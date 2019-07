El Larguero: Segunda parte (03/07/2019)

Voz 1 00:00 sí

Voz 2 00:19 Dennis tanta llegado Héctor Herrera a Madrid

Voz 3 00:22 estaba Marta Casas en ese aeropuerto cuando teníamos problemas con la conexión Marta Casas muy buenas de nuevo ahora un caos no con la llegada

Voz 1509 00:32 totalmente porque estábamos muchísimos medios de comunicación nacionales y muchos internacionales en muchos Mexicanos muchos medios portugueses que no han querido perderse el momento de la llegada de Marta mete como eh sí sí lo hemos dicho

Voz 1269 00:47 tentado pero pero bueno es verdad que las conexiones a veces fallan y en ese caso hemos tenido un pequeño problema pero nos hemos hecho fuertes y hemos podido escuchar las primeras palabras de un Héctor Herrera de el nuevo jugador de las

Voz 1509 00:58 bético de Madrid que llega muy ilusionado sobretodo ha insistido en que viene con muchísima actitud para trabajar de lo que le pidan hacer lo que le pida el Cholo Simeone con el que todavía no ha podido hablar y que llega con un sueño con una ilusión que es el poder levantar una Liga de Campeones con el que ya es su nuevo equipo que es el Atlético de Madrid las primeras palabras de Héctor Herrera Éstas han sido

Voz 4 01:17 buenas noches gracias a todos una nueva etapa que comienza ilusionado imagino con esta nueva aventura en el Atlético de Madrid

Voz 5 01:23 sí la verdad que que muy muy motivado muy ilusionado por estar acá y los clubes con más historia en el mundo y la verdad que que bueno estoy muy contento de poder estar acá era

Voz 7 01:34 admitido el Cholo Simeone ha podido hablar con él

Voz 5 01:37 no la verdad que no he tenido la oportunidad ni el placer de hablar con él y espero el día de mañana ya puede tener el primer contacto con él Nina bueno ponernos a disposición de él encontró la actitud del mundo no

Voz 4 01:53 qué va a aportar en la tierra de nadie o todos

Voz 5 01:55 lo que lo que se me conoce no la verdad que como lo dice ahora vengo con toda la disponibilidad del mundo con la actitud con las ganas y con la ilusión de de aportar lo mejor de mí sí bueno hacer cosas importantes de aquí sobre todo lo que más queremos si lo que yo creo que quiere la gente no que es es ganar títulos rumores que además pronto

Voz 7 02:19 se ha conocido hoy tuyo el de yo Félix e Hijos bien final

Voz 4 02:23 para motivarse no si la verdad como lo

Voz 5 02:26 dije no estoy muy motivado muy lesionado de de estar acá eh muy contento apareció por la oportunidad ahí como tú dices no ilusionado

Voz 6 02:34 con con los compañeros que

Voz 5 02:37 sí que voy a tener muy nada contento de estar ACAI contó Latitude de aportar lo mejor de mí

Voz 4 02:44 qué puertas porque el Atlético

Voz 5 02:47 creo que para mi sistema de juego creo que es un un esquema se puede decir perfecto oí nada fue el equipo que más me ilusionó que más me que más me llamó la atención y que creo que aportó el interés que que uno necesita para tomar ese tipo de decisiones y no existe Adriana algún brote sí sí sí sí la verdad que que ha hablado muchas veces con él con tanto con Adrián como con Oli para ir sabiendo conociendo un poco de de lo que ese Atlético de Madrid sí sí me lo han comentado pero pero bueno creo que uno tiene que está preparado para ese tipo de cosas si quiere quiere estar bien en forma pues habrá que que acoplarse

Voz 4 03:34 de Champions provocando títeres levantando la Chaves

Voz 5 03:37 para el ex sí la verdad que que soy muy lesionado con eso que yo creo que es un trofeo una copa que todos quieren ganar muy bueno la ilusión la tenemos a hay que ver cómo va corriendo estos diez Si ya no iremos poniendo objetivos no

Voz 8 03:57 Martina tenía buena cara Héctor o no

Voz 1509 03:59 sí sí sí sí llegaba con una sonrisa Yago sobre todo de ilusión de tener muchas ganas ya de ponerse al frente del proyecto del Cholo Simeone mañana va a firmar su contrato para las próximas tres temporadas como también lo va a hacer Felipe Monteiro que también ha llegado hoy a Madrid mañana también va a firmar su contrato por tres temporadas en principio pasarán un poco las pruebas médicas junto con el resto de sus compañeros deseando ya los dos sobre todo Héctor Herrera lo lo transmitía hace unos minutos el ponerse a las órdenes de Simeone vestirse de corto y empezar a trabajar

