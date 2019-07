Hora 25 Deportes: Joao Félix ya es del Atlético de Madrid (03/07/2019)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 las tardes buenas tardes con un fichaje que me acabas de decir el nombre pero que me he olvidado

Voz 3 00:12 yo Feli eso yo feliz recuerda lo bien porque tiene diecinueve años y el Atlético de Madrid ha pagado ciento veintiséis millones de euros me voy a quedar antes con unos ciento veintiséis millones que con el nombre es el cuarto fichaje más caro de la historia del fútbol español Neymar Coutinho embate Joao Félix que repito tiene diez nueve años del Atlético de Madrid ha hecho oficial su contratación hace apenas unos minutos con un vídeo donde el chaval aparece visitando el Museo del Prado la pinturas de Goya me parece que son en el Museo del Prado para Ello de del arte que tiene Joao Phoenix vaya responsabilidad para el chico llegara al Atlético de Madrid siendo el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid y repito el cuarto de la historia del fútbol español impresionante lo que paga el Atlético de Madrid esperemos que les salga bien cómo es el chaval bueno pues el chavales tímido y el chaval cuando le preguntan hace apenas unos meses en la televisión portuguesa como te define como te define como futbolista Joao Félix que te están escuchando millones de aficionados atléticos pues así G2 tres contar cómo te gusta tener el costes contactó con la pelota siempre con la pelota

Voz 2 01:32 todo son Frida son fuente de hojas y su profe o rompió preferida

Voz 3 01:37 medio ofensivo adoptaban

Voz 5 01:40 Cocker tristón

Voz 3 01:42 pero se puede adaptar a jugar extremo derecha de extremo izquierda edad y ahora yo a Félix te tendrás que adaptar a lo que te pida el Cholo Simeone el Atlético de Madrid ha hecho oficial este fichaje después de que por la mañana Rodrigo Hernández o mejor dicho los representantes de Rodrigo Hernández acompañados por un representante del Dexter City depositarán en la Liga de Fútbol Profesional setenta millones de euros que es lo que paga el equipo de Guardiola por llevarse a este centrocampista de veintitrés años Rodrigo Hernández el Atlético lo compró el año pasado por veinte millones y lo vende ahora por setenta el Atlético que también ha hecho oficial por la tarde el fichaje del mexicano Héctor Herrera que viene gratis futbolista que llega gratis increíble del Oporto movimientos también en el Sevilla por la mañana ha hecho oficial el equipo

Voz 6 02:33 te Monchi el fichaje de Jules

Voz 3 02:36 fue un defensa central de veinte años con el que va a pagar veinte millones el Sevilla y por la tarde la llegada del extremo argentino Lucas so campos que viene del Olympique de Marsella bueno pues el mercado parece que se activa a falta de la operación Griezmann de la operación Neymar que va a ser lo que reviente definitivamente el mercado por lo demás la noticia del día se produjo de madrugada semifinal de la Copa América Brasil dos Argentina cero Messi eliminado de la Copa América por los brasileños los argentinos se quejan de un par de decisiones del árbitro una clarísima un penalti sobre Agüero no señalado en esa misma jugada provocó el segundo gol de Brasil y la sentencia del partido hoy se juega la otra semifinal de la Copa América la disputan a las dos y media de la mañana hora española Perú y Chile yo también tenemos la segunda semifinal del Mundial femenino comienza dentro de veintisiete minutos se enfrentan Holanda y Suecia ayer en la primera semifinal EEUU de ganó dos uno a Inglaterra una semifinal de un Mundial femenino que España vieron más de medio millón de personas por televisión algo histórico pero es que ese partido Estados Unidos Inglaterra del Mundial femenino ayer en Gran Bretaña eso fue visto por doce millones de espectadores las cifras increíbles para tratarse de fútbol femenino cifras que por supuesto no sale gran espectáculo del fútbol femenino está creciendo de manera imparable en Wimbledon hoy dos españoles se han clasificado para la siguiente ronda Bautista y Fernando Verdasco que ha remontado un partido impresionante perdía dos sets a cero y en el tercero perdía tres juegos a cero ha remontado hasta ganar en cinco sets por contra Feliciano López y Marcel Granollers han perdido y han caído eliminados mañana jugará Rafa Nadal luego estaremos en Wimbledon para hablar con Miguel Ángel Zubiarrain pero como siempre el inicio del programa pues promesas

