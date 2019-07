SER Consumidor: Las cremas de protección solar (07/07/2019)

Voz 2 00:00 buenas

Voz 0927 00:16 varios hemos reclamado el año pasado menos al Banco de España por los fallos errores y abusos y cosas peores de las entidades con los clientes el boom de denuncias por las preferentes olas las cláusulas suelo ha bajado está bien pero ojo que algo no ha cambiado en tres de cada diez casos denunciados los bancos se negaron a resarcir a sus clientes será que no tenían razón se preguntarán ustedes pues no han dicho que no pese a que el Banco de España daba la razón a los clientes es decir vale lo que dice el banco que es parte interesada frente a lo que dice la parte supuestamente imparcial objetiva que es el Banco de España una chapuza que castiga como siempre a los más débiles otra asignatura más que le queda por aprobar al nuevo Gobierno querrá

Voz 10 02:04 cuenta ya lo que hemos preparado para hoy con la ayuda de nuestro dermatólogo te contaremos todo lo que debe saber de las cremas de protección solar

Voz 11 02:11 sí hay gente que es cancerígeno son la única forma que sabemos de quitar este agente cancerígeno

Voz 10 02:23 desde OCU nos ayudarán a conocer nuestros derechos y evitar sobresaltos en tus vacaciones en los hoteles

Voz 13 02:30 el mayor problema que existe es la diferencia entre las

Voz 14 02:32 es Kathy Bates creadas y que yo creo que contratado y la realidad con la que luego me buen hablaré

Voz 10 02:37 los de una compañía eléctrica que está cambiando la forma de vender energía

Voz 0180 02:41 no nos gusta decir vendemos porque como no ganamos dinero vendiendo GM no decimos que vendemos suministramos emergía de origen cien por cien renovable a precio de coste

Voz 10 02:51 las propinas han dejado de ser una costumbre au sobreviven a la crisis y los pagos con tarjeta inmóvil

Voz 15 02:57 ya la gente no deja propina también por el nivel de vida que

Voz 16 03:00 que llevamos ahora pues no da para

Voz 17 03:03 hola dar tantas proteínas conoceremos una app para saber donde poder recargar tu coche eléctrico en los viajes

Voz 12 03:10 permite a los conductores de vehículos eléctricos localizar los puntos de recarga que hay en en vía pública y nuestro techo

Voz 17 03:16 de consumo lo pasará hoy Macarena Berlín cuántas veces ha expedido

Voz 17 03:30 como siempre las denuncias y consultas de los oyentes

Voz 19 03:33 el pasado ocho de junio mi hijo Marco menor de quince años volaba con Iberia Express no pudo tomar el avión porque en el control policial el escáner facial no funcionaba hizo obligaba a todo el mundo a pasar por el control manual

Voz 1981 03:55 y entregará dónde está la maleta que te perdió el año pasado por si quieres ir allí de vacaciones y recuperarla

Voz 10 04:02 SER Consumidor es como ir al oculista siempre intentan que tengamos los ojos muy abiertos con las supuestas bondades de algunos alimentos light yo no conozco ningún rodaballo la con productos con polémicos como la homeopatía cuando estás enfermo tu Tomás homeopatía

Voz 20 04:17 no precisó restarle a ensamblar la diferencia es que rezagados aulas es mucho más barato que no me ofrecía

Voz 10 04:24 con ciertas clínicas que te la puede jugar estamos pagando es Credito iraquí químicas están cerradas con pirámides alimentarias sospechosas

Voz 12 04:33 quiénes son los patronos de la Fundación en el área mediterránea son bebidas alcohólicas y alimentos procesados en su gran mayoría

Voz 10 04:39 pese a todo siempre nos acaban dando gato por libre

Voz 20 04:42 llevo hace muchos años ya suelen Diane toneladas de rabo de canguro

Voz 18 05:25 calidad de vida

Voz 4 05:30 Julián Conejo Mir muy buenos días

Voz 22 05:33 estamos muy bien eras cita nuestra

Voz 4 05:36 a veces otra vez en lo que va del año pero ahora cerca ya del verano ya ya sabemos que es obligado llamarle hoy a Marte que deja efectivamente los periodista Gianni digo eh vale bueno dermatólogo en ejercicio trabajo Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla

Voz 23 05:54 ea des director

Voz 4 05:56 jefe del Servicio unida de gestión clínica de Dermatología bueno un auténtico experto en ya le conocen le conocen ustedes sobradamente hablamos de los temas de siempre de el del verano la protección porque lo lo primero a ver qué dice la gente que pesa sois que tampoco será tan grave porque hay que protegerse adecuadamente además

Voz 22 06:17 está claro que si hay un agente que es cancerígeno del sol y la única forma que sabemos de quitar este agente cancerígeno tan fácil como oponer su protector solar oponerse ropa corro camisetas y todo lo que haga falta o simplemente no ponerse al sol es decir es el trípode que nosotros conocemos para evitar el daño solar es mucho más fácil que dejar el tabaco

Voz 4 06:44 con el lío que ha vivido estas últimas semanas de OCU Luis this Bavaria que protege más protege menos que lo de cincuentas quince que lo de cincuentas treinta especialmente para los niños es entiende la preocupación de los padres sobre si la información que se da siempre real honor real no pero es importante esto

Voz 22 07:02 bueno e importante que se le de seriedad a lo que la protección el grado de protección is pedirle a la industria farmacéutica sin duda seriedad en cuanto al producto que están vendiendo eso es verdad pero en el caso en concreto este que ha sucedido Dean no se ha hecho bien obedece más bien a una guerra comercial no española para es una guerra comercial europea por desgracia tiene una connotación fuera de España que que sería muy largo explicará