Voz 1991 04:27 mañana empieza la pretemporada Joao Félix que se había hablado incluso que podía viajar hoy nada hasta el domingo no está por aquí no

Voz 0231 04:33 en principio se espera el

Voz 1509 04:35 domingo ya en Madrid para incorporarse a la expedición rojiblanca que el mismo domingo por la tarde noche va a partir hacia Los Ángeles de San Rafael para iniciar allí el stage de pretemporada eran un poco los planes que tenían previstos e ir y así más o menos Se van a cumplir así que el domingo se espera yo Félix que llegue a Madrid que se incorpore a los entrenamientos y que a comienzos de la próxima semana sea presentado ya con la que base su camiseta la rojiblanca en las próximas siete dadas gracias Martín a un beso un beso esta mañana

Voz 1991 05:04 Madrid Barcelona porque haya habido noticia la división de Jordi Mestre Sique Rodríguez qué tal muy buenas

Voz 1906 05:09 qué tal Yago de Vega muy buenas el vicepresidente

Voz 1991 05:12 Deportivo que se marcha del club por qué

Voz 1906 05:14 sí es una figura importante porque es íntimo de el presidente Josep María Bartomeu que ocupa una plaza importante que es la vicepresidencia deportiva el Barça hecho un comunicado hace pocos minutos donde básicamente no explica nada porque lo que eso es lo que ya sabíamos que dimite pero no explica las razones simplemente recuerda su currículum cita unas palabras de Jordi Mestre donde agradece la confianza a Sandro Rosell ya Josep Maria Bartomeu que han sido los que confiaron en él pero lo que podemos explicar en El Larguero es que Jordi Mestre Se marcha por discrepancias con algunos de sus compañeros de junta directiva alrededor de la figura del actual aún de momento director deportivo del Barça Pep Segura digamos que Jordi Mestre es la persona que siempre lo ha defendido hay un grupo de directivos y tres cuatro y apoyados por algunos otros que no no lo quieren en el en el club ayer por lo que hemos sabido hubo una reunión de la junta directiva donde también estaba el presidente Josep María Bartomeu una reunión donde digamos a los directivos de las distintas áreas no estaban todos pero sí la mayoría explicaron un poco pues de las novedades de sus de sus respectivas áreas cuando se llegó al al área económica hay tensión en el club esta cuestión porque ha costado cuadrar los números de esta temporada que costará cuadrar los de la siguiente en la discusión sobre el aspecto económico terminó derivando en una discusión sobre el área deportiva porque al área deportiva también se le exigen resultados económicos y hay parte de la directiva que cree que sea ingresado poco dinero en las ventas de los jugadores en total en un año doscientos trece millones de euros es lo que ha ingresado el club récord en la historia pero hay directivos que creen que no ese suficiente además creen que la gestión en el Área Deportiva ese mejorables esta y discutiendo una reestructuración en el fútbol base que en principio se va a cerrar en los próximos días en esa discusión digamos que Jordi Mestre se enfadó mucho defendió la figura de de Pep Segura en contra de la opinión de de otros esta tarde con un simple mensaje de whatsapp les ha dicho a los directivos que le había presentado su dimisión irrevocable a Bartomeu y el club unas horas más tarde pues ha hecho este comunicado diciendo que el vicepresidente S se marchaba y hay terremoto importante en el Barça mal porque además es el cuarto vicepresidente que le dimite a Josep Maria Bartomeu en su mandato fue el vicepresidente de final Carles Ruby el primero después la vicepresidenta económica Susana Monje posteriormente el vicepresidente del área de Márketing Manel Arroyo y hoy el vicepresidente de el área deportiva Jordi Mestre son cuatro de cinco el único que se mantiene a su lado ese Jordi Cardone amigo desde pequeño la mano derecha de de Bartomeu el resto como digo desde el dos mil quince que es cuando Bartomeu gano las elecciones han dimitido cuatro vicepresidentes y a ellos hay que añadir también Jordi Monés que es otro directivo que en su día también dimitió Jordi Martí qué tal buenas noches que supone esta decisión supone ni más ni menos una crisis

