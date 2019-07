El Cine en la SER: 'Yesterday', el azúcar no puede con los Beatles (06/07/2019)

Voz 1 00:00 el cine en la SER como Pepa Blanes

Voz 1463 00:22 Yesterday junto a dos figuras clave del cine británico reciente de Danny Boyle que marcó época contra spot Richard Curtis artífice de la nueva comedia británica conocen Gil

Voz 2 00:32 Love actual y cortos con la compuso Paul McCartney los Beatles queréis John Paul George y Ringo los Beatles escarabajos por qué los insectos por los coches

Voz 1084 00:42 director y guionista son los artífices de esta comedia romántica que homenajea a los Beatles y que llega eclipsada pues la nueva entrega de Spiderman con Tom Lahm en la piel del hombre araña

Voz 3 00:52 creía que no tendría que salvar el mundo este verano se que eso te deja como un capullo que me gusta mucho ahora hay más directores británicos

Voz 1463 01:06 Nos han marcado Ken Loach es el gran cineasta de autor que sigue combativo ha recibido en Mallorca el Premio de Honor de la Atlántida Fest el festival de

Voz 0882 01:14 mimbres la mayoría de las películas cuestan mucho necesitan inversiones de burgueses y acaban encontrando sus historias la de los burgueses aunque intenten que los tribunales no sean burgueses la mirada es burguesa

Voz 1084 01:25 la animación españolas atreve a contar a los más pequeños partes indispensables de la historia de nuestro país lo hace Elcano y Magallanes la primera vuelta al mundo Peñíscola o Ares

Voz 1463 01:41 y en televisión seguimos Red visitando los pecados de nuestro país el pionero es la serie documental sobre Jesús Gil que lo retrata como una especie de un precursor de un modo de hacer política

Voz 4 01:52 para fichar a un jugador importante me invente lo que es maricón yo sé no lo meten en España

Voz 5 01:59 a que unen los versos DACA

Voz 7 02:12 se iba hola qué tal

Voz 1463 02:15 dos días pues nosotros en el cine en la SER para terminar la temporada lo vamos a hacer con mucho amor como escuchan algo que no le va a gustar a Jesús Gil en esta semana LGTB incluir José Manuel Romero qué tal buenos días tal

Voz 1084 02:26 Pepa buenos días tampoco le va a gustar lo que

Voz 1463 02:29 tenemos ahora Ken Loach me temo que no

Voz 1084 02:31 bueno estamos de celebración preparadísimo por ese premio que recibió el martes Ken Loach el director británico de obras como agenda oculta Pan y Rosas ganador de dos Palmas de Oro con el viento que agita la cebada Illa más actual Yo Daniel Blake

Voz 8 02:46 sí

Voz 1463 02:49 el Atlántida Fes T es el festival que organiza Phil Mini que podéis disfrutar todavía online rendía homenaje al director británico que hace veinticinco años rodaba en Cataluña tierra y libertad basada en homenaje a Cataluña de George Orwell y un homenaje también a los brigadistas internacionales que lucharon en la Guerra Civil española pero esta tierra ahora

Voz 9 03:07 os pertenece compañeros de aquí tenemos que sacar las fuerzas para seguir luchando porque la batalla es larga y son muchos pero nosotros somos muchos más siempre estaremos muchos más el mañana es nuestro compañeros

Voz 10 03:19 de nula no pasarán nosotros pasaremos

Voz 1084 03:23 bueno pepas entrevistaba Ken Loach referente del cine social azote del capitalismo el discurso de clases su militancia obrera recorre toda su filmografía y esas historias son las que le interesan la de la gente que se queda para

Voz 0882 03:36 en sí que ha habido muchos cambios pero la ciencia sigue siendo la misma y es que la vida de la gente está determinada por sus instancias económicas en lecciones que pueden hacer cuando son jóvenes dependen de la familia en la que han nacidos de sus lazos sociales de todas las posibilidades que pueden tener van a estar determinadas por ese estatus oye algunos han tenido mucho éxito de la mayoría de la gente no debemos tratar de contar las historias de esa mayoría en empate

Voz 1463 04:01 pues en la entrevista entera la pueden leer y escuchar en nuestra página web y en nuestro podcast y así vamos con los estrenos de la semana íbamos a seguir en Inglaterra de momento

