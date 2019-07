Mujeres con las botas puestas: Sara la Goda (06/07/2019)

Voz 2 00:00 la

Voz 0191 05:10 este podría ser un cuento de las niño una noches un relato de aventuras con moraleja final la valentía siempre es recompensada pero no no es una fábula sino una historia real la de la última princesa visigoda Sara

Voz 8 05:32 para acompañarnos en este viaje contamos con la ayuda de la investigadora del CSIC Maribel Fierro una de las personas que más sabe sobre la historia de Al Andalus Maribel es profesora de investigación en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo ya ha trabajado en universidades como la de Princeton París o Chicago ha sido galardonada con el Premio de Investigación Anne Lise Mayer de la Humboldt Foundation en dos mil catorce y entre sus más de cien artículos y casi veinte libros podemos mencionar el cuerpo derrotado como trataban musulmanes y cristianos a los enemigos vencidos o Abderramán III el califato omeya de Córdoba

Voz 3 06:06 esta historia se desarrolla precisamente en los años de fundación de así califato

Voz 10 06:21 en el año setecientos

Voz 0191 06:22 los once nueve ni musulmanes mandados por que Ivins Iyad desembarcaron en Gibraltar dispuestos a conquistar la Península Ibérica el Reino hispánico o de los visigodos ocho años después en la batalla de Guadalete los visigodos fueron derrotados y su último Rey Rodrigo murió comenzaba así la historia de Al Andalus mientras un grupo de nobles encabezados por Pelayo se refugiaba en las montañas de Asturias la mayor parte de los visigodos pactó con los invasores eso es lo que hizo entre otros muchos a la mundo que era hijo del penúltimo rey visigodo y los hijos

Voz 11 07:08 David quizá cuando pactan con los conquistadores les les dejan el control de muchísimos territorios y de muchísimas en pueblos más de mil pueblos tienen de manera que eran como grandes terratenientes

Voz 12 07:23 Portonovo sus tributos y respetar a ser nuestros jueces

Voz 3 07:28 por mi honor que así lo haré entonces

Voz 12 07:30 les quedarte con tus tierras y tus castillos Sadam hay Allen con sala

Voz 0191 07:39 a la mundo se instaló tan tranquilo en sus tierras hice caso como una visigoda noble claro tuvieron una hija Sara dos hijos todo parecía ir muy bien pero cuando sí ahora tenía ocho años ocurrió o una cosa horrible a la mundo y su esposa murieron dejando solos a sus hijos poco después una mañana de niebla el tío de Sara

Voz 3 08:06 llegó al castillo con sus hombres

Voz 4 08:10 hola hola

Voz 5 08:31 Sara

Voz 6 08:32 Sara dónde están esos niños voy a buscar los sueños mi hermano ha muerto ahora yo soy su verdadero estas tierras si estos castillos son míos como tu mando obedecer hemos tu sartenes vaya si lo fue era vamos fuera a señor quiero mendigos aquí

Voz 7 08:52 os suplico no podéis dejar a estos niños en la calle son muy pequeños tened piedad

Voz 6 09:00 la vieja también tendrá que abandonar el castillo vamos ahora mismo los niños tu humanos aquí hijos no

Voz 3 09:11 yo cuida

Voz 13 09:12 Sastre

Voz 0191 09:21 durante años la criada cuidó de los niños tuvieron que vivir claro en la miseria muy lejos de la vida lujosa a la visigoda que habían llevado el castillo Pero Sara que se sentía con todos los derechos de una verdadera princesa nunca se resignó

Voz 15 09:43 a bicis su tía ay sus primos pasaban por delante de su choza les tiraban con desprecio restos de comida

Voz 16 09:57 domar aquí tengo lo que queda de unas costillas de venado para que la obra días se te ocurra Arman somos los nietos del Rey no comemos la basura de los traidor mucho ARD

Voz 15 10:15 a medida que iba creciendo Sara iba comprendiendo algo que sería fundamental en su vida

Voz 0191 10:21 sí quería justicia tendría que ir a pedirla muy pero que muy lejos

Voz 17 10:28 Nuestro Regis Hicham El Califa Issam vive en un palacio de oro es el hombre más sabio y más justo del mundo ya no puede Sara vivo muy lejos en una ciudad que se llama Damasco al otro lado del mundo Tardán llegará damas muchas extracciones Sara llegará dos veces el invierno dos veces el verano además tendrías que cruzar el mar y un desierto que no se acaba nunca montañas más altas que las nubes una niña no puede ir tan lejos entonces quién puede viajar además sólo los hombres los mercaderes y los guerreros que tienen espadas para defenderse de los ladrones mucho dinero para pagar la comida ya el alemán hace falta mucha comida y mucha agua hacer ese viaje realmente