Voz 0985 08:34 toda regla en el Fútbol Club Barcelona Se va al vicepresidente deportivo se va a alguien quiera amigo de Bartomeu ya antes del ex presidente Sandro Rosell el club no ha dicho nada no ha explicado los motivos ni siquiera al socorrido motivos personales que se suele ser utilizar en estos casos

Voz 1906 08:52 déjame apuntar te perdona Jordi que es la sensación que tengo es que el club hubiera querido alegar motivos personales para explicar el adiós de Jordi Mestre porque ayer fue nombrado eh a un cargo importante del Gremio de Hoteles de Barcelona ha hecho el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona tiene mucho trabajo es verdad pero claro su decisión ha sido tan sorprendente que justificar las si también se hacía dificil y aparte que entiendo que Jordi me estreno ahora

Voz 0985 09:19 bueno pues por lo tanto el socorrido motivos sonares ni siquiera aparece esto ha sido una explosión totalmente descontrolada estas explosiones suelen tienen un cierto control una salida totalmente descontrolada como decía si que son cuatro de los cinco vicepresidentes del dos mil quince que han abandonado su cargo es otro responsable deportivo que sale del staff un está en el que alcanza al caos

Voz 8 09:44 del área deportiva es cada vez más evidente es verdad eh

Voz 0985 09:48 Jordi Mestre ya en los últimos tiempos algún directivo nos decía que parecía que andaba un poco fuera de su cometido habitual que está muy dedicado a sus negocios preside entre el gremio de hoteles como destacaba ahora sí que parecía que en el asunto deportivo otro se inmiscuían en su labor ya al afortunadamente para Barcelona aquí el peso del tinglado lo lleva Messi gracias a Messi él sostiene en solitario el tinglado ahora bien ahora aquí hago aparece un problema estamos en los dos últimos años de Bartomeu Bartomeu hará un esfuerzo para la Champions hará un esfuerzo para las secciones profesionales que gana en Europa está buscando un auténtico mirlo blanco que le acompañe en el área deportiva en los próximos dos años atención porque la salida de Jordi Mestre vaticina a la entrada de un mirlo blanco en el área deportiva y ahora te voy a decir una pequeña maldad días atrás Un directivo malévolo él me sugirió el nombre de Sandro Rosell yo no sé si lo hizo con más Aso menos Bagdad más somero malicia pero ese nombre me lo dejó caer curiosamente hoy Yago pensaba ostras Sandro Rosell otra vez hoy se ha encontrado con una sentencia absolutoria como tú sabes que confirma la inicial bueno en fin lo dejo aquí apuntado dentro de lo que es el ámbito de la opinión que es en el que estamos Yago pero me llamó la atención que en esta búsqueda del mirlo blanco me apareciera de repente el nombre de Sandro Rosell ojo ese directivo lo propuso a título personal sin que esto tenga el apadrinamiento de propio Bartomeu pero dicho esto Yago lo más importante que te reseñaba a principio una crisis en toda regla que debilita al presidente Bartomeu tantas salidas de vicepresidentes tantos vaivenes tanta oscilación en el área deportiva no hacen vaticinar nada nuevo por lo tanto ojo con estos dos años que le quedan a Bartomeu Bartomeu como todos los presidentes quiere salir por la puerta grande

Voz 1906 11:38 por lo tanto agarré monos que vienen curvas déjeme añadir te Yago que hace un mes ya explicamos que Valverde continuarían el Barça y que hasta el día el uno de julio El director deportivo también porque había que cerrar el ejercicio económico pero que es así era una figura discutida dentro de la junta directiva Bartomeu siempre ha defendido Valverde con Valverde ido dudas como ya hemos explicado más allá de que hay gente a la que le gusta más a otra que les gusta menos pero sí con la figura de de Pep Segura insisto Bartomeu siempre lo ha defendido Jordi Mestre siempre lo defendió lo que pasa es que esta dimisión

Voz 9 12:18 eh sorprendente pues eh

Voz 1906 12:21 yo creo que va a provocar otras derivadas es decir que capítulo no se cierra aquí

Voz 1991 12:26 ahora esto va a tener efecto dominó iba a tener más consecuencias en el Barça que empieza calentita la la temporada

Voz 1906 12:32 es curioso Yago porque en el anuncio de la presentación de Frankie de Young de este viernes si sale el vicepresidente deportivo Jordi Mestre como uno de los responsables que iban a dar la rueda de prensa

