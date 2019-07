Verónica Sánchez: "Un día bajé al súper y todas las cabezas se giraron hacia mí"

Voz 1 00:00 Sputnik expone

Voz 2 00:02 si preguntamos a nuestros invitados qué relación tienen con el mar siendo ésta Ágata parda sevillana cuando descubrió el mar por primera vez

Voz 1 00:15 pues siendo pequeña porque mis abuelos siempre veraneaban en Playa Mis abuelos maternos siempre iba

Voz 3 00:24 Ana a Punta Umbría a rota

Voz 1 00:27 sí recuerdo que mis veranos se dividían entre

Voz 2 00:30 sí

Voz 1 00:31 la mitad del tiempo era con mis abuelos que estaban en la playa y la otra mitad con los abuelos que estaban en la montaña

Voz 2 00:36 eran de una aldea de Sierra de Aracena así que sí lo descubrí pequeña hay a pesar de ser de interior y ahora vivir en otra ciudad interior

Voz 1 00:47 lo necesito muchísimo como si hubiera formado parte de mi vida o algo así pero supongo que le pasa a todo

Voz 2 00:53 el mundo no esa cosa eh que te descarga poder mirar horizonte bañar T

Voz 1 00:58 que en invierno o en

Voz 2 01:01 cuando menos gente hay mejor para soltar un poco el estrés

Voz 1 01:05 no

Voz 2 01:06 y la Sierra de Aracena Huelva es uno de los sitios donde más llueve de España si sorprendentemente y es una Sierra muy desconocido para mucha gente es verdad

Voz 1 01:16 sí es un paisaje que sorprende bastante a la gente que no es de allí porque siempre se imaginan como Andalucía es siempre se la imaginan más seca y la Sierra de Aracena es una explosión de verdes

Voz 2 01:29 ha sido tu cumpleaños hace muy poquito no tienes el lunes es verdad que no dejas que te cantaran Cumpleaños feliz cuando eras pequeña huy es verdad así ya

Voz 1 01:38 ya se me ha pasado pero todo viene entonces una vez que estaba pasándolo muy bien era muy pequeña y lo estaba pasando muy bien celebrándolo con mis primos y todo y de repente apareció la tarta todas las cabezas se giraron hacia mí el mundo me miraba cantando me yo lo recibe como una agresión enorme en todo el mundo mirándome cantando y yo no sabía no Espe no sabía que esperaban de mí me hago bien muchísimo desde entonces bueno me puse a llorar como una magdalena y desde entonces pedí que no me lo cantará más permaneció muchos años en mi familia estará Verónica no tartas canción de cumpleaños acabo de fastidiarlos el seudónimo aprovecho para preguntar porque ver

Voz 2 02:17 nica Sánchez una actriz muy querida por su experiencia en cine por su experiencia por supuesto en las series de televisión especialmente los Serrano se ha puesto de ese duermo Sputnik

Voz 1 02:30 eh

Voz 3 02:30 es el es el nombre de mi de mi perra que que

Voz 1 02:35 todo el mundo me dice que le he puesto un nombre muy complicado pero bueno es forma parte de un de una historia de un personaje infantil y aparte es y significa compañera de viaje entonces me pareció un nombre muy divertido para para mí perrillo es el escoge

Voz 2 02:54 claro ahora mucha gente irá como Verónica Sánchez una actriz de esta envergadura y se quedaba cortada cuando lo cantaban el cumpleaños feliz como no queriendo que todas las miradas estuvieran centradas en ella no sí

Voz 1 03:08 y y la verdad es que creo que es bastante tópico ya hablar de la timidez de de los lanzadores no pero os habéis contado pero sí es verdad yo de pequeña era muy muy muy tímida de adolescente me empecé como a soltarme y aún así nunca quise ser el centro de atención y ahora me sigue ocurriendo en la vida va justo es lo contrario del trabajo no que que hago que te conviertes en el centro de atención cuando esto

Voz 3 03:34 las en un escenario en una o ante una cámara pero

Voz 1 03:38 supongo que te sientes protegida por el disfraz

Voz 2 03:42 crónica tus padres José y Cristina no se dedican a la interpretación pero les encantaba la música en tu casa siempre estaba sonando música contó que olvidas al colegio ya que las ventanas abiertas de tu casa ya ya soltaban canciones no

Voz 1 03:58 sí mi padre fue músico de joven luego lo lo dejó además mi padre pues es fue músico en los años sesenta en Sevilla que bueno para había nacido una

Voz 3 04:09 en una aldea

Voz 1 04:11 y luego se mudaron a a Sevilla y para mí alguien que nació en el cuarenta y dos y de repente dice a su padre pues yo me quiero dedicar a tocar la guitarra eléctrica y tuvo una banda y demás me pareció muy muy valiente entonces de mi casa siempre hubo muchísima música

