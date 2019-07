Sucedió una Noche; Brando, Victoria Abril y una comisaria soviética (07/07/19)

Voz 1186 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 1 00:10 a ninguno de bueno o no

Voz 2 00:30 eh

Voz 3 00:34 a eh

Voz 4 00:38 en Sucedió una noche un programa producido por Cadena

Voz 5 00:43 el canal de televisión TCM

Voz 0229 00:50 hola muy buenas bienvenidos a sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine hechas hoy vamos a recordar a uno de los rebeldes por excelencia del cine americano

Voz 6 01:00 Marlon Brando hay hombres que se dejan embargar con eso de la fascinación al estilo de Hollywood y otros no estoy segura de que pertenece a la segunda categoría así

Voz 0229 01:09 una de las grandes actrices españolas cumple sesenta años una cifra redonda que nos invita a repasar su vida y trayectoria profesional sanitaria

Voz 1970 01:17 a lo largo de mi carrera yo siempre me he encontrado con el mismo caso rachas buenas rachas menos buenas Un día todos quieren trabajar contigo de pronto nadie cuál es el mensaje y la vida que darnos

Voz 7 01:32 la risa es vecina nuestra sección dedicada a la comedia

Voz 0229 01:35 el se encargará una adorable comisarias

Voz 7 01:38 soviética Lino

Voz 0229 01:42 tendremos más cosas pero esas las gays descubriendo sobre la marcha entendemos el proyector y que comience Sucedió una noche

Voz 8 01:50 no

Voz 1186 01:55 al menos hasta que no les cobraremos

Voz 9 02:02 el montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta

Voz 0544 02:12 la película de TCM

Voz 0229 02:15 esta semana apostamos por un western Centauros del desierto una de las mejores películas del cine americano de todos los tiempos la dirigió John Ford en mil novecientos cincuenta y seis y está protagonizada por John Wayne Natalie Wood Jeffrey Hunter

Voz 0544 02:33 pues que la veía continuamente mientras rodaba Encuentros en la tercera fase y Martin Scorsese asegura que de influyó muchísimo cuando dirigió Taxi Driver

Voz 11 02:41 a esa o me entreno ya trece años y al depende del que tenía una gran pantalla en extensión el ponían Centauros del desierto el personaje que hace Wayne Ethan Edwards es una figura clave toda la fotografía de John Ford puso para mí es un personaje clave el propio cine

Voz 0544 03:00 sí es que como encuentros au Taxi Driver Centauros del desierto es también la historia de un hombre solitario y profundamente obsesionado John Wayne cabalga cientos de millas buscando a su sobrina que siendo niña fue raptada por los comanche es es una búsqueda constante sin tregua ni descanso

Voz 12 03:16 el indio tanto cuando ataca como cuando huye es inconstante abandona pronto no comprende que se pueda perseguir algo sin descanso y nosotros no descansaremos de modo que al final daremos con ella te lo prometo la encontraremos tan cierto como que las vueltas

Voz 0544 03:33 pero por debajo de la historia principal hay otras que nunca se cuentan pero que el espectador intuye

Voz 12 03:38 no nos cuenta saludó de la tierra la guerra acabo hace tres años has vuelto a casa está béticos

Voz 0544 03:45 de dónde viene John Wayne por qué ha tardado tanto en regresar y sobretodo qué relación hubo en el pasado entre la mujer de su hermano y sino fuera por mal

Voz 13 03:54 ella no me dejaban abandonar esto Ethan a ti te pasa lo mismo antes de la guerra querías irte pero te quedaste sin que tuvieran ninguna razón para hacerlo

Voz 0544 04:02 porque en Centauros del desierto es tan importante lo que se ve como lo que no se ve todo ello la convierte en una película turbadora inquietante una metáfora del hombre desarraigado incapaz de integrarse en la sociedad en la que vive un hombre que sólo vive anclado en sus creencias y fidelidades

Voz 13 04:17 el nombre sólo puede prestar juramento una vez en su vida reverendo yo preste el mira a los estados federados de América

Voz 0544 04:24 el otro lado están los indios que son una especie de reflejo en el espejo en el que se mira el protagonista como John Wayne siempre están moviéndose yendo de un lado a otro sin encontrar un lugar donde establecerse alguna vez tendrán que para

Voz 12 04:38 un blanco monta un caballo hasta reventar y luego si ya dieron comanche hace que el caballo se levante lo monta veinte millas más y ruegos en esa es la diferencia

Voz 5 04:58 Centauros del desierto está basada en un hecho real que se público

Voz 0544 05:01 por entregas en un periódico el de una chica blanca raptada por los indios y un hombre que pasó siete años intentando encontrarla tu hombre gran

Voz 12 05:10 él él que persigue hablas muy bien mi idioma para ser comanche te lo ha enseñado al que

Voz 0544 05:16 la mayoría de los críticos coinciden en que es uno de los mejores trabajos de la carrera de John Wayne sobretodo porque es un personaje lleno de sombras

Voz 13 05:24 he visto su mirada solamente al oír la palabra comanche la visto empuñar el cuchillo y me ha dado miedo es un hombre que puede volverse loco y por eso lo quiero dejarle ni un momento solo

Voz 0544 05:32 John Ford quiso resaltar especialmente el racismo del personaje y el desprecio que siente por los indios uno dio que se va incrementando a lo largo de la película

Voz 1186 05:40 daría su sobrina carnal no puedo explicar qué qué clase de hombres usted ha renegado de nosotros es una mujer la boca

Voz 0544 05:50 cuando se estrenó en mil novecientos cincuenta y seis recibió algunas buenas críticas y funcionó aceptablemente bien en taquilla

Voz 12 05:55 hoy tengo sesenta monedas doble aquí dólares yanquis recién acuñadas todavía reluce pero

Voz 0544 06:03 en general provocó más bien desconcierto en los años siguientes la película cayó en el olvido fue en la década de los setenta cuando directores como Spielberg Scorsese oyó mil News la reivindicaron Centauros del desierto fue rescatada por la crítica que comenzó a verla con

