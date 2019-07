Marc Puig: "estamos más instalados en el sistema y con un poquito menos de libertad"

Voz 0313 00:00 una historia contamos muy al comienzo la historia de la familia Puigboltas Mar Judith de Alex regresaron a España después de pasar varios años viviendo en distintos lugares y sobre todo navegando navegando con su barco el objetivo era dar la vuelta al mundo completan tirita pero el niño Aleix un pelín más de de de estabilidad para en fin para tener amigos contactos relación ETA no cambiar cada dos por tres de de Cole total que está familias instaló muy cerquita de Tarragona en San Salvador en El Vendrell por aquel entonces veinticuatro de septiembre Nos decían esto haberla que

Voz 2 00:35 el reencuentro familiar hay igual no la verdad estamos superando los últimos días porque la verdad que que afecta bastante no sabíamos que afectaba tanto a la verdad que en camino la verdad es que cuesta cuesta adaptarse a darse o cierta la idea de que no de que no estamos en el barco de que

Voz 3 00:56 con el corazón partido estoy triste por un lado porque hemos dejado el barco en la vida que ya vamos pero también muy feliz de estar con los nuestros y con muchas ganas de arranca otra nueva etapa de diálogo sí vendido el barco todavía no no

Voz 4 01:08 Marc Judith Alex buenas tardes bona tarda hola qué tal muy buenas tardes buenas tardes empecemos por lo último leyendo el barco ya ha sido no estaba que no de toda vida y eso bueno

Voz 5 01:24 estas cosas van despacio dónde está dónde está el barco Marc están en Pitu Waters

Voz 6 01:29 a nada a veinte millas al norte de Sidney dice nada nada nada

Voz 6 01:37 pues nada no no bueno vamos bajando el precio oí bueno vamos teniendo paciencia la verdad que no no vamos a tomar el tiempo que que toman estas cosas que es bastante tiempo ahí llegará al mover

Voz 4 01:49 oye por curiosidad cuánto cuánto se piden pero un barco como este por un velero capaz de todo el mundo buena

Voz 6 01:56 sí estaban nosotros lo compramos por cien mil euros si hay ahora después de estos diez años desde la compra pues estamos vendiendo la oposición también una cosa así rebajando te sinceramente creo que trabajaremos más impuestos para venderlo

Voz 0313 02:14 se seguir seguirse añorando el barco como decíais hace unos meses el barco el barco el barco navegar el mar

Voz 7 02:19 muchísimo la verdad es que ahora ahora ahora puedo decir después de nueve meses que estoy mejor pero aún tengo un año lanzan muy bien

Voz 6 02:28 muy fuerte sí sí eso es lo que hemos hecho un poco los dos es no parar desde que hemos llegado ya nos ha mantenido un poco despistados pero ahora que empezamos a ordenar las cosas es cuando me por lo menos en mi caso empieza a notarlo empieza a notar que estamos ya más más instalados en el sistema con un poquito menos Delibes

Voz 5 02:49 está muy cerquita del mar vamos a vivís casi ahí bueno de hecho los hemos comprado otro barco

Voz 7 02:55 así vela ligera finca palancas como una especie de

Voz 6 03:01 de catamarán Abel Money bueno muy técnico Judith ha puesto pues fanática con el tema no para de Valle de pérdida

Voz 0313 03:09 pero escuchar al ex ex

Voz 4 03:11 hola qué tal qué tal a ver qué tal lo de los desde luego no de vivir en tierra firme como lo llevas tú

Voz 8 03:17 un año éramos el qué pues he leído muchos fines todo mucho

Voz 9 03:29 me ha ido el curso en el cole con los compañeros y tal qué tal ha ido bien notas bien también si llevas más fuerte y que flojea más

Voz 6 03:50 sí lo lleva peor pero las matemáticas Zenón notable

Voz 4 03:54 pues aquí ya que al revés que planeaban matemáticas no no no no observamos leer te gusta Lech

Voz 4 04:06 este silencio

Voz 4 04:10 oye pues si siguiera en el barco te has llevar un cargamento de libros eh yo creo pero bueno sí

Voz 6 04:16 bueno está ahí están está en ello la verdad que en las notas al estado muy buenas con matices teniendo en cuenta que ha estado pues es años un poco ha bajado en su principal handicap ha sido la la sociabilidad ahí las normas

Voz 11 04:41 los los los vagabundos los vagabundos e cuando se instalan bueno deciden dónde les puede ir mejor o peor los vaga mares como vosotros que exista el Ice en el tierra firme gusta eso

