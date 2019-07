Francisco Segura: “En Madrid fallecen 15 personas al día por la mala calidad del aire”

Voz 0027 00:00 Aimar Bretos ocho menos veinticinco de la mañana siete menos veinticinco en Canarias cuatro días después de que el Ayuntamiento de Madrid gobernado por el PP por ciudadanos haya empezaba a desmantelar la mayor zona de bajas emisiones contaminantes de España que era Madrid central cuatro días después el alcalde José Luis Martínez Almeida va a recibir hoy a la plataforma que defiende la vigencia de ese espacio sin coches contaminantes Pacos hola buenos días hola buenos días Paco Segura ex coordinador de Ecologistas en Acción es portavoz además de la Plataforma en Defensa de Madrid central que elevan a decir hoy al alcalde

Voz 1 00:34 bueno pues que no se puede banalizar con un tema tan importante como es el de la salud de los madrileños aquí no hablamos de la supuesta libertad de ir o no ir con tu coche hablamos de que en Madrid fallecen quince personas cada día por la mala calidad del aire o sea es un asunto de una importancia capital no se puede ya digo no se puede banalizar ni hacer política baja con ella

Voz 0027 00:53 obviamente el no va a decir hoy pues si me equivocado restablece central quién le van a plantear existe la posibilidad de un punto intermedio algún tipo de medida concreta que se pueda aplicar las multas

Voz 1 01:06 bueno para nuestra plataforma es importantísimo que se vuelva a la situación que tenemos de partida porque hay que recordar que ahora mismo no tenemos eh la situación previa a poner Madrid central no no hemos retro nos hemos retro traído quince años atrás hemos ido a dos mil cuatro cuando se empezaron a crear pequeñas zonas de exclusión de coches que no sean de residente no lo que en Madrid se llamarlas hace apenas unas estructuras que creó en su momento Gallardón estas han desaparecido también del mapa o que estamos en una situación mucho peor que la de partida y entonces para empezar a a parar la movilizaciones a parar la presión mediática y la presión pública que estamos haciendo lo primero revertir Madrid o revertir que se vuelve a poner la multa vaya

Voz 0027 01:47 a ustedes se publicaran en Ecologistas en Acción un informe en el que se demuestra que en este mes de junio a pesar de que fue el menos lluvioso de toda la serie histórica los niveles de dióxido de nitrógeno cayeron en veintitrés de las veinticuatro estaciones de medición que hay en Madrid estamos hablando de un mes en el que está plenamente vigente Madrid central

Voz 1 02:04 sí así es en Madrid central ha sido tremendamente exitoso el único trimestre en el que se ha estado multando completo es el segundo el que va de abril a junio

Voz 0027 02:13 ha sido el mejor de toda la serie histórica

Voz 1 02:15 de toda la serie histórica zona alcanza niveles del orden de la mitad de los máximos que que recomienda la ley que no se que no se alcancen no o sea que realmente eh en una zona en la que se incumplía sistemáticamente la normativa ya digo que eso tiene traducción en muertes humana eh conseguir hasta niveles de reducción en tan poco tiempo es algo tremendamente exitoso por eso este asunto nos entienden ningún país europeo hay casi doscientas ochenta en zonas de bajas emisiones en toda Europa probablemente en Madrid centrales de las más pequeña también hay que decirlo pero es de las más exitosas las que más ha conseguido reducir la contaminación en poco tiempo

Voz 0027 02:52 bien la practica aquí atribuyen ustedes que el Partido Popular que ciudadanos lleven a cabo medidas así me refiero el votante de derechas también respira veneno

Voz 1 03:02 ni más ni menos pero digamos la industria del automóvil se empresa empeñado en presentar cualquier restricción dado al automóvil como una restricción a nuestra libertad olvidando que es lo más importante es la libertad de respirar aire limpio y ese discurso ha sido siempre asumido por partió de la derecha que ya digo durante mucho mucho tiempo esto ya lo hizo Gallardón lo hizo Botella ya anteriores alcaldes de del PP han estado ocultando la contaminación de negando que teníamos un problema cuando se abrían expedientes contra España en el Tribunal de Justicia Europeo la de la Comisión Europea no ha percibido Morton de veces porque eramos uno hay otro año la normativa de calidad del aire bueno pues han está ocultando esta situación cuando realmente ha llegado un partido que Osán un gobierno como el fue el anterior que que lo ha puesto el tema sobre la mesa puesto a actuar enseguida se han visto las la las ventajas Si y que efectivamente el la restricción del tráfico funciona porque el tráfico es el principal agente contaminador en nuestra ciudad sin embargo bueno pues es entonces esto era un emblema de la izquierda con lo cual pues hay que ir contra ello aunque sea una auténtica irracionalidad eso es lo que pensamos que el esquema que yo sé que puede estar detrás de este comportamiento