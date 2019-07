Fuimos los últimos por la cola

Voz 1 00:00 hombre no me vino tenemos ha rodeado sabemos que usted me habla muy malamente

Voz 0067 00:45 el buenas tardes

Voz 6 01:00 la respuesta de la Consejería de Medio Ambiente en los últimos quince años consista en tirar balones fuera en tirar balones fuera con

Voz 8 01:17 ya no tenemos

Voz 0067 01:20 sabías un saludo desde Rocío Valencia Podemos

Voz 0067 01:47 es que no lo pasamos nada mal en Valencia muchas gracias a los compañeros de Radio Valencia bueno hacía calor eso sí es vecino

Voz 0827 01:54 estamos en plena ola que nos perturbó un poquito a todos hemos llegado a dar la temperatura en años en CD en grados por ejemplo segundos cuenta Pablo Abad

Voz 1585 02:02 vale que mañana sábado pueda volver a batirse el récord del anterior récord de temperatura de un mes de junio en no hay se había registrado el veinticinco de junio de dos mil uno Llera de treinta y nueve años treinta y nueve años

Voz 0067 02:16 bueno la verdad es que la ola de calor se nos ha hecho muy larga eh pero bueno treinta y nueve años

Voz 0827 02:19 tampoco bueno también es verdad oye que otros no sabemos en qué estarían pensando

Voz 12 02:24 llegaron a dar la temperatura en gramos las temperaturas siguen en ligero descenso con vientos flojos variables de componente este en el litoral once gramos once gramos tenemos a esta hora en el centro de casi once

Voz 0827 02:37 tenemos tenemos a esta hora en Castellón y aquí está la radio buena oye que la ola de calor ha remitido hemos hablado muchísimo del tiempo en estos días el tiempo no llega también otra vigilancia en este caso de la televisión unas temperaturas de las que hablaron en Antena tres un poquito raras temperaturas sumó normales

Voz 1539 02:56 en Girona por ejemplo donde ha valorado este episodio de temperaturas extremas han alcanzado los cuarenta y cuatro grados a la sombra vean como ya para mañana nada que ver temperaturas algo más su normales temperaturas algo más su normales para esta época eso sí ojo aún con noches tropicales en buena parte de España

Voz 0827 03:14 ahí no se sabe muy bien si dices un normales o normales que serían normales en el sur no bueno parece que quiere decir normales pero se le cruza otra palabra en la fusión que da un poquito extraña oye un tropezón nada más no le damos más importancia pero sí que hemos cogido la vigilancia porque tiene enjundia porque etimológico mente subnormal sería por debajo de lo normal podríamos emplear la palabra para referirnos a un montón de cosas que están por debajo de lo normal lo que sucede es que la palabra en castellano nombra sólo a personas única y exclusivamente a personas y ahí está en el diccionario todavía que define su normal como la persona que tienen una capacidad intelectual notablemente inferior a la considera normal y especifica en pleno siglo XXI que se usa frecuentemente como insulto o en sentido despectivo hombre señores académicos yo creo que hoy en día ya sólo un dorsal referido al a las personas solamente tiene ese sentido un sentido de insulto un sentido despectivo han que Francino qué hay que recordar que el término era normal era legal hasta hace relativamente poco tiempo en España en mil novecientos sesenta y ocho por ejemplo se elaboró un decreto en el que se establecía la asistencia a los menores su normales con cargo a la Seguridad Social sí es más era un avance lingüístico porque a esas personas se les llamaba de todo tontos locos cretinos olivo Phoenix Mongolia idiotas o retrasados mentales entonces Se utilizó este término sencillamente para normalizar la situación lógicamente desde entonces hemos avanzado el término se modificó casi veinte años después en mil novecientos ochenta y seis Se cambió por minusválido después llegado discazo discapacitado y a partir de ahí hemos creado otros términos incluso personas con capaz tiradores diferentes en fin de ahí venimos el término subnormal era anormal ilegal hasta hace bien poco

