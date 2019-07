La Lengua Moderna: Lo bueno: se acabó la turra. Lo malo: volvemos en septiembre (08/07/2019)

Voz 1 00:00 no no hay tan antigua como el Fancy y el PDL está una seda

Voz 4 01:04 el programa de la cuarta temporada de la Lengua moderna y no podíamos haber empezado de mejor manera o de peor manera no lo sé cual yo creo que ha quedado bien

Voz 5 01:13 en anabólicos muy bien muy bien muchísimas gracias a todos eh el último ya el último ahí

Voz 4 01:20 bueno el último que el último de la temporada luego volvemos vamos a no que no haya igual démosle que la gente no está intranquila no os preocupéis ser un país incorporar al grupo de repetidores que se llama el grupo de la azzurra el grupo me la verdad es que no me han invitado es el último programa hoy damos las notas

Voz 6 01:41 está

Voz 4 01:43 vamos llamando uno por el último programa claro me invade un poco no sé un sentimiento que que te miro Valeria y pero eso es importante hacerlo quiero que me relata es tu último optimismo yo te ofrezco mi última confianza aunque sea un trueque mínimo debemos cotejar unos estás sola estoy solo por algo somos próximos la soledad

Voz 6 02:08 también puede ser una llama qué

Voz 4 02:20 me ha despertado hoy que madrugado muchísimo a las once y cuarto y tengo siempre una libreta Alhambra camina más despertarme he puesto la mano me han dicho que era de Benedetti Duque casualidad como más alegre al final cuál es el fin no sé pero como habla de la última vez con estamos solos aquel de quieres dedicar el programa

Voz 8 02:42 hombre yo quiero dedicarlo a la lengua moderna a todo nuestro público yo hoy he dicho joe kit Pina es el último de la temporada me pinta o el ojo Diego me lo voy a pintar mal porque como toma de pone verde que siempre la de la naranja mecánica para mis niños no ha habido un un sentimiento fuerte pensando en flor el el chico ganó recordamos llama hipertensa fuerte Otirio ganas de llorar de llorar de alegría pero no por eso y luego sumó en alguien también lloros hay no buena alguien me suicido así que no voy a llorar voy a decir Lengua moderna

Voz 4 03:31 me gusta camino del populismo que has tomado yo quiero efectivamente a toda esta gente que además hoy nos han traído muchas cosas que se pueden resumir en una palabra alcohol Nos ha traido cerveza de muchos tipos era la yonqui lata con una nota dice perdón por el crossover pero falta esto para ganar el Ondas en la lengua moderna

Voz 6 03:58 Pervez le Bélgica

Voz 0759 04:04 como tenemos al público más bella de España hoy también piensan en el equipo y saben que luego iremos a terracita

Voz 4 04:09 vende más cerveza para todo el equipo

Voz 6 04:16 cuatro de la borrachera perdón esto es el programa el programa intelectual de la cadena

Voz 4 04:28 dicho esto por nada ya empezamos no como era como que hacíamos antes de empezar coreaban si hay que hablar y escribir bien porque es lo único que nos diferencia

Voz 9 04:53 el concurso cutre de la Lengua moderna

Voz 4 05:01 pero desde hace un mes y medio es que siempre se olvida llegar un ratito antes tengo aquí en el Iphone el afilador de cosas siempre se olvida bueno pues desafinado aquí que de cantar

Voz 3 05:14 alguien

Voz 4 05:14 yo hubiese por lo que ha venido a ese momento esto eslavos que si no la cantó yo es que lo que es peor por favor chicas no

Voz 8 05:28 mira sabeis qué perra por presión popular ha sido Raquel no

Voz 4 05:52 perdona Paula Paula entramos al tres salimos como podamos lo que sale

Voz 10 05:58 coge el toro está está lo hemos dos tres bien el concurso de la Lengua moderna usted dos personas se enfrenta a ver cuáles mal la los premios es el concurso de la Lengua moderna

Voz 4 06:30 igual

Voz 6 06:32 eso pierda

Voz 4 06:47 antes de continuar con el concurso me gustaría que hubiésemos Un vídeo de algo que aconteció en este programa la semana pasada se lo vamos a ver es el momento en el que Valeria Ros jugó al yo nunca conmigo

Voz 8 07:00 no

Voz 4 07:00 bueno que se produjo una declaración explosiva pero me gustaría que nos centramos en los dos sinvergüenzas que vais a ver en el vídeo detrás de Valeria Valeriano vamos a verlo por favor

Voz 8 07:11 yo nunca me he sentido atraído por Valeria Ross

Voz 4 07:14 ojo a los de atrás ahí está

Voz 6 07:30 como se nota que es que son mono daba mal

Voz 8 07:32 yo sólo con el que estoy jugando puede ser mirado también y subir un poco el ego sacó veinte años

Voz 0759 07:44 además es que los dos si no me equivoco ya habéis salido a concursar en el concurso yo creo que estaría bien como fin de temporada

Voz 6 07:52 que no se enrolla hemos

Voz 4 07:59 que que sale les a concursar el premio no va a ser Valeria

Voz 8 08:06 las Virrey que es broma venga Jabaloy perdona con tal vez comporta aplauso

Voz 6 08:17 la temporada con los dos

Voz 12 08:21 yo ya ya empezamos con los dos

Voz 4 08:24 el problema es que yo no sé claro tu papel define lo que igualaría porque yo no no quiero meter la pata entonces ellos ya sabes como van como vais con la cara tapada

