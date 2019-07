De la Fiesta del Percebe al Portamérica

Voz 1415 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1 00:02 esto

Voz 1415 00:06 Ángels Barceló

Voz 2 00:12 y un duda corrí con chorros

Voz 3 00:16 ya no vale para nada

Voz 2 00:21 vaya lunas pegar sonrientes

Voz 3 00:28 a este valientes

Voz 0194 00:33 muy bien nuestro tiempo para la gastronomía no vamos a Galicia y lo hacemos por partida doble escuchamos esta versión del alegre pescador de de Pedro que mañana estará tocando en el festival Puerta América de música gastronomía en Caldas de Reis y antes nos vamos de fiesta ni más ni menos era comer percebes a córner Carlos Cano buenas noches buenas noches claros empezamos por todo lo alto existe la fiesta del percebe existe

Voz 0335 00:56 te desde hace muchos años además en enorme en la Costa da Morte en Coruña quizá no es tan conocida como la Fiesta del Pulpo Carballiño pero no que sea siempre hablamos de ella pero esto también es de interés turístico es tan apetecible como la del pulpo

Voz 4 01:11 este año la organizara para ti

Voz 0335 01:14 más que el percebes es una

Voz 4 01:16 que si te la verdad es que las pistas

Voz 0335 01:19 en verano en Galicia son siempre muy gastronómica siempre hay empanadas sardinas vino en está el percebe pues claro el protagonista es este marisco que va a poder disfrutar toda la gente que se acerque para allí y que además bueno sirven poco para divulgar toda la cultura que hay alrededor de las colección de este producto no tiene su que claro

Voz 0194 01:40 Martín Berasategui buenas noches qué tal si tuviéramos que hacer un ranking de exquisiteces en qué posición tu situarían los percebes yo no sé si al nivel de las trufas del caviar de Las cerezas del jamón ibérico yo lo tengo muy arriba eh

Voz 1520 01:53 yo super arriba el percebes un producto extraordinario al nivel de los mejores grandes iconos de nuestra gastronomía de Costa in por supuesto que al mismo al mismo nivel que uno Santiago niños las virar la mejorarla centro ya los berberechos son las almejas abordajes agrarias gallegas tengo que decirte que hay que estábamos entrega ayer no se asturianas y tienen mucha fama los castellanos tengo que decir que aquí en San Sebastián en las rocas más sombrías donde rompen las olas de DO crecen unas piñas de Lahm Pernas espectaculares y así es como hemos llamado aquí siempre al percebe toda la vida la han Pernas Hernán no sabía yo como lo Pepa

Voz 0194 02:33 tras Martín tú me encantan cocidos

Voz 1520 02:36 agua agua salada a razón de unos cuál de cuarenta y cinco a cincuenta gramos de sal por litro de algo más o menos eh ya veces Si estoy en el barco de algún amigo en alta mar tengo que conocerlos porque lo hago directamente en agua de mar porque quedan de miedo yo tengo que es decir que tengo un plato emblemático que es el trofeo de guisantes con percebes que utiliza que son plató de mediados de los años noventa que me dio muchísima alegría y que combina el dulzón de la huerta con el percebe y es el plato que mejor define el carácter guipuzcoano y es un hijo mío muy muy queridos

Voz 0194 03:12 que bueno bueno nos vamos hasta en la edición número veintisiete de la Festa do Percebe Cristina Souto buenas noches

Voz 5 03:19 hola muy buenas noches qué es esto esto es una fiesta una exaltación gastronómica de por todo lo alto de uno de los productos locales más queridos y más apreciados de esta zona estamos precisamente al la pudo que es el cabo donde se recogen los mejores percebes de España siento a disentir de ahí que estas diciendo con él

Voz 1415 03:42 lo que tiene más estrellas Michelín del mundo mundial

Voz 5 03:44 es porque estoy a muchos kilos nada vale vale venga me siento un poco según convenga pues aquí estamos en la lonja donde los treinta percebe Eiros seis de ellos mujeres por cierto de la Agrupación de aquí de la Cofradía de Carme están limpiando preparando y escogiendo los percebes para mañana hay que recordar que la vela es muy restringida aquí en un ronquido sea abierto el miércoles han tenido estos tres días para recoger percebe Illa cierran hasta la próxima campaña de Navidades de hecho está sin abrirse de Navidad la calidad precisamente por eso es muy buena tiene unos mil kilos para servir mañana en unas dos mil quinientas raciones que saldrán eso sí a veinte euros la ración Le recuerdo que el percebe recogió pues precisamente de excelente calidad porque trabajo también es muy duro para estos percebe Eiros por eso este año han elegido como pregonero de las fiestas al equipo del helicóptero de Salvamento Marítimo nos remontaba sí claro es que ellos sobrevolar el helicóptero les da un poco de seguridad tuve miedo a tiempo sobre sí pero también miedo porque mira escucha Roberto Vidal el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores percebe pero también nos describían poco las sensaciones que tienen cuando pasa el helicóptero no siempre es de alegría

