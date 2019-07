Las Noches de Ortega: Las 20 Estrellas Michelin (05/07/2019)

Voz 1 00:00 aparte ha ayudado a acaba de finalmente el nada

Voz 6 00:57 nunca he empezado un programa leyendo un artículo de la Wikipedia pero hoy lo quiera hacer arte culinario dice así la culinaria o arte culinario

Voz 5 01:12 es una forma creativa de preparar los alimentos depende mucho de la cultura en términos de conocimientos respecto a los alimentos su forma de preparar los así como de los rituales sociales establecidos alrededor de la comida

Voz 6 01:28 no hay continúa diciendo la Wikipedia que confundirlo con gastronomía que englobaría a esta en un campo más general dedicado a todo lo relacionado con la alimentación esta noche en la SER hablaremos mucho de arte

Voz 5 01:55 y con el fondo de esta sinfonía concertar que gel trescientos sesenta y cuatro de Mozart damos la bienvenida a una mujer de la que todos los españoles deberíamos sentirnos muy orgullosos ganadora de veinte estrellas Michelin es la persona en nuestro país con el mayor número de estas distinciones doblando a Berasategui que posee diez de ellas se dice que ha revolucionado la cocina convirtiéndola no sólo en un arte sino en el arte el arte más excelso su restaurante llamado paradigma es frecuentado por los paladares más exigentes es un privilegio para la Cadena SER recibir esta noche a Adela Pedraza buenas noches Adela muy buenas noches qué se siente al tener veinte estrellas Michelin Adela bueno

Voz 7 02:46 la la satisfacción no es el número de estrella injertado eso es una cuestión secundaria la verdadera satisfacción sentir que nuestro restaurante paradigma ha aportado algo Alarte de la cocina no me quieras personas que acuden a nuestro restaurante se sumergen en una experiencia porque en eso se trata es una experiencia se trata de comer como puto animar trata de ir una vivir una Hesperia ir con la mente abierta paradigma no sí sí sí por supuesto eso es esencial a paradigma hay que acudir con la mente abierta dispuesto a vivir una experiencia sensorial ahora tenemos un un menú degustación de ciento setenta y ocho platos uno tras de otro ciento setenta y ocho y ciento setenta y ocho pero son pequeñitos no ponemos mucha cosas cada uno sea que no no no te llevan bajando no sale si no sabes bien vale para saquear discreto o la cómo ponemos en cada plato eso psicológicamente al comensal le hace pensar que lo que está comiendo cosa fina al haber poquito así sin nosotros llena bramó el el plato con la misma comida pero está al borde el comensal no lo valoraría caro porque vivía al poquico hay tenemos la astucia de que eso para Escarp delicatessen y además lo ponemos en el plato la comida de forma asimétrica sano no lo ponemos en el centro el plato claro iría al estar de forma asimétrica eso recuerda un poco en el arte deban la eh esto de vanguardia pero muy bien muy bien eso no está astucia muy bien todo eso maridaje con con buenos vinos otros vinos ciento setenta y ocho vinos también también cada plato claro tacto tú tacto tacto en nuestro laboratorio nuestra cocina le llamamos laboratorio el laboratorio hemos estudiado que vino Marina bien con cara Cossiga qué ponemos

Voz 5 04:51 ya que hay una relación estrechísima entre entre el sabor de ese platito Si el vino sí sí eso está claro

Voz 7 04:58 bueno no no ponemos los vinos hay por azar y luego nos inventamos una explicación a posteriori no claro no no sólo no nos pasamos días enteros sin salir de la cocina mirando a ver qué vino Mariza mejor con con cada plato pero claro somos dos obsesivos en esto eh no no es puto azar de puto azar no es putas

Voz 5 05:21 de la experiencia del comensal cuando uno está viviendo aquello que como la define

Voz 7 05:27 a definiría como a sensoriales Pelle como ascenso del espíritu dices eso ya experiencia sensorial física

