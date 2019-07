Hora 25 Deportes: Enfado del Atlético con Griezmann y el Barça (05/07/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 00:10 con Griezmann no pensábamos que estaba todo hecho si el Barça se ha complicado la negociación se ha complicado el fichaje de Griezmann por el Barça hoy para que os hagáis una idea de cómo ha sido el desarrollo de los acontecimientos Josep Maria Bartomeu el presidente del Barça ha dado una conferencia de prensa a las cinco y media de la tarde para hablar de las dimisiones que ha habido su junta directiva para decir que saben que Neymar quiere salir del París Saint Germaine pero que el parecen Jermaine no le deja salir con lo cual ha dicho no hay asunto ID pronto ha llegado una pregunta sobre Griezmann le ha preguntado Un compañero que si como Griezmann se quiere marchar del Atlético de Madrid el Barça va a entrar a negociar para contratarlo aquí sorprendentemente Bartomeu ha contado que ayer hubo una reunión entre un emisario del Barça y Miguel Ángel Gil para negociar por Griezmann lo ha dicho así

Voz 3 01:05 en la reunión ayer tuvimos una reunión nuestro CEO Óscar Grau ayer se reunió con Miguel Ángel Gil se reunieron en Madrid y empezamos a pedir si sería posible que esto se pueda producir ya está no explica nada más ya que la Reuniones confidencial entre clubes pero sí es verdad ayer se produjo esta reunión en Madrid entre estas dos personas

Voz 1157 01:24 caracas dos personas bueno pues pasados

Voz 0919 01:27 a unos minutos de esa rueda de prensa el Atlético de Madrid ha emitido un comunicado durísimo quizá el más duro desde que yo tengo uso de razón dio un club español contra otro el Atlético lo dice que ayer en esa reunión entre grado y Miguel Ángel Gil el Barça pidió pagar a plazos la cláusula de ciento veinte millones pero el Atlético dice que el Atlético tiene constancia de que en el mes de marzo el Barça ya tenía un acuerdo con Griezmann cuando la cláusula era de doscientos millones de euros y cuando el Atlético de Madrid estaba jugando la Liga el campeonato con el equipo azulgrana y que eso lo considera una falta de respeto del club ir el jugador voy a leer textualmente lo que dice el comunicado en es el siguiente punto como consecuencia de todo ello en el día de hoy el Atlético de Madrid ha recurrido al jugador a su hermana como agente del futbolista y a su abogado que Antoine Griezmann en cumplimiento de sus obligaciones contractuales con nuestro club comparezca el próximo domingo en las instalaciones de la entidad con el fin de empezar la pretemporada con el resto de compañeros es decir Griezmann a entrenar con Simeone continúa el comunicado diciendo el Atlético de Madrid quiere expresar su más enérgica repulsa por el comportamiento de ambos en especial del Fútbol Club Barcelona por haber inducido al jugador a romper su vínculo contractual con el Atlético de Madrid en un momento de la temporada del club se estaba jugando no sólo la eliminatoria de Champions ante la Juventus sino el título de Liga contra el propio Fútbol Club Barcelona algo que consideramos vulnera los periodos protegidos de negociar John con jugadores ya altera las normas básicas que rigen la integridad de toda competición deportiva además de suponer un enorme perjuicio para nuestro club y sus millones de aficionados guerra total entre el Atlético y el Barça por el asunto Griezmann enseguida estamos en Barcelona porque a Bartomeu le han ido a preguntar hace un minuto sobre este comunicado del Atlético de Madrid claro Bartomeu ha dicho que ahora solamente habla de Frankie The Young el jugador al que están presentando ahora mismo en el Camp Nou que debe estar alucinando Frankie de John en su presentación en Barcelona y no se habla de otra cosa que del Atlético de Madrid ID Antoine Griezmann el día tiene tras cosas que quedan por supuesto en un segundo plano aunque son importantes por ejemplo Roberto Bautista y Fernando Verdasco se han clasificado para los octavos de final de Wimbledon Bautista ha eliminado a Caixanova y Verdasco a Fabiano es decir dos españoles en octavos de final de Roland Garros y estamos en la previa del comienzo del Tour de Francia yo tras muchas cosas más del mercado de fichajes pero es que nos tenemos que ir a Barcelona ahora mismo pero como siempre antes ante lo primero este programa son los oyentes guasa