Voz 12 08:43 bueno azafatas

Voz 4 08:45 hoy más rancia vuelven los ochenta

Voz 8 08:51 Navas Calixto naves como es la vasca bueno bueno por favor David

Voz 4 08:57 el repartió las pizarras conocemos un poco pero bueno vamos a ver David tú a qué te dedicas en la vida sinvergüenzas soy químico de la vida Conejo los equilibrios termo dinámicos sabes hacer pastillas y ya está Gozalo por favor a qué te dedicas toda la vida

Voz 0077 09:19 sí yo estoy haciendo para piloto comercial de hecho ayer mismo acabe mis exámenes teórico

Voz 0759 09:25 con éxito con todo éxito asegurado

Voz 8 09:30 buenas noches salida un químico y un piloto de falta aunque Nick

Voz 4 09:41 o sea que vamos a dejar en el en nuestra manos no eso parece y lo dice eso ya veré yo que una cosa tiene momento ramas otro programa follar tampoco eh

Voz 0759 09:59 bueno pizarra Bail tres la pizarra para los dos vamos a empezar con una pregunta muy muy muy fácil hay un municipio español de la provincia de Córdoba

Voz 4 10:08 que sea macabra

Voz 0759 10:10 por describir correctamente el nombre de este no lo no el animal uno de los animales más tontos de la tierra por otro lado la cabra

Voz 4 10:19 la cabra tiene cuerno no la cabra tiende a tener cuernos y vamos a ver porque ha dudado David ánimo de repente nos ha sorprendido

Voz 0759 10:30 Gonzalo ha optado bueno pues cabras normal mayúscula que será mejor

Voz 4 10:35 acá porque se ha optado por la química Paqui puesto Cabra con k por alguna razón pues suena

Voz 8 10:50 balón

Voz 4 10:53 a

Voz 8 10:55 el lote

Voz 4 10:57 el David puesto que habrá con casta mal David menos un punto para David de hecho no era la pregunta la pregunta viene ahora escribir por favores

Voz 0759 11:06 gentilicio de los habitantes de cabra

Voz 4 11:11 gracias por la musical esto le da un punto todavía más cutre hasta estampas como se llaman los nacidos

Voz 9 11:20 en Cabra vamos a ver esas la puesta de Gonzalo

Voz 0759 11:29 cabrito cabrito es un cabrón que ahí en que ahora no hay aeropuerto y nunca cabrito así cabrito Brent se

Voz 4 11:43 habrá Tablero alguna

Voz 8 11:48 depende alguien lo sabe la gente hoy que no

Voz 11 11:55 cómo te llamas

Voz 8 11:57 Jesús

Voz 11 12:00 sí sí me ha quedado que te iba a decir de Orense

Voz 8 12:04 ah perdón los carritos abren sus puertas

Voz 5 12:14 claro

Voz 4 12:18 menos un punto menos un punto Gonzalo bien no porque lo diga es que claro

Voz 0759 12:27 la siguiente pregunta que viene con una foto ya lo siento compañeros del país pero la vida a veces se mete la pata vamos con la foto Pablo por el girasol es mío Van Gogh sabía de que los girasoles

Voz 6 12:40 sería su consternación ya

Voz 4 12:44 el plató así que vamos contigo David qué pasa ir muy fácil

Voz 9 12:49 David es obra

Voz 4 12:51 qué sobra cunde hunde cuál es exactamente la frase bien cómo sería por qué he sobra sería Bangkok sabía que los aplausos

Voz 6 13:08 Rama

Voz 4 13:10 que con esto se pone en cero puntos pues en menos uno que fuerte que fuerte

Voz 11 13:18 hasta que no se murió

Voz 4 13:20 no tuvo el éxito más simplemente

Voz 0759 13:25 ha sido vamos contigo Gonzalo seguimos para el país y esta pregunta no tiene nada que ver con la ortografía ni con la gramática lo que pasa es que yo quiero ser presentador de concurso y me estoy viendo

Voz 4 13:33 poco

Voz 0759 13:34 entonces esto es cultura general simplemente lo siento compañeros del país no tengo nada en nuestra contra en más es mi periódico El País pero vamos a ver este

Voz 4 13:42 tú por favor

Voz 0759 13:43 a última hora el candidato del partido de Erdogan reconoce su derrota en las elecciones de Estambul el socialdemócrata se hace con la capital de Turquía tras veinticinco años de gobierno islamista porque bueno pues en Estambul ha pasado un poco al revés que en Madrid si hay un fallo ortográfico ni lingüístico ni gramatical ni nada es de cultura general por decirlo así aunque Odín

Voz 8 14:07 pura música rancia

Voz 9 14:09 Carlos

Voz 4 14:15 el candidato del Partido de su derrota en las elecciones de Estambul el único por favor volará pasamos el rebote de momento a David a que Estambul unos la capital está puede que no sea la capital de Turquía piloto por favor piloto furias a cara o

Voz 6 14:36 venga a hablar

Voz 8 14:45 hoy está muy por qué porque es como en Salou de Turquía

Voz 0759 14:50 sí sí es Port Aventura

Voz 3 14:53 vale vale

Voz 4 14:56 después estamos en un ridículo David uno Gonzalo cero Juncal

Voz 12 15:03 pues pensado bien que esto tiene premio eh venga vamos

Voz 4 15:06 sí mira

Voz 8 15:10 no pero a quién gane Le voy a hacer un baile

Voz 9 15:17 yo lo que tú quieras

Voz 0759 15:20 Alex Grijelmo que es el autor de El Cazador de dilemas una novela en la que se juega con muchas palabras por ejemplo con una de mis palabras favoritas del castellano voy a pedir que escribáis en la pizarra