Voz 12 06:18 los ojos X es curioso pero el invierno pasado cuando estuvimos ahí yo recuerdo en absoluto de haber oído mencionar ese no no tan curioso si recuerdas lo que significa que significa una especie de movimiento constante tan pronto te encuentras una cosa en un sitio como está en el opuesto

Voz 0544 06:35 los críticos señalaron entonces que la película tiene una especie de movimiento continuo y que la búsqueda de John Wayne es la metáfora del hombre intentando encontrarse asimismo una búsqueda imposible de completar por eso la película termina en el lugar en donde todo comenzó como un círculo que se cierra por eso la película empieza con una puerta que se abre termina con otra que se cierra con John Wayne quedándose fuera sólo como si estuviera condenado a cabalgar eternamente sin destino

Voz 11 07:17 para las películas a ver quién es capaz de adivinar las cuotas

Voz 1685 07:20 el físicamente el trabajo no exige demasiado lo único que quizá llegue hacerse insoportable durante el invierno es la terrible sensación de aislamiento bueno eso es precisamente lo que estoy buscando en este momento estoy dándole vueltas a un nuevo libro cinco meses de tranquilidad es justo lo que necesito

Voz 14 07:41 en

Voz 6 07:57 no pero el la estado engañando ella lo sorprendió y le disparó varias balas del calibre treinta y dos se lo merece ese pequeño Don Juan nos dice unos setenta y cinco no es tan pequeño pequeños sólo un espíritu es lo que quiere el no prueba los que andan por ahí llevando revólveres cargados depende de para qué lo lleven eso ya es eso es lo que te enseñaron en la Facultad de Derecho haga fotos de la circulación

Voz 16 08:55 porque cuando vuelvan tendrán barba los británicos avergonzar y en la prensa la causa de sus problemas adolescentes que deberían estar con sus madres llegar con ellos hace que me sienta miedo

Voz 17 09:10 es una acusada de niños no

Voz 19 09:47 sus tocar de Francis ha recibido una llamada de su aboca Brando Siniora darle el extra que necesita para reescribir el final de la película amenaza con retirarse del proyecto y quedarse con el millón de dólares que recibió para adelanta

Voz 20 10:09 Sde

Voz 21 10:13 sí

Voz 10 10:21 de sí

Voz 22 10:40 a mí son

Voz 0229 10:43 cuatro películas que también emite TCM la semana que viene hoy había de todos los géneros el guía terror cine bélico y hasta documental empezábamos con Jack Nicholson a punto de ser contratado como vigilante en El resplandor de Kubrick con música de Wendy Carlos en la segunda nos encontrábamos con un fiscal y un abogada muy cariñosos Spencer Tracy Katherine Hepburn en La costilla de Adán la tercera era el submarino o la película alemana The Volkan Peter Sellers con música de Klaus Goldfinger terminábamos con Eleanor Coppola en el documental Corazones en tinieblas que narra el rodaje de Apocalypse Now tanto documental como en la película suena este tema de los Doors bien

Voz 23 11:25 M

Voz 0544 11:26 define que ya temía es que haber visto

Voz 24 11:31 lo que él define lo mejor es tan difícil será alguien que la gente no

Voz 0544 11:37 hoy tenemos como protagonista en esta sección a uno de los actores que sirven de medida para evaluar cualquier interpretación en el cine

Voz 13 11:44 esta es Marlon Brando mito bastante bien eh Marlon Brando

Voz 0544 11:47 en efecto esta semana el pasado día uno se cumplieron quince años de su fallecimiento

Voz 11 11:55 la historia de cómo Marlon Brando se convirtió en el protagonista de la obra Un tranvía llamado deseo es una de las anécdotas clásicas del teatro americano toro Elia Kazan le había visto en una obra junto a Tallulah Bank pensó en él para el papel de Kowalski pero como no estaba muy seguro decidió que fuera el autor Tennessee Williams el que diera el visto bueno Tennessee Williams

Voz 5 12:21 anda razón demandó a Afganistán una les pero para mí las generadas no funcionaban y San Isidro la luz yo en la reparó arregló la instalación como profesional luego se papel mujer y para mí millones ya habíamos oído a nadie sino el personaje

Voz 11 12:37 fue así como aquel joven actor con habilidades de fontanero se convirtió en el protagonista de la obra

Voz 25 12:43 sabes que es la suerte la suerte consiste en creer que la tienes icebergs tome

Voz 26 12:47 credo porque para no quedarse atrás en esta carrera de ratas

Voz 25 12:49 es la vida hay que creerse hombre de suerte

Voz 11 12:52 dos cincuenta y uno el propio Kazan fue elegido para hacer la adaptación al cine de Un tranvía llamado deseo no dudó en volver a recurrir a Brando

Voz 26 12:59 me molesta la camiseta no te importa que me ponga cómodo ahora el kick hemos

Voz 11 13:03 Marlon Brando no entró en el cine irrumpió en él con su camiseta sudada hay sus modales rudos dentro y fuera

Voz 27 13:10 la pantalla encarnaba el inconformismo una rebeldía que conectó con la nueva juventud Amaia

Voz 11 13:14 Cana que ya no se veía reflejada en los gravámenes clásicos del cine estilo creó el arquetipo del que deberían después otros actores como James Dino Paul Newman

Voz 28 13:24 Elia Kazan en rol les sembrando hay una ambivalencia que consiste en una pureza Exterior combinada con una lagunas es decir seguro y apasionado a la vez y todo eso está ahí a disposición del director

Voz 11 13:42 Marlon Brando nació en mil novecientos veinticuatro en Omaha un pueblo de Nebraska

Voz 29 13:49 de dónde Taberna amigo de prostitutas Pulgar Cacho tipo ordinario mi madre era muy romántica pero también borracho

Voz 11 14:04 en este monólogo improvisado por el actor en El último tango en París nos habla de su verdadera infancia

Voz 30 14:09 una infancia desgraciada con diciendo

Voz 11 14:12 y uno se trasladó a Nueva York estudio interpretación la famosa escuela de Stella Adler

