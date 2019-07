El dibujo de un pintor de Las Ramblas resuelve un atraco

Voz 1 00:00 el horror

Voz 2 00:05 Especialistas secundarios ponía que Barcelona estamos a él para borró un sitio amplísimo lleno de gente para ver una exposición magnífica no sé que si además siete millones y medio de futuros que es lo que hay en Cataluña siete millones de futuros hay siete millones y medio también de historias porque Cataluña antes que saber es un es una región con un altísimo porcentaje de echarlo entonces es verdad no lo puedo lo puedo decir porque lo sé no y esto hace que abunden por aquí las historias variopintas historias como por ejemplo en la de Genís yo playing Hitchcock Green es un vecino de La Seu d'Urgell que está aquí a ver una zona pirenaica de aquí en el norte de Cataluña y atención porque estuvo tres años fuera de casa porque fue a buscar tabaco y era verdad para la verdad eso es Johnny escándalos buenas tardes

Voz 1262 00:50 el plazo para

Voz 3 00:52 no no

Voz 1262 00:55 bueno Janis buscará acabar con es merecido ya va a ver del centro

Voz 2 01:00 bueno ir a buscar tabaco no era un ardid para

Voz 1262 01:03 a nada no era no era excusa no obedecía a tabaquismo a vaqueros no había ninguna otra motivación de hecho mi matrimonio pues era muy feliz muy feliz incluso hacíamos el amor bastantes meses año a los tres años que tabaco era Chester lo que te gusta es lo que me gustaba mí es que esto no yo sé que fumar es malo ajá pero hasta o diablo tiene sus reglas baila era pues fumar sólo Chester sólo ocho estoy a veces otro trabajo que me voy siendo el apagón tus ojos vale sólo te gusta me gusta me de esos sólo existe pero es muy

Voz 2 01:38 difícil contra el Chester sirios eh

Voz 1262 01:40 estuvo de moda un tiempo pero estuve media una época perdió un poquito la pista no si yo busqué por todo el Naima E bajé hasta Barcelona Naima E Levante Andalucía no África a Alemania a Ain está al sur de Italia nada ya alquiler lo encontrando ratos que todos los huevos

Voz 4 02:01 habló de la voz kilómetros al lado de casa

Voz 1262 02:05 claro pero con precios suficiente para que no volviera a ocurrir esto nos ocuparemos doce toneladas doce toneladas de te vale es por cierto dinero tirado a muerte ahora resulta que tengo un enfisema inglés y semestre comicios ya he tenido que dejar de fumar Manoli madre de vía si quiere lo regalamos tres seis uno

Voz 2 02:28 oye Genís y tres años fuera de casa que dijo tu esposa cuando llegaste

Voz 1262 02:31 hostia puta mi mujer has dicho que caso a Paz no les dices yo le he dicho nada es que trabaja por la noche tiempo ya ese caso mes casa no nos vamos a reír no no no no

Voz 2 02:46 muchísimas gracias a una de estas historias que podemos encontrar aquí en esta magnífica exposición el Palau Robert otra historia catalana es la del famoso pintor de las Ramblas que resolvió un crimen os presento a Klaus Matthias Cos Matías qué tal buenas tardes

Voz 5 02:59 eh gustan rutas más fáciles

Voz 1262 03:02 Butelle

Voz 2 03:04 bueno cómo podemos intuir Witt Klaus Maria es un español que esas de la demanda aquí que pinta retratos en las Ramblas al óleo fue clave para resolver un atraco pero a través de la pintura mientras estabas loco

Voz 1262 03:19 para siendo un retrato no tiene que hacer el alemana era habla al óleo ya lo he dicho a mi coartada pintando el fondo lo que la parte de atrás de del personaje no en el fondo del cuadro está desenfocada aquí se estaba produciendo un atraco a pistola debiera suda que inconscientemente quinteto todo lo que en la cena de atrás

Voz 2 03:39 pese a que pinta este la el atraco pero esto no no ríe es lo hizo con un realismo por que el retrato del atracador era perfecto sea Le pinta este perfectamente la cara levantase el arma lastre número de serie del arma tiros al DNI el danés

Voz 6 03:54 se asomaba por la parte alta del pantalón ocho hasta un mapa una una una recita pues operación decimos sí que las por la parte de todo eso lo ha pintado

Voz 2 04:03 con él un detallismo que Leo bueno y esto es importante porque es la policía la ciudad de Barcelona te apremiado por Portu mérito increíble ciudad

Voz 1262 04:10 hablé antes lo agradezco me han regalado un arco piso que dices ante ante ahora sólo las risas los pisos ahora es piso a los que la seca Ana sólo un poquito narcos sí pero consumo propio es un copioso personal a veces

Voz 2 04:26 bueno pues Klaus ha metido muchísimas gracias a los

Voz 4 04:34 el último invitado

Voz 2 04:37 esas historias sobre Cataluña pues no ha podido llegar a tiempo porque pues una circunstancia que es rarísima aquí en Barcelona un atasco ya es increíble pero no se deja un mensaje de de whatsapp vamos a escuchar el mensaje de whatsapp

Voz 7 04:48 hola adivinar el ámbito no poder acudirá a la entrevista pero es que me ha pillado un atasco aquí en en la entrada de Barcelona es la Diagonal estoy solo a cuatro kilómetros de donde estáis vosotros que en Barcelona son dos días de coche mía gordos la calle ya eso que los cierto punto Es un saludo la gente que el el programa especial al este de la segunda fila indignada que de verdad que lo digo de verdad de verdad que el perdón perdón en serio

Voz 2 05:18 culpas aceptar las disculpas aceptadas éstas son las pequeñas y muestra unos historias para que la gente se de cuenta de que en Cataluña aunque nunca estamos en el foco de la información ningún