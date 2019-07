SER Historia: La reina de Saba (07/07/2019)

Voz 0772 00:00 SER Historia con Nacho Ares

Voz 1 00:04 una historia oculta bajo la arena de Arabia desde hace más de tres mil años donde ahora sopla el viento del desierto tiempo atrás había florecido a una tierra rica y Jerte en su centro una ciudad con altas torres su gobernante más famoso fue la legendaria figura bíblica a la que conocemos como Reina de Saba una mujer inmortalizada en los antiguos documentos religiosos como la amante del Rey Salomón la verdad sobre esta mujer mítica y la civilización que gobernó está surgiendo ahora de la arena gracias a que los arqueólogos usan las últimas tecnologías para reconstruir su santuario más sana

Voz 3 00:58 como escuchamos en este inicio de un documental de televisión la reina de Saba detrás del mito el país de Yemen en la península Arábiga ha sido considerada la cuna de el reino de Saba desde luego que hay tradiciones que así lo atestiguan sin embargo parece que es muy posible que la cuna de este mítico reino no tan mítico pero más real y con una historia hacía seria y profunda se extendió no solamente por la península Arábiga sino por algunos lugares de África el África negra en concreto Etiopía y que sería precisamente en este lugar en Etiopía en donde se encontraba la base la capital del Reino de ahí procedía la legendaria reina de Saba la misma que enamoró al rey Salomón hace prácticamente tres mil años qué quiere decir esto pues tras tocaría muchos de los aspectos culturales que hoy damos por sentados la reina de Saba no sería blanca sería una reina negra y esto a lo largo de la historia del siglo XX ha sido algo que no ha caído muy bien yo historiadores sobre todo estadounidenses a lo largo como digo de las últimas décadas aunque poco a poco la historiografía va cambiando el el sentido de el rostro el sentido del color del rostro de esta maravillosa Reina que tanto ha fascinado a generaciones y generaciones a lo largo de la historia ella va a ser el protagonista del Cronovisor junto con Jesús Callejo en la primera parte de nuestro programa pero siempre como siempre digo tendremos dos horas repletas de Historia

Voz 3 02:51 bienvenidos a Ser Historia la reina de Saba que hemos conocido a través de películas a través del cine ha proyectado una idea de una mujer hermosísima exotismo

Voz 0772 03:02 blanca que según parece podría ser con todas las de la ley seguramente fue negra

Voz 3 03:09 a ella vamos a dedicar la primera parte de nuestro programa pero habrá muchísimas cosas más hablaremos de de la IX esa división militar que fue la primera en entrar en París junto con los aliados para acabar expulsando al nazismo de la capital francesa la nueve era una división española hablaremos también de las primeras iglesias en el Mediterráneo oriental hablaremos de la Guerra de Secesión la Guerra Civil Americana de momias así de muchísimas cosas más en un programa especial como siempre de Ser Historia aquí en la Cadena Ser soy Nacho Ares Illes doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia comenzamos

Voz 0772 04:16 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 7 04:19 qué tal Nacho Ares un placer una semana más

Voz 0772 04:21 hoy tenemos un Cronovisor espacial porque vamos a caminar entre la delgada línea del mito de la realidad de la historicidad incluso de la broma no

Voz 7 04:34 a ver si es verdad que estamos hablando de personajes vital leyenda mitad historia más historia que leyenda pero caros sino vamos tres mil años atrás pues te puedes imaginar qué documentos escritos no hay demasiados los que hay son textos religiosos ya sabemos cómo se las gasta los textos religiosos pero en concreto hay tres textos religiosos que son importantes cada uno aportando su granito de arena algunos con más detalle con menos uno sería la Biblia el Antiguo Testamento está claro ejemplo el primer libro de los Reyes otro sería el Corán también en referencia a Salomón y la reina de Saba

Voz 0772 05:06 fíjate Jesús que hay un detalle que mucha gente no conoce y es que uno cae en la cuenta en el Corán hay referencias a muchos protagonistas de la tradición judeocristiana entre ellos la por ejemplo la Virgen María aparece infinidad de veces mencionada más veces que la madre de El profeta de la madre de de Mahoma lo que ya no se está haciendo ver que son libros que se complementan no la Biblia y el Corán se complementan para ese conocimiento a ver histórico con todas las comillas bueno pero no deja de ser una tradición Chaves Verdú

Voz 7 05:35 oye ya así hay que tomarlo es decir hay que tomarlo también muchas veces como verdades reveladas no lo olvidemos también no ir el otro texto sagrado que te comentaba es un texto emitió plenos vamos a tierras de Etiopía que es donde estaba el antiguo reino de Saba abarcaba mucho más luego lo comentaremos no a nivel geográfico ya es el quebrar a Gas Gas que se le libro de la gloria de los Reyes donde se habla con mucho más detalle de ese encuentro esa de esa sentencia porque al final Cabo cuando se encuentra Salomón y la reina de Saba además de entregarse muchos regalos también hay descendencia genética ya hablaremos de Eli una dinastía salomónica dinastías sala Monica que llega hasta el siglo XX llega hasta mil novecientos setenta y cuatro pero eso es muy importante saber los orígenes tú has dicho bien orígenes que forma parte de la tradición de la leyenda pero para los etíopes es historia viva Historia Sagrada

Voz 0772 06:28 bueno pues se Jesús como siempre tengo aquí el teclado de nuestro Cronovisor dispuesto para comenzar un un viaje a una fecha cuál es la fecha que nos propones

Voz 7 06:38 bueno pues una llamativa para muchos y luego explicaremos porque vamos al quince de mayo del año novecientos cuarenta y uno antes de Cristo