Voz 2 04:26 siempre hubo mucho mucho rock mucho rock and roll a mi me gusta mucho cuando cuentas que que hasta Madrid ya estás estudiando para ser actriz no tenías representante entonces ponías copas si trabajas de catering y claro ese sueño que parece tan bonito no llegará a Madrid en vez a hacer casting que hacen que no llegan y cuando te llamaron para el primero dijiste boa pues no voy

Voz 1 04:48 si es que estuve aquí en Madrid ir a los dos años más o menos tuve que volver a Sevilla pues por circunstancia familiares y resulta que el casting de mi vida me sale en Sevilla para una película en Madrid entonces cargaba pues dos años aquí que no había manera de que te abrieran una puerta me voy a Sevilla in bueno pues llevaba unos meses viviendo estaba me me estaba planteando qué hago

Voz 2 05:14 dijo esto como hobby me pongo a estudiar otra otra carrera

Voz 1 05:18 me andaba con esas líder

Voz 2 05:20 bueno pues piensas que que no va a cambiar nada porque estás un poco así como es

Voz 1 05:26 séptica con con la profesión y dices no va a cambiar nada no voy

Voz 2 05:29 si al final lo cambió todo como fuese casting acuerdas si no se me va a olvidar en la vida me llamara para absorber granadas y me llamó Julio Fraga

Voz 3 05:39 que era director de

Voz 1 05:43 de teatro y bueno pues me llamó para ese caso niño estaba trabajando una pizzería tuvimos que hacer un tetris de horarios mis compañeros y yo para poder acudir al casting y después volver a a la pizzería a trabajar me dijeron que tenía que llevar ropa negra algo muy sencillo una especie de camisón no de vestido y no me dieron mucha más información recuerdo que no tenía nada para ponerme de las características que me pedían un camisón de mi madre compró a estos sobres vertiente piña en que Peñas es una olla al fuego pues eso teñido de mi madre mí me fui al Castellón con con eso me habían ocultado que había que cantar bailar porque Julio me conocía sabía de mi timidez y me dijo que sabía me decía eso no iba a ir cuando llegué al casting pues claro había que improvisar había cantar que bailar sea atacada el eche la bronca dijo es esto que cantas de tienes que cantar hay

Voz 3 06:37 pues me dijera relata algo aflamencado yo de lo único que me acordaba ya sabes tú acordada de la nana del caballo grande que cantaba Camarón y claro pues nada ahí fui a por todas hice lo que pude cuando terminó el castillo estaba convencida de que iba a parar un casting de teatro que me parecía algo más accesible cuando termine dije di esto pues cierto antes de irme a mi a mi turno de la pizzería dijiste parques me dijeron una porque Fernando Colomo está buscando a la pronta de su próxima peli imagínate yo dije para me llamáis para estos a Fernando Colomo va a acoger a mi que estoy en Sevilla que no he hecho nada antes más que teatro no me conoce nadie cómo iba a coger esto es imposible me fui De Gea que yo en el lugar más recóndito de mi cerebro pensando esto no va a salir en la vida esa vida que esto solo no sólo señora la película quién te iba a decir

Voz 4 07:32 cantando una canción de Camarón que años después darías vida a la chispa la mujer de Camarón en la película Echávarri

Voz 5 07:40 la barra

Voz 8 07:52 no tendrá derecho era

Voz 9 07:58 está muy graciosa bueno ya te voy a quitárselo de encima a tu madre se la ve muy contenta pues contento estaba yo como a los porque porque hace mucha calor que cortes bueno pues nadie que te va has tenido algún novio que quedaba no me dado tiempo que te lo diga esto vamos no oye que yo también me gusta mucho a mí

Voz 6 08:24 y que no tendré mi tarea que te mandan en

Voz 3 08:37 eso es lo que muchísimo lo que me abrió la la las puertas no en cierto modo hacer de la chispa fue

Voz 1 08:46 un proyecto precioso y aparte siempre siempre pensé en esa en esa especie de conexión mágica

Voz 2 08:51 cómo llega a tu vida Verónica

Voz 1 08:53 los errando llega gracias a Al sur de Granada porque estaba Antonio Resines en esa película y entonces cuando estábamos en la gira de promoción de de Al sur de Granada en esa época donde cuando estará Navas una una peli hacías gira no estrenamos en Valencia en Barcelona pues estábamos en esas Antonio me dijo esto voy a hacer una serie están buscando a una de mis hijas entonces te voy a proponer para el casting que yo hice la peli pero no me conocía nadie incluso al estrenarse la la peli pues como que la gente fue conociendo me ha poquito pero él me propuso para el castigo a a la gente lo Medea hice la prueba y bueno pues me cogían

Voz 2 09:38 que recordó tienes de Los Serrano yo al principio cuando

Voz 1 09:41 lo

Voz 2 09:43 te presentaba con dos líneas vamos detalle decía que todos queríamos mucho como actriz porque te diste en la en nuestras casas con Los Serrano que semana tras semana fue una de esas series que congregaban a toda la familia alrededor de la televisión que ya casi no se ve eso que supuso entiendo tiene una popularidad desmedida sí sí desmedida ya me gusta hablar de de esto con cariño en su momento fue muy abrumador con los años relativiza así te das cuenta de que lo que ocurría no era importante pero sí que es verdad que la pérdida de privacidad como nunca es progresiva es de un día para el siguiente

