Voz 0772 00:00 Jesús Callejo bienvenido una semana más a SER Historia

Voz 1 00:03 qué tal Nacho Ares un placer una semana más

Voz 0772 00:05 hoy tenemos un Cronovisor especial porque vamos a caminar entre la delgada línea del mito de la realidad de la historicidad incluso de la broma no

Voz 1 00:20 bueno es verdad que estamos hablando de personajes mitad leyenda mitad historia más historia que leyenda pero cargo sino vamos tres mil años atrás pues te puedes imaginar qué documentos escritos no hay demasiados los que hay son textos religiosos ya sabemos cómo se las gasta los textos religiosos pero en concreto hay tres textos religiosos que son importantes cada uno aportando su granito de arena algunos con más detalle con menos uno sería la Biblia el Antiguo Testamento está claro ejemplo el primer libro de los Reyes otro sería el Corán también en referencia a Salomón y la reina de Saba

Voz 0772 00:50 fíjate Jesús que hay un detalle que mucha gente no conoce y es que uno cae en la cuenta en el Corán hay referencias a muchos protagonistas de la tradición judeocristiana entre ellos la el ejemplo de la Virgen María aparece infinidad de veces mencionada más veces que la madre de El profeta de la madre de Mahoma lo que ya no se está haciendo ver que son libros que se complementan no la Biblia y el Corán se complementan para ese conocimiento haber histórico con todas las comillas del mundo no pero no dejan hacer una tradición

Voz 2 01:18 sí es verdad que ya se hay que tomarlo es decir hay que tomarlo también muchas veces como verdades reveladas no lo olvidemos también no ir al otro texto sagrado que te comentaba es un texto emitió plenos vamos a tierras de Etiopía que es donde estaba el antiguo reino de Saba abarcaba mucho más luego lo comentaremos no a nivel geográfico ese es el quebrar navajas que abran a gas que ese libro de la gloria de los Reyes donde sea mucho más detalle de ese encuentro y de esa descendencia porque al final Cabo cuando se encuentra Salomón y la reina de Saba además de entregarse muchos regalos también hay descendencia genética ya hablaremos de Mely una dinastía salomónica dinastías la América que llega hasta el siglo XX llega hasta mil novecientos setenta y cuatro pero eso es muy importante saber los orígenes tú has dicho bien orígenes que forma parte de la tradición de la leyenda pero para los etíopes es historia viva Historia Sagrada

Voz 0772 02:11 bueno pues Jesús como siempre tengo aquí el teclado de nuestro Cronovisor dispuesto para comenzar un un viaje a una fecha cuál es la fecha que nos propones

Voz 1 02:22 bueno pues una llamativa para muchos y luego explicaremos porque vamos al quince de mayo del año novecientos cuarenta y uno antes de Cristo

Voz 4 02:42 sí

Voz 6 02:46 adelante Jesús Callejo les está espera

Voz 7 02:50 de junta el CRAM avisador

Voz 8 02:52 pero pregunta

Voz 10 03:01 huato música redujo los personajes imagino que a quién le estamos viendo ahí esa mujer es la reina de Saba que el caballero es el rey Salomón

Voz 1 03:12 sí yo pero llaman mucho la atención no hace falta ser muy listos en este caso es verdad que tenemos documentación privilegiada pero en este caso a la reina de esa base la nota no sólo por las vestiduras sino también por su piel estamos hablando de una reina negra no lo olvidemos risa