Voz 30 14:17 sus primeros años en el cine fueron arrolladores

Voz 31 14:19 acá es un dios insta a desbloquear ahí vamos a un que haya una Resino un miserable y me alegro de lo que ahí me arreglo de lo que dice

Voz 32 14:32 continuaré enviando hasta que entonces

Voz 11 14:36 Elia Kazan volvería dirigirle en otras películas como esta ley del silencio o también Viva Zapata

Voz 5 14:44 a un actor siempre que motivarlo

Voz 0544 14:46 y cazan sabe hacerlo sabe exactamente cómo te has de sentir para que todo aflore porque el sentimiento es lo único que quién era actor y alguien tiene que tocarte ese punto nervioso como si fuera un masaje japonés entonces funciona

Voz 11 15:01 ganó el Oscar por la ley del silencio y su leyenda fue creciendo con otros títulos como Julio César el baile de los malditos salvaje aquella película en la que con gorra chupa de cuero hacía de motorista

Voz 1186 15:12 los fines de semana salimos por ahí a divertir sólo va después de toda una semana de trabajo la pandilla se reúne cada vez somos más y más queremos divertirnos y hay que moverse

Voz 11 15:23 durante esos años Hollywood explotó su lado salvaje incluso lo alentó pero con lo que el cine no contaba es con que el rebelde tampoco iba a aceptar sus reglas

Voz 1186 15:33 de tu padre debe sombrero y se crea un tipo importante no basta

Voz 5 15:35 no queremos ser

Voz 11 15:37 no vale ir melón y Brando empezó a hacer declaraciones escandalosas au despectivas sobre las películas que rodaba ponía toda clase de problemas en los rodajes himnos aprendía a sus diálogos algo que a partir de los años sesenta se convirtió casi en una constante en él

Voz 0544 15:51 en fin no tuvo el día o si no sabes el diálogo pero tienes una idea del tema puedes mirar la tarjeta que está escondida India ya irá hacia el pecho porque está allá arriba pegada el públicos no se da cuenta no lo ve como mucho tiene la sensación de que el personaje está buscando sus palabras pero la verdad es que no sé lo que voy a decir

Voz 11 16:13 durante la década de los sesenta su carrera fue poco a poco declinando de esa época son los se salvar unos pocos títulos como una jauría humana

Voz 12 16:21 a ver si voy por aquí ya está necesita ayuda cuenta con nosotros

Voz 21 16:26 no necesito ayuda aquí todos llevan una pista

Voz 12 16:29 sólo hay algunos de ustedes dos pero con eso no basta sigan emborrachándose sólo valen para eso

Voz 11 16:34 por cierto que en esta película al igual que en otras como la ley del silencio el rostro impenetrable au salvaje su personaje recibía una brutal paliza algo que fue bautizado como el inevitable Martirio de Brando parece ser que al actor le entusiasmaba en esas escenas de castigo masoquista que servían para redimir a sus personajes

Voz 0229 16:56 políticamente Brando también se estaba convirtiendo en un personaje muy incómodo para el establishment apoyando causas como la defensa de los derechos civiles de los negros o de los indios nativos americanos

Voz 5 17:07 ha sido detrás de manifestó Ruiz en nuestro país están saliendo muchas cosas a la luz las condiciones en las que vivían los negros eran desconocidas para la mayoría de la gente y me sorprende por ejemplo lo poco que saben sobre la de los simios incluso las personas cultivadas no saben nada de los nativos

Voz 0229 17:24 si bien su vida amorosa era también escandalosa era un conquistador compulsivo tuvo cientos de amantes todas caían rendidas a sus pies la actriz Angie Dickinson por ejemplo confesaba

Voz 34 17:37 Kibo es un hombre peligroso lo miraba días madre mía cómo está me alegro de no haber estado soltera por entonces Xiquets tenga aguas el seno

Voz 0229 17:48 se casó tres veces y tuvo once hijos su primera mujer era hindú la segunda mexicana y la tercera una Polinesia llamada tarjeta a la que conoció en su paraíso particular Brando descubrió Tahití durante el rodaje de Rebelión a bordo más tarde se compraría allí la isla tardó donde pasaba retirado hoy alejado del mundo la mayor parte del tiempo

Voz 0544 18:09 el juez lo está haitianos no trabajar a no ser que quieran algo en concreto plátanos cocos tienen pescado de La Laguna si en una casa la construyen de madera a medida que me hago mayor me voy convenciendo más y más de que prefiero llevar un estilo de vida sencillo creo que la riqueza y el éxito distorsionan la vida no legal

Voz 5 18:32 ningún sentido

Voz 11 18:43 si la década de los sesenta había sido mala en general en los setenta en cambio inició unas

Voz 1186 18:48 segunda edad de oro en su carrera Heras mantenido a mi bosque maltrataron a tu hija lo habrían pajar poco crece porque cuando uno de mis amigos que crea enemigos con de mi hijo

Voz 11 19:00 advirtió al Vito Corleone de El Padrino en uno de los mejores personajes de la historia del cine transmitió también mejor que nadie la angustia existencial

Voz 36 19:08 en el último tango en París todos los recuerdos

Voz 37 19:10 es una mirada fuera de este lugar todos Mier además no quiero oír historias de tu pasado ni vena

Voz 11 19:17 sí fue un militar mesiánico y trastornado en Apocalypse Now no tienes ningún derecho gordo hoy avejentado sus tiempos de sex symbol masculino habían quedado atrás pero se había convertido en un mito en vida James Caan noche Stuart su muerte

Voz 0229 19:37 era increíble verlo trabajar era como Pitbull que había estudiado en la escuela de interpretación y lo belleza ahí manifestaba ante tus ojos sin lugares tener un profesor hablando han sido

Voz 11 19:48 el padrino además ganó su segundo Oscar tras el logrado casi veinte años antes por la ley del silencio

Voz 21 19:56 con representan como Marlon Brando

Voz 0229 19:58 un Oscar que se negó a recoger como protesta por el trato que el Gobierno de los Estados Unidos agrava los indios nativos americanos con Superman descubrió un sistema ideal para una alga fan declarado como él hacer breves apariciones en películas y cobrar a cambio salarios millonarios vendo mi nombre decía no mi trabajo telefonista a mi lado tengo poco que pide no no en una ambulancia así medimos por ejemplo haciendo ver Torquemada en Cristóbal Colón el descubrimiento la visión de inquisición

