Ilsa la de Telefónica

Voz 1363 00:35 sea de soltera Ilse polar escribió gran parte de este libro en París mientras tanto Arturo escribía su conocida trilogía La forja de un rebelde una pareja creativa de la que de nuevo el nombre de ella se queda atrás

Voz 1 00:49 se queda atrás pero realmente lo que induce la que mueve en la que trabaja la que le da el empujón Arturo Barea es ella ella es la que traduce al inglés la forja verde la trilogía donde se publica por primera vez en España se publica mucho más tarde primero en Argentina ya es la que trabaja cuatro mangas con él hay un hecho muy bonito y un hecho que hay que recordar cuando llegan a París qué tienen que salir corriendo de España lo hubiéramos entrando por parte porque yo forma a un grupo que era el que llevaba el tema de la censura con los corresponsales extranjeros lleguen a París se instalan en un hotel en el barrio de Montparnasse el hotel se llamaba del hambre yo le pusieron del hambre porque pasaron realmente muchas necesidades económicas incluso alimentarias y los dos se ponen escribir el comienza con la forja de un rebelde el comienza con Telefónica pero hay un detalle muy importante sólo había una máquina de escribir escribían a cuatro manos es decir escribían por turno Jarama primero escribía uno luego escribía el otro todo metido en un cuarto de ese hotel del hambre en Montparnasse a partir de ahí es cuando realmente ellos comienzan a sentirse escritores a sentirse literatos recuperar lo que siempre venimos diciendo en este pequeño espacio de los muchos libros es el periodismo y la literatura los dos desde el punto de vista es paso por diferentes periódicos Trasladan todo aquello que de alguna forma habían vivido lo traducen plasman en uno de los mejores soportes del periodismo que es el libro escribe él

Voz 1363 02:45 escribe ella Isa publicó su obra a finales de los años cuarenta en un periódico bienes en setenta entregas no había visto la luz en forma de libro hasta ahora por qué

Voz 1 02:55 pues porque lo importante es poder recuperar a la gente hay mucha literatura hay mucho periodismo que de alguna forma está ahí ha dejado de la mano de Dios

Voz 1363 03:07 que en el libro Antonio en la mano

Voz 1 03:09 sí porque hay un excelente trabajo de edición de y que además es profesor de la Universidad de Alcalá y hay una excelente traducción de Pilar Mantilla porque muchas veces nos olvidamos quién está detrás de los libros los libros no solamente es el autor libros son los editores libros son los traductores los libros son aquellas personas que investigan de alguna forma traen hasta hoy hasta aquí hasta este momento esas grandes obras que están olvidadas esta es una excelente y magnífica obra de Il saborea cuando venía si ska me he pasado por delante de Telefónica porque no hay que olvidar que estará aproximadamente a unos doscientos metros de los estudios de la SER entrado he intentado de alguna forma transformar ese momento ese cuarto y quinto piso donde se desarrolla la mayoría de las cuestiones donde Elsa y Arturo Se conocen cuando ella viene de Alicante cuando ella es una militante de izquierda que quiere de alguna forma hacer lo que otros muchos periodistas han hecho acuérdate que hablábamos no hace mucho de Manuel Alcántara cuando decía que el primo intenta de alguna forma concienciar Kapuscinski hablaba de que el primo intenta de alguna forma cambiar la filosofía que ella intenta trasladar plasmar en Telefónica es eso es un intento de concienciar sobre todo a la ciudadanía de las ventajas teóricas que puede tener el conocimiento y el socialismo hay una cosa que es muy importante y cada día es más actual en la trama de la novela que en realidad es una especie de autobiografía narrada por ella se encuentra el hombre español clásico la mujer alemana independiente que lógicamente en su estructuras mentales chocaban pero ella de alguna forma reivindica que la mujer tiene que ser independiente que no tiene que ser dependiente del hombre que tiene que tener su formación ella fue una de las pocas digamos austriacas que en aquella época hablamos de los años mil novecientos poco llegó a tener formación e ir a la universidad y luego tuvo una militancia primero el Partido Comunista lo un el Partido Socialista entonces intentan de alguna forma eso trasladarlo S inquietud es una novela de amor pero son novelas totalmente social decir busca la situación del momento de la Espanya algo que desgraciadamente comenzamos a revivir de nuevo ella intenta denunciar como la extrema derecha sea como El fascismo está invadiendo Europa triste y desgraciadamente nos encontramos en la misma situación