Voz 3 04:52 cómo estáis ollas a la UVI iba a la UVI para los más

Voz 11 04:56 ese esa que es lo que más echan de menos la la libertad la inmensidad hace el horizonte las mantas rayas como dice el crío bueno

Voz 7 05:06 es casi todo

Voz 6 05:10 de no yo diría que sí que en en mi caso que de alguna manera para no pensar demasiado cuando he llegado aquí pues me he puesto manos a la obra ahí como como ya dije en la entrevista anterior que bueno había que reciclarse formarse y demás así lo ha hecho y hace un par de meses que estoy trabajando en una escuela profesor de vela

Voz 6 05:32 en los meses completos de trabajo ya veo la perspectiva que me espera es cuando me estoy dando cuenta que lo que más echa en falta es la libertad de decir bueno ahora me voy a mover me voy a trabajar a otro sitio voy a cambiar de piscina de jardín y esto es lo que ahora no podemos hacer entonces bueno esto sí que es lo que yo me estoy dando cuenta pero una vez terminado el proceso de adaptación porque no para de correr y bueno llegados a este punto hace un par de semanas se lo comentaba Judith ahora ahora que tengo veía el planning hecho de todo el verano de trabajo y demás digo ahora me estoy dando cuenta de lo que perdimos no

Voz 6 06:08 no hay mal que por Ben no venga creo que se suple todas esas expectativas se estaba feliz y no bueno quiero que no pierde pierde su segundo día en jugar y pasarlo bien Le hemos hecho un buen regalito para para fin de curso igual no

Voz 12 06:24 oye Judith los tres habéis hablado de añoranza incluso Marc que para un niño pequeño abrace añoranza él tiene tiene miga la cosa de esto pesa mucho quiero decir cualquier día os levanta is os volvéis a liarla manta a la cabeza os volvéis a meter en la mar

Voz 7 06:42 ojalá la verdad es que hemos emoción no sólo de pensarlo mucho saber cómo expresarme pero cuando estás ganando la sensación de paz que tienes de poder pensar tranquilamente esto aún no estoy encontrando puede estar contenta porque tengo una familia hay unos amigos maravillosos que nos están apoyando pero aún así aún tengo este pequeño conflicto

Voz 6 07:09 yo yo yo creo que hay una cosa que en este aspecto el el la percepción del paso del tiempo en la mar y la que se tiene aquí es totalmente diferente es decidir aquí aquí no tenemos tiempo de pensarlo y muchas veces lo lo decimos es que no me da tiempo es que no me da tiempo ir a verla aunque no tengas el día completo no se porque el sistema te lleva a un aún no paras no

Voz 4 07:32 oye Judith u laboralmente como como te digo que este tiempo

Voz 7 07:35 bien bien están yendo bien es ellos se deseaba gráfica Henin soñando trabajos de publicidad ya estoy montando una pequeña empresa de de camisetas que las hago yo la verdad es que contentar Solís Imaz oye si enorme periplo

Voz 11 07:53 lo por por esa por todos esos mares no vosotros los mares del Sur tenéis el barco atracado por allí abajo hoy habéis notado todos estos cambios que se están produciendo por el calentamiento global os habéis topado con manchas gigantescas de aceite pastillas enormes de plástico cambios inesperados en los vientos au

Voz 6 08:19 bueno pues sí sí yo yo puedo decir que de hecho ya al principio de nuestro viaje al llegar al Caribe ya contemplaba vamos las patatas decorado podíamos perfectamente limitar que un setenta por ciento del Corral estaba muerto y apenas de las patatas de coral sólo un treinta por ciento pertenecían actoral de verdad no pero yo sí que me he dado cuenta ahora que ya estoy como llevo prácticamente tres meses trabajando aquí en el Mediterráneo pues que hay poco pescado poco pescado hay poco atún hay poco bicho moviéndose hemos vi yo he visto que no había visto nunca anteriormente en delfines solos acompañando el barco solos entonces yo sí hemos visto yo diría que sí yo diría que sí y lo que sí que me ha costado reconocen el mar Mediterráneo como lo recordaba entonces lo he visto más alterado el clima de esta primavera no se ha sido especialmente movido no pero yo tenía un recuerdo de unas primavera hace idílicas con un tiempo maravilla eso no ha sido el caso este año

Voz 0313 09:18 pues vaya pues nada Marc Judy tales oye que gracias por este ratito en la en la ventana y no sé si algún día decidís lo que planteaba Isaías liar vez amante a la cabeza no lo hace seguro

Voz 6 09:29 vale yo no lo dudo pero para esto tiene que hay que ser un poquito oí auto gestionarse

Voz 12 09:36 eh pesar Alex