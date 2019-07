Javier Aguirre: "Es admirable lo que ha hecho el Cholo con el club, uno no se imagina el Atlético sin él"

Voz 1 00:00 de Palacio en la Copa

Voz 1038 00:09 si ahora vamos a tener un par de editarse descanso después de que ayer se cerrará la fase de grupos y el viernes ya comiencen los octavos de final hay que recordar que la primera Copa África con veinticuatro equipos entonces se hace en octavos de final antes de los cuartos arrancan el viernes a las seis de la tarde con un Marruecos Benin Marruecos que es una de las las favoritas el plato fuerte lo vamos a tener el sábado a las seis de la tarde con el Nigeria Camerún que es el mejor emparejamiento de estos octavos de final de ese partido de ese Nigeria Camerún basal y un cuarto finalista que yo creo que se va a enfrentar tendría que torcerse mucho con la anfitriona con Egipto que es una de las grandes favoritas el torneo que es la selección que más Copa África tiene en su palmarés además tiene un seleccionador te es un viejo conocido Javier Aguirre Javier Aguirre

Voz 1991 00:54 qué tal buenas noches

Voz 2 00:56 hola muy buenas qué tal cuánto tiempo qué tal está sí mucho pues muy bien muy contento estábamos aquí El Cairo y bueno vamos de momento va todo bien

Voz 1991 01:09 oiga que sepa que somos que es usted uno de los entrenadores que echamos de menos en la Liga española es que da gusto cuando charlamos con Antena

Voz 2 01:16 sí si nada lo pasamos bien las doce años once temporadas y lo pasé por quejo tendrá que volver no

Voz 3 01:24 sí

Voz 2 01:25 bueno sí algo que a ella cerrados los amigos por supuesto si la vida es así no que que que bueno que generación de jóvenes españoles mucho gusto tras que bueno que bueno son que preparado dijo Nozal que no verdad con Halle ya antes al exterior por españoles en muchísimos partes del mundo ya ha sido bastante bastante bien no

Voz 1991 01:51 pero usted no se plantea el volver a España entrenar algún día algún día eh

Voz 2 01:55 pues bien yo notaba que plantearme durante mucho pero el fútbol de repente te da vueltas y no sabes para dónde tirarlo yo estado después del Mundial tranquilamente y con la familia Italia pobre me buscó o Corea del Sur no llegamos a nada vengo aquí no tenía Mi vida ha cruzado por la cabeza ir a Corea o hizo no como ha estudiado plaza Kapono Abudavi los entrenadores yo por lo menos pues ya se

Voz 3 02:23 a él

Voz 2 02:24 pues a donde me lleve el viento y me llevo un mes estuve once años once temporadas en el magnífico entre medias Pelle el Mundial de Sudáfrica con México oí ya estoy aquí estoy si soy yo el que tengo a Silvia con las marcas marca personal

Voz 1991 02:43 y ahora está en Egipto están esta Copa África qué tal la experiencia de entrenar en África

Voz 2 02:49 voz magnífica allá estaba en Copa de Oro que CONCACAF Copa América Copa Asia África es enorme de la ostia porque tenemos B son veinticuatro equipos todos eh tremendos que barbaridad decir son son un equipo muy físicos es gente muy muy brava partidos

Voz 4 03:14 de verdad es un trabajo nadie regala nada

Voz 2 03:18 de momento ha vendido ya un montón de partidos sólamente un cuatro y un cuatro cero pero realmente muy apretados mucho equipos muy bien trabajados porque además viene hay mucho extranjero pues tiene un poquito de orden a las once complica mucho de dar gente muy atlética muy atlética

Voz 1991 03:41 bueno estamos mirando ya esos octavos de final es el sábado a las nueve contra Sudáfrica de momento la fase de grupos no se puede pedir más no tres victorias en tres partidos cinco goles a favor ninguno en contra muy bien no

Voz 3 03:52 tuvimos suerte con el portero sí sí sí

Voz 2 03:56 el portero sacó un par de cosas bonitas otra estrellado en el palo siempre primera sala pues es un seguro de vida quien cualquier música lechuza in it tuvimos suerte pero sí sí

Voz 3 04:07 bueno estoy contento de momento vamos de Sudáfrica es otro estilo de juego es cierto es un son no son tan como me ha parecido de tocar

