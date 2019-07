Ciudades europeas, Italia y la India

Voz 1 00:00 la Ventana

Voz 0313 00:41 hoy con hoy con Paco Nadal Paco buenas tardes

Voz 4 00:44 qué tal muy buenas tardes vamos a hacer lo que decía aquel

Voz 0313 00:47 de hoy me veis pero mañana me veréis Paco viene de Chequia Madagascar y entre medias se asoma a la ventana de los viajes que que no está mal no

Voz 4 00:58 sí sí claro como un placer Kelme entre entre entre de una lechuga así pues si me pillas camino del aeropuerto porque salgo ahora nada en tres horitas algo para Madagascar con un grupo de del país viajes ya un grupo de dieciséis a lo muy bien era muy enseñarles una seis La maravillosa no era diferente ya que la gente piensa que es África pero no es África Madagascar así que bueno ya la próxima semana os hablaré de ellos contaré que que estamos viendo

Voz 0313 01:28 bueno pues antes del Cáceres al aeropuerto aprovechemos para responder a alguna de las consultas que nos han enviado oyentes viajeros a buen viaje arroba Cadena Ser punto com por ejemplo Belén Belén

Voz 5 01:39 tardes hola hola buenas tardes a ver tienes a Paco Nadal a tu disposición hoy qué lujo a ver cuéntame tengo unos días para finales de noviembre diciembre muy finales de noviembre sería salir a finales si no llega a dos semana quería saber un poco que me recomiendas está pensando cómo no ha llegado semana así tampoco me gusta correr mucho a lo mejor Latinoamérica Sudamérica porque los vuelos directos y te puedes ahorrar un poco de tiempo ahí hinchadas hoy toda oídos

Voz 4 02:05 bueno pues a ver si hay hay mucho hay mucho que ver a ver esa época es muy buena porque generalmente la gente no puede viajar eh al hemisferio sur que es cuando empiezas y me dice finales de noviembre principio diciembre de esta en términos de la primavera empezando el verano es muy buen momento para Irak hay al lugar es que luego en nuestro verano no se puede ir o no es el mejor si me dice Sudamérica conoces ha de Sudamérica sólo a pero bueno entonces ya conoces un gran país de Sudamérica pues mira yo te diría yo te diría que teniendo eso vayas al Cono Sur bajito el todo a Argentina o a o a Chile que es muy buen momento para ir Chile es un país fantástico doce días te da tiempo a ver cosas porque además en Chile que moverse el avión para para acá pero yo hacer

Voz 6 02:50 es un desierto

Voz 4 02:53 la ama luego para dar en Santiago de Andrés que parece siempre para ir norte sur y luego bajar hacía con y Punta Arenas la zona de de la Patagonia vamos te viene un viaje cito estupendo es muy buena época que si luego quiere ir en julio agosto allí tan al sur no se puede

Voz 0313 03:13 no lo estás cargando mucho de kilómetros Paco

Voz 7 03:15 bueno a terreno eh

Voz 4 03:18 pues no sé como eres un grupo quiere sí desolado

Voz 5 03:22 pues en principio a lo mejor sola seis apunta alguien genial pero el grupo grande no

Voz 4 03:26 hombre Chile decirles que es muy grande pero precisamente como es tan grande tienes que volar a Santiago de Santiago a San Pedro de Atacama en avión y luego traviesas apuntó Arenas es decir que los kilómetros lo salvas en avión Si me dijeras quiero recorrer Chile en por carretera imposible pero en doce olvidadas te da para ver cositas de norte de sus insinuó Argentina Argentina también Buenos Aires irse hacia la Patagonia yo aprovecharía que tienen la suerte de viajar cuanto otros no pueden esperan no empieza el verano hemisferio sur sin duda no iría también es muy buena zona en esa época todo el sudeste asiático Tailandia Birmania Filipinas

Voz 0313 04:05 no hay no la Liga dividir

Voz 4 04:08 eso es velé Chile

Voz 5 04:10 bueno dile que pinta muy bien

Voz 0313 04:36 vas consultas viajeras en La Ventana Loreto buenas tardes hola

Voz 5 04:40 hola buenas tardes Loreto tiene algo raro

Voz 0313 04:42 penado con un fin de semana en capital europea no

Voz 5 04:45 somos un grupo de cinco amigas compañeras de trabajo que el año pasado estuvimos en Zúrich y nos gustaría repetir la experiencia a una capital europea que esté con buena conexión con Madrid que los precios sean asequibles y que no es de para visitarla en un fin de semana la fecha afecta más o menos feria septiembre octubre

Voz 0313 05:06 pero bueno si alguna ciudad que descartamos porque ya conocéis Loreto