Voz 4 07:30 yo sé yo creo que visto

Voz 22 07:32 estado de una manera lateral le ha quitado credibilidad serenidad porque es un gran laboratorio todos los dermatólogos tenemos con ellos una gran fiabilidad hay una gran confianza en que lo que venden funciona muy bien pero claro hay que explicarlo era debía explicar brevemente tú cuando alguien vaya a comprar un protector solar el dermatólogo está loco de contento si ya compra uno de veinte verás tú qué significa cincuenta cincuenta significa que tú te puedes poner cincuenta veces más tiempo al sol que una persona cualquiera para quemar si treinta treinta veces más veinte veinte veces más pero claro lo que no decimos es que el protector treinta por ejemplo filtra ochenta y cinco por ciento del sol en condiciones óptimas el foto protector cincuenta filtra noventa por ciento en condiciones óptimas decir hay muy poca diferencia aparece el doble lo embargó en un cinco por ciento el foto protector cien filtra lo máximo bueno algo más pero dicho que unos cincuenta filtrar noventa El ciencia filtra noventa y dos fíjate qué poco

Voz 4 08:41 es decir para llegar al foto

Voz 22 08:44 entre cien por cien eso sería como dice Los Morancos el factor yeso

Voz 12 08:48 necesitaría poner una careta en la cara esto eh

Voz 22 08:51 casi imposible son el Arsenal no que sí es verdad es que no veinte a ochenta ochenta y cinco está extraordinariamente bien y contento

Voz 4 09:00 ya que quedarse normalmente en condiciones normales que hay que dar a los niños

Voz 22 09:05 volverá al principio teníamos nuestras hematólogo decía bueno podemos veinte hemos treinta hemos cincuenta claro ante el cincuenta era pegajoso oir cincuenta es fantástico yo ya he llegado a la convicción porque da el tiempo de detrás de una mesa de que Vera están razonable la cosa como ya que tú te tienes que comprar un protector solar compras pero bueno ya que te lo tiene que pone ya que todos igual Ponte el bueno es decir tutelada por un flotador a medio hinchada tutear a meter un coche que tiene averiados por te ponen uno que tiene averiado bueno si te vas hasta treinta veinte euros de un buen foto protector compra pero cincuenta te va compra XXX ya que puede filtrar un poquito más pote te agarra al que sí tramas pero de todo de todos lo más importante fíjate no es miel precio Milá cerca ni siquiera al grado de foto protección que quede muy claro para el que no esté escuchando lo más importante es ponérselo toma nota lo que te digo

Voz 4 10:03 ya ya lo veremos

Voz 22 10:05 que el sesenta por ciento de la población sabe que el piloto protector es bueno es útil para el cáncer de piel sesenta por ciento y que lo compran en la farmacia de cada cien sesenta personas sabe cuánto se lo ponen en la práctica

Voz 24 10:19 ajá treinta madre mía

Voz 22 10:22 entonces llevan el foto protector se le olvida se lo ponen tarde los llevan en la Bolsa se lo prestan al niño y a yo no se lo ponen es decir una auténtico deja

Voz 4 10:31 es lo que nosotros queremos es desigual

Voz 22 10:33 mira compras que quiera la marca que quiere agradar pero por favor Ponte no

Voz 4 10:38 le parece que lo haga así como unas preguntas muy rápidas como una especie de de test venga a ver

Voz 0927 10:44 sí tenemos un protector Un de cincuenta ó de treinta o de quince y nos damos poca crema ese nivel de protección baja no es exactamente lo que dice el bote

Voz 22 10:55 Justo al cincuenta por ciento El ese sí creemos que está filtrando ochenta filtra cuarenta por qué porque nosotras se vuelve otra prueba con dos miligramos por centímetro cuadrado de crema es decir con mucha crema si uno se pone la muy poquita crema muy estén de ahí a peina ahí tiene que durar toda la familia y además es caro no te ponga mucho filtrar la mitad vale

Voz 4 11:18 sí somos más Morenito tenemos que ponernos o cuidar menos la protección con las creemos

Voz 22 11:23 el moreno natural ya de por sí es una protección que tener que tenemos de fábrica quiere decir que el la persona muy morena sin duda se tiene que proteger menos la persona negra no hace falta que se proteja sin embargo la persona muy blanca que de fábrica viene con cero melanina pues así se tiene que proteger mucho bueno

Voz 4 11:41 esos bronceado ultra rápidos que se pone uno negro es muy brillantes que son muy llamativos en pocos días está uno negro son peligrosos o debemos tener precaución

Voz 22 11:54 el moreno este tal ultras rápido obedece a que se ha hecho un auto bronceado con una crema en una sala de cosmética que sepa que eso es falso lo único que tiene que la piel de color oscuro con una acetona especial pero eso filtra cero es decir como si tuviera blanco como la leche

Voz 4 12:13 las cremas de pasadas las del año pasado sirven no nos sirven nos dicen que cambiarlas cero

Voz 22 12:19 hay que tirarla por qué porque con el contacto de la piel hay una serie de sustancias que van a oxigenar el producto va a estropear es decir un protector solar más de dos tres meses no debe de utilizarse si es del año pasado fuera mucho más vienen mucho menores de un año a otro porque ha cambiado la eximente

Voz 13 12:38 ahora ha cambiado de tolerancia a cambiar

Voz 22 12:40 la eficacia como si uno guarda un coche de hace cuatro cinco años por el que compre nuevo ahora Mas es mucho mejor ya hablábamos antes de marcas

Voz 4 12:48 ha sido de OCU habla de algunas marcas algunas no están habitualmente en las farmacias que hay gente que dice no estas cosas estos productos siempre en la farmacia es necesario o es independiente

Voz 22 12:59 no verá la indudablemente la industria farmacéutica no da un grado de confianza altísimo más que la industria cosmética amo dejarlo claro y que un profesional de la farmacia de avale un producto para nosotros fundamental para un dermatólogo el farmacéutico su aliado natural

Voz 13 13:18 cooperante nosotros mucho después

Voz 22 13:20 tras campaña de nuestra acciones las basamos en el farmacéutico y hace una procesión y una actividad extraordinaria que no favorece en la cosmética pura y dura que se venden en los grandes almacenes yo no me fiaría a él lo mismo que te diré antes entrará a treinta euros gafas de lo bien que es lo que te Gates que funcione

