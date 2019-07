El Larguero: Los detalles de la salida de Jordi Mestre del Barça y charlamos con María José Rienda, Javier Aguirre y Laura Nicholls (03/07/2019)

Voz 1 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero este tres de julio día en el que el Atlético de Madrid

Voz 1991 00:46 ha hecho oficial la contratación de Joao Félix el conjunto rojiblanco ha publicado un vídeo en sus redes sociales del jugador luso en el Museo del Prado al que dan la bienvenida al que han catalogado como puro talento a Félix firma con el Atlético de Madrid por si temporadas se convierte de esta forma en el fichaje más caro en toda la historia del Atlético de Madrid y el cuarto a nivel mundial tan sólo por detrás de Neymar en BP y Coutinho por cierto que el uso va a llevar el número siete el que lucía hasta la última temporada Antoine Griezmann que de momento no ha depositado su cláusula de rescisión por lo que sigue perteneciendo al Atlético de Madrid mañana vuelta al trabajo del equipo aunque Griezmann no debe hacerlo hasta el próximo domingo veremos si no sea resuelto su futuro si el Atlético de Madrid hace que el francés este este domingo en el resto de compañeros o no además el conjunto rojiblanco ha confirmado que el Manchester City ha depositado la Klaus la de Rodrigo que se marcha Inglaterra jugar en el eh en el City de Pep Guardiola Rodrigo Se va tan sólo un año después de haber firmado por el Atlético de Madrid dejan Caja un beneficio prácticamente de cincuenta millones de euros porque el año pasado el Atlético de Madrid pagó algo más de veinte millones de euros al Villarreal en la operación veinte más variables y ahora saca setenta Lo curioso del caso es que el City todavía no ha hecho oficial el fichaje pero vamos que el Atlético de Madrid ya lo no sí ya lo ha puesto de forma oficial en sus en su página web en sus en redes también al conjunto madrileño se ha hecho oficial la contratación del mexicano Héctor Herrera tiene veintinueve años firma por tres temporadas llega procedente del Oporto con la carta de libertad junto a Herrera llega hoy también a Madrid ha llegado ya de hecho Felipe otro de los refuerzos del Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada inyectó Herrera está a puntito de aterrizar en Madrid para incorporarse mañana con el resto de de compañeros al inicio de de en la pretemporada de hecho está Marta Casas en el aeropuerto en cuanto llegue Herrera lo escuchamos en el Larguero en Barcelona ha dimitido además decisión irrevocable el vicepresidente deportivo Jordi Mestre aquel famoso vicepresidente que cuando hace dos años nuestro compañero Adriá Albets Bron daba así podría firmar al cien por cien que animar si iba a quedar dijo con rotundidad lo puedo afirmar al doscientos por cien pocos días después ya sabéis cuál fue la película Neymar anunciaba que se marchaba al París Saint Germain a mí me da que esto está muy muy relacionado con el posible regreso regreso de de Neymar en evidentemente Neymar en su momento dejó en ridículo al Barça entre ellos a este vicepresidente deportivo Jordi Mestre que públicamente dio la cara dijo que se iba a quedar el brasileño Aldous ciento es por cien ya sabe es que el Barça está intentando recuperar al brasileño y me da a mí que a Jordi Mestre no ha hecho ni puñetero caso que esa persona que le dejó en ridículo en pues esté ahora eh intentando regresar al al club pero hay que conocer hay que conocerlos los motivos exactamente de porque Jordi Mestre Se marcha del del Barcelona esto no es información esto es una opinión eh veremos ahora estaremos en Barcelona conoceremos todos los detalles en cuanto al resto de mercado de fichajes tenemos que contar que ha hecho oficial el traspaso de Raúl de Tomás al Benfica por veinte millones de euros firma por cinco temporadas el conjunto luso le ponen una cláusula de cien millones de euros más el Sevilla anunciado hoy dos fichajes ambos llegan desde la liga francesa los dos firman para las próximas cinco temporadas el primeros cunde central francés de tan solo veinte años por el que paga veinticinco millones de euros es el fichaje más caro de la historia del club hasta ahora jugaba en el Girondins desde el Olympique de Marsella aterriza Lucas o campos el centrocampista argentino ha costado poco menos de quince millones de euros con esta ya son seis las incorporaciones del Sevilla este este verano Gonzalo Melero cambia el Huesca por el Levante a cambio de tres coma seis millones de euros firma para las cuatro próximas temporadas hasta junio de dos mil veintitrés llega Levante después de que el Villarreal haya decidido no ejecutar esa opción preferencial de compra por cinco millones de euros en Osasuna Pere Estupinyá jugará cedido las dos próximas temporadas en Osasuna el lateral izquierdo de veintiún años jugó la temporada pasada en el Mallorca pertenece al Watford en el Getafe todavía no es oficial pero nos ha contado nuestro compañero Óscar Egido en SER Deportivos que Enric gallego está muy cerca de firmar por el conjunto azulón que va a pagar los seis millones de euros de la cláusula del delantero del Huesca el Extremadura se llevará un diez por ciento de la venta así que la operación tendrá un montante de unos seis coma seis millones de euros por completar presentaciones del día Denis Suárez con el Celta la de Sandro Ed con el Valladolid por cierto el Tebas y Rubiales han llegado a un acuerdo mínimo eh para poder por lo menos realizar el sorteo del calendario de mañana a la Ciudad del Fútbol de las Rozas no se firma ese famoso convenio que todavía tienen que firmar pero al menos pactan un mínimo para poder realizar este sorteo lo que tienen claro es que no van a llegar a un acuerdo con el tema el partido del lunes eso no tiene arreglo el lo va a determinar los juzgados en el sorteo de mañana se realizará con los condicionantes habituales de de la Liga así que vamos que han firmado lo mínimo Tebas y Rubiales para que mañana se pueda realizar el sorteo sin ningún tipo de problema en la Copa América anoche Brasil derrotaba dos cero Argentina se clasificaba para la final del torneo enfado en la albiceleste que se vieron perjudicados por la actuación arbitral reclaman dos penaltis para mí uno de ellos es clarísimo el que él hace Dani Alves al Kun Agüero que además en después de esa jugada que no ni revisan N en el bar e a la contra el Brasil hace el dos cero que es prácticamente definitivo en el en el partido el luego hay otra jugada un codazo de Artur ha o también hoy esa puede ser más discutible pero para mí el la primera entrada de Alves al Kun Agüero es clarísimo tenía que haber pitado penalti en ese momento buen partido de Messi las cosas como son que tiró de su selección que fue líder lo fue dentro del campo y fuera porque una vez más volvió a salir a zona mixta volvió a quejarse en este caso de la actuación de del árbitro se sentían perjudicados e incluso llegó a decir que la Conmebol y tenía mucho peso en ella la Federación Brasileña de Fútbol y que por eso pasaban otra estas cosas dijo en varias ocasiones que habían pitado boludez es que habían tomado decisiones y pelo dudas y que bueno en cosas importantes como lo que pasó ayer eh pues no no no se metieron en este caso no acudieron al bar para en este caso perjudicara a Argentina en la imagen insisto Argentina fue muy buena para mí el mejor partido que hizo en todo el el torneo y desde luego Brasil no fue mucho mejor pero se mete en la final y y además tenemos en marcha la segunda semifinal del Mundial femenino ayer Estados Unidos le ganaba a Inglaterra se metía en la gran final del domingo y ahora mismo están jugando eh Holanda y Suecia estoy mirando porque están ahora mismo en el segundo tiempo de la prórroga está a punto de de pitar el final bueno de hecho ha habido una jugadora Suecia lesionada está con seis minutos de añadido había marcado dos la colegiada así que va a pitar si O'Shea en ahora mismo iba ganando Holanda uno cero ha marcado precisamente en el tramo final de la primera parte de la prórroga los noventa minutos lavaron con cero cero así que sin opada nada raro en estos segundos que quedan de partido la gran final del domingo en el mundial femenino va a ser Estados Unidos Holanda y en tenis nueva jornada de competición en Wimbledon hemos tenido que han ganado Roberto Bautista y Fernando Verdasco ya han perdido Feliciano López y Marcel Granollers así que las once y treinta y ocho contado todo empezamos el mundo Xunta pleno con millones inicial