Voz 1186 20:35 es redimir a los cristianos

Voz 11 20:39 con gustos audiciones

Voz 1186 20:40 el color que estáis poniendo en duda la verdad

Voz 0229 20:44 el salto paz desde la iglesia o de psiquiatra de Johnny Depp en Don Juan de Marco corre revista

Voz 38 20:52 lógico cree que es otra persona alguien que conozcamos se quiere de Don Juan

Voz 11 20:59 su última película rodó en dos mil uno fue un golpe maestro una de robos junto a Robert De Niro cuya cuerda

Voz 0229 21:06 esa es una buena noticia sabía que lo varias eso es usar la Cádiz en los últimos años además hubiera personal dio un vuelco hacia la tragedia uno de sus hijos fue encarcelado por asesinato y su hija preferida Cheyenne se suicidó Marlon Brando falleció el uno de julio de dos mil cuatro a los ochenta años de edad en su autobiografía había escrito nunca

Voz 0544 21:29 a planear mi ambición es ser una estrella de cine ocurrió por casualidad nunca sentí pasión por actuar interpretar no me molestaba ya al cabo de un tiempo pude hacerlo sin demasiado esfuerzo para mí actuar siempre ha sido un medio para conseguir un fin una fuente de dinero pero siempre estado más interesado en otros aspectos de la vida

Voz 0229 21:47 resulta curioso que un actor al que no le gustaba actuar se haya convertido como decíamos al principio la medida por la que se miden todas las interpretaciones y es que como dice Martin Scorsese es que el de sunita mito hay un antes y un después de Brandon

Voz 39 22:13 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 1186 22:21 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida de su vida este Casablanca toda mi vida he estado esperando decir

Voz 0544 22:34 hoy hablamos con la directora Marina seres esquí que estrena la película lo nunca visto la historia de un grupo de africanos que aparece hundía en un pequeño pueblo de las montañas una película protagonizada por Carmen Machi Pepón Nieto Jon Kortajarena y Titi Manver Iker tiene indudables ecos berlanguiano Marina seres esquíes argentina de nacimiento comenzó siendo actriz ya hace tres años estrenó la puerta abierta por la que fueron candidatas joya dos de sus protagonistas Carmen Machi Terele Pávez y hablamos con ella Delphi de de su vida

Voz 5 23:08 no sé por qué me he acordado mucho

Voz 21 23:10 ocho de los Santos Inocentes yo me vaya

Voz 40 23:17 cuando Llovera Los santos inocentes era muy joven lo que no entendiera que se podría actuar de esa manera yo no había visto nunca una película en que la actuación fuera tan verdadera

Voz 21 23:28 está señorito quiere calentura Carbajosa ferreterías está vieja ya habrá que buscar un pues yo nuevo pero el señorito Pereda Milán que lo mismo da un pájaro que octubre fue por mi juventud

Voz 40 23:40 qué raro no había visto tampoco tanto sine que me impactó muchísimo porque siempre había visto cómo el cartón piedra de actuación Ésta fue la la la bien Buenos Aires dos se imagínate hace muchísimos años cuando se estrenó in me impresionó tanto tanto tanto me me me impresionó son esas películas que creen me quedaron ahí yo creo que por eso yo empecé a ser actriz y luego siempre me siempre lo he tenido muy presentes una película que ha estado como rondando en mi vida mucho la he visto mucho también muchas veces hay

Voz 41 24:11 hice me queda ahí clavada a mí

Voz 40 24:17 me gusta mucho el cine musical de de Hollywood a mí las notas previas frase verde Ginger Rogers

Voz 7 24:23 alguien que el y me me encantada dar unos pasos conmigo no sabe bailar con luego haremos algo fácil para empezar vuelvo al principio por favor

Voz 40 24:33 veía más comedia no me gusta el cine de de las personas dos personas normales en un sofá a hablar no me gustan los personajes marginales me gusta los personajes que tienen unos conflictos que no se resuelven hablando muchas veces

Voz 42 24:46 busco a Irma la de las medias verdes y guau guau no está aquí valles estado por ahí Tánger Nápoles El Cairo he conocido a muchas chicas pero ninguna como esa Irma

Voz 40 24:54 hermana Dulce es que me encanta esa película me encanta me encanta porque lo que más me gusta es ese esa tristeza que tienen por lo bajo que no es por no está en primer plano presa tristeza que recorre la película me atrapa

Voz 1186 25:06 el trabajo en ellas para ahí veremos lo bien que Estarás el número el número uno a la se lo duda si pregunta el primer hombre que encuentres

Voz 40 25:16 acataremos también es actriz que lo sabe hacer también y que sabe manejarse dado también en ese registro que están difícil el drama y la comedia la ternura difícil ser

Voz 1186 25:28 esta noche me tropecé con uno que dijo que yo valía demasiado para esto y sabes a qué se dedica a es lo que yo digo que es lo que dice porque será que nueve de cada diez intentan reformar no no será uno de eso

Voz 43 25:40 no

Voz 40 25:47 fíjate que a mí es una película que nunca me he enganchado Desayuno con diamantes me encanta ella por supuesto me encanta la el he visto mucho más rica

Voz 26 25:55 estas que existía el que los competía usted que aquí dentro no puede ocurrir

Voz 40 26:03 pero hay algo había algo como siempre me pareció como la prostitución y de postureo no sé porque no llegué quizás es una visión te te lo digo algo es algo muy personal

Voz 26 26:14 una cosa que me dijo esta mañana había tenido preocupado todo el día que fue es verdad que les dan cincuenta dólares cada vez que Valdo Pla debe ganar mucho dinero intenta ahorrar pero no consigo

Voz 40 26:26 sin embargo en Irma la Dulce que también es una película muy de comedia hay muy de le he visto esa tragedia por lo bajo que para mí no no no le veo desayuno gobiernos