Voz 2 03:26 evidentemente es el que está ocupando el trono en fin el la pompa y el boato la circunstancia es tan impresionante que la propia Reina de Saba cuando está llegando este momento también está sorprendida por la riqueza minera que viene también de un lugar donde esa riqueza pues es muy ostentosa aparte previamente antes del momento en el que hemos llegado con nuestro correo avisos han hecho intercambio de regalos con las cortes y los comités respectivos pues que ya sabes que a que antes de que se vean cara a cara antes de que esa mirada se crucen entre estos dos soberanos antes habido pues distintos emisarios en consejeros regalos regalos por parte de la reina de Saba sabiendo dónde viene esto lo bueno que tenemos ahora vamos a como a fijar muchas cosas que hasta ese momento se pensaban que eran leyenda pero estamos viendo que no es leyenda entrar no están ahí somos testigos que existía existieron son personajes físicos de carne y hueso existiera por lo tanto ya te has me temo es una de esas leyendas urbanas de que posiblemente no iban asistir que todos una fabulación posterior ahí están por otra parte estamos hablando de que hay fíjate de Etiopía siempre se ha especulado si venía de Yemen es cierto que en aquel momento el reino de Saba ocupaba lo que actualmente es Etiopía lo que actualmente es Eritrea lo que actualmente es Yibuti lo que también sería parte de lleven de ahí que haya cierta confusión porque Mari por ejemplo que están de llamen sería una de las capitales pero uno de los centros comerciales importantes del reino de Saba de hace tres mil años por lo tanto no es contradictoria información podemos verificar que todos correcto bueno una vez que se cruzan ya que este es el momento histórico que hemos elegido esta fecha aproximada evidentemente pues estamos hablando de mediados del siglo X antes de Cristo aquí hay una pequeña prueba que le está poniendo Salomon somos testigos de ello porque Salomón había oído igual que pasaba con la reina de Saba hasta ese momento habían oído pues van acierta leyendas de uno y de otro en el caso de Salomón que era muy sabio era muy rico entonces la reina de Saba que bueno ya veremos a ver si es sabio y a ver si Rick Salomon había oído de la reina de Saba precisamente por el lugar exótico donde procedía Caín las mujeres que eran muy guapas muy bellas pero que tenían una cierta deformidad en las extremidades que tenían patas de oca algunas versiones dicen patas de cabra entonces él quiere comprobarlo él sabe que va a venir fin vestida con ricos ropajes va a venir posiblemente pues con una larga túnica entonces para ver si realmente esa leyenda es cierta que es el ocurre

Voz 1 05:59 de contarle la cara pero Caja eslavas

Voz 2 06:01 levantar el quedarían poco fe y menos en el primer encuentro no luego tendrán otro tipo de encuentros entonces hace que el pasillo porrón de ella va a pasear en lo que va caminar hasta el trono de Salomon lo va a poner de agua otros dicen que de un espejo para que para que se vea claramente en cuanto ella va caminando la versión más más tradicionales que hay como un poco de agua para aquellas ella tenga que descalzarse pero también para que ya se tenga que remangarse entonces al rematar un poco su falda su túnica no mojarse ahí es cuanto Salomon descubre la auténtica verdad la auténtica verdad es que no tiene pies ni pierde una persona normal tiene pies femeninos tiene unos pies muy cuidados y entonces eso ya desmonta una cierta leyenda los dos en este momento clave que además ya así lo cuenta habrá negase también otros otras tradiciones en ese momento clave los dos descubren algo fundamental pero una parte qué Salomon tonto no era era muy rico Por otra parte descubre que la reina de Saba era muy bella y que no tenía pies de animal por lo tanto no tenía una naturaleza híbrida como la bien dicho sus consejeros y eso le tranquiliza porque luego tiene planes con con ella planes que luego descubrir

Voz 0772 07:18 yo hubiera puesto una superficie de tierra muy fina mojada para que dejará huellas y ha sido una manera sutil no puedes observar de la misma manera no

Voz 1 07:28 pero podía haber llevado zapatos entonces lo del agua servía precisamente para que ese descalzarse ahí este gana gana en todo que

Voz 0772 07:36 empleado si te parece Jesús vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión precisamente titulado La Reina de Saba detrás del mito un documental de Alexander than love en el que se nos habla de de una de esas primeras intentonas no de de de recuperar la historicidad de esta reina en uno de los lugares donde tú decías en en Yemen en Essex que en esas excavaciones que se realizaron en mil novecientos cincuenta y dos por parte de la arqueólogo cuando Philips vamos a escuchar