Voz 9 09:40 las

Voz 1 10:06 por cierto me manda mensajes Pedro Morata última hora viaja de urgencia en este momento a Holanda para pasar reconocimiento médico con el V sería cedido no vendido una temporada al PSV tras romperse el acuerdo por traspaso Marta Casas Aeropuerto Madrid Barajas llega actores renano hola

Voz 1646 10:26 tengo buena noche

Voz 1266 10:29 pues vamos entenderlo vía telefónica porque

Voz 1991 10:31 evidentemente la conexión ahora mismo no es buena con ese aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas donde está llegando Héctor Herrera Herrera que ya sabéis que se ha hecho oficial hoy la contratación del mexicano Emma por tres temporadas se incorpora mañana la a los entrenamientos al inicio de la temporada con el resto de sus compañeros tres horas antes en el aeropuerto está a Felipe el otro fichaje del Atlético de Madrid uno de los otros trajes del Atlético de Madrid que también se va a incorporar mañana con el resto de jugadores Joao Félix en principio no va a llegar hasta el domingo hasta el domingo no se va a incorporar a los entrenamientos del Atlético de de Madrid y estamos intentando la localizar a Marta Casas bueno mientras tanto Gustavo López qué tal muy buenas qué tal muy buenas algo que te parece de lo de Joao Félix ciento veintiséis millones el fichaje más caro de la Corea del del Atlético de Madrid el cuarto a nivel mundial

Voz 0749 11:21 por que es caro esa es la realidad para mí es caro es verdad que es un proxecto está comprando un proxecto un jugador que ilusionan jugador que quede desequilibra que juega muy bien entre líneas que tiene partido fue tiene alegría que valiente que la pie siempre pero estás comprando un proxecto esa realidad no está comprando Ecuador hecho recordemos que hace muy poquito debutó en Primera División que recién tiene un roce internacional en este primer año con con el club portugués entonces claro es arriesgado pero muchas veces el que no diga no gana y el Atlético de Madrid pensó que era una buena opción para ilusionar a la afición de pueda salir de Griezmann para la el Cholo un jugador diferente en esa

Voz 0300 11:58 en el campo para que juegue entre línea para que alimentan

Voz 0749 12:00 el delantero pero creo que es un precio excesivo es verdad que como está el mercado pero permitidme que me genere dudas en torno al precio cuidado en torno al precio posiblemente en un futuro sea barato pero todavía no sabemos está comprando al Atlético de Madrid por ciento veintitrés ciento veintiséis millones un proyecto de gran futbolista Kiko Narváez

Voz 6 12:22 qué tal buenas noches dijo buenas noches

Voz 10 12:24 es tique inversiones a cuidar lo ha visto responde un solo mensaje este gitano es terrible es terrible está dentro un huevo frito claro que tiene las vacaciones bueno yo que va a salir pequeño vueltita

Voz 1266 12:47 Tico tu dirás pues yo usted futbolísticamente pero la verdad es que lo comentaba Gustavito que la ilusión de verlo cirio de de yo feliz que hace que la gente se ilusione es algo de lo que confía ciegamente el Cholo Simeone y si lo que es el tema del precio evidentemente el tiempo anodina lleva o no lleva razón el Atlético de Madrid tenemos muchos casos como el de Sergio Ramos Griezmann como el propio PP en el que no poníamos la mano la cabeza con la pasta que había pagado después sumando multiplicando dividiendo al cabo de los años pues veíamos que había sido rentable Kio desde que vi lo que es la operación Yago estoy con Gustavito a mí me parece excesivo lo que es el el precio es un año este de transcripción donde el Atlético de Madrid se tiene que reinventar y me parece un lujo que el equipo rojiblanco esta temporada no debería de haberlo creo realizado por el pastizal que que es pero bueno esto es lo mismo a mitad de temporada estamos hablando todo lo contrario pero es un lujo que yo creo que un equipo como la de Madrid en esta temporada gastarse tanto por ciento muy elevado de lo que su presupuesto yo me parece un riesgo a día de hoy un líos