Voz 2 04:16 no bueno Congo Simbad Uganda

Voz 3 04:20 sé que es nuestro estilo es si tiene gente de raza negra

Voz 2 04:25 claro pero no tan son más pelo suyo y cuatro por el micro coces

Voz 3 04:31 con una ordenados y yo tienen valor muy mudo de nado mucho no para mí llena el antecedente bueno yo pienso que va a ser un espero que sea un partido bonito de ver porque nosotros también estamos jugar no no típico equipo que Ramos y que nos basamos en el que unir físicamente bueno a ver a ver

Voz 1991 04:52 cómo se lleva eso de ser la gran favorita mete más presión o no

Voz 3 04:56 buena pregunta porque de verdad yo cuando cambió de Camerún la Copa África aquí al Cairo dice tercer pero está el índice bueno corto una película Retuerto que empezó todo mundo no sé qué me apreció inició tras el cual Rebeca

Voz 2 05:11 a Caracas ahí lo digo de verdad y no mamíferos que es que el Otello y calor que el campo está muy largo muy corto el falta coaligo dormido en contra encontrar esto no

Voz 3 05:26 así es entonces si tiene algo a lo que se que hombre que estábamos en casa de que hay que disfrutar si es cierto que los chavales y eso sí es cierto Chile el meter mucha mucha presión la gente porque no sea lo más que ser campeón o en casa más a la campeonato seguro

Voz 5 05:45 venga hoy tiene claro

Voz 3 05:47 pues oye cocido corte Argelia mismo gana no sea de mucho pues el túnel son un equipo que de mucho respeto no Camerún

Voz 2 05:59 sí ella los tras cómo estás Salah

Voz 1991 06:01 digo porque allí es un auténtico héroe unido lo es hoy el referente de esta selección hombre la presión la sabe llevar porque el Liverpool de jugar final de de Champions de de ganar títulos quiero decir que acostumbrado está no

Voz 3 06:15 eso sí si no aquí la pregunta exacto no no era o es yo por lo decía no era como le loco como estaba él porque garantía plena de que Bardem sino la relación

Voz 4 06:27 yo con los jugadores o su

Voz 3 06:30 situación de del día a día en Egipto porque pues un auténtico ídolo como cuando Messi Cristiano es Beckham o no podían salir a la calle porque es gente que verdaderamente ya aquí el cobro pues Lime este pues sí pues limitado como es el precio que tiene que

Voz 1991 06:46 no les sobrepasa la situación

Voz 3 06:50 el chaval estos chavales muy humilde muy ubicado yo en ese sentido extraordinario

Voz 2 06:58 y lo tiene muy bonito carácter para con sus compañías muy solidario leve peleando este año por el Balón de Oro

Voz 3 07:09 yo por supuesto que le veis el origen sillas cuando ganas galos Copa África ahí no veo cómo te lo puedo evitar pero me hizo tenía usted él no ayúdame que no lo concede el once ideal de Denia crean después Cerezo

Voz 1991 07:24 sí

Voz 2 07:26 la supongo no dieron con el Balón de Oro a uno que cruza

Voz 3 07:29 no lo sé estoy suponiendo usted pero borgiano Le porque el tema es el origen en su día bueno pues sí obviamente como los como un ganador que interesa pero ya se diera así chica decía no no bueno no va no la la pre pero fue fue pichichi otra vez con pasado o lo que sea ciudadano Chance y es capaz de ganar Copa África pues si lo va a poner difícil a la gente que decide sin ninguna no

Voz 1038 07:57 Javier la labor de un seleccionador es complicada porque es verdad que tenía muy poco tiempo para estar con los jugadores pero ahora en estos torneos que son torneos cortos aunque bueno está en Nueva Copa África ese juegan verán y con más equipos sí que es un poquito más larga ha sido un poquito especial también para para ti por un caso que salió en los medios egipcios incluso que tuvisteis apartar al jugador parda por el tema de de un presunto acoso en redes sociales a a una mujer a una modelo no sé cómo se gestiona eso siendo el técnico el seleccionador como ha terminado este tema

Voz 3 08:30 buena pregunta a Chaves porque porque es de mi carrera ya no de Mister le debe del relacionado con con cuarenta años que por un tema extra pues me refiero con las redes sociales hubo que tome una decisión no es decir para mí totalmente nuevo no es decir que los jugadores obviamente he hecho toda la vida ese tipo de indisciplina algún accidente o algún error que ha cometido había que pagar por él pero esto es decir es algo nuevo para mí totalmente no yo yo que no tengo facebook twitter digo sí por supuesto pero yo a mí me sorprendió todo esto Menéndez de nota me enseña me Colsa alterado aunque no