Voz 9 08:06 pero

Voz 11 08:08 en mil novecientos cincuenta y dos su hermano Gwen del llevó un equipo de arqueólogos americanos al Yemen acompañado de un equipo de cámaras para que grabara la expedición When del cautivado por la leyenda de la reina de Saba desde muy joven esperaba encontrar pruebas de que había sido un personaje real este gran aventurero que inspiró en parte el personaje de Indiana Jones inició la excavación del yacimiento contrató a ciento sesenta obreros beduinos para desenterrar una inmensa estructura que había permanecido intacta más de mil años poco a poco fue surgiendo un espléndido patio Icon en indicios de un imperio olvidado el sondeo las inscripciones sugerían que el templo y las imágenes que contenía estaban dedicados a un dios de la fertilidad al Maca como el folklore árabe tradicional solía asociar a la reina de Saba con un antiguo oculto a la fertilidad los hallazgos reforzaron la creencia del equipo de que aquí podrían encontrar pruebas suyas

Voz 12 09:14 para estaría debía ser magnífica en el siglo X antes de Cristo cuando Su Majestad la Reina de Saba reinaba en ella el templo de wikis es el último tesoro arqueológico que falta por excavar en todo el mundo árabe y puede que a todo el próximo a Oriente

Voz 10 09:33 fíjate Jesús que estaba llora preguntándome

Voz 0772 09:37 y el problema que hay de muchas fuentes de aquella época la historicidad o no de los de los personajes

Voz 13 09:46 no yo me tiraría más al al mundo arábigo a Yemen al a la zona meridional de de la península arábiga

Voz 10 09:55 para ubicar la la figura de de la reina de Saba es cierto que es muy muy complicado no

Voz 0772 10:01 un reino de esas características también es llamativo que estando en el en el siglo X época prácticamente en plena época casi de Ramsés III o el final de la dinastía de los de los de los Tedax no haya menciones al reino de Saba en en las fuentes egipcias no aunque también se ha querido ver esos paralelos no con el Reino de de pum

Voz 2 10:22 pese a todo hacíamos la expedición comandó las riendas en su haber yo me inclino más por Etiopía pero por razones una en fin fundamental luego lo comentaremos no porque todas las pistas sobre todo el quebranto gas no como libro fundamental siempre hacen referencia en Etiopía hay que luego en fin cuando Menem y que sería el hijo que supuestamente tiene no estos dos Reyes pues siempre hace referencia a Etiopía a la dinastía salomónica a los negros y que llegaría hasta hasta será así no en fin en poco hay todo como una tradición es verdad que verbal la mayoría de las veces pero siempre haciendo referencia el mismo lugar

Voz 14 11:03 este corte auditivo que hemos escuchado que se abra de cuente alfiles sí

Voz 2 11:09 sí habla de Yemen pero está usando excavaciones de los años cincuenta en el año dos mil ocho la Universidad Hamburgo también hizo excavaciones buscando el Palacio de la reina de Saba para ellos no hay ninguna duda de que ese palacio están Etiopía en concreto en el antiguo Reino da sus entonces bueno sí vamos sumando piezas creemos que se inclina más es verdad que Yemen debería formar parte de ese

Voz 0772 11:33 vale totalmente tras al principio en una parte más del del Real Madrid

Voz 1 11:37 seguramente hay parte también de esa de

Voz 0772 11:39 la idea de mediados del siglo XX en donde se trataba de de de negar Art prácticamente todo aquello que que que diera esplendor al África negra no una época del racismo en EEUU a pesar de que ellas habían dado muchos pasos para para la normalización el muchos y se negaba novio por ejemplo recuerdo a principios del siglo XX yo Isner cuando estuvo excavando en tanto en Giza como luego en en en Sudán pues ese negaba no reconocer que esos faraones de de la antigua Nubia fueran negros no esa pues siempre por el simple hecho de que eran negros Diego qué tendrá que ver la velocidad con el con el tocino no y en el caso de la reina de Saba pues muchos prejuicios y sobre todo el cine luego escucharemos un fragmento de una película en donde siempre siempre siempre la iconografía la presencia el aspecto de la reina de Saba sean será mostrado como una mujer occidental sanos no ya árabe de verdad es decir que los árabes son son blancos pero de piel de piel más morena no por por el sol pero de negros nada