Voz 13 15:30 estar Isabel

Voz 9 15:35 está Maribel

Voz 4 15:42 nunca se había pronunciado en la SER tanto

Voz 9 15:47 vamos como tal

Voz 0759 15:53 estaría del Gonzalo como suena con BSCH David ha optado por ponerle

Voz 4 15:58 una hache durante esta nivel lo cual automáticamente le ponen cero punto ya Gonzalo le da un punto fuerte aplauso para Juan

Voz 6 16:14 estamos espero pero es igual como yo digo normas aquí

Voz 4 16:20 hay medio punto más para el que me diga qué significa esta nivel es un instrumento que se usa para realizar actividades mediáticas medio punto por la jeta que porque hay que ir así por la vida muy importante de verdad p'alante claro que si el ha visto sabe lo que es esta nivel es cuando has comido muy jugando mal bueno vamos a ver otra palabra con la que se juega la novela es decir que no luego luego Alex arca arca Arca ya con aparca monótonas eh

Voz 9 17:03 no nota coches así las hormonas

Voz 4 17:11 Arca muy bien arca vale hay ya está está bien han supuesto ir con hache tiene algún significado arca con atención caras de tartas con asombro a la hora de la noche otra otra orca la de ahorcarla que te mataban con hache significa algo sí o no o que no David Mengual sí pero protege el Arca el Arca el Arca de la es cuando

Voz 9 17:46 eso es un como es un tal vez es un que se eduque marca marca yo quiero que pierda también

Voz 4 18:01 es un instrumento de Oriente Medio Oriente Medio no es pandilla en algunas zonas de Canarias un fuerte aumento no tenemos tiempo para más y el resultado por supuesto del concurso es empate a cero

Voz 8 18:19 no pasa nada más pasar que os tengo que hacer una foto para para rellenar Moro

Voz 11 18:25 ha basado que sí pero no sólo eso que ayer se me rompió el móvil lo metió arroz entre estaba tan nerviosa que me fui a peli me compré otro me han dicho que puedo devolverlo mañana entonces tengo que tener un cuidado con el móvil impresionante y lo dejado ahí para el domingo

Voz 4 18:39 no se habla

Voz 0759 18:41 venga una foto a los dos conjunta los dos últimos concursantes de esta temporada de la Lengua moderna que nos han demostrado que el programa sigue siendo necesario

Voz 6 18:57 gente muchísimas gracias hasta aquí

Voz 4 19:00 concurso de la Lengua moderna curso cutre de la Lengua moderna nada Camacho de la comedia

Voz 14 19:12 ah

Voz 15 19:19 ya sabéis

Voz 5 19:53 no me gusta mucho karaoke caído a lo mejor hay poco dejamos de fondo de me vengo arriba no nos caigan un tópico es verdad

Voz 11 20:06 de hecho hoy ya que hemos pasado del Orgullo LGTB vale ahora también toca el orgullo Chino de

Voz 6 20:22 allí la sección Diario

Voz 11 20:29 por qué es que yo es que tenía una mejor amiga china de pequeña no

Voz 4 20:33 sabía si en el internado éramos

Voz 11 20:35 Steffi yo eh bueno era ya talla contra una vez que era como la típica que éramos digamos doce años ella ya fumaba yo nunca había visto un pene y aborta

Voz 6 20:44 esa

Voz 11 20:45 no era era como la típica amiga loca blande muy guay

Voz 8 20:48 dime en esta canción y me de recuerdos

Voz 11 20:51 esta vez que fui a la graduación del colegio porque en el colegio que fui había una graduación me quedé dormía en su casa con su novio y me acuerdo perfectamente que empezaron a pelear siguió dormida con visera dormida porque ya empezaron a crearse cosas pero como son peluches porque ahí tiene todo peluches de gozo tampoco es maltrato es verdad porque tienen todo todo peluches dije bueno como me queda ningún oso con pelo corto Matos no porque eso ya duele entonces hablando de esto me ha pasado una movida este fin de semana y quería quería dar un orgullo orgullo China

Voz 4 21:20 a celebrar una cosa parecida lo valoró cuyo

Voz 11 21:25 sí con los chinos que sea ese el mes de puto chino Mari cuando sabes quién es lo sé desde luego lo ha pedido conmigo

Voz 4 21:30 está mucho además mola mucho

Voz 11 21:32 ya podemos quitar la música esta eh que tampoco emociona tanto vale

Voz 8 21:36 entonces la movida es que el otro día fui hacérmelo

Voz 11 21:38 suyas porque yo me hago las uñas en las chinas gracias en total que me pongo uñas de gel que es como poner a la realidad bueno fui a ponerme las uñas estaba ahí la la china estaba sola entonces le dije mira a quitaron mías de Heigl porque en vacaciones porque al final las de abajo acaban siendo para

Voz 0759 21:55 pero le hablas a los chinos como si fuera Tarzán

Voz 11 21:58 no no no para nada eso eso hablando de eso me parece súper racista

Voz 4 22:02 perdona de hecho digo algo más

Voz 11 22:05 sí está que dieran una chica tantos problemas que ya no sé cuáles son usted no sé cual estoy haciendo tu día