Voz 1991 13:59 sí pero también hay que decir Gus el Atlético de Madrid acaba de sobrepasar una línea que no había sobrepasado nunca quiero decir es en entrar en el juego de los más grandes las cifras que manejaban en España Madrid Barça podemos decir en Italia la Juve el Milán en su época dorada en Alemania el Bayern el en en Inglaterra bueno practicamente casi todos porque hay tienen pasta casi todo el mundo pero vamos fundamentalmente el Manchester City y el Chelsea y el United el Atlético de Madrid ha entrado en ese club en el que ahora mismo voluntariamente pagar un tío ciento veintiséis millones de euros

Voz 0749 14:34 sí es verdad es un jugador también un dinero importante como es el de la Antón Griezmann también vendió a Lucas pero creo que hay hay varios factores en esta negociación en este en este

Voz 1646 14:45 precio excesivo donde el Atlético de Madrid entra como

Voz 0749 14:48 sigo Yago creo que el jugador quiere venir Atlético Madrid porque también había interés por parte de clubes ingleses no llegaron yo creo a ilusionar al futbolista como hace en Madrid eso significa al Atlético de Madrid es un equipo que compite muy bien es un equipo que ilusiona al futbolista ante un futbolista por ahí no quería venir al Atlético Mario

Voz 0300 15:06 generaba dudas el Atlético Madrid hoy

Voz 0749 15:09 de de que está el Cholo Simeone el Mono Burgos todo su staff técnico lo que compite por lo que genera por cómo juega hilos yo creo que la la ilusión que está entorno al equipo hace que cualquiera de los jugadores importante quieran venir no para hacerse una base de poder saltar como veo hemos visto de Rodrigo y eso habla muy bien del Atlético de Madrid como institución habla muy bien de lo que está haciendo el cuerpo técnico y habla muy bien de cómo está compitiendo el Atlético de Madrid no sólo en los despachos sino también a nivel futbolístico hizo un desembolso importante de un solo futbolista pero no creo que el Atlético de Madrid se permita el lujo de estar rozando según y con el Real Madrid

Voz 1991 15:48 Nico el Fútbol Club Barcelona Sanya en el

Voz 0749 15:51 en recesión sí pero Kiko esto conlleva que a partir de ahora

Voz 1991 15:53 el discurso de no podemos gastar lo mismo que el resto ya no vale en en en sala de prensa eh

Voz 1266 15:58 bueno lo que sí es obvio es que el Atlético de Madrid sigue estando el presupuesto Yago que eso es una obviedad ahora que te gaste ciento veintiséis de ser un jugador por eso a mí me parece exagerado porque yo en este Atlético Madrid prefiero a lo mejor gastarme entre jugadores cuarenta millones os si te gasta uno ciento veintiséis es un jugador contrastado maduro hecho que venga de jugar trescientos partidos en Primera y que lleve a sus espaldas ciento ochenta goles a ver es lo que un equipo con un presupuesto de cuatrocientos millones es el tanto porque entonces su presupuesto en lo que debería de hacer bajo mi punto de vista el riesgo del del chaval es inmenso el tiempo dirá si lleva o no lleva una razón a mí también me parecía lo tiene que competir por lo grande porque a crisma cobra veinte veintitrés yo es que de hecho prefería que tuvo que obtener tres jugadores seis seis siete a tener a un solo futbolista cobrando el pastizal que cobra materias ahora sí tiene un presupuesto de setecientos millones de euros pues lo mismo Si te puede permitir a Don jugadores del precio de crisma teniendo los cuatrocientos que tiene la temporada que viene la atención Madrid me parecía que el abogado de crías va también me parece exagerado lo de gastar lo ciento veintisiete millones de euros probó por un crío que todavía a día de hoy no se sabe si el de mañana será gorrión serán

Voz 1991 17:20 le dan el siete el que llevaba Griezmann directamente a rey muerto rey puesto

Voz 11 17:27 toma el peso del cielo

Voz 1266 17:28 que es la la camisa con el tema de Lloret de los cuarenta

Voz 10 17:31 por si sólo no de aquí aquí desde el principio no sabe cuál es

Voz 1991 17:36 yo veo no ha dudado en el Atlético de Madrid nada ha osado diciendo Rodrigo que te pira tu dorsal ya lo tenemos hoy a Griezmann que no sé que el siete da lo digo porque el Madrid está presentando sin dorsales tapando el Atlético de mal

Voz 0749 17:49 ha ido a degüello Gus las pesas que tiene el profe Ortega en el gimnasio preparada para pretemporada que deseaban destinada al número siete porque te ponen la camiseta número siete más el precio que conectaste hay un par de peces de diez quince o veinte kilo que va entorno a esa camiseta hay esa realidad pero bueno por ahí el el chaval Emma con el desparpajo con como el que debutó con con la alegría que tiene con la gana y la ilusión que genera fue en un equipo como el Atlético Madrid también encaminado por el Cholo y su cuerpo técnico que sabe motivar a este tipo de futbolista que lo sabe educar futbolísticamente que también es importante por ahí estamos hablando jugador que al final de temporada de SIMO que es un gran acierto por parte de Atlético de Madrid pero hoy en el fichaje hoy sin ponerse la camiseta del Atlético de Madrid para mí sigue siendo arriesgado vamos a ver qué es lo que sucede a final de temporada como siempre dice Kiko cada vez que hablamos en Carrusel El Larguero las conclusiones a final de temporada

