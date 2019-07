Los libros medicinales con autores falsos

No hay resultados

Voz 1 00:00 os imagináis estar paseando por la Feria del Libro encontrarte con algunos firmados por autores que no existen parece algo insólito una broma verdad pues no no es ninguna broma esto es lo que le ocurrió a Vicente Baus médico y miembro del círculo escéptico se encontró con unos libros de terapias naturales un tanto llamativos

Voz 2 00:19 será una colección muy vistosa muy bien presentada que todas se titulaban igual tratamiento natural de la otitis el insomnio de la demencia del cansancio en el deporte por ejemplo todas tenían un autor de nombre rimbombante ángulos bajón bueno me llamó la atención no porque realmente o que alguno de ellos vi que todos tenían currículos impresionantes no eran profesores de universidad de Estados Unidos habían estudiado este luego otro

Voz 1 00:46 unos brillantes currículos dijo el médico en el programa de Ser Consumidor él le investigó oí que pasó

Voz 2 00:52 esos brillantes autores no existían todo era una simulación Yeda una tomadura de pelo en base a personas inventadas currículos inventados y un poquito más grave con fotos de personas que no tienen nada que ver que probar ante fueron cogidas al azar o de alguna manera 20D que les ponían esa cara a eso rimbombantes

Voz 3 01:12 a con es pero claro entonces porque esos nombres lo explica el director de la editorial dilema Francisco Hernando es el responsable de la publicación de estos libros

Voz 1 01:43 que Vicente vagos no cree eso seudónimos porque alguien tiene que haber escrito esos libros en este caso alguien no experto alguien que dice ser quién no es

Voz 2 01:53 sí probablemente hay una persona que los ha podido escribir alguno de ellos algunos incluso descaradamente esta puesto incluso de en la portada de uno no decir con un personaje que se llama Adolfo Pérez Agustí que en un propio libro que ponía tratamiento natural de la otitis ponía el doctor Jerry Renan ponía debajo autor Adolfo Pérez Agustí una manera reconocer el mismo de que el doctor que a mí Brennan no existía que su currículo ha inventado y que lo había escrito

Voz 1 02:20 al final tras la denuncia de este médico el director de la editorial reconoció su error

Voz 0614 02:24 vamos a ver vamos a ver el seudónimos tienen todas las editoriales o casi todas las editoriales pero bueno está igual eso es una una metedura de pata que hice en el dos mil nueve y qué tecla teclas intenta corregir a partir del dos mil once junio dormidos he retirado la colección completa

Voz 1 02:44 Jesús Soria director de el programa SER Consumidor el que habló con ellos cuando se enteró de la noticia les sorprendió hasta dónde son capaces de llegar porque son libros de medicina que pueden jugar con la salud de aquellos que lo leen

Voz 0927 02:56 bueno la noticia me parece sorprendente el saber que no sólo las psicoterapias siguen engañando a miles y miles de usuarios a veces con finales trágicos sino que sean capaces de inventarse una serie de libros inventarse sus autores inventarse supuestos autores y me pareció la verdad que bastante lamentable

Voz 1 03:17 una denuncia que se ha hecho eco entre los ciudadanos de más editoriales con un objetivo que no se vuelva a repetir

Voz 0927 03:23 yo espero que efectivamente esta denuncia la denuncia de Vicente de la que nosotros nos hicimos eco como otros medios sirva para abrir los ojos a muchos usuarios que realmente están siendo engañados espero que desde ahora pues yo lo siento por las editoriales pero evidentemente esta no es forma de trabajar