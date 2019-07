Las Noches de Marcoan con Elvira Lindo

Voz 1 00:00 la Cadena SER emitirá a continuación un programa que no estaba previsto le pidió a Juan Carlos Ortega que realizara un espacio semanal para este verano pero no ha querido hacerlo para quitarse el trabajo de encima se lo ha endosado a Marco Antonio Aguirre un hombre sin experiencia en la radio Las Noches de Ortega se convierten por tanto en las noches de Marco Antonio Aguirre

Voz 1119 00:39 en la Cadena Ser las noches con Marco Antonio buenas noches a todos cuantos amigos sintonizaron en España su aparato radiofónico durante la próxima ola los transistores de este país semana de jolgorio porque hoy tengo a mi lado una persona que que tiene iluminación en

Voz 4 01:09 Dior

Voz 1119 01:11 es una muchacha de gran talento valiente sensible que ha creado sigue creando cosas Mónica escritora de prestigio columnista magistral alguien cuya voz forma parte de nuestra radio su cerebro tiene la máxima cualidad de la inteligencia humor ella ha hecho reír a un país entero hacerlo a partes iguales muy poca gente pocas personas en España hay como tú me atrevería a definirla como un milagro Elvira Lindo buenas noches hija

Voz 0545 01:57 vaya jueves noche vaya presentación

Voz 4 01:59 la que teme de verdad

Voz 0545 02:02 de me he quedado no se esperaba me empezar algo más irónico pero al final me me he emocionado usted

Voz 1119 02:11 muchas gracias por por haberte emocionado porque la radio está ligado íntimamente a emociones esas lo has hecho una buena

Voz 0545 02:21 mire yo estuve todos los años ochenta en en la radio empezó en la radio con diecinueve años así que fui casi casi una niña de la radio yo a veces lo comparo con con te acuerdas antes entraban los muchachos a trabajar pues yo qué sé de mancebo en una farmacia pues así empecé yo en la radio de chica sin cobrar claro de chica para todo eso sí nunca quiso poner siempre mandaron la alguna vez sí sí

Voz 1119 02:52 Abbas bien bien hecho porque esas cosas no hay que hacerlo

Voz 0545 02:54 no no hay que acostumbrar a los jefes a eso

Voz 1119 02:57 tú ha sido humillado este estudio vetó a la pregunta de sacas tanta luz como radiación bombillas en el alma que es lo que está pasando

Voz 0545 03:11 pues no sé te puedo tutear a un secreto eso me lo dicen lo de la luz me lo dicen no sé no no puedo no sea que se refieren a hombre me me yo sí que veo luz en otras personas pero yo creo que a lo mejor es la sonrisa Mi padre nos enseñó a sonreír por obligación porque en Mi padre nos obligaba que nos gustaron las cosas tú sabes que ahora los niños se les preguntan si las cosas les gustan cuando nosotros éramos pequeños y con un padre bastante autoritario Nos decía

Voz 1119 03:46 esto me gusta esto esto nos gusta

Voz 0545 03:48 muchísimo así que en esa ha sido mi educación

Voz 1119 03:53 Elvira luchó en un hombre conservador bastante conservador a mí lo que me gusta es hacer las cosas como antaño la modernidad de la Claudio los de cosas algo diciéndole a mí no me gusta entonces antes de empezar una entrevista es de bien nacidos conocer a la entrevistaban mediante un perfil

Voz 4 04:17 pero a mí se pongas lo moldes radiofónico de antaño es un número muy Benites tú

Voz 0545 04:22 me pasa lo mismo la compañera más me

Voz 1119 04:25 Dios ha preparado un perfil Malena vuelan Nochevieja

Voz 1 04:28 buenas noches Elvira Lindo nace en Cádiz en mil novecientos sesenta y dos periodismo literatura guiones han marcado un currículum cuyas primeras líneas la sitúan a los diecinueve años trabajando en Radio Nacional de España como ya lo decía cuando no había hecho más que empezar la carrera de periodismo la popularidad de la escritora le vino de la mano de su personaje de ficción literario Manolito Gafotas protagonista de una saga de novelas enfocadas al público infantil y juvenil tras una gran aceptación de la crítica la autora recibió el Premio Nacional de Literatura Infantil en mil novecientos noventa y ocho por la cuarta entrega de la serie titulada Los trapos las aventuras del personaje fueron llevadas a la televisión y al cine desde dos mil comenzó a colaborar desde el año dos mil comenzó a colaborar con periodicidad semanal en el país empezó con tinto de verano fuero fue el germen de un estilo literario tan personal como exitoso la escritora también ha publicado novelas para adultos entre las que se encuentran algo más inesperado que la muerte y Una palabra tuya actualmente podemos escucharla en La Ventana de la Cadena SER con Carles Francino pero antes de despedirme Marco han a mi me gusta

Voz 0545 05:32 María que escucha seis una cosa

Voz 1 05:35 estuve por decírselo pero pensé vamos a dejarle que tenga algún mes más de felicidad porque dentro de poco dejará de ser el niño de su mamá el niño de la cuna gigantesca el niño más gracioso de la infancia además el tío de estar tan apretado contra min el banco con el gorro puesto hasta las cejas moviendo el chupete a toda velocidad y escuchando una canción romántica de

Voz 0545 05:57 no se me había quedado dormido

Voz 6 06:11 hemos llevado Molino me emociona Saba

Voz 7 06:17 estado Chenoa me parece que hubo una versión de la canción mítica

Voz 4 06:24 oye

Voz 1119 06:26 decía Madina que fotos libros para adultos

Voz 4 06:31 sí también su un libro de adulto Manolo

Voz 1119 06:35 cualquier persona que tenga sentido común

Voz 0545 06:37 sí porque en realidad yo creo mucho en el humor para todos los públicos a ahora se lleva menos tú lo sabes porque hace mucho humor a a veces se tiende está de moda un humor como muy grosero muchas veces entonces eh ponerle un subtítulo de para adultos para cierta ahora etcétera no pero yo siempre fui muy aficionada al o sea yo creo que Chaplín a Gila el el humor era algo que podía disfrutar todo el mundo