Voz 8 12:46 sí ya va ser que no

Voz 1906 12:49 se habrá ahorrado el alguna pregunta por su

Voz 10 12:52 bueno Aimar marcha habrá ahorrado el uso pocos

Voz 1991 12:54 duda eso sí porque recordemos comentó

Voz 1906 12:57 tu antes que Jordi Mestre fue en su día a pregunta de Adriá Albets quién dijo que Neymar se quedaba en el Barça al doscientos por cien pero me han dicho diversas personas en la reunión de ayer en ningún momento se trató el asunto Neymar de hecho no se habló de fichajes en concreto sí de estructura sí de Economía sí de dinero sí defunciones y de personas del área del club pero no de de fichajes

Voz 1991 13:22 pues ha aclarado queda que no tiene nada que ver con el tema de de Neymar como decía yo al al primero

Voz 10 13:27 pero vaya Yago no que tampoco es que vayas desencaminado porque una persona que

Voz 1906 13:31 dice que al doscientos por ciento Neymar se queda ahí después

Voz 10 13:33 marcha mucha gracia vuelvan a la tendrás

Voz 1991 13:36 vamos a parte que esa es una de esas frases que queda para la vista

Voz 10 13:39 exacto del tú imagínate que Jordi Mestre hubiera tocado presentaran Aimar de vuelta yo fino una cosa que yo siempre pienso que yo creo que mal muchos capita

Voz 1906 13:48 los todavía es Popular hasta el treinta

Voz 10 13:51 Nos queda

Voz 0985 13:52 no una cosa cuando hay una crisis gorda y el Barça la tenido porque los tropiezos en las Champions han sido los que han sido el sabor la temporada ha sido agridulce siempre con bien entregar al pueblo alguna cabeza ya lo fue la de Zubizarreta en su momento bueno quién sabe si esta cabeza de Jordi Mestre bueno pues puede contentar al pueblo que pedía un poco de sangre a la hora de pasar factura la temporada

Voz 1991 14:14 Can Barça Sleepy Hollow ahora mismo

Voz 1906 14:16 no sigue el director deportivo Pep Segura será el tercero que cae también en la época de Bartomeu porque se cargó a Andoni Zubizarreta no renovó a Robert Fernández y el tercero seguida Pep Segura con lo que es una trituradora de vicepresidentes de directores deportivos

Voz 1991 14:34 sí la verdad es que la nómina que tiene Bartomeu detrás de vicepresidentes de director deportivo no está nada mal el Le quedan dos yo veremos a ver cómo acaba la película pase lo que pase lo contaremos Jordi sí que un abrazo a los dos Santi Ovalle qué tal buenas noches hago muy buenas hip pasa Conde me le lo digo porque el francés tiene claro que se quiere quedar pero es que aparecen todas las operaciones como posible moneda de cambio

Voz 11 14:56 aquí no hace gracia a es moneda de cambio le ha llegado una oferta del Bayern de Belén mantiene que no se quiere ir del Barça eso es lo que nos dice el entorno del jugador a a la SER a la Cadena Ser no se quiere ir sobre todo al París Saint Germain no quiere ser moneda de cambio en la operación Neymar y se queda con lo que le dijeron hace dos semanas en una reunión tanto Abidal como Bartumeu que es intransferible y que le quieren en el conjunto azulgrana por eso de melé a todas estas ofertas que le viene en la última la del Bayern de Munich lo que le dice a su agentes yo me quiero quedar en el Barça quiero estar aquí ya veremos cuando llegue Neymar Si llega Neymar pero recordemos que le dijeron también Bartumeu le dijo al representante de DVD que era imposible que entrara en un trueque con el París Saint Germaine por Neymar

Voz 1991 15:45 pues veremos veremos qué es lo que pasa con de melé pero me parece a mí que como lo tengan que utilizar como moneda de cambio para alguna operación va a tener poco que decir el el francés sobre todo si va a servir para abaratar el fichaje de Neymar que es la principal o uno de los principales parece objetivos de cara a la próxima temporada algo más

Voz 0985 16:03 oye

Voz 11 16:04 no que pendientes de quién presenta Frankie de John esta Navidad estará friend que vamos a ver si hay alguien en la tercera sí