Voz 0191 11:17 de aquel era un viaje muy complicado

Voz 11 11:20 en los en estos primeros siglos el viaje por mar era dificultoso naturalmente había que cruzar el Estrecho y eso se tenía que hacer por mar pero la mayor parte de los datos que tenemos nos parecen indicar que cruzaba hasta el norte de África luego se hacía una gran parte del trayecto por tierra mediante caravanas caravanas que nos tenemos que imaginar con qué animales de carga porque el sistema viario de época romana y el uso de la rueda desaparece es algo que jazz parece que no en la última época helenístico había ido porque mantener el sistema de carreteras era muy costoso y requería un un control centralizado muy fuerte de manera que los árabes en los territorios que conquistar seguramente se debieron encontrar ya con un sistema viario en decadencia y además ellos estaban acostumbrados a los camellos ya al transporte a a lo hemos de carga de manera que eran caravanas que se hacían con camellos o con otro tipo de animales ahí mucha zona de desierto que tenían que cruzar generalmente pues llegaban a caer agua ni de Cairo One en lo que es ahora Túnez que está en el interior pues desde allí salían ya hacia hacia El Cairo seguramente por tierra más que por por mar sí

Voz 0191 12:46 salvo en caso de necesidad extrema sólo los hombres viajaban a Damasco desde Al Andalus porque los peligros eran muchísimos y las mujeres no debían enfrentarse a ellos mucho menos todavía una niña pero Sara no era una niña normal era una fiesta una verdadera princesa visigoda desposeída por su propia familia y estaba dispuesta lo que fuera para recuperar sus derechos y sus propiedades cuando Sara tenía doce años se enteró de que se estaba organizando una caravana que partía hacia Damasco la ciudad en la que vivía el califato Issam Sara se disfrazó de niño y entonces

Voz 18 13:33 sé que quiere chiflado necesitas criados para el viaje eres fuerte sí señor hacer de todo se cuidar de los caballos también coser cocinar correr muy rápido no voy a aparcar su ayuno manta parados mira te vale saldremos dentro de cuatro Rivero no te arrepentirás

Voz 0191 14:00 así comenzó el largo viaje de Sara desde Al Andalus hasta Damasco o así pudo haber comenzado realmente nadie sabe cómo lo hizo pero según contó su tataranieto Irving mal cotilla que fue un importante cronista andalusí del siglo X Sara pagoda siendo tan sólo una niña llegó desde las orillas del Guadalquivir hasta la capital del califato omeya para pedir justicia podemos imaginar la disfrazada de chico sirviendo como criado a los mercaderes que seguramente debieron de hacer de la vida muy difícil

Voz 18 14:41 el visigodo vete ya voy ya voy temas que hoy te dice majadero ya voy mi amo he traído el agua visigodo no me lo has tirado tú cómo te atreves Kato una buena paliza tu criado sino quieres que te clave un cuchillo cualquier noche de España en el sur inepto no sirven para dar de beber a los caballos profeta me perdone por haber sido compasivo y aceptar te cojo criado vuelve ahora mismo por de alta esta noche no cena nas

Voz 0191 15:25 aquel fue un durísimo viaje de seis mil kilómetros hechos en buena medida a pie y en parte también en barco seis mil kilómetros por el Mediterráneo el norte de África y Oriente Medio hasta llegar a la actual Siria quizá unos dos años de navegación entre tempestades de camino bajo el sol más ardiente de los desiertos pisando arenas y piedras y soportando el frío extremo de las noches y las violentas tormentas de viento es una niña sola en busca de justicia

Voz 20 16:04 en esa misiva la nieta de Bittini

Voz 21 16:10 la hija hacia la nunca mis antepasados cabalgada por las estepas cortando las cabezas de sus enemigos con la espada y mis antepasados estarían solas agarrada a un ajuste sin dormir un solo grito

Voz 22 16:23 yo soy ellas soy ellas tengo miedo

Voz 0191 16:32 Sara debía de tener trece ó catorce años cuando llegó por fin a Damasco después de tanta sólo las tanto viento tanta caminata hay sed y hambre tanto trabajar agotada seguramente pero firme aquella niña extraordinaria recuperó entonces su condición femenina se las arregló para que el califa la recibiera

