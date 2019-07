Voz 1 00:00 claro

Voz 2 00:10 tres buenas noches Ángels vamos con la cara B de hoy cuando es la última vez que has mira un mapa bueno a lo mejor el GPS ultimamente se mira mira GPS se hace pese más en boga mucho ese punto domingo mapa de papel mapa de papel sin embargo en GPS tienes el mapa debajo a mí sí pero GPS ni siquiera lo miras te habla si te hables con lo cual ni siquiera los miras bueno

Voz 1880 00:36 muchas el GPS que es el global posicionen System el sistema de posicionamiento global sistema de navegación basado en satélites que se incluyen los mapas luchamos constantemente ahora mucho más de lo que estábamos digno que los mapas de papel pero bueno el GPS el mapa del tiempo los mapas de carreteras los políticos son todos representaciones gráficas de algún concepto que sirven para simplificar ahora que salimos de vacaciones por ejemplo raro es el día que no mira

Voz 2 01:00 ah sí

Voz 1880 01:00 mapa mapas en la cara B si hoy hablamos de mapas me voy a quedar yo con la etimología de dos palabras mapa viene del latín mapa con dos pes que es pañuelo toalla mantel lo servilleta eran los trozos de tela sobre los que luego se dibujaban las lindes de los terrenos Nos interesa también otra palabra que es cartografía que es el arte de trazar los mapas viene también del latín carta sería papel hoja de papiro preparada para escribir en ella y la otra parte del griego grafía escritura hoy la definición de nuestro concepto de la cara B no es la va a dar Jonathan Gómez Cantero el ex geógrafo y además es el hombre del tiempo de Castilla La Mancha Televisión

Voz 3 01:36 Mar pues la representación cartográfica algo que algunos normalmente todos lo asociamos a algo concreto de la superficie terrestre no tener un mapa topográfico un mapa de carreteras un mapa de la situación pero oye mapas tenemos de muchos tipos incluso un mapa las arterias del cuerpo podemos tener un mapa eléctrico oponemos tener un mapa de el sistema de calefacción de un coche mapa es cualquier sistema de representación que trasladan eso el papel para que simplifique de forma esquemática algo que no interesa

Voz 1880 02:05 he preguntado también a Jonathan por los mapas que más usamos

Voz 3 02:08 de los de carreteras que no lleven Dean sitio otra esos son los mapas que todos usamos de forma más común y especialmente en los últimos años pone el nacimiento de los GPS continuamente estamos metidos en un mapa para que nos diga cómo llegar a la calle X o cómo llegar al punto de Castilla-La Mancha media utilizamos los mapas del tiempo que por un lado tenemos el aviso Grass que no reciben la presión del aire por otro lado tenemos con los mapas de símbolos donde podemos el sol las nubes son tormentas ya tenía uno de lo que vaya a hacer

Voz 1880 02:35 atentos ahora que viene lo bueno lo que nos cuenta no hay mapas reales todos los mapas mienten

Voz 3 02:42 el marco más real que podemos tener es el que tenga escala uno uno es decir un centímetro del territorio un centímetro el mapa lo único que ocurre que para tener un mapa como ese necesitaríamos que tuviera el tamaño de la Tierra no tenemos ningún mapa que no siga la verdad porque sabemos que la forma de nuestro planeta redonda pero ligeramente achatada es una forma un tanto especial y ocurre que nosotros cuando tenemos un mapa al nuevo tiene estamos sobre una superficie plana pueden ser un folio o una pantalla de ordenador intentes seis muy difícil configurar todas estas formas tenemos distintos sistemas que nos puede ejemplificar cómo es la Bola del Mundo llevada a una superficie plana pero siempre podemos decir que tras tocamos las dimensiones reales de los países especialmente los que están cerca de los polos la no tiene el tamaño que todos estamos acostumbrados a ver en un mapa es mucho más grande qué ocurre con esto porque verdaderamente siempre transformamos la realidad y de hecho hay quien dice que los cartógrafos son los más mentirosos en la historia del planeta porque siempre han modificado el tamaño de los países

Voz 2 03:56 interesantísimo raro bueno interesante treinta vayan a claro me estoy imaginando clave un tamaño uno uno

Voz 1880 04:02 es imposible eso es imposible real imaginárselo no claro bueno este tema mapas de Vetusta Morla nombre también a uno de sus discos más famosos sobre estos mapas mentirosos de los que estamos hablando vamos a escuchar versarán también muy interesante de la serie El ala oeste de la Casa Blanca están hablando de un cartógrafos real un cartógrafos flamenco que se llama Mercat que en el siglo XVI es quién trazó sobre un mapamundi las líneas que ayudaban a los navegantes a encontrar más fácilmente sus rutas