Voz 4 07:11 exacto m a mí me así gustando

Voz 0545 07:13 eso me me me gusta mucho y él y hay muchos libros que están declarados para niños que yo qué sé eh a a mí me han hecho a mí me han hecho reír me ha hecho reír Pippi Calzaslargas

Voz 4 07:26 por su parte Huckleberry Finn

Voz 0545 07:28 yo que sé Adrian Moll que era otro chaval inglés etc entonces yo sé que mis libros los leían los niños con sus madres los padres no tengo la sensación de que vi unas buenas horas de felicidad nocturna de esa lectura que se hacía entre abuelos padres y niños o sea que que luego en el fondo estas atesorando recuerdos para el futuro no dices que es mi padre me leía estos libros

Voz 4 07:55 vamos a empezar desde el principio venga como eran de chiquilla háblame culparle tu mal desde entonces como era bondad es una tío más chiquilla ahora

Voz 0545 08:04 que ella que ahora sí porque tengo tengo

Voz 8 08:06 todavía una cosa muy infantil y es verdad también me lo dices mira

Voz 0545 08:10 la voz no me ha crecido mucho más crecido el resto

Voz 4 08:14 tú sigue siendo el chiquillo Dalma iré rostro

Voz 0545 08:18 bueno pues era una era era muy inocente era una niña de de estas que tú sabes que hay dos tipos de niños los que le pillaron el truco al mago o los que dice mira este es un tío que está poniendo la voz pero en realidad no es ese tío este ese tipo de niños insiste los niños que se lo quieren todo no eh yo era una niña que se lo creía todo será muy bueno para la fantasía o para la literatura para los cuentos me lo creía todo no te tendía a pensar que la vida era como me contaban mis padres y esa fue mi enfado ya muy viajero porque yo nací en Cádiz Mi padre era auditor en Dragados entonces nuestros nacimientos dependiendo de dónde trasladaran a mi padre cuando yo nací en Cádiz por el puerto de Cádiz porque estaban haciendo obras relacionado con el puerto mis hermanos en otros sitios tuvimos siempre mucha tendencia al Sur a Andalucía no viví como en doce sitios antes de llegar aquí a Madrid

Voz 4 09:22 en el exigente en la educación

Voz 0545 09:25 mi padre era autoritario y arbitrario es decir que que eso suele pasar a las personas muy mandona no mandan pero luego se olvidan de lo que les han dado tú puedes librar te hay de de su autoridad era un nombre muy extravagante muy peculiar lleno de yo qué sé era ese ese tipo de personas que a lo mejor no por cierto una cosa no creen en Dios pero creen en los extraterrestres es como que estaba lleno de pensamientos peculiares que a nosotros nos contaba unos llenaba la cabeza de pájaros muy se había hecho a mismo con una vida dura pero era un genio para las matemáticas tú sabes algo de esas cosas

Voz 4 10:08 venga muy

Voz 0545 10:11 mi madre era una persona más vulnerable más débil muy cómo decirte muy delicada muy femenina y empezó a estar enferma muy pronto cuando yo tenía nueve años con lo cual Mi vida está muy marcada por esa enfermedad

Voz 1119 10:27 tú decías que de niña creía las cosas que era fácil poner tener en la cosa de la fantasía porque lo creía yo creo que a lo mejor el que creí o las cosas de niña está capacitado para tu hacer creer

Voz 4 10:41 sí sí yo creo que a mí es que no me gustan

Voz 0545 10:44 las personas cínica cansado

Voz 4 10:47 malo es muy malo verdad

Voz 1119 10:50 eso es muy vanidoso no

Voz 0545 10:53 si hay que hay que hay que ser un poco más no sé yo creo que hay una palabra que me gusta mucho que es el candor las personas que tienen candor tienen mucho encanto

Voz 1119 11:03 tú tienes canto yo me acuerdo una vez

Voz 4 11:07 estando yo con mi gallinas en el corral

Voz 1119 11:09 yo puse la radio oí yo y la voz de yo un niño que queramos muy normal pero era normal precisamente porque porque sorprendido pero en el fondo era un niño excepcional yo cada semana salía a dar de comer a la gallinita hay ponía la con los sabía que le iba a tocar se crió poco a poco me fui dando cuenta de que el Clio Si era excepcional era precisamente porque era muy normal no era tal norma que era humildad es verdad súper secreto detrás de ese niño llamado hemos hablado ante Manolito Gafotas estaba una mujer sensible una mujer que fue capaz de de este milagro de la normalidad tú te acuerdas Elvira amateurs regado de cómo era la voz demagógico déjame cierra los ojos y escuchar lo que supone un esfuerzo pero algo por Marco Antonio

Voz 9 12:06 vamos a oírlo

Voz 10 12:16 esto es con un libro una novedad en un en un niño tan televisivo como que si miramos

Voz 1490 12:23 bueno llevo la sigla sobre la palabra científica claro es que te vi el otro día con conocí cogido ya me queda con la imagen esta mañana me he cogido mi libro de los su marido ya te ha hablado en varias ocasiones eso por dos de cada menos novedad

Voz 4 12:43 ya recuerda en metro la esto imagino lo tiene también no sé qué

Voz 0545 12:49 eh no sé yo creo que fue como una especie de acontecimiento radiofónico cada vez que lo hacía los sábados y los domingos se llenaba el estudio de gente pero una cosa rara porque es verdad que nos acostumbramos a trabajar en estoy Se pierden un poco la emoción de los momentos entonces ver todos los compañeros venían de la redacción los invitados se quedaban y entonces se llenaba el cenaba el estudio de gente y a mí me daba un poco de vergüenza hacer uso de ante de de la gente te diré pero

