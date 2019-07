Javier Maroto: “Nos vendría bien la repetición de elecciones pero no la queremos”

Voz 0027 00:00 Javier Maroto vicesecretario de Organización del Partido Popular buenos días hola muy buenos días esta tarde se celebra las segunda votación de investidura en Murcia la del candidato del PP a la reelección López miras el martes Vox tumbó la primera votación ciudadana se negaba a negociar con ellos sus demandas si dijera entonces no votamos hoy es la votación definitiva bastaría con que Vox se abstuviera para que la investidura salir adelante a esta hora señor Maroto tienen alguna garantía o certeza

Voz 1 00:26 sí que la investidura va a prosperar

Voz 0893 00:29 no aún no la tenemos es muy curioso porque los bloques de votación en Murcia son por un lado podemos junto con Vox y con el Partido Socialista por un lado y por otro el Partido Popular y Ciudadanos intentando montar un gobierno en estamos teniendo constancia de muchos votantes de Vox de Murcia que están reclamando su partido allí que qué es lo que hace es los dirigentes votando con Podemos contra el Partido Popular sinceramente es que no se comprende por eso trataremos en unas pocas horas se quedan de hacer entrar en razón a un partido que decía que venía a combatir a la izquierda y que se ha convertido sin duda alguna en el mejor aliado del Partido Socialista de Podemos en España

Voz 0027 01:09 eso decir que Vox vota en Murcia con el PSOE Podemos es como decir sí en la investidura nacional ustedes votan con Josep Capell Oña proponer

Voz 0893 01:19 lo que sucede en este caso es que la la posición de Vox es una posición está basada primero en la petición de cargos es un partido que llegó a la política haciendo grandes discursos y lo que se ha traducido en muy poco tiempo es en pedir grandes cargos para sus miembros que consejería tengo es la frase que escuchamos en las conversaciones en las negociaciones y creo que eso no es precisamente lo que un partido con poca representación debe debe pedir el primer día de su existencia política el lo digo porque hasta el propio Izquierda Unida que tenía una representación similar en algunos parlamentos lo que hacía era tratar de buscar algún argumento alguna elemento de negociación para apoyar las investiduras formando parte de la oposición después ni siquiera ciudadanos en estos últimos cuatro años tenía muchos más escaños que Vox ha entrado en los gobiernos es decir que un parte lo que nace en la política es lo primero que hace es pedir cargos creo que deja a los dirigentes yo confío sinceramente en que el sentido común que al final es la mejor de las herramientas e impere una vez más y que podamos tener al menos como en Andalucía un gobierno que tanto PP como ciudadanos queremos bipartito un gobierno decente la derecha pero que tenga los apoyos suficientes de un partido como Vox en si se dedica a impedir esos gobiernos insisto es el mejor aliado que tiene Sánchez ya lo fue para las elecciones generales el que más hablaba de Vox era el Partido Socialista cuantos mossos cuantos más votos tenía Vox menos opciones tenía el Partido Popular de Ciudadanos y efectivamente ahora estamos viendo que esa segunda fase cuanto más veces vote no Vox al Partido Popular ya ciudadanos pues más opciones tiene de gobernar el PSOE a eso se le llama socia preferente también aunque sea de modo irónico

Voz 0027 03:05 usted entiende que diga que voy a votar un gobierno de PP y Ciudadanos y Ciudadanos quiere valerse mis votos pero no quiere que se le ve en público negociando conmigo como les voy a agotar yo a ellos

Voz 0893 03:14 pero realmente eso no es cierto miles la la el último de los ejemplos del día a día de cómo va a funcionar la política española es otra vez Andalucía en Andalucía que a aprobar un presupuesto que es un presupuesto para el año dos mil diecinueve y dos mil veinte un presupuesto por tanto de largo recorrido ya han estado sentados Ciudadanos Docs el Partido Popular en sumando partidas viendo cosas concretas eso sí sólo dejamos pasar cosas razonables cosas las que coincidan con el programa el Partido Popular y en su caso el de Ciudadanos ya no solamente ha sido posible el acuerdo sino que lo han firmado picado ya han tenido contactos para poder hacerlo es decir eso existe y es un hecho cierto por tanto yo creo que deberían dejar de buscar excusas e insisto si de verdad nos quiere tener algo de historia no puede pasar a la historia por ser el partido que junto con Podemos y el Partido Socialista bloqueaba los gobiernos de centro derecha porque yo creo que esos votantes los iba de lo digo de forma sincera no entienden esa posición por mucho que falte una fotografía de de un abrazo conjunto o o que alguien un cargo en ese partido que ahora no se lo dan yo creo que eso no se entiende no se entiende en general no por los votantes de Bush sino por nadie yo desde luego tampoco lo compren