Voz 2 09:15 la ahora es que que ya

Voz 3 09:17 no que el que está encinta Lily sale al once echa Donato exactamente ya en el curso de dimite ya ya te toca este tema y que bueno que se haga cargando porque ya ya ya incide plenamente en él los jugador yo de hecho lo es el ovina en en el comedor en las charlas y igual que cuando no están con quien bajo ojo o reglas todo nueve Carriedo diecinueve desde los veintitrés veintiuno veintiocho en el móvil en la mano todo el santo día pero también Michiko también la gente de este de Lope es así ya ya te lleva guarda bueno pues la Federación tomo y luego los jugadores son plenamente queremos que vuelva a caer como bueno pues quedamos con operación se les hizo ver a testigos solamente el de piedra invitada a ellos hablaron

Voz 2 10:15 este bueno decidió la federación

Voz 3 10:18 esto que volvía al grupo de yo encantado porque importante bueno esto fue el grupo pero salió fortalecido sino

Voz 1991 10:28 el puñetero móvil que muchas veces no nos damos cuenta de que estamos todo el día con él y no prestamos atención a muchas cosas que que tenemos a alguien cara a cara y a lo mejor estamos mandando un mensaje en fin el la tecnología el avance de la tecnología que a veces es bueno yo otra vez ese es es muy malo eh

Voz 2 10:47 cierto aprovecho para preguntarles

Voz 1991 10:49 al hoy el fichaje de Héctor Herrera por el Atlético de Madrid

Voz 2 10:54 qué le parece extraordinario extraordinario hombre el porque de él

Voz 3 11:03 se habla hablaron por teléfono cuando lo rodilla cuando Chukri tal soy yo quien Pachuca hizo muy amigo de del dueño y me dijo habla con este chaval y hablé con él hace mucho que yo no ha sido brutal de este chico los lo jugar

Voz 2 11:20 dado

Voz 3 11:21 en Oporto mínimo y cuando leí que quedaba libre ojalá hiciera una cima pues con la baja de abrir es el volante

Voz 2 11:33 eh

Voz 3 11:34 un chaval que sale con la pelota muy buen carácter además porque ya te digo capitán de Oporto adiós ahí no es fácil para un mexicano

Voz 2 11:44 creo que fue una buena decisión al Atleti o bloqueo de verdad

Voz 1991 11:48 bueno opera la rodilla y alguna otra cosa más eh

Voz 5 11:52 aquí se expuso al actor ha tenido un lavado de cara no se puede decir una

Voz 3 11:57 luego paso que que si se ocho pero o hay una cirugía muy muy comentada precisamente en redes sociales como yo no

Voz 1991 12:05 no no no tienen aquí una red social usted

Voz 3 12:08 no tengo ni una red social

Voz 1991 12:11 mobile

Voz 5 12:13 ya me dan gato por terminar con el tema de Héctor Herrera

Voz 1991 12:24 encaja en la filosofía del Cholo porque ya sabemos que el Cholo Simeone es habla de sacrificio jugador entregado hemos visto la transformación de Griezmann de un jugador atacante que también defendía Le encaja en esa filosofía

Voz 2 12:37 perfectamente perfectamente si es el típico jugador que ya te digo que pone por encima de todo al equipo Cholo no individuo no se entrega para el equipo es muy solidario ya te digo físicamente de su entonces con la pelota claro mucho sino creo que es un súper jugador pero que toda la segunda poco a usted que conoce desde dentro

Voz 1991 13:06 el Atlético de Madrid que le parece lo que ha hecho en estos últimos años el Cholo Simeone con este club

Voz 3 13:10 voz extraordinario extraordinario la verdad es que al mirar lo que ha hecho la admirable lo digo ese tuntún no lo imagínate que épicas que se olvidan pero Luis Aragonés pero lo tanto con lo que hay un antes y después de la de de bueno sin lugar a dudas es todo lo digo con todo el respeto y el cariño que le tengo al equipo

Voz 1991 13:38 pues Javier Aguirre la verdad es que estaríamos charlando con usted horas horas pero tampoco es plan prometemos seguir llamándole de vez en cuando al teléfono porque no intenta charlar prometemos también no ser muy muy coñazo no sean muy pesados

Voz 5 13:54 sí pero nada que

Voz 1991 13:56 es el echa de menos de verdad en la Liga española

Voz 3 13:59 sí hay mucha suerte en ese partido

Voz 1991 14:01 lo de octavos de final contra Sudáfrica que lleguéis muy muy muy lejos a ver si conseguís el título vale