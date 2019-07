Laura Nicholls: "El aspecto psicológico es más importante que el físico, al final el cuerpo sigue a la mente"

Voz 0174 00:00 sintonía de basket para hablar de la selección española femenina que ya sabéis que está disputando el Eurobasket donde defendemos título mañana partido de cuartos de final es a las tres de la tarde y jugamos con contra Francia así que queremos saber cómo están las nuestras Laura Nicholls qué tal buenas noches hola muy buenas noches qué tal todo cómo estáis

Voz 0311 00:20 pues con muchas ganas no de de jugar de quienes momento de a ver qué pasa de todo todo se junta todo ahí en el en el cuerpo y ya ves

Voz 1 00:28 mañana contra

Voz 1991 00:31 el horario lo primero poco habitual a las tres de la tarde eso cómo lo llevamos

Voz 2 00:37 igual que cualquiera que esto escucha me dicen las tres es la hora de la siesta no por lo menos en España

Voz 1991 00:42 muy habituales en España es la hora clave

Voz 2 00:46 también mi mi fiesta no me la quita nadie pero bueno sí es cierto que no sonora habitual una mala ahora pero bueno vale tener mucho y nosotros cada vez descansar leer Si hay un poco antes no fíjate cuando entras en un pabellón de esos poco o analizadas el rival realmente no sabes si estás no cuáles con las ganas de jugar la motivación recorre poblacional así poco faltando faltar da igual la hora

Voz 1991 01:10 si no hay una vez que ya pisas el parte ya te olvidas lo que pasa es que claro que es lo que hacéis un desayuno fuerte a qué hora coméis a las doce Osán no sé porque la rutina cambia completamente

Voz 2 01:24 de pasta arroz

Voz 3 01:27 hizo no

Voz 2 01:29 un desayuno fuerte desaguisado pasta lado y poco más y pollo está puedo creencia que está muy variado a la dieta no no no me lo la comida española dura a veces menos la comida en casa

Voz 1991 01:41 durante un torneo casi comer lo mismo todos los días no

Voz 2 01:46 sí sí me al principio pero bueno no pasa nada lado mañana pues eso o descansaremos soluciones fuerte

Voz 0311 01:51 le quito obligatorio evidentemente

Voz 1991 01:54 que no falle nada

Voz 2 01:57 pido a ver dónde estás pensando en el mañana hace unas semanas también que tiene ella esta situación nacional todas las estos posibles por la cabeza

Voz 1991 02:08 el ERE es muy de darle vueltas a la cabeza cuando acaban los partidos de analizarlo mentalmente pasarlo

Voz 2 02:15 es que he empezado a hacer llegue a hacerlo hace años no porque al final les das vueltas y sobre todo en estos campeonatos que jugamos Pansequito claro te quedas atascado en el partido anterior pues puede que primero perdones que no desconecte es que no que no mire siempre partido a partido malo partido un error bueno pues los analistas no como como en todo el intentar no ha volverá a repetirlo pero tampoco soy de quedarme muchos partidos anteriores

Voz 3 02:41 no lo digo porque muchas veces nos basamos claro Sete Sete acumula trabajo entonces no el trabajo no lo digo porque

Voz 1991 02:50 muchas veces nos fijamos cuando hablamos de un deportista de alto nivel de aspecto físico que es fundamental evidentemente pero psicológico está al mismo nivel quiero decir el el el haber cometido un error superarlo el olvidarlo o el haber hecho una gran actuación no creértelo y empezar de nuevo de cero el aspecto psicológico es es fundamental

Voz 2 03:12 yo diga que es más importante no es más que más que el el el cuerpo siga la mente y en todos los sentidos no insultó que el factor psicológico él ya estos niveles no muy muy importantes y no sabes llevar la responsabilidad vocacional yo cometo un error o lo repitió una y otra vez al final se puede ver repercutido no resultado ya compañera cualquier deportista no pero sabe también una cosa que tenemos que saber los deportistas es saber perdonar nos a nosotros mismos porque al final comete errores lo inevitable mi padre cometiera un error saber perdonar del saber decir que no lo has hecho a propósito aprende desde hace adelantado lo que lo que más nos cuesta pues para mí yo creo que para mí lo que más me lo que más me cuesta saber decir nada que no has fallado a propósito sabes pero bueno parte de parte del trabajo