Voz 11 16:59 pues era una corte que donde había muchos poetas la poesía era muy importante en la vida cortesana la poesía servía para muchas cosas servía para ensalzar al gobernante servía para distraerse para pasar las veladas había una serie de contertulios que buscaba el califa por distintas razones para había bufones gente que hacía pasar el rato no en las había esclavas también esclavas cantó horas había esclavas que servían el vino porque se bebía vino en las Cortes de los de los califas había también un servicio de administración muy importante con secretarios que eran gente cultivada muchos de ellos además sobre todo en esta época eran procedían de las poblaciones conquistadas porque eran las más alfabetizada se las queda más tenían prácticas de de gobierno imperial de la que se sirvieron los naturalmente los nuevos conquistadores que no tenían esas prácticas de de gobierno imperial había cristianos de las distintas confesiones que había en la época mucho también persa naturalmente porque los musulmanes habían derrotado a los dos grandes imperios el persa que desaparece y el bizantino que queda solamente una parte pero ellos digamos aprovecharon el conocimiento de que habían desarrollado esos imperios al construir el suyo propio de manera que era era una corte bastante sofisticada que se nutría de distintos elementos la poesía árabe porque la la poesía era fundamentalmente en árabe pero también de todos los prácticas de corte de los imperios que sabían que habían conquistado

Voz 18 18:53 oye tú dónde vas este es el Palacio del califa Hisham

Voz 24 18:58 aquí no entran muchacha Sara Lasalle una muchacha sería una princesa de Hispania

Voz 18 19:04 quiero ver Al Khalifa paz lárgate ya si no quieres que te lleve a las mazmorras qué pasa aquí Prince esta mendiga quieres ver al Khalid

Voz 24 19:18 ha señalado segunda princesa con la princesa visitó no me lo has robado por Cruise codos mucho tiempo para ver a tu padre y pedirle justicia

Voz 18 19:28 cómo te llamas su nieta de rey de Hispanic antes de que vosotros llega seis aquí yo soy Abderramán hijo levántate ser mi padre te escucha pero antes las esclavas tendrán un buen baño perfumada ni te pondrán ropa

Voz 0191 19:45 tal vez fue así como Sara consiguió hacerse recibir en la lujosa corte del califato de Damasco Isa recibió a Sara debió de sentirse FAS afinado por aquella niña tan valiente la escuchó atentamente sin dudar de su palabra y como máxima autoridad del califato resolvió su asunto

Voz 13 20:13 yo el califa Hisham declaro que Sara nieta del Rey de España Bittini tienes razón debemos respetar nuestro pacto con su padre ordenó pues que las tierras y los castillos que les fueron robados por su tío les sean devueltos a ella y a sus hermanos

Voz 17 20:38 niña

Voz 13 20:40 te ruego que te quedes con nosotros en el Palacio una temporada será invitada descansará has de tu viaje disfrutará más de mis riquezas a cambio quiero que me cuentes cosas de tu tierra hice esa religión cristiana que Profés coma de ese es mi sueño acepta muy honrada

Voz 0191 21:13 Sara se quedó en la corte de Damasco algunos años desde entonces fue conocida como Sarah al Cutillas Sara la aguda IS fue precisamente el apellido que llevaron sus descendientes debió de ser tratada como una auténtica princesa bueno seguro que se lo pasó muy bien

Voz 26 21:32 también es probable que enseñarse Al Khalifa y a las mujeres del Palacio muchas cosas de la cultura de la Hispania visigoda del mundo cristiano

Voz 27 21:43 y como ella era cristiana a saber dónde la colocaron en esos datos no lo tenemos no de manera que a lo mejor la la la alojaron en la casa de algún

Voz 11 21:59 secretario Cristiano donde hubiese podido estar con la familia del otro en las condiciones porque los grupos de cristianos y judíos siguieron haciendo su vida como lo hacían antes seguramente las mujeres podían seguir haciendo el mismo tipo de vida que se hacía antes es verdad que luego hubo una cultura acción también a las normas de los conquistadores pero en estos primeros momentos debía haber una gran variedad de costumbres

Voz 0191 22:29 y cómo vivían las mujeres musulmanas del siglo VIII todas cubiertas recluidas siempre bueno parece que fueran práctica