Voz 6 04:58 este año decidimos que traer a Salvamento Marítimo a la tripulación del helicóptero Helimer de de Coruña más que nada para agradecerle su trabajo sobre el trabajo que realizan al rescatando personas del mar como percibiera Eiros Si marineros cuando vemos pasar el helicóptero la verdad es que no nos preocupamos pues sería algo algún compañeros eran conocidos

Voz 0194 05:23 claro esto no había pensado y en eso cuando ven un helicóptero les da seguridad por si les toca a ellos pero también estarán pensando a quién va a rescatar no

Voz 5 05:30 precisamente claro bueno dos mil quinientos raciones se van a vender dentro de de la carpa de la cofradía pero luego también habrá percebes por todo el pueblo a los restaurantes el Ayuntamiento espera más de cinco mil visitantes por la experiencia de años pasados que decíais que es una fiesta de Interés Turístico de Galicia y hace ya desde cinco años entonces ahora este año van a pedir ya a intentar optar a fiesta de interés turístico nacional para animaros a que vengáis desde toda España ir no es todo percebe también hay mucha fiesta para todos los gustos y para todas las edades como al explicaba el alcalde Ponteceso Luis García Carballiño

Voz 7 06:07 digamos que hay dos fiestas hay una fiesta para los amantes de la gastronomía del percebe después la fiesta juvenil durante más de doce horas las calles abarrotadas de jóvenes que disfrutan de las fiestas en este caso con un punto morado para proteger a las mujeres para prevenir las agresiones

Voz 5 06:23 bueno quiero decir que Aponte es una hora las doce del mediodía para los que estén en rango de llegar en tiempo mañana pie hasta córner porque es cuando empiezan a vender los tíquets que se esfuman en seguida luego a partir de la una a comer percebes con cachés

Voz 0194 06:38 Cristina muchísimas gracias a disfrutarlo yo lo disfrutaré mañana sin duda venga un beso un beso adiós

Voz 9 06:47 incorrecta

Voz 0194 06:52 vamos a ir de Galicia con esa tentación de irnos mañana mediodía comer percebes te imaginas Jürgen llegamos a tiempo yo creo que si terminamos hora25 esta noche Nos vamos para allá Galicia nuestra ruta continúa en calma las de reírse en el Festival Porta América de música gastronomía esta noche actuarán Carolina durante qué tal se llevan Carlos la música en la gastronomía

Voz 0335 07:11 llevan muy bien y últimamente mejor que nunca la verdad es que más allá del placer que te puede a cocinar escuchando música de fondo cada vez surgen más iniciativas que mezclan estos dos placeres que de alguna manera están condenados a entenderse hace un par de años estuvimos hablando de la guía de nuestra compañera Elisa Muñoz si es independientes con restaurantes de toda España recomendados por por grupos de música bueno otra de las que no se de los faros de este binomio Gastro musical es el festival Puerta América que se está celebrando este fin de semana donde esta noche toca Carolina durante que el grupo que que estamos escuchando pero que además es el único festival que tiene dos carteles uno de música y otro de cocineros hay más de treinta y además muy buenos con muchas estrellas Michelin muchos soles Repsol y no se puede decir de algunos de Castro Josean Alija aquí como hoy a Roberto Ruiz Yolanda León de Santi Elías un montón la verdad es que ese una ocasión muy buena para probar muchas tapas muy ricas y muy baratas y luego irte

Voz 0194 08:15 espero escuchar música Martín ante animaría a cocinar tapas en un festival de música

Voz 1520 08:20 el Barcelona no ni María cocinar sino que sería capaz de ofrecer un recital de estos de risa

Voz 1415 08:28 no no no no sé yo si te lo tocan algún instrumento decantando Martínez

Voz 1520 08:32 te voy a decir la verdad antes hace unos meses Mi gran amigo Jaime Anglada una regalo en una fiesta debemos vive en Mallorca una armónica que deben cuando pues sacó del bolsillo una muchas risas tocando la cuando estoy un poco pero luego pues tengo que decir que llevo muchísimos años en el oficio cocinado en los lugares más insospechados esas que un festival de musicales un escenario perfecto para liarla parda los fogones yo tengo que decir que tengo un grandísimo amigo Miguel Martínez que es el director del Jazzaldia donostiarra que San Miret todos los veranos una programación de primer orden en el escenario más gastronómico del mundo que es la ciudad de San Sebastián