Voz 4 13:20 no no te lo voy a pedir porque yo soy uno lo que quiera yo no yo respeto mucho personas que bueno pues yo no yo no te voy a poner en ninguna encrucijada si tú quieres después al despedirme vale algo nuevo Bayamo me dice adiós Marco Antonio yo con eso ya soy fan

Voz 0545 13:42 muy bien fíjate que esto que ha dicho marco han esto de que estabas con las gallinas eso me ha me han traído recuerdos de mi suegro que era agricultor entonces tú sabes que la gente se iba con el transistor es lo lo llevaba así pegado a la oreja no en tan sí es mi suegro me llamaba después de que hacía las cosas en mi intervención en la SER me llamaba y me decía por teléfono Manolito o que te ha escuchado desde el campo yo

Voz 8 14:11 darme lo hay con la radio pegada

Voz 0545 14:14 escuchando me producía mucha ternura

Voz 4 14:16 de que esa voz de de ese chiquillo iluminaba el campo donde yo estaba ahí creció agricultor

Voz 1119 14:27 ante de detener

Voz 4 14:29 me deslumbraba pero aunque estuviera lo Mao cuando yo voy a la boda melódico

Voz 1119 14:34 era como que es ese calor de la de la boda Manoli comenzaban las Pardo me curaba era una cosa preciosa oye vamos a seguir haciendo está esclavista en orden porque yo soy una persona ordenada tenga

Voz 4 14:48 no nos hemos hablado de tu infancia

Voz 1119 14:50 habla me habla de de tu adolescencia como era la

Voz 0545 14:54 más difícil parece que hoy del base ahí

Voz 11 14:58 hace unos años de

Voz 0545 15:00 que a lo mejor es normal que cuando uno ha sido muy muy inocente en la infancia de de repente tiene que compensarlo yo yo me hice un poco gamberra establece hace dice

Voz 4 15:12 a Dios gracias cosas pues se hacía

Voz 0545 15:14 cosas y pues me gustaba me gustaba tanto jugar y hacer cosas en en el que en el colegio en el instituto que eran un poco de libertad y así sabes no me no es no ha sido el mejor momento de mi vida que te diga

Voz 4 15:32 que sufre que que bueno

Voz 0545 15:35 sufrí porque en esa época murió mi madre pero pero yo porque no me gusta esa imagen de mí en general los adolescentes ya se sabe una imagen bueno pues yo respondía esa imagen me gustaba pues organizar travesuras lirios y yo qué sé Cobo era muy temeraria no tenía miedo fíjate que yo ahora soy yo qué sé yo siempre pienso me voy a caerme va a pasar algo voy a tener un accidente pues todo eso yo carecía de miedo me no sé me exponía las cosas y no no me daba cuenta

Voz 4 16:09 el consciente siete era un sí o no

Voz 0545 16:12 corresponde a mí osea esa cosa ahí de tú sabes en las en las excursiones siempre hay como un alumno que lleva a que no se que lidera la que lidera la juerga pues ésa era entonces la juerga me sigue gustando pero yo creo que no me no me gusta ser líder me olvidé

Voz 1119 16:37 quién te enamoras primero en esa en esa época

Voz 0545 16:40 pero me enamoré bueno yo creo que la primera vez como yo me he enamorado muy pronto eh de niños y todo eso y me acuerdo de me acuerdo de esas cosas me enamoré me me solía enamorar yo reservaban los enamoramientos para el verano un para ellos

Voz 4 17:00 sí sí

Voz 0545 17:01 iba el pueblo de mi madre y como había fiestas y bailes y todo esto Mi cabeza entraba como en una especie de estado especial ahí cuando la la música siempre me ha no se me me ha transportado a otros mundos así bailando con algún chico yo creo que sin saber muy bien cómo era el chico de mirarla a la cara ni nada sentía muchas emociones esto de bailar Bailar pegados se dice no pues esto de bailar me hacía enamorarme rápidamente casi sin verle la cara al niño con el que bailaba

Voz 1119 17:33 el primer beso de acuerdo de cómo fue

Voz 0545 17:36 pues el primer beso así con un niño que se llaman Felipe Ana que cómo estás escuchando ahora el pueblo mínima se saber me fui y me dijo Elvira bonito

Voz 4 17:47 sí

Voz 0545 17:48 Nos dimos no nos dimos un beso

Voz 1119 17:51 yo que la han ido bien las cosas y ahora en España

Voz 0545 17:56 pues mira yo también trabajaba como Letizia en los medios de comunicación porque podía haber sido yo perfectamente a lo mejor no lo había hecho mal

Voz 4 18:06 oye y entonces en la Claudio empezar a bajar ya ha dictado me me decían entonces

Voz 0545 18:12 a los diecinueve años había un tío en Radio Nacional que montó un taller de radio que ahora se llamaría máster no pero se montó un taller de radio y me dijo si quieres pasarte en una fiesta familiar pues si quieres pasarte y tal y ahí me colé en la radio iraquí tú sabes entre ella te digo sin cobraría eso tú sabes de los que entran en un sitio y no se van porque el ayer se acabó pero yo me quedé sabes eso sea yo creo que los sitios por lo menos antes se podía tú te quedabas y al final te tenían que dar común destino

Voz 4 18:46 le llama yo sabía que me iba

Voz 0545 18:49 a quedar en ese sitio yo no sé entonces pues nada yo creo que lo tomaron como una especie de bueno pues que vamos a hacer esta muchacha que siga por aquí

