'La nieta del molinero', el poema de Maribel Andrés Llamero

en la tierra Mueller mueble o el el trigo Molinero vuele pan son sus manos morenas pan pan pan vuelen pan trigo pan guarda la maquina o el dinero de los que vienen de Gemma Jambrina hay moraleja a casa seca vuele pan pan pan huele el hijo del molinero corre y juega me sueña dormido en tres sacos calientes Movele o Chava medio Chava If anega sólo mueble por el día si lo hiciera por la noche la Guardia Civil tan Le Monde Le Monde Le Mueller pan pan pan y pan el trigo en La Panera la cebada en el costal la piedra para el cuerpo vuele salvado Alba Villa harina Armilla son sonríe la tolva a esta lista la Piqué era con grano llamó el emo él en sus manos Castilla la tierra Movele El Molino que no conocí la espalda el alma Castilla Mueller en la tierra