Voz 4 13:40 ya ya ya Si estamos por debajo de la sombrilla habitualmente y solo salimos a bañarnos dos veces debemos ponernos crema protección no no podemos relajarnos

Voz 22 13:50 mira las cremas de protección hay que aplicarla cada tres horas sí unos entretienen mirar hay unas que son resistentes al agua y otras que ponen a prueba del agua unas ponen resistan y otra pone Proof bueno pues esa denominación significa que puede estar más tiempo menos en el agua pero por sistema se mete mucho en el agua Ponte lo no cada dos horas cada ahora

Voz 4 14:14 ya dice yo no me doy crema porque yo no voy al mar no voy a la piscina error

Voz 22 14:20 fatal también te viales y porque eso es falso de hecho nosotros hemos constatado que tú por desgracia como mucho voy de vacaciones quince veinte días el bienaventurados que pueda ya vacaciones veo de dos meses determinaron es decir que tú recibe mucho sol a lo mejor una semana o quince días sin embargo otro está recibiendo once meses sol si tú te dedica los fines de Panetta al campo o a pasear a montar en bicicleta el falso también que piensa la gente que se recibiendo sol en invierno en otoño así que cuando estamos a tiempo al sol los once meses restantes del verano pues hay que prestarle muchísima más atención que en pleno verano

Voz 4 15:00 en días nublados hay que protegerse también

Voz 22 15:03 luego ultravioleta pasan a través de la nube cien por cien es decir cuidado lo día nublado que también se quema uno

Voz 4 15:09 sí estamos gente joven por ejemplo que está todo el día en el agua jugando tienen que ponerse tan

Voz 25 15:13 desde entonces lo que haya que ponerlo porque lo que hay que sacarlo de nuevo porque el agua está quitando continuado veinte mira eso es lo que ha pasado de Quantum detalles

Voz 22 15:23 mucha gente compra los protectores solares pediátricos pensando que el la denominación pediátrica es que el más fuerte que más Bambones y más suave que se tolera menor hice también equivocando porque lo único que trae un protector pediátrico es una expediente Prim II y Ximo ir pegados y Simon para que el mismo protector que tú te pones de adulto el que tú te compra se quede más tiempo porque los niñas en la croqueta helada en hace recuerda el agua ese protector tan pegajoso para una nota muy bien pero para un adulto que se ponga pensando que es que muy idóneo el falso totalmente es un equipo aguante en menor a los adultos usar un protector normal ya lo niño polen uno normal que a los niños ponerle ese tan pegajoso que muchas veces el niño no quieren ni siquiera ponerse

Voz 4 16:15 Julián Conejo Mir dermatólogo muchísimas gracias como siempre por atender nuestra llamada por resolver las tantas y tantas dudas que tenemos sobre esto qué es se repite año tras año tras año pero es que el problema sigue ahí ojalá no tuviéramos que hablar de esto porque no hubiera problemas de la piel y cánceres de piel y todo esto que lamentablemente cada vez va más verdad

Voz 22 16:36 a más y además agradecemos extraordinariamente la ayuda de los medios de comunicación y la radio es básica lo que ayuda a mentalizar lo que oye la radio en cualquier sitio hoy mucho más que la televisión y mucho más que otros nos ayuda muchísimo así que muchísimas Gracián esto

Voz 4 16:59 no

Voz 27 17:02 a punto de llegar te mal

Voz 28 17:20 en a salir

Voz 0927 17:41 uno está animando a la gente en el estudio para no dejar las vacaciones para los que están ya descanso en algún hotel de la costa en cualquier rincón de cualquier ciudad de la montaña seguimos con las charlas con nuestros asesores jurídicos para que nos orienten en nuestros derechos que en la medida de lo posible no nos den gato por liebre

Voz 29 17:58 sí

Voz 30 18:00 sus derechos

Voz 4 18:03 Blanco muy buenos días coordinadora jurídica en nuestro repaso de los temas así que

Voz 0927 18:10 Nos podemos encontrar durante las vacaciones uno los hoteles precauciones especiales porque es un punto donde parece que estamos eso de vacaciones pero siempre surgen cosillas problemillas explícanos un poquito cuáles son las o los problemas habituales que podemos encontrar no sé la distancia a la playa la situación la ubicación las vistas cosas que hayamos contratado que no están es habitual este tipo de reclamaciones después de las vacaciones

Voz 13 18:36 pues mira accesos y todo eso que acabas de decir lo resumo en que el mayor problema que existe es la diferencia entre las expectativas creadas y que yo creo que contratado y la realidad con la que lo no me encuentro mal entonces ese ojo al contratar un hotel si se contrata es una agencia de viajes eh hay que intentar que buscar alguna que tenga una referencia al sistema de arbitraje de consumo esto lo sabemos con una pegatina en la entrada del local en otro lugar visible si existe contrata online hay que elegir bien la UER hay que leer atentamente las condiciones generales y comprobar que la página cuenta con una dirección política en España esto es muy importante ir con un teléfono o un y me con el que poder contactar con ellos cuidado con las plataformas que te que hacen de intermediarios que todos conocemos perfectamente algún ejemplo puesto que suelen excluir cualquier tipo de responsabilidad si existen problemas con los hoteles hay que mirar muy bien las condiciones generales en además que la gente tiene que saber los hoteles tienen que cumplir con lo que prometen en su publicidad por lo que es muy importante imprimir y guardar todos los relacionado con comunicaciones publicidad catálogos donde vengan descritas pues las características de la habitación que yo he contratado era o condiciones

Voz 4 19:48 eso Marta es como si fuera parte del contrato no

Voz 13 19:50 es parte esencial del contrato y vincula al al a al hotel a la agencia o a quién paga a través de quién haya contratado vale es recomendable utilizar pasarelas de pago seguras y lo hago Lines Jay hay que intentar pagar del ordenador personal evitando los equipos y redes wifi en cuidado con los problemas Nos hemos encontrado además de el tema de las expectativas es el tema de las anulaciones y reservas vale siempre hay que mirar las condiciones generales puesto que el hotel no tiene porqué aceptar aceptarlas no tienen por qué ser gratis salvo que lo recogerá el condicionado el que hacemos referencia ti no tengo muy claro las fechas o creo que me puede pasar algo a recomendarle contrastábamos seguro de cancelación en el viaje forma parte el hotel forma parte de un paquete vacacional y hay que saber que si lo anuló con menos de quince días de antelación dos nevadas Farmer ahora separado una penalización que está entre el cinco y el quince por ciento Además de gastos