Voz 5 05:36 es es muy caro lo digo porque a veces la gente critica

Voz 7 05:39 los excesivos es una barbaridad y una barbaridad y eso eso es una barbaridad lo que cuesta comer o cenar a Yemen paradigma eso es una barbaridad como cuanto más o menos a costumbre no o sea que es un y eso también ayuda a que lo valoren evidentemente claro doscientos veintiocho plato los cobraba catorce euros claro no no conoce gente y esto es una mierda claro cobramos setecientos euros por menú luego valora muy bien y tenemos que valorar nos también nosotros bueno que son artistas

Voz 9 06:25 por fortuna ha llegado ya el momento en el que la gente está

Voz 5 06:29 preparada para valorar artísticamente aquello que come eche atrás quedó el tiempo en el que comer era era una cosa la animal exacto cosa animal han animado y ahora poco a poco gracias al talento de personas como nuestra invitada el arte que antes estaba circunscrito a la música la pintura a la literatura ha llegado por fin para quedarse once al mundo de la cocina nos ha costado pero aquí estamos de todas sus creaciones artísticas de cuál se siente más más orgullosa Eli Lilly pero

Voz 7 07:04 posiblemente el pato al hidrógeno el pacto lideró en el lado de azufre el gazpacho de mierda Bin son son

Voz 5 07:15 muchas cosas se dice que que el gazpacho de mierda representa un un giro radical en el mundo de de la cocina

Voz 7 07:22 sí se ha subrayado mucho la la importancia de las Pacho de mierda señalando que hemos creado una experiencia positiva desde el punto de vista culinario de algo que en principio es un deshecho en ese sentido es un cambio de paradigma a seguir que lo que la humanidad ha echado siempre se convierta en la CC pues se convierta en en en en una experiencia

Voz 5 07:50 culinaria cómo se le ocurrió la idea del gazpacho de de dónde sale ese flash de de creatividad

Voz 7 07:58 de de dónde salen los flashes de creatividad siempre de de tener la mente abierta de tengo tener miedo a alterar las normas establecidas en en el arte surge sin duda pos de de una actitud ante la vida y ante las cosas recordó una tarde estaba en la cocina de paradigma de nuestro restaurante y mi marido me dijo que que tenía que ir al lavabo dure pregunte en fin que hiciera Pipi o era caca me dejó Caca ya entonces pos surgió la luz surgió la idea no me preguntes cómo los hallazgos artísticos son así no no tienen explicación y le dije a mi marido le dije Ramón tráete tráete la caca Cuando vuelvas tráete la cara así así así de sencillo tráete aclarar la Kaká cuando vuelvas la trajo ir atrajo desde ese momento el proceso de creación del gazpacho de mierda como todo

Voz 10 08:56 todo vino solo todo Victorino sólo vino todo todo rodado no Torre da otro todo fue muy rápido a veces cuando vienen a paradigma entrevistador eso estudiante si me preguntan cómo ocurrió todo me me cuesta explicarlo porque ya digo fue todo muy rápido cogí la caca de mi Ramón la de construir con metano y con hidrógeno y luego la ley añadió el tomate el pimiento hace voy a un fin lo probé ahí probarlo supe que estaba viviendo una experiencia única

Voz 11 09:35 atreverse a ser valiente

Voz 9 09:42 no tener miedo a alterar los cimientos del arte es que estar dispuesto a todo

Voz 9 09:56 con estas premisas Adela Pedraza ha revolucionado la cocina en todo el mundo

Voz 5 10:03 su gazpacho de mierda causó al principio rechazo pero poco a poco la evidencia del talento se abrió camino yo vivía esa creación está considerada una obra artística situada a la misma altura que La Gioconda o La Divina comedia sentarse a la mesa de paradigma supone una experiencia sin precedentes la mentalidad abierta que exige al creador ha de ser la misma que le exigimos al comensal no que hay que ir con la mente abierta Adele hay un tema que sé que es duro que es difícil que creo que debemos abordar debemos hablar de ello su esposo Ramón no soportó el el éxito no le vino todo muy grande