Voz 10 26:40 no

Voz 40 26:52 a mí también es son el cine me gusta mucho esto niños adultos dicen que que pueden no repitió no digo pipí sino que te parecen que tienen una vejez dentro

Voz 44 27:01 pero yo una una capacidad de de

Voz 40 27:04 de salida adelante de tomar estas decisiones tan repentina con mucha altura una película los hermanos Dardenne el niño la bicicleta que es de un niño adulto ir Bono retratado de una manera a mi me parecía preciosa porque hablaba de este niño adulto que que tiene esa rabia dentro pero lo único que quiere salir adelante

Voz 21 27:24 su padre

Voz 1186 27:32 yo pregunto

Voz 40 27:37 qué tiene que ver esta película con la puerta abierta en cuanto cambien me impresionaba estos personajes de de de niño no que no sean ni sean sino que bueno mira tiene unas decisiones que no son de su edad

Voz 15 27:52 sí sí sí

Voz 40 28:01 yo diré regresara para mí es Berlanga

Voz 45 28:03 el rey que dicen que el gas sino humano mejor la vida llena cuya gran caída enterrar a un hombre hecho pedazos

Voz 40 28:11 lo tiene todo o colonos todo lo que a mi me gusta hablábamos de lo trágico y lo cómico esta película jonda con una comedia hay dices pero qué me estás contando dramones este que me está pasando como si fuera una comedia

Voz 46 28:23 he sacado todo lo ve la cartilla en y metiendo equipara extraordinaria llega Le he pedido dinero a tu hermano pero él no quiere saber nada aunque no convenga o no contestan que yo no tengo dinero tienes que darte cuenta sino pavo ahora mismo seguro que nos embargan el motocarro hombre mañana todo vuelvo te lo juro

Voz 40 28:39 me parece una maestría poder hacer eso creo que es el el submundo claves llegar a hacer reír con una cosa tan trágica y no darte cuenta y darte cuenta luego sí pero salgo más con tal

Voz 42 28:53 un decreto ley implantación a nivel nacional de reporteros que decir no electrónico

Voz 47 28:59 la extinción de porteros portero antes justo los que no

Voz 21 29:02 prefieres eliminados así de un plumazo

Voz 47 29:05 los industriales soy yo después me

Voz 40 29:07 me gusta mucho Almodóvar me voy a hablar de los españoles en autobús Isabel Coixet charla me gusta mucho Trueba me gusta mucho cuerda bueno cuerda

Voz 48 29:18 me encanta me encanta supongo que me respetará se Teodoro Borràs lo está empezando padre fíjate déjate de un hombre las gamas siempre su nombre a la cama

Voz 40 29:27 hay gente joven que está saliendo ahora que hay tanto tanto talento en la verdad que me gusta el cine muy variados pero Berlanga debilidad

Voz 39 29:45 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 49 29:55 bueno pero él

Voz 0229 30:44 este pequeño respiro musical corre a cargo de Catherine Zeta Jones y Renée Zellweger en las protagonistas de Chicago el musical que Rob Marshall dirigió en dos mil dos ganó aquel año un Oscar a la mejor película también canta como René o Catherine nuestra siguiente protagonista aunque ya es española

Voz 21 31:04 es que yo con tanta española nada ahí pues tanto Trabuco sombrero caquita

Voz 5 31:10 sucedió en el cine español española y que se supone que debemos hacer en acción España ganadas americana de la historia de nuestras Files

Voz 0229 31:24 el pasado jueves cuatro de julio Victoria Abril cumplió sesenta años una cifra redonda que nos invita a echar la vista atrás para recordar la personalidad y la carrera de una de las actrices españolas más notables de las últimas décadas

Voz 40 31:39 min

Voz 0544 31:42 de pequeña quería ser bailarina y compaginaba el colegio con las clases de ballet sólo cuando en los ejercicios de barra sentía dolor físico tenía la certeza de estar haciéndolo bien ahora de adulta ya no es tan masoquista pero mantiene la misma pasión la misma Agencia con su trabajo

Voz 21 31:59 poco más no porque es una canción que te dan dolor de muelas muy bien no estén ahora tengo

Voz 0544 32:06 dice Pedro Almodóvar que nadie llora mejor en la pantalla que Victoria Abril y aunque la actriz toca todos los palos su fuerte son los personajes intensos de mujeres desgarradas e infelices protagonistas de historias tremebunda

Voz 21 32:18 gente perfecta y aparte que yo te digo una cosa este este tipo de mujer que yo estoy haciendo esos millones representa millones de mujeres nada abrir otra él con sus extravagancias que no

Voz 0544 32:31 que son mucha victoria es también la actriz española de primera fila que más escenas de sexo ha protagonizado siempre sin cortarse un pelo

Voz 50 32:41 sí suena un poco fuerte pero la verdad es que si ella es imposible es que esas las pocas cinco mil yo sólo quiero olvidar igual también al equipo mí

Voz 0544 32:50 dice que le cuesta más reírse que desnudarse en la pantalla no hay escena subida de tono en la que se sí esta incómoda

Voz 1970 32:57 de porque le empecé a bailar desde que tenía ocho años y el cuerpo era un instrumento de trabajo en el que estaba desnudo muchas veces y como ya había camerinos pero para hombres y mujeres entonces el cuerpo tanto mío como el de los demás no ha sido una cosa

Voz 15 33:13 lo que a mí no me haya

Voz 1970 33:16 la causa no me atacado el poder por ahí

Voz 21 33:22 te deja documentos

Voz 0544 33:26 es una victoria medida Rojas es su verdadero nombre lo de abril se lo puso porque en ese mes le dieron su primer papel en el cine

Voz 40 33:34 historia

Voz 21 33:35 la vencedor que este nombre ha sido común talismán para mi apellido abril una primavera

Voz 0544 33:43 el público español la conoció cuando tenía diecisiete años como la azafata contable de dos tres de Kiko en el CAR

Voz 40 33:48 siete respuestas acertadas ahí cinco pesetas cada

Voz 21 33:51 nada cientas setenta pesetas pero ya para todo

Voz 0544 33:53 antes había hecho papelitos en varias películas una incluso con Sean Connery y Audrey Hepburn Robin y Marian donde daba vida al amante del Rey Juan