Voz 12 22:12 algo sí si la meto la pata por favor que algo

Voz 11 22:14 es racista y machista también qué cojones

Voz 13 22:18 es que me gustaría verle roto no no no no

Voz 0077 22:21 pero el pedo es para algo muy metal

Voz 4 22:24 entonces la movida es que fui a hacerme la M quitarme la

Voz 12 22:27 Geli tal y estoy con la china de repente empieza a escuchar las dos solas no se da una vez a la suya hasta el uno es un recinto tampoco tiene más dentro tienen como para de Pilar se todo eso que no se ve entonces de repente estoy con ella así tal beneficio escuchar

Voz 8 22:42 unos ronquidos tales en la China me dice no no no que va en China no no en castellano bailar

Voz 12 22:53 Díaz muy guay y me dice es que resulta que Avenue nombre hacer su masaje nada no apaga Unnim Caixa queda u durmiendo dos horas

Voz 11 23:02 estaba esperando el happy end in

Voz 8 23:05 ah mira en ha pasado alguna vez que no llega a uno es que ya lo ha hecho

Voz 12 23:11 más veces y ahora viene mi amiga Íbamos

Voz 8 23:14 a la policía os lo juro yo puede con los chicos sí que saben delegar alrededor no dan con también juegos de palabras también darle

Voz 4 23:26 a los juegos de palabras también

Voz 8 23:28 buena todo esto llega la otra china llaman a la policía

Voz 11 23:32 los Grizzlies esperamos no no no basando no de ese marrón llega de repente una venezolana muy pija ese dinero que se les dice dice hola aquí hacerme así como la Esquire existe bonitas

Voz 8 23:46 no es que me voy a poner sandalias Ferreras más te vas a mojar el pie en Pesquera este momento rarísimo de todo siendo ya ya

Voz 12 23:55 la policía que había un punto que ya me había terminado de quitar las uñas del yo estaba lista pretendía tanta necesidad lector debe del tío que había dentro que le digo también los pies media

Voz 9 24:05 sea

Voz 12 24:06 me menos pies llega la policía vale llega el típico poli bueno y el poli malo homenajeados en uñas cebada aquí en La Latina los polis como si fuese el caso de CSI son

Voz 8 24:19 grande donde está donde está

Voz 12 24:21 qué ha pasado nada que ha quedado dormido vamos a por él

Voz 4 24:24 Teherán que delitos es un tres cuatro siete

Voz 12 24:30 el drama dientes duerme el poli malo porque claramente era malo empieza a decir venga viste te esto sólo se puede hacer por las malas y empiece aplaudir

Voz 8 24:38 que te despiertas vete con Jaime se invitan identificada cuando buen rollo con otra ver alguna creéis que os vais a casar con él y por la mañana no sabe ni qué hacer contigo o viste TI veinte no tiene aunque tiene que irse contigo a esa ayunar sólo para sacar de casa yo sido esas bueno total de repente salen poli bueno con el pasaporte entonces llama a otros

Voz 11 25:03 policía no entonces ya la yo porque con los pies así venezolana flipando con cara de susto como que nunca había visto una apoyo a mejorar bueno

Voz 8 25:13 tres de repente que de repente están el pasaporte y empieza

Voz 11 25:15 vale tenemos aquí una un individuo del setenta y siete fantaseando vale es muy complicado decir el nombre y apellido atento Ibiza

Voz 8 25:24 alza yanqui y uniforme en esta yo pensaba yo que un policía de Gibraltar ligado en Internet y resulta que tienen como una movida radiofónica los pilotos también está esta gente tiene un alfabeto que esto poquísimo jazz igual Visa un loco hablando por la calle cosa rara aún secreta redes porque tiene unas historias simplemente o cómo sería tu nombre que el tuyo

Voz 12 25:59 que que lo he mirado porque es como el tuyo es Quebec Judy Femme eco al cuadrado es que que el mío es Víctor Alfa Lima Ross

Voz 8 26:10 eh me hace gracia Mariana hacia verá este Poli como eran La ruleta de la fortuna platós aplaudiendo en F de Fon Jorge como saliéndose de la rutina de repente bueno ya terminando ya parece que todo termina sale un tío era como un colombiano de esto que sale de After claramente en plan con la coleta tal

Voz 12 26:31 hago hoy como si nada el poli malo ligera China pretende desearle ticket ya hay mal metían

Voz 8 26:37 China súper nerviosa que no tiene

Voz 12 26:39 Iker nerviosísima intensificar llamar a alguien que no se sabe quién es tenemos ignota de la pedido pero debería tener ahí me salió decir a mi deje perdona es mejor que no tenga tiket estoy hasta los huevos de decir que no quiero copia

Voz 8 26:53 fui así fue bueno y ahí viene la anécdota vale

Voz 12 26:57 con esto quería dar quería deciros antes de irme por la ramas que a mí yo creo que los chinos y yo tenemos muchísimas cosas en común tenemos muchísimo racismo sin darnos cuenta porque al final twis un chino China no ese chino tiene un nombre no sólo un nombre puesto un nombre de tu idioma para para poder pronunciarse si os a ese llama Soyinka llama José Jorge chupa que tú

Voz 8 27:19 le mira así de chino chino no es Jorge para pero que todavía no ha habido ningún problema

Voz 12 27:28 la luna además sabéis el Gobierno chino que antes no les dejaban hijos tenían hijos únicos Sansón como Giotto los millennials son hijos únicos mima madre también ha como Hitler hay una cosa que me encantan los fines que no son interesados ellos te hablan sólo al revés son interesados late

Voz 6 27:47 esto qué raro

Voz 12 27:50 es verdad eso la verdad perdón luego Tyson como yo pillaron les encanta el pitillo seis porque fuman porque sino trabajarían todos ratos para para hacer sus momentos de descanso

