El trapo de un cocinero se convierte en chef

Voz 1 00:00 pues mira qué casualidad acabe porque hoy vengo con la increíble historia de Uche trapo y su trapo de cocina verdaderamente muy bonita porque es el trapo en el hombro de un trabajador o trabajadora de la hostelería es un elemento imprescindible esto es como en el loro del pirata no tenemos con nosotros al chef Sánchez Sánchez qué tal va avanzarlas difícil pronunciación Cho Chang el chef Sánchez cochino yo cogiendo un local que trabaja exclusivamente con con el cerdo

Voz 1610 00:29 nada más que te lo va en contra y sólo una parte muy concreta de Gorrín ojo que partes del gorrión no nos centramos nosotros nos centramos en lo que es la careta oreja bueno morro empapada tapada lo de pecho pecho también la cotilla chuleta cinta supuso Camillo solomillo no a ello también bonita rabo paletilla falda falda panceta claro ganadas y eran chicharrero que nada más que eso del sí sí sí mejor poco alguien trabajaba que que querer abarca mucha curiosidad es que habéis dejado fuera porque es que no es bueno dada mirada el cerdo es muy difícil de tratar de plasmar de comer y de escoger

Voz 1 01:15 vamos al tema Hachette Sánchez porque sobre sus hombros nunca nunca ha faltado su trapo además siempre es el mismo Trapa

Voz 1610 01:23 mucho más que entraba ayer sobre Diego ha sido mucho más contra yo mi fiel compañero del anterior ya año era un tándem gastronómico perfecto flan y la como la patata como el dedo en la Nocilla pareja eres

Voz 2 01:38 mucho más que que tú trapos de ese cartel a manos verdad mira que me gusta es mira sí sí sí sí tiempo no no sería justo es decir que sólo se secaba mi mano porque si te llamas te limpiaba esa mancha de un plato a

Voz 1610 01:50 también lo has secaba vaso taza limpiaba la sangre de la tabla aceite el suelo otra pues también juega al sudor de la frente a frente al cuello de las axilas crece también porque no porque ese chorrito de ser oído gol que se retira el calor de la moneda así encarna esas sí pero era ovetense estarán

Voz 1 02:11 así estuviste este reaccionaban tuviste con tu Trapo dieciséis años y esto es importante sí

Voz 1610 02:15 la darlo todo sin lavarla meter la lavadora hubiera sido como limpiar mi legado es testigo de la herencia también de mi evolución en la cocina contenía todo mi acierto y Tommy errores lo mismo ese trapo contenía Tommy acierto error dice muchas cosas todas las aroma todos los sabores agarraba miembro como un águila tenía que verlo aquí en el hombro era era parte de mi saca más Álava esto que he dicho lo mismo verdad es la gente el impresiona pero que esto es muy importante porque tras dieciséis años acumulando mierda Iruña el trapo adquiere vida propia no sólo eso la conciencia de identidad que ella no quiere ser el trapo de nadie me pira que abre su propia rectoral el trapo el ropa vieja si se llega justo delante tuyo tu foto en Herat oeste dos ahora enseñado yo ahora me hace la competencia adelante

Voz 1 03:12 lo suyo es verás share Sánchez ha puesto en contacto con el jazz trapo vale trapos hace llamar presentó a ese trapo la madre bueno decía que no ha puesto en contacto con el trapo Nos ha dicho esto

Voz 3 03:27 bueno esto es un trapo retraigan de sexo porque si abonar en la forma que tenían de expresarse virtud entiendes lo que de verdad es decir aprendido muchísimo pero ya ha pasado página sólo quiere centrarse en cuatro conceptos producto elaboración traición y emoción esos que petulante

Voz 1610 03:44 de pronto la hora cero tres y sólo unos tres

Voz 1 03:50 hace tiempo y me dicen Sánchez que usted ya no

Voz 1610 03:53 el hombre no se harán eco alguno en la cintura a la parte delante mucho más práctico porque disimula también la botella de Peace que te manche la pantalones a favor pero bueno pero es la realidad

Voz 1 04:06 mucha gente me apetece era yo cochino es local donde pondré una experiencia gastronómica que os aseguro que va a ser diferente gracias