Voz 21 34:02 cuando vas a venir enseguida este un Pita

Voz 0544 34:07 a no me impactó con Mater amantísima demostró que era algo más que la azafata de las Gracita así la minifalda una actriz dramática de altura pero por entonces casi nadie se fijó en eso victoria era carnaza de la prensa del corazón que llenaba páginas y páginas con su turbulento matrimonio con sus representantes los buenos

Voz 21 34:26 sí

Voz 0544 34:29 harta de una fama que la superaba cogió el pasaporte y se fue a vivir a París quizá como recuerdo de aquellos años los periodistas no son precisamente su gremio favorito Easy ha ganado cierta fama de borde y peleona

Voz 21 34:40 oye pues el miedo aceite respeten no porque quieran respetar etcétera el miedo desde obligar de miedo siempre es antes de conocerle nunca después

Voz 0544 34:50 vale yo con desde mil novecientos ochenta y dos vive en París con su segundo marido el productor francés Pierre Edelman y sus dos hijos en Francia trabaja mucho y allí también es una estrella de primer orden Jayne Frances Mc Chrystal

Voz 21 35:03 me encuentran digo mira qué bien aquí borde dramática allí Sympathy y cómica y como a mí lo que me gusta es la variedad ya me viene bien

Voz 0544 35:16 muy al principio de su carrera en mil novecientos setenta y siete se produjo el encuentro con el director que iba a ser clave en su trayectoria Vicente Aranda la escogió como protagonista de cambio de sexo

Voz 21 35:26 a conseguir lo que yo quiero y tienes que someterte a un régimen agotador y lo que tal vez sea más difícil tienes que cambiar tu mente extirpado de ella toda señal pero ella nunca Lima más Colleen todos los en una mujer me siento amor

Voz 0544 35:40 con Aranda trabajó en trece películas algunas de las cuales están entre lo mejor de su carrera títulos como el Lute Si te dicen que caí o amante

Voz 21 35:48 para pasar ese mixto que aquí estoy el día de Nochebuena pensando nicho lista que apenas conozco como nadie mientras le tocadas las tetas año batió aquí en bases nace con las que trastoca te te hagas antes de mil novecientos noventa

Voz 0544 36:05 siete mientras preparaban la película La mirada del otro su relación se rompió el director y la actriz estuvieron peleados un tiempo hasta que en dos mil seis hicieron las paces y volvieron a trabajar juntos en tirante el blanco

Voz 40 36:16 mi marido cayó en Vaca al servicio del falso pata Alexander Tricio conocido comenzó te mira a toda la vida en el pasado pues para mí que hubieran pasado siete meses lo encontró igual más jóvenes todavía todavía más inasequible al desaliento que hace treinta años

Voz 0544 36:35 con Vicente Aranda también victoria rodado algunas de sus escenas de sexo más atrevida

Voz 1186 36:40 no

Voz 21 36:42 paralelamente a la pena

Voz 5 36:50 esta pertenece a Si te dicen que caí la actriz estaba por entonces embarazada poco después de terminar el rodaje sufrió un aborto

Voz 0544 37:00 otro de sus directores clave ha sido Pedro Almodóvar Victoria vino a ocupar el espacio vacío que había dejado en el cine del manchego la ruptura con Carmen Maura

Voz 21 37:09 oye no tendría cuerda algo para atenderla

Voz 0544 37:14 tras pasarse un rodaje atada a la pata de una cama en Átame victoria repitió con Pedro en Tacones lejanos y en Kika la actriz les recuerda como el director más exigente con el que ha trabajado

Voz 1970 37:24 yo con él es uno de los directores que cuando llego a casa han superado el de Ciencia yo siempre llevo a casi no debería haber hecho esto creo que no fiesta hasta el fondo me distraje en esta todo mata siempre estoy con debería haber hecho con él llegaba a Sainz

Voz 0544 37:44 pero no sólo de Aranda ya Almodóvar ha vivido victoria la actriz ha trabajado con casi todos los grandes del cine español Saura Chavarri Borau Mario Camus Gutiérrez Aragón o con Agustín Díaz Yanes con el que firmó una de sus mejores papeles en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto Zynga

Voz 21 38:02 ya hace tres años un toro alguien muy bueno que ellos están especialmente nunca lo de vuelo exige el año

Voz 0544 38:14 por esta película obtuvo el Goya a la mejor actriz Victoria ha ganado montones de premios que incluyen dos Conchas de Plata en el Festival de San Sebastián y uno de Plata a la mejor actriz en Berlín

Voz 21 38:23 es la verdad que es donde está ninguno para mí los premios es hacer la película lo otro son recompensas de lo demás yo ya la la Tafalla me la llevado El hecho de hacerla es el verdadero premio

Voz 0544 38:37 en los últimos años la actriz trabaja en Francia regularmente tanto en cine como en televisión de vez en cuando regresa a España para rodar alguna película o participar en alguna serie en dos mil dieciséis por ejemplo la vimos en la comedia nacida para ganar donde hacía de sí misma

Voz 21 38:51 la seguí segundito me reconocen por mismo el ciprés trabajos encima no estoy aquí para hablar de este mi carrera ni de mí sino para explicarles un plan y no menor con el que podrán ganar dinero desde casa y sin apenas es normal anda esta chica es

Voz 0229 39:10 está trabaja muy bien

Voz 0544 39:13 su última película hasta la fecha es Bernarda una adaptación libre de la Casa de Bernarda Alba de Lorca

Voz 1970 39:19 Myriam Seco instaló también iban Atleti civil la madre y la hija y medio Cusí pues es la primera víctima prisa de de Bernarda no se inicia con sucumben a España ni a Dimas ya un vírgenes milagros estas Flandes

Voz 41 39:37 Clinton tras no contar más

Voz 0544 39:46 y la tenemos cantando de vez en cuando la actriz no sorprende mostrando sus cualidades como cantante ha grabado varios discos su favorito uno de bossanova As editado en dos mil cinco pucheros do Brasil