Voz 4 20:47 gracias a ahí Marta cuando son paquetes indemnización por parte de la organización Si es que lo anula dependiendo de las fechas la indemnización varía también tenemos que pagar nosotros sí somos nosotros los que anulado

Voz 13 21:01 la mente eh hay hay más seguridad jurídica porque el tema de los viajes combinados sí que está regulado en en por ley IS en toda España es una ley estatal para entonces eso siempre da más seguridad pero es que no necesito coge un avión ni un tren

Voz 0927 21:16 claro oye Marta cuando nos han prometido determinadas cosas pues que ahí juegos para niños que las comidas son que puedes elegir comida o cena por ejemplo cuando se contrata media pensión y tal eso cuando llegamos allí y la realidad es otra eso que hay que hacer reclamar directamente a la agencia con la que hemos contratado con él

Voz 4 21:35 él lo hacemos ahí en el mismo hotel Rex

Voz 13 21:38 vendan hacer una reclamación con independencia de que había contratado a través de una agencia siempre en el hotel hacer una reclamación hay que intentar sacar fotos gracias a Dios hoy tenemos dos es más en una de las cosas buenas una de las ventajas que tiene es que puedo documentar todo que todas estas cosas no se ajustará a lo que yo he pagado posteriormente cuando ya esté otra vez en tu lugar habitual de residencia pues y lo hará contra tratadas más gente ha pues tendrá que elevar esta reclamación ante la Agencia volvemos a recordar lo de siempre siempre se puede reclamar ante los servicios de consumo y en estos casos en concreto también ante la Dirección General de Turismo

Voz 4 22:15 Marta que no se corte en la gente

Voz 0927 22:16 cuando tiene dudas de cómo son las cosas y se cobra no se cobra no se las bebidas que alguna vez el luego Nos llegan reclamaciones de gente que se iba la sorpresa que al final pan han pasado una factura de no sé cuánto por cosas que quería que estaban incluidas no sea todo Sticky informarse bien si ganó en las alto

Voz 13 22:33 es muy importante ver lo que yo estoy contratando saber a todo todo incluido todo incluido que incluye todo incluido

Voz 4 22:41 eso es lo gintonic también no seguramente no marzo humor de los niños vale vale bueno tener muchas reclamaciones de tipo pero siempre con los ojos abiertos decías siempre reclamación al propio establecimiento aunque lo hayamos hecho a través de que

Voz 13 22:59 una agencia o de un intermediario siempre en el propio establecimiento muchas veces en el propio establecimiento lo que consigo reclamando allí es que a lo mejor no lo pueden solucionar yo puedo disfrutar mejor mis vacaciones

Voz 4 23:10 bueno si no siempre queda el recurso a la vuelta no de hacer reclamación a través de alguna organización de consumidores como la vuestra a través de modelos

Voz 13 23:17 aunque pues siempre es mucho mejor porque lo llevará todo

Voz 4 23:20 muy bien pues me Marta el seguro que a ti no te va a pasar nada y si te pasa pues peor para ellos eh así que así que bueno pero bueno ya está muy bien espero que no que no Marta Blanco coordinadora jurídica de OCU como siempre muchísimas gracias un beso muy fuerte

Voz 13 23:35 buenas vacaciones

Voz 0927 23:49 el sector de las compañías eléctricas se ha ganado en los últimos tiempos una mala imagen entre los consumidores ya hay nuevas compañías que quieren cambiar las cosas apuestan por las energías renovables pero sobretodo por otra forma en el trato en la forma de vender la energía con sus clientes queremos hablar con una de ellas para conocerla un poco más cambio de verdad o una más con sus virtudes y sus defectos

Voz 30 24:12 los nuevos productos análisis comparativos las tendencias serconsumidor Emilio Bravo muy buenos días hola qué tal muy buenos días Jesús

Voz 0927 24:23 CEO de Lucerna que os presentándose en vuestra web como la primera compañía eléctrica honesta cuéntame por qué esto

Voz 0180 24:32 bueno e aparte del mensaje bueno pues lo lo lo que queremos lo queríamos ser es precisamente eso no una compañía eléctrica con están un poco no demasiado habitual e cuando cuando creamos lo cera queríamos hacerlo de una forma muy clara vale entonces no esto no nosotros pensamos esto no va de electrones no va de vende energía queríamos hacer otra cosa por eso creamos un modelo de negocio un poco diferente al resto de compañías

Voz 0927 24:56 vosotros los socios venís del sector también eléctrico pero había cosas que no que nos gustaban acababa esta montando luciera que es o otra forma de vender energía no por ejemplo vendéis energía renovable a precio de coste que eso hay gente que dice a ver cómo va a ser esto a precio de coste doy donde está la ganancia

Voz 0180 25:14 como tú dices veníamos del sector de la energía pero somos más una empresa de base tecnológica vale utilizamos la tecnología para para llegar a ofrecer nuevos Novas nuevas formas de entender un poco la la energía no al final lo que hacemos es eso no nos gusta decir vendemos porque como no ganamos dinero vendiendo G emergía como decimos que vendemos eh suministramos energía de origen cien por cien renovable que a precio de coste que no no ganamos dinero como es normal tenemos que ganarlo y lo hacemos de una forma un poco diferente ellos cobrando a cada cliente tres coma nueve euros al mes por el el valor añadido que que lo ofrecemos no a parte de la energía limpia pues pues les les ayudamos a ahorrar a entender cómo es su consumo como pueden optimizar lo reducir su factura Hay y además conscientes también de cómo se pueden hacer mejor las cosas a nivel de eficiencia nivel de impacto medioambiental ese tipo de

