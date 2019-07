'El tiempo feliz' de Luisgé Martín

Voz 1 00:00 ah

Voz 2 00:08 resulta escalofriante observar que las teorías creacionistas la misoginia el racismo la homofobia otros dos dos coma similares preilustrados sobreviven incluso tienen en algunos ámbitos una posición el hecho de que ideas que huyen de la razón o que incluso la desprecian no sean Alem alimentos sólo de un reducido grupo de fanáticos o de perturbados mentales sino de amplias masas de la sociedad es desolador no hay más imbéciles que en el siglo XII dieciocho

Voz 3 00:42 pero ahora la mayor parte de ellos creen que no lo son Luis Martín buenas noches buenas noches

Voz 1274 00:50 acostumbrados a leer en alto tus textos

Voz 4 00:54 no no no

Voz 5 00:57 porque yo creo que tengo interiorizada la posibilidad de sea cuando leo mis textos en voz baja

Voz 6 01:05 y el encuentro

Voz 5 01:08 sí lo tengo que encontrar la música que falla o que o que me gusta con lo cual no no nunca leo en un calor muy alta salvo en algún festival literario un sitio en el que me lo piden expresa

Voz 1274 01:21 intimidad y como parte de ese trabajo de creación uno y cómo sienta leerlo meses después aquí tengo segunda edición no sé si estamos ya casi la tercera

Voz 5 01:31 yo tampoco lo sé estamos en la segunda y a mí me me pasa con algunos libros le pasa a muchos escritores porque esto sí que lo he comentado con con con compañeros con colegas que cuando un libro esté ha salido hace la de poco con lo cual no es el caso pero cuando un libro ya hace mucho tiempo que lo has publicado te has olvidado completamente del iba a veces por la razón que sea relé es algún trozo del que no te acordadas en absoluto que la había escrito hay se produce algo mágico porque es como si estuvieras leyendo a otra persona

Voz 7 02:07 te veré pasar con el amor del revés no lo amor del revés eje común

Voz 5 02:10 mi vida eso no se me dirán osea que esa siempre está siempre

Voz 7 02:15 sí bastante bien descarnado honesto estremecedor no que decían en el en el faldón

Voz 1274 02:20 pero Clavell tener una tener tu vida escrita de esa manera cuando te la vas encontrando de vez en cuando con el tiempo tienen que tener distintos significados para Tino

Voz 5 02:31 sí es es es una parte de mi vida ya lejana que evidentemente no ha desaparecido puesto que que tiene que ver con todo lo que fue mi educación sentimental las educaciones sentimentales nunca caducan es decir uno se muere con ellas pero sí que hay muchas de las partes

Voz 6 02:50 es que de esa vida

Voz 5 02:53 pues que realmente yo creo que pertenecieron a otra persona a mí yo anterior y es verdad que el que en semanas o como el orgullo en semanas que en las que todos esos temas vuelven a estar en la opinión pública por una razón o por otra

Voz 6 03:11 ha de ser revive Se revive

Voz 5 03:15 lo que pasó en la que en aquel tiempo

Voz 1274 03:20 así que este es un libro que no envejece porque además les sirve a otra persona de repente le va a ayudar a construir su propia identidad y su propia red me encantaría

Voz 5 03:29 lo que sí pero me encantaría que sí que eso fuera así que no me refiero ahí que alguien que que lee ese libro le ayude como los libros son yo siempre digo de los libros son espejos que al final lo que hacen es reflejar un poco al lector

Voz 6 03:45 que que que los esta ley

Voz 5 03:47 en tantos en ese sentido si alguien puede encontrarse en el amor del revés que no tienen porque necesariamente será a través de la homosexualidad

Voz 8 03:56 a la pérdida de la juventud

Voz 5 03:58 en ese despiste monumental que uno tiene en la adolescencia en ese sentimiento de ser extraño de ser cucaracha bueno pues si eso se consigue yo soy feliz

Voz 1274 04:10 de El amor del revés saltamos a este ensayo El Mundo Feliz una apología de la vida falsa editado por Anagrama aseguras desde el comienzo lo repite a lo largo de todo el ensayo es muy divertido además conocerlo vuelves a encontrar que la vida es un sumidero de mierda un acto ridículo o absurdo pero que nos comportamos ante ella con la estricta solemnidad convirtiendo en mito o en literatura todo lo que afecta está la existencia humana sobrevalorada