Voz 1970 39:57 por qué la bossanova pues porque eso fue mi primera pasión musical cuando yo en los setenta pues lo que hoy ya era eso pero yo cantaba esas bossanova es probablemente muy mal pero con mucho sentimiento ahora ya sin embargo inmejorable

Voz 0544 40:11 siempre ha dicho que la música no es la única faceta al margen del cine que le gustaría explorar

Voz 51 40:16 a mí me gusta mucho probablemente en algún momento en algún hueco en alguna que estado de las cosas vivida del tiempo y esas cosas acabaré haciendo porque es que es ideal

Voz 0544 40:25 bueno quizá no dentro de mucho lo habíamos por aquí en estos micrófonos mientras tanto hay sigue a lo suyo a sus sesenta años ya de los cuales más de cuarenta haciendo cine con más de cien películas a sus espaldas sin que la pasión por su oficio haya flanqueado lo más mínimo

Voz 21 40:40 no no al contrario ahora que ya no tengo que asumir ninguna monotonía que podido escoger esperaba

Voz 52 40:47 en Nine pone eso no solamente no no va para abajo me interés ni en intensidad en el trabajo hasta entrar en él

Voz 41 40:55 la Junta pescaban firma una deuda

Voz 21 41:03 la trama niña

Voz 5 41:06 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión

Voz 39 41:11 TCM

Voz 0544 41:21 indies la ex Wang cinco

Voz 1186 41:26 Reid visto

Voz 53 41:30 porque yo soy yo cada capa que no

Voz 21 41:37 campaña

Voz 41 41:45 no

Voz 53 41:58 aquí todo yo

Voz 55 42:05 por qué

Voz 11 42:14 otra canción de musical en este caso de uno de mis favoritos Oliver adaptación al género Katharine de la famosa novela de Dickens Oliver Twist Moody su banda de consuelo son los que cantan esta canción

Voz 55 42:28 roba una cartera ojos y ahora Jacques por Jack Bourbon presenta

Voz 5 42:33 pero hacer una comedia risas de afines

Voz 56 42:40 eso

Voz 0544 42:41 es muy buena hola qué tal amigos hemos entrado ya en la recta final de esta serie dedicada a la comedia que terminará la semana que viene no quisiera aquí acabara sin traer otra vez aquí a uno de los mayores genios que ha dado la comedia como es el director Ernst Lubitsch hace unos meses ya hablamos de su película Ser o no ser pero hoy quiero que recordemos otro de sus títulos más famosos una película protagonizada por uno de los personajes más encantado

Voz 5 43:18 es de la historia del cine soy acosaban quizá su nombre completo ganada pero espero que sí la reconozca is por su diminutivo Oscar

Voz 11 43:35 se lo habían pedido muchas veces en películas como la reina Cristina de Suecia

Voz 1186 43:39 debo sonreír para las más ex canciller no es demasiado sacrificio por el pueblo

Voz 11 43:44 se lo habían pedido sus fans los directores sus compañeros de reparto

Voz 26 43:48 son creía que los sonríe para que no sólo por el gusto

Voz 11 43:53 sonreír es que Greta Garbo no sonreír nunca muchas de sus películas se la podía haber esbozando una leve sonrisa

Voz 7 44:00 pero no una auténtica risotada eso no es una risa digo una risa sincera

Voz 11 44:06 había quien pensaba que era incapaz de reírse porque simplemente no sabía

Voz 26 44:10 no tiene ni pizca de humor ni una risa todos Sabrido en menos usted

Voz 11 44:13 pero al fin Greta demostró que todo aquello eran tonterías y en mil novecientos treinta y nueve soltó una sonora carcajada

Voz 59 44:20 de esa forma

Voz 13 44:26 que adornen caballeros encuentro día hoy hoy

Voz 26 44:29 chiste tan gracioso

Voz 13 44:31 es un gran

Voz 11 44:33 Garbo ríe proclamaba la publicidad en hosca igual que nueve años antes había dicho Garbo habla cuando se estrenó la primera película sonora de la divina en realidad lo que significaba la frase era que era la primera comedia negrita Garbo cuyas últimas películas además han resultado un fracaso era evidente que necesitaba un cambio de tercio después de dieciocho años en la profesión y casi treinta películas Creed se estrenaba en el género lo cómico y lo hacía además a las órdenes del gran maestro de la comedia muy conocida lo vi

Voz 15 45:05 seguro que no se digna a diario hablarle no estuvo

Voz 11 45:08 sí claro

Voz 60 45:13 a vivir

Voz 5 45:16 lo cierto es que la actriz vendió cara su prisa es necesario estoy obligado pero lo hayan natural lo intentaré cuando acudió a su primera entrega

Voz 11 45:25 está con Lubitsch se negó a bajar del coche el director tuvo que acomodarse en el asiento del copiloto e intentar convencerle allí durante horas para que aceptase el papel

Voz 26 45:35 por favor rinda se se lo suplico sargento

Voz 11 45:39 la Garbo no sabía si el público la iba a aceptar siendo cómica en particular le daba miedo esta este año

Voz 61 45:44 cámara tras un pueblo de parados y vamos vamos no aquí tuvo son grandes buques yo expulsado a muchos grandes duquesa así miro Rovira sin Khedira tiene pero antes que nada pasarán por esta puerta te tendrás a un poco de amoníaco Sinde sin discursos

Voz 11 46:02 emborracharse decía podía perjudicar su imagen pero al final Lubitsch consiguió convencerla

Voz 26 46:08 todo lo que le traigan como usted convenza mismo apetito me va todo muy a gusto y pase un rato divertido por primera vez en su vida

Voz 11 46:15 lector supo convertirle en una gran actriz de comedia sin que perdiera un ápice de su aura in Matic hay distancia

Voz 26 46:21 qué sexo un sombrero camarada este mujer cómo puede sobrevivir una civilización que deja que sus mujeres se pongan eso

Voz 7 46:29 no será por mucho tiempo como decía antes Bourbon Se trata de uno de los personajes más encantadores de la historia de la comedia

