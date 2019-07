¿Hasta dónde llegará la esperanza de vida?

Voz 0313 00:00 no sé qué le parecerá Jon Sistiaga Jon buenas tardes qué aburrimiento ochenta que hoy tenemos en Bilbao no no sé qué es la canción que como comentó comentó Story hasta el infinito y más allá poco slow

Voz 0057 00:13 plan de de este de este proyecto aquí te da pereza

Voz 0313 00:16 también te daría pereza a mí

Voz 0976 00:18 sí me me da pereza si recuerdas hace dos años au tres casi entrevisté a una señora Emma Morano la no nada que le llamaban tenía ciento dieciséis años pasaba por ser la mujer en ese momento más anciana del mundo yo lo hacían documental que iba sobre la muerte porque ella de alguna manera estaba sobreviviendo la muerte y sellar sobre seguía haciendo bueno su nivel de vida deja bastante que desear pero sobre todo que esa es la que había visto morir a sus hijos había visto morir a sus hermanos moría sus hijos moría alguna de sus nietas le cuidaba una bisnieta las tataranietos chica chico estaba completamente sola a mí no me dio ninguna envidia que esa mujer Concilio dieciséis años la verdad franca

Voz 0057 01:02 da pereza es unidad Pereza que si viviéramos hasta los ciento ochenta tendríamos que trabajar hasta los ciento sesenta

Voz 0313 01:08 aparato había visto aparte parte que no tengan que cotizar claro pero pero volvamos ahora a la a la primera a la primera pregunta técnicamente esto sería posible no responda a vosotros vamos a preguntárselo al director científico del Instituto de terapia regenerativa del Centro Teknon de Barcelona doctor Lluís Orozco buenas tardes bona tarda

Voz 1 01:28 hola qué tal los que gustaba hay empecemos por eso

Voz 0313 01:30 esto técnicamente el planteamiento de millonario

Voz 0057 01:33 un puede parecer disparatado y seguramente lo es

Voz 0313 01:36 pero técnicamente sería posible

Voz 1 01:38 bueno de entrada todo suena un poco friki pero mira yo como sabía que me iba a llamar puesto realmente no soy un experto so es de ciento ochenta años dos gráfica dos gráficas que las tengo aquí delante yo diría que este señor no lo sé seguro que no ya pero seguramente los bisnietos de sus nietos sin hacer absolutamente nada es difícil y dos en la nevera Dani siguen quedándose tranquilitos en su casa seguramente pues se van a ir acercando a esta meta

Voz 0057 02:11 claro que yo tengo aquí la gráfica

Voz 1 02:14 de supervivencia que he dicho estamos hablando esto bueno en mil novecientos diez Un señor que nació en mil novecientos diez pues la la gráfica era pues se murió unos cuarenta y dos años y medio la red que que no en tiempos de los romanos también había personas ciento veinte años pero claro era una cosa extraordinaria pero no se mil novecientos diez pero claro cuando me voy a mil novecientos no unos cincuenta y ocho sesenta la media eran setenta años y ahora estamos en ochenta y tres es decir es una gráfica parece que va surgiendo subiendo con el bajón correspondiente a la a la el epidemiólogo de Gripe del dieciocho en tiempos de guerra pues la mortalidad pero la gráfica va subiendo y por qué por la medicina del futuro por la medicina del pasado mire yo no tendría que estar hablando aquí tuve una apendicitis y me operaron y me pusieron Perifé pero claro cuando no había iba la penicilina y había una operación vale excesiva pues me hubiera muerto como tantos otros miles no por lo tanto su esta supervivencia es a base de sobrevivir con todos los inventos

Voz 2 03:30 eso sí innovaciones que se están produciendo continuar

Voz 1 03:32 ante en el campo de la medicina y todo bien

Voz 0057 03:35 que todos los niños que morían antes de los cinco años porque no se les vacunada de cosas que terminaban siendo mortales no

Voz 1 03:41 la la tengo aquí las gráficas es decir fijaros ya en mil novecientos sesenta la gráfica osea me marca cuarenta niños morían de cada mil en el periodo perinatal que al año osea era una mortalidad el cuarenta por mil en el primer año en mil novecientos sesenta y ahora estamos a dos coma seis fijar

Voz 0313 04:07 no claridad

Voz 1 04:09 picado en estos pocos años

Voz 0313 04:12 este señor a este señor entre otras cosas le falta paciencia digamos no se él y a él no le tocará pero dentro de varias generaciones posiblemente sí

Voz 1 04:20 la idea es que final sino es aplicando simplemente los avances científicos en todo a favor sigan aplicando allí irá haciendo estas que esta supervivencia pues se vaya haciendo pues pues cada vez más ahora aquí una vez dicho esto constatando destapar esto es un poco te parece un poco como las los récords estos del piso no parece que no se vayan a batir nunca pero es igual batiéndose batiéndose o qué que esto se va a parar en algún momento pero esto no pinta que sea sino simplemente por otro asunto es que en el mundo que están barajando como si tal hombre yo en primera persona las por decir que sí que estamos logrando cosas

