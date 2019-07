Decir “fresh” ayuda a combatir el calentamiento global

por el calor porque este calor como os pongáis no es normal España en julio Sara no se acordará porque es muy joven pero tradicionalmente aquí estamos acostumbrados a unos doce tres dos en julio es es es bastante evidente que el calentamiento global es un hecho y por eso hemos invitado a una eminencia en esto del calentamiento global es el doctor Gabi Fay quedar Gavín buenas tardes a un nuevo parezca el doctor Gabi Face científico por la Universidad de Sevilla

Voz 3

00:50

exactamente exactamente a nosotras ya hace tiempo que en otro departamento científico ahí tenemos una máxima lo incluso la me ha imprimido la la la pared colgaba que reza así dice el calentamiento global es un rodillazo eso no ha puesto como This is Anfield no