Voz 5 04:31 el mapa Granda zonas de los pueblos para crear líneas rectas de orientación no dirección geográfica así es más fácil cruzar los pero sí distorsiona el tamaño real de países y continentes está exigiendo que está mal desde luego mire Groenlandia se ha para África si ambas masas de tierra parecen del mismo tamaño si se sorprenderá si les digo que de África es en realidad catorce veces más grande

Voz 6 05:00 si Europa está dibujada mucho más grande que Sudamérica cuando con veinte millones

Voz 1880 05:06 el eh hablando en esa conversación no privando de los mitos tamaños sí que sepáis que el mapa mundi que es que usamos nosotros ahora es éste el que hizo vale escucha una cosita más

Voz 5 05:17 en nuestras sociedades volamos en tamaño con la importancia y con el poder al no estar esos países bien representados están infravalorados al exagerar la civilización occidental al asignarle la parte superior del mapa al Hemisferio Norte y al inferior al hemisferio sur la gente tiende a considerar al de arriba superior al otro

Voz 6 05:38 en el hemisferio norte es siempre irá arriba o abajo no sería norte puedo ir porque dice me está volviendo loca pero es que si puede ir

Voz 1880 05:52 pues abajo arriba por ejemplo muchos australianos lo que tienen en sus casas es un mapamundi en el que Australia está arriba en el medio que es una cosa que nosotros no concebimos no lo concebimos es así bueno para los que estén interesados en este tema que es apasionante hay además una página web que se llama The True seis o es el verdadero tamaño de es un mapa en el que tú puedes elegir el país que quieres coges España o el que quieras lo vas moviendo por el mundo y entonces ves cuál es el tamaño real respecto al resto

Voz 7 06:20 en el no siempre será más violas no pueden de la tanto

Voz 1880 06:33 este tema acuarela del cantautor brasileño Toquinho seguridad social al igual recordáis la versión que le hizo de este tema pero bueno Toquinho es el original la canta en castellano y es preciosa es la acuarela que pintan los mapas del cielo Carrasco buenas noches buenas noches

Voz 0194 06:47 pero la de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de nadie les tengo que decir que ha sido ya quién nos ha propuesto hoy el concepto de la cara B y la pregunta que hace una filósofa hablando de un mapa perdona bueno

Voz 8 06:57 yo no sé lo que afea el resto de filósofos pero si os voy a contar lo que hago yo lo que vamos a hacer es dislocado cómo utilizamos un objeto de Socar como digamos su mapa algo cotidiano y es muy interesante porque lo que hacemos es salirnos del mapa darnos cuenta que como interpretamos el mundo como como da actuamos con los demás tiene también que ver con cómo nos posiciona en mapas mapas se dice de muchas maneras mapa tiene que ver como decíamos antes no con esa representación por una representación que es también una composición y esto es importante porque la representación tiene que ver con esta representación esquemática no que se elegían pero cuando hace su mapa también pones las cosas en su supuesto lugar hablábamos del lugar de Australia hablamos del lugar hoy hay que queremos poner diferentes países hablamos de lugar en el que los ponemos nosotros norte sur derecha izquierda así un mapas muy importante porque si de repente lo separamos eso esto habitual lo que lo que lo que podemos lo quedó podemos percibir cuál es el sustento ideológico como nos entendemos con respecto a ese mapa

Voz 0194 08:03 pero no necesitamos un mapa para para estar centrados es decir uno para saber dónde está en sentido figurado y en sentido real no necesitamos un mapa necesitamos un orden necesitamos un mapa necesitamos

Voz 8 08:15 con orden pero tenemos que ser conscientes de que sean

Voz 0194 08:17 no está hecho por alguien

Voz 8 08:20 hacer por alguien nos ponen en una posición y es verdad que los mapas nos orientan son importantísimos para llegar al destino pero cuando ponemos la voz del GPS gire a la derecha lo que está sucediendo que no estamos viendo otras alternativas distintas porque qué pasa si yo no quiero seguir el camino que no están en mapa acaso si no están en el mapa como puedo tener un conocimiento de que ese mapa existe así que qué pasa así de repente vuelco toda mi confianza en un mapa sin ser consciente de que ese mapa me está oh Dios mío me ha estado cantando con respecto al lugar que ocupo en el espacio en la sociedad esa sería la parte en que el mapa Nos vía pero hay alguna parte del mapa que necesitamos he forzosamente visitamos un necesitamos el mapa de saber dónde estamos para saber dónde situarnos en el espacio pero también siete somos conscientes de esa construcción artificial del mapa de que el mapa no es real Nos permite algo mucho más importante y también muy necesario Nos por mí nos permite situarnos en nuestro contexto así que si tuviéramos Bynum mapa no analizamos bien el lugar en el que se en el que se haya construido por ejemplo no es lo mismo el mapa que construye que configura el primer filósofo anexionando de Mile Eto'o es Fillon Sofo es el que hace un mapa que cerca el pues el que hace Ptolomeo bueno pues lo que hacen es lo que hace lo que hace todo lo que hace al máximo o lo que vemos con los mapas es que precisamente que precisamente el el mapa tiene que ver con cómo cómo cómo concebimos el mundo pero también con cuáles son las estrategias de poder por los cuales el mundo es como es lo vemos cómo lo vemos el mapa

