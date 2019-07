Me quiere: Relato ganador del mes de abril

Voz 2

00:10

el último día de vacaciones al cesto se acercó a mí me entregó sobre no dije nada nunca sé que decirle dejé a mis amigas y me fui sola camino del río lo abrí una hoja escrita a mano era una carta de amor con algunas faltas de ortografía pero no importaba gira era el chico de mis sueños me tumbé sobre la hierba cerré los ojos e imaginé que sus labios rozaban mi voz después guarde la carta el sobrino el sobre lo parcial