Voz 2 12:45 no no claro pero tú has dado en el clavo de todo lo que tenía que ver con la negritud era como un tema tabú o sencillamente como un tema secundario era como degradar un poco el linaje tú has no interesaba pero no interesaba reparten a la verdad que Etiopía como tal en fin ha tenido una serie de avatares bastante desastrosos no incluido ya con las una guerra mundial incluso con la invasión por ejemplo Mussolini de Eritrea cerca siempre ha quedado en un segundo plano pero todo ese linaje hasta Alice al hasta el año mil ciento setenta y cuatro que es cuando se termina la monarquía ya a partir de empezar ya la República tiene hasta ese momento ellos tenían muy claro de dónde procedían sobre todo porque el que veranea negar Enagás ese libro no de la gloria de los Reyes está muy influenciado en dos elementos O2 movimientos religiosos por antonomasia por una parte es la Iglesia Ortodoxa cristiana no lo olvidemos que es importante allí por otra parte por el movimiento hasta Fary no que también habló hemos comentado que tiene pues toda una vida inculpación tanto espiritual religiosa cultural de primer orden hasta el momento entonces para ellos es es un libro sagrado que no lo ponen en duda igual que los judíos reponen no te da la Biblia igual que los musulmanes no ponen en duda el Corán entonces siempre se está haciendo referencia a Etiopía como tal en fin no hace falta ser muy listo geógrafo para darnos cuenta que la de ahora hay la totalidad entonces los había eran de raza negra entonces a partir de ahí y sobre todo tipo de crónicas orales podemos reconstruir un poco cuanto reconstruiremos este este episodio Nate que incluso en el Corte auditivo que hemos escuchado avala se hablaba de bilis es son los distintos nombres que recibe la reina de Saba que también ante tenerlo en cuenta para seguir en la pista llena el Corán en la Biblia Sacyr deferencia al nombres habla de la reina de Saba a nivel general pero Bill que es por ejemplo es como se la conoce dentro de la tradición árabe aterrizó musulmana Maqueda es como se la conoce dentro porque si Maqueda se habla expresamente textualmente en el que a gas

Voz 1 14:43 y luego incluso hay otro tipo de nombres por ejemplo se habla de la Minerva negras

Voz 2 14:46 desde el punto de vista de la cultura

Voz 1 14:49 griega o de Nick aula para los romanos

Voz 2 14:52 según Josefo pero para nosotros siempre Maqueda o Bill quisieron habla del Palacio de Maqueda del Palacio de Bill que es el Palacio de la Reina de Saba en función de las citas de las fuentes que cojamos sean etíopes sean árabes o Azón occidentales desde el punto de vista romano o Griego entonces partiendo de esa base las últimas excavaciones de las que tenemos constancia porque también están intentando buscar las minas de la reina de Saba igual que es encontraron unos buscaron las reinas menos del rey Salomón por cierto también en África Thor pues esa todas esas excavaciones arqueológicas todo conducen a Xunta porque conducen a exhumar primero porque era una de las capitales además el centro neurálgico del Reino son en su momento luego porque allí están una serie que obelisco es curiosamente siguiendo poco la estética egipcia novelescos fundamentales que estaban encima de los de las tumbas de los auténticos emperadores de esta dinastía salomónica y tercero y más importante porque allí se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora de sillón Ice donde se coronaba todos esos no puso todos los emperadores pero además la iglesia de Nuestra Señora de Irak Sun esto dicen que está el Arca de la Alianza auténtica ya está ya no es pone en consonancia con otro mito ir más bien con un icono o con una reliquia de primer orden que es esa Arca de la Alianza que que pasó entonces bueno ya sabes que muchas toreas hay un libro de Graham Hancock interesantísimas lo recomiendo a todos los oyentes que es la más símbolo y señal Tote intenta reconstruir los distintos avatares y circunstancias que surgieron desde su lugar de origen Jerusalen hasta según él hasta que opinan los etíopes están totalmente convencidos que ellos tienen la auténtica arca de la alianza auténtica entonces de de porqué aquí entramos en uno de los episodios para mí claves porque en este encuentro a la reina de Saba con Salomón un encuentro que según dicen dura seis meses más ni menos usable con todo hay da tiempo para todo da tiempo para todo cuidado porque aquí en uso para Exxon dice incluso para eso para lo que todo el mundo está pensando pero no al principio sino al final por qué porque la reina de Saba no sólo a ella sino todo el linaje debía ser vírgenes es decir es una de las condiciones sine qua non ya quería preservar esa virginidad Salomón desde luego era muy sabio pero también era muy mujeriego no se dice que tenía trescientas concubinas y setecientas esposas yo creo que sería al revés pero bueno la tradición dices horas yo creo que sería más bien setecientas concubinas tres estas esposas pero da igual en todo caso era un mujeriego le gustaba mucho la columna faenar por la noche