Voz 1 10:21 mi me me costó un poco asimilar la me asustaba un poco salir a la calle ya no volver a ser anónima nunca más nosotros empezamos a grabar Los Serrano y yo no recuerdo cuando empezamos a admitir a lo mejor dos meses después de haber empezado a grabarla

Voz 2 10:38 con lo cual mire

Voz 1 10:39 a día consistía levantarme por la mañana ir a plató salí a hacer mi secuencias volvía a casa y Mi vida era la de siempre hasta que se estrenó el capítulo uno y al día siguiente fui al súper hacer la compra pasó como en la anécdota de mi cumpleaños de repente todas las cabezas se giraron hacia mí yo no sabía que esperaba la gente de mierda que ya todo el mundo me conocía ya

Voz 2 10:59 sí

Voz 1 11:01 hasta mi barrio que era el de él que llevaba siendo ya unos cuantos años mi barrio pues cambio todo cambio

Voz 11 11:08 la estación bajo el sol abrasador a una sabía que aquel que separa

Voz 6 11:22 que yo lo debí desnuda den podía haber mirado el agujero verano mire hemos visto medios tú vale tres una idea caña echan al día

Voz 2 11:45 Verónica Sánchez a mi me gustaría hablar también de tu papel en los dos lados de la cama que es una película divertidísima que tiene escenas gloriosas como como cuando cantáis porque te vas Lucía Jiménez y tú te esperé que recordó tienes de aquella de que el rodaje bueno yo yo recuerdo que cuando hice Al sur de Granada que también trabaje con Willy Toledo y justo estrenó la peli unos meses después la primera parte me dijo a verla que te va a encantar fui a verla al cine recuerdo en Sevilla y me divertí muchísimo y hacer una película así así que imagínate cuando me llamaron para la segunda parte pues era como cumplir un sueño de repente bastante lo de cantar

Voz 1 12:30 porque nunca ha sido lo tuyo en una peli como esta que no tiene una gran responsabilidad porque no se trataba de cantar bien pues dices bueno pues por ahí me relajo un poco pero también tenía Lucía a mi lado que lucía canta como como Los Angeles pero os recuerdo divertidísimo divertido no sea es es lo que querrías hacer todos los días de tu vida cantar bailar al mismo tiempo que interpretas es llegabas a casa como una seda a los soltaba todo te divertidas muchísimo me reí mucho haciendo esta película

Voz 9 13:00 un estamos a tiempo pero mañana me cosas que no te das cuenta

Voz 13 13:13 son hace todo

Voz 14 13:28 con

Voz 15 13:39 cuánto queda de la Verónica Sánchez que ponía copas antes de que la llamaran de es un

Voz 4 13:44 primer castigo habiendo vuelto a Sevilla por circunstancias familiares de esa única Sánchez que estaba Madrid Un poco de su ubicada diciendo saldrá algo no saldrá podré dedicarme a ser actriz o no que queda

Voz 1 13:56 quedabas tan que queda bastante y ya llevo casi veinte años en Madrid

Voz 2 14:03 la considero mi ciudad

Voz 1 14:05 eso eso sí ha cambiado por ejemplo ahora ya que así que no se me siento toda mi vida he se ha construido aquí en cierto modo Pérez tanto a la profesión siempre estoy esperando que lleguen las vacas flacas es como si te sin tiendas de de prestado siempre porque sabes que es dura y que es un camino bastante inestable entonces yo siempre pienso que que en algún momento no voy a poder efecto fija

Voz 2 14:32 bueno pues si esa sorpresa cada vez

Voz 1 14:36 que la cosa funciona y la ilusión y el agradecimiento cada vez que que te das cuenta de que sumas un proyecto nuevo o si lo vivo bastante parecida al

Voz 2 14:49 los primeros proyectos si este programa gira alrededor de los idiomas cómo se te das más Verónica pues mira está

Voz 1 14:59 es bastante extraño porque dicen que se me dan bien pero en realizad tampoco hablo de me encantaría

Voz 2 15:05 claro

Voz 1 15:05 muchos idiomas pero pero no aparte de del inglés

Voz 2 15:09 jo con con nada más y aquí siquiera tu te imaginas por ejemplo trabajando en Hollywood como Penélope Cruz no

Voz 1 15:19 me parece que es es un hay no sé si es que no sé si me me que yo creo que ese es alto hay que darlo antes quizá antes ahora me siento no sé si sería capaz de no sé si me llamaran para un proyecto si me fuera con un personaje ya sí pero hacer lo que hizo ella lo que hizo Antonio lo que hizo Javier no de repente ir te allí que no tienes nada ahí ir construyendo poco a poco tengo ya construida una serie de cosas aquí una familia unas cosas no sé si sería capaz de de empezar otra vez como cuando me vine a Madrid pero esta vez lejos