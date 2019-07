Las anchoas se extinguen porque están buenísimas, la coliflor resiste

catalana no hay ni una palabra ni una foto de una de una planta de

hola qué Segal qué hacer en la fantástica es poeta pero que es así la zona catalana lo animalicos que aquí Milene oye qué pasa no nos preocupa su futuro mucho que que son muchos bueno

pero te vas a dentro autóctona verdadero tanto en Cataluña como en casi todas partes del mundo hay especies siempre todos horas digamos pero que en principio no pertenecen este ecosistema

nunca la veremos a ver vamos a ver en todos lados hay especie invasora han Passió gracias talleres lo que está actuará la Pedrera y es difícil encontrar encontraron bicho Toto no

Chávez todo he visto con mis ojos choque biólogo

los osos polares con una gorrito haciéndose selfie en La Pedrera yo soy la polla voy a voy a él a la gallina que no ha puesto huevos para los niños Álvaro se oye

Voz 4

01:13

vamos a ver tengo buena y mala noticia es que matizar cualquier que empiece la mano a la buena Kuala Lumpur ninguna lo mala venga es poco futuro desespera vidas hala Sancho ha de la escala no me digas que dices que es porque está muy ricas en que es un caso evidente que aglutina el Elbicho yendo de Wise ni qué ha pasado porque es una comen Lancho antiguamente en el pleistoceno o lo que fuera club Cruz tú te caladeros sabía alpargata pero fue evolucionando caen más rica Emma buena cada vez que Navas tuya que le ponía un poquito de ajo perejil Alicia madre viendo Arrigo conclusión la anchoa de la escala es un animal que quiso jugar a ser Dios y así le fue la mano en cambio la coliflor la coliflor castellano pues solucionado con con inteligencia tú vas por la crudeza porque quieras o no la voy a vivir o lo que sea vas a Catar Jaled prefirió seguir viviendo al buenismo de la anchoa todo está clarísimo está otra vez a golpe porque los biólogos somos gente expeditiva vengo algunas otro animal si es por el posen con jabalíes chavalín castellano el chavalín porque esto es un especie muy autóctonas muy de Barcelona los jabalís llamando tono están proliferando en todas las serranías catalana a entender que encontró Lan hay más Jabaliya que Monopatín pop polvo la velocidad entonces podríamos pensar que lo jabalís evolucionan bien pero pero pero pero pero cada vez se acerca más a las ciudades es fácil verlo deambulando por las calles de las urbes los científicos calculamos que en diez años jabalí se se establecerán en la ciudad ya al precio que están los alquileres jabalí date por jodido