Voz 4 18:59 desde entonces lo acompañó hija

Voz 0545 19:03 sí porque tenía cierta facilidad para escribir entonces empecé a escribir guiones Vitali y luego en la radio que yo entré había una mezcla muy rara de gente joven que entraba muy joven muy progre y rockera hay moderna con gente que había estado en la época anterior de estos locutores de toda la vida pero como yo empecé a escribir cuentos para la radio yo utilizaba las voces de esos viejos locutores con lo cual también aprendí muchas cosas de ellos es decir que no no me segrega no hice yo voy con las personas modernas y jóvenes y aquí están los antiguos cita nunca tú esa idea que mide la radio ni de la Humanidad yo creo que todo el mundo sirve para algo que

Voz 1119 19:52 solamente se puede ser moderno respetando las cosas que que esas diamantes actuó por eso yo creo que tú eres escritor en lo pueden sintió la palabra más modernas que tenemos precisamente es es respeto a las cosas que se han hecho bien antes

Voz 0545 20:07 hombre hay porque porque yo creo que tú puedes utilizar todo lo lo cañí Lo hay muchas cosas de la cultura popular anterior que que a mí me han dado mucho yo qué sé la copla los pasodobles el flamenco hemos vuelto todas esas cosas a mí me siguen dando la vida yo respeto mucho la cultura popular

Voz 4 20:32 qué bonito y de fónico esto de acaba una frase de la entrevistada subamos oye esto está eso estos muy clásicos a mí que no lo quitan nunca no

Voz 1119 20:43 antes se he dicho que vira tie iluminación dentro tendríais que ver cómo se alcen dio este estudio brilla tanto está mujer casta los vasos lágrimas ha puesto Marina proyectan sombras encima es la luz del humor de la inteligencia

Voz 4 21:02 pero barrunta Elvira que también de la vida

Voz 1119 21:05 tú eres una persona bondadosa no yo creo que lo pero yo me atrevería

Voz 0545 21:12 pues fíjate que a veces a veces he dicho que no porque como se que la bondad no tiene mucho prestigio y que está reñida con la inteligencia incluso yo me he dejado engañar a veces por eso he dicho no soy tan buena como vale pero en el fondo yo a las personas que qué hace hacen el mal lo esas cosas que hay y ahora muy populares de linchamientos de apuntarse a burlarse de alguien del de todo eso no no van conmigo entonces hay veces fíjate que me hacen sentir un poco puritana o un poco conservador al cómo

Voz 1119 21:52 es no es pero no lo es en realidad cuando alguien dice que que la gente buen no inteligente eso es cierto dice ese esa persona es muy inteligente y tiene mala leche inteligente si tuviera buena leche

Voz 0545 22:06 bueno pero además te voy a decir una cosa marcaban no pasa nada por ser un poco más Schulze

Voz 4 22:13 también también

Voz 0545 22:14 ah mira me decía una cosa flan O'Connor la célebre novelista americana es que un escritor siempre tiene que ser un poco tonto porque si tú era muy listo no ves las cosas hay que mirar las cosas dos o tres veces para entendernos

Voz 1119 22:30 ah eso sí me gusta me gusta eso

Voz 0545 22:32 vamos a apuntarlo

Voz 4 22:36 oye cuál es la persona más buena que dato digo

Voz 0545 22:43 pues una persona que tenía esa cosa que se dice como desprestigio de mucho carácter hay veces que va unido a una gran bondad mi tía Concha no prácticamente Nos crío fue como mi abuela tenía mucho carácter a veces tenía malhumor pero tenía una bondad infinita me considero muy afortunada por haber tenido una persona yo creo que todos los niños deberían tener un abuelo una abuela una tía mayor un yo que sé ese tipo de personas que te cuentan cuentos por la noche no es maravilloso

Voz 4 23:19 yo desde aquí le mandamos a señora Concha

Voz 0545 23:25 muy bien

Voz 4 23:27 es un buen dinero con tu libro porque muchos idioma tengo los en todo el mundo ya eres a otro no me entere yo creo despilfarros no no no no lo despilfarra el dinero y con lo cual la mis

Voz 0545 23:41 mis vicios no son muy caros a mí por ejemplo me me extraña cuando la gente se lleva dinero o se vuelve corrupta teniendo mucho dinero no lo entiendo porque digo para que es tanto o no pero es verdad que hay gente que tiene con una codicia ah bueno eso es la codicia claro nunca te basta con un poco no

Voz 4 24:02 yo he ganado claro el ganado

Voz 0545 24:05 ha vendido muchos libros he ganado dinero he tenido suerte trabajando en muchas cosas y es verdad que el dinero me ha venido no pero también es verdad que tanto mi marido como yo de los dos nos dedicamos a lo mismo hoy hemos tenido suerte los dos pertenecemos a familias que no tienen tienen Men mucho menos dinero que nosotros no entonces hemos tratado yo creo de compensar con nuestros hijos con la familia más cercana pues ese desequilibrio entonces no lo hemos despilfarrado lo hemos compartido

Voz 1119 24:42 a hacerlo bien hecho tú fíjate cómo son los amigos que escuchan las la radio que ellos ya saben que en este programa se mapa pregunta al cosas me está diciendo Madina que ya hay un hombre una mujer lo ignoro se que ponen con tan sólo buenas noches

Voz 12 25:04 hola buenas noches cuál es su nombre sino que se Claudia tiene

Voz 4 25:09 a la celebérrima Elvira Lindo Le puede pregunta luego te sé decir

Voz 13 25:16 pues nada yo quería decirle a que yo soy muy muy muy fan de Manolito Gafotas de hecho creo que hasta las así con él porque si no me equivoco su primer libro del noventa y cinco que es del año que en que nací yo recuerdo una infancia muy feliz leyéndola y sobre todo que este año que me he mudado a Madrid a vivir la primera vez que estuve en Carabanchel Alto como que me hizo muchísima ilusión sólo podía pensar en ella hayan Manolito

Voz 1119 25:42 que te digan otra cosa de Dios

Voz 0545 25:44 pero sí pero se renueva las generaciones se porque porque ahora están viniendo chicos

