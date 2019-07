Los 60 años de Victoria Abril

Voz 1970 00:00 mil

Voz 0544 00:06 de pequeña quería ser bailarina y compaginaba el colegio con las clases de ballet sólo cuando en los ejercicios de barra sentía dolor físico tenía la certeza de estar haciéndolo bien ahora de adulta ya no es tan masoquista pero mantiene la misma pasión la misma exigencia con su trabajo

Voz 2 00:21 te importa aguantar el dolor un poco más no porque es la canción que te dan dolor de muelas muy bien una estela iniciada que indicó que el Tesoro

Voz 0544 00:30 dice Pedro Almodóvar que nadie llora mejor en la pantalla que Victoria Abril y aunque la actriz toca todos los palos su fuerte son los personajes intensos de mujeres desgarradas en infelices protagonistas de historias tremebunda

Voz 3 00:42 gente perfecta no tiene misterio y aparte que yo te digo una cosa este este tipo de mujer que yo estoy haciendo esos millones representa millones de mujeres nada abrir otra él con sus extravagancias que no

Voz 0544 00:55 que son mucha victoria es también la actriz española de primera fila que más escenas de sexo ha protagonizado siempre sin cortarse un pelo

Voz 4 01:05 sí suena un poco fuerte pero la verdad es que sí que sí que ese estatuto partir mil yo sólo quiero olvidar igual también vale

Voz 0544 01:13 dice que le cuesta más reírse que desnudarse en la pantalla no hay escena subida de tono en la que se sienta incómodo

Voz 1970 01:19 Daniel pudo hacerlo mi ataca en la desnudez porque le empecé a bailar desde que tenía ocho años y el cuerpo era un instrumento de trabajo en el que estaba desnudo muchas veces y como ya había camerinos pero para hombres y mujeres entonces el cuerpo tanto mío como el de los demás no ha sido una cosa que a mí

Voz 5 01:37 en mí hay atacados

Voz 1970 01:40 no no me atacado el poder por ahí

Voz 4 01:46 rejas documentos

Voz 0544 01:50 cuál es una victoria medida Rojas es su verdadero nombre lo de abril se lo puso porque en ese mes le dieron su primer papel en el cine

Voz 2 01:58 Victoria lamiendo ceda este nombre ha sido como un talismán para

Voz 3 02:03 mi apellido

Voz 2 02:05 la primavera el público español la conoció cuál

Voz 0544 02:08 no tenía diecisiete años como la azafata contable de dos tres de Kiko educar

Voz 2 02:12 siete respuestas acertadas hay cinco pesetas cada una mientras decente que nunca pese

Voz 0544 02:16 pero ya para entonces había hecho papelitos en varias películas una incluso con Sean Connery y Audrey Hepburn Robin y Marian donde daba vida al amante del Rey Juan

Voz 2 02:25 Juan cuando vas a venir enseguida este un pita tú eres

Voz 0544 02:32 no me impactó con Mater amantísima demostró que era algo más que la azafata de las grafitis así la minifalda una actriz dramática de altura pero por entonces casi nadie se fijó en eso victoria era carnaza de la prensa del corazón que llenaba páginas y páginas con su turbulento matrimonio con sus representantes los buenos harta de una fama que la superaba cogió el pasaporte y se fue a vivir a París quizá como recuerdo de aquellos años los periodistas no son precisamente su gremio favorito Easy ha ganado cierta fama de borde y peleona

Voz 3 03:03 oye pues el miedo hace que te respeten no porque quieran respetar etcétera el miedo desde obligar de miedo siempre es antes de conocer nunca después

Voz 0544 03:14 con desde mil novecientos ochenta y dos vive en París con su segundo marido el productor francés Pierre Edelman y sus dos hijos en Francia trabaja mucho y allí también es una estrella de primer orden Jayne actriz

Voz 3 03:26 me encuentran digo mira qué bien aquí Bordry dramática allí Sympathy que cómica y ICOM a mí lo que me gusta es la variedad ya me viene bien

Voz 0544 03:39 muy al principio de su carrera en mil novecientos setenta y siete se produjo el encuentro con el director que iba a ser clave en su trayectoria Vicente Aranda la escogió como protagonista de cambio de sexo

Voz 6 03:50 conseguirlo que yo quiero decir tienes que someterte a un régimen agotada y lo que tal vez sea más difícil tienes que cambiar tu mente existir bando de ella toda señala treinta el da más cuidado que nunca Lima masculinidad todos en una mujer siento una moda

Voz 0544 04:03 con Aranda trabajó en trece películas algunas de las cuales están entre lo mejor de su carrera títulos como el Lute Si te dicen que caí o amante

Voz 7 04:11 como es la más estropea aquí estoy el día de Nochebuena pensando que apenas conozco como la puede ser echadas y mientras le tocaba las tetas añade aquí en invasión

Voz 2 04:23 sí seguro

Voz 0544 04:27 en mil novecientos noventa y siete mientras preparaban la película La mirada del otro su relación se rompió el director y la actriz estuvieron peleados un tiempo hasta que en dos mil seis hicieron las paces y volvieron a trabajar juntos en tirantes blanco

