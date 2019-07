Emiliano García Page: "¿Tiene legitimidad Podemos para estar en el Gobierno? Sí"

Voz 0027 00:00 Emiliano García Page recién reelegido presidente de Castilla La Mancha muy buenos días

Voz 1 00:04 hola muy buenos días no era buena muchísimas gracias

Voz 0027 00:08 vamos a hablar ahora de su investidura de de todo lo que tiene por delante pero antes a que atribuye usted este dato según el CIS el cabreo de los españoles con sus políticos con ustedes está a niveles que no se recordaban desde el ochenta y cinco

Voz 2 00:21 bueno en realidad lo es

Voz 1 00:24 claro que lo digamos por más que lo digamos yo sé que es imposible luego de corregir pero yo no creo que sea con todos los políticos tribunas el pobre tendemos a decir que el cabreo con los políticos es es con todos y a todos por igual y no es así realmente no es así

Voz 2 00:40 lo que sigue puede haber es un cabreo con

Voz 1 00:45 bueno con la utilización del voto después de las elecciones que se que se hace en sentido contrario al que la gente ha pensado no y eso evidentemente genera hacia el obra y el hecho de que sea tarde mucho tiempo en establecer la normalidad institucional en que se pueda llegar a acuerdos bueno yo creo que eso evidentemente desazón a la gente y tuviera que haber nuevas elecciones no tengo ninguna duda de que ese este dato que aparecen en aquellos que que es incluso no me parece ni siquiera grande creo que podría ser mayor ese dato va a tener consecuencias para todas las formaciones políticas

Voz 0027 01:18 a usted cree esas está tardando demasiado en recuperar la normalidad usted habría convocado la investidura nacional poco antes no dejarla para tan tarde en Hong

Voz 1 01:26 bueno bueno yo creo que para la gente es un son tres meses y desde mi punto de vista yo creo que no son plazos normales es verdad que de por medio el Estado blancos siempre las municipales y las autonómicas y eso esto por supuesto matiza por completo cualquier otro de los antecedentes no pero bueno yo creo que lo normal es que se pudieran constituir cuál es el problema que en estas elecciones a diferencia de otras en la noche electoral y que quedó en el ambiente muy claramente que la única alternativa era la del PSOE es más es sigue siendo la única alternativa que además inevitablemente habría gobierno Iker sucede que desde entonces hasta ahora al final por otros unos porque han dicho bueno estamos queremos estar criticando a Pedro Sánchez cuatro años porque se alía con los independentistas otros porque realmente no lo van a poner fácil o al menos no lo van a regalar esto es también legítimos pues al final no ha habido un proceso de negociación como tal que se va a tener que dar me temo que más lo van a tener que sustanciar en pocos días porque realmente en estos meses no se ha hecho

Voz 0027 02:30 qué le parece la propuesta de Pablo Iglesias de intentar en julio una investidura en un gobierno de coalición PSOE Podemos si la Cámara la brecha hasta pues entonces ya el cambiaría de posición y abriría una investidura de Sánchez sin ministerios para Podemos

Voz 1 02:43 bueno pues de entrada ya de entrada lo que viene a decir es que suposiciones no es una posición absoluta es decir que si está dispuesto dentro de un tiempo decir que sí a la vuelta de unas semanas está dispuesto a no estar en el Gobierno pues a los en realidad está tirando por tierra su propia ambición tiene legitimidad Podemos para pedir estar en el Gobierno si yo no discuto esto es evidente es más doy por hecho que no ahora sino hace ya varios años cuando se produjo la sujeción de

Voz 3 03:13 de de detenciones eh

Voz 1 03:15 que dio como consecuencia que el barullo de su Gobierno durante un año si hubiera sumado el PSOE con Podemos literalmente no os hubiera quedado muy cerquita con como el PNV hubiera habido coalición de gobierno yo no tengo ninguna duda que sucede en este momento que Podemos no les suman al PSOE la mayoría necesaria e incluso aunque aporta votos tan tiene supone vetos de otras formaciones entonces desde la lógica del presidente del Gobierno con la entiendo perfectamente que bueno sin para cada cosa que tenemos que llevarlo al Parlamento voy a tener que estar discutiendo consenso distintos para eso prefiero tener Gobierno gobierno monocolor Gobierno digamos único porque no es un proceso interminable de de de de de

Voz 4 03:58 de gestación de cualquier decisión no es sólo una cuestión numérica no hay detrás algo de desconfianza de no querer compartir desconfianza política incluso personal

Voz 1 04:08 bueno eso pudiera darse cero supera yo yo yo dio además puedo dar testimonios eso

Voz 4 04:14 usted ha tenido un vicepresidente de Podemos

Voz 1 04:17 claro fíjense que fíjense que cuando cambió la legislatura hace cuatro años yo al negociar la formación de gobierno y tierra no había más opción que la mía en el sentido de que podemos sofás votaba mi au seguía siendo presidenta Cospedal que además pues podría pactar con nadie más por tanto la situación era evidente bueno yo en aquel entonces les abrir la opción de siempre en el Gobierno o si querían planteárselo y bueno me dijeron que con nosotros no iban a misa que que somos impresentables que luego a la vuelta de dos años se dieron cuenta de que les o pensaron que les convenía más estar en el Gobierno por aquello de la visibilidad