Voz 4 26:08 ya lo de ahorrar en las facturas ya sabes que lo promete en todo porque os tenemos que creer a vosotros

Voz 0180 26:13 bueno porque al final todo el mundo se centra en una cosa que no deja de ser importante pero eso es una de muchas Valeri y normalmente ni siquiera es la más importante que es el precio Mané afinar el mercado es el mercado manda e ahorrar en precios salvo que salvo que estés pagando por por por con descuentos es que nosotros nos gusta llamar entre comillas engañosos o estoy pagando algo súper fantástico Pirulí energético la diferencia entre dos compañías honestas o éticas al menos no es no es mucha la diferencia realmente nosotros no nos equivocamos más en I más barato que el coste nosotros no lo podemos ofrecer vale ir y luego nos centramos todos nuestros esfuerzos en ayudará a rebajar la factura de dos formas primero con un precio que más bajo no puede ser que es el precio de coste vi otro otros dos que ayudan a la gente a no pagar cosas que no necesita ayudándoles a optimizar la potencia contratada ayudándoles a recomendarle Square es la misma que más les conviene esto no lo hacemos de forma genérica como co podría llegar a hacer algún otro sino diciendo te oye Jesús si tu bajas uno coma tres kilovatios la potencia contratada que puedes hacerlo porque tenemos los datos casi así lo dicen te vas ahorrar tanto si te cambia esa discriminación horaria ya el treinta por ciento de tu consumo lo haces en horas valle que va a forrar tanto dinero no yo y utilizamos ese tipo de de argumentos para para convencer a la gente de que al final se puede ahorrar mucho más dejando de pagar por cosas que no necesitas

Voz 0927 27:43 claro porque sabemos que este es un sector con muchas reclamaciones con muchas denuncias con cierta mala imagen incluso la CNMC dice que hay muchísimos usuarios que esta

Voz 4 27:52 tan en en la tarifa libre cuando

Voz 0927 27:55 en mente tenían que está en la regulada porque la tarifa estable en muchos casos por lo menos es mucho más cara muchas veces con comerciales que engañan a los clientes y tú cómo lo ves esto desde desde el sector y con tu empresa en funcionamiento con otra forma de hacer las cosas

Voz 0180 28:08 pues bueno al final nosotros somos

Voz 31 28:12 una compañía pequeña eh

Voz 0180 28:13 somos la tecnología para ayudar Pipi tenemos cierta limitaciones pero nos da mucha rabia ver cómo la propia CNMC por un lado dice que que está orgullosa de que la la liberalización del sector está muy avanzada que cerca de un sesenta y dos por ciento de los clientes ya ya han pasado del mercado regulado al mercado libre y a continuación te dice la CNMC

Voz 13 28:33 casi un treinta y cinco por ciento de la gente

Voz 0180 28:35 no saben ni siquiera qué tarifa tiene eh y casi un sesenta por ciento de la gente no saben ni siquiera en que exista en una en una compañía o esta no para diferenciar si están en en en de de de de de referencia o están en una compañía de mercado entonces es realmente la liberación es es un poco Fake les decimos es un poquito fallo realmente no no no está yendo también IS es el principal motivo de hacer las cosas de una manera diferente diciéndole a la gente exactamente lo que lo que tiene y qué es lo que debe hacer lo que nadie engañe importantes

Voz 4 29:12 eres que esto se acaba ese podría terminar de alguna manera si se pusiera más interés en acabar realmente con estos pícara

Voz 13 29:19 sí sí otra vez la CNMC tiene

Voz 0180 29:22 todos los datos e tiene toda la información la publica regularmente y son conocedores son conocedores mejor que sean incluso que nosotros de lo que hay lo que pasa es que pues bueno muchas compañías les gusta disgusta ir siempre en el límite de lo del o legal o a legal y eso bueno pues no pues no es sencillo pero tiene todos los tiene todos los datos de todas las compañías en cuanto accidentes tenemos cuántos clientes tenemos en que en cada una de las tarjetas ya ha abierto una investigación por ejemplo la CNMC entre otras muchas que entiendo que que debe llevar en curso para controlar el tema de la discriminación área de supone que hay más de tres millones cerca de cuatro millones de clientes de consumidores que están que tienen contratada la discriminación horaria ya te digo yo que probablemente Cadel noventa por ciento no saben que la tienen contratada el ahorro medio que nosotros calculamos para nuestros clientes está entorno a los sesenta euros solamente puede estar con discriminación un área de estamos hablando de medias vale eh no sabe está en no tiene que es pieza ahorro se lo está quedando la compañía vale entonces eso está dentro del de ese territorio a legal Valley que la cercanía que ella está investigando porque estamos hablando de de dejó es que hay que ser honestos como hablábamos al principio pero sobre todo hay que ser transparentes y claros que que que por este sector

Voz 4 30:46 no es un placer Emilio Bravo CEO de luciera muchísimas gracias nada ya ahí seguís con

Voz 0927 30:52 vuestros más de veinte mil clientes y poquito a poquito que va ganando una parcela importante de del sector no sé si tenéis ya

Voz 4 30:58 dado una opa hostil ha con con Naturhouse muy o Iberdrola o algo así eh

Voz 0180 31:04 estamos en ello estamos en ello ya sabes así que tendremos noticias así

Voz 1453 31:09 cantado por la por la por la entrevista Jenna que sepa que los clientes que se quieren averiguar de alguna cosita sobre sus contratos pueden pueden entrar en Lucerna punto es Si probar la calculadora de de ahorro para ver para ver qué descubre que son muchísimas gracias saludo gracias a Dios tenga un saludo hasta ahora

Voz 4 31:57 se puede ganar en trato vemos

Voz 23 32:00 ahorrar dinero aunque no sea mucho

Voz 0927 32:02 en hacer las cosas de otra manera si y todo está cambiando incluso en las propinas por ejemplo la crisis está acabando con las propinas las nuevas tecnologías están cambiando este detalle que tenemos como agradecimiento

