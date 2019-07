Quién dijo miedo | Ed Kemper

Voz 1 00:00 muy bien

Voz 4 00:21 en veintidós minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias mira que no les gusta pasar miedo los viernes más al menos hasta ahora Mona León Siminiani buenas tardes que traes entre manos que miedo me das

Voz 5 00:31 bueno pues hoy vengo con el capítulo final de la temporada cinco de Negra y Criminal recién terminado y colgado en Podium podcast punto com

Voz 1594 00:39 y iTunes es decir que más estrenó imposible como estamos de final de traca después de las dos partes de Rebeca traigo uno de esos casos fuertes aviso de esos que te gusta Nati es es que es un asesino del que quizás no todo el mundo ha oído hablar pero que tiene tela que resulta bastante interesante nacido el dieciocho de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho en Burbank California es un tipo porque sigue vivo que mide dos metros con cinco y pesa más de ciento treinta kilos es decir es un gigante además tiene un coeficiente intelectual de ciento cuarenta y cinco lo sitúa como un genio E imagina lo que nombre así puede hacer dedicándose a matar con esta envergadura Icon esta inteligencia pues bien la clave está en su madre Clara del clan él era una mujer muy rígida que bebía y maltrataba psicológicamente al niño de hecho le tenía miedo temía que con su tamaño violara a sus dos hermanas para evitarlo le encerraba durante largas temporadas en el sótano de la casa durante estos encierros es al que también por cierto llamaban gay mató hoy degolló a dos gatos familiares los padres que estaban separados decidieron entonces que se quedara con el padre pero éste tampoco pudo aguantar mucho tiempo y el chico pasó a vivir con sus abuelos en el campo sus abuelos paternos pero la abuela tampoco era precisamente una mujer suave y entonces ocurrió esto

Voz 6 01:55 y es que a mí me da miedo os conmigo te has equivocado de medio a medio señorito asombrando contigo cree que hay que tratarte como a los demás chicos como si fueras alguien normal

Voz 7 02:06 pero no lo eres me oyes no no él es

Voz 6 02:10 saber qué pasa contigo seguramente el abogado de tu madre vería mientras te llevaba dentro eso seguro que no es bueno aunque tampoco creo que sea eso tus hermanas son normales y te puedo asegurar que esa desgraciada pedía lo mismo cuando estaba embarazada de ellas

Voz 7 02:27 no señor no tuvimos otra cosa llevas Ayala dentro de Son Moix

Voz 8 02:37 un disparo en la cabeza y dos en la espalda es que oculta el cuerpo de su abuela y se sienta a esperar a que llegue su abuelo con la escopeta en la mano

Voz 9 03:02 yo estoy en casa

Voz 8 03:04 he encontrado Lidia qué pasa por qué me estás apuntando no quería que no querías kikos que ha pasado dónde está tu abuela abuela lo siento no puedo decir que tú sepas lo que he hecho que voy a hacer pequeños bueno los jets no esta tranquilo tranquilo Mora soluciones que pensar en cosas tengo sí sí sí

Voz 10 03:58 eh

Voz 11 04:04 ya

Voz 12 04:08 ese dinero

Voz 13 04:10 su padre no te llamo por eso yo qué pasa porque haya hablado rematados los abuelos crea que he matado a unos abuelos creo que lo mejor es que llame a la policía adiós mamá uno

Voz 15 04:41 José que sólo se ve cargado de verdad

Voz 1594 04:43 Mato tenía quince años de hecho cuando le preguntaron por qué lo había hecho sencillamente contestó que quería haberlo qué se sentía al matar a su abuela luego su abuelo del que que en Persia siempre Hadid Él siempre ha dicho que es la única persona a la que ha querido en su vida fue una víctima colateral le mató porque no quería que se enfrentará al descubrir que había matado a su abuela entonces fue detenido e ingresado en el Hospital Estatal de atascada pero donde aplicó su inteligencia su enorme inteligencia no sólo se hizo amigo de su psicólogo sino que se convirtió en su ayudante de este modo tenía acceso a los test de evaluación de este modo también memorizar las respuestas de veintiocho tés diferentes cuando los relleno en una de sus inspecciones fue declarado sano claro el treinta de junio de mil novecientos sesenta es puesto en libertad condicional bajo la tutela de su madre aunque él mismo había solicitado ser trasladada a un centro de rehabilitación lo más lejos posible de ella pero no fue así la situación con ella empieza a empeoró

Voz 16 05:38 dar mucho

Voz 9 05:42 yo soy gay

Voz 17 05:49 bueno tengo tiende a pero si tienes tiempo para ponerte borracho como una cuba das asco