Voz 4 04:16 qué pasa Gallego buenas tardes hombre Nadal ayer demostró el saber estar la educación es una persona que que da gusto da gusto verlo nunca le escuchará un una mala palabra eh eso sí que es un CRA pero un crash con mayúsculas da gusto verlo da gusto escucharlo una persona pero un diez pero un diez dando ejemplo siempre a los más pequeños ya ya dos mayores porque Giorgios usted vaya vaya personaje yo no sé cómo la la ATP no yo no lo expulsado el circuito esquí Kyrgios Kyrgios perdona pero es Kiir yo es que yo yo de dicho Giorgio pero bueno no voy a volver vaya personal no vaya vaya tela marinera Kyrgios bueno pues nada gallego saludos un abrazo

Voz 5 05:28 buenas tardes Gallego Madrid vendió la paja hora quede toca vender la plata a ver cómo a vender es lo tiene muy complicado decía viuda veinticinco Deportes

Voz 0919 05:48 en ver la paja el fácil vender la plata difícil vender a Griezmann madre mía cómo está el asunto empezamos venga hice el comunicado del Atlético de Madrid contra Griezmann y contra el Barcelona que el Atlético de Madrid tuvo conocimiento de que el Barcelona y el jugador habían alcanzado un acuerdo el pasado mes de marzo en concreto los días posteriores al partido de vuelta de nuestra eliminatoria de Champions contra la Juventus así como que habían estado negociando las condiciones del acuerdo desde mediados de febrero saca toda su artillería dialéctica el Atlético de Madrid porque luego hay que decir que si tú crees que el Barça ha incumplido la normativa FIBA FIFA ya adulterado ir vulnerado el los periodos protegidos de negociación con jugadores lo que tienes que hacer es ir a denunciar a la UEFA o a la FIFA al Fútbol Club Barcelona por lo pronto este durísimo comunicado en el Camp Nou es la noticia el día de la presentación de Frankie de John allí estábamos Lluís Flaquer buenas tardes

Voz 1157 06:55 hola qué tal muy buenas sí sí a Bartomeu se Lois

Voz 0919 06:58 intentado trasladar pero ha dicho que ahora

Voz 1157 07:00 no no sí porque ha finalizado ya esta rueda de prensa de prestación de de yo estaba Bartumeu entre los que tenían turno de palabra sí que es la trasladó la pregunta qué le parece este comunicado tan duro del Atlético de Madrid bueno ha derivado dice que ya ha hablado anteriormente que cuando vuelva a hacer una comparecencia de prensa ya responderá por tanto evidentemente el Barça momento no dar respuesta aunque ante la dureza de la así que acusaciones por parte de la de Madrid imaginamos que algún tipo de respuesta habrá llama la atención gallego que cuando acaba la reverencia de Bartumeu preguntamos al club como había ido esa reunión para intentar sacar algún detalle más y desde globos decían que habían percibido cierta intención de negociar paz del Atlético Madrid Si bien es verdad que señalaban que el Atlético la clave la ubicada en su interés ponerlo por Nelson el lateral del Barça Si uno entra elaboración decía el Barça entonces el Atlético no quería negociar pero insisto ahora evidentemente el SCI

Voz 0802 07:48 Mario ha cambiado la dureza del comunicado de la deuda

Voz 1157 07:51 Madrid imagino merecerá respuesta alguna por parte del Barça que evidentemente contaremos en cuando la sepamos en sintonía de la SER