Voz 10 06:58 sí

Voz 9 07:02 adelante pase Jesús Callejo les está esperando junto al Cronovisor

Voz 11 07:07 a propio

Voz 12 07:12 eh

Voz 0080 07:16 el huato música

Voz 13 07:19 jo dos personajes imagino que aquí estamos viendo y esa mujer es la reina de Saba el caballero es el rey Salomón

Voz 0772 08:35 esas están ahí somos testigos de que existía

Voz 7 08:38 existieron son personajes físicos de carne y hueso existiera por lo tanto ya ya es una de esas leyendas urbanas de que posiblemente no evitan asistir que todos una fabulación posterior ahí están por otra parte estamos hablando de que hay fíjate de Etiopía siempre se ha especulado si venía de Yemen es cierto que en aquel momento el reino de Saba ocupaba lo que actualmente es Etiopía lo que actualmente es Eritrea en lo que actualmente es Yibuti lo que también sería parte de Yemen de ahí que haya cierta confusión porque Marie pues lo que está en el sur de Yemen sería una de las capitales pero uno de los centros comerciales importantes del reino de Saba de hace tres mil años por lo tanto no es contradictoria información podemos verificar que todos correcto bueno una vez que se cruzan ya que éste es el momento histórico que hemos elegido esta fecha aproximada evidentemente pues estamos hablando de mediados del siglo X antes de Cristo aquí hay una pequeña prueba que le está poniendo Salomón somos testigos de ello porque Salomón había oído igual que pasaba con la reina de Saba hasta ese momento habían oído pues van a ciertas leyendas de uno y de otro en el caso de Salomón que era muy sabio era muy rico entonces la reina de Saba dice bueno ya veremos a ver si es sabio y a ver si rico e Salomon había oído de la reina de Saba precisamente por el lugar exótico donde procedía caí en las mujeres que eran muy guapas muy bellas pero que tenían una cierta deformidad en las extremidades que tenían patas de oca algunas versiones dicen patas de cabra entonces él quiere comprobarlo él sabe que va a venir fin vestida con ricos ropajes va a venir posiblemente pues con una larga túnica entonces para ver si realmente esa leyenda es cierta que es el ocurre contarle la cara pero Eslava legal que Kadaré un poco feo y menos en el primer encuentro no luego tendrán otro tipo de encuentros entonces hace que el pasillo por donde ella va a pasear en con que va a caminar hasta el trono de Salomon lo va a poner de agua otros dicen que de un espejo para que para que se vea claramente cuando ella va caminando la versión más más tradicionales cae como un poco de agua para aquellas a tenga que descalzo pero también para que ya se tenga que remangarse entonces al rematar un poco su falda túnica para no mojarse ahí es cuanto Salomon descubre la auténtica verdad la auténtica verdad es que no tiene pies ni pies de una persona normal tiene pies femeninos que tiene los pies muy cuidados y entonces eso ya desmonta una cierta leyenda ahí los dos en este momento clave que además ya lo así lo cuenta cabra y también otros otras tradiciones en ese momento clave los dos descubren algo fundamental por una parte qué Salomon tonto no era era muy rico Por otra parte descubre que la reina de Saba era muy bella y que no tenía pies de animal por lo tanto no tenía una naturaleza híbrida como la bien sus consejero y eso le tranquiliza porque luego tiene planes con con ella planes que luego descubrir

Voz 0772 11:34 yo hubiera puesto una superficie de tierra muy fina mojada para que dejará huellas ya ha sido una manera sutil lo puedes observar de la misma manera no

Voz 7 11:44 pero podía haber llevado zapatos entonces lo del agua servía precisamente para que ese descalzarse ahí este gana gana

Voz 0772 11:52 todo si te parece Jesús vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión precisamente titulado La Reina de Saba detrás del mito un documental de Alexander than love en él que se nos habla de de una de esas primeras intentonas no de de de recuperar la historicidad de de esta reina en uno de los lugares donde tú decías en en Yemen en esas que en esas excavaciones que se realizaron en mil novecientos cincuenta y dos por parte de la arqueólogo aguantan Philips vamos a escucharlo

Voz 1 12:24 de mil novecientos cincuenta Eiros su hermano del llevó un equipo de arqueólogos americanos al Yemen acompañado de un equipo de cámaras para que grabara la expedición buen del cautivado por la leyenda de la reina de Saba desde muy joven esperaba encontrar pruebas de que había sido un personaje real este gran aventurero que inspiró en parte el personaje de Indiana Jones inició la excavación del yacimiento contrató a ciento sesenta obreros beduinos para desenterrar una inmensa estructura que había permanecido intacta más de mil años poco a poco fue surgiendo un espléndido patio Icon en indicios de un imperio olvidado Elsa veo las inscripciones sugerían que el templo y las imágenes que contenía estaban dedicados a un dios de la fertilidad al Maca como el folklore árabe tradicional solía asociar a la reina de Saba con un antiguo culto a la fertilidad los hallazgos reforzaron la creencia del equipo de que aquí podrían encontrar pruebas suyas

Voz 14 13:30 para esta área debía de ser magnífica en el siglo X antes de Cristo cuando Su Majestad la Reina de Saba reinaba en ella el templo de Mas Ram Bill Kiss es el último tesoro arqueológico que falta por excavar en todo el mundo árabe y puede que todo el próximo a Oriente