Voz 7 10:53 he todo de golpe y muy grande no pudo asimilar no no no no lo asimiló cuando sus heces empezaron a hacerse famosas en todo el mundo cuando cuando nos dieron la décimo quinta estrella Michelin on en cuanto su desecación empezó a ser el centro de una nueva cocina a nivel mundial Él no pudo asimilarlo llegó después después del gazpacho de mierda llegó el helado de mierda el potaje de mierda él ternas como de mierda a la parrilla de mierda yo quien también fue culpa mía porque yo empezaba verlo a Ramón aceptado hoy tal vez tuve que parar pero bueno no pude unos supe no pudo no o no supe pidiendo su marido se suicidó en suicidó sentido dentro de las ruedas de molino en Albacete es uno de esos momentos que ni veinte ni treinta ni inicien estrella Michelin Jean

Voz 5 12:06 Ferran Adrià los hermanos Torres Berasategui David Muñoz todos los chefs españoles acudieron a este entierro sin todos ellos tuvieron palabras de agradecimiento a ese hombre que se sacrificó para aportar al mundo un nuevo sabor se Adrià declaró que la mierda de Ramón abrió un camino que no podemos dejar de seguir los hermanos Torres leyeron en el sepelio un texto precioso en en el que reconocían a Ramón su aportación diciendo nosotros nos esforzaremos en seguir tu legado Ramón Nos esforzaremos en hacer cocina de mierda hasta el fin de nuestros días se sintió Adela se sintió arropada no

Voz 7 12:58 me ropa Atomic compañeros fue como si me fuera han habido arrojado encima un un un manto de paz ser que lo necesite

Voz 13 13:12 mucha luz y buscando trabajo

Voz 5 13:19 Adela Pedraza España le quiere yo quiero a España cientos de mensajes de ánimo también de de agradecimiento por su creación aquí también muchísimas personas que quieren ponerse en contacto con usted maravilloso como es el caso de Teresa desde Barcelona Teresa buenas noches buenas noches

Voz 3 13:42 la fondos de la Ser escuchan Teresa adelante gracias a verla por haber revolucionado la cocina usted si Tengo una pregunta adelante yo quisiera saber si aquí se podría hacer obviamente no tan bien como usted si yo podía ser algo gazpacho de mierda si es posible podrían

Voz 5 14:10 diga comunicante en en casa pero parar el el K

Voz 3 14:13 noche de mierda no es tan fácil como

Voz 7 14:16 como a primera vista puede parecer

Voz 3 14:18 ya no se venga arriba usted veinte arriba echando que usted pueda ser lo mismo que es una como yo que tiene veinte Estella se necesita una serie de requisitos con necesita por un lado con nacimiento en Química de química y te los tiene algo así no nos tiene que la gente piensa

Voz 7 14:44 el billete teniendo la al marido su Bismarck no Hinault

Voz 3 14:49 no yo estaba veces error de pensar que todo era más fácil rima erróneamente que yo podría hacer lo mismo que toda una estrella Michelin ha caído usted en la soberbia sí

Voz 7 15:07 eh eso está una persona muy soberbia

Voz 3 15:09 es verdad Boecillo siempre y su soberbia hace daño a los demás se porque usted le había dicho a su marido que podría utilizar su se sepa todo el mundo de la cocina que si había comentado eso eso no se hace mujer no se hace no se hace por qué ha al marido empieza a pensar que su caca pues útil desde el punto de vista la cocina y ahora es cuando usted le diga que llenó la ilusión de bajar de golpe y se va a meter voz John si tenemos que John claro usted una inconsciente a a ver yo yo yo sinceramente yo no tengo nada faltaría más nada que objetar a que usted sea soberbia su soberbia le haga daño no te misma pero yo sé que puede ir por la derecha

Voz 5 16:07 marido y a la gente

Voz 3 16:10 es que la un poco de asco Teresa que todas bueno el pasivo decir Teresa