Voz 1991 18:44 eh por cierto el pregunta que os hago vosotros que sabéis lo que es estar en un vestuario saber lo que es estar con jugadores que han anunciado que se marchan el convivir sabiendo que no vas a seguir si Griezmann no paga la pasta antes del domingo que es cuando se tiene que incorporar si fuese el Atlético de Madrid no perdona tú a entrenar o en stand by que se quede en su casa

Voz 1266 19:05 yo es que no contemplo eso Yago llevó a Félix yo creo que lo que lo de burra la Atlético lo tiene mal

Voz 1991 19:12 no pero sí digo si se Griezmann hasta la semana que viene no pone la pasta encima de la mesa y el domingo está citado con el resto de compañeros harías que volviese a entrenar con el grupo o lo evitaría

Voz 1266 19:24 sinceramente yo creo que se va a solucionar a ante o me imagino que habrá una llamada con el Fútbol Club Barcelona para llegar a un acuerdo de que venga se que como algún otro jugador

Voz 2 19:34 pero no creo que embolado lo pueda

Voz 1266 19:38 viví vamos ni Griezmann y el Atlético Madrid y el Fútbol Club Barcelona yo creo que será soluciona Antich sino los clubs habla hablarán uno con el otro

Voz 6 19:47 no yo es que no lo contemplo de verdad que me parece

Voz 11 19:50 me has dicho eso Yago es la primera vez que creo que mi vida

Voz 1266 19:53 claro que no sé qué es lo que haría pues yo no

Voz 6 19:55 de verdad que no Juanpe claro yo imagínate claro claro quiero decir el domingo

Voz 1991 20:00 tiene que estar Griezmann con el resto de compañeros a lo mejor no deposita la pasta hasta la semana que viene osea quiere decir entrada la semana que viene el jueves bueno el otro día no se nos contaba Bruno alemán que el día que tiene empresa anunciar los el día diez de julio

Voz 1266 20:12 hablaran los clubs no claro no lo bastante era el chaval volver no digo yo vamos no creo más que por euro

Voz 1991 20:19 dicho esto

Voz 1266 20:20 no es una patata caliente no ya me haya hablarán sobre todo se puede todo algún jugador ahí mandar hecha que le hace falta muchísimo SL a políticos la importancia que tiene a día de hoy los laterales a ver si si llega ya a uno de Lope de lo que se está hablando sobre todo el tema de a lo mejor se neto

Voz 0749 20:36 a partir cargo eso eso se maneja entre clubes eso es vamos a hacer es muy poco probable por no decir imposible porque en el fútbol nada es imposible pero es muy poco probable porque aparte dejas al jugador entras país aparece también en los clubes no le conviene en ningún momento para el vestuario creo que puede ser algo difícil de digerir tanto para Atlético Madrid no tanto para el Fútbol Club Barcelona porque todavía no pero para cualquier otro vestuario puede ser un un tema problemático pero eso ya estaba atado y más que atado sino esto no se genera de un día para el otro y el propio futbolista como pasó con Rodrigo cuando el anuncio del Atlético de Madrid que no quiere seguir es porque realmente ya tiene todo no firmado O'Shea pero sí prácticamente atado para no volverá a vestir la camisa

Voz 1266 21:18 todo de todas maneras yo hago lo lo de que todo lo que toca Griezmann siempre tiene al alguna cosita alguna cosa rara eh si no es que me quedo con Piqué sin algún vídeo desde mi casa ahora ya lo tengo hecho un equipo llega al uno de julio y no no tiene gracias

Voz 0749 21:33 en un vídeo Bono con él abierta

Voz 10 21:35 hay Jerez por ahí que te con Dios yo fui algún vídeo con él se queda con una tortilla de tanto

Voz 1991 21:51 la foto es extensión

Voz 10 21:54 no voy jugando en el campo

Voz 1 21:57 el Cádiz vamos suelta ciento veinte sin problema para fichar a Grima ese necesario

Voz 10 22:03 al final

Voz 1991 22:08 esto Herrera os gusta os convence os parece buen fichaje para Atlético de Madrid Gus amigo

Voz 0749 22:15 el jugador que me gustó la participación ante bueno a Oporto recordemos de su jugador X ya tiene una experiencia más contrastada que es un jugador que renunció a la selección por un temas personales pero que

Voz 1991 22:25 tiene gracia que muy decís

Voz 0749 22:27 que aparte le puede dar mucho registro de tres coma es un jugador que saca bien el balón jugado que tiene mucha recuperación que siga tiene buen disparo que pisa el área frecuentemente al área rival en más de contención pero puede jugar como como visto puede jugar como volante interno puede jugar en el medio sea tiene varios registros como lista en la selección que lo hemos visto también en alguna competición a nivel de selecciones creo que es un jugador muy importante y creo que le puede dar mucho al Atlético de Madrid le puede dar mucho rendimiento veremos cómo se acopla a la gente del medio a los Koke a lo Saúl a la gente que pueda venir como Llorente veremos qué conclusiones saca el Cholo pero le puede dar mucho registros al medio campo

Voz 1266 23:08 no tiene buena pinta además sólo estaba como loco por buscar un sustituto hago sobretodo el tema te Gabi esta lectura que tiene que tiene en partidos que se juegue la vida de pararlo te jugar en otro fútbol yo creo aparte de que como dice Gustavito con el tema de que Diane gratis elegido el Atlético de Madrid en vez de la otra oferta que que tenía yo creo que ya es un jugador maduro hecho si puede venirle bien sobre todo en esos partidos por ejemplo en el de Turín a la vez tener la experiencia al Mexicano

Voz 2 23:38 de jugar pues eso de coger las riendas de que

Voz 1266 23:40 su día cogía Gabi en el centro del campo

Voz 6 23:44 Rodrigo jazz oficial ya se sabía que se iba a

Voz 1991 23:47 al City costó veinte más variable deja setenta hombre la la operación económicamente hablando es fantástica lo que pasa es que deportivamente hablando con la llegada de Llorente un poquito Se subsana no pero en no tenía una pintada de triunfar el Atlético de Madrid se hubiese quedado tremenda