Voz 4 04:40 mi marido cayó en batalla al servicio del falso Papa Alexander trece conocido comenzó a me apodan la vida en el pasado para me hubieran pasado siete meses lo encontrado igual más jóvenes todavía todavía más inasequible al desaliento que hace treinta años cuando nosotros

Voz 0544 04:59 con Vicente Aranda también victoria rodado algunas de sus escenas de sexo más atrevidas

Voz 8 05:03 no Générale por ahí no reacciona que la pena

Voz 9 05:13 esta pertenecía Si te dicen que caí la actriz estaba por entonces embarazada poco después de terminar el rodaje sufrió un aborto

Voz 0544 05:24 otro de sus directores clave ha sido Pedro Almodóvar Victoria vino a ocupar el espacio vacío que había dejado en el cine del manchego la ruptura con Carmen Maura

Voz 10 05:32 sí no tendría la cuerda o algo para vender la ropa Bosé que

Voz 0544 05:37 tras pasarse un rodaje atada a la pata de una cama en Átame victoria repitió con Pedro en Tacones lejanos y en Kika la actriz le recuerda como el director más exigente con el que ha trabajado

Voz 1970 05:47 yo con él es uno de los faros directores que cuando llego a casa han superado el de ciencia yo siempre llegó a casi cinco debería haber hecho es todo creo que no fiesta hasta el fondo me distraje en esta todo mata siempre estoy con debería haber hecho con él llega a Sainz si me caigo han me caigo en la cama pero no sólo

Voz 0544 06:09 Aranda ya Almodóvar ha vivido victoria la actriz ha trabajado con casi todos los grandes del cine español Saura Chavarri Borau Mario Camus Gutiérrez Aragón o con Agustín Díaz Yanes con el que firmó una de sus mejores papeles en Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto engañar

Voz 2 06:26 yo hace tres años un toro porrazo bueno aunque ello Mar Víctor desapareció de ida nunca lo de vuelo exige dos año

Voz 0544 06:37 por esta película obtuvo el Goya a la mejor actriz Victoria ha ganado montones de premios que incluyen dos Conchas de Plata en el Festival de San Sebastián y uno de Plata a la mejor actriz en Berlín

Voz 3 06:47 que no sé dónde está la verdad es que no sé dónde está ninguno para mí los premios es hacer la película lo otro son recompensas de lo demás yo ya la dilata falla me la ha llevado el hecho de hacerla Éste es el verdadero premio

Voz 0544 07:00 en los últimos años la actriz trabaja en Francia regularmente tanto en cine como en televisión de vez en cuando regresa a España para rodar alguna película o participar en alguna serie en dos mil dieciséis por ejemplo la vimos en la comedia nacida para ganar donde hacía de sí misma

Voz 2 07:17 seguro que me reconocen por mismo tiples trabajos en fin y Televisió pero no estoy aquí para hablar de este mi carrera ni de mí sino para explicarles un plan y no con el que podrán ganar dinero desde casa y sin apenas es anda esta chica es

Voz 3 07:33 está trabaja muy bien la victoria acaba de

Voz 0544 07:36 en su última película hasta la fecha es Bernarda una adaptación libre de la Casa de Bernarda Alba de Lorca

Voz 11 07:43 que está loca e IU y la madre y la gente se cree la hija que María José pues es la primera víctima presa de de Bernarda nosotros en esas con oculta la España negra de Ci ya

Voz 3 07:56 no no tuviesen de milagro dos ella aquí tándem Benton

Voz 12 08:01 marítima

Voz 0544 08:04 con con ring

Voz 13 08:07 la paz más

Voz 0544 08:09 ya la tenemos cantando de vez en cuando la actriz no sorprende demostrando sus cualidades como cantante ha grabado varios discos su favorito uno de bossanova As editado en dos mil cinco pucheros do Brasil

Voz 1970 08:20 porque la bossanova pues porque eso fue mi primera pasión musical cuando yo en los setenta pues lo que hoy ya era es hoy comida billete pero yo cantaba esas bossanova es probablemente muy mal pero con mucho sentimiento ahora ya sin embargo inmejorable

Voz 0544 08:35 siempre ha dicho que la música no es la única faceta al margen del cine que le gustaría explorar

Voz 14 08:40 la radio me gusta mucho y probablemente en algún momento en algún hueco en alguna que estado de las cosas vivida del tiempo ilesas

Voz 3 08:47 dos Kadaré haciendo porque es que es ideal bueno

Voz 0544 08:49 esa no dentro de mucho la habíamos por aquí en estos micrófonos mientras tanto hay sigue a lo suyo a sus sesenta años ya de los cuales más de cuarenta haciendo cine con más de cien películas a sus espaldas is sin que la pasión por su oficio haya flanqueado lo más mínimo

Voz 3 09:03 no no al contrario ahora que ya no tengo que asumir ninguna tenía que podido escoger trabajo que Nine pone eso no solamente no no va para abajo me interés ni en intensidad en el trabajo a comprarme

Voz 13 09:22 seis pescado una adecuen una niña