Voz 11 22:38 las que ya existían en la zona antes de la llegada de los musulmanes no la y sobre todo entre las mujeres libres que es en las guardaba se buscaban no que no estoy no sé que estuviesen expuestas a la al ámbito de lo público a las miradas de los demás pero las esclavas estaban omnipresentes y las esclavas estaban en todos los ámbitos de manera que claro que habían mujeres hay ahí siempre que diferenciar entre las libres y las de clase alta las esclavas y las que no eran de clase alta porque seguramente vía recorriendo la ciudad habría mujeres de clase baja lavanderas tendera as que sí que es estaría moviendo por las calles naturalmente

Voz 0191 23:32 no dejaba de fascinar Le aquella muchacha y un día

Voz 28 23:37 mi señor

Voz 0191 23:39 hace ya muchas estaciones que está la más

Voz 29 23:42 he disfrutado de ser invitada siempre te lo agradeceré y te llevaré en mi corazón pero ahora quiero volver a casa a mí Hispania actual vándalos necesito reunirme con mis hermanos recuperar nuestras propiedades y organizar nuestras vidas

Voz 13 24:01 me das tú tienes mi permiso a una mujer tan valiente como se merece regresar a su propio ver pero no quiero que vuelva sola y desprotegida así pues para que cuide de ti que te ayude en todo te concedo como esposo Guerrero Lisa in mucho ahí el te llevará sana y salva Al Andalus con la ayuda Daniela

Voz 30 24:30 practico

Voz 11 24:31 muy habitual que es una práctica que ayudó naturalmente a la expansión islámica porque son matrimonios mixtos pero siempre en un sentido es decir de siempre el hombre musulmán el que coja mujeres de los grupos que han sido conquistados al revés no pasa es decir un musulmán se puede casar con una cristianas a poder casar con una judía puede tener también concubinas de otros grupos religiosos pero una mujer musulmana no puede casarse con un judío con un cristiano de manera que el los conquistadores su sistema matrimonial les permitía captar mujeres a través de esas mujeres establecer vínculos familiares con los en la población conquistada ir además de ser un matrimonio que era polígamo más las concubinas también les permitía a unos grupos que eran muy reducidos en número aumentar demográficamente manera que Fun un sistema que favoreció a los conquistadores que también favoreció el que se integrase en en las sociedades conquistadas de una manera que no fue solamente por las armas sino también a través de estos prácticas matrimoniales es el derecho islámico deja bien claro que un nombre musulmán puede estar casado con una cristiana con una judía y que esa mujer no está obligada a convertirse al Islam sus hijos se iban a ser musulmanes eh sus hijos tanto los hombres como las los barones como las mujeres tienen que legalmente son musulmanes por tener un padre musulmán pero ellas no están obligadas lo eso da lugar a todo una casuística son porque a veces podían surgir al ser cristianas y judías podían seguir comiendo por ejemplo cerdo beber vino hasta qué punto eso podía producir luego problemas en la vida cotidiana no entonces ahí eso se regula por los juristas también te da una idea de que debía ser difícil mantener a la larga eso porque obligaba a a diferenciar y comidas a diferenciar bebidas pero seguramente en esta primera época había tan pocos musulmanes los musulmanes sean una minoría durante mucho tiempo durante muchos siglos son una minoría en los territorios que han conquistado de manera

Voz 0191 26:51 que es la las el acomodo de las

Voz 11 26:54 prácticas de los no musulmanes debió ser bastante

Voz 0191 26:57 elevado durante un tiempo Sara la Godard Regreso Al Andalus recuperó sus tierras sus castillos y todas las riquezas que habían sido de su padre como dijo el califa se lo había merecido por valiente

Voz 3 27:24 su viaje de regreso fue claro muy diferente

Voz 0191 27:27 ahora debió devolver a lomos de camellos y caballos o llevada por sus esclavos en silla de manos que así era como viajaban entonces las princesas desde allá arriba con todas sus necesidades y sus deseos satisfechos la visión de las duras tierras el norte de África hay del mar debió de ser muy diferente que la que había tenido cuatro o cinco años atrás aquella niña disfrazada de niño que tuvo que servir como criada pasar tantas penalidades para que se hiciera justicia