Voz 1646 24:05 sí yo creo que un año

Voz 0749 24:06 más en el Atlético Madrid hubiese hecho muy bien pero bueno esto sabemos cómo cómo funciona el chaval está en todo su derecho de de poner arriba la mesa los intereses económicos pero al Cholo le dio muchísimo este año creo que empezó de menos a más y fue un jugador que le costó asumir ese rol de en el medio campo recordemos que lateral distaba mucho el tema de balones pueblo agilizó mucho más dando más pase verticales se acopló muy bien el Cholo de estaba sacando buen rendimiento en ese sentido quería mucho más de él para ser un juego mucho más eh más ofensivo cuando él tenía el balón pero creo que el el daño de de de de que se vaya y venga Llorente no es tanto porque creo que Llorente le puede dar también muchísimo el Atlético de Madrid que era un jugador importante efectivamente quiere un jugador en crecimiento y Le podía llegar a dar mucho más Atlético Madrid también pero el visto yo no sé si llora tanto de salida como la de otro por ejemplo el caso de Godín que era un capitán dentro y fuera el campo el caso de Griezmann que era el líder natural dentro del campo las la diferencia de te marcaba

Voz 1266 25:12 a mí me ha hecho sangre el tema de Rodrigo a mí me había ilusionado de cara a lo que es el futuro el margen de mejora era extraordinario para seguir trabajando con el Cholo Simeone teníamos futbolista de cara a lo que es los próximos seis ocho años si el Cholo se esfuerce por casualidad que no es lo mejor en una dos tres temporada pues también cualquier otro entrenador que que viniese se podía adaptar y acoplar a un jugador que podía llevar las riendas de El equipo Atlético y a mí es una una vi una huida que que que me ha hecho esta hecho a mí popa ha hecho un poquito de sangre porque el margen de mejora era espectacular en el tema deportivo el tema de sentimiento si el chaval pues prefiere la posesión el setenta y cinco cuatro medio puntito por delante de los que seguramente en la charla con él Pep Guardiola Gago le le metería pues lo entiendo ya hace menos es una cosa que el verano pasado cuando firmó a Rodrigo el Atlético de Madrid estuve con un seleccionador tomando un café me dijo oye visto setenta millones o lo van a verla el verano que viene estado trabajando con este niño es un auténtico espectáculo como que era lo que la bueno setenta millones de euros digo me me imagino que le habrán puesto una ficha no muy alta para compensar lo que es la ficha la la cláusula ponerle puede poner trescientos millones sino le mete un pedazo de ficha por las previsiones que han tenido Kiko son malas la temporada que viene ya verá cómo lo van a pasar mal para retener oye Yago

Voz 6 26:47 el aclamado clavó un fenómeno

Voz 1266 26:49 no te puedo decir el nombre Borges ya te digo que es porque si no Fernandito se me cabrea

Voz 10 26:53 pero como el otro día no fue tampoco podía decir no me no me cabría esperar no pero pero vamos es una maravilla

Voz 12 27:04 yo imitando al coco Slam no puedes contar con el que se aparece por la noche el el el fin amigo del código

Voz 0749 27:20 lo usted y está cerrando la discoteca Gustavo el ignoro si no no sólo ante las cinco estoy en casa en la discoteca cierran después hice por eso le digo la discoteca cierran sitios usted siendo siete días

Voz 6 27:34 sabía tú en tu poco así de terrible

Voz 10 27:39 el acoso que guardarropa Gus

Voz 0749 27:43 no no no era terrible escucha el Panadero Díaz hundía va lo poco en darse abono o no sí sí sí

Voz 1991 27:51 tenemos dos tres minuto más me coco Coco así

Voz 0749 27:53 Le y el panadero día que era el ayudante salieron al campo de Lanús ya había uno que van a la la la en lo que es el filial durante el primer equipo en Argentina Juan siempre ante y le hice yo había una iglesia panadero hija te voy a matar Basabe denostado el panadero y ahora toca el Coco Basile en B para les sirve para Apanas es un aficionado no te metas en esto hace tranquilo te están viendo todos los futbolistas al ejemplo quédate con nosotros vamos a la charla técnica que ahora vamos a jugar en vez de todo eso lo hice concluyó

Voz 10 28:27 pues yo estuve la camiseta de todo eso yo la no a para que a la criatura le consta que es cierto que

Voz 1991 28:46 Coco Basile es Terra planita lo sabéis no de los que piensa que la tierra es plana no nos ponía

Voz 6 28:53 esto esto no es coña lo digo

Voz 12 28:55 habrá disco es broma que lo vivo es verdad que era lo dijo

Voz 1991 29:02 dos Se lo mandó el otro día metimos al chaval que ha comprado el equipo el Móstoles que le ha llamado flat a su equipo que defiende la teoría de que la tierra es plana le mandó un mensaje Coco Basile diciendo Javi Poves Giotto creo tal no sé que no sé cuando lo tenemos escucharlo

Voz 13 29:16 qué genio mira si por tener FLA todo España no son tierra plana Argentina soy un técnico algo así de coincido totalmente con ustedes con la teoría

Voz 1991 29:39 qué te parece no es coña

Voz 10 29:43 eran gente David Byrne válido Alexandre lo eh

Voz 0749 29:47 con esa hay que traerlo hundía

Voz 1 29:51 joe tú que tienen mano ahí convencerle que vengan días nosotros encantados de la vida

Voz 0749 29:55 impresionantes genio y figura Orallo detener Bao

Voz 1991 29:59 todos vosotros a día de hoy tendría una cláusula de doscientos cincuenta por lo menos cada uno

Voz 10 30:04 de noche seguro de hoy a abrazo a los dos

Voz 0749 30:14 la dos dos

Voz 15 30:35 hace un instante ha llegado Héctor Herrera ha

Voz 1 30:37 la Madrid estaba Marta Casas en ese aeropuerto cuando teníamos problemas con la conexión Marta Casas muy buenas de nuevo ahora sí han tenido que ser aquello un caos no con la llegada