Voz 13 13:49 fíjate Jesús que estaba llora preguntándome

Voz 0772 13:53 me cae el problema que hay de muchas fuentes de aquella época la historicidad o no de los de los personajes yo me tiraría más al al mundo arábigo a Yemen al a la zona meridional de de la pena es una arábiga para ubicar la la figura de de la reina de Saba es cierto que es muy muy complicado no un reino de esas características también es llamativo que estando en el en el siglo X en época practicamente en plena época casi de Ramsés III o el final de la dinastía de los de los de los Tedax no haya menciones al reino de Saba en en las fuentes egipcias no aunque también se ha querido ver esos paralelos no con el Reino de de pum otro

Voz 7 14:38 el espacio menús la expedición comandó las riendas en su haber yo me inclino más por él Pia pero por razones una en fin fundamental luego lo comentaremos no porque todas las pistas sobre todo el quebrar Enagás no como libro fundamental siempre hacen referencia a Etiopía y que luego en fin cuando que sería el hijo que supuestamente tiene no estos dos Reyes pues siempre hace referencia a Etiopía a la dinastía salomónica a los y que llegaría hasta hasta Sela sino en fin en poco hay todo como una tradición es verdad que verbal la mayoría de las veces pero siempre haciendo referencia a el mismo lugar este corte auditivo que hemos escuchado que se abra de cuenta alfiles sí habla de Yemen pero estamos las excavaciones de los años cincuenta en el año dos mil ocho la Universidad Hamburgo también hizo excavaciones buscando el Palacio de la reina de Saba para ellos no hay ninguna duda de que ese palacio están Etiopía en concreto en el antiguo Reino de asesor entonces bueno sí vamos sumando piezas vemos que se inclina más es verdad que Yemen debería formar parte de ese

Voz 0772 15:49 vale lo tocado detrás al principio una parte más del del riesgo es seguramente hay parte también de esa de esa idea de mediados del siglo XX en donde se trataba de de de negar Art prácticamente todo aquello que que que diera esplendor al África negra no una época del racismo en EEUU a pesar de que ellas habían dado muchos pasos para para la normalización el muchos y se negaba novio por ejemplo recuerdo a principios del siglo XX Lissner cuando estuvo excavando en tanto en Giza como luego en en en Sudán pues ese negaba no a reconocer que esos los faraones de de la antigua Nubia fueran negros no pasa por siempre por el simple hecho de que eran negros Diego qué tendrá que ver la velocidad con el con el tocino no en el caso de la reina de Saba pues muchos prejuicios y sobre todo el cine luego escucharemos un fragmento de una película en donde siempre siempre siempre la iconografía la presencia el aspecto de la reina de Saba sean será mostrado como una mujer occidental sanos no ya árabe es verdad es decir que los árabes son son blancos pero de piel de piel más morena no por por el sol pero de negros nada

Voz 7 17:01 no no claro pero tú has dado en el clavo de todo lo que tenía que ver con la negritud era como un tema tabú o sencillamente como un tema secundario era como degradar un poco el linaje todas no interesaba pero no interesaba reparten a la verdad que Etiopía como tal en fin ha tenido una serie de avatares bastante desastrosos Noia

Voz 3 17:20 luego ya con la invasión Prado

Voz 7 17:22 lo de Mussolini de Eritrea cerca siempre ha quedado en un segundo plano pero todo ese linaje hasta Ellis al hasta el año mil ochocientos setenta y cuatro que es cuando termina la monarquía ya a partir empieza ya la República tiene hasta ese momento ellos tenían muy claro de dónde procedían sobre todo porque el que veranea negar Enagás ese libro no de la gloria de los Reyes está muy influenciado en dos elementos O2 movimientos religiosos por antonomasia por una parte es la Iglesia todos a cristiana no lo olvidemos que es importante allí por otra parte por el movimiento arrastra Fary no que también hemos comentado que tiene pues todo una vinculación tanto espiritual religiosa cultural de primer orden hasta el momento entonces para ellos es es un libro sagrado que no lo ponen en duda

Voz 0772 18:08 sí sí

Voz 7 18:09 igual que los judíos lo nutre David le igual que los musulmanes no ponen en duda el Corán entonces siempre se está haciendo referencia a Etiopía como tal en fin no hace falta ser muy listo que muy geógrafo para darnos cuenta que la Etiopía de ahora entonces los cabía eran de raza negra entonces a partir de ahí sobre todo por ese tipo de crónicas orales podemos reconstruir un poco cuanto reconstruiremos este este episodio late que incluso en el corte auditivo que hemos escuchado avala se hablaba de Bill Gates es son los distintos nombres que recibe la reina de Saba que también es importante tenerlo en cuenta para seguir en la pista llena el Corán en la Biblia se hace referencia al nombres habla de la reina de Saba a nivel general pero Vilks es por ejemplo es como se la conoce dentro de la tradición árabe aterrizó musulmana Maqueda es como se la conoce dentro de dirección etíope porque si Maqueda sea habla expresamente textualmente en el gas y luego incluso hay otro tipo de nombres por ejemplo se habla de la Minerva negra desde el punto de vista de la culo hora griega o de Nick aula para los romanos según Josefo pero para nosotros es siempre Maqueda o Bill quisieron habla del Palacio de Maqueda del Palacio de que o el Palacio de la Reina de Saba en función de las citas de las fuentes que cojamos sean etíopes sean árabes osea Azón occidentales desde el punto de vista romano o Griego partiendo de esa base las últimas excavaciones de las que tenemos constancia porque también están intentando buscar las minas de la reina de Saba igual que es encontrar unos buscaron las reinas Las minas del rey Salomón por cierto también en África Thor pues esa todas esas excavaciones arqueológicas todo conducen a Xunta porque conducen a exhumar primero porque era una de las capitales si además el centro neurálgico del Reino vueltas son en su momento luego porque allí están una serie de obelisco es curiosamente siguiendo poco la estética egipcia novelescos fundamentales que estaban encima de los de las tumbas de los auténticos emperadores de la dinastía salomónica y tercero y más importante porque allí se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de sillón ahí es donde se coronaba de curso todos los emperadores pero además en la iglesia de Nuestra Señora de Irak Sun es donde dicen que está el Arca de la Alianza auténtica ya stocka ya no es pone en consonancia con otro mito más bien con un icono o con una reliquia de primer orden que es esa Arca de la Alianza que que pasó entonces bueno yo sabes que muchas toreas hay un libro que Graham Hancock interesantísimas lo recomiendo a todos los oyentes que es la más símbolo y señal Tote intenta reconstruir los distintos avatares y circunstancias que surgieron desde su lugar de origen Jerusalen hasta según él hasta que opinan los etíopes están totalmente convencidos que ellos tienen la auténtica arca de la alianza auténtica entonces de porqué y aquí entramos en uno de los episodios para mí claves porque en este encuentro a la reina de Saba con Salomón un encuentro que según dicen dura seis meses más ni menos USA con todo hay da tiempo para todo da tiempo para todo cuidado porque aquí