Voz 0194 10:08 es una reflejo de nuestra comprensión actual del mundo que dicen nuestros más

Voz 8 10:12 más de nosotros pues no dicen nada bueno no dice nada bueno porque es verdad hace cuánto que no desplegamos un mapa en papel normalmente abrimos una aplicación móvil pues he de decir que cada vez que hay hemos una aplicación del móvil alguien gana dinero más alguien gana dinero pero alguien gana dinero y lo que abrimos entonces es una representación una composición en la que aquello que no está representado al el mapa no existe y esto es tremendamente interesante porque cuando abrimos esta aplicación móvil de repente aparecen por ejemplo bares de carretera para irnos a la playa pero estos bares de carretera ir a la playa lo que me están diciendo es que ya no soy una viajera soy una consumidora así que el propio mapa actual primero implica que de repente tenga una pérdida de confianza con respecto a los criterios del espacio necesito una máquina que me diga en segundo lugar lo que está diciendo es la el la inmediatez lo que quiero saber cómo se va a este punto ya el más rápido no el más bonito tú no puedes poner GPS por el camino hemos y claro no es lo inmediato después talante está diciendo que te están diciendo marcando los límites los los caminos que poder con los que poder circular después trata diciendo que es lo que puedes comprar porque eres un consumidor IAAF repente te encuentras con el último factor no que es que eres carne de algoritmo qué significa esto que si yo he buscado habitualmente que restaurantes japoneses cada vez quería tenga aún una circulación de por la carretera me aparecerán anuncios del japonés voy a perder la oportunidad de probar por ejemplo la comida etíope porque eso nunca me va aparecer

Voz 0194 11:47 no claro voy a dejar de usar el GPS porque no hubiera pasado a vosotros pero sí es verdad que desde la irrupción del GPS nuestras vidas tu antes cuando ibas con un mapa de papel tus sabías crees que sabías por dónde ibas no era el GPS como ni siquiera miras el mapa porque escucha una voz que te habla ni siquiera sabes lo que hay alrededor de Ci

Voz 9 12:08 dicho Ana que creo que tenemos que pensar la no que es eso con la como es filósofa pues pues hablar en términos poco filosóficos no eso no depende de la mirada ya codificada no hay en cierto modo siempre existe un orden que es el que condicionan la forma en la que vemos las claro está claro por tanto a partir del cual nos orientamos no Hilario a él el por ejemplo el eje izquierda derecha es un mapa mental con el que nosotros analizamos la política no tenemos pues está sin darnos cuenta vamos creando mapas que sirven para simplificar la realidad y que por tanto a partir de ahí nos orientan pero otras muchas alternativas a partir de las cuales podremos orientar

Voz 8 12:46 que era la la cuestión es que se enfrenten entendemos que el mapa es algo exterior a nosotros pero hay mapas que son interiores tienen que ver con lo que los psicólogos llaman esa programación negro lingüística tú con el pensamiento lo que hace es que es concebir una forma de poder en la cual ves unas cosas y no otras por ejemplo me voy a poner un poco parece que es algo de tema pero no me no es algo tanto el mapa tiene que ver con aquello que veo con aquello que no veo por ejemplo si yo veo a un nombre pegando a una mujer carezco del concepto de violencia machista

Voz 0194 13:16 mapa

Voz 8 13:17 entonces hídrico que estas violencia familiar lo que estoy diciendo es que no ve hoy problema estructural de importancia de esos mapas mentales y esos mapas también es

Voz 0194 13:26 nunca hubiera pensado que un mapa unos llevaría hablar de todo esto Miguel

Voz 9 13:29 he trabajado mucho sobre cómo me gustan los mapas me gusta tengo muchos en unos paredes desde mi caso es a mí también me gustan y de la Asociación de Periodistas Europeos algunos de gran tamaño ha adquirido la mayoría en la National Geographic Society hay organizó una exposición maravillosa la a la cartografía de mercado lo hablado en la Fundación Carlos de Amberes lamento que se han agotado los catálogo la niña eso no Cristina que te gustan