Voz 0919 07:56 sí a todas luces ayer inició una negociación el Atlético dijo que no aplaza el pago de la cláusula pero si entrase miedo que a lo mejor le interesa al Atlético de Madrid a Simeone pues la cosa puede cambiar pero en cualquier caso el asunto Griezmann va a dar mucho que hablar porque a ver qué hace Griezmann el próximo día incorporándose a los entrenamientos a las órdenes del Cholo Simeone increíble lo que puede cambiar una situación en cualquier caso también ha sido noticia en la rueda de prensa de Valdo de Bartomeu aquí como se ha referido a la posibilidad de que Neymar vuelva al Barcelona

Voz 1157 08:37 sí ha querido cerrar el asunto dice que no hay caso que no hay caso básicamente por una razón dice que el copresidente del Barça Sabri que Neymar quiere salir del París Saint Germain pero que es el Paris Saint Germain el que no quiere que Neymar salga así que dice Bartumeu que no hay caso Neymar

Voz 6 08:52 poco para acabar con todo lo que a los medios sabemos que que de irse del país antes hermano lo sabemos pero también sabemos que el país hermano cree que no hay más se vaya por lo tanto no hay caso lo sé porque lo he leído en la prensa y los Dani porque Nasser con que hicimos un montón de comités de UEFA y comités de laica pero pero los por por por la prensa

Voz 0919 09:14 neymar se quiere ir del París Saint Germaine pero el París Anne Germaine no quiere que Neymar se vaya por ahora porque si el París Saint Germaine cambia de opinión

Voz 7 09:25 a lo mejor el Barcelona Sique Le Havre

Voz 0919 09:27 puertas a Neymar y todo esto el día de la presentación de Frankie de John que estaba con su sonrisa de oreja oreja en medio de este lío

Voz 1157 09:36 bueno cómo ha sido Flagey tiene mérito que haya perdido la sonrisa porque como decías tú deber flipado con todo lo que ha pasado en Barcelona llegó que acaba de emitir P de Jordi Mestre como directivo Pep Segura pendiente de un hilo el director deportivo pero bueno no ha perdido la sonrisa ante casi veinte mil pero ha estado en el camino para dar la bienvenida al centrocampista holandés que recordemos ya fue fichado por el Barça el pasado veintitrés de enero firma por cinco temporadas cuatrocientos millones de cláusula de John que se ha mostrado feliz porvenir remarca que el viaje bar tuvo para convencerle en su día fue clave para acabar fichando por el Barça sabe que va a tener competencia en el centro del campo le han preguntado por de LIC dice de John que le encantaría que viniera pero que no depende de él llamó de Hacienda gallego le han preguntado la prensa a de John que Cruyff debutó en un clásico con la raíz del Barça ganando cinco cero si el podía garantizar que haría lo mismo con una sonrisa yo que lo intentará pero evidentemente no puede asegurarlo pero en como digo veinte mil personas han querido dar la bienvenida hoy a Frankie de John y por cierto gallego para ampliar un poquito más el tema de la reacción del Barça ante el comunicado de Atlético Madrid me comentaras ante Ovalle hablando con el club que lo interpreta como una pataleta del club colchonero para cubrirse ante su afición mantiene tiene el Barça que ellos no firmaron nada en marzo con mal

Voz 0919 10:46 a saber cómo termina del asunto por lo pronto el Atlético de Madrid dice que el Barça Griezmann han faltado el respeto al Atlético y a todos sus aficionados ICOM boca Antoine Griezmann en cumplimiento de sus obligaciones contractuales a comparecer el domingo en las instalaciones de la entidad

Voz 7 11:06 para empezar la pretemporada

Voz 8 11:09 las órdenes del Cholo Simeone el culebrón Griezmann

Voz 0919 11:14 no ha terminado Ikeda muchos capítulos vamos saber dónde juega Griezmann el año que viene ocho y cuarenta y uno seguimos en Hora veinticinco Deportes bendito el gato antes de detenerlo