Voz 14 17:28 por supuesto pues son los ojos y la reina de Saba

Voz 2 17:32 al final también por un argucias Salomón ambos

Voz 1 17:35 en los ojos pues el primero los ojos una cosa ya en las manos detrás al final vamos a entrar en detalles entrar

Voz 2 17:44 en relación una relación pues bastante más afectiva e íntima de lo que es a lo que podía imaginar porque ella puso todas las pegas te puedes imaginar durante esos seis meses para por de lo cual nace un niño que es menester cuando ya se da cuenta que están brazada Se marcha te con un séquito la gala de todos ha te puedes imaginar cantidad de oro de riquezas de piedras preciosas ella a su parte había dejado marfil incienso que son poco dado a las riquezas principales de su reino que ocurre veintidós años después Mena elijo elijo de Salomon vuelve a Jerusalen porque quiere conocer a su padre una reivindicación yo creo que bastante legítima como le conoce por El anillo de oro que le entregó a su madre veintidós años antes no sólo lo podía tener él entonces el le haga Saha piensa que va a ser sumó su de de enero porque él tenía muchos más hijos pero mucho más tantos considera que este que este niño tan espabilado y además rápidamente descubren que es de de su linaje que tiene sus genes Le quiere convertir en su heredero el no quieren está mucho más vinculado Etiopía cuando se marcha la tradición dice que como regalo fastuoso lega una copia del Arca de la Alianza pero yo no me quedo con la copia yo quiero al original y hace el cambiazo entonces ese a hemos sin darse cuenta se queda con la copia él se lleva el original quiebra de gas en este caso cuando lo describe te puedo asegurar Nacho que es sorprendente porque te está hablando ni más ni menos que además de el Arca de la Alianza se lleva una especie de nave voladora porque el trayecto que hacen de Jerusalén hasta hasta Etiopía lo hacen en un tiempo récord textualmente si hacemos caso a este libro sagrado textualmente te dice que los camellos los caballos las mulas todo el séquito es se elevan un palmo del terreno iban a una velocidad vertiginosa con ellos llevan también Soir cada hacer lo que no sabemos es el Arca de la Alianza el que da este poder o sencillamente es una de las nada desde Salomon o de los birmanas que también hablan la tradición porque en distintos lugares del mundo como Pakistán como Irán en Cachemira en la India se habla de los tronos de Salomón y esos toros de Salomón dice que ahí estaba ubicado una especie de dónde llegaba con sus birmanas con sus naves podía desplazar con una rapidez inusitada de un lugar a otro bueno pues eso es lo que recoge G y eso es lo que deposita ni más ni menos que en la iglesia de Nuestra Señora lesión

Voz 7 20:20 si observamos la arqueología de ambas culturas Nos percatado del equilibrio entre la reina de Saba es Salomón en aquella época Jerusalén debía de tener cuatro hectáreas y quizás ochocientos habitantes hoy Marib tenía ciento diez hectáreas amurallada alrededor de veinte mil habitantes detrás lo que distinguía Salomón y a su pueblo era un dominio increíble del lenguaje las ideas y la narración lo que nos proporcionó la Biblia las ciudades se desmoronan los artículos de lujo desaparece

Voz 1 20:56 en se olvidan se saquean

Voz 7 20:59 pero el patrimonio de Salomón es hacer la clase que se conserva

Voz 0772 21:07 escuchábamos al arqueólogo Nicholas clave en un fragmento de este documental la reina de Saba detrás del mito documental de Alexander Dunlop Jesús Callejo con un auto antes comentabas que la velocidad de ese traslado ese justificaba de alguna manera por por esos artilugios voladores

