen osea que no empeoren esa contracción osea hay veces que esas sensaciones las Podemos conseguir de otra manera o las podemos conseguir sin sin sin sin tener que juntar digamos todas todo todo un conjunto de conductas a la vez que a lo mejor es lo que provoca el el dolor no sé si me que sí

Voz 0401 32:19 que un poco lo que lo que lo que me ha parecido entender es que aconseja a Virginia que analice cada una de sus actividades sexuales para saber cómo se siente a través de cada una de ellas

Voz 24 32:30 sí osea sobre todo es como mirad mirada hacía pensar a ver cuál es la sensación en concreto o sea es la presión en tal sitio la fuerza en tal sitio el osea es como ir centrándose pero son sensaciones no en no no en lo que se siente como emoción mi sino ir pensando de ah vale a mí eso la sensación de presión no es una sensación de fuerza o es una sensación de que me sujeto de tal manera ya hay veces que lo que se puede encontrar precisamente dentro de él de de de sadomasoquismo o sea quiero decir el salirnos de de de de lo que se llama sexualidad convencional para jugar precisamente con esas sensaciones de poder pérdida de poder ahí es donde se puede estar experimentando y buscar esas sensaciones precisamente que son las que más le gustan a Virginia pues buscarlas pero por otra vía que hagan una especie de de de ataque o una especie de de no de de by pass de de evitar de alguna manera lo que sí está provocando esa esas contracciones

Voz 0401 33:38 Cristina como ginecóloga tú también hay recomendarías a ella que analizase sus relaciones sexuales con esa esa actitud tanto desde la parte emocional como lo cómo lo aconseja el sexólogo sino de la parte más física es que yo creo que sería

Voz 22 33:52 bueno la ayudaría quizás separar la parte digamos patológica de su dolor de la parte con todo el componente emocional psicológico yo creo que puedo referirme más semanas a lo que decía Miguel en el sentido de que es lo que a ti te excita es el dolor físico en sí o es lo que acompaña al dolor como

Voz 1973 34:13 bueno alrededor todo lo que está alrededor que no es mi tema de especialidad pues no ginecóloga muy buenas bueno

Voz 0401 34:19 pues gracias Virginia podrías intentar hacer este análisis

Voz 15 34:23 sí sí me me interesa mucho la verdad ha intrigado siendo desde ese punto de vista así

Voz 22 34:29 vale pues no puede ser es que viva su vida sexual de forma patológica así el dolor afuera es patológico pues hay que corregir el dolor y luego ya busca otra cosa que te haga un poco de año en otra parte y te excita igual de bien sin dejar de vida

Voz 0401 34:42 Virginia lo dejamos ahí sí aquí intentamos que tú te analice

Voz 17 34:46 todo lo que han dicho los especialistas tareas sacas y te vuelves a poner en contacto con nosotros y nos cuentas muy bien muchísimas gracias Celia muchísimas gracias a campo China muchísimas gracias a tipos recurrir ya a nosotros Miguel muchísimas gracias Miguel aluciné

Voz 0401 35:03 Cristina Redondo un placer como siempre hacer como siempre igualmente

Voz 7 35:16 más

Voz 0401 35:33 más

Voz 28 36:20 hombre como niño o niña pues queden los que ocupamos más por jugar pero según iba creciendo me va dando cuenta de que había algo que en hacia diferente al resto niñas con las que crecía pero no sabía al que yo aunque fui observador pero observador desde desde escondido mi primer momento de salir del armario fue con las amistades con los amigos con miedo

Voz 29 36:42 y con sensación de que de que viva

Voz 28 36:46 dar amistades

Voz 29 36:49 el caso todas estas personas

Voz 9 36:51 más a las que están escuchando son personas diversas homosexuales bisexuales transexuales Inter sexuales que vive no vivieron su diversidad lejos de estas grandes ciudades en las que parece que la cosa es más fácil sí que la cosa está en todos sitios