Voz 7 05:55 sí que la has comido doy asco porque te partía a tu hijo la dejar hacer el ridículo meta la cama no quiero discutir es de la cárcel vienes a mi casa a decirme lo que tengo que hacer lo que tengo que hacer pedazos bodas sino es lo que eres no era una cárcel era un hospital enfriar no deberías estar bien no me hables así que me vas a tener a una balsa mata con una tus abuelos yo a mí no me pones la mano encima ha dado Garazi van tan atrás y digo ya llegas que pasa te sientes Bujanda así es como tratan a las mujeres nunca estarás con una mujer tendrá como base en Qatar muera tocarte Hamada hijo de puta

Voz 18 07:52 bueno el panorama realmente aterrador hasta rodeado de la madre además era parecida al abuelo

Voz 1594 07:58 sí la verdad es que sí tenía un carácter bastante parecido la madre verdaderamente le odiaba él a su vez también ha empezado a generar un odio visceral hacia ella de hecho todos los asesinatos que cometió que en Per Se produjeron siempre después de fuertes discusiones con su madre era una causa efecto clarísima que él mismo analizaría después el hecho es que como todo serial killer que han desarrolla un modus operandi y lo hace de manera casi casual primero consigue un trabajo y se va de casa de su madre entonces con el dinero compra un Ford Galaxy beige de tres puertas que es con el que operaría siempre sale conducir porque les relaja en ese momento tanto él como su madre viven en Santa Cruz California uno de los principales centros de hippies de la época estamos a a principios de los setenta en Santa Cruz en aquel momento todo el mundo hacía autoestop era una práctica muy usual y además su madre trabajaba en la universidad con lo que consiguió una pegatina que permitía circular por el campus esto daba confianza a las autopistas en mil novecientos setenta y dos comete su primer asesinato con este modus operandi recoge a dos autopistas

Voz 16 09:02 on Marián Anita ambas de dieciocho años

Voz 19 09:06 qué haces por aquí no se va a Stanford es un atajo tranquila Anita sabe por dónde va pero estamos entrando en el bosque para el coche yo quiero salud

Voz 8 09:25 qué haces sacas

Voz 1594 09:26 sólo automática del calibre veintidós y apunta una de las chicas

Voz 20 09:32 hola

Voz 8 09:35 no hace falta gritar Melián Jorge estas esposas un aro y el otro en el colonizado

Voz 21 09:42 iremos la mató con y si ahora salen no

Voz 1 09:56 empieza es aburrirme ni los disparos

Voz 7 10:02 sí

Voz 1 10:09 te metas

Voz 22 10:17 no se de mí

Voz 23 10:33 no

Voz 5 10:39 y matara a Merino más de lo que había imaginado

Voz 1594 10:42 no era como en las películas no bastaba con unas pocas puñaladas

Voz 1 10:57 de lista conmigo en realidad te confieso que me apetece venga no tengo otro remedio pero no puedo

Voz 5 11:32 el cuerpo de mediano en el maletero junto al de Anita y si ya tiene las burdos en el en el maletero qué hace con ella

Voz 1594 11:48 cuánto cuervos adonde se los lleva las llevó a su piso allí las fotografías con una Polaroid luego de capita los dos cuerpos violan no sólo sus cadáveres sino también sus cabezas después los desmembrar guardando los pedazos en bolsas de plástico al día siguiente conduce hasta Loma Prieta la montaña más alta de Santa Cruz allí en tierra algunos restos se deshace de otros después visita varias veces el lugar porque según declaró amaba necesitaba american después de esto las auto autoestopista se convirtieron en su auténtica obsesión según declaró después el recogió en su vida a más de ciento cinco esta Hinault a todas las mataba practicaba con ellas que les asustaba como no pelearse con ellas como ganarse su confianza y al tiempo iba iba a Al Yuri Room un bar frecuentado por agentes policiales donde con mucha simpatía porque al parecer dicen es un tipo bastante simpático en circunstancias normales se enteraba de los detalles de la investigación que le perseguía y así se perfeccionó como asesino mientras la relación con su madre empeoraba a pasos agigantados mató a seis autopistas de este modo y con una de ellas hay colocó una estudiante de ballet de quince años contó después que ocurrió algo muy llamativo

Voz 1 13:08 escucha con atención la puerta a ver cómo te llaman no te lo voy a decir porque no mira yo te digo como me llamó yo me llamo que no quiero ahí ves que si te hacen algo te diría mi nombre no sería muy inteligente no es sólo quiero entrar por llevarte a tu clase de ballet está bien no me dejes entrar de verdad sí vale entonces tendrás que ponen tu coche en marcha llevarlo estaba Berkeley sabrás hacerlo sabes conducir nunca ha llevado para conducir