Voz 0772 21:06 eso para Exxon incluso para eso

Voz 7 21:09 para lo que todo el mundo está pensando pero no al principio sino al final por qué porque la reina de Saba no sólo a ella sino todo el linaje debía ser vírgenes es decir es una de las condiciones sine qua non ya quería preservar esa virginidad Salomón desde luego era muy sabio pero también era muy mujeriego no Se dice que tenía trescientas concubinas y setecientas esposas yo creo que sería al revés pero bueno la tradición dice eso no yo creo que sería más bien setecientas concubinas Teresitas esposas pero da igual en todo caso era un mujeriego le gustaba mucho once la columna faenar por la noche por supuesto puso los ojos la reina de Saba al final también por un argucias Salomón ganamos

Voz 13 21:51 pues eran los ojos siempre primero los ojos otra cosa ya eh

Voz 7 21:54 luego vas las manos detrás al final vamos a entrar en detalles entra en relación una relación pues bastante más afectiva e íntima de lo que es a lo que podía imaginar porque ella puso todas las pegas te puedes imaginar durante esos seis meses para por todo lo cual nace un niño que es menester cuando ya se da cuenta que están brazada Se marcha atropella con un séquito la gala de todos ha te puedes imaginar cantidad de oro de riquezas de piedras preciosas ella a su parte había dejado marfil incienso que son poco o casi pues las riquezas principales de su reino qué ocurre veintidós años después Menem LIC el hijo de Salomon vuelve a Jerusalén porque quiere conocer a su padre una reivindicación yo creo que bastante legítima como Le conoce por El anillo de oro que le entregó a su madre veintidós años antes no sólo lo podía tener él entonces el le agasajar piensa que va a ser su su de heredero porque él tenía muchos más hijos pero mucho más tantos entonces considera que este que este niño tan espabilado y además rápidamente descubre que es de linaje que tiene sus genes Le quiere convertir en su heredero el está mucho más vinculado Etiopía cuando Se marcha la tradición dice que como regalo fastuoso lega una copia del Arca de la Alianza pero yo no me quedo con la copia yo quiero al original y hace el cambiazo entonces sin darse cuenta se queda con la copia él se lleva el original el quiebra la gas en este caso cuando lo describe que puedo asegurar Nacho que es sorprendente porque te está hablando ni más ni menos que además del Arca de la Alianza sellaba una especie de nave voladora porque el trayecto que hacen de Jerusalén hasta Sol hasta Etiopía lo hacen en un tiempo récord textualmente si hacemos caso a este libro sagrado textualmente dice que los camellos los caballos las mulas todo el séquito se elevan un palmo del terreno iban a una velocidad vertiginosa con ellos llevan también cada vez lo que no sabemos es el Arca de la Alianza el queda esté poder o sencillamente es una de las no desde Salomon o de los birmanas que también hablan la tradición porque en distintos lugares del mundo como Pakistán como Irán en Cachemira en la India se habla de los tronos de Salomón y esos toros de Salomon lo que ahí estaba ubicado una especie de transferido donde llegaba con sus birmanas con sus naves podía desplazar con una rapidez inusitada de un lugar a otro bueno pues eso es lo que recoge y eso es lo que deposita ni más ni menos que en la iglesia de Nuestra Señora adhesión

Voz 16 24:34 o sea que si observamos la arqueología de ambas culturas Nos percatado del equilibrio entre la reina de Saba es Salomón en aquella época Jerusalén debía de tener cuatro hectáreas y quizás ochocientos habitantes hoy Marib tenía ciento diez hectáreas amurallada alrededor de veinte mil habitantes detrás lo que distinguía Salomón ya su pueblo era un dominio increíble del lenguaje las ideas y la narración lo que nos proporcionó la Biblia las ciudades se desmoronan los artículos de lujo desaparece

Voz 0772 25:12 él se olvidan saquean

Voz 16 25:15 pero el patrimonio de Salomón es de la clase que se conserva

Voz 0772 25:23 escuchábamos al arqueólogo Nicholas clave en un fragmento de este documental la reina de Saba detrás del mito documental de Alexander Dunlop Jesús Callejo con un auto antes comentabas que la velocidad de ese traslado se justificaba de alguna manera por por esos artilugios voladores vamos a dejarlo ahí que pudiera haber utilizado Salomón no para para llegar hasta mejor dicho el el el ser Aíto del del hijo de de Salomon ideal para llegar a Etiopía sin embargo hay otros que precisamente la justificación quedan de el de la cercanía más próxima a Jerusalén del reino de Saba es que precisamente en ese tiempo sí que se podría haber llegado desde Jerusalén a algún punto de la península Arábiga hoy desconocido que es donde estaría la la sede de se de ese reino notas lejos bueno