Voz 14 25:53 Como Claudia

Voz 0545 25:56 están viniendo con bueno Claudia todavía no puede tener hijos no pero no no no lo sea la edad todavía no pero vamos que ya ya tengo como una segunda generación de niños que son hijos de de padres que se criaron con Manolito todo lo cual el personaje yo creo que sigue muy vivo y muy vigente aquí y en China porque no la hemos

Voz 4 26:20 sí pues sí sí ven chinas Helene

Voz 0545 26:22 Irán es un algo misterioso porque fíjate cuando salió el personaje algunas críticas que se hacían a estos libros era queda muy costumbrista muy locales que esto sólo interesaban Carabanchel Alto diosa madre mía y el personaje ha viajado por todo

Voz 4 26:40 no te interesa Claudia cuando tengas tú hijos también

Voz 12 26:45 desde enero es libre María Antonia dices

Voz 4 26:50 a tus hijos de mi parte que cuando ellos a su vez tengan hijos que también le hará

Voz 0545 26:57 claro esto hay que pasarlo como una herencia

Voz 4 26:59 sale exactamente de qué tal jode agónico en Marjah una una casa es algo más algo más Gunther Un traerle no gracias por tu llamada hija

Voz 12 27:16 muy cansado

Voz 4 27:19 en la vida oye a habíamos hablado de tu adolescencia siguiendo el orden cronológico

Voz 1119 27:25 llega tu juventud si tú eres una criatura a la joven todavía por lo tanto recuerdas cómo era tu juventud que tiene muy presente cuando dejad que la tontería de la cabeza de la adolescencia y la juventud que como era entonces

Voz 0545 27:44 bueno pues ya te digo que en vez

Voz 15 27:46 muy pronto

Voz 0545 27:48 todo yo no empezaba muy pronto todo todo

Voz 4 27:52 un hijo pronto tuvo un hijo pronto

Voz 0545 27:54 me me casé es la primera vez muy pronto también que a lo mejor es porque me quedé huérfana muy pronto entonces pues todo todo se aceleró yo creo que con la muerte de todo se aceleró y entonces me casé muy pronto tuvo un hijo muy pronto empecé a trabajar prontito recuerdo mucha fascinación por por la radio por la ciudad por querer verlo todo no sé por por vivir experiencias

Voz 4 28:26 yo imagino es una buena Fomento masivo de jovencita ahí embarazada de tu de tu chica voy la bajando eh

Voz 0545 28:33 cuando sí sí con el caset colgado yendo por ahí a barrios yo yo tenía siempre una vocación muy social entonces pues me iba por ahí con con Mike Asset yo me sentía afortunada porque yo pensaba que nuestro oficio tiene algo maravilloso que es central en las vidas de la gente con todo derecho para contarlo para transmitirlo a los demás no

Voz 1119 28:59 oye tú fíjate Elvira cómo son las cosas que durante las charlas muchas personas han puesto en contacto con nosotros vía el caso esta chiquillería llamado La Claudia pero también a través de los mensajes del whatsapp sí ha estado pendiente de de todo esto ha estado pendiente nuestra compañera maligna en buenas noches

Voz 4 29:21 buenas noches marcan pues efectivamente no son

Voz 1 29:23 la atraviese el teléfono sino también a través de las notas de whatsapp que dejan al número del programa

Voz 4 29:29 nuestros oyentes dejaban unas rifle

Voz 1 29:31 sesiones para el viral en la primeras clara

Voz 16 29:34 hola soy clara de Madrid me enteré inició mucho tu discurso en el pregón de San Isidro especialmente cuando hablabas con tanto cariño de los barrios Eden sentimiento de acogida de la ciudad de Madrid

Voz 4 29:52 el otro mensajes de Alfredo soy Alfredo de Oviedo como te imaginas a Manolito Gafotas dieciséis años después sigue siendo bueno ya ya

Voz 0545 30:05 yo la verdad es que eh no nos una imaginarme a lo mejor algún libro en un futuro sobre Manolito mayo pero he hecho tantas cosas después de Manolito que no pienso mucho en el personaje realmente piensan los demás mucho más más que yo más que yo porque realmente mi mente ahora yo sé que personaje está vivo está ahí pero mi mente está en otras cosas

Voz 4 30:32 el artículo en en la en otra en las noveno de hablamos de la vertiente tuyo

Voz 0545 30:40 me bueno pues me me gusta mucho que gustara el pregón que hice de Madrid porque me me pareció que no tiene nada que ver con la política el hecho de que Madrid sea una ciudad de de acogida que sea una ciudad tan abierta que lo haya sido siempre con la inmigración y que todo el mundo pueda ser de Madrid tenga ese derecho yo creo que es algo que en estos tiempos nos viene muy bien a todos

Voz 1119 31:05 muy bien muy bien dicho oye antes hablábamos de juventud y todo eso pero me gustaría preguntarte cómo te imaginas cuando más o menos tenga miedo a cuando se dedica que que te imaginas haciendo cojo amiga más o menos

Voz 0545 31:23 pues no yo creo que me cuesta trabajo sí por qué no no no no sé si yo estoy hecha para ser vieja te lo digo porque yo eso lo viví con mi padre era un nombre muy joven muy activo hasta cierta edad de repente se hizo mayor cabreo golpes de él se cabreó porque no sí no lo podía no no lo podía asumir yo creo que hay personas como más impacientes más nerviosas que más activas que el hecho de tener un bajón físico les les cuesta trabajo yo yo sé que decir esto es difícil porque yo tendría que tener aquel