Voz 0027 04:28 de hecho dijo usted ayer que hay cargos de Vox que les están diciendo que yo se volverían al Partido Popular

Voz 0893 04:34 pues mire viéndola en cuesta de Tezanos Tezanos en una de las razones por las que eso no cuadra es por lo que con lo que usted me pregunta hay muchas personas lo digo de corazón son personas que han votado por las razones que sean que han visto que votando a Vox han sostenido dos cosas la primera es Sánchez se queda en el gobierno sea el refrán de si divida el voto eh Sánchez ganan eso es una es un hecho cierto y en la segunda de las ocasiones es que habían comprobado como Andalucía aunque no permitimos que la el programa de Vox se introdujera en el Gobierno como todo el mundo recuerda ni tampoco es un gobierno con ellos pero sí se permitió que con sus votos la investidura saliese adelante eso daba algún sentido de utilidad ahora si alguien votado Docs pensando que con esos de combate a la izquierda y después es gracias aboga por lo que gobierna Izquierda

Voz 0027 05:30 pues usted me dirá cuál es la razón para la segregación

Voz 0893 05:32 por eso efectivamente tenemos constancia no sólo nosotros sino seguramente ustedes también los medios de comunicación y muchas encuestas que hay muchísimos votantes de Vox que dicen nunca más para que si no sirve a los intereses que yo tenía para eso voto al Partido Popular directamente que es una garantía

Voz 0027 05:48 escuchamos en la mesa de los que pueden formar Gobierno

Voz 0893 05:50 a la primera me iba a decir que escuchamos ayer ayer

Voz 0027 05:53 ya al señor arte que es el portavoz parlamentario de Vox en Murcia diciendo bueno hay una opción para que nosotros tengamos que PP y Ciudadanos se comprometan a presentar un recurso de inconstitucionalidad a la ley de igualdad LGTB de Murcia o que se comprometan a derogar seis artículos clave entre ellos el que habla de la a charlas afectivo sexuales en centros educativos el PP garantiza que no va a pasar por ese aro

Voz 0893 06:18 mire nosotros en el Partido Popular como en otros partidos durante las dos últimas décadas igual que en el conjunto de Europa hemos avanzado como avanzado la sociedad o hoy tener una orientación sexual distinta en ser homosexual osero transexual que es como ser blanco o negro es como ser mujer hombre es como sea de izquierdas o de derechas es un rasgo más de la persona punto por tanto los mismos derechos y las mismas obligaciones llegar a ese punto ya esa conclusión requiere un espacio inmadurez política que todos los partidos hemos atravesado con nuestros más sin con nuestros menos cero hoy el la inmensa mayoría de los partidos en España creo que todos todos tenemos esa manera de pensar tener que ponernos otra vez a discutir sobre esto sobre si esto es así o no y debe ser es un paso atrás el Partido Popular no está dispuesto a llevar a cabo simplemente porque porque nadie en Europa está discutiendo esto como si fuera en los años setenta

Voz 0027 07:16 sí pero con concretando el PP se compromete a no tocar ni una coma de las leyes contra la homofobia las leyes LGTB de Murcia y de Madrid a cambio de los votos de Vox ese compromiso por parte del PP existe Nos lo deja aquí dicho

Voz 0893 07:29 el estoy explicando me habían había interrumpido estaba por no explicar exactamente esto es decir nuestro compromiso con la igualdad de todas las personas es inequívoco por tanto no es una opción el poder cambiar los que no vamos a hacerlo por una razón de de principios Un partido como el nuestro que es un partido que defiende a las personas y que es liberal lo es con todas las consecuencias por tanto lo digo así de claro la orientación sexual de las personas no es una pieza que permita jugar en en en un intercambio de cromos para un proceso de investidura porque no se considere que unos tienen más derechos que otros entonces vamos a analizar qué artículo en concreto es al que se refiere pero el eje programático de estoy diciendo ya pasamos por ese debate en Andalucía les decimos no no porque no tiene ningún sentido reabrir un debate que está superado por la sociedad española porque hoy en España ese debate es tan normal en la ley como es normal en la calle su partido pretende retroceder no sé cuántos no sé cuantos años para reabrirlo pues el que tiene el problema es el que que no lo comprenden no no los no los que defendemos con normalidad como digo se normal para la inmensa mayoría de las social

Voz 0027 08:39 señor Omar otro quedan tres semanas para la votación de investidura a nivel nacional el PP no se ha planteado una abstención por sentido de Estado lo que se dice sentido de Estado para facilitar la gobernabilidad de España