Voz 0194 14:01 los muchas yo también tengo mapas en casa si me apasionan pero es verdad que yo les GPS pero no pongo la voz la voz y memoria hizo el recorrido a eso está bien pero si te lo aprendes

Voz 10 14:13 no no no

Voz 1880 14:22 este es el mapa de carreteras de Pedro Guerra la verdad es que sí escuchas la canción entera parece un paisano no como que te encuentras cuando base en coche y cuando íbamos sin GPS cuando preguntaba bando preguntábamos si le preguntabas siempre

Voz 11 14:33 juntar IES YSL Pedro Guerra quién no

Voz 1880 14:41 estos son Marlon Faith sus mapas dice la canción que presupuestos de amor estoy siguiendo el mapa que me lleva a ti dibujamos un mapa a un lugar mejor pero en ese camino me caí nunca traemos teatro a la UE pero es verdad dice la pena destacar el cartógrafos

Voz 6 14:56 cómo estás estas bien bien este asoma ahora es

Voz 1880 15:02 dirigida por Juan Mayorga con Blanca Portillo y José Luis García Pérez es una obra con saltos espacio temporales que va desplegando como los mapas diferentes temas a medida que va avanzando la obra no ídem lugar más solitario del mapa no se habla o el Stuart en esta canción hemos hablado de ese sentido poético de los mapas dices que se encuentra en muchas canciones no sí porque al ser una representación de la realidad pero al no ser real después dan mucho juego o no vamos a ver unos cuantos ejemplos primero los que dicen que el propio amor es su carretera no los que no necesitan un GPS para llegar hasta ella es French Montana

Voz 12 15:46 si bien

Voz 1880 15:50 también como símbolo de lo establecido de lo escrito de los recto aquí digo girls nos invita a salirnos de ese mapa establecido uno más el mapa del corazón pero no el de así ventrículo sino la ruta para llegar al corazón son Mecano en dos mil cinco

Voz 4 16:14 mamá más es

Voz 1880 16:15 Collina Ankara Line el mapa de la seguridad di lo que quieras salta el camino que en el mapa como está bien escrito ellos no te van a creer nunca como te quiero yo

Voz 13 16:26 eh

Voz 4 16:30 vamos con las películas aseguró que te acuerdas

Voz 1880 16:33 mapa que sí estuvimos aquí Elías León Siminiani estrenó buenísima buenísimas el director de Apuntes para una película de atracos pero en este caso es un viaje a la India que realmente es un viaje interior del propio director núm viaje por el mapa

Voz 6 16:45 de sus sentimientos sabes esa sensación cuando estamos sin trabajo sin pareja

Voz 0194 16:51 estoy pensando que los mejores mapas son los que guardan un tesoro no sí

Voz 1880 16:54 que son nos lleva a la literatura no hablar por ejemplo de la novela de Stevenson La isla del tesoro que sea también para el cine en muchas ocasiones pero nos hemos quedado con la primera con la de mil novecientos treinta y cuatro es la historia hay un pirata que antes de morir le dan juventud mapa con la posición exacta del tesoro del capitán Flint tienes también buscan un tesoro gracias a su mapa inspirados en los piratas son los chicos de los gunners

Voz 6 17:19 sí

Voz 1880 17:22 eran historia de Spielberg pero realmente dirige la dirigió Richard Donner

Voz 11 17:28 luego vamos a ir con un mapa que incluía un libro al menos en la edición que yo tenía no sé si os acordáis del mapa de la Tierra Media

Voz 1880 17:35 el señor de los anillos cuántas horas te podías quedar ahí mirándolo

Voz 6 17:38 todo comenzó con la forja de los grandes anillos

Voz 1880 17:42 el señor de los anillos de Tolkien una trilogía llevada al cine que en la dirigió Peter Jackson antes de irnos vamos a escuchar una canción que se sabían todos los del equipo valles bueno a ti no te lo pregunten sus habían todos los del equipo menos yo soy en mapa de Dora la exploradora

Voz 2 17:58 me hubiera sabías tú quieres más joven que yo cómo me la voy a saber yo de niños muy pequeños tampoco se ha velado por la parte más joven del equipo Darío vamos y la si tienen veinticuatro y veinticinco con que el cerramos la cara a ver qué nos pasa cuando no tenemos mapas no sabemos dónde y que nos quedamos sin rumbo no

Voz 1880 18:20 si te pierdes desde el robot sin rumbo este es el colombiano Pacho Alam

Voz 14 18:25 estás toma le enanas en el mundo

Voz 2 18:29 Ana hasta la semana que viene hasta mañana

Voz 1880 18:32 eran