Voz 7 26:16 acuérdate de que estamos hablando de hace tres mil años en las carreteras

Voz 18 26:20 la bailar iba a decir yo no estuve y estoy allí gracias por delante de de la Reina

Voz 0772 26:26 de Saba es algo que han ido el quebranto gas

Voz 7 26:29 aquí porque somos a que tan puntilloso no nos gustan ir a las fuentes que no te vean

Voz 0772 26:33 los folios impresos por Giovanna

Voz 7 26:36 te voy a leer un pequeño trozo de este texto sagrado que me parece que es fundamental porque es verdad mucha gente no ha ido a esas fuentes pues tiene a nivel genérico no es haber como tú interpretas dice y cargaron los carros y los caballos y las mulas afecte partir en cuanto a los carros ninguno cargó el suyo ya fueran hombres caballos mulas camellos cargados todos fueron elevados del suelo está a una altura de un codo todos viajaron en los carros como el águila cuando su cuerpo se desliza sobre el viento esta suena de lo de todos los partidos gobiernan y en otra hice corrieron junto a los vagones sin dolor y sufrimiento sin hambre ni sed sé que tuvieran sudor ni agotamiento viajaron en un día la distancia que normalmente tardaba tres meses en recorrerse bueno esto es lo que es lo que dice pero qué quiere decir sin sudor sin sufrimiento sin cansancio caro lo recorrerá en un santiamén y además te dice que se eleva Malmö todo aquello

Voz 0772 27:36 en el como medio metro pero todo

Voz 7 27:38 esto es que además está en relación con con esa leyenda también muchas veces exagerada al Salomón sabes que Salomon decía que tenía contacto con los y es con los genios que les ordenaba que les mataba Guard pues que gracias a eso pero yo el primer templo salomónico que pudo construir también las murallas que rodean Jerusalén que Castro que construyó a distintas ciudades como México en un tiempo récord todo eso es verdad que se engrandece también es verdad que todo lo que tenga que ver con Salomon a nivel posterior Si te das cuenta es como que le da pedigrí por ejemplo los Grimm Orio son los libros de magia de la Edad Media las clavícula de Salomón Class Salomón nos crió para nada eso como mucho si hacemos caso a lo que dicen los textos sagrados escribió el eclesiásticos escribió el libro de los proverbios y escribió El Cantar de los cantares somos generosos que no es poco que no es poco a poco pero no te puedo decir que no pero sin embargo porque les llaman las clavícula de no el libro álbum para darle también esa especie de autenticidad Se habla de El anillo de Salomón un anillo además cuyas propiedades mágicas incluso hay una un texto que dice esto también pasará muy interesante se habla del sello de Salomón que en el fondo es unos dos triángulos Épila pero uno invertido y el otro no entonces es el sello de Salomón también se habla del nudo de Salomón que forma parte de la estructura geométrica propio de los mosaicos romanos y que también tiene una serie de propiedades a otro Pay caso de protección para que no de la Mesa de Salomón la Mesa de Salomón y presos para todos

Voz 0772 29:05 Cronovisor que daba charlas de

Voz 7 29:08 de hora y media sólo hablando de la mesa Salomon me refiero que Salomon ya venía revestido en aquella época posteriormente con esa augura un aura de de de prepotencia de magia casi mesiánica mesiánica de que era el pueblo elegido por Dios mira qué curioso cuál pues llegan a Etiopía hay se crea esta dinastía salomónica con el y que luego ya tuvo continúa durante muchísimo tiempo son cientos de Reyes no los costean ese ese cargo ellos se considera también el pueblo elegido de llave porqué porque claro si vienes directamente de los genes de Salomón y Salomón viene eh de David que raso su padre el el linaje de David lo entroncan ni más ni menos con con habrán pues ya estar cómo no vas a ser también el pueblo elegido de llave ellos se consideran el pueblo elegido llave hasta el punto que los judíos negros que se llaman los falacias se enfrentaron el el llamar llama veta Israel sabes que se organizaron dos expediciones cuando se convierte en Estado soberano se organizan dos expediciones que es la Operación Moisés y la Operación Salomón una en el ochenta y cuatro y otra el niño no vino ciento noventa yo para matarse José Ahmed por qué ellos quiere están ahí en Jerusalén con su pueblo de Israel en conjunto no cree estar con su pueblo el problema es que los israelitas los hebreos por decirlo así genuinos no les afecta por qué porque son negros todas han tenido un problema de racismo tremendo que a día de hoy ese sí que manifestando y cada cierto tiempo aparecen las noticias pues algún conflicto entre los falacias y los hebreos que están

Voz 0772 30:38 yo yo visto fíjate el hace unos meses cuando estuve en en Jerusalén en el acceso al al al muro de de los lamentos el Muro de las Lamentaciones de persona es que había en el control que llevamos en la aquí eran eran negros yo intuí que eran