Voz 5 06:55 este marco actual convierte a Javier Tebas en ministro de corte en los últimos meses F ocasionó vivo no está capacitado para el cargo gracias española fútbol club y la Liga atenemos eso ya les damos retrovirales Javier Tebas estamos ya en el te van Pollán está compuesto ya les voy a dar

Voz 3 07:23 por cierto que en la reunión definitiva no han estado ninguno de los dos mil Barney Ruby después de diez reuniones llega una paz aunque es una paz de mínimos Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego como que hay que decir a la gente primero lo del partido de los lunes a los tribunales ahí no hay acuerdo

Voz 0231 07:40 según la Liga a los tribunales según la Federación han pactado un calendario de reuniones durante el mes de julio para intentar no llegar a un juzgado

Voz 3 07:47 ya hay una serie de ofertas sobre la mesa la Liga

Voz 0231 07:50 propone que ningún club de Primera División juegue más de dos partidos en lunes durante la temporada se habla de pasar de XXXVIII Jornadas compartidos en lunes a sólo veintiún jornadas pero ese tema no sea firmado en el convenio de hecho no se ha firmado ningún convenio simplemente un acuerdo de mínimos que permite que mañana se celebre el calendario con los condicionantes de la Liga y queda en el aire Gallego el famoso partido de los lunes

Voz 5 08:15 Simon Xavier te van peor esto te va apoyar en vano el cine hoy el no

Voz 3 08:21 hombre de la Liga ahí los horarios

Voz 5 08:24 se nos queda la Liga Antón

Voz 0231 08:26 a la Liga porque el convenio que tienen que firmar y que han llegado al acuerdo hace aproximadamente media hora es prácticamente el mismo que el que estaba vigente se renueva para las próximas cinco temporadas gana la Federación en este sentido que la Liga reconoce que las competencias son de la federación que el balón lo pone la Federación que el nombre de la competición lo pone la Federación esas competencias la Federación consiga que la Liga reconozca que sean suyas pero queda firmado cuando se firme que lo va a seguir legislando la Liga así que un triunfo en este caso para Javier T

Voz 5 08:58 las estructurales Javier te van peor día nada pero Rubianes también a la cositas la Copa el nuevo formato y la Supercopa si la aprueban los clubes

Voz 0231 09:09 exacto las aprueban los clubes nos acaban de confirmar que lo que anunciamos hace unas semanas se confirma la Liga ya ha retirado las denuncias de la Supercopa de la Copa no se convierten en teoría en competiciones profesionales y por tanto Rubiales gana la batalla de la Supercopa Final Four de la Copa a partido único

Voz 3 09:27 queda una batalla Antón que es la de la Liga Femenina la Liga Iberdrola que estaba hasta ahora el nuevo campeonato que quiere llevar a cabo la Federación de Rubiales esto esto no se va a solucionar tan fácilmente

Voz 0231 09:38 esto no aparece en el convenio porque no estaba estamos a la espera de que nos cuente lo último aquí en el PSD pero teóricamente la Federación ha dejado claro que la Liga no tiene competencias ni en el fútbol femenino ni en la segunda B ni en la tercera con su plataforma Pro Liga así que veremos si de aquí al quince de julio todos los clubes de la Liga Iberdrola como parece se van a inscribir definitivamente en la Liga que propone Luis Rubiales

Voz 3 10:03 casi casi me da pena de que termine el soul

Voz 10 10:06 por ahora la verdad desvío

Voz 5 10:21 pero Xavier te van vemos mundiales te va a cuidar

Voz 0919 10:28 nada del Gobierno por ahora pero ya veremos qué sucede el año que viene seguimos