Voz 4 32:07 curso de decir hermano pues yo más correcto correcto pero la belleza

Voz 0545 32:14 no está claro si exacto todo no hay que buscarlo bello de la vi etcétera no yo muchas veces me pregunto yo lo no quisiera estar nubes no quisiera día cabrear me como he visto algunas personas que llegan a una edad si no se pueden mover bien están muy enfadadas no no sé cómo no sé cómo lo voy a llevar supongo que cuando llegue el momento estaré no sé cómo resignada acoplada a esa edad y entonces pues sabrá nietos a los que quiero haber cree di todo esto yo eso será él el estímulo no pero también te digo una cosa Marco año visto por ejemplo eh escritores siendo muy mayores sí con una vanidad dio un ego que parecía el de los diecisiete años yendo de un lado para otro dejándose la vida en aeropuertos está aquí estará Jean Congreso en tal yo así no me voy a morir

Voz 4 33:12 muy que yo estoy segura de que es un nuevo acude tunos nunca serás una una vieja vanidoso no no no no

Voz 0545 33:19 mira para mí los placeres de la vida o yo te invitan a muchas cosas y podría estar de país en país yendo ferias congresos etcétera no pero yo no soy una viajante de mí misma no sea yo no voy a promocionar me de aquí pero yo prefiero vender menos libros tener tiempo para

Voz 4 33:38 se tomar cañas para para ir a los

Voz 0545 33:41 bares para sabe nada para pasear por mi ciudad para todas esos placeres de la vida para mí el placer está por encima de todo cuento

Voz 4 33:52 volviendo al tema de lo viejo vanidoso como hacen la pelota los jóvenes esta gente sí sí sí yo creo que de salida se vuelven Hubei amiloide

Voz 0545 34:06 palabra de este no voy a apuntar

Voz 4 34:09 yo Huber a mí dice lo que ellos atrás

Voz 1119 34:19 se oye hay una cosa que me gusta mucho hacer en este programa de Claudio pidió a los invitados que se puntúe nacimos en determinadas características puntúa te a ti misma generosidad

Voz 0545 34:33 el unos días pues probablemente sea probablemente sea mi virtud más llamativa

Voz 4 34:42 somos nueve bien hecho

Voz 0545 34:48 bueno eh a veces un siete con cinco siete

Voz 4 34:53 en fin paciencia juntos eres eres impacientes se nota más inteligencia

Voz 0545 35:03 no se me me a mí me evaluaron en el colegio decía que tenía buena inteligencia no sé eso lo sabría decir

Voz 4 35:11 diez No voy a plantearme

Voz 0545 35:14 no

Voz 4 35:16 tiene sentido del humor no conteste o poner diez neurosis

Voz 0545 35:24 no poner

Voz 4 35:26 te quito uno nueve menos gracia adiós hace aparece

Voz 0545 35:29 yo ya me voy más contento

Voz 4 35:33 tendrían que haberla queridos oyentes entorno a un poquico los ojos y al hacerlo está tan bonito tan graciosa que da gloria verla teniendo la Law tengo la sensación de estar viviendo algo que siempre voy a ir a sus otros oyente

Voz 1119 35:48 debéis ser conscientes de que esta mujer que estáis escuchando es alguien importante de verdad muy importante común político no sino importante de pasarán los años cuando no salgan a todos a esta mujer que en torno a los ojos al responder la van a recordar cuatro nietos Elvira he hablado de la política he dicho tú eres una persona Pulido

Voz 4 36:18 sí ya claro

Voz 0545 36:20 hay veces que no votado eh tampoco me parece sagrada sabes pero pero sí ahora en estos momentos voto me interesa mucho la política en lo que se refiere por supuesto a a la vida de la gente a lo a lo que puede influir en el bienestar de de la gente ya hay veces que parece que estamos hablando de de cosas que no tienen nada que ver con el bienestar es decir en la cómo se reparten los sillones en los todos etcétera yo veo que de ese debate está fuera el o están olvidadas aquellas personas más desfavorecidas

Voz 1119 37:01 tú te diga yo el otro día estaba yo hablando con un amigo hablábamos de series de televisión porque él me series de televisión en esta cosa que tenían los jóvenes de la de cuarto

Voz 4 37:19 el hombre porque me

Voz 1119 37:20 día han quitado una serie que me gustó mucho y en la televisión y eso me decía que había que denunciarlo porque cuando una persona está viendo una serie tendrá anchas lo quitan CB estoy muy triste porque me quitaron la serie que me gustaban cuál era Idle pregunte cuál era mi de esa de esa de juicios igual que juicios de si que aquel algo el juez Marchena

Voz 4 37:45 eso era era de verdad los que quitaran la series que acabó el juicio y me deprime y me dice

Voz 1119 37:53 pues actuaran fatal

Voz 4 37:57 tú la política como como con esto de de la verdad

Voz 0545 38:03 sí que es verdad que actúan mal eh

Voz 4 38:05 sí sí porque hay

Voz 0545 38:08 hay veces que hablan de de preocupaciones etcétera que yo veo que no siente mira hablábamos antes fuera de antena de Lego en nuestros oficios que la vanidad que es insoportable que hay que tenerlos muy cuidado Lego o no pero cuando la vanidad está en un político es peligroso porque en el fondo está en el fondo en el fondo está mirando por So situación por supuesto en el mundo y no por el bien común que es algo que debe prevalecer en el discurso político yo al público

Voz 4 38:42 a muchos en la sesión de lejos de Dios oye tú estás casada con un hombre yo me imagino a los niños como el matrimonio Curie del All the imagino que a veces cuando estamos en la cocina

Voz 0545 38:58 no te diré que padecemos haciendo porque somos muy cocinero parece más un poco el matrimonio Curie

Voz 4 39:04 sí estaba faltada probeta pero tenemos sartén

Voz 0545 39:07 cosas me creámonos cosas si se si trabajamos muy bien en equipo

Voz 4 39:12 me gusta cocinar mucho mucho si él

Voz 0545 39:15 y es más de digamos el mundo rural del potaje doctor es muy es un gran país Gestha se yo creo que está supo trajes a la altura de sus libros