Voz 5 04:38 se clarísimamente te lo digo sin rotundidad la existencia humana está sobrevalorada con toda una mitología porque al final una una mitología artística sobre todo oí intelectual que hemos ido construyendo para darle sentido algo que no lo tiene salvo que uno crea evidentemente no estamos hablando de de los creyentes los creyentes creen en una cierta trascendencia religiosa esta es una vía de paso haber un paraíso un infierno de si se quiere ir y ya está pero para los que no creemos

Voz 6 05:07 a a la villa no tienen

Voz 5 05:10 he sentido sea de yo siempre siempre me gusta decir que yo soy de los disfrutó de la vida esa que lo paso muy bien y que no soy

Voz 7 05:18 un amargado nevadas pero el punto de vista no es pesimista no que es viendo a medida que las leyendo libros

Voz 5 05:24 Ana que que que que realmente no es mi vida a la que es una mierda es la vida la que es una mierda que que al final estamos sobretodo acaba siempre mal

Voz 6 05:34 Nos morimos y ahí sí yo creo que ese tipo de de lo lo lo

Voz 5 05:41 toda la historia la filosofía la Historia y la Literatura lleva intentando averiguar qué es la vida si no lo averiguamos nunca porque no

Voz 1274 05:48 es nada porque no tiene sentido no tiene sentido y la muerte

Voz 5 05:52 la muerte muchísimo menos la muerte eso

Voz 8 05:55 un disparate una gran monstruo

Voz 5 06:00 la muerte es sobre lo que Canetti decía que a mi me gusta repetirlo mucho también que toda la literatura todos los escritores de lo único que escribimos de la muerte yo creo de verdad yo creo que todo lo que hacemos todo lo que escribimos aunque no aunque cotidianamente no pensemos en ello que yo por ejemplo cada vez pienso más porque cada vez te encuentras más con un amigo que tiene un cáncer por razones biológicas de edad con alguien que sea muerto con bueno cosas que te van impresionado y que al final te ponen por delante te ponen por delante lo es la la realidad lo pequeñito que es todo y el sin sentido pero parece que nos sentamos digo el resto

Voz 1274 06:45 en a vosotros que bueno que tenéis esa necesidad de escribir de preguntaros y de de contestaron son por lo menos buscar las respuestas pero el resto no sabemos estas preguntas cuando nos coge uno

Voz 5 06:55 los cuatro grandes que yo siempre digo que se él

Voz 1274 06:57 muerte el divorcio la enfermedad o el despido no es ahí el resto el tiempo estamos

Voz 5 07:04 es que sino en los que yo los escritores los que nos hacemos estas preguntas a veces de una manera más formal somos iguales Adrià Gual lo sea si existe abriéramos todo el tiempo haciéndonos esas preguntas

Voz 7 07:19 no se puede soportar estaríamos saltando por

Voz 8 07:22 la Ventana la primera posibilidad no

Voz 5 07:24 eso no se puede soportar ese tipo de cosas son uno uno se tiene que centrar en en en ser feliz realmente ser feliz que consigue en qué quiere decir ser feliz bueno pues tener un entorno de personas con las que uno pueda sentir afecto eh de tener una botella de vino si es posible viajar conocer descubrir yo creo que el conocimiento en un sentido amplio no necesariamente el conocimiento erudito ni nada que se parezca pero el descubrir cosas es lo que a uno le da todavía un punto de juventud aunque tenga ochenta años eso es lo que uno se tiene que centrar en ese tipo de felicidad olvidando que

Voz 6 08:06 lo qué

Voz 5 08:08 bueno pues que a la gente noventa años pues no no puede ser muy consciente de que vaya a hacer planes a largo plazo pero aquí

Voz 1274 08:20 he visto que este ensayo pide reflexión voy a recoger otro fragmento intuimos grandes conceptos que nos hacen creer a nosotros mismos en la grandeza humana llamamos dignidad igualdad libertad y fraternidad a distintos aspectos del depósito de mierda o del acto grotesco que representamos Luis que de dónde salen estos conceptos que para nosotros para nosotros para nosotras representan la dignidad representan tanto lo único que tenemos que significan porque necesitamos apoyarnos hay vuelo yo creo que hoy

Voz 5 08:50 hay una serie de de construcciones que políticamente vienen sobretodo