Voz 0194 09:14 eh Carlos seguro que muchos oyentes lo conocen en quienes además nosotros haciéndolo hora25 lo hemos tenido en alguna ocasión pero por si hay algún despistado quiénes Pepe Solla

Voz 0335 09:22 bueno eso ya es uno de los mejores cocineros de Galicia te diría también que uno de los más queridos porque es un tipo muy inquieto que siempre está haciendo cosas y siempre está liando a sus colegas para hacerlas en grupo hace unos meses en enero le llamábamos porque declaró a su restaurante Casa Solla que tiene una estrella Michelin en un espacio libre de violencia de género y él añadió de Vox también eso le costó algunas críticas entre Advisor pero también muchas simpatías y bueno hoy le tenemos algo bastante más inspirador porque él es el coordinador del cartel gastronómico del Puerta América yo creo que esto que ha dicho Martín de que ese anima

Voz 8 09:56 eh puede acabar pero yo le haría la invitación Pepe muy buenas noches hola buenas noches si ya te iba a decir Martín Vegas arriba que el partido vaya te a con la armónica cosa armónica Pepe no no no no no cocinando coordinando pero que aquí se viene a cocinar como cocinero luego Si quieres también hay tocamos cantamos porque además es que dijiste no cuando estoy un poco bueno ver fumaba dicho vale pues no te preocupes no te preocupes que colonias ponemos ya lo tiene lo tiene fácil ya

Voz 0194 10:34 Pepe no es muy habitual ningún festival de música apueste fuerte por la oferta gastronómica

Voz 0654 10:40 no es muy habitual pero bueno Port América nació hace ocho años y desde hace ocho años la puesta fue muy clara es decir de queríamos hacer un festival en donde la la gastronomía estuviese presente un montón de cocineros con mucho sobre Repsol y estrellas de estas cosas y tal están aquí a día de hoy Carlos lo comentábamos además de treinta a treinta y tantos cocineros y treinta y tantas bandas os estamos estamos equilibrados exactamente no es muy muy bonito ver lo bien que llegan a convivir sobre todo demostrar que que se borre el concepto este de alta gastronomía elitista a unos pocos para no os ha al contrario la gastronomía es para el disfrute todo el mundo es el Barça es una cosa cosas que todo el mundo puede llegar a alcanzar esto tenemos tenemos muy claro hoy un festival es increíble

Voz 0194 11:29 que se puede encontrar la gente para poner un ejemplo tu te vas al festival a América in escuchas música pero de comer que puedes encontrar

Voz 0654 11:37 que se puede encontrar porque de pronto mira en el día de hoy dentro de dentro de diez minutos bueno de un ratito

Voz 10 11:43 perdón estaban trabajando pues desde Andoni Luis Aduriz Begoña Rodrigo Roberto de aquí es Santi Elías Kiko Moya

Voz 0335 11:54 no se osea que te puedes encontrar yo tengo tengo aquí el en que van a preparar Kiko Moya va a hacer un Pepito de ternera trufa de verano Roberto de de Punto MX va a hacer un murete de cochinillo con frijoles refrito ponéis las cosas vamos

Voz 1415 12:08 debe creo que en la zona de Tabasa hay un escenario y tú te subes al escenario

Voz 0654 12:14 no por eso se lo dejamos para Martí de la Rosa Liga eso eso es todo yo toco la guitarra pero te puede acompañar perfectamente Bardem yo toco la guitarra dime dime sabes que osas a becas armónicas tienen una fijación concreta que buscar cuál es la afinación y hacemos algo si pero esto sí es cierto es casi un grupo de T no no no yo yo toco y tengo muchísimos amigos no sólo con dinero sino músicos también de ir de vez en cuando pues me dicen oye súbete tocamos ayer estuve tocando con grupo que es covers y hoy los fíjate acaban de liarme hace un ratito para que para que me suba con otro grupo hoy dentro de Rodrigo valiente también dentro ratito pero este no estaba previsto e para decirme mira te vas a subir conmigo a tocar esta expedición para que suba pero tú te has Mi Art perdona no le cuesta mucho exacta puesta o sea yo diría que le iba a todos estos cocineros para que vengan aquí también si luego yo me niego a que me quedaría fatal quedaría fatal y tienes varios muy mal

Voz 0194 13:14 alguien del público que nos puede dar la opinión de cómo está yendo el festival

