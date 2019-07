Uxue y la lucha contra el síndrome de Phelan-McDermid

Voz 1 00:00 ah sí

Voz 0313 00:18 mira filosofía no se seguramente también pero empatía solidaridad y más cosas encontramos en la siguiente historia que tiene que ver también con la salud y con la ciencia el síndrome de Cela Mc Dermott es una de esas que llamamos enfermedades raras que en nuestro país sufren poco más de un centenar de personas en Euskadi la proporción no la cifra es mucho menor son dos Se llama Uxue tiene nueve años y sus padres ha organizado este este sábado mañana la Uxue Trail que es una carrera solidaria que pretende que esta enfermedad considerada como rara deje por lo menos es ser tan rara osea la practica que se invierta más en su en su investigación llegados a este punto mera Jon Sistiaga están Bilbao vamos a Donosti llegados a este punto diríamos aquello de Corot Etxea Radio San Sebastián pero hoy es corto y Etxea Ahmad de Uxue Coró a rachas

Voz 2 01:10 León qué tal paros a León Carles muy buenas cómo estás qué tal Coró pues muy bien muy nerviosa al habrás momentos todo hablar por la radio no no no para hablar por la radio no pero pocas veces vistas

Voz 1257 01:22 la entrevista como madre y sobre todo con una iniciativa tan bonita como está resultando la Uxue Trail y por lo tanto nerviosa pero también muy emocionada

Voz 0313 01:32 de qué es exactamente este síndrome y que que provoca que el que le genera

Voz 1257 01:36 pues mira como tú decías el síndrome de back terminó es una enfermedad rara es una elección del cromosoma veintidós yo voy a seguir un poco como en la anterior invitado que habéis tenido ese médico vamos hacia lo todo muy coloquial pues a Uxue le falta un cachito a estos niños les falta un cachito del cromosoma veintidós pero eso en ese cachito hay un gen muy importante que les falta que es el San tres pero ese San tres la ausencia de ese gen es lo que les hace bueno pues que estos niños tengan pues una hipotermia tengan un retraso intelectual pero sobre todo lo que les caracteriza perdón pues es una flacidez en lo en la musculatura que eso siempre bueno pues con muchísimo trabajo con muchas terapias se recupera claro pero sobre todo lo que eso es exactamente lo que más les caracteriza es la ausencia total o parcial de habla por ejemplo Uxue no habla pero sí que es verdad que nosotros llevamos desde el año medió con una logopeda trabajando con ella porque no hablará pero sí que es verdad que tenemos que buscar sistemas alternativos de comunicación entonces pues pues bueno no siempre estoy ganara coronó ayer

Voz 0313 02:37 en un ensayo en alguna parte del mundo donde sí

Voz 1257 02:39 unidos en esto su esto claro sí que hay ensayos clínicos que se están haciendo allí se están utilizando bueno pues a algunas proteínas lo que se llama el jefe uno pero son todavía síndromes que están haciendo bueno pues que es síndromes perdón ensayos que están haciendo buenos están probando todavía sabéis cuál es el proceso los pasos burocráticos que se tienen que dar hasta conseguir que ese medicamento bueno pues se puede aplicar en los niños son Estados Unidos traerlos a España ya bueno estamos hablando de unas cantidades de dinero impresionantes de muchísimos permisos bueno pero que nosotros los padres de niños con necesidades especiales como somos malos que nos cansamos nunca hay que somos imbatibles pues seguimos luchando para mejorar

Voz 2 03:18 la calidad de tanta gente Tenicho apuntado ya la carrera Sistiaga apunta te tú por quiere maratoniano de todo que si estás en Bilbao por favor cae cerca

Voz 3 03:29 me cae cerca me cae cerca hoy yo quería preguntarle dime yo cuando hable es la ausencia de habla que que estáis con con logopeda es decir que es recuperable no

Voz 1257 03:41 pero a ver pero al final bueno pues seis que conseguir que emita sonido saber por ejemplo usted no decía nada pero ahora sí que es verdad pues que de vez en cuando dice Aitana dice Ahmad que igual no lo relaciona con quién es el padre y con quién es la madre pero bueno sí que es verdad que poquito a poquito trabajando mucho diez años de como os decía llevamos desde el año y medio con la logopeda pero se van produciendo pequeños sonidos no hoy de vez en cuando pues vemos que va soltando alguna que otra palabra entonces pues bueno vamos seguimos trabajando así como con Lupe das con con un montón de terapias más

Voz 4 04:10 con los yo te quiero preguntar Crimea como es el momento cuando alguien te dice lo que tiene ese síndrome de Fela termina pues mira osea que haces enseguida basa Google Buzz se te cae el mundo encima dice es que sexto como como