Voz 1084 04:10 sí con dos de los directores más conocidos del cine británico que han unido fuerzas en Yesterday comedia romántica que escribe Richard Curtis el de Cuatro bodas y un funeral Ike dirige Danny Boyle el de Slumdog Millionaire Yesterday usa los Beatles como excusa para hablar de amor

Voz 8 04:35 sí

Voz 11 04:37 tú a mí

Voz 0728 04:38 sí que es evidente

Voz 8 04:42 el cineasta inglés más

Voz 1463 04:43 bórico de todos los tiempos y el guionista predilecto de cuarentones y millennials se han juntado en la nueva comedia romántica que llega de Inglaterra Yesterday

Voz 1 04:52 no tú seguro es mucho mejor Guti Totti no

Voz 1463 05:00 con Richard Curtis guionista de facto al y Cuatro bodas y un funeral y el día de Bridget Jones Danny Boyle el de Trainspotting Slumdog Millionaire con la que ganó el Oscar en la ceremonia de inauguración de los JJOO

Voz 12 05:11 Ana más eh

Voz 10 05:18 que no vaya si está ya

Voz 2 05:23 empezaba bien

Voz 1463 05:26 son los responsables de esta película que se aleja del biopic irse centrando el amor para contar una historia con la premisa más original de los últimos tiempos es la historia de un cantante sin éxito que tras un accidente en bici producido por un misterioso apagón Se despierta en un mundo en el que nadie sabe quiénes son los Beatles

Voz 12 05:46 Omar sofás

Voz 8 05:53 sí sí

Voz 2 05:56 no es de un cortos es como la compuso Paul McCartney los Beatles

Voz 1463 06:07 así que el personaje que interpreta Jamis Patel al que hemos visto en la serie de la BBC East Enders decide recuperar todas las canciones de la banda de Liverpool y darlas a conocer al público tanto entre el primer

Voz 13 06:18 lo de hoy doña tres estas sois las primeras personas de la tierra que escuchan esta canción puro

Voz 1463 06:34 la música de los Beatles gusta aunque nadie sepa quiénes son nuestro personaje llega a la mayor de las FARC

Voz 2 06:40 más John Paul George y Ringo los Beatles escarabajos porque los insectos sopor los coches el grupo de pop los Beatles ni que ese es el problema de los músicos dan por supuesto que el resto de la gente tiene una cultura enciclopédica cómodo ahora los Beatles

Voz 1463 07:00 Yesterday sirve como crítica al mundo de las discográficas y del star system de Los Angeles se ríe de todos ellos a través del personaje de Kate Mc Kinnon que hace de una desvergonzada manager

Voz 2 07:11 a ver si tienes ahí tenemos que ya osea buena yo ya tengo mánager en sus no perdón pero tenemos que habla se que descanses en Los Angeles en Los Angeles

Voz 1463 07:30 Yesterday está lleno de guiños y referencias incluida la presencia del cantante Ed Sheeran fan confeso de los Beatles haciendo de sí mismo

Voz 2 07:38 resulta que me he quedado sin telonero para mi gira europea con tu tiempo tendría como máximo unos treinta minutos y dura más la gente se pone nerviosa marcha un Alfano Orio

Voz 1463 07:51 la estructura de la película se divide en dos grandes partes la primera en la que se explota la premisa de los Beatles y del mundo de la música donde la comedia emerge en un guión que Zuma Curtis y la segunda donde se explota la historia de amor entre en nuestro héroe musical hizo amiga de toda la vida

Voz 14 08:06 el personaje de la actriz Lily Collins pasó sucedería en todo el mundo se produjo un apagón de doce

Voz 1463 08:14 en época donde las películas sobre iconos de la música lo están petando en la taquilla ahí está Rocket Man o en absorbí para atestiguar lo llega Yesterday que se aleja totalmente del biopic

Voz 15 08:24 no fue así J

Voz 14 08:28 creo que Hartz es una gran película pero no se hemos encontrado otra manera de hablar de ellos lo que pasa con los biopic es que tienden a hablar de un protagonista humilde que acaba sumido en drogas y alcohol y que acaba cantando en la última escena como alguien totalmente hundido no es esa la historia de los Beatles