Voz 5 05:10 pues Londres por ejemplo no porque ya hemos estado en todas Istúriz no porque estuvimos el año pasado

Voz 4 05:15 pues ya hubiese estado bueno queda quedan muchas más quedan muchas van a ver eh hombre hay muchas opciones afortunadamente ahora Europe está con esta vigésima yo terminé fíjate es curioso todos pensamos que Alemania son ciudades industriales y gala pero Alemania un las ciudades preciosas con uno pues antiguos muy bonitos por ejemplo Hamburgo que es una ciudad que nadie pensaría ir para un fin de semana en Burgos Monumental tiene un casco histórico antiguo mucho arte moderno la zona del puerto sea reformado y bueno yo lo llevaré todo ese restaurante Si está muy bien y Hamburgo pues por ejemplo así que lo Iberia y Ryanair vuelan Budapest también es una ciudad que para un fin de semana

Voz 0313 05:58 fantástica sí señor ahí

Voz 4 06:01 hola la Fer que lo acabo yo voy bajar con ellos a la República Checa y de allí de Hungría hay vuelan directo de Madrid a a a Budapest y luego hombre también es a mi me gusta mucho Amsterdan quizá mi ciudad favorita de Europa sea Amsterdam por lo que tiene de rara de diferente de alternativa así y otra que podría estar bien a lo mejor también es doble os gusta la cerveza

Voz 5 06:24 si sí nos gusta más

Voz 4 06:27 cómo está la cerveza porque si la Dublín en fin es una ciudad no es una ciudad muy monumental pero para un fin de semana da mucho juego Ivano los baretos en la zona de Tempel bar Trinity College ya Dublín sí que tenéis un montón de conexiones vuelve vuela Air Lingus vuela Ryanair vuela Iberia Express no sé si alguna de estas te cuadra

Voz 10 06:48 si la misma se iban a través de consultar porque somos un grupo de cinco pero yo creo que sí que alguna de esas seguramente

Voz 5 06:54 Nos cuadra pudo pero yo te puedo ayudar

Voz 0313 06:56 esto hace muy poquito Loreto es una maravilla de verdad eso es sorprendente además

Voz 4 07:02 si la zona de la zona de es si vais a Budapest elegir a unos baños arroje leer

Voz 4 07:23 eso sí es verdad que al final la única manera de de te evitas ese Cyrus contracorriente bueno pues oye Budapest Dublín Dublín ya te digo quizás sea la menos monumental pero para un fin de semana una ciudad muy viva con mucha gente joven mucho ambiente nocturno bares si está la cerveza Guinness y se puede pedir no

Voz 0313 07:43 venga Loreto pues que lo disfrutéis

Voz 12 08:17 ya ya hola Carles hola Paco sí miro ya yo llamo desde Hendaya este verano en agosto viajó de ocho a quince a Saturno de Lucano que es el pueblo de la familia de mi novio para conocerle como quería saber pues supo rutas que podamos hacer un día que podamos ir y venir para dormir en casa bueno he visto que está cerca Nápoles y también que esta Pompeya pero quería saber algo más algo que no nos podamos perder un poquito eso dejamos con un niño en siete años pero es muy majo y hasta todo pues nada más que si podéis resolver me gustaría agradecida muchas gracias

Voz 11 08:51 ese ese último detalle no menor eh pero ellos sí

Voz 4 08:54 más se puede ir a un sitio bueno sea Triano Di Luca eso vamos jamás he estado allí pero voy suena es es un pueblecito de abajo es muy muy al sur de de Italia como ella dice cerca de Nápoles hombre Mireya pues si estáis allí en aquella zona y de Italia tenis que en Nápoles la polis es una ciudad duda sin es una ciudad única podría ser una ciudad africana o voy a decir una ciudad europea y me dice Reme pero podría estar en el otro a uno le parece decadente caótica pero precisamente para mí en eso radica su encanto no te pases por el Cartier y español y el barrio español es que te crees que puedes estar en Tánger no Nápoles tenéis que ir Pompeya también además ibais con un niño de siete años le explicas que Pompeya que ya lo atenderá va a alucinar no debe ser una ciudad pero luego por esa zona hay también sitio muy interesantes y cerca de Padul y Cartuja La Cartuja de San Lorenzo que es una unos lo mayores conjuntos arquitectónicos del sur de Italia es patrimonio de la humanidad la Cartuja de San Lorenzo que está muy bien hay otro pueblecito llama la cereza que tiene una catedral también maravillosa y eso está por ahí cerca de Potenza por dónde me dices que vas a estar también por esa zona de la provincia de Salerno es muy interesante el Parque Nacional de chilena y el vello de diablo es un parque nacional con hay una zona de ruinas arqueológicas ruinas griegas antiguo antigua de Astún que está muy bien eso de la zona de naturaleza de castillos el Castel San Lorenzo que está cerca de país Tom esa zona del Parque Nacional de Chile Gento y Valle de Diana también al gustara está allí en la provincia de Salerno bueno yo creo que con eso te quedarnos citas en Italia poco conocida Easy bueno si tiene familia allí en horarios de allí pues bueno no no no