Voz 31 28:01 eh

Voz 0191 28:05 en el año setecientos cincuenta cuando Sara ya estaba de vuelta en su casa con sus hermanos su marido y los dos hijos que ya había tenido la dinastía omeya fue derribada inacción nuevo califato dominado ahora por los Sabah Cíes todos los príncipes Omeyas fueron asesinados todos menos uno Abderramán el amigo de Sara que después de una huida tremenda llegó año setecientos cincuenta y seis a la península Ibérica se convirtió en el primer Emil Lyng pendiente de Al Andalus

Voz 32 28:42 todo Abderramán me proclamo dueño y señor de las tierras de Al Andalus que conquistaron mis antepasados Omeyas

Voz 0191 28:50 arte ganan primero estableció su corte en Córdoba aunque fue muy distinta de lo que había sido la Corte omeya de Damasco de lo que sería de nuevo en los tiempos de esplendor de Al Andalus

Voz 11 29:02 buena Abderramán I y digamos que debió venir llegó Al Andalus con muy poco encima y con muy poca fortuna de manera que la Corte de Córdoba en un primer momento no debía ser muy lujosa Abderramán I tuvo que que intentó es eso sabemos que intenta reconstruir el mundo en el que el viene no trae palmeras intenta trae Le gusta la poesía que les recuerda tiene a su alrededor poetas cortesanos pero podría ser una corte muchísimo más modesta que la de Damasco al menos en este primer momento no es hasta Abderramán II que es sumó su bisnieto cuando ya empezamos a tener una idea de la Corte de de Córdoba más sofisticada no todo a través de un músico que vienes diría que trae consigo una música también más elaborada y además nos dice que trae unas normas de de de estar en la corte un unas comidas también más sofisticadas una forma de vestirse que las Cortes es siempre buscan distinguirse del resto no y entonces eso lo esos elementos los empezamos a tener más tarde Abderramán I bastante tuvo con conseguir hacerse con el poder y mantenerlo seguramente no tuvo mucho tiempo en muchos recursos para hacer una corte como no en las podemos imaginar no de de un imperio Al Andalus era un territorio mucho más redes ha sido no Córdoba no había sido una ciudad imperial la capital de los visigodos había sido Toledo de manera que incluso en edificios no debía ser una ciudad tampoco tan monumental no Sara

Voz 0191 30:47 a su vieja amiga fue una de las personas importantes en la nueva corte de Córdoba dio lugar a varias sagas de intelectuales y de guerreros muy destacados en la historia de Al Andalus y se convirtió en el mejor símbolo de los pactos y las mezclas entre visigodos musulmanes que si también fueron posibles en el antiguo reino árabe en España

Voz 11 31:15 toda la historia es una especie de de resumen de toda una serie de procesos sociales y religiosos que están pasando y que de alguna manera si esto lo cuenta venal Cutillas que solamente deben venal Cutillas está muy bien inventado porque efectivamente boca muy bien todo esto qué estaba ocurriendo en la época de los relatos que tenemos

Voz 10 31:36 sí lo eh eh

Voz 11 31:39 no transmite uno de sus descendientes son historiador del siglo X a quién se conoce precisamente con el nombre de El hijo de la boda himno Autilla él en la historia que escribe sobre Al Andalus en al comienzo habla de los hijos de la importancia que tuvieron en todo el proceso de conquista de islámica de la Península Ibérica como Sara es hija de uno de estos hijos de es nieta de tiza y a su vez es antepasados suya pues se introduce al personaje Nos da una viñeta de de lo de lo que les sucede a Sara con sus tíos cuando muere au su padre es una viñeta relativamente no demasiado extensa y luego en una fuente mucho más posterior que es escribe ya en el siglo XVII por una norteafricano que viaja Siria ya en Siria quieren saber cosas de de Al Andalus quieren saber cosas de la península Ibérica porque que el último reino ha caído no hace mucho y además porque los Omeyas eran sirios ya habían es la rama de la familia que logra sobrevivir acaba en la Península Ibérica entonces en Siria hay mucha curiosidad entonces le piden que escriba un un libro una compilación histórico literaria sobre Al Andalus y entonces en ese texto que el autor Seaman Macquarie y el texto señala Mas nazca ahí tenemos una un relato un poco más elaborado pero muy parecido al que nos da igual Cutillas apresaron aguda que esas son nuestras fuentes principales

Voz 0191 33:37 la verdad es que no son muchos los nombres femeninos con historia propia que nos han llegado desde el Al Andalus primitivo pero además del de Sara conocemos algunos otros incluso sabemos que hubo algunas mujeres que hicieron aquel larguísimo viaje entre la Península Ibérica el corazón del Imperio Arabi para esta época