Voz 15 08:45 con sobrepeso

Voz 1463 08:49 el amor a los Beatles emblema del Reino Unido está presente en toda esta comedia romántica que viaja incluso hasta el Liverpool tanto Ringo como Paul McCartney dieron el visto bueno como explicaba el billete

Voz 14 09:00 por su tía no su esperemos nunca aparecieran pero si hablamos con ellos les enseñamos el proyecto la música y recibimos un mensaje muy cariñoso de Ringo también de la viuda de Harrison gracioso vio el tráiler y dijo anda sí parece bueno si lo que ya es una prosa

Voz 1463 09:20 es que los Beatles han inspirado muchas películas Locos por ellos de Zemeckis Yo soy Sam o Across the Universe y hasta el cine español los ha utilizado todos recordamos Vivir es fácil con los ojos cerrados

Voz 2 09:31 el amor perjudica seriamente la salud

Voz 7 09:41 no sólo la comedia es uno de los géneros del verano también lo son las películas de superhéroes

Voz 1463 09:46 después de vengadores en Game Marvel ataca de nuevo con Spiderman regresó a casa es una nueva entrega de John Watt congelan como el carismático hombre araña una película llena de grandes nombres como ya Gyllenhaal Cendoya Marisa Tomei y Samuel Jackson

Voz 1084 10:06 la maquinaria Marvel no paras y vengadores

Voz 16 10:09 en era el gran colofón de una era la nueva entrega

Voz 1084 10:11 Spiderman es un punto de inflexión cierra oficialmente la llamada fase III del universo cinematográfico de los superhéroes más taquilleros de la historia

Voz 3 10:20 es estupendo poder hablar de cosas de superhéroes

Voz 1084 10:26 que es un aviso para los que aún no estén al día con la saga Hinault quieran comerse spoiler la cinta parte del final de la última entrega de Los Vengadores de es apoteosis que también tuvo trágicas consecuencia

Voz 17 10:37 Mas allá donde post me os hubiera hecho mucho menos yo también

Voz 7 10:45 no lo digo yo lo avisa Tom Hall a la película tiene lugar unos meses después de Los Vengadores en Cain yo creo que todavía están todos en esa etapa de negación Solbes implicaciones y las ramificaciones de lo que pasó desaparece simuló los años más tarde es algo que no puede superar en tan sólo cinco meses no es algo que puedas llegar a aceptar en cinco meses así que nuestros héroes y el elenco todavía están afectados por lo que pasó especialmente Peter Parker

Voz 1084 11:10 el ITER Parker quiere ser un chico normal pero tiene unas obligaciones Spiderman lejos de casa se construye sobre tres actos una parte inicial de asumir con humor la pérdida de comedia juvenil el superhéroe prepara un viaje con sus compañeros de instituto unas vacaciones que le harán salir de su zona de confort de Nueva York para viajar por Europa

Voz 3 11:28 creía que no tendría que salvar el mundo este verano eso te deja un plan que me gusta mucho ese retiró acaba convirtiéndose

Voz 1084 11:43 en su mayor reto en la segunda parte se entrega la aventura la nueva amenaza son unas monstruosas criaturas que representan a los cuatro elementos tierra aire agua y fuego

Voz 3 11:53 hicieron en órbitas estables dentro de agujeros negros a partir de los elementos primarios aire agua fuego tierra la división de Ciencias dio un nombre técnico son los elementales tenemos una misión matarlo

Voz 1084 12:08 entra en acción Quentin Beck un misterioso superhéroe que viene de una tierra alternativa está decidido a acabar con esas criaturas elementales

Voz 3 12:16 este señor T hoy te has desenvuelto muy bien

Voz 1084 12:20 sujetando esa Torrent también conocido como misterio Beck Nick Furia quieren que Spiderman Se una esa batalla ya se abre una tercera parte a ratos confusa y caótica en la que el joven aprendiz tendrá que enmendar sus propios errores Spiderman lejos de casa conserva el carisma y encanto de Hong Comín es un viaje al fin de la inocencia un relato de tránsito a la madurez a la responsabilidad a entender el coste de ser un vengador sin su mentor también a conocer como adolescente el primer amor