Voz 8 28:00 es verdad no todo el mundo

Voz 12 28:04 dice súper racista es super racista decir que los chinos hacen bien las uñas pero es que es verdad yo creo que es porque como tiene que escribir dibujando tienen

Voz 6 28:12 la ciencia mejor

Voz 8 28:17 les encanta ver poner desencantada comer pipas les encanta a ver

Voz 12 28:22 hay un filón dos esos en el bazar que están viendo escúchame tú sabes todo lo que ven en la cultura china Si viesen la lengua moderna citó a esa gente del bazar viese la lengua moderna vamos a ponerlo fácil

Voz 4 28:35 venga va

Voz 6 28:38 así quieres llamar toda la muy escupiendo pipa pesa

Voz 12 28:44 ya sólo queda ver youtuber que más lo PETA en China quiero ver lo que hace voy a intentar retar lo para ser dio la youtuber que más

Voz 11 28:51 ETA tan China por favor

Voz 4 28:57 esta falta que ser está acogiendo pan pan tienen mil reproducciones como barril de pan el abrazar el pan días habita sacando la cara

Voz 12 29:16 sabes lo que no diga en China seis lo que nadie en China

Voz 6 29:20 también Valeria hoy

Voz 12 29:30 o chino

Voz 6 29:32 para que me entienden las tetas no guarro el audio chino que Valeria mete la cara en el paro

Voz 4 29:39 de molde no sabemos muy bien

Voz 6 29:41 no claro como soy

Voz 12 29:49 a la comunidad china lo he hecho con Lleyton bienvenidos comunidad china estos la lengua moderna por favor el audio

Voz 16 29:59 el Chelsea y Heinze sillón

Voz 12 30:03 yo soy la maravillosa Valeria raros aquí está el abuelo que que vale

Voz 16 30:08 Iago sin

Voz 12 30:12 nuestro nuestro lema es hay que hablar y escribir bien porque es lo que nos diferencia los hijos de puta

Voz 0759 30:18 también lo dicho

Voz 16 30:22 sí sí hubo Navy

Voz 3 30:25 sí sí sí sí

Voz 4 30:28 poder joder con hijos de puta más largo

Voz 12 30:30 pues eh y quiero decir esto no lo voy a contar me da vergüenza pone el otro Audi para que lo entiendan también

Voz 16 30:36 a él

Voz 12 30:39 ni nada he dicho que que perdona a los chinos pero es que prefiero prefieres

Voz 8 30:44 negros ahora

Voz 6 30:56 Narbona recurrir hice cualquiera un poco frustrado

Voz 4 31:05 es el prodigioso Love

Voz 3 31:44 el esperaron de puedes cuando quieras

Voz 2 32:22 la te encuentras tres silencio

Voz 18 32:40 la cruzada

Voz 10 32:46 angosta

Voz 5 33:07 alta

Voz 2 33:17 si bate contra los mientras los cañones a avanza

Voz 18 33:49 a mí a

Voz 10 33:54 ya

Voz 3 34:56 Rafael López en la lengua moderna qué tal estás pues son bien ahora jaleando poco canción muy cansada luz sí sí sí es de esas que empiezan así como que no parece que no sí si luego luego luego sí sí sí que esas son poco también yo me gusta

Voz 0759 35:13 pero claro que son unas canciones digamos que

Voz 3 35:16 pero no se sabe si suben muy muy claro

Voz 0759 35:21 el tanto para el bajón no

Voz 3 35:23 el más caro de hecho hay gente que la escucha digamos sólo al principio no cuando llegar a otra parte la aquí redes que se pasa al principio y se pone solo depende de cómo esté

Voz 4 35:34 sí sí claro sí pero no vale para puntos medios

Voz 3 35:37 si estás normal estás en el punto medio digamos estás estable no escuchas esta gente de UPyD a todos los partidos de España que son de centro hueco está quitado un público digo yo creo que todos básicamente es un lujo

Voz 0759 35:56 voy a acabar contigo la temporada más mucha ilusión

Voz 3 35:59 lo mismo digo es un lujo que acabáis conmigo la temporada les decimos lo mismo estábamos hablamos todos de centro como El País El País España casposa

Voz 4 36:15 por qué nos metemos en estos jaleo

Voz 0759 36:18 hablábamos antes cuando nos hemos saludado al llegar y estabas haciendo la prueba más de que de que ya no sólo veranos que eran antes para los músicos no que era el momento donde se trabajaba casi para luego aguantar en invierno ya en invierno una gira muy guay por teatros salas y demás

Voz 1986 36:34 por suerte déjeme una pregunta como que es un clásico

Voz 3 36:37 me me lo pregunta mucha gente músicos claro que

Voz 1986 36:39 ahora este verano Taro yo digo bueno realmente ni tanto ni tampoco sea yo no toco ya no toco tanto en verano como como se tocaba antes yo creo que eso es lo que yo veo un poco de los ochenta cuando había mucha pasta en ayuntamientos y está todo el mundo tocando en verano y luego en invierno se comían los mocos y luego también veo que Estero nuevas orquesta realmente trabajado mucho en verano y luego en invierno no hacen otra vida porque trabajan tanto en verano de hecho que tienen que hacerlo así no en mi caso es diferente yo yo trabajo todo el año una hago conciertos