Voz 0893 08:49 mire si me permiten Le contestaré con una con una pregunta no no soy gallego no se no se preocupe la la pregunta es la siguiente si debe abstenerse el Partido Popular en la investidura de Sánchez porque así Sánchez no tiene que pactar con Podemos y con los independentistas por qué no al día siguiente no debería abstenerse el Partido Popular para aprobar los presupuestos del Estado para que no dependan de Podemos de los independentistas porqué no al tercer día debería abstenerse el Partido Popular para apoyar las leyes de Sánchez para que no dependan de las enmiendas de Podemos independentistas con esta pregunta simplemente hago una reflexión y es que realmente pedirle a la oposición que ejerza de de de que del Gobierno es pedir de facto un gobierno de coalición entre el Gobierno y la oposición

Voz 0027 09:40 qué es exactamente lo que ustedes pidieron en dos mil dieciséis PSOE se abstuvo

Voz 0893 09:44 sí pero hay una diferencia media creencias espacial que estará de acuerdo conmigo y espero que sea así cuando Mariano Rajoy pedía la abstención del Partido Socialista de ciudadanos esa era la única opción el único escenario de trabajo que manejaba el Partido Popular el único por qué porque no manejaba ningún otro como por ejemplo que estará pactando con Esquerra Republicana mientras pedía la abstención quiero decir con esto que el Partido Socialista en los discursos pide pide una cosa en los hechos en tiene una una posición completamente distinta

Voz 0027 10:17 porque es para entendernos usted prefiere baten con Esquerra

Voz 0893 10:20 no lo que estoy diciendo es que el Partido Socialista el señor Sánchez quiere tener un gobierno con Podemos Esquerra por qué porque si en este momento de esa entrevista ahora mismo mientras hablamos el señor Iglesias hacer una declaración y vice acepto el Gobierno de colaboración para tener cargos intermedios en el Gobierno de España en este instante esta entrevista cambia completamente y tenemos un Gobierno de coalición PSOE Podemos estamos de acuerdo estamos de acuerdo no entonces de Sánchez quiere ese gobierno lo que pasa que Iglesias no cede señor Iglesias quiere una buena relación con Esquerra Republicana de Cataluña hasta el punto de que acaban de votar juntos el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña por ejemplo en Badalona para desalojar al Partido Popular o no voy a poner el ejemplo de Navarra porque no quiero alargar la respuesta por la vía de los hechos Sánchez prefiere a Podemos y a los independentistas porque por la vía de los hechos vota hay pacta con ellos

Voz 0027 11:12 ustedes elegir tampoco gobierno

Voz 0893 11:14 el Gobierno que él desea por eso me parece sorprendente que Pedro Sánchez de haciendo eso ya algunos parte a unos del Partido Socialista pidan en los discursos la abstención de grupos de de la oposición que además como Le apuntaba en la primera parte de la la respuestas suponen de facto un gobierno de coalición yo no entendería por qué hay que abstenerse en la investidura Blue luego no abstenerse en los Presupuestos

Voz 0027 11:37 Al PP le vendría bien una repetición electoral para que el voto de la derecha echase volviera a replegar en el PP

Voz 0893 11:42 sinceramente la respuesta es sí nos vendría bien pero no lo queremos no se puede desligar una parte de la respuesta de la segunda sí nos vendría bien por lo que decía hay muchas personas que debían dividieron el voto de centro derecha que dicen para que hemos hecho esto divide y vencerás para qué hemos dividido el voto si además ahora sólo es un problema si hay sí hay dos partidos que son incapaces de sentarse a hablar si hace falta que el Partido Popular además de presentar un programa de gobierno esté haciendo de mediador o de casi cuidador entre dos partidos en que no se sientan a hablar y que son necesarios y los dos quieren para formar parte del Gobierno pero no se quieren mirar y no sé quién no quieren hablarse no hemos visto a espectáculos tan dantesco es como lo de ayer en Twitter unas calificaciones muy personales e idea muy bajo de muy baja calidad eso es lo que tenemos mucha gente está diciendo pues de verdad no tiene sentido dividir el voto por eso porque gane la izquierda ahí porque además después y no son capaces de entenderse y ponen en riesgo los gobiernos de muchas comunidades autónomas ciudades por tanto sí sabemos que al Partido Popular ahora le vendría bien pero no lo queremos porque mientras los políticos están discutiendo no están trabajando en un gobierno los españoles si están trabajando o intentan trabajar y buscar un empleo tienen problemas que quieren que sean solventados entonces una repetición electoral son meses y meses de parálisis institucional que a España no le viene bien entonces aunque al Partido Popular le venga bien mi respuesta es no no queremos elecciones generales ni repetición de elecciones en ninguna comunidad autónoma

Voz 0027 13:14 Javier Maroto vicesecretario de Organización del Partido Popular gracias por estar en la SER buenos días