Voz 11 33:59 no tenemos sus voces dependemos de que haya algún autor a un varón que no haya querido introducir o registrar datos de mujeres pero desde luego hay tenemos algún caso de mujeres que también participan de este mundo del saber y que por lo tanto también viajan a Oriente para estudiar mujeres libres pero sobre todo lo que podemos tener claros que había muchísimas esclavas que en ese viaje Al Andalus era una zona de captación de esclavos de de la zona de Europa que eran muy apreciados en Oriente sabemos que el trasiego de esclavos era muy abundante y entre ellos había mujeres tenemos uno de los pocos semblanzas de de de esclavas de esta época que tenemos es una mujer llamada calan de quién se nos dice que era cristiana de origen vasco que seguramente fue cautivado en alguna de las expediciones contra el norte hice la llevan hasta Medina de manera que ya sí que hizo ese viaje también en Medina la forman como Cantora y luego Abderramán II la compra vuelve a la Península Ibérica y se convierte en una de las canteras más famosas de la de la época de manera que esa mujer viejos lo malo no no tenemos su voz tenemos su no

Voz 35 35:17 hombre en este caso muchas veces insistirá tenemos el nombre

Voz 11 35:20 pero en este caso sí que tenemos un nombre algún pequeño dato no tenemos ninguna bien sus vivencias no pero podemos ahí la imaginación imaginarnos lo que fue algo de lo que pudo ser su vida

Voz 8 35:40 quién podría tener una experiencia similar a la que tuvo Sara Lage toda una mujer occidental que viaja a Oriente y tiene la libertad y la obligación de contar lo que ve con su propia voz es nuestra próxima entrevista Ángeles Espinosa es la actual corresponsal de El País en Dubai pero ha sido corresponsal en Teherán en Bagdad en El Cairo en Beirut ha contado la guerra de Irán Irak las dos guerras de Estados Unidos contra Irak ha contado la primavera árabe Las guerras de Líbano de paz

Voz 0191 36:07 Cristina de Yemen y también la guerra siglo hablamos con Ángeles Espinosa desde Dubai por teléfono ahora vive allí en la capital de los Emiratos Árabes Unidos pero Ángeles ha vivido en otros muchos lugares de Oriente Medio

Voz 0192 36:21 este que me destinaron como corresponsal a Beirut en mil novecientos ochenta y siete Se se pasa el tiempo eh entonces será Hacienda va a recibir hasta ahora mismo que que que vive en Dubái pues me ha tocado vivir en El Cairo piden en Teherán ir a visitar además reiteradamente y estancias a veces pasa largas pues prácticamente todas las capitales de de Oriente Próximo oí muchas ciudades y pueblos que no son de tanto relumbrón sus capitales

Voz 0191 37:03 es una lección tuya personal Ángeles ratito interesaba ya Oriente Medio antes

Voz 0192 37:09 es sin duda pero todo es bienvenido o te elige y lo eliges cuando yo estaba acabando la carrera de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid apostaría que preparan trabajó de cinco carrera hay había elegido injustamente la guerra civil libanesa que en ese momento no ocupaba los titulares de todos los medios de comunicación eso influyó sin duda para que una vez que que entren El País pues tuvieran una cierta debilidad por evitar informaciones que venían de allí sobre todo para que tuviera el descaro propios de de joven profesional de ofrecerme a Greer la vacante momento en el que todavía ni siquiera era personal fijo de de la empresa y claro eso hace que los compañeros y los jefes de han como no inclinadas hacia zonas poco a poco luego la curiosidad y el interés que despierta el viajar por una región que estar tan cerca y a la vez es tan diferente en algunos aspectos de nuestra sociedad pues pues se va a comer en un atractivo incentivo ahí al final es una trampa porque no puedes ya salir de ello

Voz 0191 38:33 parece todas formas una elección eh rara no como mujer te digo eh es decir yo yo pienso la posibilidad de irme a trabajar a Oriente Medio si fuera un hombre la avería difícil pero bueno pero siendo una mujer la veo como aterradora no sé si esto es un error