Voz 5 04:53 me quiten lo hicieron saber una manera

Voz 1 04:55 bastante lamentable tantos cuatro unos presupuestos que habían altímetro con ellos bueno cada uno tiene sus modales y su forma es lo que sí entiendo es que a los problemas personales superan yo yo creo que era al final el el proyecto que se tiene que imponerse esta legislatura que han ganado claramente la selección de PSOE y eso es lo que tiene que quedar claro hicieron que quiere Podemos es estar en un gobierno pero con la sensación en España de que haya dos malo eso no es así y si lo que quiere es ocupar el papel de nosotros estamos aquí porque el PSOE no nos fiábamos al final en cuanto al PSOE en cuanto al estamos eso se va a la derecha sustituye esa vigilancia hace desde el Parlamento no hace falta hacerla desde el Gobierno

Voz 0027 05:39 usted preferiría una investidura con los votos de Podemos y los nacionalistas a una basada en la abstención de PP o ciudadanos

Voz 1 05:47 bueno en realidad la extensión la la la investidura en la investidura es el la el arranque lo lo verdaderamente preocupante para mí es que sería muy deseable para todos y yo creo que lo que busca los españoles lo que estás detrás de ese dato también de incertidumbre con la política lo que busca es yo creo que ya son una serie de años de relativa calma es de tranquilidad de de no estar todo el día en el mercadeo político porque los que llegaron a la política para innovar la para cambiarla para regenerar la los que decían que la estabilidad por sí mismo era un problema o hoy en realidad lo que están consiguiendo es que se clarifique o que se piense de forma imposibles en un escenario de serenidad que admitiera digo de mayoría claro yo yo creo que yo creo que lo peor de este momento es que la investidura no se puede cerrar un acuerdo a cuatro años porque porque el acuerdo con Podemos es insuficiente e incluso el acuerdo con Podemos y PNV es insuficiente iré depender del independentismo más allá del problema de fondo que es la que la la soberanía nacional y el el órdago que plantear más allá de su filosofía es que además están demostrando en su metabolismo político que son totalmente impredecible es es decir que pueden decir una cosa por la mañana otra por la tarde por tanto ésa es una fórmula nada sólidas digo por salir Ender ni siquiera hablo por el contenido de fondo y el la abstención del PP y la abstención de Ciudadanos en el PP sólo fuera por golpe el favor al PSOE que son encima de momento y a un precio durísimo bueno yo creo que esa abstención sería muy útil y muy ejemplar para España para arrancar el el el Gobierno pero tampoco nos engañemos eso no va a cambio luego de pactar los presupuestos desde no va a cambio de garantizar la estabilidad del Gobierno por tantos bueno la esterilidad está garantizada porque no hay una moción de censura alternativa pero una cosa es la del Gobierno y otra cosa es la de las políticas del Gobierno serla que nuestra gratitud

Voz 0027 07:41 Señor García baje sabe mejor una investidura con mayoría absoluta como la de ayer que hace cuatro años con Podemos va a echar de menos tener que negociar sus políticas compartidas diferentes sospecha que se va a vivir muy bien con una mayoría absoluta

Voz 2 07:54 bueno vivir bien

Voz 1 07:57 es un concepto ver así muy fácil de entender de política porque problemas todos los días otra cosa distinta es que que con más seguridad

Voz 0027 08:05 lleva mejor la mitad más uno de los votos no

Voz 5 08:07 en la el que el que el que diga que quiere gobernar en minoría hay que además reniega de la mayoría S

Voz 1 08:13 aparte de que no es político les miente con descaro tremendo aquí el que no buje una mayoría es que no saben lo que está diciendo sino además el de lógica es de lógica humana Hay ciudadana y además una cosa la las mayorías absolutas las todos los tipos de todas las actitudes una que me para yo he visto gobiernos arrogantes con minoría en gobiernos con mayoría que han hablado con todo el mundo a partir de constituidas las Cortes lo que hay que hacer es hablar con los empresarios con los sindicatos con los agentes sociales potencias perceptor también con los partidos pues líquidos yo en la anterior legislatura para que me hagan una idea a pesar de que tenía que lidiar enfrente con el partidos de Cospedal que es un poco más que el del PP sea con el de Cospedal bueno la la mitad de las cosas que llevamos al Parlamento usarlo por unanimidad es más eficaz

Voz 0027 08:59 lo de ahora

Voz 1 09:01 sí sí eso no tenga ninguna duda sí sí sí Casado que por mucho que se fuerzas no va a llegar a los de Cospedal

Voz 0027 09:08 señor Page terminamos habrá que se ha convertido con Vara m el líder territorial del PSOE con más poder en su comunidad habla más con Sánchez le llama se llaman

Voz 1 09:18 bueno en estos últimos tiempos yo entiendo que además no no no creo que quiera mucho en mi opinión para ver cómo se elige al presidente del Parlamento de la Comisión Europa porque además no se la podría dar no tengo mucho no tengo muchas claves juego pero sí estoy a su disposición hablamos después de las elecciones municipales y autonómicas ya le dije que estamos a a disposición para ayudar todo lo que sea la mejor gobernabilidad del país no me diga que no es bueno conducta

Voz 0027 09:42 tras la investidura

Voz 1 09:44 pues no hemos hablado por teléfono no les puso decirlo ahora mismo sistema un mensaje es lo más común porque la verdad es que tengo cientos de mensajes que está doce ponían a contestarnos pero hablamos pero hablamos después de las elecciones y como un resultado ya claro de mayoría absoluta digamos que en la felicitación de la del resultado electoral a la investidura sea cumplimentar trámites que detrás