¿Quiénes son los miserables?

Voz 0827

00:07

bueno dos cuenta la Organización Internacional del Trabajo en su último informe que el diez por ciento de los trabajadores con sueldos más altos acumulan la mitad del salario mundial y el diez por ciento de los trabajadores más pobres tendrían que trabajar tres siglos Si viviese para ganar lo que gana en un solo año ese diez por ciento de sueldos privilegiados no compara a los hiper ricos con el resto de los mortales como lo hace por ejemplo año a año Oxfam cuando nos cuenta que veintiséis personas en todo el mundo acumulan tanto dinero como los tres mil ochocientos millones de personas más pobres no aquí la OIT compara asalariados con asalariados buenos la noticia no ha sido Trending Topic mundial ni se ha hecho viral ni abierto en general informativos periódicos me ha provocado reuniones urgentes del G20 del Fondo Monetario diré Naciones Unidas la escuchamos como quien oye llover en primavera como quien contempla la inexorable K la del sol al atardecer y sin embargo en esa desigualdad manifiesta que no es sino un gran robo un inmenso robo están las raíces de muchos de los retos a los que se enfrenta nuestro mundo convertido en una gran explotación habitada por miserables unos porque viven en la miseria otros porque la sostienen se sirven de ella