Voz 26 46:35 es la criatura más increíble que he visto

Voz 21 46:39 Se repite si quisiera repetirlo

Voz 11 46:42 la película cuenta la historia de una comisaria soviética que llega a París para vender unas joyas confiscadas durante la revolución en pocos días la fría inflexible comunista se transformará en la ardiente Nin hosca sobre gracia de los atractivos del capitalismo a saber París en primavera el champán y un apuesto galán

Voz 26 47:01 a ti te gustas seco dulce no sabría decirlo es en fin que dista más cerca fue en un noticiario la esposa de no sé qué presidente bautizada un crucero da suerte inaugurar algo Concha

Voz 41 47:13 pero una noche

Voz 26 47:17 es grato miraran me criaron con leche de cabra luego en el Ejército me dieron Bono y ahora champán de las cabras a las uvas es el camino acertado

Voz 11 47:26 hasta Galán es Melvin Douglas un actor al que hemos visto en películas como capitanes intrépidos o Hood el más salvaje entre mil por la que ganó el Oscar su excelente química con Greta Garbo hace que su historia de amor resulte deliciosa

Voz 26 47:39 reconozco la existencia de un impulso natural como un acto que podría hacer yo para alentar ese impulso usted no necesita hacer químicamente ya simpatizantes bastante

Voz 11 47:55 un Oscar es un catálogo perfecto de los ingredientes que componen el famoso toque Lubitsch estaban por supuesto sus habituales escenas de puertas que se abren cierran en las que el espectador Hadid imaginar lo que ocurre en el interior también está ese ritmo casi musical que le da a la acción el tono elegante los diálogos con dobles sentidos y un erotismo burlón

Voz 26 48:18 eso es todo locuacidad no

Voz 41 48:21 ha sido un alivio

Voz 11 48:23 como nos su particular ironía punzante que lo envuelve todo

Voz 26 48:27 una rosa va a los rusos camarada hace quince años que me tiene fascinado vuestro plan quinquenal

Voz 11 48:34 a todo ello contribuyó especialmente el guión escrito por un joven Billy Wilder y su compañero chats Braque

Voz 26 48:39 qué quiere usted me dará sus maletas señora para que es un mozo que parte de por qué por qué ha de llevar lo que es de otro pues porque es mi oficio señora eso no es un oficio es una injusticia social depende de la propina

Voz 11 48:52 la pareja llenó la película de diálogos agudos y mordaces

Voz 26 48:56 qué tal estábamos muy bien los juicios en masa han constituido un gran éxito quedarán menos rosas pero serán mejores

Voz 7 49:04 en efecto es una sátira anti soviética el camarada Kasab no lo siento hace seis meses que no está aquí me llamaron de Rusia para depurar le su viuda le dará más detalles

Voz 11 49:14 en mil novecientos treinta y nueve los dos grandes enemigos de Estados Unidos serán Hitler Stalin Lubitsch puso su granito de arena a la causa con Menorca primero y más tarde con Ser o no ser en la que se burlaba del nazismo los lujosos salones de París contrastan con la humilde habitación moscovita de no hosca y a dos emisarios soviéticos en ese encantan las delicias occidental

Voz 26 49:35 seamos sinceros tenemos algo parecido en Rusia no no os imagináis cómo serán las camas en un hotel como este dicen que tocas el timbre una vez que acude un botones dos toques Si tiene un camarero y sabéis lo que ocurre con tres toques

Voz 63 49:48 acude una doncella junto contra ella

Voz 64 49:51 esa poca parado llegáramos a todos

Voz 26 49:54 Car nueve traemos

Voz 11 49:56 Lubitsch se permitió el macabro chiste de dar a Bela Lugosi el famoso Drácula el papel de comisario superior soviético

Voz 64 50:03 no me hagas perder el tiempo camarada cumple tu deber

Voz 7 50:06 en la película obviamente fue prohibida

Voz 11 50:08 la Unión Soviética en cambio en Occidente fue un éxito que encandiló tanto la crítica como el público

Voz 26 50:16 pero qué clase de criaturas usted de lo que ustedes pendiente minúscula en la gran rueda de la evolución es el teniente más adorable que queréis

Voz 11 50:25 la Garbo y la película fueron nominadas al Oscar pero aquel año no hubo opción ya que lo que el viento se llevó acaparó casi todas las estatuillas Melvin Douglas y la Garbo volvieron a rodar al cabo de un año una nueva comedia La mujer de las dos caras pero esta vez la película fue un fracaso algo que afectó mucho a la actriz

Voz 26 50:43 quieres quedarte sola hasta barata

Voz 11 50:45 todo por lo sano hoy puso fin a su carrera retirándose del cine en mil novecientos cuarenta y uno con tan sólo treinta y seis años los K fue por tanto la última gran película en la que intervino su último servicio al mundo del cine

Voz 26 50:58 nadie diré nunca que Nino explica fue una mala patriota

Voz 0544 51:04 Greta Garbo se retiró del cine consciente de que si no podía seguir siendo la mejor al menos sería un mito siempre que chilena

Voz 21 51:14 qué podría hacer cultivar orquídeas

Voz 0544 51:17 durante las cinco décadas siguientes la imagen característica de la actriz fue la de una mujer escondida tras unas gafas oscuras que huya de los fotógrafos sus visitas al MOMA neoyorquino los baños en el mar y sus paseos por Manhattan constituían sus únicas apariciones públicas recibió muchas ofertas para volver al cine pero no aceptó ninguna

Voz 6 51:38 lo que hay detrás de esas altisonantes palabras

Voz 0544 51:41 murió el quince de abril de mil novecientos noventa y sus cenizas serían trasladadas a un cementerio de Estocolmo donde reposa junto a su familia

Voz 5 51:50 el fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 0229 52:04 nos vamos y hoy lo vamos a hacer con uno de los temas que Michael Jackson no compuso para la banda sonora de El revés la película de animación de Pixar recordamos como siempre que podéis encontrar todos los programas de Sucedió una noche en los podcast de Cadena Ser punto com en las plataformas de iTunes y hay dos feliz a todos y hasta la próxima

Voz 66 52:24 no no

Voz 17 54:16 sí

Voz 67 54:25 no eh

Voz 33 55:10 ven en el