Voz 0192 38:54 bueno yo ni siquiera me lo plantillas francamente cuando empecé en este trabajo nunca he tenido esta sensación de que tenía que elegir nadie a un tema en razón de que yo fuera la mujer fuera hombre es una sección que echó a posteriori cuando a recibir preguntas de cómo de difícil ha sido ser una mujer si hay unas para te comprensible preocupación e inquietud al respecto por el hecho de que son las sociedades de esta parte del mundo sociedades patriarcales machistas en muchos aspectos y así las vemos desde fuera así sin analizar más a estar concesión nuestra occidental ha de la igualdad de hombres y mujeres como un avance inevitable y un deseo que todos tenemos a veces la cuestionada cuando ya has hacia el Oriente no sólo al mundo árabe yo estas situaciones de discriminación y un trato diferente a hombres y mujeres también las he percibido más allá en lo que es el extremo bien de ir en India en Japón pero dicho esto hay un elemento importante que yo también luego he aprendido con con el tiempo que no no lo conocía de antemano ni en las profesionales del tales en el campo del periodismo no sufrimos las mismas limitaciones que las mujeres locales porque el problema de esta zona del mundo son las leyes ya de la legislación discriminatoria que quiere que la historia de la altura de los valores religiosos muchos factores entonces yo cuando viajado cuando estaba trabajando en cualquiera de estos países no es sufrido los problemas de no poderse divorciar que tienen las mujeres en la mayoría de ellos no han sufrido los problemas de que no se me vaya a adjudicar la custodia de Mis hijos en caso de divorcio han sufrido los problemas de no poder dar lo mismo que mi hermano que que son problemas muy graves que tienen estas sociedades y que las mujeres locales llevan mucho tiempo debatiendo en la relación con la población no con las autoridades en la medida en que ellos tengan intereses en comunicar sus problemas caso de la población o de un mensaje en el caso las autoridades yo no he sentido un trato diferente conseguirlo entrevistas con el rey de Arabia Saudí presidentes de de Irán claro tampoco hombre para saber si mi experiencia vidas es diferente

Voz 0191 41:54 lo que sí que notado es que sí

Voz 0192 41:56 los compañeros tienen dificultades para acceder al sector femenino de de la Paz de más tradicional una sociedad países como Afganistán como Pakistán en zonas rurales lo veían sin en barco y el hecho de que yo fuera mujer no me ha supuesto un impedimento para ello

Voz 0191 42:19 te iba a preguntar justamente y entiendo que eso sí que te facilita en determinados momentos para determinados trabajos o para determinados viajes de placer no o interés personal el ser mujer seguramente te facilitará el acceso al mundo al que a lo mejor un periodista varón occidental no tiene acceso

Voz 0192 42:43 sí yo tengo esa sensación de que eso ha sido así hay también otras dificultades de tipo práctico pero que nos circunscriben hasta que cuando uno una está viajando oí que se mueve sobre todo cuando sale del desde las grandes ciudades no capitales ha hay muchas zonas donde no hay aseos de mujeres esto es un problema negarlo es una incomodidad más que un problema pero esto también me ha sucedido en el Ministerio de Asuntos Municipales donde asisten a la prensa un poco de prisa corriendo en una de las plantas tuvieron que poner un letrero aseo de mujeres porque damos todo el edificio en ese momento no había todavía mujeres trabajando allí cosas es que tenía de caballeros no hay cuestiones prácticas no no no no voy a a ocultarlo no recuerdo en una ocasión viajando pero que para dormir en un Carabanchel en mi chófer decidió lo cual descubrí al día siguiente por la mañana dormir a la puerta de la habitación donde yo me quedaba porque tenía miedo de que cómo era la única mujer encaramarse dais a alguien quisiera entrar por la noche no voy a decir que hay dificultades pero no no creo que me han impedido llegar hacer el trabajo querías

Voz 0191 44:16 nunca nunca te has visto por cierto Ángels en una situación de peligro de de este tipo que acabas de mencionar hay que bueno alguien haya podido intentar atacar te no por ser periodista sino por ser mujer

Voz 0192 44:30 creo que en eso he sido muy afortunada porque sé que es sobre todo a partir de las llamadas a primaveras árabes ha habido incidentes en algunos muy graves en lugares como en El Cairo y también en algún otro país que compañeras nuestras han sido atacadas sexualmente eh yo era el momento de ambigüedades dificultad pero nunca de peligro aspecto pasado momentos de terrier

Voz 37 45:07 yo oí en los que pasado

Voz 0192 45:09 pero que no estaban relacionados con hechos diez cuero fuera a ser atacada a ponerse condición seño que los lo cualquier compañero los ha sufrido igual bombardeos riesgos de secuestro y ataques inminentes de pensión en las guerras missing Tito es en una situación de especial peligro por mi naturaleza de mujer

