Voz 0084 00:00 y los mejores discos del mes en la play list de sofá Sonoro con Alfonso Cardenal superamos el ecuador de este dos mil diecinueve que corre veloz por el calendario nos hemos plantado en julio sin darnos cuenta pero junio nos ha dejado una colección excelente de discos que vamos a repasar en este play list del sofá Sonoro un viaje por los álbumes editados durante el último mes que vamos a empezar con el bono de taxi

Voz 0084 04:55 el estadounidense que sin duda tiene una historia que contar Seeger fue descubierto viviendo debajo de un puente por un programa de la televisión sueca que hacía un reportaje sobre la música de Nashville sigue se convirtió en un fenómeno en Suecia y desde entonces ha retomado su carrera musical grabando varios discos el último llegó este pasado mes cuenta su vida y sus días de Arroyo con un punto de melancolía de autenticidad que sólo tiene el que sabe de lo que hay hola hemos comenzado el play Ellis con el Six Feet Under y vamos a seguirlo con otro tipo que está en un gran momento de forma Lucas Nelson que ha vuelto a las tiendas tras su gira acompañando a Neil Young fantástico disco de hace dos años la nueva entrega del hijo de Willie Nelson no tiene esa capacidad de sorprender que tenía su anterior trabajo pero sigue moviéndose alrededor de un tono y un espíritu pegadizo con buenos temas como este Huertas Love Goes Lucas Net

Voz 12 06:33 sí

Voz 0084 09:22 el son y sus chicos este regreso a las tiendas y su anterior trabajo se quitó la etiqueta de hijo de en esta nueva entrega se consolida como una de las voces jóvenes más interesantes de la americana actual algo que no necesita reafirmar su padre el eterno Willie Nelson que ha coincidido este mes en las tiendas con tu hijo en esta vejez hiperactiva mantiene el octogenarios último trabajo Amy Back Home está hecho de versiones su anterior entrega se metía como Dylan en el cancionero de Frank Sinatra y en este disco Willy recupera canciones vaqueras algunas muy antiguas y otras más recientes firmadas por amigos que ya se han ido como esta maravilla Myspace Picture of You

Voz 0084 13:33 mi foto favorita de trip canta Willie Nelson en este tema obra del genial Guy Clark de Macron escribió sobre su foto favorita de su mujer Un tema que salió en el último disco de Clark antes de morir y que de hecho daba nombre al álbum ahora Willie Nelson la recuperado en su entrega de este mes hemos querido incluirla en el play de junio una lista que vamos a seguir con uno de los discos del año la enésima joya de Richard Hawley que con fardo vernos ha conquistado a todos los amantes de la música americana un disco melancólico con unos arreglos precioso es una producción que acierta en todo lo que falla el último disco de Bruce Springsteen un álbum elegante el de Richard con canciones sencillas pero con esa capacidad de conectar con el oye ante una delicia de álbum con temas tan fascinantes como este Not Lonely

Voz 10 17:00 non Lee canta Richard Hawley este corte de cerdo en el octavo álbum del cantante británico uno

Voz 0084 17:06 Massa en esa discografía excelsa y maravillosa el álbum The Hole Hawley nos ha conquistado en bucle lo hemos estado escuchando duró durante este último mes algo que nos ha sucedido también con Otón Park el nuevo disco de Hollis Brown banda que toma su nombre de una canción de Bob Dylan que ha celebrado sus diez años con otra pequeña maravilla en forma de CD un grupo que recupera la tradición musical de los años sesenta con un sonido retro pero con un toque personal tras llamar la atención en dos mil trece con su debut para el sello a Life la banda seguido creciendo paso a paso este nuevo disco es una buena muestra de ello joyas como este Sunday Sun

Voz 0084 21:14 son parte de bastón Park el último trabajo de la banda neoyorquina que ha ganado a la fuerza su hueco en el play list de este mes de junio un mes con muy buenos discos algunos de ellos nos han atrapado con fuerza y uno de los quemar nos ha enganchado es el de que Mo uno de los grandes nombres del blues de los últimos años con varios premios Grammy Joma es el título de la entrega más reciente del bluesman es un disco fascinante donde colaboran amigos como Roxanne KAS hija de Johnny Cash o Taj Mahal con quién grabó un disco a medias hace un par de años disco que se llevó premio Grammy al mejor álbum de blues Oklahoma es un disco excelente de un artista enrachado que es una de las grandes figuras del blues actual por su capacidad recuperar las raíces del género pero también de actualizarlo mezclarlo con otros sonidos pero sobre todo por su capacidad de hacer grandes canciones como este

Voz 0084 25:02 es una atraen como lo es todo en el disco de qué modo que sin duda aspirarán a otro nuevo Grammy este año no están en esa lista nuestro siguiente protagonista un clásico del blues Espanyol el armonizar está Marcos Coll fundador de los reyes del KO músico asentado en Berlín desde hace ya más de una década haya ido desarrollando una carrera de lo más interesante con grandes entrega recientes en dos mil diecisiete editó un disco fantástico con el italiano Stefano Ron si este mes ha regresado a las tiendas acompañado del estadounidense Will Jacobs junto a él ha dado forma Taking a en un trabajo abrasivo con esa armónica salvaje de Kohl acompañando a un Jacobsen desatado tocan de todo que canta como los grandes esto es going to Berlin maratón de blues

Voz 0084 29:19 oro tendencia que vamos a romper ahora para escuchar otro de los discos que más nos han gustado llano de este mes sino del de este año hablamos del nuevo trabajo de Jake Sears expuso uno de los tipos más interesantes de la música americana tradicional un tipo joven a pesar de todo este mes el cantante de Carolina del Norte ha publicado su tercer álbum tras el debut de dos mil quince Fuster llamó mucho la atención en dos mil diecisiete con un disco fantástico y ahora edita auto Saint es un álbum de temas tradicionales a los que el guitarrista Anadón nueva vida no tanto reinventando la música como dándole una nueva perspectiva es un disco melancólico y fascinante ideal para tardes tranquila esas mañanas de resaca y como mejor muestra este Michael White Hardy

Voz 0084 34:17 enorme en el bueno de SARS una de las voces más interesantes de la música americana es un tipo adictivo es un enorme descubrimiento para los amantes del folk de raíces con el vamos llegando al final de nuestro repaso por los mejores discos editados en el mes de junio cumple Illes que vamos a cerrar con el regreso por la puerta grande de los Black Keys que tras cinco años de silencio y malos rollos han vuelto con Let's Rock un disco que figura sin duda entre lo mejor de su repertorio y que estará en muchas de esas listas de lo mejor de este dos mil diecinueve con ellos cerramos el programa de hoy tiene más contenido y otros programas en sofá Sonoro punto com con sana Alaitz nos vamos cargando pilas buena música buen rock Nos vemos en el mes que viene en estos repaso por los pleitos