Voz 2 05:06 que que vamos en mí

Voz 1 05:09 en Mi practica profesional no lo hacía ni pensarlo

Voz 0313 05:11 por ejemplo menos bueno

Voz 1 05:14 no nosotros estamos en diversos teníamos estudios ya sepan explicando a pacientes que están dando los resultados finales en cuanto regeneración de tejidos diferentes se podrá hablar por ejemplo para meternos en un berenjenal pues al igual no sabía mal irradiaba forzosamente por un cáncer bucal deja de funcionar esa trófica hablo de ello por el interés que tiene en los primeros casos tratados en el primer ensayo aprobado en España en ese sentido pues estamos viendo que los pacientes vuelven a salir evidentemente más menos que dependerá de las dos que recibieron al tiempo que estas variables pero estamos constatando ese tipo pues nuestras esto realmente es así pues tendremos que un gran porcentaje de este colectivo afectado pues en el futuro le parece normal que vengan les ponga una cosa ya que no se ha solucionado dices bueno y esto tiene interés hombre pues mira unas glándulas al igual que no funciona pues quiere decir pues inflexiones vocales etcétera etcétera que individuo y que por lo tanto queríamos de alguna forma abocan a disminuir las esperas las debidas no

Voz 0057 06:25 entonces entonces la noticia no es tanto que podamos llegar a ser inmortales sino que llegaremos mejor al momento de la muerte que eso también es algo que se ha producido en el siglo XX es decir a mediados del siglo XX una persona con sesenta años ya era una anciana prácticamente ya verás una persona joven no

Voz 1 06:40 de estos esto es lo que no es a los que uno está pasando ahora es decir aquí y es el paciente personas a día tranquilamente y esto cuando yo era pequeñito era impensable no Ordesa sesenta años era un venerable dije Fito que estaba casado oyendo la radio precisa empezamos

Voz 3 06:58 Sistiaga manifiesta de bueno yo quería preguntarle al doctor se pero entonces existe un límite biológico

Voz 4 07:06 o nos lo podemos empezar a ir saltando de vez en cuando se poquito a la saliva

Voz 1 07:14 no hombre es lógicamente el límite biológico mueve como el límite del ser humano a correr más deprisa me sospecho que evidentemente existe pero cómodo el ser humano se ha planteado tantos límites como el volar etcétera etcétera que parecía que esto era imposible me acuerdo que en una una estación celebre diccionarios pasa de principios de siglo pues decía que esto del volar que sí pero esto es una cosa que quedará limitado a cosas muy estrictas de militares no

Voz 0313 07:47 no acertaron te hablo yo además

Voz 1 07:53 bueno a ver Einstein por ejemplo dijo que estos de la de la energía atómica que esto que nada que que esto no tendría una gran interés o Chaplín te dijo que que que es poder y que era una moda pasajera luego al cabo de unos años pues le dieron el premio no de ahí el premio el Oscar de Hollywood es decir que hasta los mismos sabios pues ir rectificando el la grafía de todo esto es vivir estos años pero vivir con la calidad de vida estamos con un es evidente que no todos los las personas de noventa años tiene una gran calidad de vida pero estaréis de acuerdo conmigo que cada vez más

Voz 0313 08:33 sí sí doctor una curiosidad una curiosidad logística bueno por decirlo de chutar se células madre cada seis meses que te cuesta al cabo de los Utah pagar eso a ver

Voz 1 08:44 como al principio he visto que es decir es que era un tema así beca contemplar seriamente seriamente pues hemos de decir que en esto sí que es muchos ismos nos está diciendo es decir lo que vamos a encontrar por así decir por internet la mayoría de cosas no son ciertas estos temas estas ratas mucha alegría que no esas vamos a ver cualquier tratamiento o con células ha de estar para resumir autorizado por la autoridad sanitaria en nuestro caso a España pues la Agencia Española del Medicamento sino hay el papelito que ponga que está autorizado la el noventa por ciento de posibilidades que no sea nada que no sea real no se da ese era era una una falsificación fraude directamente esto una reunión hace un par de meses el Ministerio de Sanidad precisamente con presencia de periodistas científicos pacientes etc en que se puso de manifiesto también la preocupación de las autoridades sanitarias que hemos decir que es mundial en este tema ahora bien si este señor tan millonario pues es lo que decimos pues mire pues Michael Jackson también tenía un señor en su casa aquel no

Voz 0313 09:56 así terreno y así se lo he dicho

Voz 1 09:58 posibilidad puede ser que hay nada que tenga las neveras lleva células pero a nivel técnico Diego para nosotros para que nos entendamos esto no funciona así de estos son medicamentos que están regulados difícil yo estoy producir en laboratorios especializados en asuntos que se emplee la terminología de una forma así alegre e células y todo sea regeneración ya no es exactamente así

Voz 0313 10:24 Lluís Orozco director científico del Instituto de terapia regenerativa del Centro Teknon de Barcelona gracias pero este relato en La Ventana eh

Voz 1 10:31 digo de todas formas es más recomendable que habléis con filósofos más que médico sí

Voz 0313 10:39 el gran reto ético sino que es ético yo creo habrá todo un abrazo adiós adiós adiós