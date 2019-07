'La oveja negra' de Italo Calvino

por la noche el hombre honrado se quedaba en casa leyendo novelas esto duró un tiempo le dieron a entender que si él quería vivir sin hacer nada no era una buena razón para no dejar hacer a los demás cada noche que pasaba en casa era una familia que no comía al día siguiente y frente a estas razones el hombre honrado no pudo oponerse también él empezó a salir por la noche regresaba al alba pero no iba a robar

parece que este sistema se sostiene con el robo no pero él decide que no va a robar este hombre

Voz 0702

02:21

pero se sostenía se sostiene un robo en círculo pienso en otra estafa por ejemplo a la que también dimos un nombre de forma geométrica la estafa piramidal de Fórum Filatélico o Afinsa que se descubrió en dos mil cuatro parecían ir pagando dividendos porque decían sostener su sistema sobre algo sobre unos sellos que respaldaban su riqueza al final cuando intervino una autoridad ajena el Estado ese hombre honrado nuevo que llega al pueblo pues llega el desajuste la gente que estaba contenta porque recibía dividendos dejó de recibir dinero y empezaron a manifestarse no contra los estafadores sino contra el Estado contra el hombre nuevo que había llegado al pueblo es como la paradoja del gato de Rod Inger el que está dentro de una caja no sabemos si está vivo o muerto hasta que abrimos la caja si lo hacemos nos lo encontramos mal hemos matado nosotros al gato pienso también en el pequeño Nicolás otro sistema de contactos de entramados que se sostenía sobre cada el decía ser quién no era para reunir gente fingía que tenía contactos hasta que los tenía así que al final de alguna manera que contactos no son fingido el crear norias el creaba ilusión y creaba la ilusión porque a su alrededor la gente era igual que él las relaciones públicas sostenían sobre la nada y no hacía falta respaldarla con nada y ahí llegó el estado otra vez el hombre honrado en un mundo extraño y ese hombre que no se enfrenta contra Dios ni contra sí mismo sino contra la sociedad Ileana agua el invento