Voz 7 13:01 él está tratando de escapar de la responsabilidad de ser Spiderman pero desafortunadamente las responsabilidades er superhéroe aunque seas el vecino amigable no es algo de lo que se pueda escapar así que en esta película logras aprender y crecer y caer en la cuenta de que le toca madurar y que su responsabilidad es más grande que sus vacaciones así que tiene que crecer y tomar el papel de un bungalow of Netanyahu es es el

Voz 1084 13:24 Eto'o para Tom Hall han convertido en estrella internacional el actor británico que hizo su debut cinematográfico con Bayona en lo imposible comparte protagonismo en esta cinta con misterio el ambiguo personaje creado por Stan Lee en mil novecientos sesenta y cuatro reconocible por su casco pecera Jake Gyllenhaal se estrena en

Voz 0887 13:42 el mundo de los superhéroes hay encantó el proceso para mí es sobre todo el proceso de cómo hacer esta película me encanta verlas como público pero cuando juegas en los personajes son tan grandes y es divertido particularmente cuando lo dice John Watts él realmente ama a los actores así que fue divertida cada escena sentía que irá real que estábamos construyendo algo real es una gran película donde hay tantas cosas que parecen irreales y que es increíble tener un director que te trae a la tierra por así decirlo faldas y me encanta el personaje está lleno de cosas que creo que la gente espera ya dos lo tenis de once equipo eh

Voz 1084 14:21 también gana peso ofenda ya la actriz y cantante retoma el papel de MJ la inteligente compañera de clase de Peter su amiga y ahora algo más

Voz 1 14:29 lo volver a vivió la chica que soy por supuesto que no es bastante evidente

Voz 1084 14:39 el personaje crece alejado de cualquier estereotipo de la típica mujer en apuros

Voz 1463 14:43 paso dado Sintes creo que lo que sí

Voz 18 14:46 especiales que en la primera no vimos mucho de ella tiene un sistema de defensa que es común caparazón el sarcasmo a veces puede sonar grosera pero está siendo muy honesta lo cual creo que es una gran cualidad porque últimamente la gente no es muy honesta tiene ese romance incómodo compite Eric tiene que derrumbar su propia paré lo que hará que veas que es una mujer frágil Lee joven Se trata de ver los diferentes lados de ella pero siendo fieles al personaje que hemos creado

Voz 1084 15:16 al frente de la película repite John Watts como director hay escenas impresionantes como las que tienen lugar en los canales de Venecia y eso que la mayor parte de la producción se concentró en unos estudios cerca de Londres ahí se recreó la propia Venecia Berlín el México rural y varios puntos de Nueva York también vuelven actores conocidos Marisa Tomei o Samuel L Jackson como Nick Furia que da pistas sobre el posible rumbo de las

Voz 7 15:40 hace falta gente como tú subrayando desde otro pinchos que uno abrió un agujero en nuestra dimensión admitiendo que tú multimedia hay varias reflexiones interesantes sobre

Voz 1084 15:51 sí vivimos una realidad o no sobre si todo es un espejo sobre las noticias falsas y el poder del relato sobre las responsabilidades de un superhéroe que le apetece ser sólo un adolescente

Voz 3 16:01 hay una parte de mí que quiere decirte que que salga su ciento de todo esto pero hay otra parte de mí que sabe lo que vamos a combatir lo que está en juego me alegra que estés aquí creo que no ponga en peligro quizás

Voz 1084 16:24 sea una película más infantil más divertida hay aventurera pero repleta de acción drama y épica y con guiños a todo el universo que ha colocada Marvel en la cúspide de la cultura pop un último aviso hay títulos pues créditos dos de unos ocho minutos para ahora sí poner punto y final a la fase infinitivo

Voz 1463 16:43 hace unos meses Buñuel en el laberinto de las tortugas mostraba cómo la animación podría retrasar parte de la historia de nuestro cine esta semana otra película española refleja un acontecimiento clave la vuelta al mundo de Elcano y Magallanes es un reportaje de Laura Vila

Voz 19 16:59 en mil quinientos diecinueve cinco barcos zarpan de Sevilla para sin saberlo demostrar la redondez de la tierra y así cambiar el rumbo de la humanidad estas la historia de Elcano y Magallanes los primeros en dar la vuelta al mundo