Voz 1509 30:48 totalmente porque estábamos muchísimos medios de comunicación nacionales y muchos internacionales en muchos mexicanos muchos medios portugueses que no han querido perderse el momento de la llegada del buen

Voz 6 31:00 sí sí lo fue más gente lo hemos dicho

Voz 1509 31:03 atentado pero pero bueno es verdad que las conexiones a veces fallan y en ese caso hemos tenido un pequeño problema pero nos hemos hecho fuertes y hemos podido escuchar las primeras palabras de un Héctor Herrera de el nuevo jugador de las bético de Madrid que llega muy ilusionado sobre todo ha insistido en que viene con muchísima actitud para trabajar de lo que le pidan hacer lo que le pida el Cholo Simeone con el que todavía no ha podido hablar que llega con un sueño con una ilusión que es el poder levantar una Liga de Campeones con el que ya es su nuevo equipo que es el Atlético de Madrid las primeras palabras de Héctor Herrera Éstas han sido

Voz 6 31:32 ahora

Voz 16 31:34 vale gracias a todos una nueva etapa que comienza ilusionada imagino con esta nueva aventura en Atlético de Madrid

Voz 17 31:39 sí la verdad que que muy muy motivado muy ilusionado por estar acá y los clubes con más historia en el mundo y la verdad que que bueno estoy muy contento de poder estar acá que era

Voz 16 31:50 transmitido el Cholo Simeone has podido hablar con él quería

Voz 17 31:53 la verdad que no he tenido la oportunidad ni el placer de hablar con él que esperó el día de mañana ya puede tener un primer contacto con Eli China bueno ponernos a disposición de él con toda la actitud del mundo no

Voz 6 32:09 qué pasa aportara

Voz 17 32:10 acusan a Moto no lo que lo que se me conoce no la verdad que lo dice ahora vengo con toda la disponibilidad del mundo con la actitud con las ganas y con la ilusión de de aportar lo mejor de mí muy bueno hacer cosas importantes aquí sobre todo lo que más queremos si lo que yo creo que quiere la gente no que es es ganar títulos imagino que además pronto

Voz 18 32:35 se ha producido hoy tuyo el de Félix e Hijos bien

Voz 17 32:39 amigos para motivarse no si la verdad como lo dije no estoy muy motivado muy lesionado de de estar acá eh muy contento apareció por la oportunidad y como tú

Voz 9 32:49 es ilusionó con con los compañeros

Voz 19 32:52 de qué voy a tener

Voz 17 32:55 nada contento de estar con toda la actitud de de aportar lo mejor de mí

Voz 16 33:00 que venga a soportar porque el Atlético

Voz 17 33:03 creo que para mi sistema de juego creo que es un un esquema se puede decir perfecto oí innata fue el equipo que más me ilusionó que más me decía que más me llamó la atención y que creo que aportó el interés que que uno necesita para tomar ese tipo de decisiones y no Adriana algún club

Voz 6 33:25 sí sí sí sí la verdad es que

Voz 17 33:28 sí que ha hablado muchas veces con él con tanto con Adrián como con Oli para ir sabiendo conociendo un poco de de lo que ese Atlético de Madrid y si me lo han comentado pero pero bueno creo que uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas sí sí quiere quiere estar bien en forma pues habrá que que acoplarse al

Voz 16 33:50 iba a preguntar de títeres levantando la echamos

Voz 17 33:53 sí la verdad que que estoy muy ilusionado con eso que yo creo que

Voz 9 33:58 es un trofeo

Voz 17 34:00 pues que todos quieren ganar muy bueno la ilusión la tenemos a hay que ver cómo va corriendo estos días Si ya no seremos poniendo objetivos no

Voz 1991 34:12 y Martina tenía buena cara Héctor o no

Voz 1509 34:15 sí sí sí sí llegaba con una sonrisa Yago sobre todo de ilusión de tener muchas ganas ya de ponerse al frente del proyecto del Cholo Simeone mañana va a firmar su contrato para las próximas tres temporadas como también lo va a hacer Felipe Monteiro que también ha llegado hoy a Madrid mañana también va a firmar su contrato por tres temporadas en principio pasarán un poco las pruebas médicas junto con el resto de sus compañeros deseando ya los dos sobre todo Héctor Herrera lo lo transmitía hace unos minutos el ponerse a las órdenes de Simeone vestirse de corto y empezar a trabajar

Voz 1991 34:43 mañana empieza la pretemporada Joao Félix que se había hablado incluso que podía viajar hoy nada hasta el domingo no está por aquí no

Voz 1509 34:49 en principio se espera el domingo ya en Madrid para incorporarse a la expedición rojiblanca que el mismo domingo por la tarde noche va a partir hacia Los Ángeles de San Rafael para iniciar allí el stage de pretemporada eran un poco

Voz 6 35:02 los planes que tenían previstos

Voz 1509 35:04 sí así más o menos Se van a cumplir así que el domingo se espera Joao Félix que llegue a Madrid que se incorpore a los entrenamientos Ike a comienzos de la próxima semana sea presentado ya con la que base su camiseta

Voz 0300 35:15 Gil blanca en las próximas siete temporadas

Voz 6 35:17 lo hace al martirio un beso un beso esta mañana de

Voz 1991 35:20 Madrid Barcelona porque haya habido noticia la dimisión de Jordi Mestre Sique Rodríguez qué tal muy buenas