Voz 8 08:56 al acabar de enumerar de la Revolución Francesa es la dignidad la libertad la igualdad

Voz 5 09:02 fraternidad todo ese tipo de conceptos que han construido las sociedades en las que vivimos las sociedades que tenemos y necesitamos evidentemente creer en ellos porque uno tampoco puede vivir creyendo que no es libre

Voz 6 09:16 porque uno tampoco puede vivir creyendo que es inferior a otro ese tipo de de

Voz 5 09:25 conceptos que son conceptos solemnes analizados existencial mentes es decir analizador desde lo lo esencial de la vida humana

Voz 8 09:35 pierden el desde mi punto de vista todo su sentido porque lo importan

Voz 5 09:40 es otra cosa lo que yo sostengo en el libro que lo importante es la felicidad no es la igualdad la libertad no es entonces a mí me basta no necesitó ser libre me basta con creer que soy libre porque creyendo que soy libre y bueno pues puedo desarrollar una cierta capacidad sino una perdón una cierta felicidad y no creo que soy libre si me siento esclavo esa felicidad desaparece pero todo todo aquello que buscamos toda esa dignidad y todo

Voz 4 10:09 lo de la igualdad

Voz 5 10:13 por supuesto la libertad tiene que ver con esa necesidad de sentirse persona plena y por lo tanto de sentirse feliz

Voz 1274 10:22 buscando esta felicidad aquí es donde entra Matrix esta película Yeste concepto que tú defiendes en el ensayo no que una vida falsa pero confortable como la de Matrix es mejor que una verdad dolorosa

Voz 5 10:32 sí yo en en el fondo y además yo creo que estamos en las vísperas de que la realidad virtual a través de inteligencia artificial y de todos los desarrollos qué están haciendo que son estremecedores espectaculares fascinantes en veinte años y probablemente estoy exagerando estoy exagerando de largo o no de corto en veinte años pudiera existir algo parecido a Matrix es decir una realidad virtual absolutamente creíble en la que uno viviera en lo que uno decidiera tener aquellas experiencias que en la vida real no puede tener ahí ya tiene suele parece mal porque no es auténtico entonces seguí volvemos otra vez a la metafísica a preguntarnos qué es auténtico

Voz 9 11:29 eso uno hilos porqué lo auténtico Si te hace infeliz vale más que lo falso si con eso consigue ser feliz yo creo

Voz 5 11:42 qué es ese tipo de de principios en los que lo auténtico se convierte en un valor

Voz 1274 11:50 son entonces defiende es que la felicidad está mucho más cerca de lo que pensaba

Voz 5 11:55 sí sí el libro es un libro en el fondo optimista porque yo creo que hay toda una sí

Voz 6 12:00 serie de de avances biotecnológicos

Voz 5 12:08 de inteligencia artificial que no van a cambiar la vida radicalmente rectifico que van a cambiar la vida radicalmente yo he nacido probablemente treinta cuarenta años antes me gustaría poder ver eso pero parece que hay cosas que ya están ahí yo ahora que la longevidad va a ser mucho mayor

Voz 10 12:30 que que no va a haber

Voz 5 12:33 un tetrapléjico porque le va a poder sustituir la parte del cuerpo que tiene o estimular el cerebro la manera que es Le deba estimular para que camine no haber ciegos que se va a poder perfeccionar genéticamente eh a las personas

Voz 7 12:54 pero pero a la vez estamos acabando con este mundo entonces creo que ese es el un existirán pero con condiciones

Voz 5 13:01 ese es el único hueco el único el ahora mismo yo creo

Voz 1274 13:04 es decir no estará al acceso de todos esos seguro este tipo de avances

Voz 5 13:08 yo creo que sí yo creo que sí fíjate lo que

Voz 6 13:11 dijo que en este

Voz 5 13:14 hay una tendencia a plantear el futuro como Odyssey tópicos Nos encantaba ver catástrofe Si decir que todo va mal bueno es que el panorama

Voz 7 13:25 pero tampoco hay mucho mayor yo estoy yo soy bastante

Voz 5 13:29 con los filósofos optimistas con me gusta queremos escucharla sí sí porque al final bueno lo lo que sostiene

Voz 8 13:38 el todo todo este grupo de

Voz 5 13:41 de filósofos al final entonces un análisis de cómo estamos cómo está la humanidad a lo largo de todo el tiempo y es que no hay duda no