Voz 0067 05:10 bueno pero volvamos nos hemos guiado con las temperaturas esta semana y también nos hemos guiado con las cifras que es otro clásico Teresa Colomer nos envía esta vigilancia sobre la calle nacimientos en nuestro país en la última década aunque tal como lo

Voz 0827 05:23 lo contamos pues la década ahora la realizó en realidad ha sido muy muy cortita

Voz 14 05:28 en una década los nacimientos en nuestro país han caído más de un cuarenta por ciento según datos del INE B quinientos veinte mil en dos mil dieciocho a trescientos setenta mil en dos mil dieciocho quinientos veinte mil en el dos mil dieciocho a trescientos setenta mil en dos mil dieciocho

Voz 0827 05:42 pues sí de dos mil dieciocho a dos mil dieciocho no han pasado desde luego diez años precisamente ya hay otro error en la información pero de este en realidad no tienen la culpa nuestro compañero tiene la culpa el INE

Voz 14 05:54 en una década los nacimientos en nuestro país han caído más de un cuarenta por ciento más de un cuarenta por ciento según datos del INE de quinientos veinte mil a trescientos setenta mil en dos mil dieciocho

Voz 0827 06:03 bueno una caída de quinientos veinte mil a trescientos setenta mil La Caixa desde luego haremos noventa mil no es del cuarenta eh es de menos del treinta por ciento lo que pasa es que el cuarenta lo había reflejado el INE en su nota de prensa se difundió en los medios y es más algún medio como el País por ejemplo lo convirtió en fe de erratas para decir que no era un defecto de la información sino que tenía origen en esta nota de prensa del INE bueno es verdad que el número el número de nacimientos estamos como en Eurovisión prácticamente a la cola aunque quizás no tan a la cola como dijo el coreógrafo por aquí en Radio Nacional de España lo escuchó Cándida Altagracia que es oyente de la SER escuchantes de Pepa Fernández

Voz 0827 06:53 los últimos por la cola como su propio nombre indica podíamos decir no porque ser los últimos por la cola o es una redundancia o es una contradicción porque si eres el último por la cola a lo mejor es que eres el primero bueno y un poquito redundancia o contra Dios es esto que nos envía Juanfran López

Voz 0738 07:08 por querer no tiene el candidato popular el consenso suficiente en el consenso el consenso suficiente en el consenso contra en el Consejo contra él y contra él se opone especialmente Emmanuel Macron presidente de Ron el

Voz 0827 07:23 eso pero oye Griselda corrige inmediatamente no tiene consenso en el Consejo la verdad es que las negociaciones para designar repartir cargos en la Unión Europea han sido muy complicadas y nos dejó una sensación de hartazgo podríamos decir que de puto hartazgo yo dice

Voz 0067 07:40 cardo Bergara Bernardo Camelot o Pedro

Voz 0827 07:42 Jiménez y Juan Antonio Pérez después de escuchar esto

Voz 0067 07:45 Merkel se ha encontrado con la oposición de los suyos del Partido Popular Europeo así que en este momento Griselda Pastor Bruselas después de toda esa noche en vela pues no sé exactamente qué punto estamos pues no sé exactamente el punto de que punto estamos en qué punto estamos y para mañana en fin vasca ya con él pudo haber repitiendo

Voz 0827 08:03 no lo hemos repetido también nosotros se pero bueno en qué punto punto estamos tampoco habría sido una mala definición para referirnos a esa situación que se vivió en Bruselas son Bruselas aquí tampoco anda muy distinta la cosa en Madrid en algunos están hasta las narices eh que ya no hablan de la Comunidad de Madrid sino de la comunidad de Ariz lo escuchó Damian Santiago en Onda Cero