Voz 1991 16:11 la el viernes los lo contáis gracias Ovalle hasta luego un abrazo Antón Meana qué tal muy buenas hola cómo estás Yago buenas noches lo primero ahora te pregunto por el famoso convenio que han firmado bueno en han firmado un convenio han firmado un acercamiento para que se pueda celebrar el sorteo pero el Real Madrid ha hecho oficial la salida de Raúl de Tomás al Benfica

Voz 0231 16:30 sí un fichaje que era esperado que llevaban días para cerrarlo hice marcha él el futbolista español a ser delantero del Benfica después de un año en el Rayo Vallecano muy bueno ha tenido ofertas de todos los colores Yago le querían equipos de Primera división él es ambicioso quería jugar en un grande de Europa se marcha traspasado de Tomás ya ha sido presentado ya lo hemos visto con esa camiseta R D T en Lisboa delantero del Benfica es uno de los que no hace la pretemporada él siempre quiso quedarse en el Madrid porque se ve con talento para ocupar un puesto en la delantera pero desde el principio lo dejaron claro que no había sitio me parece una decisión acertada para él irse al Benfica y estar contento

Voz 1991 17:11 sí porque en principio va a jugar además firma por cinco temporadas el Real Madrid se embolsa veinte millones de euros en la operación los portugueses le han puesto una cláusula de cien millones otra cosa no pero el Benfica vende de lujo así que si la han puesto cien kilos es porque saben que le van a sacar rendimiento económico después de pagar veinte kilos al Madrid al lío y Rubiales Tebas decíamos que tenían que firmar ese convenio el convenio en sí no está firmado pero por lo menos han llegado a un acuerdo mínimo para que mañana se realice el sorteo con los condicionantes de la Liga no

Voz 0231 17:43 si te decía ayer que si no iba a Rubiales no habría afirma no ido Rubiales no hemos tenido firma era bastante sencillo durante el día no se han puesto de acuerdo es verdad que por la mañana en la Liga deslizó que el acuerdo estaba cerrado que se firmaría el convenio esta tarde y que estimaban el tiempo de la Reunión en en treinta minutos no era verdad era lo que les interesaba contar ya han tenido que sudar ceder bastante para llegar a este mínimo borrador han salido del CSD pasadas las ocho de la tarde no les ha pillado el tren del calendario de mañana de milagro hoy Yago te informo que el equipo de la Liga no ha salido el evitando del CSD himnos lo han hecho saber son fieles oyentes de El Larguero en la sede de la Liga cosa que agradecemos

Voz 10 18:24 han comentado habla muy bien de ellos tiene muy buen gusto radiofónicos son habituales de de El Larguero desde los saludos desde aquí hombre sí lo dijo Fernández un día vamos en la Liga escuchan El Larguero

Voz 0231 18:36 Nos han dicho que Antón puedes ver que no lo evitamos que salimos tranquilamente del del CSD consta que en privado han rajado un poquito de nosotros pero no se lo tenemos en cuenta porque es muy duro para ellos tendrán que ceder tanto tanto tanto ante la Federación de Rubiales consideran que Rubiales incapaz pero han tenido que ceder ceder hice desde hecho hoy cuando han visto que iba a Andreu Camps San llegó de las manos a la cabeza porque el secretario general de la Federación aprieta de lo lindo hasta el punto de romperse el principio de acuerdo un par de veces pero finalmente se ha firmado un acuerdo de mínimos han dicho ok a un borrador que deben firmar Tebas Rubiales que es prácticamente igual al convenio anterior pero dejando fuera lo único importante es decir los partidos de los lunes el día quince de julio se ponen a negociar esto al margen también con el CSD dice la Liga y esto es importante que solo no se van a jugar como máximo dos partidos por club los lunes también le presentan una propuesta a la Federación de que de las XXXVIII Jornadas de Liga sólo tengan partidos los lunes veintiuno esto es cuando van por las buenas por las malas la Liga avisa que en cuanto fije horarios van a fijar partidos viernes y lunes la Federación se guarda el as en la manga de que si tú pones partido los lunes y no está claro a lo mejor no te mando árbitros en los partidos pero bueno que eso no deja de ser una discusión que va a traer mucho conflicto porque encima también va a tener conflicto con las franjas horarias eso no aparece en el convenio según la Federación se quiere dejar como sabes una franja protegida para que no haya fútbol en algún momento del fin de semana profesional y así se vean beneficiados los clubes del fútbol modesto así ha transcurrido la tarde en el CSD con una ganadora claro clara Yago que es María José Rienda si sale muy reforzado el CSD ha conseguido prácticamente una cosa imposible que es que por lo menos aunque sea un paripé la Liga y la Federación salgan juntos de una reunión bajen juntos una escalera escenifica en un principio de son pocos