Voz 7 13:49 mejora tu haces un análisis

Voz 5 13:52 por ejemplo de El hambre que hay hoy en el mundo y el hambre que había hace veinte años y los resultados son absolutamente espectaculares es decir se está mejorando todos los ámbitos salvo en uno que es el medioambiente cese si conseguimos realmente frenar eso es decir invertir y el el desastre climático hay hacer una en que una economía neutra en carbono todo todo ese tipo de cosas las que estamos obligados ni siquiera es una opción a la que estamos obligados y conseguimos revirtió revertir todo eso yo creo que el resto va a ser algo perfectamente

Voz 6 14:32 eh

Voz 5 14:34 maravilloso para la humanidad para los que queden vivos dentro

Voz 1274 14:36 sí claro porque la brecha social también a la vez esta

Voz 5 14:39 la fíjate que yo creo que también la robótica va a acabar creando abra un periodo intermedio quizá terrible con muertos pero la robótica la inteligencia artificial la la industria cuatro punto cero va a acabar creando también la suficiente riqueza como para que se pueda democratizar y repartir

Voz 7 15:02 no sé si este es un inciso eh en la literatura

Voz 1274 15:04 pero no sé si has visto una serie de Netflix que se llama allí

Voz 7 15:07 ellos sanguíneos justo ayer me la recordando sí

Voz 1274 15:10 bueno son seis seis capítulos por favor para los

Voz 7 15:13 oyentes también si pueden verla es muy interesantes sobre esto que estamos hablando es yo no puedo decir que sea un futuro distó tópico porque son presa

Voz 11 15:21 ante futurible creo que

Voz 1274 15:24 en dos mil treinta hay tiene que ver con esto con el mundo que estamos construyendo y hacia dónde vamos bueno aquí lo dejó es una recomendación por favor Luis cuando

Voz 7 15:33 a la vez enviarnos tu opinión vemos mal queremos saberlo porque tiene mucho que ver también con este con este ensayo Luis G

Voz 1274 15:39 ha sido galardonado con el premio Ramón Gómez de la Serna de narrativa la Antonio Machado el Vargas Llosa de relatos entre otros has publicado las novelas La mujer de sombra la misma ciudad la vida equivocada o el amor del revés libro de carácter autobiográfico del que acabamos de hablar hace ya medio año que presenta este este ensayo por porque este género porque un ensayo porqué este tema me pregunto de qué momento vital nace de una necesidad que tienes en un momento dado estábamos hablando de la madurez de la edad también

Voz 7 16:09 pues mire tiene que ver yo creo que es muy difícil de

Voz 5 16:11 poder pero pero sí que hay algunas cosas que están claras primero yo tenía conmigo mismo el reto de escribir un ensayo porque siempre en en algunos de mis libros había coqueteado con el ensayo pero nunca había entrado directamente en un ensayo de pensamiento es decir un ensayo en el que claramente a ese sea horda ideas Isère tratara de ordenar las ideas lo más rigurosamente posible como Se Se intenta hacer un ensayo aunque sea un ensayo literario INTI según una segunda cuestión yo creo que sí que tiene que ver también un poco con la edad con que hay una llega un momento en que la la novela y la creación la ficción sirve más para las intuiciones ir el ensayo en teoría no quiere decir que que este escrito sobre piedra que son sean verdades asentadas pero el ensayo sigue te permite modelar más tus certezas o buscar algunas certezas de a través del desarrollo intelectual y luego es verdad que a mí cada vez eso en enlaza también con el amor del revés aparte de con el mundo feliz a mí cada vez tiene que ver quizá con los tiempos pero sin duda con la edad me interesa más como lector digo la narrativa de no ficción narrativa autobiográfica a la narrativa en general de no ficción y el ensayo me interesa más que

Voz 8 17:44 si la la literatura

Voz 5 17:47 de de creativa de creación invención pura que sigo leyendo eh o osea que no

Voz 8 17:52 no tengo pero es como que te va cambiando con la edad

Voz 5 17:57 qué que te gusta más la carne el pescado verduras los huevos pues a mí me está pasando con con esto