Voz 16 08:28 qué tal buenas noches el presidente de la Asamblea de nariz de nariz de de Madrid el naranja el naranja Juan comienza hoy la ronda de contactos con los seis grupos parlamentarios para nombrar un candidato para gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 0827 08:40 la asamblea de nariz y lo del Naranjo o Juan si hay mucha J seguida hay que tener cuidado con esto porque al final la cosa tiene narices desde luego bueno la verdad es que los pactos Nos están ofreciendo espectáculos extraños el último esta misma mañana en Navarra en donde se ha producido un intercambio

Voz 1585 08:59 no de cromos sino de fotos alcanzado este mediodía entre los socialistas navarros Geroa Bai Podemos e Izquierda Ezkerra le garantiza a la candidata Chivite veintitrés fotos de veintitrés fotos votos en el proceso de investidura a esa presidencia de lavar

Voz 0827 09:13 veintitrés fotos y apaña P a ver si llegas a ser presidenta bueno cosas más raras sucedieron en el pasado

Voz 17 09:19 en un primer momento pensé que con eso ciento setenta apoyos que con esos ciento setenta apoyos yo podría gobernar como después de lo que esté ha dicho podría

Voz 0827 09:30 no no se comer comer muchísimo el Congreso es maravilloso Le de los pues la verdad cuanto echamos de menos

Voz 0067 09:44 y esta semana Nieves Concostrina nos recordó el nacimiento del primer seiscientos himnos dio algún dato que ella misma Auto denunciado a la Unidad de Vigilancia

Voz 19 09:53 yo cincuenta y siete salieron al mercado dos mil quinientos ochenta y seis Seat seiscientos que se vendieron por sesenta y cinco mil pesetas sesenta y cinco mil pesetas diez mil euros para los nacidos en este siglo y que no saben echar cuentas

Voz 15 10:08 hasta hace fabricó un modelo descapotable eso sí costaba cinco mil pelas más treinta euros

Voz 0827 10:14 la verdad es que no sonó un poquito raro en aquel momento porque a veces es difícil transformar pesetas a euros actuales no hombre si hiciéramos una conversión directa sesenta y cinco mil pesetas serían sólo trescientos noventa y uno euros pero claro con sesenta y cinco mil pesetas en el año cincuenta y siete Se podrían comprar muchas más cosas que con trescientos noventa y uno euros hoy el Instituto Nacional de Estadística tiene un converso muy interesante para saber el valor adquisitivo de las pesetas del pasado convertidas en euros de hoy y entonces descubrimos que esos trescientos noventa y un euros del cincuenta y siete serían atención diecinueve mil doscientos treinta y dos euros de hoy diecinueve mil es decir que se equivocó Nieves pero bueno tampoco tanto a las cinco mil pesetas del descapotable que serían treinta euros serían hoy casi mil quinientos euros vamos que el seiscientos era caro de narices entonces sería también caro oye porque mi utilitario que no tenía nada prácticamente diecinueve mil doscientos treinta y dos euros desde luego es una cifra bastante alta y otra auto denuncia está muy colaboradores los compañeros esta de eso hay Nadj que me manda esta entrada a vigor que debe ser entrada envía

Voz 0067 11:28 Igor desde hace varias semanas los con con ese salen a la calle para protestar contra la polémica ley de extradición que ante las presiones el Ejecutivo decidió dar marcha atrás y posponer su entrada vigor posponer su entrada vigor

Voz 0827 11:40 posponer su entrada a vigor bueno él mismo vino a la Unidad de Vigilancia a ser vigilado así que nada l recibimos un saludo para este compañero y un saludo para la familia y los compañeros de colegio que ahora el estarán llamando diciendo as en la Unidad de Vigilancia hablemos de ocurre la antes

Voz 20 12:26 hoy si seguimos así la próxima legislatura cuatro

Voz 0067 12:28 Nos podemos llegar a la cifra de veinte millones de parados

Voz 0827 12:31 veinte millones de parados

Voz 0067 12:34 de de personas trabajando perdón perdón está perdonado bueno pero como todos