Voz 0191 45:38 Isaías tienes buenas relaciones con con mujeres musulmanas conseguido tener buenas amigas musulmanas compartir con ellas la intimidad que no que tantas veces compartimos las mujeres entre nosotras

Voz 0192 45:55 si a lo largo de los años y no han sido muchas porque yo de vas a esos amigos los cuento con los dedos de una mano pero entre los o las conocidas sí que ha habido

Voz 37 46:09 a un puñado de que

Voz 0192 46:12 de mujeres con el que la la relación ha sido más que profesional ha llegado ser una amistad con las que mantengo contacto a pesar de que luego acabemos de alguna en país diferente a veces con muchos miles de kilómetros de distancia de por medio claro que sí viaja Jasón país una y otra vez cuando quites en un país durante varios años como ha sido mi caso hay personas que que son solamente una fuente de información son personas que empiezas a compartir intereses historias experiencias juntas yo creo que eso es lo que es el fundamento de la amistad

Voz 0191 46:52 todos los lugares de todos los lugares de Oriente que conoces Ángeles hay uno que te haya fascinado especialmente por algo

Voz 0192 47:03 una ciudad sin duda Dámaso por eso esta historia tan bonita que tuvo es revelado el de toda la habéis comentado que yo no la conocía debo confesarlo resultado fascinante porque sin duda dan asco ha sido no solamente históricamente con capital del califato omeya pero también más recientemente una de las ciudades de Oriente Próximo con más atractivo por su historia por sus monumentos pero también su vida personal social pues la por lo vibrante ha de de de su ambiente estoy hablando de un Damasco antes de guerra que en la más fui al principio de Las guerras finales desde el año dos mil once sí supongo que las heridas que ha dejado que han dejado estos ocho años de guerra cruel ha decidido ya me ella e inevitablemente la final pero hasta entonces incentivó era junto con Estambul sin duda dos ciudades favoritas

Voz 0191 48:18 la última pregunta Ángeles una mujer puede viajar sola a parte de los países en guerra no puede viajar sola por por los países de este en Oriente Próximo

Voz 0192 48:34 hasta hace muy poquitos años estuviera porque está pensaron me lo yo nunca he tenido a grandes dificultades sentido poco protegida de Baleares quizá paternalista pero no he tenido esa sensación de seguridad lo que ha cambiado al margen de las guerras y recientemente la adhesión de esas grupos radicales violentos a raíz islamista fueron primero Al Qaeda y más recientemente el estado islámico ahora la penetración de esas ideologías en ciertas capas sociales de ciertos entornos hace que incluso fuera de las situaciones de guerra las zonas que están más alejadas de las naves siendo algunos de estos países pueden ser peligrosos varía de país a país no es lo mismo viajar por Irak que irán en de viajar que por Pakistán incluso cuando son países vecinos a las circunstancias de control del Estado central con respecto al resto del país varían muchísimo de de uno a otro es posible bajar sola lo como periodista viajo sola no no no no suelo contar con un equipo de apoyo pero es complicada que es complicado que requiere calificar poco de gasolina

Voz 20 50:16 y una peluquería

Voz 13 50:18 Rumanía para deleite

Voz 21 50:20 hija de mis antepasados cabalgada por las este cortando las cabezas de sus enemigos con la espada y mis antepasados harían solas agarrada a un ajuste sin dormir un solo grito

Voz 22 50:33 yo soy ellas soy ellos

Voz 0191 50:44 quizá toda esta historia de Sara una princesa visigoda que convivió amistosamente con los musulmanes y supo ganarse su respeto no sea más que una leyenda una metáfora de cómo transcurrieron las cosas en aquel Al Andalus incipiente una hermosa metáfora que incluye aventura las valentía justicia matrimonios descendencia tal vez Sara la Godall no existiese sólo sea un Vento de su tataranieto el cronista Ibn Al Quds la creación de un mito pero tal vez queremos creer que así fue hubo una vez una niña

Voz 17 51:28 muy bien

Voz 0191 51:30 que viajó desde el Guadalquivir a Damasco para exigir sus derechos igual que viajó desde Inglaterra hasta Angola muchos siglos después Mary Kingsley pero esa historia la oiremos la semana que viene felices viajes