Voz 7 30:54 López y a los más seguros que fueran etíopes ya te digo porque se llegaron a expatriados percibirse unos ciento treinta y cinco mil en esas dos operaciones el tema del año mil ciento noventa y uno todavía quedan muchas falacias en Etiopía pero por alguna razón se consideran que no son sitio ni de otro no ni son aceptados en la propia Etiopía porque claro no dejaba de ser también unos judíos en África quedaba poco la atención no pero dentro de su lugar de origen supuestamente en Israel tampoco son muy afectados pero ellos tienen muy a gala que procede ni más ni menos de meretriz y por lo tanto de la reina de Saba y Salomón entonces claro todo eso investido de ese misticismo modelos rastrea Faris y no darle dejarles al así de todo lo que se generó alrededor de este movimiento bueno más como momentos religioso pues los hace sospechar que te decía que el punto de partida casi siempre e incluso te doy un dato más Nacho te acuerdas que la edad media hubo también unas cartas sospechosas que se enviaron una cierto reinos cristianos diciendo que procedían del preste Juan

Voz 0772 32:00 el presta Juanes diferencia

Voz 7 32:02 claro era un reino cristiano entonces si vas uniendo cosas pues dices bueno Blanco y en botella

Voz 19 32:09 el Rey Salomón concede la palabra los emisarios de Sabas

Voz 9 32:14 tu cuerpo conociendo a propósito de de mil fin disuadir

Voz 19 32:28 hablándome de la grandes que viven la fácil el trabajo serio por encima de mis planes y de los surgía un hecho inesperado en la que el amor no formaba parte en la misión de tu hijo

Voz 20 32:41 sí pues lo de la imposibilidad de a este hombre igual

Voz 21 32:52 esa cuarto de la terrible laico Juan Carlos

Voz 0772 33:00 escuchábamos un fragmento de la película la reina de Saba una una la cinta claro Llanos utilizar esos términos lo que sí en este en este caso era una película una cinta del año mil novecientos cincuenta y dos fíjate Jesús la misma fecha en la que se estaban realizando esas excavaciones en el Yemen la figura del del actriz que aparece en la película es una mujer blanca es decir condicionado en un poco por lo que comentábamos antes no la reina de Saba siempre está en el acervo cultural como una mujer blanca proveniente del del mundo arábigo muy exótico cuando realmente tenemos que centrar no no es el en la en la idea cada vez más consistente de que Saba la reina de Saba eran negros

Voz 7 33:47 bueno tenemos otro dato más Si esto además me gustaría que lo corroborar las tú Nacho si El País el Reino que aparece descrito cierto relieves del templo dejasen sus cuando hacen estas travesías hasta allí en busca pues eso de marfil de oro de esclavos cómo será describe a la reina de aquel momento de de Etiopía negra e incluso en algún caso deforme me parece porque para hacerle también

Voz 0772 34:12 poco rigor de ETA y las las piernas muy muy gruesas pero efectivamente todos los en los animales que aparecen en esa comitiva pues hacen pensar que bien venía de de Somalia del Cuerno de África pero en cualquier caso de Etiopía pero en cualquier caso de del África del África negra que no que luego también es cierto decíamos antes no la idea de que el la segunda mitad sobre todo el siglo XX cada vez menos no pero pero sean ese negación mismo de del brillo de la ida teoría de del África negra pues negando que la reina de Saba fuera fuera negra por ejemplo ubicando la en otro espacio también lo los defensores de de esa historicidad de de esa historia más importante del África negra también se han pasado tres pueblos las entidad es decir que no habrá que los los faraones que Tutankamon por ejemplo era negro no sabemos

Voz 7 35:05 por la la propia momia

Voz 0772 35:07 sí él siempre busco poco la popular la propia llamó mi a las representaciones de los faraones es etcétera cuando representaban a un negro del África lo lo pintaban negro y los faraones negros aparecen pintados negros y el resto de faraones pues serán del norte de África blancos con la piel oscura pero de raza de raza blanca no hubo una cosa no no lleva a la a la otra no

Voz 7 35:29 no me acuerdo pero que está apuntes necesario hombre está la ventaja que tenemos con el visor yo creo que hemos puesto no blanco sobre negro bueno veremos si usted verdinegra Salomón buenas de elementos que es cierto que a día de hoy todavía hay gente que tiene sus dudas no desistieron no existieron desde el punto de vista yo creo que estamos al lado de personajes históricos deformados con el tiempo por la cantidad de leyendas que es asociar a su alrededor tanto de un caso como de otro pero históricos hay que yo creo que también es bueno no confirmarlo como tal quién era quién y sobre todo pues como esté estos reinos al final sufrieron distintos avatares porque no olvidemos José Salomón es el último rey de ese de ese Israel unido porque a partir de ahí se divide el reino no se lo da su hijo robo al que al reino de Judea y el retiro de Israel va a Jero Board porque ya sabemos luego las preguntas que tiene lo mismo pasa con el reino de Saba no fue un reino monolítico y por eso al dividirse Alavés distintos linajes sabes que el anterior por pues intenta destruir lo de lo de lo de la anterior a él y el posterior ni te cuento no porque intentase para reescribir la historia eso es lo que ha hecho que a nosotros has de una información una información tergiversada fui de forma de verano en este caso sino prácticamente en todos esperamos yo creo que negar la historicidad de estos dos personajes igual que por ejemplo algunos historiadores incluso algunos teólogos niega la historicidad de Jesús de Nazaret pues me parece que es quedar lo son poco cojos puertos a la hora de descifrar pues muchísimos enigmas que a día de hoy siguen siguen suponiendo un reto no para la historia incluso para para la razón humana que también hay muchas cosas que decir ahí

Voz 0772 37:08 desde luego pero bueno era un poco la pretensión de este Cronovisor dedicado a la figura de la reina de Saba a mí me negra una reina etíope que hemos colocado en el en el mapa de la Historia no muchos estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes habrán sorprendido de estos datos que no sea es expuesto Jesús Callejo Corona Utah sobre la la figura de esta de esta reina como siempre Jesús muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia

Voz 7 37:36 todo un placer Nacho

Voz 24 37:48 a la sangre yerra cuando un soldado entregados a escasos sabrá Alejandro

Voz 9 37:57 el gana con la espalda al Filippo a veces conviene usarla

Voz 26 38:12 el norte contra el sur hermano contra hermano la guerra civil de Estados Unidos es la más sangrienta de su historia la victorias requerirá mucho más que potencia de fuego en el campo de batalla comunicaciones logística lo que suceda tras la línea del frente será lo que decida este combate por el futuro de Norteamérica

Voz 0772 38:56 en este fragmento del documental de Canal Historia han dedicado a la Guerra Civil americana la Guerra de Secesión esa batalla terrible que duró entre mil ochocientos sesenta y uno En mil ochocientos sesenta y cinco bolos más que una batalla un montón de batalla en el marco de una de una guerra entre el Norte y el Sur como escuchábamos como digo en esta voz al comienzo de este nuevo bloque la historia de Estados Unidos es quizá una de las más desconocidas para los oye antes de de Ser Historia ahora lo comentaba micrófono cerrado con nuestro próximo invitado hemos dedicado más minutos en estas diez temporadas del programa a quizás a la a la Historia de otros continentes y en cambio la historia de Estados Unidos que parece algo muy cercano a nuestra cultura occidental la tenemos bastante bastante olvidada Óscar Venezuela bienvenido a Ser Historia

Voz 0080 39:44 hola Nacho qué tal muy buenas

Voz 0772 39:47 Óscar Venezuela es escritor un entusiasta de la de la historia de Estados Unidos es el autor de buenas novelas que tengo aquí sobre la mesa de este estudio de de Ser Historia la décima de Luisiana por ejemplo o proveedores de almas Óscar lo comentaba ahora nos atiende desde radio Bilbao admite llegó un poco la la llamada no hace años de de tu entusiasmo por la historia de Estados Unidos que es una historia muy desconocida para para nosotros para para los los europeos tiene infinidad de perfiles infinidad de de de elementos que la convierten en algún muy atractivo no quizás uno de esos un aspectos que ha llegado hasta nosotros sobretodo a a través del cine luego comentaremos algunas cosas de las diferentes películas que se han hecho al al respecto es esa lucha civil esa lucha entre el Norte y el Sur no entre azules grises que es un poco el el el marco en el que se va a mover esta esta guerra entre mil ochocientos sesenta y uno mil ochocientos sesenta y cinco nuevos que hay una guerra entre el norte y al

Voz 18 40:50 bueno de hecho bueno la la la guerra

Voz 0080 40:54 comenzó digamos oficialmente en mil ochocientos sesenta y uno entre los estados del norte que se supone que eran más industriales frente a los del sur que eran su economía se basaba sobretodo en las grandes plantaciones con esclavos y entonces pues bueno digamos que Clemente empezó en el ochenta sesenta y uno

Voz 18 41:15 pero el origen

Voz 0080 41:17 habría que buscarlo tal vez hace siete años atrás no

Voz 18 41:21 hay una una ley que promovió el

Voz 0080 41:25 el senador de Illinois este Stephen Douglas ahí llama la ley Kansas Nebraska entonces esta le anulaba un anterior de mil ochocientos veinte sentido que claro para equilibrar las fuerzas en el Senado y el Congreso de a medida que Estados Unidos si va expandiendo hacia el oeste después de la guerra de México cuando cuando compró la Luisiana francesa eso será pues que veían que necesitaban acoplar esos estados a su nuevo territorio no entonces esta ley decía de compromiso de Missouri pues que por cada Estado esclavista que ese introdujeran en la en la Unión habría que añadir otro otro libre no entonces añadió Missouri para contrarrestar Massachusetts partió en lo que quedó lo que India conocemos como Mein pero qué paso que en muchos cientos cincuenta y cuatro las ansias de expansión del del sur

Voz 18 42:24 pues

Voz 0080 42:26 querían que esos nuevos estados fueran esclavistas también no entonces pues digamos que hubo una pequeña guerra civil anterior a la a la a la que vamos a hablar y allí pues eso Nebraska Kansas y Misuri se enzarzaron en guerra de guerrillas más o menos digamos que fue fue un escenario pues es muy parecido al que luego se desarrollaría a lo largo de todo el país no

Voz 0772 42:54 en un principio son esos y corríjame si me equivoco la guerra como tal tal y como la entendemos comience en febrero de mil ochocientos sesenta y uno cuando siete estados bueno pues a favor de la de la esclavitud de ese de esa parte sur el del país el luchan contra el resto de de Estados que como decías tú pues no no estaban tanto a favor de de de de la utilización de de esclavos no llama la atención no el hecho de que esta ley que comentabas ahora por un lado parecía que contravenía o luchaba contra la esclavitud pero también consentía no puedes y te pones uno de esclavos