Voz 4 37:08 hay no mucho en esto así que ves en esto esto

Voz 1986 37:10 contrarios punto medio sea yo trabajo todo

Voz 3 37:13 sí para trabajar

Voz 4 37:16 como son canciones luego que que que está haciendo

Voz 3 37:19 me veo digamos esta tiene tengo cierta estabilidad no no digo emocionales digo laboral hablamos de lo que quieras yo pensé quería preguntarte

Voz 8 37:31 bueno igual hay un problema ahí bajón emocional pero con la camisa subir porque es muy

Voz 6 37:36 habla alegría lo hago para nosotros estar efectivamente

Voz 3 37:44 lo que pasa es que la camisa como no lo hago yo pues si Iker escalaron saltó enseguida es bueno Suárez hablemos de tu camisa cuánto queda de que siquiera desde del rock a los cuarenta

Voz 0759 38:04 porque es una etapa que a mí me me gusta mucho y cuando los rockeros y lo ha

Voz 1986 38:09 es decir que que que que ellos somos del mismo año nacimos el

Voz 0759 38:12 el seis de enero hoy sí

Voz 4 38:16 yo te

Voz 3 38:17 todavía viste que tengo una parte que es negra todavía late un año año yo de sus siete meses de diferencia

Voz 11 38:25 ver jóvenes yo no sé si si si jóvenes pero el mismo año

Voz 3 38:28 el pelo con barba blanca Papandreu debía ser joven es el algo muy pero

Voz 1986 38:39 ha cambiado mucho el concepto de la música

Voz 0759 38:42 cómo lo vives a una edad completo con Deluxe ya viviste

Voz 3 38:45 la suerte de no ser tan rockero es decir yo creo

Voz 1986 38:48 que mi música se adapta bien a al paso del tiempo sinceramente no pienso

Voz 0759 38:53 los géneros muy complicado claro hay géneros pues

Voz 1986 38:55 que yo creo que te exigen esa juventud del rock'n'roll no y que pues eso que tienes que ir con la estética de de una música que era de de de de de artistas jóvenes realmente entonces en mi caso como yo soy muy de también de de canción listas de toda la vida por no decir cantautores que también entonces yo convino poco no no me puedo me te lleva una camisa siete moderniza pero al mismo tiempo yo escucho a Silvio Rodríguez en mi casa no entonces pues si acabo digamos así tranquilo en una silla Calvo y tocando militar española me veo no tengo por qué ser digamos

Voz 0759 39:27 porque la opción lógica es que también a los bueno calentar a pegar barridos pues hombre

Voz 1986 39:33 a la acción de del gorro de teñir

Voz 3 39:35 se ha salvado muchos con corran rock hecho en poco ya a partir del a partir de una edad no pero

Voz 1986 39:46 esta pensando que que mi caso no va a ser así yo digamos que entiendo que mi carrera no va ir por ahí pues verá que hay veces que ves a gente que que realmente no se no se adapta aún al paso del tiempo y trata de conservar un poco claras pasa mucho

Voz 3 39:59 hablamos de cosilla he visto así

Voz 1986 40:02 pues va da un poco de cosilla es es muy amable de tu parte

Voz 3 40:05 bueno

Voz 4 40:06 ha dicho así en alguno que es probable

Voz 11 40:08 los es verdad pero ahora con el hablando de eso con él tras por ejemplo Omaha te que me abuela le gusta Rosa áreas las uñas muy bueno haría súper raro sabes

Voz 3 40:18 sí habrá también tiene caducidad buena pregunta

Voz 1986 40:22 a a Rosalía no como Sara Rosalía dentro de treinta años cómo será

Voz 4 40:26 verdiblanco también fiesta sabiendo cómo está cómo envejece el rock claro realmente la primera veremos cómo envejece el rap como mejorar

Voz 11 40:35 bueno en realidad abuelos en chándal hay quince meses nuestra

Voz 4 40:38 a ver te digo una cosa eh

Voz 3 40:40 yo voy cuando cuando yo voy a Pilates yo veo que no

Voz 4 40:45 no

Voz 3 40:46 el Sevilla ya a partir de nada tú lo sabes que yo te digo a mis pintas son más detrás que yo digo soy más moderno cuando voy a Pilates que del resto de de de Mi y otra cosa es verdad que dices tú la los árboles con chándal es la estética de los jóvenes de ahora sí hasta que todos los finales circular no claro interesantes a la vida es ir del chándal chandal

Voz 0759 41:09 Medio pasan cosas eso es lo que pasa entre

Voz 3 41:12 el chándal no mira que me gusta mucho y al final lo estamos hablando en serio

Voz 0759 41:18 no quiero ponerme a lo íntimo pero sí te quiero preguntar algo que me da mucha curiosidad con con los músicos Soledad con los buenos tú te acuerdas de la primera canción la primera la primera que compusiste

Voz 3 41:28 pero no quieres que una desigual no te fuiste cada vez que pienso anti no puedo pensar

Voz 6 41:39 viví doce años luego tenido ningún cambio estaba con el bajó ya la había haber tenemos yo creo

Voz 1986 41:54 dentro yo creo que escribía precisamente por eso porque tenían esa necesidad yo veía que la gente de clase no jugaba al fútbol y le llegaba con esos pero he tenido un cambio que era peor que era algo así como unen eran claramente era una es una invitación de Hombres G decía algo así como sigo aquí sentado en este sofá mirando por la ventana al Mamón que te besó

Voz 3 42:14 eso me lo pillajes hubiese mi me hombre sufre un plagio pero vamos

Voz 0759 42:19 te yo sé

Voz 3 42:21 el niño en los ochenta noventa aunque sí que sí

Voz 0759 42:24 bueno sí que te voy a contar a poner en vena voy a presentar a alguien que además también es un honor cerrar con él la temporada porque aquí en la lengua moderna le tenemos