Voz 1906 35:25 qué tal Yago de Vega muy buenas el vicepresidente

Voz 1991 35:28 Deportivo que se marcha del club por qué

Voz 1906 35:30 sí es una figura importante porque es íntimo de el presidente Josep María Bartomeu hay ocupa una plaza importante que es la vicepresidencia deportiva el Barça hecho un comunicado hace pocos minutos donde básicamente no explica nada porque qué dices lo que ya sabíamos que dimite pero no explica las razones simplemente recuerda su currículum cita unas palabras de Jordi Mestre donde agradece la confianza a Sandro Rosell Josep Maria Bartomeu que han sido los que confiaron en él pero lo que podemos explicar en El Larguero es que Jordi Mestre Se marcha por discrepancias con algunos de sus compañeros de junta directiva alrededor de la figura del actual aún de momento director deportivo del Barça Pep Segura digamos que Jordi Mestre es la persona que siempre lo ha defendido hay un grupo de directivos de tres cuatro y apoyados por algunos otros que ya no lo quieren en el en el club hizo ayer por lo que es sabido hubo una reunión de la junta directiva donde también estaba el presidente Josep María Bartomeu una reunión donde digamos a los directivos de las estas áreas no estaban todos pero sí la mayoría explicaron un poco pues de las novedades de sus de sus respectivas áreas cuando se llegó al al área económica hay tensión en el club esta cuestión porque ha costado cuadrar los números de esta temporada y costará cuadrar los de la siguiente en la discusión sobre el aspecto económico terminó derivando en una disco son sobre el área deportiva porque al área deportiva también se exigen resultados económicos y hay parte de la directiva que cree que se ha ingresado poco dinero en las ventas de los jugadores en total en un año doscientos trece millones de euros es lo que ha dado el club récord en la historia pero hay directivos que creen que no es suficiente además creen que la gestión en el Área Deportiva ese mejorables esta y discutiendo una reestructuración en el fútbol base que que en principio se va a cerrar en los próximos días en esa discusión digamos que Jordi Mestre se enfadó mucho defendió la figura de de Pep Segura en contra de la opinión de otros y esta tarde con un simple mensaje de whatsapp les ha dicho a los directivos que le había presentado su dimisión irrevocable

Voz 20 37:44 la a Bartomeu eh

Voz 1906 37:46 el club unas horas más tarde pues ha hecho este comunicado diciendo que el vicepresidente Se Se marchaba hay terremoto importante en el Barça mal porque además es el cuarto vicepresidente que le dimite a Josep Maria Bartomeu en su mandato fue el vicepresidente de final el Carles Vila Ruiz el primero después la vicepresidenta económica Susana Monje posteriormente el vicepresidente del área de Márketing Manel Arroyo y hoy el vicepresidente de el área deportiva Jordi Mestre son cuatro de cinco el único que se mantiene a su lado ese Jordi Cardone amigo desde pequeño en la mano derecha de de Bartomeu

Voz 6 38:31 esto como digo desde el dos mil quince que es cuando Bartomeu ganó las elecciones han dimitido cuatro vicepresidentes y a ellos hay que añadir también Jordi Monés que es otro directivo que en su día también dimitió Jordi

Voz 1991 38:42 Martí qué tal buenas noches

Voz 6 38:45 qué supone esta decisión hombre pues supone ni más ni menos una crisis

Voz 0985 38:50 toda regla en el Fútbol Club Barcelona Se va al vicepresidente deportivo se va a alguien quiera

Voz 1991 38:55 amigo de Bartumeu ya antes del ex presidente

Voz 0985 38:58 de Sandro Rosell el club no ha dicho nada no ha explicado los motivos ni siquiera al socorrido motivos personales que se suele utilizar en estos casos

Voz 1906 39:08 apuntar te perdona Jordi que es la sensación que tengo es que el club hubiera querido alegar motivos personales para explicar el adiós de Jordi Mestre porque ayer fue nombrado eh es un cargo importante del Gremio de Hoteles de Barcelona de hecho el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona tiene mucho trabajo es verdad pero claro su decisión ha sido tan sorprendente que justificar así también se hacía dificil y aparte que entiendo que Jordi Mestre no ahora que

Voz 0985 39:35 bueno pues por lo tanto el socorrido motivos personales ni siquiera aparece esto ha sido una explosión totalmente descontrolada estas explosiones suelen tienen un cierto control una salida totalmente descontrolada como decía si que son cuatro de los cinco vicepresidentes del dos mil quince que han abandona dado su cargo es otro responsable deportivo que sale del staff un está en el que alcanza al caos del área deportiva es cada vez más evidente es verdad Jordi Mestre ya en los últimos tiempos algún directivo nos decía que parecía que andaba un poco fuera de su cometido habitual que está muy dedicado a sus negocios preside entre el gremio de hoteles como destacaba ahora sí que parecía que en el asunto deportivo otro se inmiscuían en su labor ya afortunadamente para Barcelona aquí el peso del tinglado lo lleva Messi gracias a Messi él sostiene en solitario el tinglado ahora

Voz 1991 40:30 bien ahora aquí Yago aparece un problema

Voz 0985 40:32 estamos en los dos últimos años de Bartomeu Bartomeu hará un esfuerzo para la Champions hará un esfuerzo para las secciones profesionales que hagan en Europa ya está buscando un auténtico mirlo blanco que le acompañe en el área deportiva en los próximos dos años atención porque la salida de Jordi Mestre vaticina a la entrada de un mirlo blanco en el Área Deportiva yo ahora te voy a decir una pequeña maldad días atrás Un directivo malévolo él me sugirió el nombre de Sandro Rosell el yo no sé si lo hizo con mi Aso menos maldad más o menos malicia pero ese nombre me lo dejó caer curiosamente hoy Yago pensaba otro Sandro Rosell otra vez hoy se ha encontrado con una sentencia absolutoria como tú sabes que confirma la inicial bueno en fin lo dejo aquí apuntado dentro de lo que es el ámbito de la opinión que es en el que estamos Yago pero me llamó la atención que en esta búsqueda del mirlo blanco me apareciera de repente el nombre de Sandro Rosell ojo ese directivo lo propuso a título personal sin que esto tenga el apadrinamiento de propio Bartomeu pero dicho esto Yago lo más importante que te reseñaba principio una crisis en toda regla que debilita al presidente Bartomeu tantas salidas de vicepresidentes tantos vaivenes tanta oscilación en el área deportiva no hacen vaticinar nada nuevo por lo tanto ojo con estos dos años que le quedan a Bartomeu Bartomeu como todos los presidentes quiere salir por la puerta grande