Voz 1991 04:00 ahora te pregunto por Rusia por lo que tenemos por delante pero es que es un tema interesante el que estás hablando y lo digo porque hoy es noticia déjame que algún pequeño inciso Álex Abrines no has visto el vídeo que ha publicado en el que habla sobre su relación con la pelota que llegó a odiar el el el el balón gesto un vídeo en el que dice que tus practicamente se dejó de sentir jugador que que no quería jugar al baloncesto no sé si va relacionado pero tú este año llegaste a necesitar incluso alejarse un poco de las canchas de baloncesto es un poco por ese lado no

Voz 0311 04:34 no bonos mio fue más de Ansar de saber que

Voz 2 04:38 yo solo tuve hace años sabe haya pasó ya hace años el caso creo que fue en el dos mil doce que dejó el baloncesto oí porque ahora es que llegan momentos no a veces que que te saturan soy a veces coger las cosas con perspectiva de los de fuera pues de otra manera pero la verdad es que sí que me ha pasado alguna vez no de miedo el ya algunos pesa mucho el miedo a fallar además te hace fallar miedo a mí me pasa muchas de no quiero sabía jugar pues si acaso fallo ya final como pues con eso yo estoy mucho tiempo cargando con ese miedo con nacional así que no y te lo que lo que es tu pasión no y claro si no disfrutas de yo es imposible que que brilla y eso que juegues bien o que al final pues acabas notando entonces es como una una rueda una bola de nieve costaba porque lo haces no Grand estoy muy contenta que que haya hecho este vídeo la verdad quizá de abierto y que lo haya superado estoy muy contenta pueden ir por los deportistas yo creo que todos pasamos un momento así nuestras carreras no cansamos entendió perfectamente lo que estaba sintiendo Alex no cuando estaba explicando eso totalmente totalmente totalmente

Voz 1991 05:42 bueno lo lo importante eso es lo importante que Alex lo lo ha superado como tú lo supera te en su día y que que bueno ojalá veamos Álex de nuevo jugando y disfrutando fundamentalmente del del del baloncesto Rusia son

Voz 3 05:56 muy grandes va a ser muy físico el partido eh

Voz 2 06:00 la mesa pues siempre me tocaba siempre me tengo que eran ellos los que habéis creado un poquito más que me queda la emergente mucho más a mí que yo ingeniera de este equipo la verdad es que admiramos todas Parlamento bueno son muy grandes son muy físicas tienes mucho talento hacen las cosas las que hace unas hacen muy bien son muy fuertes muy físicas va a ser un partido de cómo quedarnos contra una pared vamos a ver yo te batalla de la buena no lo sé lo sé cuento con ellos además así está jugando en Rusia este año así que sé muy bien lo que sí en entornos físicos que eso nos rusos bueno exacto vengo a entrenar llena de moratones uno más ya no no cuenta pero bueno sabemos caso partido cuarenta minutos de mucha paciencia de paciencia de ahí de poquito a poco de martillo hay cupo muy ya veremos cuando cuando se rompe poco a poco pues ya veremos qué pasa

Voz 1991 07:01 Dani con complicado nosotros mañana vamos a estar delante de la tele hasta ahora animando apoyando como hacemos siempre y ojalá estemos hablan a España a medida de nuevo en unas semifinales vale

Voz 0311 07:12 ojalá sí con el partes creo que el partido que la gente disfrute y

Voz 2 07:16 ahí sí que no lo pasé muy mal que ya me están acusando pero estamos a lo mejor la gente vio en el partido me llegan me riñas mucho a ver si os vemos las pistas y que vale pero que disfruté

Voz 1991 07:27 los tener muy mal acostumbrado de las últimas ediciones los últimos campeonatos ya lo que no sea la medalla no sabe a poco hoy tampoco es así siempre no

Voz 2 07:35 se han desatado donde el juego con nosotros esos porque ya veremos si ahora medallas no bueno esperemos

Voz 1991 07:41 esperemos estaremos como va animando desde la distancia Laura que vaya fenomenal un beso