Voz 1509 12:38 pues ha sido presentado el toro Herrera esta tarde en el Wanda me tres bolivianos mexicanos ya firmado por las próximas tres temporadas ha realizado hoy su primer entrenamiento como colchonero en su presentación ha dicho que está muy feliz por llegar a un club histórico pero que de momento ha hablado poco consumo

Voz 8 12:52 la verdad que he tenido poco contacto con el con el míster han sido charlas muy muy pequeñas pero bueno creo que tendremos bastantes días para hablar para para ver qué qué es lo que les gusta o qué es lo que quiere de mí y estoy con la disponibilidad al cien por ciento con toda la actitud para ponerme bajo sus órdenes

Voz 1509 13:14 si antes como es habitual en las presentaciones ha hablado el presidente del Atlético de Madrid Enrique Cerezo como decías gallego que se han mostrado muy contento con el nuevo fichaje escucha

Voz 12 13:22 hoy tenemos el honor de presentar dar la bienvenida a nuestro vamos a estos Herrera su incorporación fortalece y aumenta la competitividad interna en una posición en la que contamos con futbolistas esto estamos muy contentos de que tú hoy ya forma parte de la gran familia de recorte de Madrid

Voz 0919 13:44 buen pelotero que ha fichado el Atlético de Madrid como el que ha fichado el Sevilla no es habitual que el Sevilla ficho jugador del Real Madrid aunque sea en condición de cedido pero redil on la próxima temporada a las órdenes de Lopetegui Florencio

Voz 13 13:59 oye si efectivamente llegó esta mañana pasó reconocimiento médico y a las tres y pico de la tarde ya era oficialmente nuevo sería cedido sin opción a compra además por parte del sería decir que volverá al Madrid le llamó Lopetegui ha sido artífice principal para que sea futbolista el sería séptimo refuerzo del Sevilla después de que hoy haya sido hayan sido presentado dos más son siete como digo un total los fichajes habían sido presentado cero enteros da Burt de John mañana irá el equipo halagos para iniciar la primera fase de la pretemporada y también ha sido noticia en Sevilla

Voz 0919 14:30 por qué ha pasado con Pau López el portero del Betis que está a puntito de irse a Italia

Voz 13 14:35 lo que está pasando gallego porque todavía no ha terminado la historia lo más probable casi seguro que Paulo pesa acabe la Roma por más de veinte millones de euros el cincuenta por ciento de los derechos en propiedad del Betis ya al cien por cien por tanto del delantero Sanabria pero como no se ha llegado al acuerdo total porque el Betis seguía treinta Roma dada veinte iban a llegar a un término medio más o menos derechos de Sanabria el futbolista se ha desplazado con el equipo Monte Castillo salieron a las siete de la tarde es decir que están llegando a Monte Castillo ahora puede que esté sólo unas horas Pau López que seguirá Roma con casi con total seguridad pero de momento está en la concentración de hoy

Voz 0919 15:14 otro madridista que no va a hacer la pretemporada con el equipo blanco poder dar va a jugar la próxima temporada en la Real

Voz 0802 15:21 qué edad hay ganas de ver al en danés Roberto Ramajo

Voz 1825 15:25 hola qué tal Gallego muy buenas lo primero que haría ganas era que se hiciera ya oficial la operación ha tardado una semana desde que la Real y el Real Madrid tuviese ya un principio de acuerdo para que jugase cedió el noruego en el conjunto txuri urdin finalmente aunque un poquito tarde pero se hace oficial finalmente cesión por una temporada eso sí ambos clubes ya han llegado a un acuerdo para prorrogar esa cesión por otra temporada o dejar que será presentada en esa macro presentación del próximo domingo a partir de las doce de media en Anoeta con los cinco fichajes de la Real para la próxima temporada

Voz 0919 15:56 también tenemos novedades en el Eibar Roberto sí

Voz 1825 15:58 en el Eibar al Rober Correa es el lateral derecho que va a sustituir a Rubén Peña que se marchaba al Villarreal por ocho millones de euros llega libre del Cádiz ha estado las dos últimas temporadas en el Cádiz natural de Badajoz ya jugó en Primera División con el Rayo Vallecano y él España