Voz 1274 18:06 voy a ir con otro fragmento del ensayo hasta que no se despoje el ser humano de su mística espiritual de sus atributos divinos no habrá posibilidad de transformar realmente las estructuras sociales de admitir algunas intervenciones que contraría la ética milenaria es decir está que no aceptemos que somos sólo una agrupación compleja de células no tendremos capacidad política de hacer una revolución verdadera me pregunto Luis G Si darle un sentido a la vida individual pasa por hacer de nuestra experiencia algo político es decir algo así como lo que hace el artista Abel Azcona con el que hablamos el otro día que los muchos libros con su cuerpo al considerarlo público y político Si consideramos nuestra existencia individual

Voz 3 18:47 pública y política

Voz 5 18:50 bueno pasa eso es muy difícil eso lo puede hacer Abel porque es un tipo valiente es un tipo que nace de un cierto desarraigo pero eso es ni siquiera yo apuesto a pesar de que conozco a Belli puedo creer cualquier cosa del ni siquiera yo apuesto porque Abel dentro de veinte años pueda aguantar el ritmo

Voz 6 19:10 no de exposición

Voz 5 19:13 qué ha tenido de hecho este libro El coste emocional

Voz 7 19:15 imagino que tiene que ser grande no esté hacer algo así

Voz 5 19:18 este libro es un libro y brutal pero ya en alguna medida a sado es decir es un hablan ya del si es un libro intelectualmente mucho más contenido y recogido que lo que fue el salvajismo lo que sigue siendo el salvajismo algunas de las experiencias artísticas de las Performance de Abel es muy difícil que uno pueda tomar la decisión de hacer política de toda de todo la subida es verdad verdad esto se ha dicho ya muchas veces es una de las frases acuñadas en la historia política reciente yo la repito creo en el amor del revés que llega un momento en que no se da cuenta de que lo privado es también política y que algunas luchas un honor las puede llevar eh sólo en su espacio reducido a escondidas hay veces que para cambiar algunas cosas tienen que cambiar a nivel social en el caso de la homosexualidad fue así es decir no no era posible encontrar un paraíso personal un huequito en el que esconderte hasta que no se cambió a a través de la lucha a través del activismo a través de cada uno en su papel porque unos están hechos para para la revolución y para estar en las barricadas y otros pues tenemos menos alma de eso pero bueno

Voz 7 20:44 bueno pero en otra dimensión si es que no es algo algo político

Voz 1274 20:49 este es el amor del revés cada uno en su boda hace no mucho que Luis G ejerce la política no sé si se puede decir que ejerce es la politica o estás en política como asesor el tuyo es un libro escrito desde una visión pesimista del ser humano por lo menos de su destino fatal porque trabajar por y para el ser humano ahora mismo me pregunto si entras con alguna expectativa

Voz 3 21:12 sí

Voz 5 21:12 no mira yo creo yo creo que hay dos niveles de de de de el razonamiento de conversación uno el el nivel existencial que sobre el que yo quería apoyar el mundo feliz en el que yo no creo en en el ser humano no creo en las sociedades humanas no creo que los problemas estén en las construcciones sociales qué hacemos sino en el propio ser humano y lo que sostengo el libro es que nos hemos pasado toda la historia de la humanidad cambiando el sistema el del feudalismo a no sé qué capitalismo inicial con el comunismo viendo qué es lo que fallaba si falla todo porque lo que falla es el ser humano ahora por primera vez vamos a poder cambiar el ser humano atrás

Voz 8 22:01 perder lo que hablábamos de la biotecnología la idea de la realidad

Voz 5 22:04 virtual de todo esto por lo tanto ahora por primera vez yo creo que es posible que encontremos algo parecido a una sociedad perfecta ahora bien mientras llega eso la sociedad que tenemos es la que está aquí en la Gran Vía cuando sales la que está con todos los problemas de desigualdad de marginación de cambio climático de de desigualdad de género ahí yo no es que esté en política ahora estaba en política siempre en distintos sitios distintos no no en la política activa pero yo soy una persona absolutamente politizada una persona de izquierdas una persona que cree en lo público que cree absolutamente

Voz 6 22:48 es que las leyes

Voz 5 22:50 tienen que hacerse para cambiar algunas cosas y en ese sentido no hay ninguna contradicción no sea que evidentemente si yo me pongo en mi cátedra de filósofo en hipotética cátedra de filósofo destruiría la humanidad pero como no me pongo

Voz 2 23:07 la sino me pongo en mi ser político creo que se pueden hacer muchas cosas pueden cambiar nuestros

Voz 7 23:13 sobre todo me preguntaba por las ganas dijo después de toda esta creación que que ganarle