Voz 4 39:29 sí bueno hacerse

Voz 0545 39:33 en mi caso pues hago

Voz 15 39:35 eso muy bien

Voz 0545 39:38 la pasta pero no oye no una cosa vulgares a de que el hechas tomate ya está eh

Voz 1119 39:43 cómo cómo teníamos las teles

Voz 0545 39:46 pues mira fui a El Escorial yo fui a ver a otro escritor y entonces pues lo conocía lo conocía el yo había ido que tenía bueno cierta relación con Bernardo Atxaga y fui al fui al Escorial a la universidad de verano y entonces lo vi y me pareció más alto lo que yo creía más delgado y de repente dije que si este hombre tiene mucho sentido del humor es el sentido de humor del serio sabes que que de del del andaluz serio no que parece serio que tiene mucha retranca un humor ahí como muy manchego y eso me sedujo muchísimo

Voz 1119 40:22 os imagino hay que ver qué bonito debería

Voz 0545 40:26 pues mira hemos llevamos ya muchos años juntos pero yo creo que a veces parece que no acabamos de conocer

Voz 1119 40:36 eso está muy bien muy seguro que hay que

Voz 12 40:38 pero mal chico está quedando esto es un giro

Voz 1119 40:44 Don Antonio escuchando la Claudio ahora mismo y viendo qué suerte tengo de que me quiera tanto

Voz 0545 40:51 es verdad pues si tiene suerte siempre a los dicen que tenemos suerte por estar con un hombre yo me rebelo o con eso digo oye ir también tiene suerte del estar conmigo claro que sí

Voz 4 41:02 lo tenéis suerte oye escribir libros al mismo tiempo el ordenador o en el mismo tiempo

Voz 0545 41:09 pues no separa una pared a veces Nos Nos gritamos ahí por el pasillo esto hay luego vemos si nos leemos lo que hacemos no lo leemos enseguida pero no no solemos coincidir en la escritura de un libro porque eso permite que cuide al otro cuando éstas creyendo

Voz 4 41:35 oye otro otro oyente que quiere preguntar algo decirte algo que bonito son dos oyentes Ana desde Oviedo buenas noches hola cómo tal como está

Voz 17 41:50 muy bien yo le quería preguntar al hiciera chico no termina de escribir un libro Le deja leerlo a su marido y ver

Voz 4 41:57 mira lo veo bien lo hacéis no

Voz 0545 42:00 usted sí lo hacemos lo hacemos si te dan mira tener al lado a una persona en la vida que comprenda lo que haces es yo me fíjate me iría un bar te acuerdas de las películas médium Vara me pedir un whisky es decir eso de mi mujer mi marido no me comprende tendría que decir mi marido me comprende

Voz 4 42:22 sería a principios de una película no es muy bonito como inicio me gusta voy a Oviedo su sitio que a mi me gusta mucho yo yo tuve una novia hoy en Oviedo sí sí me gustaba mucho cosa que luego se torcieron que has se torció se torció porque era una persona que no tenía mucho sentido al humor en que cuando yo lo hacía un papel

Voz 1119 42:48 sí bueno

Voz 17 42:51 tenemos un sentido del humor peculiar

Voz 4 42:55 luego también se fue con otros hombres bueno es que ya

Voz 0545 42:58 eso lo pone más difícil

Voz 1119 43:01 pasaron a ser egos

Voz 12 43:04 gracias por tu llamada venga un beso adiós

Voz 4 43:11 oye tú has tenido muchas novias marco yo solamente

Voz 1119 43:15 esa lo Oviedo y luego la mujer con la que me casé

Voz 0545 43:19 ya bueno pero bien te sientes satisfecho

Voz 4 43:22 sí más satisfecho pero yo estoy en una época de mi vida decía

Voz 1119 43:26 tanto llama yo di me da miedo no

Voz 4 43:29 no ofrecer lo que podía ofrecer cuando cuando era un joven que tenía dado a cincuenta y cinco años cuando yo la tengo llevado ochenta y cuatro me noto como bueno pero esto

Voz 0545 43:42 radio anima mucho no

Voz 4 43:45 la duda a mí me da la vida a mí cuando me dijeron de de venía que hacer el programa me dieron la vida cada día yo aquí estoy confiado de gente muy joven como como la Marina lo motos estos marino un es una persona muy válida buenas noches Elvira gracias Marcos era muy válida gracias siguen llegando muchos de nuestros oyentes no sólo veo llamadas íbamos a escuchar primero a Gemma

Voz 1 44:14 hola Elvira si Genma de Pontevedra

Voz 0911 44:17 espero que pueda escuchar esta nota sido siempre una gran admiradora tuya me gustaría contarte que desde que escribí articulan el país de la suerte de las ferias ahora en mi grupo amigas nos llamamos entre todas así y nada era para que se lo podrá explicar a todas las feas que no han podido leerlo

Voz 4 44:36 que se dediques así que nada muchísimas gracias gracias

Voz 1 44:41 escuchamos también a Alba hola soy Guerra

Voz 18 44:43 de Badajoz me gustaría preguntarle al Elvira Lindo con quién les gustaría cenar que este vivo o muerto

Voz 1119 44:52 yo día mérito que Mararía empezábamos con

Voz 4 44:56 de la hace eso eso que todo lo que escribe

Voz 0545 45:00 el que vive un artículo que llevaba la suerte de las feas como aquello de la suerte de la fea la parecer

Voz 4 45:05 no venía Cuén

Voz 0545 45:08 por algo que había dicho un un político de Vox que decía que las feministas eran feas me parecía algo tan rancio tan antiguo no porque yo creo que entre pues yo qué sé entre las no sé no sé cuántas mujeres hubo una manifestación de noche de marzo en Madrid pero un montón de más de más de medio millón no había chicas muy Banic a Marco Antonio eso de arreglar el feminismo con con la fe al lado como como que si si fueran mujeres que no tuvieran otra cosa que hacer sabes que salir enfadadas a la calle yo creo que había mucha alegría y mucha belleza son muy antiguo me estoy hay que dejarlo