Voz 0919 16:14 noticias del Mallorca en su vuelta a Primera María toma buenas tardes

Voz 0419 16:19 muy buenas tardes Chavarrías y tú más las filas del Real Mallorca en Primera División si firma por dos temporadas con el conjunto bermellón el delantero argentino con pasa porque queda libre procedentes de seis de Renfe la primera división francesa donde ha disputado sesenta y un partido si colocado doce tantos Avi más el jugador incorpore miden cincuenta y nueve encuentro se la primera división belga con diez vamos

Voz 0919 16:45 pues a Valencia hubo momento hoy en el que parecía que Maxi Gómez el delantero del Celta iba a ser jugador del Valencia había un acuerdo casi total entre los dos clubes el jugador pero Carro Martínez la situación se complicó hoy qué pasa finalmente con

Voz 13 17:01 sí sí la el acuerdo es el que contábamos ayer se marchaban al Celta Santi Mina catorce millones y medio de euros en fijo más uno y medio en variables y la cesión del central Jorge Saenz dos temporadas pero enterado de estas condiciones ayer por la noche el West Ham inglés se puso en contacto con el Celta con la intención de torpedear la operación con una oferta superior de momento no sé si la torpedeado pero sí que lo ha dejado en el aire al final parece que Maxi Gómez será el que tenga la última palabra Si eligiendo una mejor propuesta económica la del Valencia o una mejor propuesta bueno deportiva del Valencia una propuesta económica a la del Huesca a mí para completar la actualidad del Valencia ya es oficial la cesión desde esta mañana delato Tony Fratto al PSV Eindhoven primero ha ampliado su contrato con el Valencia hasta dos mil veintitrés cláusula de rescisión de ochenta millones de euros y después se ha cerrado esa cesión pura y dura por una temporada al equipo holandés

Voz 0919 17:51 así está el mercado en España vamos con el mercado de fuera de nuestras fronteras en el ámbito internacional que destacamos José Antonio Duro tenemos algún fichaje nombre reconocible oreja

Voz 14 18:00 lo Elena ríe el ex jugador del Sevilla que ha sido anunciado con el Anderlecht belga también jugadores jóvenes que llegan a Italia en el Inter tenemos el fichaje del joven que llega procedente del Sochaux en la Juve el del también central de el que procede el subsuelo y uno entrenadores Philippe Cocu el holandés que va a ser técnico el Derby County de la Segunda inglesa y que por lo tanto sustituye a Fran lampa

Voz 0919 18:19 y en la Copa de África estamos ya en los cuartos de final en los octavos de final y atención salta una sorpresa ser decidido en la tanda de penaltis Palacios

Voz 1038 18:30 son gordo porque en el va a primera eliminatoria de octavos de final Marruecos dice adiós a la Copa de África ha sido en penaltis ha marcado los cuatro penaltis Benin después de llegar a una uno pasada la prórroga ya han fallado bufa el jugador del Celta Gené y el jugador del Leganés así que Benin es la que pasa a octavos de final después de un final increíble porque en el minuto noventa y tres a treinta segundos del final Marruecos tenía la posibilidad de Hakim Fillon en un penalti de poder pasar a la siguiente ronda no lo marcó prorroga uno uno y en los penaltis el equipo de reinar dice adiós a la nueve la noche saldrá Uganda Senegal el rival de Benin en los cuartos de final

Voz 0919 19:06 bueno pues todo esto y en el mundo del fútbol donde la gran noticia sin duda alguna es el comunicado tremendo comunicado del Atlético de Madrid contra el Barça y contra Griezmann seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0802 20:25 vamos a una inversión de todavía resuena la victoria de Rafa Nadal ayer ante