Voz 1084 17:10 es

Voz 19 17:21 Fernando de Magallanes es submarino portugués Capitán General de la Armada que parte de Sevilla junto al vasco alocado Juan Sebastián Elcano quién siendo el verdadero protagonista de esta historia acabará comandando la expedición tres años después de iniciar este viaje en busca de una nueva ruta comercial que les diera acceso las especias sólo uno de los barcos vuelve a puerto eso sí después de pasar por tormentas hambre y todo tipo de aventuras que el serán el camino muy difícil es una producción vasca dirigida por Ángel Alonso que se enfrenta con esta película a la obra más aventurera de mayor complejidad de su carrera han sido en proceso de nada menos que tres años

Voz 16 17:58 lo que planteamos una historia los poníamos nosotros mismos una serie de limitaciones debidas al presupuestos debidas a los medios que tenemos y de repente nos encontramos con la vuelta al mundo todo lo que habíamos renegado durante todo este tiempo pues dijimos hay que echar aquí

Voz 20 18:12 la la leña al fuego Intel

Voz 16 18:15 esta echarle el esfuerzo al al límite y bueno decidimos enfrentarnos Si tengo que decir que estoy satisfecho porque con unos muy reducidos yo creo que es la película Hay realmente no echas en falta nada

Voz 19 18:29 uno de los elementos que aportan más complejidad la producción es la presencia del agua que en todos sus estados llega incluso convertirse en un personaje más de la historia pero no es lo único a lo que se han enfrentado también hay detrás te esta película una dura labor de documentación

Voz 16 18:40 hemos sido bastante fieles a nivel histórico pero en una breve animación tienes más libertad existe un lenguaje distinto ir también existe la posibilidad de añadir elementos que quizá no fueran reales pero que le aportan pues eh mucho peso a los personajes ya los hechos que ocurrieron

Voz 19 19:00 Ángel Alonso es pionero en España en técnicas de animación como el trece y sus producciones reciben un gran reconocimiento cuentan con larga lista de nominaciones a premios Goya de festival

Voz 1463 19:09 el carné Magallanes se presentó internacionalmente

Voz 19 19:11 el Festival de Málaga Hilla ha vendido sus derechos a más de diez territorios parece que también logrará dar la vuelta al mundo

Voz 16 19:16 la película está en chino está en ruso está vendida países árabes con la compra Portugal la compra o Filipinas que son dos puntos e importantes en la película hay Ike incluso pueden parecer conflictivos

Voz 19 19:31 Ellos han tenido suerte pero en general la animación en España es un camino muy complicado poco agradecido

Voz 16 19:36 es cierto en el cine animación no existen grandes actores no hay caras conocidas no hay dos grandes figuras con las que hacerse una foto y esto hace que al final acabe siendo como que es cine de segunda categoría y esto me duele bastante

Voz 19 19:49 Elcano y Magallanes estrena coincidiendo con el quinto centenario de la primera vuelta al mundo en colaboración con instituciones y artistas vascos como el Orfeón Donostiarra la Sinfónica de Euskadi o La Oreja de Van Gogh que orgullosos de poder compartir con el mundo un pedacito de su historia aportan un toque de identidad a la película

Voz 1084 20:09 hay un estreno más que queremos recomendar es Agnès Varda la última película de la directora francesa que murió en marzo y que nos deja esta película como testamento cinematográfico es una reflexión sobre el cine y la imagen

Voz 21 20:22 un donativo Eto'o

Voz 1463 20:25 sí es momento de aniversarios y celebraciones Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche que produce en el canal TCM la Cadena Ser nos acerca esta semana a una de las actrices que mejor llora en la gran pantalla es Victoria Abril que cumple sesenta años y lo vamos a felicitar así

Voz 23 20:45 de pequeña estudiaba ballet sólo cuando los ejercicios de barra sentía dolor físico tenía la certeza de estar haciéndolo bien ahora adulta ya no es tan masoquista pero mantiene la misma exigencia con su trabajo

Voz 2 20:57 te importa un poco más porque es la expresión que te dan dolor de muelas

Voz 23 21:03 dice Almodóvar que nadie llora mejor en la pantalla que ella y aunque la actriz toca todos los palos fuertes son los personajes intensos de mujeres desgarradas e infeliz