Voz 0401 37:12 o que siquiera es un poco más

Voz 9 37:15 cómodo no siempre lo es no siempre lo es y lo sabemos pero esta noche vamos a hablar de todas estas personas que no viven en ciudades tan grandes como la vía buenas noches Noelia Seller Olivares de la asociación plural el eje TBI Mancha Centro

Voz 0401 37:33 buenas noches Noches irresponsables de esta campaña responsables de esta campaña que estamos viendo por las redes sociales Si quiénes están poniendo un poco también al día de lo que es ser el eje TVE no en una zona rural porque decidisteis hacer esta campaña

Voz 23 37:49 bueno yo lo primero me gustaría decir que responsables no pero en este caso no no os ha tocado yo creo que es casi un privilegio venir aquí a a contar nuestra campaña en zonas rurales porque también el colectivo o la Comunidad como nos gusta llamarlo más estamos en las zonas rurales no sólo en en la zona urbana queríamos que esa realidad también llegará cuanto más lejos mejor y realmente no pensábamos que fuera

Voz 0401 38:14 llegar tan lejos como ha llegado bueno yo creo que sí es un poco responsables desde el momento en que la dispuesto a Chávez del que habéis estado detrás y seis dos personas que participan el creo que cada una de las personas que habéis participado en este proyecto si responsables de que hoy vosotras dos este saque también sí sí en cierto modo si no vale si yo me quiero aquí me encanta me encanta el título contundente

Voz 30 38:39 de reivindicación o información Noelia

Voz 23 38:44 las dos cosas de hecho una de nuestras compañeras dice yo me quiero quiero aquí no quiero perder mis raíces no quiero hacer un exilio que para para nosotras en la asociación cuando decimos exilio es que tenemos que abandonar nuestro sitio nuestras raíces nuestra Familia ya sea por miedo y por vergüenza por el qué dirán y me voy a un sitio donde puedo tener una libertad de la que en muchos momentos no puedo disfrutar en un pueblo porque en un pueblo al final nos conocemos todos

Voz 9 39:15 es decir no se vive ni muchísimo menos la diversidad en un entorno rural que era una gran ciudad no se vive igual creo que no yo creo que ya es hora de que lo sea porque no tenemos que movernos de de los pueblos ya que tenemos la vida hecha allí por fuerzas social creo que no es necesario tener que salir de del pueblo tengo que decir que el vídeo que por supuesto lo pondremos toda nuestra referencia es para que todo el mundo lo vea creo que les testimonios cuando hemos empezado a escuchar el poquito que hemos escuchado aquí en las tres que estamos que conocemos el vídeo se nos ha puesto la piel un poco el izada no sea serio Elia es que es algo hecho con mucho cariño

Voz 23 39:58 yo con mucho amor y hecho desde el corazón

Voz 9 40:02 son testimonios reales además todo tan su vida

Voz 23 40:04 todos todos son todos absolutamente todos son testimonios reales son compañeros y compañeras de la asociación no voy a llamar compañeros y compañeras son amigos y amigas porque realmente lo que tenemos hechos una es una comunidad sabemos que estamos haciendo muchas cosas allí no queda en yo creo que es lo más

Voz 9 40:24 es difícil del entorno rural para una persona LGTB lo más difícil que crees que es la la integración del que el que el integrarse con una persona que no es del colectivo a la gente le cuesta un montón pero gracias a Dios conforme avanzamos la sociedad creo que avanza hay que al final todo el mundo respeta esa discriminaciones por igual en todos en todos los aspectos es decir con lesbianas con homosexuales contra cómo no no no no no yo creo que lo más difícil el es para los transexuales sino las personas transexuales son las que sufren más discriminación en los entornos rurales yo creo que sí Noelia dime sin embargo que es lo mejor de un entorno rural en estos casos porque yo me caso sí que conozco a parejas de homosexuales

Voz 0401 41:16 vivían en el centro neurálgico de una ciudad de Londres por ejemplo que se han ido a una zona rural de de Cáceres en mi caso unos amigos míos