Voz 0919 20:30 Kyrgios pero hoy tenemos dos grandes noticias porque Roberto Bautista de Fernando Verdasco se ha metido en octavos de final del torneo de la hierba Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 17 20:41 hola buenas tardes y además nos han dejado solos se autista de la Caixa no es el de lo con seis tres siete seis seis uno ver las seis cuatro siete seis seis cuatro son dos magníficos resultados los coloca en octavos de final y ahora vamos a ver si mañana Nadal que juega segundo tuvo una ejemplar ante Tsonga es capaz también

Voz 18 21:05 de pasaba Honda hiciese lunes para jugar

Voz 17 21:08 estado de final tendríamos tres españoles tienen salón dando cuál es toda una hazaña también va a jugar mañana Carla Suárez contaba la Davis la norteamericana que ayer puso KO a la campeona del año pasado Angélica que una de alemana así que quizás alguno de igual que Kerber y por lo tanto puede tener opciones de Ronda

Voz 0919 21:30 bueno bueno si llegamos a tener cuatro españoles en cuartos de final de Wimbledon no me acuerdo yo si eso ha sucedido alguna

Voz 0802 21:36 ver

Voz 0919 21:36 gracias Miguel Ángel mañana comienza el Tour de Francia lo hace en tierras belgas en Bruselas con una etapa en línea de ciento noventa y uno kilómetros allí está ya el equipo de la Cadena Ser que desde mañana va a contar diariamente de los finales de etapa lo último de los españoles y de los grandes favoritos Borja Cuadrado que buenas tardes

Voz 0298 21:57 qué tal Gallego buenas tardes bueno pues que entrenará hoy por última vez en los alrededores de Bruselas han inspeccionado el recorrido de la primera etapa que no es tan llana como aparece en la que podría haber alguna sorpresa y cuidado que alguno podría quedarse cortado dicen algunos segundos hemos visto muy tranquilos a los corredores de Movistar a Mikel Landa Alejandro Valverde también hemos visto a Jesús Herrada el corredor conquense del Cofidis en ese recorrido final Enric Basque que mañana debuta en Francia y que lo hace con toda la ilusión posible peleando por lo máximo en la carrera francesa

Voz 0919 22:26 Íñigo Marquínez muy buenas tardes hola Gallego muy buenas bueno faltan algunos favoritos pero

Voz 0802 22:33 quiénes son los máximos aspirantes a

Voz 0919 22:36 el maillot amarillo y qué posibilidades tienen

Voz 0802 22:38 los españoles bueno para conseguir el maillot amarillo realmente complicado y yo apuesto por urnas más que abrir un momento extraordinario para meterse en mínimo en el top ten y ojo si les sale bien las cosas hasta rozar podio vamos a ver también cómo está Mikel Landa yo creo que tenemos más trece españoles que van a buscar victorias de etapa hijo porque puede conseguir más de una en cuatro horas los favoritos bueno pues en la sensación colombiana Bernard es el número uno en las apuestas su compañero de equipo ganador el año pasado quieren Tomás a parte como segundo favorito están los seis está Full Sam hay un ramillete de grandísimas figuras que con la ausencia de Chris Froome van a dejar una carrera yo creo que mucho más abierta y que dentro de tres semanas tendrá un maillot amarillo más que reconocido en París

Voz 0919 23:23 con un podio

Voz 0802 23:24 yo me mojo ganador Bernal el corredor del el color trineos colombiano de veintidós años que sería un pelotazo es un pelotazo tremendo pero espera full San yo apuesto por segundo el corredor del conjunto Astana que está en un momento extraordinario incremento tercero este sería también un pelotazo Enric más dicho esto gallego Nodar en una bueno para el día tremendo es el tercero en el Tour

Voz 0919 23:47 te gracias compañeros mucha suerte desde hace aceptado Eurobasket Serbia España semifinal del torneo eh Marta Casas nos lo va a contar este fin de semana las españolas van a luchar por las medallas esperemos que sea por el oro también después de ganar esta semifinal aunque Marta muy buenas tardes

Voz 1509 24:07 hola Gallego qué tal muy buenas soy Lucas Mondelo que la favoritos

