María José Rienda: "Tanto LaLiga como la RFEF han cedido, no hay ganadores"

Voz 0231 00:00 María José Rienda buenas noches hola buenas noches enhorabuena enhorabuena para el fútbol más que para nosotros

Voz 1465 00:07 no sé creo que hoy en el que estos pasitos adelante gana el fútbol es verdad que todavía pues es una propuesta y y tienen que ratificar los presidentes de ambas partes

Voz 0231 00:19 usted siempre ha sido prudente desde el principio optimista pero prudente y lo normal sería que esto lo ratifiquen los presidentes hice firme por fin el convenio de coordinación es una paz definitiva es una paz inicial que es lo que han conseguido con la mediación del CSD la ley de la federación

Voz 1465 00:35 bueno el consejero de Deporte estamos pues muy contentos de de bueno pues de los avances de estos tres meses yo creo que que ha sido importante ambas partes que

Voz 1 00:44 ha ido cediendo han ido viendo hasta dónde

Voz 1465 00:46 Nos hasta donde otros yo creo que aquí no hay ni vencedores y si es verdad pues que hombre que ambas partes han tenido que ceder que ambas partes han tenido que ponerse de acuerdo de momento bueno pues la parte técnica yo creo que estamos orgullosos que han puesto de acuerdo y ahora ya tienen que ratificar los presidentes que hasta que no firme los presidentes nada yo siendo deportista que he seguido eh sabemos que hasta que no se cruza la meta no tenemos nada así que vamos a esperar a ver qué qué sobre todo ratifique la Asamblea la Liga que tienen

Voz 2 01:17 mañana y en el caso de las

Voz 1465 01:20 Federación pues también que lo ratifique su presidente

Voz 0231 01:22 con la sensación de que si no está el Consejo Superior de Deportes su presidenta que es usted el marco del Gobierno de España no hubieran conseguido ni este acuerdo de mínimos que el el hecho de que un árbitro tan potente estuviera en medio ha hecho que dos partes que se llevan tan mal firmen al menos o o lleguen a un acuerdo de mínimos

Voz 1465 01:43 Moreno sí es verdad que que no no es fácil en Asia serio también un convenio que no ha sido nada fácil ha sido un convenio eh si hubiera sido Fadesa hubiera resuelto mucho antes y lo hubiese hubieran puesto de acuerdo o no si es verdad que ambas partes tienen tienen razón en determinadas cosas lógicamente ponerlos de acuerdo no es nada fácil con lo cual pues nosotros estamos orgullosos todo el trabajo técnico al trabajo también del Ministerio de Cultura Deporte que al final es que todo suma todo todo lo que ha ido trabajando detrás toda sumado pero ya te digo que todavía no tenemos nada hasta que no se ratifique

Voz 0231 02:21 faltan fuera de convenio los partidos de los lunes como está ese punto del no convenios que la han dejado fuera ambas partes

Voz 1465 02:28 bueno pues es una parte que que bueno porque ese es si se quiere negociar todavía tiene todavía mucha tramitación por medio y si es verdad pues ha sacado de esta de esta primera parte para seguir trabajando en esa en esa en esa línea el día quince Se reúne en otra vez nos reunimos todos entre entre partes para ver para empezar ese ese esa nueva negociación y que como decía antes pues el convenio que se que se ratifica hoy pues ayuda a tener una base una base donde empezará a construir yo creo que eso es lo importante de de hoy

Voz 0231 03:01 siempre habla de usted de los aficionados en cada comparecencia que lo importante es que la gente tenga una tranquilidad y que sepa que el fútbol está con una base y en buenas manos cree que también van a poder llegar a un acuerdo que no va a ser un juez el que decida si hay fútbol los lunes

Voz 1465 03:14 bueno eso habrá que verlo y a ver cómo se desarrollan los hechos no pero sí es verdad que que ambas partes saben la importancia de gestionar el deporte ambas partes saben la importancia que tienen para los aficionados para el sector y que lógicamente seguridad es importante porque luego también está vinculado a las inversiones a la industria a mucho bueno visibilidad también y credibilidad de de de un deporte

Voz 0231 03:43 no con lo cual tienen que

Voz 1465 03:45 que que que seguir trabajando y seguir trabajando en la línea de de que están haciendo y que y que lógicamente han llegado a un acuerdo gracias a ese trabajo que ha hecho de base

Voz 0231 03:55 no han firmado todavía pero han llegado a un principio de acuerdo ir por tanto como una enferma no hay foto no hay foto de Tebas y Rubiales con la presidenta del CSD que usted esa foto se va a dar se han hablado de que firmen con usted enmedio Tebas y Rubiales

Voz 1465 04:11 yo si te digo la verdad no soy de fotos es yo soy bastante tímida ya con el hecho de que ambas partes estén de acuerdo ambas partes estén sacando un acuerdo que que es importante para el sector para nosotros ya es importante luego se hay foto no puedo oye ya veré vosotros yo creo que también fotón nuestras de insuficiente pero sí es verdad que yo creo que hoy lo importante es que ambas partes se sentaron sentaron hace tiempo que ha tratado un poquito más en ponerse de acuerdo en determinadas cuestiones y que lo han conseguido

Voz 0231 04:41 no es una foto pero sí que es un relato de radio sí que ha sido bonito ver como la ligue la Federación bajaban juntas de la Reunión cuando usted atendía a los medios de comunicación se despedían cordialmente el abogado de la Liga y Carlos del Campo del abogado de la Federación Tomás González Cueto hoy desde el campo de la Liga por lo menos eso sólo han conseguido no que parecía imposible el primer día que venimos al CSD parecía imposible que llegan a un acuerdo y hoy han salido pues como dos contrincantes que discuten un convenio pero han salido con cierto ambiente deportivo que parecía muy difícil realmente el primer día

Voz 1465 05:12 has visto el poder que tiene el deporte

Voz 3 05:16 la verdad es que

Voz 1465 05:17 que es importante yo creo que el deporte tiene unos valores más allá de de todas las peleas que puedan haber es verdad que también la profesionalidad en la gestión de de que hay que llevar la responsabilidad que tiene cada uno yo creo que todo eso suma pues María José Prieto

Voz 0231 05:32 muchísimas gracias enhorabuena Hinault seguiremos viendo en la sede del CSD para ver si hay acuerdo para el partido de los muchísimas gracias gracias y enhorabuena a todo a todo