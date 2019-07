Las cosas de la vida: Relato ganador del mes de marzo

no era vais

Voz 1880

00:08

hacer varios peces de colores también me explica mi hijo en cuanto dentro en su cuarto enseñando los dibujos de dos estrellas de mar tres caballitos y una medusa para pegar los en la ventana de su habitación que se que al abuelo le gustan mucho las cosas del mar y me da tiempo antes de que te vayas a verle al hospital añade sonriente sin imaginarse lo que he venido a decirle Le dibujará una caracola igualitos a la que nos encontramos mientras paseaba vamos juntos por la playa el último día de vacaciones