Voz 10 21:26 bueno vamos a dejarlo ahí que pudiera haber utilizado Salomón no para para llegar hasta mejor

Voz 0772 21:31 el el el veredicto del del dijo de Salomón de la reina de Saba para llegar a Etiopía sin embargo hay otros que precisamente la justificación quedan de el de la cercanía más próxima a Jerusalén del reino de Saba es que precisamente en ese tiempo sí que se podría

Voz 10 21:49 de haber llegado desde Jerusalén a algún punto de la península Arábiga

Voz 0772 21:54 el desconocido que es donde estaría la la sede de de ese de ese reino no tan lejos

Voz 1 21:58 bueno acuérdate de que estamos hablando de hace tres mil años en fin las carreteras eran me iba a decir yo no estuve y estoy allí

Voz 16 22:07 qué hacías tú el Cronovisor delante de

Voz 1 22:09 de la reina de Saba insalubridad como me trae el quiebra Enagás porque todos somos a que tan puntilloso no nos gustaría ir a las fuentes que no te vean los folios impresos porque bueno que os voy a leer un pequeño trozo te este texto sagrado que me parece que es fundamental

Voz 2 22:25 que es verdad mucha gente no ha ido a esas fuentes pues tiene lo que es la ley

Voz 1 22:29 a nivel genérico entonces como tú lo interpretas dice y cargaron los carros y los caballos y las mulas afecte partir en cuanto a los carros ninguno cargó el suyo ya fueran hombres caballos mulas camellos cargados todos fueron elevados del suelo está a una altura de un codo todos viajaron en los carros como el águila cuando su cuerpo se desliza sobre el viento esta de lo de todos los pagamos como cualquier otra hice corrieron junto a los vagones sin dolor y sufrimiento sin hambre ni sed sé que tuvieran sudor ni agotamiento viajaron en un día la distancia que normalmente tardaba tres meses en recorrerse bueno esto es lo que es lo que dice estas labores de pero que quiere decir sin sudor sin sufrimiento sí

Voz 2 23:14 cansancio claro lo recorrerá en un santiamén y además te dice que se eleva un mal

Voz 0772 23:20 sí yo creo serlo medio metro pero todo esto

Voz 2 23:22 es que además está en relación con con esa leyenda también muchas veces exagerada Salomón sabes que Salomón decía que tenía contacto con los y es con los genios que les ordenaba que les mataba pues que gracias a eso construido el primer templo de Salomón que pudo construir también las murallas que rodean Jerusalén que Castro que construyó distintas ciudades como México en un tiempo récord todo eso es verdad que se engrandece también es verdad que todo lo que tenga que ver con Salomón a nivel posterior Si te das cuenta es como que le da pedigrí por ejemplo los Grimm Orio son los libros de magia de la Edad Media para las clavícula es de Salomón Class Salomón no escribo para nada eso como mucho si hacemos caso a lo que dicen los textos sagrados escribió el Ecclesia estés escribió el libro de los proverbios y escribió El Cantar de los cantares sí somos generosos que no es poco que nos poco a poco pero no te puedo decir que no pero sin embargo porque les llaman las clavícula de Salomon no el libro álbum para darle también esa especie de autenticidad Se habla de El anillo de Salomón un anillo además con unas propiedades mágicas incluso hay una un texto que dice esto también pasará muy interesante se habla del sello de Salomón que en el fondo es unos dos triángulos Épila pero uno invertido y el otro no entonces es el sello de Salomón también se habla del nudo de Salomón que forma parte de la estructura geométrica propio de los mosaicos romanos y que también tiene una serie de propiedades a Pedro Pay caso de protección para

Voz 1 24:45 toma de la Mesa de Salomón la Mesa de Salomón y te cuento esos para para d'Honor pasaban Cronovisor quedábamos charlas de de hora y media sólo hablando de la mesa

