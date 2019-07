El fantasma del Teatro Eslava

Voz 2 00:00 yo que nos gusta terminar siempre el programa siempre a uno le pueden asesinaron el prácticamente en el escenario que no sea tu caso por supuesto

Voz 3 00:10 pero el autor teatral Hay bueno es un es una de las leyó

Voz 2 00:14 vendas de fantasmas más importantes y más famosas de de Madrid el teatro Eslava que nace no es a finales del siglo XIX como un teatro más para tocar Zarzuela para para la presentación de este tipo pero enseguida se ve que no es demasiado rentable y abre la mano entonces se se hace un poco de todo no

Voz 3 00:32 hay este teatro en el año mil novecientos veintitrés

Voz 2 00:35 en una época en la que el teatro pues tenía una vertiente también una vertiente doble no porque muy bohemia y había una parte que llamaban en aquellos tiempos SICA lítica no caerá cuando los cafés teatro tenían aquellos aquellas representaciones que era un poco picantes un poco verdes para no utilizar esas palabras pues decían lo de Tiko que se ha quedado en el lenguaje casi como un arcaísmo bueno pues el caso es que hay un autor que en ese momento el muy famoso y él es bilbaíno pero bueno vive en Madrid ha tenido una etapa en en Galicia queda marcado mucho que se llama Luis Antón del Olmedo hoy prácticamente nadie lo conoce pero ese momento era muy famoso bar representaron a hacer el ensayo unas últimas arreglos de la obra que va a estrenar y resulta que lo matan lo matan en un salón en un saloncito uno de sus rivales otro otro escritor se rumoreaba que podía haber una cuestión no sólo de rivalidad entre escritores sino también que Olmert hubiera estado o no el otro Vidal y Planas hubiera estado liado

Voz 4 01:29 con su mujer otros dicen que más de faldas y mujer siempre había por medio otros dicen que era otra mujer distinta que nunca se supo su identidad el caso es que

Voz 2 01:36 eh Olmedo mueren unos disparos y desde entonces pues la leyenda dice que este espíritu este espíritu descarnado se mueve por las noches sobre todo el madrugada por lo que hoy es Joy Eslava no lo que lo que está así porque es bueno que se ha transformado esto es buena hasta cada una

Voz 4 01:52 que la Joy Eslava si con la van a sí bueno ya has como una es la presencia de un fantasma hay muchos fantasmas lo descarnado de carne y hueso no pero hasta que hasta que horas estado allí porque dicen que es de madrugada cuando este espíritu se mueve sobre todo la cosa mujeres dice estado poco pero muy altas horas de la madrugada bueno no queremos que era quedadas eran Luis

Voz 1515 02:13 Antón al y a partir de ahí que lo que pasa porque aparece la leyenda del fantasma en los años treinta Celia Gámez se hace con el teatro sí sí ya buenos

Voz 2 02:23 eh vamos a llamarla Peret en términos modernos no una cupletista todo esto ve que este lugar puede explotar se y entonces lo que hace sin da igual la leyenda del fantasma que ya existía en ese momento eh pero ella se queda con este teatro el teatro el bueno el Eslava que luego ya digo cambió de nombre empieza a esos espectáculos que decíamos un poco picantes tiene muchísimo éxito en Madrid durante la propia guerra civil incluso con bombardeos no de Madrid no se cierra este lugar pero cuando ya digamos termina la Guerra Civil y vencer las tropas de Franco pues se cierra durante un tiempo se reabre fijaos qué cambio para representar obras tradicionales clásicas españolas pero tipo Calderón de la Barca o Lope de Vega pero muy rápido y esto también a mí me parece muy sorprendente ellas recupera tu su vamos a decir el dominio del eslava allí empiezo otra vez a representar sus obras quizá no tan picantes como en esa primera movida que se podría decir que hubo en la República pero sí que vuelve poco a ello pero llega un momento que lo abandona el teatro estaba cerrado durante un tiempo cuando llega la época de la yugoslava que más que misterio lo que tiene una curiosidad brutal histórica que es que en la inauguración de la Joy Eslava se iba a hacer y se hizo el veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y uno esta fecha a muchos les sabrá digamos recordó a una muy cercanas que es el 23F el veintitrés de febrero de mil novecientos ochenta y uno bueno pues el golpe de Estado que lo dio a muchos les parecía bueno ya no va a poder hacerse esta inauguración de una discoteca moderna neoyorquina tal que ocurrió que como el golpe de Estado fracasó se abrió inauguró esa discoteca y además con un simbolismo de libertad brutal bueno

Voz 1515 03:57 bueno una gran sala de conciertos hoy en día que tantas alegrías musicales nos da os voy a hacer dos propuestas no queremos hacerte la competencia con el homenaje a Sinatra mañana Quique Gómez en el Café Berlín pero este domingo tenemos en el en el Wanda en el Metropolitano al un hobby con el único concierto en España que va a dar después de la gira europea cincuenta y cinco mil personas les ha pasado por las principales capitales de Europa que desembarca este domingo Bon Jovi en el Metropolitano no aguanta ir recordarles también a una mujer que nos acompañó ya en el programa con la fuerte que actúa hoy a las ocho y media dentro del Festival Río Mabel en en Ifema un encuentro con la música que está llenando de muchísimo ritmo durante todo el fin de semana los recintos feriales

Voz 5 05:10 dime