Voz 1363 06:05 Telefónica está ambientada en ese Madrid del no pasarán recrea también las quince plantas del edificio que decíamos no que resiste como ella los embates del machismo en este caso dentro de las propias filas republicanas Antonio era partidaria de que las milicias de Izquierda Se entendieran entre sí paradójicamente tanto ella como su marido acaban saliendo de España no tanto por el acoso de la derecha sino por el propio acoso de la izquierda no como le ocurrió a George Orwell

Voz 1 06:34 si la izquierda la izquierda ese izquierda que siempre de forma cíclica de alguna manera siempre combate contra ella misma bueno digamos que el ayer es presente hoy es decir esa división de la izquierda ha hecho que Madrid pierda el Ayuntamiento esa división de la izquierda ha hecho que muchos lugares de España proponerlo como más elementos cercano en tanto que la novela está en la dinámica de esa guerra civil de ese frente popular de todos anarquismo comunismo socialismo es decir esa izquierda nunca llegado a comprender que la izquierda es la izquierda no es un cúmulo de pequeño grupúsculo que lo único que hace es facilitar determinadas cuestiones a otros ella denuncia todo eso llega de alguna forma fíjate junto con Arturo tienen que salir de España porque ese Izquierda es la que de alguna forma la señal lo señalan a ellos como supuestos traidores de la causa

Voz 1363 07:40 París y luego en Londres

Voz 1 07:43 igualmente y el Londres hay un hecho muy bonito muy importante porque no hay que olvidar que sobretodo Il saborea es fundamentalmente una gran traductora dominaba cuatro idiomas el alemán y el el alemán el inglés el italiano y el español entonces en mil novecientos treinta y nueve creo que es en agosto la BBC la contrata como escucha adora es decir ella escuchaba todos los mensajes y la radio alemana para ir traduciendo pasárselo a los servicios secretos de alguna manera y luego hay un dato muy importante si me permite porque Elsa y Arturo es casi una misma cosa de alguna manera Arturo llegue a convertirse en la voz de Madrid todas las noche transmitía desde ese edificio que tenemos aquí al lado en la telefónica sus impresiones sobre la Guerra Civil sobretodo a Europa y fundamentalmente a Latinoamérica porque no hay que olvidar que de ese edificio se veía el Parque del Oeste del río Manzanares Se veía cómo luchaban las tropas nacionales las bueno mal llamadas nacionales gana y entonces él era esa bosque de alguna forma no recordaba cada noche es el momento y la situación que está muy bien sea ese

Voz 1363 09:07 punto estratégico que era el corazón de la Gran Vía

Voz 1 09:11 era el edificio más alto de España en aquellos momentos

Voz 1363 09:14 aquellos momentos ilesa murió en Viena en mil novecientos setenta y tres siguió colaborando con la prensa socialista emprendió allí lo que soñó con los obreros españoles formó culturalmente a los trabajadores ferroviarios así que pasó de ser el sala de la telefónica hay sala de los ferroviarios

Voz 1 09:29 correcto porque es un poco lo que hablábamos al principio ella fundamentalmente lo que quieres cambiar y cambiarlos hacia lo hace desde dos puntos de vista desde elemento formativo acuérdate que muchas veces hemos utilizado el concepto de formar para informar hay otro elemento aún más importante eh que es el elemento de educar esa educación ella la pone la traslada la da a todos aquellos que de alguna forma han convivido en estado con ella tanto en su época socialista en la época de Austria como en la época el la qué pasa por España y luego más tarde terminen Viena efectivamente con los sindicalistas porque ella viene del mundo sindical