Voz 2 24:53 Salomón

Voz 14 24:54 me refiero que Salomon ya venía revestido en aquella época posteriormente con esa aura un aura

Voz 2 25:01 de de de prepotencia de magia casi mesiánica mesiánica de que era el pueblo elegido por Dios mira qué curioso cuando llegan a Etiopía se crea esta dinastía salomónica con el y que luego ya Trio continúa durante muchísimo tiempo son cientos de Reyes no los que ostentan ese ese cargo Ellos se considera también el pueblo elegido de llave por qué porque claro si vienes directamente de los genes de Salomón y Salomon viene de David que era su padre el linaje de David lo entronca ni más ni menos que con habrán pues ya está vas a ser también el pueblo elegido de llave ellos se consideran el pueblo elegido llave hasta el punto que los judíos negros que se llaman los falacias que se llama veta Israel sabes que se organizaron dos expediciones cuando se convierte en Estado soberano se organizan dos peticiones que es la Operación Moisés y la Operación Salomón una en el ochenta y cuatro y otra en al menos ciento noventa yo para matarse José por qué ellos quiere están ahí en Jerusalén con su pueblo vamos de Israel en conjunto no quiere estar con su pueblo el problema es que los israelitas los hebreos por decirlo así genuinos no les afecta por qué porque son negros todas han tenido un problema de racismo tremendo que a día de hoy todavía se sigue manifestando y cada cierto tiempo aparecen las noticias pues algún conflicto entre los falacias y los hebreos que están yo yo

Voz 0772 26:22 pues fíjate el hace unos meses cuando estuve en en Jerusalén en el acceso al al al muro de de los lamentos el Muro de las Lamentaciones Se personas que habían el control que llevaba en la aquí eran eran negros yo intuía que eran

Voz 2 26:38 López uno de los más seguros que fueran etíopes ya te digo porque se llegaron a expatriados porción base unos ciento treinta y cinco mil en esas dos operaciones la última del año noventa y uno todavía quedan muchas falacias en Etiopía pero por alguna razón se consideran que no son sitio ni de otro no no son aceptados en la propia Etiopía porque claro no dejaba de ser todavía de unos judíos en África quedaba poco la atención no pero dentro de su lugar de origen supuestamente en Israel tampoco son muy aceptados pero ellos tienen muy a gala que procede ni más ni menos de meretriz y por lo tanto de la reina de Saba hay Salomón entonces por todo eso investido de ese misticismo de los rastrea Faris no de Bob Marley dejarles al así de todo lo que se generó alrededor de este movimiento bueno más como momentos religioso pues los hace sospechar lo que te decía que el punto de partida casi siempre es Etiopía incluso te doy un dato más Nacho te acuerdas que la edad media hubo también unas cartas sospechosas que es enviar una cierto reinos cristianos diciendo que procedían del preste Juan

Voz 0772 27:43 este Juan acaba el presta Juanes diferencia

Voz 2 27:46 claro era un reino cristiano entonces si vas uniendo cosas pues dices bueno Blanco y en botella

Voz 17 27:53 el Rey Salomón concede

Voz 2 27:55 la palabra varios Deza

Voz 18 27:58 tú hacen pido finalmente era justo que cuerpo conociendo mi propósito envía esté a tu hijo para el tercio norte de mis intenciones en su misión es donde dicho afirmen hablándome de la grandeza de un reino que viven la fácil el trabajo cero por encima de mis planes y de los estudios surgió un hecho inesperado él no se en que el amor no formaba parte en la ambición de tu hijo

Voz 19 28:25 sí pues lo yo de la imposibilidad de yo no a este hombre

Voz 20 28:37 cuartos de la tangible laico carne estaba ahí

Voz 19 28:40 de verdad

Voz 21 28:44 escuchábamos

Voz 0772 28:45 es un fragmento de la película la reina de Saba una una una cinta claro Llanos utilizar esos términos tal porque si en este en este caso era una una película una cinta del año mil novecientos cincuenta y dos fíjate Jesús la misma fecha en la que se estaban realizando esas excavaciones en el Yemen la figura del de la actriz que aparece en la película es una mujer blanca es decir condicionado en un poco por lo que comentábamos antes no la reina de Saba siempre está en el acervo cultural como una mujer blanca proveniente del del mundo arábigo muy exótico cuando realmente tenemos que Z darnos en en la en la idea cada vez más consistente de que Saba la reina de Saba eran negros