Voz 23 32:14 por un buen servicio vamos aún más pedimos un café

Voz 0528 32:20 sí pero dejamos propina ya es cosa del pasado históricamente se dice que las propinas nacen en el Londres del siglo XVI y además la RAE las describe ahora como una pequeña gratificación para recompensar un servicio Ignacio Guido presidente de la Asociación de camareros in maître de España asegura que cada vez es una práctica menos común

Voz 15 32:41 a es menos que a la gente no deja canta propina también por el nivel de vida que llevamos ahora pues no da para para hablar tantas proteínas la situación económica

Voz 0528 32:50 población es uno de los principales motivos por lo tanto los jóvenes son los que menos propinas dan

Voz 15 32:56 evidentemente sí pero porque su nivel economías menor pero también hay jóvenes que dejan propina te puede sorprender que a lo mejor una mesa de una pareja joven dejen propina o desean más propina que una pareja de mediana edad

Voz 0528 33:12 pueden ser varios los motivos uno de ellos como dice Guido por el nivel de vida pero la irrupción de los nuevos métodos de pago como las tarjetas o el pago con el móvil se han instaurado tanto en nuestro día a día que pueden ser uno de los culpables de que esté acabando con esta costumbre con siglos de antigüedad en Europa

Voz 15 33:29 igualmente quizás sí pero ya la gente está habituada a dejar propina con la tarjeta lo que pasa que es yo creo que quién no

Voz 12 33:37 la propina en dinero Tampa

Voz 15 33:40 con lo deja en tarjetas normalmente es polar con la tarjeta se puede añadir un poco más y pagar la pagar la propina

Voz 0528 33:47 como dice Guido los clientes pueden añadir en en la no la propina además desde dos mil dieciocho algunos terminales de pago permiten que el cliente la añada con varias opciones cinco por ciento y un diez por ciento aunque y es que la propina sea ha dado siempre por el servicio que el camarero ha dado el cliente

Voz 0180 34:06 sí

Voz 0528 34:09 una costumbre que como ha dicho Guido se está perdiendo y es una ayuda importante en el sueldo final de los trabajadores del restaurante o del bar

Voz 15 34:18 normalmente se lo reparten los camarero del restaurante ir también los cocineros

Voz 0528 34:24 nosotros hemos querido hacer una prueba práctica si dejamos propinas cuanto damos por ejemplo por un café

Voz 15 34:32 por un café o no se deja porque es una cosa que él no suele dejar para un café o es muy poquito había céntimos son una cosa así

Voz 0528 34:39 veinte céntimos por un menú de doce euros

Voz 15 34:43 pues a lo mejor si les ha gustado la comida y el trato pues a lo mejor se puede dejar cincuenta céntimos un euro y un par de Europa ha dicho

Voz 1 34:52 en cuenta

Voz 0528 34:54 entonces dónde dejan más propinas los clientes

Voz 15 34:58 suelen dejar en cenas en restaurantes de una taberna o una ráfaga han tomado aperitivos han tomado raciones tanto digamos porque es algo gastarse más digamos que proporcionalmente se deja un poquito más cuando dejándose euro

Voz 0528 35:13 ahora bien nos bajamos a la calle y preguntamos a los bares con el mayor uso de la tarjeta de crédito se ha perdido la propina

Voz 32 35:20 bueno a veces el cliente dice que lo cuidamos la propina a la hora de cobrar con la tarjeta de crédito también depende hay veces que dejan hay veces que no los mayor siempre suelen dejar más tiene mayor poder adquisitivo

Voz 10 35:32 bueno sobre todo los extranjeros suelen dejar más propinas a los españoles gente preguntar si puede dejar la propina la tarjeta

Voz 0528 35:38 y qué dicen los clientes que suelen dejar propina que hacen sino tienen suelto y tienen que pagar con tarjeta u otro método que no sea el efectivo

Voz 33 35:47 se incorpora la tarjeta pues no lo sea

Voz 18 35:50 sitios en que bueno no la verdad es que no sé

Voz 33 35:53 ETA Taizé llegó algo suelto pues lo suelto

Voz 18 35:55 dice ponerlo en la cuentan poco más no en principio no

Voz 34 35:59 no no no sólo dar pagó la cuenta con tarjeta ya está

Voz 0528 36:03 no siempre me dejo suelto en conclusión la propina todavía sigue muy presente en la restauración y la tarjeta no es excusa para no dar este dinero que acaba siendo una ayuda para los camareros irresponsables del bar o restaurante

Voz 0927 36:32 pero no hay que ser muy tacaños eh que mucha gente muchos camareros viven en gran parte

Voz 4 36:38 de lo que les damos nosotros con opina eso sí cuando se la merecen

Voz 36 36:45 el de que llegan a la misma

Voz 37 36:47 de es la guerra

Voz 38 36:52 sí claro

Voz 37 36:56 el domingo y hace

Voz 40 37:13 es desde el consumo Sonia buenos días buenos días Jesús venga cuéntanos ya cosas que haya visto en las redes

Voz 41 37:19 bueno como el miércoles fue el día sin bolsas de plástico Merche Roldán dijo que todavía falta mucho por hacer marca opinó que deberían dejar fabricarlas por cobrarlas no arregla nada

Voz 4 37:28 ya pronto pronto y otros oyentes como una vez

Voz 41 37:30 comentó que ella utiliza el carro de la compra

Voz 4 37:33 hola qué bien pues no es una alternativa muy saludable muy bien muy bien vale

Voz 41 37:37 respecto a la nueva normativa el pan Lourdes Zamora dijo que hecha la ley está hecha la trampa bueno hicimos con trampas porque ello Silver nos envió un vídeo de una etiqueta de rebajas donde quitaba la pegatina de la rebaja Easy sorpresa que el precio real era el mismo que con la red

Voz 4 37:53 antes éramos baratos también pasa en alguna ocasión de las rebajas es muy interesante pero bueno a veces tenemos cosas

Voz 41 38:00 yo estoy bueno otro tema en nuestro país el número de muertes por contaminación del aire multiplica multiplica por ocho accidentes de tráfico bueno pues muchos oyentes han mencionado Almeida el actual alcalde de Madrid que es quien ha suprimido estas medidas Madrid central yo estoy muy