Voz 9 13:47 no no me lo creo tienes cara de piano

Voz 1 13:49 nada seguro que he escogido el coche de tu papá a escondidas alguna vez no no lo sé pero yo no voy a decir nada pero si quieres ir tú y yo te doy mero Fonte en el asiento no tengas miedo es la bailarina valiente venga ponte en el asiento del piloto bueno que puede sólo tienes que arrancar el coche con el freno puesto luego aprietas el acelerador pero antes tienes que poner la palanca de cambios en la posición para andar porque si no el coche no puede abandonar y cuando aprieta el acelerador verás que coche vale pero tienes que tener cuidado para que no acelere mucho porque si no podrías estrellar te parece complicado pero es fácil bueno pues entonces no tenemos otra opción tendrás que abrirme para que conduzca yo no creo mira si eso te deja más tranquila la pistola está debajo de mi asiento no te gusta lo que hago puedes defender te con ella sabes disparar que no quiere decir la clase de ballet está bien que llevaría a entonces sí pero me tienes que abrir antes

Voz 25 15:10 date prisa por favor empiezan a vencer

Voz 1 15:13 sí que iría a cenar con ella

Voz 18 15:22 pero en serio le abre abre la puerta al final

Voz 1594 15:24 le abre la puerta Él sabía que dan cerrado fuera porque había tenido un pequeño accidente con el coche que había dejado las llaves puestas la pistola debajo de su asiento y consigue que le abra es increíble pero es cierto en cuanto entró en el coche apuntó a la chica con la pistola y se la llevó de allí la estranguló y la violó post mortem igual que a American ya Anita De hecho sólo se atrevía a mantener relaciones post mortem porque como bien le había inculcado su madre no creía que pudiera siquiera tener una erección con una mujer viva pero el veinte de abril de mil novecientos setenta y tres ocurre algo que llama a la policía y confiesa ser el killer como lo habían apodado ya el asesino de colegiadas en esta ocasión dice haber matado a su madre a una amiga de ésta la policía no le cree pero él da su dirección siempre espera a que comprueben que es cierto pasadas unas horas vuelve a llamar porque la policía le dice llama dentro de unas horas y entonces lleva el en el momento en el que está llaman el estallaban haciendo está llamada lleva el cadáver de Sally Khaled la amiga de su madre en el maletero espera en la misma cabina desde la que llama a que vengan a detenerme años después que Amper se entrevistará con John darlas jefe de la Unidad de comportamiento del FBI y con Rober leer el famoso criminólogo que por cierto acuñó el término serial killer asesino en serie estas conversaciones están por cierto recreadas en la serie serían Hunter producida por David Fincher en ellas cuenta el asesinato de su madre

Voz 26 16:51 quieres que te cuente cómo asesinó a mi madre creemos que la relación con ella es algo esencial en tu trayectoria que trayectoria soy un asesino John Noone cantantes de los en fin a los lo contaré al fin y al cabo ellas la culpable de que yo sea así ya ocurrió el veinte de abril del setenta y tres yo me había quedado a dormir en su casa ella llegó de madrugada venía de una fiesta en cuanto entró en casa me desperté voy como entraba en su habitación esa costaba entonces fluir

Voz 17 17:30 qué quieres ahora puedo hablar contigo por favor nubes que estoy leyendo supongo que ahora quieres quedarte toda la noche despierto hablando nada

Voz 27 17:43 buenas noches

Voz 26 17:46 volví a mi habitación y soy bueno esperando en ese lapso de tiempo la pasión fantástica volvió y con ella la rabia homicida tenía que morir ella era la raíz de todo mal base pasé toda la noche y las cinco de la mañana fui a su habitación ella Cavaco tal no sabía que le iba a matar sí que lo dice

Voz 7 18:16 sí

Voz 28 18:21 ahora hay Ana

Voz 7 18:24 yo

Voz 26 18:34 el corte de la garganta con un cuchillo y después la de capitel dijiste algo más viole su cabeza cortada cuando termine puse la cabeza en un estante y le grité durante una obra lanzamos dardos quiere quita más que todo puta zorra acusaba directamente de todo también Le corté la lengua laringe las tiré curador de basuras pero el tipo de adorno pudo romper las cuerdas vocales de los burlesque estaban las expulsó te lo puedes creer aunque tenía lógica Se le habían endurecido de tanto quejarse y gritar mi Guillerme durante años

Voz 29 19:18 ya ya hemos terminado no quieres que te cuente como Mateos amigas Ali Khaled si no te importa me gustaría hacer un pequeño descanso entiendo quizás no deberías desayunar antes de venir a verme Robert

Voz 5 19:35 mire que has contado historias fuertes desde que abrimos quién dijo miedo pero esto me parece de los más estremecedoras

Voz 30 19:41 a diferencia de de todos y el tipo se que vive a todo aquel tipo sigue digo imagínate claro

Voz 5 19:46 tienes a alguien tan lúcido no es su maniaco no es un esquizofrénico sea lo que sea pero vamos que ninguna empatía por los demás cero de todo

Voz 1594 19:58 las maneras claro del asesinato de su madre ideal amiga de Sally Khaled fueron los últimos porque el jazz entregó

Voz 5 20:05 el era plenamente consciente de que lo que hacía estaba mal y además entregó Hinault vuelto a matar nunca ahí está en la cárcel desde entonces desde mil novecientos setenta y tres