Voz 0919 24:09 Serbia

Voz 1509 24:11 sí eso es lo que piensa el seleccionador el seleccionador español que ahora mismo ahora mismo está dirigiendo él entrenamiento de la selección con la cabeza puesta en ese partido contra Serbia en el que si él cree que la serbia son favoritas pero sobretodo porque son las anfitrionas van a tener el apoyo de todo el pabellón dice que si no fuera aquí este partido practicamente estarían igualados un cincuenta por ciento pero las da como favoritas pero eso sí gallego Lucas Mondelo manda un mensaje clarísimo y es que llegados hasta aquí ya que el equipo ha llegado hasta semifinales ya que el equipo está haciendo un torneo perfecto todavía no conoce la derrota no quiere que el baile ni la fiesta terminen antes de tiempo mira que claro lo dice

Voz 19 24:48 ellos son los favoritos evidentemente Juan en casa sino jugar en casa teníamos que estamos al cincuenta por ciento pero Holder casa yo esté en un punto pero bueno también era muy difícil partido de Rusia ya que estábamos estamos liados ya que nos hemos liado la manta a la cabeza por venga vamos a intentar salir los últimos de de este baile no queríamos venir a bailar no queríamos verdad discoteca pero ya que estamos dentro pues vamos a cerrar la pista no se ha

Voz 0919 25:11 al final ya está final pero cuidado que a veces de hicieran a la discoteca sincera la discoteca mala señala megas Marta mucha suerte con las semifinales y la final un beso

Voz 13 25:20 no es siempre esta terrazas discoteca gallega un mes en bares

Voz 0919 25:23 sí en el movimiento del mercado del baloncesto que también lo hay Chaves hizo que no cuentas bueno pues que Heurtel ha renovado

Voz 1982 25:31 dos años con el Barça con opción a tercero a un tercer año y atención al tema Mirotic le ha preguntado hoy no podía ser otra manera al presidente Bartomeu cómo está la situación de Mirotic esto ha dicho no

Voz 6 25:43 pero nos quedan algunas cosas para discutir con con sus agentes que espero que bien me gustaría pero no lo puedo confirmar porque puede que no acabe entonces sale no las negociaciones como pueden acabar pero sí que puedo avanzar que está avanzado pero los dos

Voz 1982 26:00 si no hay novedades gallego lunes o martes de la semana que viene Mirotic será presentado como jugador del Barcelona por otro lado Unicaja ha fichado al interior velo Downing Jerome Dani Díez ficha por el Iberostar Tenerife lleva argentinos nunca Bruce sino por el técnico Zaragoza

Voz 0919 26:16 titulares del Gran Premio de Alemania de motociclismo que se disputa este fin de semana cuáles son Mela Chércoles

Voz 18 26:23 un cayó cuatro el panel central cinco primeros señor Annan quiere poco de I más marcado por encima de la mesa en el día de hoy quién suyo con tres décimas de ventaja sobre Rins y más otras cuarto claro Viñales y Pol Espargaró así como te digo cuatro de entre los cinco primeros las otras dos categorías Binter el más rápido de Moto Bosch converge Lecuona certero Thiem Moto3 hasta que conseguir otro no con Raúl Fernández el segunda posición ojo que ha arrancado la Copa del mundo de motos en las motos eléctricas primeras sesiones de entrenamientos libres con dinero del francés con el mejor tiempo Garzón tercero en los foros españoles nombres ilustres de nuestro motociclismo como Terol que ha sido noveno o décimo lo más sorprendente el de sonido tres motos eléctricas que suenan muy zumbido estilo como nave espacial de la Guerra de la gracias gracias mira

Voz 0919 27:09 aquí lo dejamos sigue hora25 no perder es el Larguero que el asunto Griezmann viene caliente caliente o qué diría Rafaela Carra un saludo de gallego disfruta del fin de semana hacer felices hasta el lunes hoy ha sido emocionante