Voz 4 38:15 en contra de que se suprima esto porque es un paso importante y lo que no podemos es ir para para detrás lluvia leer un un un tuit que leí el otro día de el grip lo que dice vosotros en la playa cuando os vais a bañar tapa vuestras pertenencias con una toalla de seguridad para que no roben os hoy normales muy bien vamos vivir bueno más cosas venga la encuesta de esta semana

Voz 41 38:39 la directora de un banco dijo hace días que los bancos no acabarán cobrando por tener el dinero en las entidades el presidente de Bankia dijo después que no lo cree te planteamos entonces crees que nos cobran por tener el dinero en los bancos sí o no

Voz 4 38:53 todo llegará pero veremos que planteábamos y los resultados de la encuesta la semana pasada

Voz 41 38:58 qué tipo de bolsas usadas para comprar los consumidores están divididos entre dos opciones las bolsas de tela tiene un treinta y tres por ciento de los votos y las de rafia un treinta y un por ciento las bolsas de plástico han tenido un veintinueve por ciento de los más de mil votantes

Voz 4 39:13 y el papel casi nada por cien vallas de seguridad para tapar las cosas cuando te vayas sin poner seguridad

Voz 0927 39:19 Nos vamos a las API las web

Voz 41 39:24 Xavier Cañada responsable del proyecto y aplicación electro Maps muy buenos días

Voz 12 39:29 hola buenos días en primer lugar después explica

Voz 41 39:31 qué es esta aplicación

Voz 12 39:34 la acción que permite a los conductores de vehículos eléctricos con localizar los puntos de recarga que hay en vía pública iraní activar los y en caso de que sean de pago pues pues para la recarga cómo funciona esto

Voz 0528 39:44 esta mente cómo se puede recargar no

Voz 12 39:47 va a ser que hizo nuestra obligación de forma gratuita busca entre todos los puntos los demás le encaje porque cubren una que tenga él y una vez allí pues consultas es de pago o es o es accesible gratuitamente ir directamente desde la aplicación la botón donde hipotética ya activada en el punto de recarga en caso que sea de pago al final de la de la recarga pues el suele cobrar la transacción

Voz 41 40:10 por lo tanto se puede pagar la recarga desde la aplicación no es así

Voz 12 40:14 ahora que la mayoría de puntos de de España funciona muchos de de de Europa

Voz 41 40:20 están todos los puntos de recarga de los coches eléctricos de España y también internacionalmente

Voz 12 40:28 la información de los puntos tenemos todo el podemos encontrar la la ubicación de todos los puntos acceder a ellos ya depende un poco de del diario el punto signos facilita el acceso a la verdad es que cada vez hay más propietarios de puntos que están más puntos y nos dan acceso a ellos con lo cual podemos optar a otros usuarios

Voz 41 40:47 entonces como decía esta en España a podamos verlos que están en España también fuera no

Voz 12 40:53 es correcto correcto de hecho tenemos usuarios desde que España que ha hecho viajes al norte de Europa utilizando esta aplicación

Voz 0528 41:01 qué consejo les darías a los usuarios para utilizar esta aplicación

Voz 12 41:05 bueno simplemente es es planificarse un poco sobre todo en los viajes largos practicar

Voz 22 41:11 junto con el desplazamiento para no no apenas no

Voz 12 41:13 a que lleguen a un punto y de la recuerda el servicio o que hayan en otros coches cargando en la habitación te permite ver cuando está ocupado no está libre y te permite hacer un poco de de de ruta para para para

Voz 41 41:28 porque no lo puede saber que añade el responsable del proyecto y la aplicación electro Mats muchísimas gracias

Voz 24 41:35 a vosotros

Voz 23 42:08 nos vamos ya a nuestro hotel de consumo que hoy va a pasar Macarena Berlín por cierto que desde mañana lo podréis ver en nuestra web con el vídeo total de la entrevista

Voz 44 42:22 todo menos evangélica en la mano derecha y repita el juramento juro ante Dios Todopoderoso que el testimonio que voy a prestar es la verdad todo

Voz 23 42:29 la verdad y nada más que su nombre Macarena Berlín con Macarena Berlín

Voz 18 42:35 muy buenos días unos días Jesús no me me encanta me ha hecho mucha ilusión escucharlo en mí

Voz 23 42:41 pero bueno quedábamos hay un poco liados en el inicio de caro nos acordamos estamos grabando eh cuidado que estamos hablando vídeo luego lo vemos en las en las redes y en nuestra web

Voz 45 42:53 los muchos libros en la SER ahora mismo ya fuimos compañeros en el Hoy por hoy por aquellos grandes momentos mascotas ahora un programa en Televisión Española de animales eh esa es la dos libros Háblame bajito y hablarporhablar eh

Voz 18 43:08 seguro que tiene cosas estoy estoy escribiendo es dispuesta pasaríamos trotes y que nervioso cuántas veces has pedido lo reclamaciones pues mira la última vez fue muy muy muy sonada en una Cheyenne me ha que tenían que tenían la talla incorrecta y entonces ahora como para meter cuatro Macarena has querían cambiar y digo vamos a por favor por favor fíjate fue el trato lo que me hizo pedir la hoja reclamaciones cuando la rellena vino otra persona me pide disculpas la ropita un nuevo taller elepés a entre cuarenta y cincuenta entre cincuenta y sesenta o entre sesenta y setenta no tengo ni idea cincuenta sesenta cuánto vale un kilo de pollo soy vegetariana Jesús verdad bueno que miran más a los alimentos la grasa que llevan en el azúcar basal pues miro que la grasa sea vegetal que puede ser no ve mucha sí

Voz 0927 43:59 no te han cobrado un plato en la factura de un restaurante que haces lo dice se hace la loca

Voz 18 44:03 mira si voy con amigas lo digo porque se dan cuenta ella siempre yo no me doy cuenta