Voz 0313 10:43 dos Lejeune es más la agenda porque si va a conocer a la familia política deberá dedicar tiempo

Voz 0313 11:03 la música es fantástica porque siempre nos da pistas mira Ángel que nos pide Mina que no

Voz 13 11:07 qué tal mi nombre de La Coruña me gustaría consulta sobre un viaje que estamos planeando hacer a la India dos personas a finales de agosto o principios de septiembre de más o menos ocho días y me gustaría que que me respondidas a a tres preguntas la primera sería eh cuál serían los sitios imprescindibles para visitar en esos días cuál sería la mejor manera de o la más recomendable desplazarse es por la India divulgará otro y la última que sería más recomendable visita en la India en un viaje organizado en grupo organizarnos no nosotros todo el viaje muchísimas gracias un saludo

Voz 8 11:49 pues tú digas Paco bueno Ángel pues

Voz 4 11:51 a ver yo creo que te diría que muy justito ocho días para la India es como Ras rascar sólo en la superficie no la India gigantesca entonces bueno si tienes esos días ves si ya está te va a gustar mucho yo ahí claro yo iría un circuito clásico Jaipur Agra Delhi que es un circuito que está muy hecho muy hilvanado que lo vende muchas agencias IMI en un viaje organizado por aprovechar el tiempo la India te puedes mover por tu cuenta siempre el lema veces bueno sin problema es mucho decir pues con todos los problemas que acarrea la India moverte por tu cuenta montarte en trenes coge el autobús es vas a perder hay una cantidad de tiempo que yo no debía Sebastián ajustado yo no me iría el sur si esa zona que dice es esa si es en la época que dices agosto septiembre finales de Monzón todavía en la zona de Krall hay de Boa Illa vaya van a estar feas yo para una primera inmersión en la India esos días Jaipur Agra Delhi es hay Puri todos sus palacios y castillos Agra con el Pacho Mahal que hay que verlo Delhi porque es la puerta de entrada IRI viví en un viaje organizado y que te lo del todo hecho parado sobre todo para optimizar el tiempo muy bien y me dice que os el quince días pues no pero en ocho ahí es que además es muy barato son viajes que venden todas las agencias de muy baratos así que no te lo pienses

Voz 0313 13:18 todo a buen viaje arroba Cadena Ser punto com somos un matrimonio el sesenta y ocho sesenta y cinco años Nos gustaría hacer el crucero la Antártida en febrero del dos mil veinte en el barco Ushuaia que tiene una capacidad de casi cien personas nos da miedo lo que hemos leído Nos dicen acerca de los mareos durante el paseo del Drake del paso del Drake y que esto no afecten tanto que los días siguientes no podamos disfrutar del viaje nos aconseja o nos desaconsejan te preguntan Paco

Voz 4 13:45 a ver matrimonio de sesenta y ocho sesenta y cinco no dejéis es decir si tenéis el presupuesto que luego lo gordo para ir a la Antártida les y un viaje muy caro pero si tienes el presupuesto no deje de ir por esa tontería era absoluto yo lo cruzó dos veces el Paso de Drake bueno pues se puede mover el barco Masó menos pero tampoco es que vayáis a enfrentarnos alguna aventura de galerna en tremendas y lo digo os toméis una pastillita que se llama expusieron que ellos la que siempre y cuando voy en barco es una medicamentos

Voz 0313 15:05 en la misma rotundidad un poco breve además te pediría Paco para cerrar la ventana de de los viajes como siempre con una recomendación de fin de semana que puede ser por ejemplo ya por pedir gastronómica venga a ver qué tal

Voz 4 15:16 es una una no siete que me encanta en Gernika Guernica el humo mañana sábado es el día del Pimiento Asado del lienzo de Guernica hay cata degustación es una feria hortofrutícola exposición y venta de artesanía vasca y además Guernica es que es muy bonito es una pues lo que a mí me encanta pasa por ahí el Camino de Santiago veloces mañana sábado día del pimiento en qué ricas no se lo pierdan

Voz 0313 15:37 termina mañana pimientos Enrique ya esta misma noche en Barcelona sabes quién actúa Paco