Voz 6 11:59 mercado de fichajes ha empezado la batalla o unas cosas unas piezas de dominó han tirado tras lo último el Atlético de Madrid anuncia con un vídeo de chaval el visitando el Museo del Prado la contratación de yo Félix Marta casado buenas tardes Gallego que también la noticia de última hora es la duración del contrato de chaval Portu sí porque sea venir

Voz 1509 12:20 hablando los últimos en las últimas semanas más bien que iba a firmar por cinco temporadas va a firmar por más siete años se va a comprometer Joao Félix se ha comprometido ya que de hecho ya pasada está el reconocimiento médico

Voz 6 12:30 que tienes cuando termine este contrato con el Atlético Madrid que grave

Voz 3 12:34 seis años y con diecinueve ha costado ciento veintiséis y le va bien que no costará con XXVI

Voz 1509 12:42 sí a nada que se cumplan un poquito las expectativas que hay con respecto a Joao Félix es verdad que se habla de que es una apuesta muy arriesgada tiene diecinueve años es practicamente la primera temporada a la que acaba de terminar al máximo nivel ha jugado cuarenta y tres partidos ha marcado veinte goles once asistencias ya ha debutado también con la selección absoluta de Portugal y pese a su juventud había muchísimos grandes de Europa que estaban detrás de Joao Félix finalmente ha sido el Atlético de Madrid el que se ha llegado a la joven perla portuguesa ciento veintiséis millones de euros el Benfica ha aceptado ya esa oferta que le convierte en el fichaje más caro de la historia del Atlético de Madrid pero ojo también en el cuarto más caro de la historia del fútbol mundial

Voz 3 13:19 hace cinco meses

Voz 6 13:21 algunos de los directores deportivos más importantes de Europa

Voz 3 13:26 cuando les preguntaban por Joao Félix decían a pesar de que Jorge Mendes se ha vuelto loco impide ciento veinte millones nadie los va a pagar han pasado cinco meses y los ha pagado el Atlético de Madrid

Voz 6 13:38 el Atlético que tiene dinerito que ha recogido esta mañana contante y sonante de la cláusula que paga el City de Rodrigo Hernández

Voz 1509 13:45 setenta millones ha recibido el Atlético de Madrid porque si Rodrigo Hernández ha dejado de ser hoy jugador rojiblanco después de que los representantes del jugador también del Manchester City hayan abonado esa cláusula de rescisión en la sede de la Liga curiosamente Gallego ha sido el Atlético el que anunciado que Rodrigo se mancha al Manchester City

Voz 6 14:02 todavía no ha hecho oficial acto la contratación de

Voz 1509 14:05 todavía no lo han hecho oficial es verdad que era un secreto practicamente a voces que se iba a marchar al equipo inglés hace unos días de hecho fue presentado Marcos Llorente con el dorsal número catorce que era el que llevaba Rodrigo y finalmente termina aquí la etapa del medio centro rojiblanco para empezar una nueva a las órdenes de Guardiola

Voz 6 14:20 sí ha llegado también otro de los fichajes del Atlético el mexicano Herrera

Voz 1509 14:23 si Héctor Herrera ha hecho oficial va a firmar para las próximas tres temporadas dentro de un ratito dentro de un par de horas aproximadamente va a aterrizar en el aeropuerto de Barajas se va a unir a otro que ha llegado hoy a Madrid a Felipe Monteiro también va a firmar por tres Porto por tres temporadas el brasileño ambos van a firmar sus contratos mañana hice espera que el próximo viernes se pongan ya a las órdenes del Cholo Simeone en una pretemporada que comienza mañana

Voz 6 14:45 gracias Marta más cosas de fichajes del día presentado Denis Suárez en vivo Paula Montes hola

Voz 19 14:52 ya a todos los efectos igual que lujazo la temporada más en Vigo aunque no ha firmado su contrato si lo ha hecho de Suárez por las cuatro próximas temporadas mañana atracos todo paraísos sus primeras palabras como céltico ha sido para TV3 donde reconoció que hasta que no haber triunfado en el Barça el que le dan consejo que apueste por la gente de casa

Voz 0491 15:11 sí es cierto que me queda la espinita clavada no de no poder haber triunfado como yo como yo esperaba allí porque yo creo que que podría haber tenido una carrera larga en Barcelona pero bueno deshora de de pensar en en nuevos retos final el fútbol es para jugar con