Voz 4 45:49 los hombres que dicen eso tampoco es que sea un Paul Newman a ver qué pasa allá

Voz 0545 45:54 visto a los hombres poniendo yo me acuerdo la radio cuando yo comencé suponían los hombres ahí al otro lado del cristal no a lo mejor había una invitada estaban todo

Voz 1490 46:04 pues a mí no me parece tan guapa pues estábamos uno

Voz 0545 46:07 Sáez pues esta pues anda que a mí las tetas que tienen los yo veía cómo eran ellos y decía mía estoy algo que no me cuadra pero me ha preguntado algo si te gusta

Voz 1119 46:21 que viva a su muerte

Voz 4 46:24 a a cenar con alguien bueno a mi me gustaría cenar contigo a asegura

Voz 0545 46:30 bueno eso ya lo tengo porque hay cosas que es verdad que se pueden decir prueba radio pero hay otras cosas cotilleo si tal choque decía Buñuel no de Zico los amigos no puedes poner a parir a los demás pues qué gracia tiene

Voz 4 46:44 a lo mismo que con la ola que se hacen bueno vamos a cenar y critica mucho

Voz 0545 46:51 exacto a cualquiera Miriam cenar con Fred Astaire fíjate si ya antigua muy bien sabes no sé que me dieron unos pasillos de baile luego me me han gustado mucho los musicales marcó sí

Voz 1119 47:06 era el amor con la ir lágrimas no perdona como era la de

Voz 4 47:14 la de Cantando bajo la lluvia haga esta nueva bueno Gene Kelly

Voz 0545 47:17 por ejemplo me encanta pero si eso no son ese tipo de gusto así un poco antiguo tú sabes que yo iba hundía Un verano por Madrid en una tienda de repente vi a una mujer que ya había visto en un restaurante de Nueva York no sé que de cara aparece una mujer pequeña pero es enorme y que se llama Shirley Mac Laine entonces entro me me yo ya me voy aprobaron una ropa entro veo así doble McClain Madre de Dios fiarnos dependientes y les dije pero vosotros sabéis a quién tenéis aquí no la conocían yo ahí explicándoles deprisa y corriendo no supe explicarle la felicidad que a mí me ya que a mí me ha dado

Voz 1119 48:08 la película yo me acuerdo de ella en el ascensor de la parte lamento cuando era ella era la hacer

Voz 0545 48:15 el solista señora

Voz 1119 48:17 Cubells que si el el lleve más a tal piso iba enamorando de ella

Voz 0545 48:26 no además del cine es que tú te pones en la piel de de hombres y mujeres no sea que en este caso íbamos conseguirle McClain en otros casos vamos con el protagonista masculino con aquel que te proporciona encanto y feliz

Voz 1119 48:40 ya te gusta mucho el cine también te gusta

Voz 0545 48:44 vivir para el cine escribí cine te has escrito

Voz 1119 48:47 el guión en maravilloso de ir luego te acecho amiga de Alcores gracias a eso también te gustan mucho unas canciones que hacen unos chiquillos llama hermanos obras

Voz 0545 49:04 no eres

Voz 4 49:05 el conocí sobrado a los dos a los dos

Voz 0545 49:12 muy inteligentes como superdotados

Voz 15 49:14 sí sí

Voz 0545 49:15 de verdad los dos no sé cuántos idiomas sabe

Voz 11 49:18 sí es increíble LCD hoy

Voz 0545 49:21 no contestan entrevistas en en italiano en francés en inglés en el que tienen un oído de esos absoluto que que no se lo capta todo muy muy inteligentes y mira que hubo músicos

Voz 20 49:37 en Madrid

Voz 21 49:42 a un

Voz 23 49:46 a otro no

Voz 20 49:59 estamos sitiados

Voz 1119 50:02 rompiendo Se Merco ladrón tengo que despedir

Voz 0545 50:07 qué mal rato se porque hemos tenido química es que no hay edad para él

Voz 4 50:18 por habrá tenido que empezar están vista sí sí va a acabar fuera lo mejor que no hubiéramos tuviéramos hubiéramos hecho no nos hubiéramos ahorrado este momento decían por qué

Voz 0545 50:30 no se me me produce como un desgarro

Voz 1119 50:35 de verdad me me me prometí que me diría adiós Marco Antonio como si fueran niños aquello tanto

Voz 4 50:45 bueno pero me invitas a cenar entonces no cuando va ser lo último que va sonar

Voz 1119 50:56 yo me despido de los amigo oyentes les digo creación privilegio estar aquí frente a este micrófono que otrora utilizaba Iñaki Gabilondo ir ahora mismo Elvira no va a vivir con la boda de ese chiquillo excepcional su despedida

Voz 1490 51:14 yo quería en cuanto a Carabanchel Alto para no solamente para intervenir en su programa ya en otras cosas no está estudiando yo tengo otras preocupaciones Inma me lo quitado me quitaron la radio porque porque psicológicamente no hará bueno para mí estaba haciendo estrellita ir que escribieron libros me pasó un tanto Armesto el estudio pago no lo voy a hacer no lo estoy haciendo mal pero me estaba volviendo muy

Voz 24 51:56 sí pero pero una visita para decirte que me que me gusta

Voz 1490 52:06 tú algún día hacemos un programa juntos

Voz 20 52:16 doce

Voz 0545 52:19 pues no son

Voz 21 52:22 a bien lo

Voz 20 52:29 de eh

Voz 25 52:46 eh eh eh se

Voz 20 53:11 más no

Voz 26 53:15 para mí