Voz 0827 12:39 te contagia pues resulta que el pasado el presidente Le pasó también a su vicepresidenta

Voz 21 12:43 Agosto nunca es bueno por eso bla oportuno es hacer un análisis un poquito más amplio no y la realidad es que en el último año pues vamos a un ritmo de crecimiento del empleo que nos permite seguir avanzando hacia esa cifra de veinte millones de parados seguir avanzando hacia esa cifra de veinte millones de parados

Voz 0827 13:01 y en este caso la vicepresidenta no corrigió no se dio cuenta cuando la verdad es que era un momento en que aparte de las legítimas obsesiones del Gobierno de España decía cosas muy

Voz 0827 13:18 no sabemos si fue la sinceridad o el subconsciente quién sabe

Voz 0067 13:30 vamos con algunas confusiones de palabras Alessandro Zara nos envía esta

Voz 24 13:34 viento del concurso de Itu a Keynes exento a Cain sentó a qué insecto tenía fobia declarada el gran Salvador Dalí dos opciones a las araña a Hacienda o a los saltamontes

Voz 0827 13:50 bueno lo de intento no sobrevoló ayer un tropezón sin más pero lo de araña nuestro vigilante no lo deja sobrevolar nos dice Alessandro que la araña no es un insecto es un Aragón en sala de palabras nos envía también está confusión del torero Fran Rivera en plena Semana de lo orgullo una confusión entre ser homófobo Auxerre xenófobo

Voz 25 14:12 yo yo no soy susceptible de que Mishima que ustedes que no ni muchísimo me enteré que Mishima que de xenófobo ni muchísimo menos Mis amigos gays no se ven representados muchos más rozó perdón si no es xenófobo no estoy falta bueno homófobos

Voz 0827 14:28 tardaron en reaccionar pero bueno al intentar salir de la confusión además Rivera se mete en otro jardín cuando se dice que xenófobo no existe vaya que sí existe además casi siempre todas estas fobias no sé por no sé por qué suelen ir de la misma mano y algunos las exhiben ya sin complejos como Vox en la Comunidad Valenciana pidiendo identidades y antecedentes penales de miembros del colectivo LGTB que dan charlas en los colegios contundente Enric Morera presidente de las des valencianas respondía Box y al hacerlo utilizó un verbo que no existen nos dice Alfonso Sanz

Voz 26 15:03 hay elementos tanto en el escrito como las declaraciones de su portavoz como las notas que enviaron ayer que prácticamente no repuntan pretendan la idea que por ser te pedí pues puede saber a dos grados

Voz 0827 15:18 preguntan los blancos suena la remontada pero no llega a serlo y en todo caso es una mezcla entre abundar o redundar entre abundan o redunda Rebolledo con repuntan que repetimos para que no se utilice ni se extienda es un verbo que no existe y hablando de las peticiones homófobas de Vox también renombrados aquí en la SER la violencia exista nos dice Mario Suárez quien el documento

Voz 0194 15:40 lo que pide Vox incluye la modificación de leyes que contemplan derechos fundamentales de los extranjeros las víctimas de violencia machista Lima víctimas de violencia machista machista o del colectivo el eje

Voz 0827 15:50 TBI machista insiste en la verdad es que es parece un superlativo de machista buena Ángels corrige hoy hay veces que cuando intentamos corregir es cuando caemos por ejemplo José Antonio Barrionuevo nos envía estos a pedirnos que les un poquillo mal hablábamos de la historia de EE vamos de que parte de la trama de la última película los Japón remontar

Voz 27 16:15 siglo XVII es que una expedición de japoneses vinieron aquí se asentaron en la ciudad y que pasó pues que tenían apellidos muy raros dentro desde en Sevilla dijeron

Voz 28 16:25 no no vais a dar

Voz 0067 16:28 perilla Matsumoto vecino Japón

Voz 0827 16:31 ha pedido a su moto no que nos huelen muy mal os vais a quedar eh los capón bueno en A vivir que son dos días también discutieron sobre cómo se pronuncia esa palabra que nombra esa croquetas de garbanzos propia de la gastronomía árabe fue la celda o falaces buenos prueba Alfa