Voz 0654 13:19 sí tengo aquí un espontáneo a ver a ver pasar el micrófono

Voz 0194 13:22 Dani un chaval hito que empiezan en esto de la radio

Voz 8 13:25 hola Ángels buenas Pedro Blanco usted que estás de vacaciones por sitio que del mundo ahora mismo estoy encantado de la vida

Voz 1715 13:34 sí se ha ido de vacaciones aquí bueno pues me he tenido que hace unos aquí yo tengo una vida oculta una segunda vida periodística y que de vez en cuando escribo algunos reportajes gastronómicos en la Guía Repsol bueno la Guía Repsol digamos patrocina la parte culinaria de este festival ofrecieron venir a verlo me dijeron es espectacular va a saber un ambientazo en la cocina y lo hilo ahí el buen rollo de los cocineros la marcha con la que cocinaban a noche es brutal es brutal Ésa es un sitio que hay que venir y que hay que ver si la gente

Voz 11 14:08 haciendo cola para aprobar las las tapas una semana condiciones hace buen tiempo hace buen tiempo Pedro hace muy buen tiempo ahora está hoy ha estado Un poquito nublado ayer hizo más sol estamos aquí

Voz 0335 14:20 a la vega del río a la orilla del río el escenario es un escenario natural precioso rodeado de monte de árboles de verde

Voz 1715 14:29 sí la verdad es que es una experiencia ya déjalo

Voz 0194 14:32 que nosotros estamos en plena Gran Vía aunque luego lo contaremos con que un juez ha dicho que hay que poner multas a los que pasen por Madrid entre este que tú te ha sido esto esto está cambiando Un poquito Pedro esto está cambiando el coche igual cuando vuelvas dejándole de haber atascos ahora luego lo contaremos a partir de las diez el año pasado en ese festival tocó Boyacá costaba quienes tiran García pues eso

Voz 0335 14:51 el el cincuenta por ciento de de esta banda gallega que hace Trapp rural Gibrán no vive de momento solamente la música sino que trabaja en el sector de la restauración o sea que

Voz 0194 15:02 hemos ahí buscado cocina le gusta la música

Voz 0335 15:04 deberán es músico pero también cocina bueno hay hay caminos cruzados el año pasado tocó precisamente en el escenario que controla Pepe Solla en octubre van a sacar su primer disco una banda super interesante

Voz 12 15:17 en propio James Mc Chrystal Santos Thierry dadas golden Grace setas con el mismo basta ya a un bebé con merme rica pasta

Voz 1415 15:48 Gibrán muy buenas noches hola buenas te comes todo eso que cantas hombre faltaría más todo lo que digo siempre verdad Sete inspirada en la vida real en tu vida real lo máximo posible sí dime

Voz 0194 16:00 es una cosa trabajar en un restaurante en la restauración es inspirador os sólo sirve para pagar facturas

Voz 1415 16:07 a ver en parte sirve para pagar facturas luego hay una parte que sí que está muy bien que es el trato con la gente que al final tú te das cuenta de osea hay mucha socialización dentro de eso y eso también está bien a mí me gusta mucho el hablar con la gente del conocer personas y tal pero sí que es verdad que yo lo que me gustaría poder hacer con mi vida al cien por cien es es es ganarte la vida con la música efectivamente eso está complicado de hecho si está está un poquito complicado pero mira ahora con lo que estábamos hablando se me ocurrió una posibilidad que quería lanzarles aquí a a Pepe y a Martín que ya que ellos son cocineros que hace música yo soy un músico que a veces cocina pues Si se vosotros estáis interesados yo os co recojo este este cable que lanza estéis así al aire podemos montarlos un grupo cuando queráis dicen que dicen que canto yo no no imagínate decidan sea tu cantando Pepe con la guitarra Martín con la armónica esto no tiene precio yo creo que lo yo creo que lo metamos eh

Voz 0335 17:14 yo me me su modo tócame la pandereta reparta

Voz 1415 17:18 ay ay ay yo estoy viendo un piloto eh aquí y luego acabamos hacemos un poquito de comer bien

Voz 8 17:27 has meter en mi culpa no te creas yo creo por lo poco de todos lo digo y encima si vamos perfumadas ya ni te cuento recibirán

Voz 0194 17:37 vamos de Porta América lo especial que tiene la importancia que tiene la gastronomía en un festival de música tuviste el año pasado como se vive esa mezcla