Voz 24 21:12 si la gente perfecta sin latín Historia y aparte yo te doy una cosa este tipo de mujer que yo estoy haciendo es el millones representa millones de mujeres aquí una mirada abrir otra vez con sus extravagancias que no que son muchas

Voz 23 21:25 historia Mérida Rojas es su verdadero nombre de abril se lo puso porque en ese mes le dieron su primer papel en el cine

Voz 2 21:31 Victoria increíble que este nombre ha sido común talismán para

Voz 23 21:36 el público español la conoció cuando tenía diecisiete años como la A falta contable del Un dos tres de Kiko lepra

Voz 2 21:42 si te respuestas acertadas cinco pesetas cada una clienta setenta y cinco

Voz 23 21:46 pero ya para entonces había hecho papelitos en varias películas una incluso con Sean Connery y Audrey Hepburn Robin y Marian donde daba vida al amante del Rey Juan

Voz 2 21:55 Juan cuando va saben que es un Pita Turisme menos me importa

Voz 23 22:02 con Mater amantísima demostró que era algo más que la azafata de las garitas una actriz dramática de altura pero por entonces casi nadie se fijó en eso historia era carnaza de la prensa del corazón que llenaba páginas y páginas con su turbulento matrimonio con su representante harta de una fama que la superaba cogió el pasaporte y se fue a vivir a París Niza como recuerdo en aquellos años los periodistas no son precisamente su gremio favorito se ha ganado cierta fama de voto

Voz 24 22:29 el miedo aceite respete no porque quieran respetar te por el miedo desde el ligar de miedo siempre es antes de conocer nunca después

Voz 23 22:38 el conocido desde mil novecientos ochenta y dos vive en París con su segundo marido el productor francés Pierre que del ni sus los hijos en Francia trabaja mucho y allí también es una estrella de primer orden

Voz 24 22:49 en Francia sin actriz me encuentran digo mira qué bien aquí borde dramática allí simpática cómica y como a mí lo que me gusta es la variedad ya me viene bien

Voz 23 23:03 muy al principio de su carrera en mil novecientos setenta y siete se produjo el encuentro con el director que iba a ser clave en su trayectoria Vicente Aranda la escogió como protagonista de cambio de sexo

Voz 25 23:13 para conseguir lo que yo quiero decir tienes que someterte a un régimen agotador tienes que cambiar tu mente existir bando de ella todas ellas

Voz 24 23:20 al armamento

Voz 25 23:22 Mas Colell exento de Aranda

Voz 23 23:25 bajón trece películas algunas de las cuales están entre lo mejor de su carrera títulos como El Lute Si te dicen que caí o amantes

Voz 2 23:32 día de Nochebuena pisando el incremento que apenas conozco como la mi mientras le tocaba las tetas a ella estaría aquí en va a una fregona

Voz 23 23:43 hasta hasta otro de subdirectores clave ha sido Almodóvar Victoria vino a ocupar el espacio vacío que había alejado en el cine del manchego la ruptura con Carmen Maura las tras pasarse un rodaje atada a la pata de una cama en Átame Vitoria repitió con Pedro en Tacones lejanos Kika la actriz le recuerda como el director más exigente con el tía trabajado

Voz 1970 24:08 yo con él es uno de los raros directores que cuando llego a casa han superado el nivel de exigencia el yo siempre llevo a casi no debería haber hecho esto creo que no fiesta hasta el fondo siempre estoy con debería haber hecho con él llega a Saint me caigo en la cama

Voz 23 24:24 pero no sólo de Aranda ya Almodóvar ha vivido Vitoria la actriz ha trabajado con casi todos los grandes del cine español Saura Chavarri Mario Camus Gutiérrez Aragón o con Agustín Díaz Yanes que le hizo ganar el Goya a la mejor actriz con uno de sus mejores papeles Nadie hablará de nosotras plano hayamos muerto

Voz 2 24:41 de difiera ya hace tres años un toro el tiempo y bueno cayó más estantes en Preciados beber nunca lo de vuelo

Voz 22 24:53 aquel ya que

Voz 7 24:58 en los últimos

Voz 23 24:59 años la Creed trabaja en Francia regularmente tanto el cine como en televisión el de vez en cuando regresa a España para robar alguna película o participar en alguna serie en dos mil dieciséis por ejemplo la vimos en la comedia nacida para ganar donde hacía de sí misma