Voz 5 16:19 Ipod día no se alguna receta aproximada evidentemente ella desde su casa no va a poder hacer para el gazpacho de mierda tal como lo prepara en paradigma pero algo aproximado

Voz 3 16:34 algo aproximado aunque fuera solamente va que el marido no sé que cada médico en la boca no pertinentes tres Le a dar una receta aproximada no va a ser el sabor de las Pacho de mierda que se toman paradigma por descontado vamos a hacer algo aproximado ya digo para que su marido no se los John no se vayan elusión de golpe ya que usted ha dicho que su Kaká va a ser utilizada en la Copa vamos a hacer una cosa vamos a ver qué que aproximada diga su marido tiene por ahí aquí tiene a su marido aquí tengo que vale pregunté si te de hacer de vientre ahora sí sí a la pregunta a ver un momento

Voz 7 17:21 la pregunta tiene entre

Voz 14 17:24 es una era

Voz 3 17:28 vamos a ver si va usted apunte lo que yo lo voy a poner a punto usted vida le a su marido que no tire la Cesc al váter no es que se lleve una chica o algo y que haga la de la de

Voz 7 17:49 posición lo hagan en a Bolsa en la misma ilusión

Voz 3 17:51 una bolsa cuando termine de obrar cuando ya ya obra su marido que trae que le traigan chica que traiga la atraiga ponga el contenido de la bolsa en un bol de vidrio no de plástico yo nunca practico perfecto añada pimiento pepino aceite al gusto gusto y tomate si va a mano a mano a mano siempre que se lo enfriar aquí a comer Chelo a disfrutarlo así tal cual así tal cual sabrá muy mal claro que Sabra más señora tengo tiene me vine a Milán claro pero esto es querido darme yo usted una lección que baje la son ver viaje era una lección bien vale vale vale entendí que la casa uno no puede hacer lo que yo hago en mi laboratorio entendido soberbia

Voz 5 19:02 vale vale hemos entendido el mensaje de

Voz 3 19:05 una perra bueno pues el teléfono ya es usted un potaje o lo que le enseñó su madre

Voz 5 19:25 qué fácil es creer que uno puede hacer fácilmente lo que tanto cuesta

Voz 7 19:30 sí esa es una de las cosas que más coraje me da a mí que era gente desde la presunción de la ignorancia piensa que a que esto que hacemos es fácil ya ya una mierda como un taxi de grande va a ser fácil Josema

Voz 11 19:48 la ratio rojo

Voz 5 19:54 cuántas cosas aprendemos en la radio verdad si aprendemos a valorar los artistas de verdad a los que se atreven a dar la vuelta a lo establecido esta noche estamos conociendo a fondo a un talento indiscutible de la alta cocina española cuáles son los los próximos proyectos de su grupo de un restaurante de paradita

Voz 7 20:14 bueno pues ahora estoy investigando mucho para de construir un plato concretó sino para de construir la deconstrucción la de darle la vuelta a la vuelta madre en un acto creativo en el que estamos trabajando en paradigma día hay noche sin salir al margen de eso acabamos de crear el huevo frito con uranio con hurgando ahí Biel muslo de pollo sin electrones mostró de pollos sin electrones exacto muslo de pollo electrones pero como hacen en suma de digamos mediante un proceso químico le quitamos al módulo pollo todos los electrones queda un muro de pollo sólo de protones y neutrones in como esta de sabor una puta eso no es bueno como te puedes imaginar

Voz 9 21:07 estamos revolucionando la cocina Pato al hidrógeno gazpacho de pollo sin electro

Voz 5 21:21 paradigma con veinte estrellas Michelin está demostrando que en la cocina queda todavía mucho pues

Voz 9 21:27 se llama Francisco José desde Elche buenas noches

Voz 15 21:32 para que nos llama querido amigo señora Pedro Maza a ver concedió para nuestro país que ha conseguido por pasear el nombre de España por el mundo entero más por esta veinte estrella Michelin si tengo uno Tengo una pregunta ante con eso consulta el huevo frito con uranio si esto puede ser perjudicial para la salud cada Pedraza