Voz 0080 43:31 seguro que no tenga de esclavos no puedes

Voz 0772 43:34 una ambigüedad un poco en ese sentido y de hecho bueno

Voz 0080 43:36 en Coll bueno es una figura admirada por todo el mundo no pero bueno tenía también sus ambigüedades como tú bien dices porque de hecho el Lincoln hay mucha gente buena últimamente hay unas posturas revisionistas de la historia no que dicen que que la guerra no fue el esclavismo no por los esclavos bueno depende yo siempre digo de de que el punto de mira desde el punto de mira lo mires no porque si nunca dijo de hecho famosos discursos Lincoln era un gran orador hacía él mismo los discursos si tal y él dijo públicamente que para él lo más importante era mantener la unión del país no de hecho bueno hay unos Estados que llaman fronterizos que son los Kentucky que es donde nació Lincoln realmente y en Maryland Delaware Missouri precisamente donde oficialmente en Estados del norte pero en los que se permite la esclavitud entonces realmente Lincoln no pretendía a clavar con acabar con la esclavitud sino para impedir su expansión no de ahí vienen los problemas no de de todo este conflicto el primero nada más es que es elegido Lincoln en mil ochocientos sesenta pues Carolina del Sur pues eso decide romper con la unión ante la pasividad de pues de del Gobierno pues luego les siguen todos estos estados no que has mencionado que son y Luisiana Texas Mississippi Alabama Georgia y Florida no luego ya más adelante se unirían otros otros cuatro que son Tennessee Carolina el del norte y Arkansas no Virginia y a raíz de ahí pues ya se desencadena la la la guerra que en principio bueno pues empezó como una no suele tomar muy en serio llegamos los del norte no porque la primera gran batalla que fue la gran como llamarían los de los del Norte pues la gente pues iba ese crea que era una pelea de salón

Voz 18 45:29 pero a nivel a nivel digamos lo grande no saben que van a dar puñetazos que les iban a a dar una paliza oí volverá a casa Hay ya dedicarse otra vez pues a coger su comercio a trabajar en el banco o lo que sea no

Voz 0080 45:45 y casualmente pues en esas fechas la fotografía empezaba ya a inundar los los periódicos Si bueno se vio realmente que las imágenes eran muy crudas el campo estaba sembrado de cadáveres ya te digo oí idea pues yo creo que en el norte yo que soy una era pues si son tan fácil como habían pensado ida ahí que los dos primeros años el sur obtuviera victorias a pesar de que está mucho menos desarrollado no tenía infraestructuras tenía un ejército mucho más pequeño

Voz 0772 46:18 eso te iba a preguntar Oscar porque el Ejército imagino al ser una circunstancia que como bien decías ahora quizás no no era no se esperaba una guerra larga de cuatro años que iba a ser pues unas escaramuzas un desencuentro otro que podría llegarse incluso pues bueno pues con todas las comidas del mundo no un acuerdo diplomático próximo en el tiempo vemos que los de los ejércitos tanto del norte como del sur empiezan a pincharse con soldados voluntarios y lo que comentabas ahora no los los campos de batalla se convierten en verdaderos buen verdaderas masacres con con decenas de miles de muertos

Voz 0080 46:57 sí sí y además pues ya te digo que a medida que avanzaban la guerra pues estas masacres bueno alcanzaron sumó su punto más más álgido anteriormente que tiene el récord de muertos en en un día de bajas que según veintitrés mil pero si en los tres días que duró pues fueron casi cincuenta mil bajas no entonces eso es es como decía la decíamos antes no pues al final de la guerra se juntaron más de seiscientos mil muertos Si casi el doble de baja no entre heridos desaparecidos mutilados al final pues pues eso es lo que nunca ha tenido tantas bajas en todas sus guerras juntas que les siguieron a esta no irá eso da la imagen de desnivel de de violencia que se empleo porque al príncipe ya te digo que no pensaban que iba a ser pues eso como una pelea entre hermanos realmente fue una pelea de salón clase de eso de entre entrenar porque realmente se conocían todos porque cuando estalló la guerra todos los cadetes de West Point juntos de sus mezcla pues entonces claro por ejemplo una figura la más famosa no de la secesión Rober Eli y esa fue tentado por el norte para hacerse cargo de los ejércitos y él se sentía americano pero además Virginia no no más de su estado y a pesar de estar en contra la guerra como Jefferson Davis que fue el presidente con federado pues el dijo que se debía a subir a su tierra a su patria ir cogió las armas de lado del sur ya te digo que muchas veces al principio pues se conocía no se iban a luchar en en en el campo de batalla League luchó contra muchos generales que a los que había clase en West Point no de hecho el el el estallido de la guerra oficialmente el doce de abril sesenta y uno Avalia en la bahía de Charleston y allí pues paradójicamente Baura que era un general de el del sur bombardeado sin piedad a Anderson que había sido también su profesor en en Hoy no y a pesar bueno destruyeron el la fortaleza por completo no hubo ningún ningún muerto pero cuando salieron rendidos ya después de casi dos días sin sin municiones y sin provisiones pues los soldados del Sur se plantaron ante ellos el ex vieron desfilar derrotados pero casi casi como quitándose el sombrero un plan de la severidad que que se mantenía al principio agarra no que luego al final ya con su hermano en los últimos ya coletazos pues se aplicó una guerra de tierra quemada no por todo Georgia Atlanta hasta la costa hasta Savannah ya pues y como decía él no ir a la guerra es cruel entonces la ganará el que más cruel sea no entonces el pues empezó a quemar campos gran no no asesinar a nadie pero sí a a quemar campos granjas

Voz 0772 50:00 sí yo es como sucede en cualquier

Voz 7 50:02 sí guerra civil siempre es Paco

Voz 0772 50:05 con circunstancias que que realmente pone los pelos de punta tiempo después no de bueno de revisar esa documentación la prensa en los testimonios del momento

Voz 27 50:15 la nación se está destruyendo con la misma pasión que se construyó la batalla más violenta jamás en territorio estadounidense se inicia accidentalmente por una escaramuza los dos ejércitos enfrentan en un pequeño pueblo de Pensilvania pronto habría cincuenta mil bajas entre muertos heridos y desaparecidos esta es la historia de ocho hombres que lucharon aquí de los tres días que cambiaron el destino de la nación