Voz 0067 16:48 el que a lo mejor hay que yo te porque en todo lo que ha dicho hay una mentira muy gorda el cargamento

Voz 24 16:57 juntos Gemma nada más llegar le dije qué tal estoy muy contento

Voz 11 17:03 ha pasado esto no no quise indagar a Gemma tema la chica del pelo falaces del el DRAE

Voz 0827 17:09 verdad es que no no resuelve la duda en este caso porque a la palabra no ha llegado todavía al diccionario sí que ha llegado humus por ejemplo con dos Semes con una sola EM Wikipedia pues tampoco nos saca de la duda porque nos propone la doble acentuación es decir tanto Falquel como falaces así que hemos consultado Álvaro Zamarreño que es compañero ya asesor de esta unidad en materia de árabe se nos dice que en ese idioma originales falaz del Illa Fundéu también dice que es mejor la pronunciación llana falaz el plural sería falaces bueno yo consultaba la redacción de La Ventana que está llena de rebeldes porque todos dicen Calafell así que ya veremos qué hacen duración se extiende acaba consolidando

Voz 0067 17:54 en un informe anterior hablamos sobre caldos y tazas y Carmen basándose envío esto de Íñigo Errejón

Voz 0827 18:00 lo que ya han tomado una decisión

Voz 29 18:02 esa decisión es una decisión que no entienden ni una parte de sus votantes ni sus socios en Europa

Voz 0827 18:06 que es en realidad es que no quieres caldo toma siete

Voz 29 18:09 tazas toma siete tazas a las siete tazas en exagerar

Voz 0827 18:11 bueno hubo un oyente de Galicia que me disculpe que no recuerdo su nombre porque me lo envió a través de Twitter que me dijo que en Galicia así que dicen sino quiere es caldo toma siete trazas lo consultado con el aludido me dice que no tenía ni idea así que también dejamos la duda en el aire quizás en Galicia utilicen la exageración de las siete tazas Mario Suárez nos envía esta frase hecha ha trastocado de tal manera que un grito de unidad pasa ser pues una quedada a la una de la tarde para ser exactos protagonistas tras el choque en el Larguero Fabio

Voz 3 18:42 con la jugada del segundo más Roca la unidad

Voz 30 18:45 una piña somos de la verdad que vamos dos la una o que vamos todos

Voz 0067 18:49 cuando le toca a uno todas las entre lo apoya bueno vamos todos al Auna lo otro lo dejaremos también correr vamos al Auna no sé lo que harán a la una de la tarde pero cuando

Voz 0827 18:58 no se dice que vamos todos juntos en una misma empresa Se suele decir vamos todos a una a una sencillamente también nos envía Mario estas vacas locas que en realidad tenían que ser vacas flacas hablando de lo que hablábamos

Voz 31 19:12 España tiene un problema cíclico de una gran destrucción de empleo luego de una generación también practicamente igual medida de empleo pero claro cuando viene la vaca flaca cuando viene la vacas locas no flacas lo primero es destacar una eh

Voz 0827 19:26 entre las vacas flacas vacas locas creciendo un vacas flacas muy locas muy locas desde luego y muy curiosas Ramón Alcarria nos dice que los policías cuando van de incógnito van de paisano no van de paisanos

Voz 32 19:40 sí buenas noches así es a las ocho menos diez exactamente llegaban los cinco miembros de la manada lo hacían en el mismo furgón blindado de la Policía Nacional y escoltados por dos coches con agentes de paisanos de paisanos

Voz 0827 19:52 quizás fueran disfrazados de campesinos se es posible no lo descartamos porque no lo vimos pero si queríamos decir que no iban de uniforme eso es ir de paisano es una alocución en singular siempre es invariable aunque sean varios los policías curioso le parecía Pepe Rubio este estado de choque bueno casi Le da un SOC ya cuando coge la foto