Voz 2 29:31 bueno tenemos otro dato más y además me gustaría que lo corroborar tú Nacho si El País de Puno el Reino de aparece descrito cierto relieves del templo dejasen sus cuando hacen estas travesías hasta allí en busca pues eso de Marcel de oro de esclavos cómo será describe a la reina de aquel momento de de Etiopía

Voz 0772 29:50 negra claro incluso en algún caso Lefort

Voz 2 29:53 me parece porque parece que también es verdad

Voz 0772 29:55 hay como un poco regordete y las las piernas muy muy gruesas pero efectivamente todos los en los animales que aparecen en esa comitiva pues hacen pensar que bien venía de de Somalia del Cuerno de África pero en cualquier caso o de Etiopía pero en cualquier caso de del África del África negra que no que luego también es cierto decíamos antes no él la idea de que el la segunda mitad sobre todo el siglo XX cada vez menos no pero pero sean ese negacionismo de de del brillo de la historia de del África negra pues negando que la reina de Saba fuera fuera negra por ejemplo ubicando la en otro espacio también los defensores de de esa historicidad de de esa historia más importante del África negra también se han pasado tres pueblos en el sentido de que decir que no habrá que los los faraones que Tutankamon por ejemplo era negro no sabemos por la la propia momia y él

Voz 1 30:52 la busco poco la de la propia momias

Voz 0772 30:55 las representaciones de los faraones etcétera cuando representaban a un negro del África lo lo pintaban negro y los faraones negros aparecen pintados negros y el resto de faraón El pues serán del norte de África blancos con la piel oscura pero de de raza de raza blanca no un una cosa no no lleva a la a la otra no

Voz 2 31:13 no me acuerdo pero que está apuntes necesario hombre está la ventaja que tenemos con el Cronovisor yo creo que hemos puesto no blanco sobre negro

Voz 1 31:20 no hemos dicho usted fue suena eso verdinegra Salomón buenas grabé elementos

Voz 2 31:26 es cierto que a día de hoy todavía hay gente que tiene sus dudas no desistieron no existieron desde el punto de vista yo creo que estamos al lado de personajes históricos deformados con el tiempo por la cantidad de leyendas que es a su alrededor tanto de un caso como de otro

Voz 14 31:42 pero históricos hay que yo creo que también es bueno no confirmarlo como tal quién era quién y sobre todo pues como este estos reinos al final sufridores

Voz 2 31:53 avatar avatares porque no olvidemos Salomon es el último rey de ese de ese Israel unido porque a partir de ahí se divide dividen

Voz 1 32:02 no os lo da su hijo robo a que es el reino de Judea y el retiro de Israel baje

Voz 2 32:05 a porque ya sabemos luego las preguntas que tienen lo mismo pasa con el reino de Saba no fue un reino monolítico y por eso al dividirse Alavés distintos linajes sabes que el anterior pues intenta destruir lo de lo de lo de la anterior a él y el posterior ni te cuento no porque intentase para reescribir la historia eso es lo que ha hecho que nosotros has dedicado de una informase la información tergiversada huy de forma de verano en este caso sino prácticamente en todos pero yo creo que negar la historicidad de estos dos personajes igual que por ejemplo algunos historiadores incluso algunos teólogos niega la historicidad de Jesús de Nazaret pues me parece que es quedar lo un poco cojos puertos a la hora de descifrar pues muchísimos enigmas a día de hoy siguen siguen suponiendo un reto no para la historia incluso para para la razón humana que también hay muchas cosas que decir

Voz 0772 32:52 desde luego pero bueno era un poco la pretensión de este Cronovisor dedicado a la figura de la reina de Saba una red me negra una reina etíope que hemos colocado en el en el mapa de la historia no muchos estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes habrán sorprendido de estos datos que no es expuesto Jesús Callejo un aura sobre la la figura de esta de esta reina como siempre Jesús muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de historia