Voz 30 41:26 o parejas de mujeres

Voz 0401 41:28 es que que estaban en Madrid que estaban hartas de de estar aquí han cogido a sus dos niñas ISI han ido a otros pueblos vosotras estáis en Alcázar de San Juan provincia de Ciudad Real

Voz 9 41:40 lo que es lo mejor de ser el eje TBI vivir allí

Voz 23 41:44 bueno tienes que llamaban asegura sí sí hay hay muchas cosas buenas yo me gustaría añadir una cosita muy pequeña lo que a lo que comentaban ayer la falta de recursos

Voz 9 41:53 eso sí que se nota verdad si la

Voz 23 41:55 la Asociación ese género porque había amigos que ya son amigos lo he dicho antes que tenían el el virus del VIH no teníamos recursos tenemos que venir a Madrid para poder ayudar entonces realmente la asociación se generó pues a través de de esta necesidad

Voz 9 42:16 fue lo primero

Voz 23 42:19 sí que también faltan muchos recursos para personas trans de hecho un compañero además son compañero un amigo que sale en el en el vídeo al final tuvo que venir aquí a Médicos del Mundo para que pudiera armonizarse porque era imposible hacerlo desde allí no es si no si al final se convirtió en uno desea si en una odisea de más de un año y medio lo mejor de vivir ahí pues mentalmente claro que cosas buenas si no los queremos ir es por algo así no queremos vaciar esos sitios es algo que no gusta a nuestra tierra no gusta a nuestra familia no ajustar nuestras raíces y eso es lo que no queremos perder aparte que en un pueblo hay más comunidad que en una ciudad entonces Aimar calidad de vida

Voz 1973 43:01 la mente de más calidad de vida se puso mejor siempre en un

Voz 0401 43:05 lo que en una gran ciudad una vez que pegas el el pan

Voz 23 43:07 adelante y que ya te reconoces como si te reconoce el resto como eres realmente que ya no no esconden nada no tienen miedo y das ese paso adelante también las cosas cambian y ya te íntegras y sí que es verdad que para mí evidentemente respirar aire limpio

Voz 0401 43:23 este tipo de manifestaciones se hacen con la misma intensidad

Voz 9 43:26 lazo podéis hacer las podéis disfrutarlas tanto también cuando estáis en vuestros pueblos yo la disfruto también porque estamos en en comunidades como todo más como más cerrado más más íntimo e incluso yo creo que la disfrutas más que en una gran manifestación que de hecho el el sábado pasado tuvimos una concentración en Alcázar y la verdad es que es sexta con muy en familia y muy tranquilo hoy mucho más relajado que venir a la aglomeración de Madrid claro pero ese es el sábado Noelia claro vale que dijo unificado porque yo tengo muchísimos amigos que también estaban fuera hay que vienen siempre a esta cita por qué cree

Voz 0401 44:01 es que es importante también para para vosotros estar aquí en esta cita

Voz 23 44:05 bueno cómo somos una asociación muy plural yo tengo también mi parte plural aquí entonces tengo el corazón muy partido

Voz 9 44:12 dividido entre el orgullo crítico

Voz 23 44:14 este orgullo yo también en este problema también lo tenemos bastante partido entonces

Voz 13 44:18 sí

Voz 23 44:18 este orgullo sí que es verdad que nos da mucha visibilidad pero el orgullo crítico tiene mucha más reivindicación que es lo que necesitamos hasta que no hagamos un orgullo crítico rural yo creo que vamos a seguir viniendo pero es que este año también va a ser muy especial para la asociación porque que hace nada que hemos entrado en la Federación en la FELGTB entonces es nuestro primer año como entidad federada que bien teníamos que venir hemos puesto que se ha dispuesto autobuses

Voz 1973 44:43 todo a que estáis dispuestas a todo

Voz 9 44:48 no hablamos de que queráis que les dejen celebrar vuestra fiesta un día determinado en en en el

Voz 0401 44:54 pueblo hablamos de otras muchas más cosas queréis muchas más cosas pues sobre todo como ha dicho Noelia antes