Voz 33 20:12 hacía poco se desmaya hay exclama Virgen Santa es mi marido le lleva a la fotografía por la noche en el marido también queda en estado de choque queda en estado de choque se la devuelve dice

Voz 0067 20:23 estado de choque en estado de shock bueno pues para Larra

Voz 0827 20:26 en su Diccionario panhispánico de dudas de dudas también en su diccionario oficial lo correcto sería choque ese estado de Champions SOC también está pero esta así en pequeñito en cursiva sí que eso indica que es una palabra de momento que consideramos extranjera que no hemos incorporado a nuestro idioma

Voz 0067 20:55 otra palabra fallecido Lee ya Coca el Ejecutivo de la Ford que fue un genio de las ventas y también del uso de las palabras como gancho comercial para realizar esas ventas inspiró a otros muchos que vinieron después y en esos eslóganes querido creando la publicidad y que nos han llegado al lenguaje común a profundizar esta semana Saúl cabeza

Voz 35 21:16 sí seguro que recordarán ese famoso eslogan sí pueden encontrar un coche mejor con pelo del y la coca una de las caras visibles de Ford que ha fallecido esta semana esta es una de las muchas frases publicitarias que han marcado la historia y hoy vamos a rescatar con cierta nostalgia alguna de ellas

Voz 36 21:32 oye yo han negrito vinculada que cultivan la canción del Colacao

Voz 37 21:39 el arte jugar con las palabras para captar clientes y mandar mensajes es común en la publicidad y muestra de ello es el busque compare y si encuentra algo mejor compre lo de Manuel Luque el de los detergentes Colón pero en esta época en los setenta encontramos alguno más la mayoría de los spots y eslóganes iban dedicados a los cuidados drogar al consumo de tabaco la cosmética ir alimentación que tu marido viene cansado a casa y no está de humor daron una copa de coñac ellos deben soberano porque es cosa de hombres uno de los muchos anuncios sexista de la época también recuperamos el L'Oréal porque yo lo valgo o Monte fino sensación del cigarrillo concebido para auténticos fumadores anuncios de tabaco que ahora Olympe en sí

Voz 7 22:15 cables los años setenta los dieron también otros eslóganes como la felicidad del hogar con la noble cada día o en la mía quedó en los años ochenta ya con el programa asentado la televisión y el desarrollo de los nuevos aparatos tecnológicos comienzan los eslóganes de productos crónicos muy ligados al deporte como Teka dos grandes equipos de acero para no quedarse fuera de juego compró un equipo Thompson otros clásicos como el almendro vuelve a casa por Navidad que ha perdurado en el tiempo o el Johnson and Johnson tan suave que podrás usarlo todos los días seguimos con cierta nostalgia recordando grandes frases de la publicidad la administración pública en los daba alguna de ellas del Si bebes no conduzcas de los ochenta al Pontes lo ponérselo de los noventa en torno a la campaña de sensibilización del sexo seguro y quién no se acuerda de el algodón no engaña de Don Limpio o el Juan Palomo yo lo quiso yo me lo como del Colacao alimento olímpico durante los Juegos de Barcelona noventa y dos también el verano era época de eslóganes momento de anuncios de lados y cremas solares así que nos vamos pensando en un refrescante Polo como el que nos ofrecía entonces desde el chiringuito en la playa la marca Mikko Hisusa bordea proponen la vida

Voz 0067 23:32 puede pues nos vamos de momento nos vamos todavía la playa recordamos nuestra dirección de correo o de V arroba Cadena Ser punto com la próxima semana último informe de la temporada haremos resumen habrá que hable sobre su vertiente ahorrados la cosa gracias que este año la cosa promete

Voz 0827 23:47 ya saben si en algo me he equivocado que casi seguro que sí

Voz 12 23:50 mucho muy duro algo equivoca algo bueno de semana adiós