Voz 3 22:04 claro eso eso te mata hijo te mata cocina mezclo me para

Voz 7 22:10 cada es preparan eso no sí claro lo lo cocinaba muy hiló servimos y no lo pilló ya André Pierre comensal lo pide pues se pone puede Morin el comensal porque un una exposición al uranio es altamente tóxica coño

Voz 3 22:26 Francisco José que estamos hablando

Voz 7 22:29 momento radioactivo

Voz 3 22:30 por qué sirven el verde da deben que siempre pensamos a buscar pegas a todo

Voz 7 22:40 es verdad que somos un poco quisquilloso es que no se puede estar ahí con la lupa puesta diciendo sólo lo malo sólo lo malo solo ahora hay pendiente siempre encontrar el más mínimo fallo deber da eh la envidia eh la envidia es el deporte nacional coño hemos triunfado en paradigma hemos triunfado y ahí la un pica pica puesta para encontrar los fallidos

Voz 3 23:10 en vez de alegrarse porque alguien como yo española a una compatriota ha llegado tan lejos venga la Lupita de encontrarlo fallo joder joder joder

Voz 15 23:20 sí sí se queda de aplauso que ha dado una lección

Voz 7 23:28 todos

Voz 15 23:31 sí

Voz 3 23:33 disco José muchas gracias por su por su llamada un abrazo muy fuerte adelante salude cabellera

Voz 15 23:41 a luego a dar arcángel San Miguel había

Voz 3 23:44 no cubrirá inculcando si va a este estado Fano actual Hertz favorito buenas noches

Voz 16 23:56 sí señora

Voz 5 23:59 Pedraza ha sido un honor

Voz 7 24:02 cuando ha querido compartir unos minutos con nosotros aquí en la Cadena Ser el honor y el placer ha sido mío gracias por interesarse por lo que hacemos en en nuestro restaurante faltaría están ustedes invitados hombre muchas gracias por ciento si tinte y ocho platos muy bien con un postre muy bien compre poste un pos pos así que sólo hacen ustedes en los restaurantes esto han ustedes el helado de mierda muy clara que mi marido ya no está el mundo de los vivos si no la manta Ferrán Adriá y los hermanos Torres son suyas ahora mantas en un en un cuenco tibetano tibetanos pues no mantas sus pop a lo primero cada primero de mes muy bien cuando llega el primero de mes estamos todos contentísimos

Voz 5 24:51 claro es normal que empiezan a llegar

Voz 7 24:54 las heces de los maestros perfectos para darle el helado de mierda será el poste y el postre entonces el el postre será

Voz 12 25:01 aún un bombón de materia oscura le llamó la joyita de la pateó oscura evolucionando la física la alta cocina coño he pos postre será P2 humano pelo Pelo de cabeza humana pelo de cabeza antes que maravilla pero congelada hoy nuestro río eh a coger aire construido bueno así los invitan ahí estaremos de verdad le les invitamos ahí

Voz 5 25:28 luego tendrán que así sea setecientos euros será la cuenta que debemos de es la pregunta a esa es la precoz y la cuenta cuenta son mil euros buenas noches buenas noches ya vosotros queridos amigos deciros que volveré el próximo viernes aquí a la antena de la Ser será el último programa de la temporada no sabemos qué haremos a partir de la siguiente no sé si va a continuar esto o si me apetece cambiar no lo sé yo seguiré estando Nos existe pero además que no lo sé realmente no lo sé hicimos la edición de hoy os ha hecho tener un poquito de hambre levantados sin despertar a nadie abrir la nevera simplemente iluminados con la luz del frigorífico cometo un poco de salchichón de Beta agua igual veta acaba a seguir escuchando la SER

Voz 9 26:19 un beso a todos y hasta el viernes que viene Cadena SER