Voz 2 25:12 hola me reconocen por mismos ciprés trabajos en cine y televisión eran no estoy aquí para hablar de este mi carrera ni de mí sino para explicarles un plan y no quedo con el que podrán ganar dinero desde casa y sin apenas esfuerzo anda esta es la victoria es decir

Voz 23 25:31 a sus sesenta años con más de cien películas a sus espaldas a Victoria Abril me queda poco por demostrar pero hay sigue trabajando sin que la pasión por su oficio haya flanqueado lo más

Voz 24 25:42 bien al contrario ahora que ya no tengo que asumir ninguna monotonía y que podido escoger trabajo que no me pone eso no solamente no no va para abajo me interés en intensidad en el trabajo

Voz 26 26:02 hablamos ahora de series de televisión como cada semana con Dani Garrán qué tal buenos días buenos días Pepa Bueno en pleno verano siguen llegando estrenos mucho muy nostálgicos si por arriba los sesenta

Voz 0457 26:13 a avivar las ochenta este jueves ha estrenado ya la tercera temporada de Stranger Things nostalgia ochentera de la buena la serie se traslada al verano de mil novecientos ochenta y cinco con los chavales que ya no son tan chavales como protagonistas y con más acción que nunca algo que la verdad es que ya echábamos de menos el que busque renovación o giros locos de guión que ha vencido la serie sabe lo que le gusta al fan hice centran ser un maratón nostálgico con referencias a la música y al cine de la época

Voz 1 26:40 lo pastilla voy para que intercambiar vasco dos Cúcuta chica fuimos esto

Voz 27 26:45 mira yo sé que no te gustan las chicas dime que espera base que no tuvieron nunca novia que no

Voz 2 26:51 es que tengamos siempre en nosotros cuando toda la vida

Voz 13 26:53 bueno no sé si me da más miedo el de Gordon

Voz 0457 26:56 el próximo personaje del que va por qué la verdad hablan de de nostalgia nos vamos ahora a algo un poco más reconocible a los primeros años noventa donde Jesús Gil era alcalde de Marbella presidente del Atlético de Madrid correteaba a sus anchas por Un mundo de corrupción y malversación de fondos el pionero es la primera producción de HBO España narra el ascenso y caída de uno de los personajes más carismáticos de nuestro país

Voz 4 27:19 hace falta alguien que tenga el carisma que tira en este sentido que si tenéis la confianza vais a votar la mayoría demostrando una ciudad maravillosa que puede ser la capital mundial con vuestra ayuda ya es garantiza que el proyecto sea nada

Voz 0457 27:46 a partir de una ardua investigación periodística de testimonios de amigos y enemigos y familiares el tándem creado por Enric va a Justin Webster vuelven a la carga después de muerte en León con cuatro capítulos sobre Jesús Gil hemos hablado con ellos sobre la fascinación de este personaje

Voz 0728 28:02 no podemos olvidar que tenía una capacidad comunicativa tan grande de seducción del público que es lo que lo hacía singular y esa era su principal baza no entonces de alguna manera como espectador tienes que sentir esto también para entender la complejidad del personaje no si tú no no te fascina no te seduce un poco aunque te asuste aunque te genera un rechazo no experimentadas la complejidad de de personaje

Voz 0457 28:28 es una seria de no ficción que es estrenará en todo el mundo este domingo a pesar de su aparente interés local y es que como nos cuenta sus creadores Jesús Gil tiene muchos rasgos universales y explorar lo que supuso en una época puede servir también para reflexionar nuestro presente y darnos cuenta de dónde salen muchas cosas de la actualidad

Voz 0728 28:45 porque vivimos en una época de emergencia de ciertos de nuevos líderes políticos sea emergencia populista hecha Jesús y lo remite mucho a esto no hay no sólo con estas maneras nuevas de hacer política sino con la fascinación que ejerce esta política en la ciudadanía

Voz 1463 29:00 pues eh bueno verano de nostalgia el que no se espera ampliaremos esta entrevista con los creadores del pionero en nuestro podcast que ya está disponible también a las cuatro de la tarde a las cuatro de la madrugada en la antena de la SER así que gracias Dani

Voz 0457 29:12 a Ana diariamente