Voz 1415 17:46 pues ya ve yo la verdad es que nunca habíamos estado en en algo que fuera tan especial no tan diferente ah como es el Port America's realmente no sabíamos muy bien cómo que esperarnos al al llegar allí yo la verdad es que sí que me esperaba lo que hablaba Pepe un poco al principio algo un poco más así Hayek las pagar bastante por por comer estas cosas pero luego al final sí que te das cuenta que es como que está todo muy muy ensamblado los los cheques se nota que están a tope con eso que juega en plan yo también me lo pasé de puta madre fuera cocinero seguro que me lo pasaría muy bien con haciendo todo esto la experiencia de tocar encima de unos doce encima literalmente sino empleo y encima hay detrás de unos fogones como está pasando todo para mi fue algo espectacular comisteis bien al menos este bien hombre yo creo que eso la duda la la dura USA donde a la pregunta venga venga lírica siempre se come bien en ese es verdad eso es muy verdad en el restaurante que tú trabajas también el restaurante que yo trabajo como es de comida rápida a veces se bien y otras veces no se come también seguro que en cualquier otro sitio se puede comer mucho mejor a partir de aquí en Galicia tenemos muy buena comida pero te gusta cocinar también decías hombre a mí y todo lo que se ha hacer comer sobre todo si es para comer me lo yo después a mí hay una cosa que me gusta que es cocinar para compartir Martín siempre dice que él es un transportista de felicidad Martín cuando quieras cocinar para mí eh cuando es cocinar para mí yo te invito te doy un concierto en tu restaurante tú me cocinas para mí sí es lo que te gusta tío mira mira vamos a hacer una cosa no sé si va a cocinar para ti pero tiene una receta Martín hoy de risotto con mejillones en San Martín no

Voz 1520 19:40 venga pues hombre no

Voz 1415 19:42 me voy a decir que tomen nota porque hace falta tomar nota vamos con

Voz 0194 19:45 a esto yo estoy apuntando bueno si Pepe que siempre que aprender de ellos de acuerdo contigo exacto yo pongo la oreja seguro exacto siempre que aprender venga Martín vamos con la receta

Voz 1520 19:53 vamos a poner en una cazuela a sudar un minuto la pelota picada aplastado los de Perejil a fuego vivo con los diez gramos de mantequilla y las dos cucharadas óperas de aceite de oliva agregó éramos los mejillones y mojamos con los ocho centilitros de vino blanco tapamos dejamos cocinar medio minuto hasta que se abra los mejillones de seguido escurrimos reservamos el caldo ir retiramos la Concha a la basura y la carne la guardamos viento Rocío Ramos con una cucharada de él jugo de cocción veinte gramos de Perejil Picabia reservamos esto en al lado derecho luego mezclamos un litro de fume con unos trescientos gramos de jugo de mejillón y ponemos a hervir y lo que hacemos es coger una cazuela sudar los cuarenta gramos de cebolleta picada con los diez gramos de mantequilla y una cucharada de aceite oliva agrega amos los ciento ochenta gramos de arroz una pizca de sal en sacáramos durante dos minutos mojamos con él y con el vino blanco lo reducimos Asseco cubrimos con el fume hirviendo contamos durante más o menos dieciocho a veinte minutos dos sin dejar de remover comprobamos la cocción del arroz apartemos cuando está en su punto apartados del fuego incorporamos los veinte gramos de mantequilla restantes y los treinta gramos de nata montada solamente nos falta verificar el punto de sal emplazamos el risotto coronando con los mejillones reservados justo que cojan el calor los mejillones que habíamos reservado tengamos un risotto con mejillones increíble

Voz 1415 21:29 ya comernos los lo que nos faltaba has tomado nota Gibrán es una Pinto

Voz 8 21:34 da igual igual luego cuando llega muchísimo

Voz 0194 21:39 más gracias por haber estado con nosotros un beso ven grandes posibilidades a vosotros sepa disfrutar del festival

Voz 0654 21:45 claro que sí yo hoy toda la gente que está ahí esperando el que es muy gordo es increíble como pues como decía Pedro esto es difícil explicarlos de que vivirlo hay que venir aquí y ver qué es esto entonces vosotros que sois los que tenéis el dominio de la palabra a ver si consigue explicarlo yo no puedo yo os digo venir aquí vivirlo de verdad

Voz 0194 22:03 pero te lo todo mentalmente para contárnoslo luego vale yo ya te lo cuento en septiembre venga en sentido te madrugada exacto tendremos que prepararle preguntarle a Pepe ya Martín platos de madrugada Carlos

Voz 0335 22:15 quedaban últimas últimas entradas para el Puerta América o pensar que si alguien está por allí

Voz 13 22:21 la al por la noche da tiempo de oro encontradas imagínate lo que este fin de semana en Galicia PP Martín muchísimas gracias y Pedro también gracias lifting

Voz 1415 22:29 vale hasta luego Carlos

Voz 14 22:31 esta semana