Voz 45 44:06 San más desastres coges la fruta en la tienda con guantes eso sin ellos

Voz 18 44:11 cojo la fruta con la exquisita de mi bolsa tengo una técnica muy depurada que es de Tesla porque yo estoy quitando método el plástico tienes un yogur caducado diez quince días te lo comes p'alante sólo Vicenta gente piano el pecado gastronómico que te das de vez en cuando Pedro pues pues los cruasán cantan los que ricos Cola Cao un escueto Quick siempre odio el grupo ese que se queda ahí flotando gazpacho salmorejo gazpacho ropa de marca o logos intento mirar de dónde ha sido donde ha sido producida esa ropa pero me interesa mucho que la producción haya sido responsable de un país donde está muy bien en la media posible respete los derechos de los trabajadores cuando compras ropa mira si es de tinte oscila vas a poder en casa mira yo la voy a mano en la lavadora todo lo que ponga tintes comprar productos falsificados limitaciones no no no has prometido jurar decir toda la verdad sí que te llevas de los hoteles pues mira me llevo siempre los champús Gabón fritos la verdad pero para no tener que coger más en donde aguanten todo el viaje de quién te fiabas del Banco de la compañía de seguros de la compañía eléctrica o del operador de telefonía perdone pero que he jurado exacto bajo juramento cuando te llama algún comercial por teléfono

Voz 23 45:41 cómo reacción las cuelgas atiende amablemente le das una larga Hay

Voz 45 45:48 belgas como lo yo creo que aquí estamos todos y todas igual no hay que hacer un ejercicio de paciencia muy grande para no para recordar que está trabajando esa persona que sabe es la comisión que te cobra el banco por las tarjetas que yo no lo sé pero es bastante bastante cuando compras hispanas con tarjeta te piden el DNI te molestas porque parece bien

Voz 18 46:08 te no lo pide no pero a mí me parece muy bien eh me gustaría que me lo pidiese claro comer con tu pareja Whatsapp o dejas el teléfono lejos para capear Jesús amigo querido y admirado somos periodistas móvil forman parte de

Voz 23 46:25 aquí este para que lo dejan oye cuanto

Voz 18 46:29 sé que no rehén negocias la tarifa que tienes de telefonía ostrás mucho nunca la renegociación

Voz 23 46:35 yo me recordarme

Voz 18 46:39 mis deberes y obligaciones pues cambias de vez en cuando una clave del teléfono

Voz 23 46:43 no del ordenador o tienes la debería de la primera deberían

Voz 18 46:47 los técnicos dicen cada tres meses diferentes como lo es pues vale otra cosa que tengo que apuntar que tengo que hacer gracias a Jesús Soria

Voz 45 46:56 reciclar botes vidrio plásticos papel todo todo todo todo

Voz 18 47:01 a mí es una obsesión desde hace muchísimos años

Voz 45 47:04 cuando vas a comprar llevas tus bolsas o tiras de las bolsas en la tienda tengo unas bolsas muchísimas te da nunca hace frío en una cafetería los pedidos que haces permites que te lo caliente en el microondas o pides uno nuevo

Voz 18 47:18 yo en mi casa igual lo caliente cuatro veces diera una persona a mí no me importa lo primero que tienen a la cabeza que te parece caro cariz

Voz 46 47:27 muy caro carísimo

Voz 18 47:31 los alquileres no sólo en esta ciudad eres vegetariana a tope es decir no te permite ningún capricho que que se eh no tomo nada de carne nada de carne por por motivos éticos por motivos de sostenibilidad entonces no tomo nada nada Raquel Fanny sabes a que esa cosa que sabe bueno lo probé en su momento claro pero no voy a volver a contribuir a que se prohiba animalista ya a mi me gustaría que se regulase las prácticas claro por supuesto el maltrato a los animales me gustaría que se regulase Macarena Berlín un placer

Voz 45 48:10 no te quejes estuvieron pero siempre vendrá Un besito muy fuerte grasita muy gracias por estar aquí en Ser Consumidor

Voz 23 49:02 Jesús Soria cesaría muy buenos días

Voz 4 49:05 el asesor jurídico de CECU Confederación Española de Consumidores y Usuarios a ver tres casi todos que tenemos aquí que hemos seleccionado hoy para Haití y para que nos ayude ayudes venga al primero

Voz 17 49:14 el hijo de este oyente tuvo problemas ajenos a él al pasar los controles en el aeropuerto y nadie se responsabiliza de los problemas que género

Voz 19 49:23 el pasado ocho de junio Mi hijo Marco menor de quince años volaba por Iberia Express no pudo tomar el avión porque en el control policial el escáner hacia no funcionaba Is obligaba a todo el mundo a pasar por el control manual donde sólo había un agente de policía tuvo que estar una hora y media esperando la cola para pasar el control policial cuando lo pasó del autobús que tenía que llevarlo hacía el avión en la T4 ya se había marchado y perdió el vuelo no sólo le ocurrió a él sino el más pasajero del vuelo sin embargo las maletas y la llevaron a Dublín sin avisar por megafonía ningún otro medio después de poner una reclamación a AENA y a Iberia Express en la Comisaría de Policía de la T4 todos no contestan que no es responsabilidad de ellos por tanto Donoso

Voz 4 50:10 a pesar sol en este caso que es más un problema previo de seguridad que no ha podido coger el vuelo se le puede pedir alguna responsabilidad la compañía aérea

Voz 0406 50:19 en este caso acompañaría no como gestión de la gestión del aeropuerto y de reconocimiento facial se abarató la gestión es de AENA en principio a quién tenemos que reclamar es AENA vale entonces como bien ha hecho esta persona ha reclamado entiendo que por escrito y sino los deberá hacer así no tengo una respuesta negativa o en un plazo razonable no tiene ninguna respuesta pues la solución opción que tiene sacudió juzgados por una demanda civil por así prejuicios reclamando los prejuicios que había causado el avión con pueden ser pues como tengo para otro billete au si había un perjuicio a la maleta

Voz 4 50:50 por Internet a veces tienen problemas entro de entiendan y mal