Voz 1257 04:25 pues mira pues todo eso porque buena a nosotros no nos dijeron que algo no iba bien entonces que la idea era hacer una analítica genética entonces en esos tiempos se hacían analíticas genéticas pero muy básicas y a nosotros al médico que nos atendió nos dijo mira esto hay que hacerlo hay que hacer un micro Garray que es una analítica genética mucho más específica y entonces ya bueno pues como se suele decir que también tienes que tener a mí los en todos los sitios nosotros teníamos un conocido con un laboratorio en Bilbao entonces expresamos no lo que teníamos vuestra preocupación dijo muy bien pues pues la cuestión es que tenemos que encontrar algo porque aquí pasa algo empezaron a investigar gen por gen por gen hasta que llegaron al veintidós descubrieron no que faltaba ese cachito pues a nosotros cuando nos llaman para darnos los resultados si te dicen tenemos que hablar pues ya sabes que algo bueno no va a ser cuando te dicen mira yo te doy la prueba yo todo y el resultado del test genético te doy el nombre de lo que tiene tu hija pero no me preguntes nada más no sabemos nada más no sabemos si hay más casos no sabemos vamos a qué síntomas hay qué consecuencias puede traer empieza hay una lucha por el desierto que sí que es verdad que nosotros mismos unos médicos nos han acompañado en todo momento pero es lo que nos decían es que al final sabemos más los padres que ellos entonces bueno pues vas investigando gracias a que bueno pues al final por las redes sociales encontramos familias y hace como beso pues en el dos mil doce dos mil trece Nos juntamos doce familias que fuimos las que creamos la Asociación Estatal pero nosotros les llegaron a decir estáis solos en el mundo arreglarlas popular

Voz 0827 05:54 es oro es una es una enfermedad que tiene carácter herederos

Voz 1257 05:57 cariño o no es infrecuente va que va que va no es es es de Novo no es hereditaria ni nada no no eso es pues que cuando se están creando estos pequeños tesoros que son nuestros hijos bueno pues falta de que ese cachito aves sí que es vedad que hay niñas por ejemplo que ese cachito lo tienen colocado en otro lado que es lo que se llama bueno pues el mosaico no que ya entramos en términos genéticos pero que va que va no fíjate que Isaías es muchas veces lo que primero nos preguntamos los padres cuando pasa algo de esto a mi madre ha sido yo hereditario pero no es una enfermedad de de Novo y ya está

Voz 0827 06:31 oye y ahora la pregunta a la miman la madre bueno es el presente lo tienes controlado es decir estáis volcados con como esta hay ya está no que preocupa más el presente

Voz 1257 06:41 futuro el futuro sin duda alguna ahí el futuro sobre todo cuando nosotros no estemos yo creo que ese pero bueno si me lo preguntas amigos y si se lo preguntas a cualquier otro padre que tiene pues niños con necesidades especiales al final tú cualquier padre quiere garantizar un futuro para sus hijos pues imagínate en estas circunstancias cuando bueno pues a las la la sociedad bueno pues no le nos lo va a poner fácil lo su día a día tampoco va a ser fácil tú lo que quieres es garantizar y asegurar ese futuro por eso también trabajas ahora eh por mejorar esa calidad de vida para conseguir que bueno pues en el fondo pues tengan una cierta autonomía y que luego puedan tener el mejor futuro que que les corresponda

Voz 0313 07:20 Corolla carrera si alguien se quiere apuntar todavía ver cuánto

Voz 2 07:22 kilómetros

Voz 1257 07:25 estancias en la alargue la corta para los más valientes veinte kilómetros por el monte dacha de de Usúrbil aquí en Guipúzcoa que es un monte maravilloso la corta son de once kilómetros y medio el que quiera participar todavía hasta las diez de la noche de hoy en la página web crono a punto com ahí se puede apuntar Inaem Si me dejas Carles dar las gracias a todo el mundo que nos ha ayudado síguenos bueno que hemos recibido mil colaboraciones mi gente que está apoyando bueno una organización fabulosa a mis compañeros aquí

Voz 2 07:54 te escucho la voz de Martín Berasategui que están todos los hay que decir que tenemos

Voz 1257 08:00 es también muy estrecha con con Martín nosotros esta familia y bueno pues siempre que le hemos pedido para cualquier cosa hay estado así que damos las gracias a todo el mundo que se ha volcado con esta Uxue trae un beso el coro gracias a vosotros también desazón enorme hasta luego

Voz 5 08:22 ya eh eh eh

Voz 6 08:42 la Ventana con Carlos