Voz 5 15:26 con el balón sea fuerte no no sé no significa que vaya a ser a ser mejor creo que deben apostar por la gente de casa que entienden el suerte

Voz 6 15:34 la Suárez vamos a Sevilla que Monchi seis fue una foto en Twitter hace una semana con su perra que parecía que él estaba metiendo prisa por los fichajes

Voz 20 15:43 porque él ya sabía que iban a venir todos rapidísimos Manolo Aguilar el último Lucas Ocampo antes Yus cunde madre mía cómo está el Sevilla ahora la perrita qué tal Gallego Le pide que la saque de vez en cuando porque no para Monchi de ir al aeropuerto el sexto ha sido lo Campos el quinto que ha llegado esta tarde con del que ya oficialmente jugador del Sevilla veinte años veinticinco millones de euros el fichaje más caro de la historia del Sevilla firma por cinco temporadas mañana vuelve el Sevilla los entrenamientos caerá alguno más pronto mañana comienzan también las presentaciones

Voz 6 16:16 vamos a Valencia fichaje en el Levante is las negociaciones por para vender al acto Pedro Morata en el Valencia parece que se han atascado buenas tardes hola Gallego buenas

Voz 21 16:26 tras de sí en el Levante sexto fichaje de la temporada Gonzalo Melero centrocampista ficha por cuatro temporadas procedente del Huesca el Levante paga tres millones seiscientos mil euros más variables para ello el Villarreal ha tenido que renunciar a un derecho preferencial que tenía desde el pasado mes de septiembre en el que Villarreal podía comprar al jugador por cinco millones de euros y el Valencia y el PSV no han llegado a un acuerdo se han roto las negociaciones para el traspaso del lateral izquierdo lata se iba a vender por cinco millones de euros más un variable si el Valencia quería establecer una cláusula de recompra máximo de ocho millones el PSV quería diez Ike no lo pudiera hacer el Valencia está al segundo año al final se ha roto ir veremos a ver si se habla ahora de cesión

Voz 6 17:06 fichaje en Osasuna fue Martínez Zuñiga ahora

Voz 19 17:09 hola buenas tardes ha anunciado hoy el fichaje de cerviz esto filial en que será el sustituto de Carlos Claire en el lateral izquierdo de la zaga rojilla llega como cedido por dos temporadas desde el Watford inglés después de hacer una gran temporada con el Mallorca Edward G de va a una acción de recuperarlo al final de la próxima temporada allí ha presentado el ecuatoriano en los próximos días

Voz 20 17:31 también tenemos novedades en el Getafe Paco Hernández si el Getafe va a pagar seis millones al Huesca por Enric Gallego el delantero marcó veinte goles la temporada pasada quince en segunda Hi5 en Primera al Extremadura se va a llevar el diez por ciento de la operación otro paso para este delantero que pasa de Segunda B competición europea en sólo dos años

Voz 6 17:49 sí hoy día tres de julio ha comenzado a trabajar un equipo el español el primero en hacerlo es decir que estamos ya en plena pretemporada Joan Pera

Voz 22 18:01 cómo ha sido buenas tardes hola buenas tardes lo hace con entrenador nuevo con David Gallego que acaba de dirigir su primer entrenamiento hace apenas una hora hay también lo hace muy pendiente del futuro inmediato de su mejor jugador de Borja Iglesias el panda se ha entrenado con normalidad esta tarde pero el Betis está muy cerca de llevarse al jugador de momento el acuerdo entre los dos clubes se demora a la espera que se determine la forma de pago de los veintiocho millones de la cláusula del jugador

Voz 6 18:23 sonido para cerrar el fútbol ayer Brasil dos Argentina cero Brasil a la final Argentina a casa estés Leo Messi que tampoco ganará esta Copa América quejándose entre otras cosas de la actuación arbitral

Voz 1293 18:36 sí sí comenzaron Nécora lo en esta Copa América que hoy no fueron nunca lo haré una cosa increíble pero falto durante todo el partido así a la mínima contra Faldo para eso ya sé que te iban sacando del partido una excusa no porque estoy más allá del partido no pero creo que para