Voz 19 42:33 los absoluta veneración Julio por favor ternura susurro ultramarinos son sus tres palabras favoritas Él es un enamorado de la lengua y uno de los mayores referentes de nuestro país es el gran Álex Grijelmo

Voz 3 43:00 Alex Grijelmo

Voz 0759 43:01 autor de esta novela El cazador de estilete más lo primero Alex bienvenido muchas gracias

Voz 0077 43:06 muchas gracias que significa vamos a hacerlo

Voz 0759 43:09 los conflictos que significa hasta el nivel dice

Voz 0077 43:11 a se lo pusiste difícil le porque es una palabra que no está en el diccionario pero es que yo lo ha huido mucho amor debería estar claro pero es una palabra que puede constituirse en Still lema porque alguien que dice Maribel ya es alguien especial el nivel es una instalación provisional que se monta y se desmonta un tenderete si por eso se dice a veces remontó el está libelo no me Montes él estaría Aribert bueno porque se monta y se desmonta hice dice mucho en Burgos en Cuenca en en Castilla pero no no forma parte de del Espanyol

Voz 0759 43:48 en serio hacemos un llamamiento a la RAE desde aquí por favor abrimos un Change punto org

Voz 0077 43:54 venga la han utilizado novelistas Luis Mateo Díez de la utiliza Alfredo Relaño lo utiliza alguna vez en sus columnas

Voz 4 43:59 pues entonces si ya hay muchos registros

Voz 0077 44:02 antes yo creo pero bueno están poniendo Toño puto no sé qué punto no sé cuántos años

Voz 4 44:08 pues mujeres de rompe así con dos sí sí

Voz 0759 44:13 nosotros otra la otra palabra por la que hay que preguntarte es Steel lema que es otra palabra que sí pero no

Voz 0077 44:18 pero tampoco está en el diccionario pero se usa mucho en en Filología para definir los rasgos del estilo esas características que todos tenemos al ex

Voz 0759 44:27 vivir al hablar de las que no nos damos cuenta

Voz 0077 44:30 pero que son identificables por un experto un experto puede analizar un texto nuestro y ver cómo puntúa Amos como ponemos las mayúsculas que términos utilizamos hay palabras de nuestra tierra que creemos que son del español general las usamos ah y con eso de la tamos nuestro origen claro los Still lemas son la las huellas dactilares que dejamos en un texto en una

Voz 0759 44:51 pues hacían el protagonista de la novela es un profesor que se queda en paro y a partir de ahí pues bueno ventajas de quedarse en Parla se dedica a ayudar a la policía a resolver casos con la policía gracias a esto no

Voz 0077 45:06 ahora se cometen muchos delitos con la palabra no hay acosos en las redes en Internet infamias injurias Se puede seguir el rastro de de sobre la autoría de esos delitos merced a los Steen lemas es decir a los a los marcadores que todos vamos dejando en nuestra manera de hablar escribir a los vicios no para los vicios sí sí sea alguien escribe bien sea alguien escribe mal al final el el cuaje es como la ropa que nos ponemos dice algo de nosotros no tampoco está tan mal no

Voz 11 45:40 ministro de verdad es buenísima y estoy estoy leyendo la novela me está pareciendo alucinante tengo tengo la sensación de que tú tenías esta información de los Still lemas tenías que sacarlos a es en realidad el profesores

Voz 0077 45:53 oye tú

Voz 8 45:55 hombre hemos a la pregunta pregunta del Gobierno con las escucha

Voz 0077 46:04 bueno cuando uno escribe supongo que les presta cosas a todos los personajes pero el el profesor sabe cosas que yo sí sí claro pero a mí me parece un poco más tonto de lo que es

Voz 4 46:16 sí

Voz 11 46:17 sí esto es un poco pesado me hace gracia porque no voy a hacer spoiler ni nada pero el policía al que le vende todo este tema de lemas para conseguir trabajo siempre dice estiletes que al final se equivoca con este lema estiletes y al final yo voy a acabar diciendo hay que tener cuidado porque claro porque como él

Voz 0077 46:33 lenguaje nos delata el policía no es un tipo especialmente culto y requiere repite repetir las palabras del profesor quiere parecerse a él pero la caga porque dice sí sí esto cuando habla con una tercera persona así me habló de los estiletes claro porque no registra

Voz 11 46:48 ya deja huella ya deja una huella

Voz 0077 46:50 siendo estilete como ya le dejó tiene que ir encantado y no sé cómo me gusto conocerte cuando era joven tenía como tenía unos diez años habrían interesado nada

Voz 6 47:09 daba gente cuento porque ya los doce tenían sesión a los Madrid

Voz 12 47:19 es porque resulta que mi casa era todo el tema del Messenger que había mucho describían yo tenía un grupo de hackers que resulta que igual dejaba la impresora sin querer puntos de repente estaban casa justo y recibía se encendía empresa también quiere que de repente eran fotos de rinocerontes decían rinoceronte guarra no hay no hay ni Stieg lemas

Voz 8 47:44 eso gentuza

Voz 12 47:47 pero quién te escribe estas cosas con doce años hizo fotos y fotos de de vacas enormes sea me me hacían bullying

Voz 8 47:56 exactamente cuál sería porque la relación hombre porque eso es exactamente lo que va este

Voz 11 48:02 pero había una porque sí

Voz 8 48:05 quiero contar

Voz 6 48:06 a ver si me Haditha

Voz 12 48:10 es simplemente porque es ahí me hubiese encantado saber quién era esa gente