Voz 1906 41:54 por lo tanto agarre monos que vienen curvas déjeme añadir te Yago que hace un mes ya explicamos que Valverde continuaría en el Barça y que hasta el día la uno de julio del director deportivo también porque había que cerrar el ejercicio económico pero que es así era una figura discutida dentro de la junta directiva Bartomeu siempre defendido Valverde con Valverde no ha habido dudas como ya hemos explicado más allá de que hay gente a la que le gusta más a otra que le gusta menos

Voz 0300 42:26 pero si con la figura de de Pepsi

Voz 1906 42:28 era insisto Bartomeu siempre lo ha defendido Jordi Mestre siempre lo defendió lo que pasa es que esta dimisión es sorprendente pues yo creo que va a provocar otras derivadas es decir que capítulo no se cierra aquí

Voz 1991 42:42 claro esto va a tener efecto dominó iba a tener más consecuencias en el Barça que empieza calentita la la temporada es curioso Yago porque

Voz 1906 42:50 en el anuncio de la presentación de Frankie de John de este viernes

Voz 6 42:53 sí

Voz 1906 42:54 sale el vicepresidente deportivo Jordi Mestre como uno de los responsables que iban a dar la rueda de prensa

Voz 21 43:01 así pues teme que ya va a ser que no

Voz 1906 43:05 entonces se sabrá ahorrado el alguna pregunta por sobre

Voz 6 43:08 Aimar se habrá ahorrado pero ninguna duda eso sí porque recordemos comentados

Voz 1906 43:13 antes que Jordi Mestre fue en su día a pregunta de Adriá Albets quién dijo que Neymar se quedaba en el Barça al doscientos por cien pero me lo han dicho diversas personas en la red

Voz 22 43:23 donde ayer en ningún momento

Voz 1906 43:25 se trató el asunto Neymar de hecho no se habló de fichajes en concreto si de estructura sí de Economía si de dinero sí defunciones y de personas del área del club pero no de de ficha

Voz 1991 43:37 después ha aclarado queda que no tiene nada que ver con el tema de de Neymar como decía yo al al precio

Voz 6 43:43 pero vaya ya no que tampoco es que vayas desencaminado porque no una persona que dice que al doscientos por ciento Neymar se queda ahí después se marcha mucha gracia vuelva la tendrá

Voz 1991 43:52 cosas como son y aparte que esa es una de esas frases que queda para la historia

Voz 6 43:55 exacto del Depor tú imagínate que a Jordi Mestre hubiera tocado presentaran Aimar de vuelta yo final Yago y una cosa que yo siempre pienso que yo creo que Neymar quedan muchos capítulos todavía hasta el treinta y uno

Voz 1991 44:07 los tonos queda

Voz 0985 44:08 nota una cosa cuando hay una crisis gorda al Barça la tenido porque los tropiezos en la Champions han sido los que han sido el sabor la temporada ha sido agridulce siempre con bien entregar al pueblo alguna cabeza

Voz 1991 44:19 ya lo fue la de Zubizarreta en su momento

Voz 0985 44:21 bueno quién sabe si esta cabeza de Jordi Mestre bueno pues puede contentar al pueblo que pedía un poco de sangre a la hora de pasar factura a la temporada

Voz 1991 44:30 Can Barça Sleepy Hollow ahora mismo

Voz 1906 44:32 aquí no sigue el director deportivo Pep Segura será el tercero que cae también en la época de Bartomeu porque se cargó a Andoni Zubizarreta

Voz 22 44:43 ah no renovó a Robert Fernández

Voz 1906 44:45 el tercero seguida Pep Segura con lo que es una trituradora de vicepresidentes de directores deporte

Voz 21 44:50 pues sí la verdad es que la nómina que tiene Bartolomeo detrás de vicepresidentes ese director deportivo no está nada mal el Le quedan dos yo veremos a ver

Voz 1991 44:57 cómo acaba la película pase lo que pase lo contaremos Jordi sí que un abrazo

Voz 6 45:01 dos ayer Santi Valle qué tal buenas noches muy buenas

Voz 1991 45:06 así de melé lo digo porque el francés tiene claro que se quiere quedar pero es que aparecen todas las operaciones como posible moneda de cambio o no

Voz 10 45:14 además es moneda de cambio le ha llegado una oferta del Valle

Voz 1906 45:17 Air de Belén mantiene que no se quiere ir del Barça eso es lo que nos dice el entorno del jugador a a la SER a la Cadena Ser no se quiere ir sobre todo al París Saint Germain no quiere ser moneda de cambio en la operación Neymar y se queda con lo que le dijeron hace dos semanas en una reunión tanto Abidal como Bartumeu que es intransferible y que le quieren en el conjunto

Voz 6 45:37 los azulgrana por eso den velé

Voz 1906 45:40 a todas estas ofertas que les vienen la última la del Bayern de Munich lo que le dice a su agentes yo me quiero quedar en el Barça quiero estar aquí ya veremos cuando llegue Neymar Si llegan Aimar pero recordemos que le dijeron también Bartumeu le dijo al representante de DVD que era imposible que entrara en un trueque con el París Saint Germaine por Neymar

Voz 1991 46:01 pues veremos veremos qué es lo que pasa con DVD pero me parece a mí que como lo tengan que utilizar como moneda de cambio para alguna ópera se va a tener poco que decir el el francés sobre todo si va a servir para abaratar el fichaje a Neymar que es la principal o uno de los principales parece objetivos de cara a la próxima temporada algo más Valle

Voz 1906 46:20 no que pendientes de quién presenta Frankie de John esta Navidad que estará friend que vamos a ver si hay alguien en la tercera sí

Voz 1991 46:27 dada el viernes lo lo contáis gracias Ovalle hasta luego

Voz 6 46:30 es un abrazo Antón Meana qué tal muy buenas hola cómo estás Yago buenas noches