Voz 3 18:54 analizamos Messi que estuvo participativo dio un remate al palo y como dice el árbitro le está non penalti que les perjudicó en el segundo gol pero para ir a la final Argentina casa seguimos

Voz 1 19:58 hora veinticinco Deportes

Voz 3 20:23 hay una noticia de última hora que adelantan los compañeros del diario Sport dice que ha dimitido el vicepresidente deportivo del Barça Jordi es la que tendrán la que tendrán en Barcelona con el asunto de la Aimar Jordi Mestre que recordemos fue el que hace dos años pronunció aquella frase para la historia de Neymar se queda al doscientos por ciento y a los dos días se marchó al paisaje parece que iba a volver no quería decir Mike al cien por cien ha dimitido en El Larguero Os contaremos también tenemos que dedicar algún momento a los fichajes de Segunda división como sea ha movido el mercado en las últimas horas Amanda gala cuéntanos

Voz 0419 21:05 pues hay muchos movimientos el Almería se refuerza con doble fichaje llegan Simón Moreno cedido por el Villarreal Janis la mani extremo francés de veinticuatro años por su parte el Extremadura ficha al Cacereño David Rocha que firma por dos temporadas con opción a una tercera con oficializa sus primeros fichajes con el interior ucraniano seis líneas curso que firma por una temporada con opción a tres más y también el de Juan Aguilera después de que el club inglés haya pagado su cláusula de doce millones mientras el Albacete anuncia la novación de Julia hasta dos mil veintiuno y en el aire el futuro de David Rodríguez que en el día de hoy ha rescindido su contrato con el otro

Voz 3 21:40 destacamos algún nombre del mercado interno

Voz 6 21:42 Nacional a la espera de que el Manchester City anuncia

Voz 3 21:44 con la llegada de Rodrigo

Voz 0419 21:47 sí porque oficial el lateral izquierdo español Ángel Niño vuelva al Manchester City tras su paso por el PSV Quique Sánchez Flórez deja el Sunrise en Wall el equipo chino que está a punto del descenso ya hay sorpresa porque Yaya Touré deja a un lado su retirada y ficha por un equipo de Segunda División china

Voz 6 22:03 dejamos el fútbol vamos a Wimbledon Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes muy buenos que remontada de Fernando Verdasco que perdió los dos primeros sets palmada en el tercero por tres juegos a cero ya ganado para pasar a la siguiente ronda increíble

Voz 4 22:19 bueno se Verdasco el juega muy bien al tenis lo que pasa es que a veces anda despistado por la pista hoy empezó muy mal peligro de docentes como dices tú en el tercero y a jugar bien al tenis la pera la bola a sacar con contundencia que ganó siete seis seis cuatro así que bueno es en Madrid avanzar avanzaron ronda lo mismo que también Bautista no ha Nancys quizá lo tiró enfermo ya desde que el partido estaba allí el hombre viviendo me dedico todo el tiempo haciendo caso si al final se pueden perdió los con cachalote buen partido cachas de los ex número diez del mundo no es fácil de ganar cuando un servicio muy poderoso pero bueno también había vencer López cuatro seis seis cuatro seis cuatro y ha ultimado la cayó grado ayer a veces hubo un ver campeón el año pasado en el tres seis siete seis siete cinco la sorpresa del día la derrota de Wawrinka antes norteamericano con los once estatura saca como un cañón ganó aquí en Junio de dos mil quince o sea que no es que sea absolutamente desconocido pero bueno es un jugador muy peligroso mañana bajó al tercer turno de la gente ante Kirsten y Carla Suárez jugará ante para vamos a ver cómo en esta jornada de la la liquidez

Voz 6 23:42 hasta bonito mañana no antes de las seis de la tarde el partido entrenada Lirio gracias Miguel Angel Mercado de baloncesto

Voz 3 23:48 yo

Voz 6 23:49 a la espera que pase algo con Mirotic que contamos Xavi Saisó estaba muy activo en gallego