Voz 0077 48:14 la próxima vez que te ocurra me llamas vale pero que no ha dicho antes Valeria

Voz 0759 48:21 la palabra spoiler que utilizamos habitualmente está instalada yo no sé cuál sería cuál podría ser un buen equivalente tú en la columna del del país todas las semanas te ocupa de estas cosas cuál podría ser una voz

Voz 0077 48:33 bueno bueno tu esposa si Vallès estropear el expolio es que además es un poco absurdo lo que decimos no me hagas spoiler spoiler significa estropeado por la no me hagas estropeado por qué sentido tiene toda la vida se ha dicho no me de strippers

Voz 4 48:50 destripar está en el diccionario

Voz 0077 48:52 precisamente con ese sentido de anticipar el final de un relato no no de strippers la película no de stripper la serie o lo que se ha dicho toda la vida oye no me cuentes el final

Voz 4 49:12 perder ese plus que te va a decir algo en inglés

Voz 0077 49:14 no esto es que nos creemos más importante si decimos algo pero hay que tener cuidado con lo que se dice en inglés porque siempre es más caro que se dice en inglés siempre es más caro se ha sido un dentista te pone unos Braque decora más que si te pone un corrector

Voz 4 49:30 es

Voz 6 49:32 cuenta cuando vio

Voz 0077 49:33 dejasen avión si viajas bien base en business viajas mal vas en turista qué más caro viajar en inglés inglés es como si poco paletilla por nuestro país

Voz 0759 49:48 pero bueno hoy hay que comentar también que es que claro eres fundador de la Fundéu

Voz 0077 49:54 a la bueno ya no tengo nada que ver ya lo decía hay funcionando

Voz 0759 50:01 el sábado aprovecha para explicaba hay mucha gente que no sabemos bien la diferente ante la RAE la Fundéu que la reacción para una cosa y la fundó para otro sí

Voz 0077 50:09 la Fundéu es un poco el el comando de actuación rápida a veces anticipándose a los errores no va a haber un campeonato deportivo y participa Trinidad y Tobago pues cuál es el gentilicio de Trinidad y Tobago

Voz 6 50:21 ah

Voz 0077 50:25 entonces la la Fundéu anticipa y antes de que nadie meta la pata o para que no tenga que buscarlo pues les dices cual que gentilicio que todos conocéis

Voz 4 50:32 por una cuestión del Espanyol

Voz 0077 50:34 tangente de lo que les da exacto pero está tutelada por la Real Academia cuando creamos la desde la Agencia EFE y entonces era presidente de Efe creamos la Fundéu yo tuve claro que no podía ser una institución divergente de la Academia no podíamos crear alguna

Voz 4 50:49 si Dios hubiera estado divertido también de repente yo

Voz 0077 50:56 las dos Españas otra vez a Joselito o Belmonte de toda la vida pero si este el de siempre ha estado involucrada la Real Academia en la Fundéu desde su consejo asesor o o como ocurrió cuando la creamos el el director de la Academia es el presidente del Patronato de la Fundéu sea no no queríamos hacer ahí

Voz 4 51:16 no son una división que no nos no no satisfacía a nadie

Voz 0759 51:19 no han como es experto en SCI dilema tú crees que si te diésemos todas las letras de Xoel las analizas es acabaría si

Voz 8 51:29 dando eso

Voz 6 51:32 pues eso

Voz 3 51:35 me voy a poner un nombre en inglés e ir mucho mejor verdad pero yo te yo dudo te refieres a las setas de suelos a X O L

Voz 0077 51:46 no le ha gustado mucho Elena han dado ganas de tocar con él ya no me toca hoy ya no contamos toco la guitarra y el piano bueno oye pues

Voz 6 51:59 en fin de temporada como tú

Voz 0077 52:05 no habría habría que ensayar por respeto al público tendríamos que ensayar claro como músico no soy bueno pero como estafador si puedo hacer ver que has dicho

Voz 1986 52:16 Carla que me acaban de recordar lo de dúo que que hay una palabra nueva que dicen los más jóvenes que es Colau

Voz 0077 52:21 hola soy de colaboración mira no está mal o muy de moda también sí sí

Voz 0759 52:30 para al estilo inglés S

Voz 0077 52:32 Beto dinámico porque yo no

Voz 4 52:36 los subir la presión que ha ejercido el público entiendo que es verdad que habría cadáveres hallados pero bueno espero para otro día pendiente de lo hacemos otro día tenemos que acaba el programa es una pena sobre el por favor

Voz 0759 52:49 acabar contigo en el escenario iba a pedir un fortín

Voz 4 52:51 es un aplauso para

Voz 6 52:55 crecemos tendrás que otra para cerrarlo de nuevo no fuerte aplauso para Flores la prueba en las redes Carlos hasta aquí la temporada

Voz 21 53:29 el me quedo despierto por las noches y me siento culpable por alguna extraña razón quizás porque le debe de Doha mil durmiendo como Ángel sin necesitar absolutamente en y enredan pensamientos laberínticos Si extraño que las agujas del reloj y me entró en paraísos si universos mágico en busca de nuevos versos para una canción entonces me das

Voz 2 54:10 me levanto de la cama primero de nuevo por la casa como si fueran nuevos estoy nadando entre recuerdos muy lejanos y me invento pasadizos en la pare y aunque tengo miedo a perderme Un mundo raro siempre de huellas para poder regresa

Voz 22 54:36 a a eso