Voz 9 45:04 es mucho más recursos para las personas tras que sea más cercano y que no tengan tantísimo dificultad para para su transición iraquí por supuesto mucha visibilidad también para lo que es el el colectivo esa es que lo que queréis también es un poco educar se cree es que

Voz 0401 45:25 que hace falta una educación no no solamente a los niños porque siempre X no es que hay que educar mucho a los niños jockeys yo creo que en mi caso tendría que educar incluso al vecino del quinto es decir para que sea capaz de asimilar que no

Voz 23 45:41 a ver desde desde la asociación sí que es verdad que llevamos dando llamo dos añitos tres talleres en Primaria y Secundaria bien entonces

Voz 0401 45:53 tiene muy bien que tienen que te dejen en el colegio que es esas stagiaires es que en Castilla

Voz 23 45:58 la mancha hay una una asignatura casi una asignatura bueno lo ha metido dentro del currículum pero también es que tenemos con la ley de violencia de género y el protocolo de menores trans que es lo único que tenemos en Castilla La Mancha pues dice que tiene que haber educación afectivo sexual y de de diversidad de género tal en los coles el problema es que no hay en los coles personas formadas para poder hacerlo

Voz 0401 46:25 entonces lo hacéis vosotros entonces lo hacemos las las asociaciones es las que vais a esos colegios a dar a dar las charlas

Voz 30 46:32 pero pero lo que te quiero decir es

Voz 0401 46:35 que ya habéis dado un paso más que en muchos otros sitios

Voz 23 46:38 sí también es verdad que los lo pusieron relativamente fácil porque sí que nos llamaron de de los AMPAS de un pueblo concreto a partir de ahí nos dijeron oye podéis venir hacer una formación porque está viendo algún problema entonces pues a partir de ahí planteamos los talleres y es verdad que tuvieron tanto éxito que nos empezaron a llamar de de muchos sitios han tenido tanto que el último sitio donde hemos ido hemos hecho cuatrocientos kilómetros doscientos doscientos de vuelta porque Castilla La Mancha es enorme

Voz 9 47:11 pues no Elia Seller Ana Olivares de la asociación plural el eje TBI Mancha Centro gracias porque el mensaje que vayamos a escuchar te lo que de lo que es ser el eje te sea ese mensaje que por supuesto vamos a ayudar a poner en todos todos todos los oídos del mundo

Voz 13 47:40 yo yo metieron me refiero a ir pero me tuve quemar

Voz 31 47:51 sólo quiero que muchas personas puedan tener raíces en su en su vida

Voz 10 47:56 Contigo Dentro

Voz 9 47:59 Delia Blanco

Voz 0401 48:16 tengo un par de nuevos preciosos negros con una mina perfecta grafito Recio lo suficientemente blando como para dejar negritos negros a su trazo al sacarles punta en la cápsula junto a la mina aparece la bandera del arco iris preciosa estoy como loca con mis lapicero nuevos con ellos escribo en mi diario esa apuntes y a esta escribo la lista de la compra mientras imagino imagino quién será que en gusta de que yo tenga estos lapicero ese empeño que lleguen a mi vida lapicero lapicero justo lo único que siempre que retener Anglada una de las mejores cosas que se hace es imaginar me gusta mucho lo hago desde pequeña entonces imaginaba todas las noches lo que quería que sucediera baila el lago de los cisnes en el Teatro de la Casa de la Cultura vivir en el garaje de Raúl el chico negro en quemas ni estaba veranear con Alicia Mi gran amor infantil así que imaginen cuánto he imaginado ahora que soy mayor ya teniendo tanto de sexo imaginen todo lo que he imaginado apunta de dos lapicero con los que escribo todo lo que quiero que puedo lo que con tanto orgullo imagino que cada vez que tengo sexo lo tengo sólo porque quiero que lo tengan con quién quiero que dura todo cuanto desee esta fantasía sexual sí que quiero hacerla realidad mucho que me empeñe en que de la vida y el sexo fueran magníficos con bigote