Voz 1991 20:44 tal y como estaba la cosa es muchísimo

Voz 0231 20:46 el CSD ha puesto ante el espejo a la Federación ya la Liga les ha hecho durante estos meses darse cuenta de que no pueden ser tan tozudos y que no tiene la razón en todo y finalmente María José Rienda ha conseguido que por lo menos haya una paz momentánea hace aproximadamente dos horas recibía a la Cadena Ser María José Rienda en su despacho en el CSD escucharemos íntegra la entrevista en la página web de la Cadena Ser que ya está a punto de ser colgada pero si te parece un pequeño extra vengan de cómo ha terminado María José Rienda esta reunión el convenio con él es una paz definitiva es una paz inicial que es lo que han conseguido con la mediación del CSD la ley de la Federación Mena

Voz 1465 21:24 desde el Consejo Superior Deportes estamos pues muy contentos de de bueno en parte los avances de estos tres meses yo creo que que ha sido importante ambas partes que han ido cediendo han ido viendo hasta donde unos de otros yo creo que aquí no hay ganadores ni vencedores sí es verdad pues que hombre que ambas partes han tenido que ceder que ambas partes han tenido que ponerse de acuerdo de momento bueno por la parte técnica yo creo que estamos orgullosos que han puesto de acuerdo y ahora ya tienen que ratificar los presidentes que hasta que no firmen los presidentes nada yo siendo deportista que sido sabemos que hasta que no se cruza la meta no tenemos nada

Voz 9 21:58 así que vamos a esperar a ver qué qué sobre todo ratifiquen la Asamblea

Voz 1465 22:02 da la Liga que tienen mañana

Voz 12 22:05 eh

Voz 0231 22:06 en el caso de la Federación pues también que lo ratifique su presidente tengo la sensación de que si no está el Consejo Superior de Deportes su presidenta que es usted

Voz 10 22:14 el marco del Gobierno de España no hubieran conseguido ni este acuerdo de mínimos

Voz 9 22:19 bueno sí es verdad que que no es fácil en Asia

Voz 1465 22:23 pero también un convenio que no ha sido nada fácil ha sido un convenio hubiera sido fabuloso hubiera resuelto mucho antes y lo hubiese hubieran puesto de acuerdo o no si es verdad pues que ambas partes tienen tienen razón en determinadas dos Hay lógicamente ponerlos de acuerdo no es nada fácil con lo cual pues nosotros estamos orgullosos todo el trabajo técnico toda una al trabajo también del Ministerio de Cultura y Deporte finales que todo suma todo todo lo que ha ido trabajando detrás todo ha sumado pero ya te digo que todavía no tenemos nada hasta que no se ratifique

Voz 1991 22:54 imaginad cómo el están poniendo la cabeza a María José Rienda tanto Tebas como Rubiales que ha dicho que no hay ni ganadores ni vencedores aquí marginal lo que ha tenido que pasar María José Rienda en toda esta negociación evidentemente éramos entendido perfectamente es muy importante Meana el papel de rindan todo esto

Voz 0231 23:13 sí muy importante y la sensación que tiene de que vale vale han llegado un acuerdo pero hasta que no lo firmen los presidentes estos a lo mejor cambian de opinión porque han cambiado muchas veces de opinión en las negociaciones por una orden de Tebas o una orden de Rubiales también le hemos preguntado en la entrevista que como decimos ya está en la página web de la Cadena SER si va a haber una foto entre Rienda Tebas Rubiales tiene toda la pinta que no Yago no quieren posar Innova existir esa foto y como digo a partir de ahora comienza en esta negociación del convenio de cordón nación no convenio colectivo convenio de coordinación la guerra del Partido de los lunes queda mucho partido por jugar se queda mucha batalla de primeras la Liga ya dice que lo va a resolver un juez la Federación quiere ser optimista intenta llegar a un acuerdo para negociar viernes Lunes Franja protegida con el cese de por el medio y quieren que no se debería demorar mucho para que no se alargue todo el mes de julio y que estemos a principios de agosto sin saber Yago si habrá o no fútbol en España en la próxima temporada los lunes condenado

Voz 1991 24:13 a entenderse ahora sólo falta que lo entiendan ellos gracias a un abrazo