Voz 21 23:54 el mercado para los equipos ACB el Barça ha presentado esta misma tarde a Cory Higgins tres años de contrato mañana hará lo propio con Brandon Davis ya le di puntos para el UCAM Murcia of dos años con el Fuenlabrada Sherman mide de Unicaja se va al Iberostar Tenerife Fran Vázquez renueva con el técnico contra Zaragoza Nacho Llovet ha fichado por el Mora Banc Andorra y el serbio Alexander Dyck y el nuevo entrenador del Estudiantes también noticias día a Alex Abrines recordemos el nueve de febrero anunció que dejaba el baloncesto que dejaba la NBA ha publicado un vídeo donde dice lo escuchamos que ha superado sus problemas no te podía nivel incluso llegue

Voz 5 24:33 no ha sido fácil muchas veces he pensado en tirar la toalla pero nada ni nadie me ha calado tan hondo como tú así que mermados de valor para acabar con esta pesadilla

Voz 25 24:44 ha conseguido claro que sí Abrines que

Voz 6 24:46 por culpa de una depresión ha estado a punto de abandonar el baloncesto profesional ojalá le vaya bien el año que viene como esperamos que le vaya bien a la selección española femenina de baloncesto que mañana va a jugar en cuartos de final del Eurobasket ante Rusia Rusia que ganó ayer a Italia Iker el rival de las españolas como lo vengo Sue Caballero

Voz 1509 25:07 pues se juega mañana ese pase como dices gallego a partir de las tres de la tarde a semifinales del Europeo ante Rusia que anoche eliminaba Italia en octavos de final en un partido que se decidió en la segunda mitad de Rusia es un rival incómodo que no le pondrá las cosas fáciles a las de Lucas Mondelo y en ese partido además de jugarnos ese pase a las semifinales nos vamos a jugar un puesto en el preolímpico las jugadoras saben de la importancia de este choque y esta tarde se ha pasado por SER Deportivos Laura Gil ya ha hablado sobre el rival de mañana

Voz 26 25:32 bueno Urrutia siempre ha sido como un equipo muy muy potente no llevábamos años que bueno pues que de ahí el bajo Filho pero bueno yo creo que este año han encontraba bastante ese equilibrio entre el juego interior exterior

Voz 3 25:43 a ver si mañana contamos que estaremos en semifinales luchando

Voz 6 25:46 porra medalla así en ciclismo pensando en el Tour de Francia que comienza el próximo sábado que contamos Borja Cuadrado qué tal Gallego muy buenas bueno pues que mañana se presenta la edición de este año del Tour de Francia en la gran plaza de Bruselas allí en la capital belga poco a poco van llenando todos los equipos

Voz 0298 26:01 ya está el Quick Step de Enric más que han por cierto inspeccionado la tercera etapa del lunes que va a ser realmente complicada también ya están los ciclistas de Movistar con Mikel Landa que está ilusionado que reconocía hoy antes de partir a territorio belga que es un que le beneficia con territorio para la montaña Ike vamos a ver quién es el líder sin Hero Quintana Well algo que no sabremos hasta que no empieza la carrera para allá pues estamos a medio camino ya estamos en Poitiers así que mañana unos kilometros más en los encontraremos ya en Bruselas justo para la presentación llevar cuidado

Voz 3 26:31 un abrazo esta semana cerramos el programa con esta chica al valencianas esta banda de tres chicas valencianas que se llaman Lisa Simpson

Voz 27 26:58 Toni López algún titular más de ese día me confirma en Barcelona nada dimisión de vicepresidente deportivo Jordi Mestre que hemos contado hora inició ahora a las nueve menos diez y también te cuento de Polideportivo Fátima Gálvez medalla de bronce en el Mundial de Tiro al plato lo hemos estado viendo en The Sun la redacción así que enhorabuena Fátima acabaremos en los Juegos de Tokio esperemos que el verano que viene sea medallista Olimpo

Voz 3 27:17 lo del vicepresidente deportivo del Barça no perdáis El Larguero mañana si medios esperamos un saludo de Gallego gracias por escuchar un día más adiós